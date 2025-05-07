De 10 bästa ChatGPT-alternativen för marknadsföring 2025

”AI tar våra jobb!” Uttalanden som dessa fortsätter att göra rubriker och har gjort det ända sedan ChatGPT kom på marknaden.

Men som marknadsförare vet jag att detta är lite mer än bara clickbait. Det kan verka som om vi ständigt får höra att tekniken kommer att ersätta människor helt, men det var inte så annorlunda när datorer introducerades i arbetslivet. Se var de har tagit oss nu!

Oavsett om du älskar eller hatar artificiell intelligens (AI) är en sak säker: det går inte att ignorera den. Marknadsförare måste anamma AI-assistenter eller ChatGPT i en eller annan form. Och ju snabbare vi anammar den, desto bättre kan vi använda den.

Men är ChatGPT svaret på allt som har med marknadsföring att göra? Förmodligen inte. Här är en titt på några av de bästa ChatGPT-alternativen, varav många erbjuder mycket mer avancerad naturlig språkbehandling och dataanalys än ChatGPT. Låt oss börja.

Vad ska du leta efter i ChatGPT-alternativ för marknadsföring?

Redan innan ChatGPT kom in i bilden använde vi flera marknadsföringsverktyg dagligen.

Med AI har dock automatisering och assistans nått nya höjder. AI-verktyg hjälper oss ofta att skapa innehåll, optimera det eller till och med automatisera vissa av våra marknadsföringsinsatser (till exempel AI-chatbotverktyg), vilket gör att människor kan fokusera på mer kreativa och strategiska satsningar.

Enligt min erfarenhet erbjuder ChatGPT några kraftfulla funktioner, men det betyder inte att det är det bästa AI-marknadsföringsverktyget. Jag har stött på flera alternativ som ger solida resultat.

När du utvärderar ChatGPT-alternativ för marknadsföring bör du därför titta efter faktorer som:

Funktioner för skapande av innehåll : Lämpliga för att skapa blogginlägg, skriva e-postmeddelanden, : Lämpliga för att skapa blogginlägg, skriva e-postmeddelanden, hantera marknadsföringskampanjer och mycket mer.

AI-bildgenerering : Erbjuder kraftfulla bildgenereringsfunktioner som enkelt kan justeras och förbättras. Eftersom vi nu kan skapa bilder med bara några få : Erbjuder kraftfulla bildgenereringsfunktioner som enkelt kan justeras och förbättras. Eftersom vi nu kan skapa bilder med bara några få AI-kommandon är detta ett avgörande kriterium för marknadsförare.

Funktioner för naturlig språkbehandling (NLP) : Förstår och svarar på mänskligt språk på ett naturligt och konversationsliknande sätt.

Information i realtid: Bearbeta innehåll i realtid med uppdaterad information.

Integration med andra verktyg: Integreras sömlöst med befintliga marknadsföringsverktyg och plattformar, vilket förenklar det övergripande marknadsföringsflödet.

De 10 bästa ChatGPT-alternativen för marknadsföring

Jag har själv tillbringat flera timmar med att testa dessa verktyg och arbeta med team för att se vilka AI-plattformar som verkligen gör skillnad. Efter att ha utforskat flera användningsfall har jag hittat några utmärkta alternativ till ChatGPT. Så om du letar efter de bästa ChatGPT-alternativen för marknadsföring har du kommit rätt.

Nedan finns en lista över 10 AI-drivna verktyg för dina marknadsföringsprocesser, från skapande av inlägg på sociala medier till projektledning och innehållsoptimering.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven marknadsföringsprojektledning och samarbete)

Skapa detaljerade marknadsföringsmaterial som e-postmeddelanden, fallstudier, kampanjer, briefs, bloggar och mycket mer med ClickUp Brain

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet och projektledning, men har också utvecklat kraftfulla AI-modeller som kombinerar alla dina wikis, uppgifter och marknadsföringsinformation i en smidig plattform som heter ClickUp Brain.

Brain är en kraftfull AI-chatbot som går utöver enkel innehållsgenerering. Du kan använda den för att automatisera arbetsflöden, skapa kontextuellt marknadsföringsinnehåll och effektivisera dina annonskampanjer på ett och samma ställe.

Oavsett om du behöver skriva ett snabbt inlägg på sociala medier, skriva e-postmeddelanden, skapa långa texter eller samarbeta med ditt team i realtid, har ClickUps verktygssvit allt du behöver. Det bästa med ClickUp är dess specialiserade erbjudande för marknadsförare. Dess allt-i-ett-plattform ClickUp Marketing samlar alla dina marknadsföringsaktiviteter på ett centralt ställe. Detta gör det möjligt för dina marknadsföringsteam att skapa kampanjer, utforma strategier och använda AI för dina innehållsmarknadsföringsinsatser.

Skapa och hantera triggerbaserad eller åtgärdsbaserad automatisering med ClickUp Automations

Förutom att skapa innehåll kan du använda AI-verktygen från ClickUp för att automatisera ditt marknadsföringsflöde. ClickUp Automations hjälper dig att använda AI-automatiseringsverktyget för att skapa triggers eller åtgärdsbaserade arbetsflöden med över 100 mallar. Detta gör det möjligt för dina team att spåra framsteg, delegera arbete och hålla sig till schemat, samtidigt som manuella processer minskas.

💡Proffstips: För mer information om hur du använder marknadsföringsautomatisering med ClickUps robusta verktyg, kolla in hur du använder AI för marknadsföringsautomatisering för insikter.

ClickUp-mall för marknadsföringskampanj

Kom igång med vilken marknadsföringskampanj som helst på ett enkelt sätt med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringskampanj

Det innehåller också färdiga mallar som mallen för marknadsföringskampanjbeskrivning, som ger en tydlig beskrivning av kampanjen eller varumärket. På så sätt kan du enkelt definiera varumärkesmål, riktlinjer och resultat för varje projektfas.

Samtidigt kan du använda ClickUp Brain i Docs för att generera innehåll eller skapa relevant information genom att hålla kampanjbriefen och riktlinjerna i fokus. I en direkt jämförelse framstår ClickUp därför som ett mer robust ChatGPT-alternativ, särskilt för marknadsförare, med sina många verktyg för innehållsmarknadsföring och redigering.

ClickUps bästa funktioner

Korrekturläsning: Markera valfri del av din text i ClickUp Docs för att omedelbart förbättra den med hjälp av det AI-drivna redigeringsverktyget. Det hjälper dig att optimera innehållet för tydlighet, justera längden eller förenkla ditt budskap – allt med bara några få klick.

Innehållsskrivning : Skriv utkast till e-postmeddelanden, innehåll för sociala medier eller bloggutkast på några sekunder med ClickUps AI-skrivassistent.

Sammanfatta texter: Sammanfatta långa e-postmeddelanden eller dokument genom att extrahera viktiga insikter med ClickUps AI-sammanfattningsverktyg. Det genererar koncisa översikter och praktiska nästa steg, vilket hjälper ditt team att hålla sig uppdaterat om kampanjens framsteg och kommande milstolpar.

Prompts : Använd generativa AI-funktioner för flera marknadsföringsaktiviteter, såsom att föreslå slogans, enkätfrågor, skapa strategier för marknadsföringskampanjer och mycket mer. : Använd generativa AI-funktioner för flera marknadsföringsaktiviteter, såsom att föreslå slogans, enkätfrågor, skapa strategier för marknadsföringskampanjer och mycket mer. Mallen ChatGPT Prompts for Marketing , som innehåller över 600 marknadsföringsprompts, låter dig optimera dina kampanjer och skapa riktat innehåll för dina målgrupper.

Integrera med andra verktyg: Koppla ClickUp till tusentals marknadsföringsverktyg som du redan använder, från plattformar för schemaläggning av sociala medier till innehållshanteringssystem. Detta gör att du kan skapa, redigera och schemalägga ditt innehåll för flera kanaler med hjälp av din befintliga teknikstack.

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att utforska alla funktioner, men du kan utnyttja ClickUp Help Center för att underlätta inlärningsprocessen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Läs mer: Marknadsföringskalendrar, kampanjhantering och utformning av marknadsföringsplaner ingår som ytterligare marknadsföringsmallar som ditt team kan överväga att använda i ClickUp.

2. Copilot (bästa gratisalternativet till ChatGPT för innehållsmarknadsföring)

Skapa bilder, innehåll och marknadsföringsstrategier med Copilot

Bland de bästa ChatGPT-alternativen ger Microsofts Copilot (tidigare känt som Bing AI) relevanta och uppdaterade resultat. Det är lätt att komma åt och använda och finns tillgängligt i Microsofts sökmotor Bing.

Många marknadsförare och social media-ansvariga använder detta utmärkta gratis AI-verktyg eftersom det hjälper till att generera bilder och innehåll med bara några få kommandon.

Det som skiljer Copilot från andra är att det är det enda gratis ChatGPT-alternativet med internetåtkomst, vilket gör att det kan hämta realtidsdata direkt från webben. Detta är till hjälp när du behöver korrekt information eller statistik för ditt innehåll.

Copilots bästa funktioner

Det är integrerat med Microsofts ekosystem, vilket gör det perfekt för webbläsaren Microsoft Edge och Microsoft Office-verktyg som ett av de bästa gratisalternativen till ChatGPT.

Inkluderar DALLE-3-motorn för bildgenerering.

Användbart för att skapa innehåll i flera format, från bloggar för innehållsmarknadsföring till inlägg på sociala medier.

Copilot-begränsningar

Kvaliteten på resultatet varierar beroende på uppgiftens komplexitet.

Kräver ett Microsoft-konto för full funktionalitet.

Om du vill att bildgenereringsverktyget ska inkludera text i bilden, kan det hända att den genererade bilden inte har exakt samma text eller att den ofta är felstavad.

Priser för Copilot

Gratisversion ingår i Microsoft.

Copilot-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (bäst för marknadsföringsautomatisering)

Gör automatiseringen av innehållsmarknadsföring smidig med HubSpots Breeze AI

För marknadsförare som redan använder Hubspot Sales eller Marketing Hub för sina processer är Hubspots Breeze AI en kraftfull AI-assistent som tar automatiseringen ett steg längre.

Med detta AI-assistentverktyg automatiserar du allt från att skriva innehåll för e-postmeddelanden och bloggar till att analysera kundinteraktioner. Det fungerar effektivt med dina HubSpot CRM- och marknadsföringsautomatiseringsverktyg, eftersom AI integreras i befintliga arbetsflöden.

Det bästa är att det analyserar kunddata och beteende, vilket hjälper marknadsförare att skapa riktade kampanjer som ger bättre resultat.

Hubspot Breeze AI:s bästa funktioner

Hjälper dig att skapa innehåll för specifika avsnitt på dina webbsidor, skriva bloggar eller omformulera befintligt innehåll.

Använd AI för att få bättre insikter om dina kunder, så att du kan generera leads via automatiserade marknadsföringskampanjer.

AI-drivna funktioner i Sales Hub används för prediktiva försäljningsprognoser, leadgenerering och guidad försäljning.

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och öka effektiviteten.

Begränsningar för Hubspot Breeze AI

Begränsat till HubSpot-ekosystemet, vilket innebär att du måste använda det för din marknadsföring för att kunna använda Hubspot Breeze AI-funktionen.

Ganska dyrt jämfört med andra alternativ till ChatGPT.

Hubspot Breeze AI-priser

Gratis

Professionell kundplattform : 1170 $/månad

Plattform för företagskunder: 4300 $/månad

HubSpot Breeze AI-betyg och recensioner:

G2: NA

Capterra: NA

4. Perplexity (bäst för sökningar med hjälp av AI)

Utnyttja viktiga funktioner som källhänvisning i Perplexity AI:s sökmotor för att skapa detaljerat innehåll

Perplexity AI anses av många vara det bästa ChatGPT-alternativet för forskning och är unikt i sina viktigaste funktioner.

Denna AI-sökmotor, som är utvecklad av Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho och Andy Konwinski, har tillgång till GPT-4, Claude 3, Mistral Large och sin egen experimentella LLM-modell för att hjälpa dig att få mer exakta och sammanhängande svar.

För marknadsförare innebär detta att snabbt få idéer till innehåll, hämta relevant statistik eller till och med skapa kortare innehåll som inlägg på sociala medier och produktbeskrivningar. Perplexity AI:s NLP, eller naturliga språkbearbetningsfunktioner, säkerställer att innehållet är tydligt och lätt att förstå, vilket är idealiskt för att skriva innehåll som tilltalar din målgrupp.

Perplexitys bästa funktioner

Utmärkt AI-verktyg för dataanalys, sökning och djupare forskning

Avancerad naturlig språkbehandling för precis innehållsgenerering

Upptäck djupare ämnen och underämnen, med källhänvisningar till den genererade informationen, vilket gör att det sticker ut bland alternativen till ChatGPT.

Begränsningar i Perplexity

Det är inte lika starkt för långa texter jämfört med andra ChatGPT-alternativ.

Det är inte multinodalt som Gemini, Copilot eller ChatGPT, vilket innebär att det är utmärkt för att söka efter innehåll men inte effektivt för problemlösning.

Perplexity-prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad

Enterprise Pro: 40 $/månad (upp till 250 anställda)

Perplexity-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (30+ recensioner)

Capterra: NA

5. Google Gemini (bästa kompakta ChatGPT-alternativet)

Få SEO-vänliga marknadsföringsstrategier från Google Gemini

Gemini är Googles AI-drivna assistent som är utformad för att utnyttja kraften i naturlig språkbehandling och generativ AI för flera användningsområden.

Gemini introducerades först som Google Bard, men ingår nu i Googles AI-ekosystem och erbjuder en integrerad lösning för att skapa personligt och SEO-vänligt innehåll som stämmer överens med ditt varumärkes röst.

Verktyget är idealiskt för marknadsförare som förlitar sig på Googles verktygssvit, såsom Google Analytics, Ads och Search Console. Gemini fungerar också sömlöst med Google Sheets och andra redigeringsverktyg, vilket gör det enklare att hantera kampanjer, analysera data och justera strategier.

Google Gemini bästa funktioner

Utrustad med avancerade språkmodeller som hjälper dig att utföra flera aktiviteter, såsom att generera text, kod, bilder och ljud.

Har solida bildgenereringsfunktioner för att skapa AI-baserade bilder med hjälp av några enkla kommandon.

Anpassa Gemini:s AI-modeller efter dina specifika behov och preferenser, så att du kan utforma dina egna AI-baserade plattformar och verktyg med detta ramverk som basmodell.

Det har tillgång till internet, vilket ger uppdaterade svar och genererar innehåll som tar hänsyn till den senaste informationen som finns tillgänglig online.

Begränsningar för Google Gemini

Särskilt användbart om du redan använder Googles tjänster för dina marknadsföringsbehov.

Även om det erbjuder bättre, mer kontextuella svar jämfört med ChatGPT, är det benäget att ge felaktig information eller logiska fel, särskilt i gratisversionen.

Priser för Google Gemini

Gratis

Gemini Business: 24 $/användare, faktureras månadsvis

Gemini Enterprise: 36 $/användare, faktureras månadsvis

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: NA

6. Jasper AI (Bäst för snabb och korrekt innehållsskapande)

Förbättra din innehållsmarknadsföringsstrategi genom att snabbt skriva korrekt innehåll med Jasper AI

Jasper är den självklara AI-skrivassistenten för marknadsförare, social media-ansvariga och innehållsskapare. Det är en kraftfull plattform för innehållsskapande som genererar högkvalitativt innehåll för dina marknadsföringskampanjer.

Känt för sitt användarvänliga gränssnitt och sin mångsidighet, har det avancerade maskininlärningsfunktioner som är utformade för att hjälpa marknadsförare med allt från att skriva innehåll, blogginlägg och artiklar till inlägg på sociala medier och reklamtexter, samtidigt som sammanhanget bibehålls.

Jasper AI:s bästa funktioner

Använd Jaspers AI-drivna integrerade marknadsföringsfunktion för att optimera dina marknadsföringskampanjer.

Använd den kraftfulla AI-modellen för att skapa innehåll, inklusive copywriting, bloggskrivande, SEO-vänligt innehåll och mycket mer.

Engagera målgrupper och bygg en solid AI-driven innehållsstrategi genom att återanvända, optimera och konvertera befintligt innehåll till olika format.

Integrera Jasper säkert i din befintliga teknikstack med inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar dina data.

Begränsningar för Jasper AI

Jasper har en liten inlärningskurva, särskilt för någon som är ny inom generativ AI.

Du behöver Pro- eller Business-versionen för att få tillgång till avancerade funktioner som AI-bildgenerering och redigeringsfunktioner.

Det är kostsamt för byråer eftersom du endast har begränsad röst och kunskap med Creator- och Pro-paketen.

Priser för Jasper AI

Skapare : 49 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Pro: 69 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

7. Claude (Bäst för högkvalitativt och kontextuellt innehåll)

Utnyttja Claudes kontextuella förståelsefunktion för att skapa högkvalitativa bloggar och sammanfattningar

Claude är ett utmärkt ChatGPT-alternativ för dig som vill ha en avancerad stor språkmodell (LLM) med flera användningsområden. Detta avancerade AI-verktyg, utvecklat av Anthropic, är utformat för att tillhandahålla nyanserat och kontextuellt relevant innehåll.

Det jag gillar mest med detta verktyg är dess förmåga att förstå nyanser i språket, vilket gör det idealiskt för marknadsförare som vill skapa välskrivna texter som verkligen tilltalar deras målgrupp. Dessutom kan du bifoga dokument, PDF-filer och annat material som verktyget analyserar för att producera marknadsföringsinnehåll, inklusive varumärkesriktlinjer, långa texter, inlägg på sociala medier och mycket mer.

Claude bästa funktioner

Skapa högkvalitativt innehåll, inklusive artiklar, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier, med hjälp av enkla uppmaningar.

Utmärker sig i nyanserat skrivande och kontextuell förståelse tack vare sina avancerade språkmodeller, vilket gör det idealiskt för att skapa marknadsföringsinnehåll som effektivt införlivar ditt varumärkes röst och ton i alla marknadsföringsmaterial.

Ett av de bästa verktygen för kodgenerering som finns för att hjälpa dig att skriva HTML- eller CSS-kod, omvandla bilder till JSON-data eller felsöka komplex kod utan mycket teknisk expertis.

Claude-begränsningar

Det är lite svårt att hitta rätt uppmaningar i början, till skillnad från ChatGPT och några av de andra alternativen.

Kan kräva mer användarinmatning för att uppnå önskade resultat jämfört med etablerade verktyg.

Claude-priser

Gratis

Pro: 20 $/månad per person

Team: 25 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: NA

8. Frase (Bäst för detaljerade insikter om innehållsmarknadsföring)

Designa och skapa forskningsbaserade briefs och artiklar med hjälp av Frase:s AI -verktyg

Det finns många AI-verktyg för SEO-optimering, men inget gör jobbet lika bra som detta enkla verktyg som heter Frase. Det är ett AI-drivet skrivverktyg som du kan använda för att skapa långa texter, söka efter nyckelord och optimera SEO.

Med hjälp av sina avancerade funktioner för naturlig språkbehandling studerar Frase det mest framgångsrika innehållet i din nisch och ger dig insikter som hjälper dig att skapa informativa och SEO-vänliga artiklar.

Frase bästa funktioner

Analysera sökfrågor och skapa forskningsbaserat AI-innehåll med hjälp av dess AI-skrivverktyg.

Spara och återanvänd mallar för att skapa briefs, AI-prompts eller andra repetitiva arbetsflöden.

Skapa omfattande innehållsbeskrivningar baserade på nyckelordsanalys och optimera för sökmotorer.

Integrationer med Google Docs och WordPress

Frase-begränsningar

Frase kan ha begränsad förmåga att skapa mycket kreativt eller originellt innehåll.

Begränsade sökfrågor även för betalda abonnemang, endast teamabonnemanget ger obegränsade sökfrågor.

Frase-prissättning

Gratis provperiod

Solo : 15 $/månad

Grundläggande : 45 $/månad

Team: 115 $/månad (upp till 3 användare)

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

9. Descript (Bäst för ljud- och videomarknadsföring)

Skapa och redigera ljud och video direkt i Descript

Om du tror att ChatGPT fungerar fantastiskt för alla användningsfall, tänk om! Kommer det att hjälpa dig att skapa och redigera ljud- och videoinnehåll? Ja, Descript kommer definitivt att göra det!

Descript är ett av de bästa ChatGPT-alternativen för att skapa video- och ljudinnehåll och används för poddar, webbseminarier eller videomarknadsföringskampanjer. En av dess mest framstående funktioner är möjligheten att redigera ljud och video genom att helt enkelt redigera textutskriften, vilket gör det otroligt användarvänligt.

Descripts bästa funktioner

Enkel videoredigeringsplattform som låter dig skapa klipp, lägga till undertexter, förbättra ljudet, redigera klipp och mycket mer.

Skapa en realistisk berättarröst eller röst som låter mänsklig med hjälp av AI-tal-funktionen.

Transkribera text till ljud som kan användas för poddar, videor eller andra innehållsformat.

Detta ChatGPT-alternativ har samarbetsfunktioner för teamprojekt, inklusive möjligheten att föreslå ändringar med hjälp av inbyggda kommentarer, lägga till eller redigera klipp och mycket mer.

Beskriv begränsningar

Gratisversionen har grundläggande funktioner med begränsad export. För avancerad AI-innehållsgenerering måste du välja en betald version.

Det krävs en bra dator för optimal prestanda.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist : 19 $/månad per person, faktureras månadsvis

Skapare : 35 $/månad per person, faktureras månadsvis

Företag : 50 USD/månad per person, faktureras månadsvis

Företag: Anpassat

Beskrivande betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170 recensioner)

10. Surfer SEO (bäst för SEO och sökord)

Dra nytta av Surfers SEO -vänliga innehållsskapande och rankning av ditt innehåll

Det finns flera ChatGPT-hack och -prompter som hjälper dig med kreativt skrivande eller sökmotorranking, men Surfer SEO är det bästa verktyget jag har hittat för att förenkla processen för att skapa innehåll.

Detta AI-drivna ChatGPT-alternativ hjälper marknadsförare att skapa unika sökords- och SEO-drivna innehåll och bloggar som är optimerade för sökmotorer.

En av Surfers mest framstående funktioner är dess innehållsredigerare, som ger feedback och rekommendationer i realtid baserat på de artiklar som presterar bäst för dina målnyckelord. Detta gör att du kan förstå vilka element som är avgörande för en bra ranking, så att du kan skriva innehåll med rätt nyckelord, rubriker och fraser.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Effektivt verktyg för sökordsanalys som hjälper dig att hitta de bästa sökorden, inklusive långa sökord och relaterade sökord som matchar din avsikt.

Skapar bloggscheman och förslag som hjälper dig att skriva högkvalitativt innehåll som är optimerat för sökmotorranking.

Integrerade plagieringskontroller och obegränsade AI-kontroller för att säkerställa att ditt innehåll är originellt.

Begränsningar för Surfer SEO

Varje plan ger dig obegränsad AI-detektering, men endast Scale AI och högre planer låter dig använda AI-skrivaren för att generera AI-artiklar med en begränsning på upp till 10.

Även premiumplanerna har begränsningar när det gäller automatisk optimering och teammedlemmar (Scale AI ger dig möjlighet att bjuda in endast 5 teammedlemmar).

Priser för Surfer SEO

Essential: 89 $/månad (upp till 30 artiklar) faktureras månadsvis

Skala: 129 $/månad (upp till 100 artiklar) faktureras månadsvis

Scale AI: 219 $/månad (upp till 100 artiklar, med upp till 10 AI-genererade artiklar) faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (390+ recensioner)

Framtidens marknadsföring är här: Stärk ditt team med ClickUp AI

Hur ser framtiden ut för marknadsföring och AI? Möjligheterna är oändliga! Snart kommer AI att göra mycket mer än vad det gör idag, vilket frigör tid för ditt team att kanalisera sin kreativitet medan AI sköter de krävande, mindre strategiska och repetitiva uppgifterna.

När det gäller affiliate-marknadsföring identifierar AI till exempel rätt affiliates, medan människor sedan verifierar och kontaktar dem för att bygga upp ett solidt affiliate-program. Det handlar om att hitta rätt balans!

Mitt val av ChatGPT-alternativ skulle vara ClickUp för den allsidiga hjälp det ger vid utformning och implementering av marknadsföringsstrategier. Med fördefinierade marknadsföringsmallar och specifika uppmaningar hjälper ClickUps AI-assistentverktyg ditt team att hantera marknadsföringsprojekt och snabbt skapa dokument som fallstudier eller marknadsföringsplaner.

Det automatiserar till och med uppgifter som att sammanfatta blogginnehåll till inlägg på sociala medier eller förenkla skapandet av innehåll med hjälp av den kraftfulla AI-skrivassistenten.

Börja din kostnadsfria provperiod idag och upptäck hur ClickUp AI kan förbättra dina marknadsföringsinsatser!