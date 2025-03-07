De 13 bästa Sudowrite-alternativen för författare 2025

När det gäller kreativt skrivande ser författare ofta på AI-skrivverktyg med en sund skepsis. Berättande är trots allt ett hantverk som handlar mer om hjärta än om ordantal.

Det är därför Sudowrite kändes som en frisk fläkt för författare. Dess utmärkande funktion, Story Engine, lovade något extraordinärt: möjligheten att skapa en hel bok från grunden.

Det fungerar så att du ställer in byggstenarna – din genre, karaktärer och disposition. Du har möjlighet att själv utforma dessa detaljer. Men om du känner dig särskilt lat kan du klicka på "Generera" och låta Sudowrite göra grovjobbet.

Sudowrite är fantastiskt för att väcka idéer, organisera dina tankar och snabbt justera avsnitt, men författare noterar ofta att AI:ns resultat kan kännas lite tomt, med repetitiva mönster som inte riktigt fångar den äkthet de eftersträvar.

Dags att börja leta efter alternativ.

För att spara tid (och undvika skrivkramp) presenterar vi här 13 alternativ till Sudowrite som syftar till att förenkla din skrivprocess utan att kompromissa med kreativiteten.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Denna guide presenterar 13 av de bästa alternativen till Sudowrite och lyfter fram deras styrkor, priser och bästa användningsområden: ClickUp : Bäst för AI-innehållsskapande och automatisering av arbetsflöden : Bäst för AI-innehållsskapande och automatisering av arbetsflöden Grammarly: Bäst för att förfina grammatik och förbättra tydligheten Jasper AI: Bäst för att skapa marknadsföringsinnehåll med en personlig touch Writesonic: Bäst för marknadsförare som söker olika innehållsformat Rytr: Bäst för nybörjare som vill utforska prisvärd AI-innehållsskapande Frase: Bäst för författare som fokuserar på SEO-driven innehåll QuillBot: Bäst för parafrasering och sammanfattningsverktyg Copy. ai: Bäst för att skala upp innehållsskapandet samtidigt som personaliseringen bibehålls. Simplified: Bäst för allt-i-ett-marknadsföringslösningar för små team ProWritingAid: Bäst för ett allt-i-ett-verktyg för redigering och inlärning Wordtune: Bäst för mångsidig, tonanpassad AI-assistans ChatGPT: Bäst för mångsidig, AI-driven innehållsskapande och kundinteraktion NovelAI: Bäst för författare och digitala konstnärer som söker AI-stöd för samarbete.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Sudowrite?

Författare står inför unika utmaningar – oavsett om det handlar om att bekämpa skrivkramp, organisera invecklade handlingar eller upprätthålla autenticitet. Ett bra alternativ till Sudowrite bör ta itu med dessa hinder och samtidigt erbjuda praktiska lösningar. Här är vad du bör prioritera i AI-verktyg för innehållsskapande:

Effektivt stöd för brainstorming : Författare behöver verktyg som väcker idéer under svåra kreativa svackor. Leta efter alternativ som inspirerar till nya riktningar samtidigt som de respekterar din unika röst.

Förfinad skrivhjälp : Verktyg som förbättrar ton, flöde eller stil kan vara avgörande. Funktioner som omformulering eller röstanpassning ska kännas som en hjälpande hand, inte en ersättning för din kreativitet.

Stöd för originalitet : Autenticitet är viktigt. Ett alternativ bör undvika att förlita sig för mycket på klichéer och istället ge dig möjlighet att skapa meningsfullt, originellt innehåll.

Enkel organisering : Funktioner som liknar Sudowrites Story Bible för att hantera karaktärer, miljöer eller tidslinjer, vilket kan förenkla komplexa berättelser och frigöra mentalt utrymme för kreativa idéer.

Rimliga priser : Författare arbetar ofta med snäva budgetar. Ett bra AI-skrivverktyg bör erbjuda tillgängliga abonnemang med rimliga kreditgränser eller till och med en gratisversion för sporadisk användning.

Konsekvens och noggrannhet: Fel som upprepade handlingstrådar eller felplacerade karaktärer stör skrivflödet. Välj verktyg som minimerar redigeringsarbetet och ger tillförlitliga resultat.

De 13 bästa alternativen till Sudowrite

Utan vidare, här är de bästa ersättarna för Sudowrite:

1. ClickUp (bäst för AI-innehållsskapande och automatisering av arbetsflöden)

Skapa högkvalitativa innehåll som matchar dina varumärkesriktlinjer på några minuter med ClickUp Brain.

Skrivprocessen är en virvelvind av sidohandlingar, nya karaktärer och sista minuten-redigeringar, som alla sker samtidigt. Det kan därför kännas överväldigande att hålla reda på allt.

Det är där ClickUp kommer in – en mångsidig plattform som kombinerar uppgiftsorganisation, SEO-projektledning och AI för att förenkla din kreativa skrivprocess.

ClickUps AI-drivna ClickUp Brain förstår de utmaningar som författare står inför. Det lär sig din skrivstil och integreras sömlöst i plattformen, och erbjuder stöd med andra ClickUp-funktioner för att göra innehållsskapandet snabbare och enklare.

Oavsett om du skapar innehåll i ClickUp Docs, sammanfattar viktiga punkter från anteckningar eller brainstormar nya idéer, är ClickUp Brain utformat för att spara tid och samtidigt förbättra ditt arbete.

🍪 Bonus: Ibland vill författare och innehållsskapare spela in ljud för att fånga sina tankar i fritt flöde. ClickUps AI hjälper till att skapa detaljerade tabeller för forskning och transkribera röstanteckningar till text.

För författare och marknadsförare kommer inspirationen inte alltid vid lämpliga tillfällen. Med ClickUp Docs kan du fånga upp idéer när de dyker upp – oavsett om det är en oväntad vändning i handlingen eller den perfekta rubriken till en blogg.

Dessutom främjar plattformen samarbete. Behöver du feedback? Dela ditt utkast med en kollega och få förslag i realtid, vilket gör innehållsskapandet till en mer samarbetsinriktad process.

Lås upp redigering i realtid för att ge omedelbar feedback med ClickUp Docs

När ditt utkast är klart automatiserar ClickUp Brain redigering och korrekturläsning, säkerställer grammatisk korrekthet, anpassar sig efter ditt varumärkes ton och finslipar det slutliga resultatet – samtidigt som du får tid att fokusera på berättandet.

Du känner säkert redan till vikten av arbetsflödeshantering vid skapandet av innehåll. Om du vill förenkla automatiseringen av AI-arbetsflöden kan du testa ClickUp Automations. Med över 100 integrationer kopplar det samman varje steg i din process, från planering till publicering.

Automatisera skapandet av innehåll och godkännandeprocessen med ClickUp Automations för att spara tid

📌 Exempel: Låt oss säga att du är en innehållsförfattare med för många bloggdeadlines i din kalender. Med ClickUp Automations kan du ställa in en regel som automatiskt tilldelar en uppgift till din redaktör när du markerar ditt utkast som "Redo för granskning". Samtidigt kan det meddela redaktören via Slack eller e-post, vilket säkerställer en smidig överlämning utan att du behöver följa upp manuellt.

🧠 Visste du att: Studier visar att 91 % av företagen anser att marknadsföringsautomatisering är viktigt, och 25 % använder det i stor utsträckning. Vissa oroar sig för kostnaderna, men fördelarna med automatisering uppväger långt kostnaderna för de flesta företag.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain : Erbjuder AI-driven hjälp för att enkelt skriva, förfina och transkribera innehåll.

Dokument för innehållsskapande : Gör det möjligt för författare att fånga idéer, skriva utkast och samarbeta smidigt på ett och samma ställe.

Automatisering av arbetsflöden : Automatiserar skapandet av innehåll , överlämning av uppgifter, statusuppdateringar och aviseringar för att hålla projekten igång på ett effektivt sätt.

Integrerad uppgiftskapande : Möjliggör direkt uppgiftskapande i Docs och Whiteboards, komplett med inbäddade resurser.

Målinriktning : Kopplar samman uppgifter med bredare mål, så att dina insatser bidrar till tydliga, mätbara resultat.

Tidsspårning: Övervakar tiden som läggs på att utarbeta, redigera och slutföra innehåll för att identifiera flaskhalsar och förbättra teamets effektivitet.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att funktionsuppsättningen är överväldigande, men kan använda guider för att snabbare komma igång.

Mobilversionen saknar en del av funktionaliteten och smidigheten hos desktop-appen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar verkligen hur anpassningsbart ClickUp är – det anpassar sig efter mina arbetsflöden, oavsett om jag hanterar en innehållskalender eller arbetar med ett komplext projekt.

Jag älskar verkligen hur anpassningsbart ClickUp är – det anpassar sig efter mina arbetsflöden, oavsett om jag hanterar en innehållskalender eller arbetar med ett komplext projekt.

2. Grammarly (Bäst för att förfina grammatik och förbättra tydligheten)

via Grammarly

Tänk dig att du har ägnat timmar åt att skriva det perfekta blogginlägget, bara för att upptäcka att det är fullt av fel som du missat i stressen med att hinna i tid.

Det är där Grammarly kommer in – inte bara som en grammatikgranskare utan som en skrivassistent som hjälper dig att förfina dina utkast, göra dem tydligare, mer engagerande och felfria.

Grammarly är särskilt praktiskt för författare som jonglerar med flera projekt. Från att generera AI-drivet innehåll till att säkerställa att formella e-postmeddelanden och kreativa blogginlägg stämmer överens med din ton, håller det ditt skrivande konsekvent.

Grammarlys bästa funktioner

Erbjuder korrekturläsning i realtid för grammatik, interpunktion och stavning i över 500 000 appar och webbplatser.

Hjälper till att generera innehåll med AI för bloggar, e-post, sociala medier och mer med justeringar av ton och tydlighet.

Ger förslag för att förbättra läsbarheten och göra komplexa idéer lättare att ta till sig för läsarna.

Inkluderar en inbyggd plagiatkontroll för att säkerställa originalitet och markera duplicerat innehåll.

Anpassar förslag baserat på regionala engelska preferenser (amerikansk vs. brittisk)

Grammarlys begränsningar

Överkorrigerar stilistiska val, vilket kan göra skrivandet mekaniskt om det inte granskas noggrant.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner och uppmuntrar ofta användarna att välja betalda abonnemang.

Prestandan kan bli något långsammare med långa dokument, vilket kan orsaka fördröjningar i feedbacken.

💡 Proffstips: Är du inte övertygad om Grammarly? Inga problem. Utforska vår lista över de bästa alternativen till Grammarly för att förbättra ditt skrivande och få varje ord att räknas.

Grammarlys priser

Gratis för alltid

Pro : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

3. Jasper AI (Bäst för att skapa marknadsföringsinnehåll med en personlig touch)

via Jasper AI

Jasper är utvecklat speciellt för marknadsförare och kombinerar avancerad AI med ditt varumärkes unika röst för att skapa innehåll som känns autentiskt.

För författare erbjuder Jasper en rad appar som är utformade för att hantera specifika uppgifter. Behöver du skriva ett långt blogginlägg? Jaspers mallar för innehållsskrivning guidar dig genom processen.

Fastnat i en e-postsekvens? Jaspers AI kan generera personliga e-postmeddelanden som är anpassade efter din målgrupps preferenser.

💡 Proffstips: Om du har svårt att skapa innehåll som passar ditt varumärkes röst kan du använda Jaspers Brand IQ-funktion. Den ser till att varje resultat speglar din stil, ton och riktlinjer. Och för visuella kreatörer genererar dess AI Image Suite varumärkesanpassade bilder i hög upplösning för sociala medier, annonser och mycket mer.

Jasper AI:s bästa funktioner

Bevarar ditt varumärkes ton och stil i allt innehåll genom att analysera och replikera din unika röst.

Erbjuder över 90 appar för uppgifter som bloggskrivande, e-postsekvenser och bildtexter på sociala medier, vilket gör det enkelt att komma igång.

Genererar royaltyfria bilder i hög upplösning som överensstämmer med ditt varumärkes riktlinjer.

Producerar innehåll på över 30 språk, vilket garanterar global tillgänglighet.

Använder Surfer SEO för att optimera innehåll för sökmotorer, vilket hjälper dig att rankas högre utan ansträngning.

Begränsningar för Jasper AI

Det tar tid att lära sig alla funktioner och möjligheter.

Kostnaderna kan vara höga för enskilda kreatörer eller små team jämfört med alternativ

Svårigheter med att producera polerade resultat på andra språk än engelska

Priser för Jasper AI

Skapare : 39 $/månad per användare

Pro : 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 240+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 840+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

Kvaliteten på innehållsgenereringen och möjligheten att tillhandahålla anpassat innehåll är de främsta skälen till att välja denna plattform.

Kvaliteten på innehållsgenereringen och möjligheten att tillhandahålla anpassat innehåll är de främsta skälen till att välja denna plattform.

💡 Proffstips: Jasper AI är ett förstahandsval för marknadsförare, men det är inte ditt enda alternativ. Utforska vår guide för att upptäcka de bästa alternativen till Jasper AI.

4. Writesonic (Bäst för marknadsförare som söker olika innehållsformat)

via Writesonic

Föreställ dig att hantera en fullspäckad innehållskalender – blogginlägg, annonskampanjer och SEO-strategier – allt med en snäv deadline. Writesonic erbjuder en mångsidig AI-lösning som förenklar detta kaos.

Det riktar sig till enskilda företagare, marknadsförare och företag som behöver snabbt, högkvalitativt innehåll i flera format. Från produktbeskrivningar till detaljerade artiklar hjälper Writesonic till att upprätthålla varumärkets konsistens samtidigt som det påskyndar processen för att skapa innehåll.

Det som utmärker det är dess AI-flexibilitet, som gör det möjligt för användare att växla mellan modeller som GPT-4 och Claude för anpassade resultat.

Writesonics bästa funktioner

Stöder flera AI-modeller (GPT-4, Claude) för mångsidig innehållsgenerering

Integreras med SurferSEO för SERP-optimering direkt i redigeraren.

Erbjuder en anpassningsbar funktion för varumärkesröst för att upprätthålla konsekvens.

Tillhandahåller AI-driven återanvändning av innehåll för bloggar, poddar och videor.

Inkluderar en plagiatkontroll och humanizer för kvalitetssäkring.

💡 Proffstips: AI har alltid varit utformat för att vara ett hjälpmedel, inte en fristående funktion. Om du inte vill låta som en robots dagbok, här är din guide till hur du kan humanisera AI-innehåll.

Begränsningar med Writesonic

Dyrt vid högre användningsnivåer jämfört med konkurrenterna

SEO-integrationen saknar den djup som finns i dedikerade optimeringsplattformar.

Resultaten kan behöva justeras för att matcha nyanserade varumärkestoner.

Priser för Writesonic

Gratis plan Pro-abonnemang: 19 $/månad Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 990+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (2 070+ recensioner)

Läs också: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

5. Rytr (Bäst för nybörjare som vill utforska prisvärd AI-innehållsskapande)

via Rytr

Om du är ny inom AI-driven skrivning eller har en tight budget erbjuder Rytr en enkel men effektiv lösning.

Med sin intuitiva design riktar sig Rytr till marknadsförare, småföretagare och AI-entusiaster som behöver grundläggande verktyg för att skapa text och bilder.

Rytrs tonmatchningsfunktion gör det möjligt för användare att anpassa innehållet och skapa en unik röst för varumärken eller projekt.

Rytrs bästa funktioner

Över 40 användningsfall för innehåll, inklusive SEO-metatitlar, inlägg på sociala medier och e-postmallar.

AI-tonmatchning för att anpassa sig till varumärkesspecifika röster

Inbyggd plagiatkontroll för att säkerställa innehållets originalitet

Chrome-tillägg för smidig integration i arbetsflöden

AI-bildgenerering för platshållarbilder eller designbrainstorming

Rytrs begränsningar

Begränsat till grundläggande funktioner; saknar avancerade SEO-integrationer

Resultaten kan behöva redigeras avsevärt för professionellt bruk.

Bildgenereringens kvalitet ligger efter specialiserade verktyg

Rytr-priser

Gratis plan

Obegränsad plan : 9 $/månad per användare

Premium-abonnemang: 29 $/månad per användare

Rytr-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Rytr?

Det stora utbudet av mallar gör processen för att skapa innehåll mer effektiv, och det var användbart att kunna styra tonen i skrivandet med ett enda klick.

Det stora utbudet av mallar gör processen för att skapa innehåll mer effektiv, och det var användbart att kunna styra tonen i skrivandet med ett enda klick.

6. Frase (Bäst för författare som fokuserar på SEO-driven innehåll)

via Frase

Frase är en avancerad AI-skrivassistent för författare som prioriterar SEO. Frase är utformat för att förenkla resan från sökordsforskning till innehållsoptimering och erbjuder en omfattande plattform för att skapa välunderbyggda artiklar med hög ranking.

Författare som hanterar komplexa SEO-krav kommer att uppskatta detta AI-drivna skrivverktygs förmåga att smidiga arbetsflöden och automatisera repetitiva uppgifter.

🍪 Bonus: Dess mest utmärkande funktion är SEO-arbetsflödet, som använder SERP-analys i realtid för att föreslå innehållsstruktur, ordantal och nyckelordsanvändning – så att ditt innehåll förblir konkurrenskraftigt.

Frase bästa funktioner

SEO-arbetsflöde som analyserar SERP för att föreslå innehållsstruktur och optimeringspunkter

AI Article Wizard för steg-för-steg-guidad innehållsgenerering

Feedback om innehållsoptimering i realtid med analys av sökordsdensitet och djup

Integration med WordPress och Google Docs för smidig publicering

Samarbetsverktyg för att tilldela och hantera skrivuppgifter

Begränsningar i fraser

Avancerade AI-funktioner, som Article Wizard, kräver ett dyrare abonnemang.

Saknar funktioner för sociala medier och multimediainnehåll

Inlärningskurva för förstagångsanvändare

Priser för Frase

Gratis provperiod

Grundläggande plan : 45 $/månad per användare

Teamplan: 115 $/månad för tre användare

Frase-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (330+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Frase?

Frase. io skapar en mycket tydlig brief som våra skribenter kan följa, vilket sparar många timmars arbete.

Frase. io skapar en mycket tydlig brief som våra skribenter kan följa, vilket sparar många timmars arbete.

via QuillBot

QuillBot är utvecklat för författare, studenter och forskare som behöver snabba och pålitliga funktioner för omskrivning och sammanfattning.

Dess AI-drivna verktyg effektiviserar processen att omformulera text, skapa koncisa sammanfattningar och bevara den ursprungliga betydelsen – allt från ett intuitivt gränssnitt.

Dessutom passar QuillBot perfekt in i akademiska, professionella och kreativa arbetsflöden tack vare flera skrivlägen, grammatikgranskningsfunktioner och citatgenerering.

💡 Proffstips: Vill du klara av snäva deadlines och kreativa svackor samtidigt som du behåller din unika röst? Så här använder du AI för copywriting för att spara tid och energi.

QuillBots bästa funktioner

Nio omskrivningslägen, inklusive Kreativt, Formellt och Akademiskt

Sammanfattningsverktyg för att kondensera långa texter till viktiga punkter

Grammatikkontroll för att identifiera och korrigera fel

Citatgenerator som stöder flera stilar som APA och MLA

Webbläsartillägg och integrationer med Microsoft Word

QuillBots begränsningar

Gratisversionen är begränsad till två omskrivningslägen.

Omskrivet innehåll kan ibland kräva manuella justeringar för att bli mer läsbart.

Beroende av internetuppkoppling

QuillBot-priser

Gratis plan

Månadsabonnemang : 9,95 $/månad

Kvartalsplan: 6,65 $/månad

Årsabonnemang: 4,17 $/månad

QuillBot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

8. Copy. ai (Bäst för att skala upp innehållsskapandet samtidigt som personaliseringen bibehålls)

Innehållsskapare och marknadsförare kämpar ofta med pressen att producera högkvalitativt, personaliserat innehåll i stor skala samtidigt som de kämpar mot kreativa blockeringar.

Det är där Copy. ai kommer in i bilden och erbjuder en praktisk lösning för att balansera effektivitet och kreativitet. Detta AI-drivna verktyg är utformat för att hjälpa författare genom att ta itu med repetitiva uppgifter, väcka nya idéer och säkerställa ett konsekvent varumärkesbudskap i alla format.

💡 Proffstips: Även om AI-verktyg inte helt kan återskapa värmen och precisionen i mänskligt innehåll, är de bra på att spara tid och skala upp insatserna. Upptäck hur du hittar den perfekta balansen mellan kvalitet och effektivitet med experttips om hur du använder AI i innehållsmarknadsföring.

Copy. ai bästa funktioner

Anpassar innehållet så att det matchar ditt varumärkes ton och stil

Automatiserar processer för innehållsskapande, såsom att utarbeta SEO-briefar eller e-postkampanjer.

Återanvänder innehåll för flera kanaler, såsom bloggar, e-post och sociala medier.

Genererar kreativa idéer och förslag för kampanjer och marknadsföringsstrategier

Tillhandahåller mallar för specifika behov, såsom produktbeskrivningar och reklamtexter.

Begränsningar för Copy.ai

AI-genererat innehåll kan fortfarande behöva finjusteras för nyanserade ämnen.

Arbetsflödesfunktionerna kan kännas överväldigande för nya användare utan tidigare erfarenhet.

Gratisversionen har begränsat antal ord och avancerade funktioner.

✍🏻 Obs: Copy AI är praktiskt, men dess begränsade inmatningsalternativ kan vara ett hinder för detaljerad forskning eller innehåll om tankeledarskap. Kolla in vår guide för att utforska de bästa alternativen till Copy AI och hitta det som passar bäst för ditt team.

Priser för Copy.ai

Gratisplan: Upp till 2 000 ord per månad

Pro-plan: 49 $/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

9. Simplified (Bäst för allt-i-ett-marknadsföringslösningar för små team)

via Simplified

Småföretag och marknadsföringsteam står ofta inför en unik utmaning: att hantera begränsade resurser samtidigt som de försöker producera högkvalitativt innehåll som spänner över sociala medier, bloggar och videor.

Förenklade steg i en allt-i-ett-lösning för att överbrygga dessa luckor, som kombinerar AI-drivna verktyg för design, skrivande och videoredigering i en enda plattform.

Som en komplett programvara för innehållsflöden minskar Simplified också behovet av flera prenumerationer.

Förenklade bästa funktioner

Erbjuder AI-driven grafisk design, videoredigering och verktyg för skrivande och bloggning under ett och samma tak.

Upprätthåller konsekvens med en AI-driven stilguide för varumärket som kan anpassas till olika projekt.

Erbjuder nybörjarvänliga guider för att snabbt lära sig och maximera avancerade funktioner.

Automatiserar och schemalägger inlägg på olika plattformar med funktioner för massschemaläggning.

Anpassar AI-chattbottar utan att kräva kodning

Förenklade begränsningar

Det tar tid att lära sig vissa avancerade funktioner.

Begränsar krediter på gratis- och lägre nivåer

Ger ibland inkonsekvenser i AI-genererade designer och texter.

Förenklad prissättning

Gratis plan

Simplified One : 20 $/månad per användare

Förenklad tillväxt : 85 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Förenklade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (4 930+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 280 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Simplified?

Det finns många fördesignade mallar som jag kan anpassa med hjälp av olika AI-tekniker. Användargränssnittet är enkelt och framstegen sparas även om du måste avbryta processen.

Det finns många fördesignade mallar som jag kan anpassa med hjälp av olika AI-tekniker. Användargränssnittet är enkelt och framstegen sparas även om du måste avbryta processen.

10. ProWritingAid (Bäst för författare som söker ett allt-i-ett-verktyg för redigering och inlärning)

via ProWritingAid

För författare kan självredigeringsfasen vara en labyrint av beslut – att balansera kreativitet med läsbarhet samtidigt som man tar itu med grammatik, tempo och flöde.

ProWritingAid riktar sig till författare som vill förbättra sitt hantverk genom djupgående analyser och praktiska förslag.

Det är utformat som en omfattande redigeringsassistent och hjälper användarna att förbättra grammatik, stil, läsbarhet och mycket mer – samtidigt som det erbjuder insikter som främjar långsiktig förbättring av skrivandet.

🍪 Bonus: Med integrationer i populära skrivplattformar som Google Docs, Scrivener och Word säkerställer ProWritingAid smidig tillgänglighet för författare i olika medier.

ProWritingAids bästa funktioner

Ger över 20 djupgående rapporter om grammatik, stil, läsbarhet, tempo och konsekvens.

Integreras med verktyg som Scrivener, Google Docs och Microsoft Word för redigering i realtid.

Innehåller avancerade verktyg som Critique Report för förbättringar av berättandet.

Erbjuder anpassningsbara förslag som är skräddarsydda efter individuella skrivstilar och preferenser.

Garanterar säkerhet med kryptering på banknivå och ingen användning av texter för algoritmträning.

Begränsningar för ProWritingAid

Kan vara överväldigande för användare som söker snabba grammatikfixar.

Saktar ner med långa dokument i Google Docs

Stöder inte Mac Word-integrationer fullt ut.

Priser för ProWritingAid

Gratis plan

Premium : 6 $/månad per användare

Premium Pro: 8 $/månad per användare

ProWritingAid-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (480+ recensioner)

11. Wordtune (Bäst för författare som söker mångsidig, tonanpassad AI-assistans)

via Wordtune

Wordtune hjälper författare att förbättra tydligheten och tonen i sina texter med AI-driven omskrivning, grammatikontroller och kontextuella förslag.

Med funktioner som är utformade för att anpassas till olika skrivstilar och tonfall gör Wordtune det enkelt att finslipa ditt innehåll för alla ändamål.

🧠 Visste du att: Wordtunes AI utvärderar minst fem trovärdiga källor innan den föreslår faktiska ändringar, vilket garanterar högkvalitativt och tillförlitligt innehåll.

Wordtunes bästa funktioner

Erbjuder AI-drivna omskrivningsalternativ för att förfina tydlighet och tonfall.

Erbjuder tonjustering för att växla mellan informell och formell skrivstil.

Sammanfattar text eller YouTube-videor direkt för effektivt innehållsskapande

Stöder sömlös integration med Google Docs, Microsoft Word och webbläsartillägg.

Inkluderar smarta synonymförslag för att utöka ordförrådet.

Wordtunes begränsningar

Gratisversionen har begränsat antal omskrivningar och sammanfattningar per dag.

AI föreslår ibland robotliknande eller meningslösa meningar.

Svårigheter med nyanserat eller högt specialiserat innehåll

Wordtune-priser

Grundläggande : Gratis

Avancerat : 7 $/månad per användare

Obegränsat : 10 $/månad per användare

Team: 8 $/månad per användare

Wordtune-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wordtune?

Wordtune har varit en ovärderlig hjälp för att förbättra tydligheten och effektiviteten i mitt skrivande. De intuitiva förslagen och den smidiga användarupplevelsen gör detta verktyg verkligen unikt.

Wordtune har varit en ovärderlig hjälp för att förbättra tydligheten och effektiviteten i mitt skrivande. De intuitiva förslagen och den smidiga användarupplevelsen gör detta verktyg verkligen unikt.

12. ChatGPT (Bäst för mångsidig, AI-driven innehållsskapande och kundinteraktion)

via ChatGPT

När deadlines närmar sig eller idéerna sinar, letar författare ofta efter inspiration eller en andra åsikt. Brainstorming, att finslipa utkast eller till och med utforska okända ämnen kan bli en tidskrävande utmaning.

För innehållsskapare, copywriters eller författare kan ett verktyg som speglar mänskligt tänkande göra hela skillnaden.

Oavsett om du finjusterar ett blogginlägg, skriver en fängslande reklamtext eller utforskar en ny handling, ger ChatGPT:s mångsidighet författare möjlighet att experimentera och iterera med lätthet.

💡 Proffstips: För innehållsskapare garanterar ChatGPT:s förmåga att optimera för SEO eller föreslå nyckelord att ditt arbete inte bara är välskrivet utan också når rätt målgrupp.

ChatGPT:s bästa funktioner

Erbjuder flexibel innehållsgenerering för bloggar, sociala medier, e-post och manus.

Ger kontextmedvetna, människoliknande konversationssvar

Stöder integration med appar för kundsupport och leadgenerering

Inkluderar avancerade språkfunktioner, inklusive översättningar och sammanfattningar.

Effektivt för att automatisera repetitiva uppgifter som e-postutkast och vanliga frågor

ChatGPT:s begränsningar

Enstaka felaktigheter och hallucinationer i svaren

Kräver mänsklig övervakning för nyanserat eller specialiserat innehåll

Priser för ChatGPT

Grundläggande : Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

13. NovelAI (Bäst för författare och digitala konstnärer som söker AI-stöd för samarbete)

via NovelAI

Alla författare upplever perioder av kreativ torka – när berättelsen känns fast, karaktärerna tappar sin röst eller handlingen verkar falla samman innan den ens har kommit igång. För skönlitterära författare är utmaningen ännu större, eftersom de måste väva ihop fängslande berättelser, bygga upp fängslande världar och skapa karaktärer som berör.

NovelAI fungerar som medförfattare och kreativ partner, speciellt utformat för att skriva skönlitteratur. Verktygen går utöver enkel textgenerering och erbjuder hjälp med att bygga upp världar, utveckla karaktärer och berätta historier.

NovelAI:s bästa funktioner

Skapa engagerande och sammanhängande berättelser med minnesfunktioner för att behålla sammanhanget.

Erbjuder bildgenerering i anime-stil med ett enkelt, taggbaserat gränssnitt.

Innehåller anpassningsbara berättarmoduler för olika genrer som romantik och fantasy.

Har en text-till-tal-funktion som ger berättelserna liv.

Stöder omfattande lore och världsbyggande genom sina avancerade verktyg.

Begränsningar för NovelAI

Fokuserar starkt på anime-konststilar, vilket begränsar attraktionskraften för bredare konstnärliga preferenser.

Inkonsekvent utskriftskvalitet för komplexa eller mycket specifika berättelseuppslag

Prenumerationskostnaderna kan avskräcka tillfälliga användare.

Priser för NovelAI

Gratis nivå

Tablet Tier : 10 $/månad per användare

Scroll Tier : 15 $/månad per användare

Opus Tier: 25 $/månad per användare

NovelAI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Hemligheten bakom att frigöra AI-skrivverktygens fulla potential ligger i att behärska promptar. Dyk ner i vår guide för att upptäcka de bästa AI-skrivprompterna för marknadsförare och skribenter.

Om du vill utöka din verktygslåda erbjuder dessa ytterligare verktyg unika funktioner för att förbättra skrivandet, skapandet av innehåll och SEO-strategier på ett smidigt sätt.

Surfer SEO : Kombinerar innehållsoptimering med SEO-strategier för att hjälpa skribenter att skapa innehåll som är redo för rankning.

Notion AI : Erbjuder AI-assistans för sammanfattning, brainstorming och utkast direkt i en arbetsyta som är skräddarsydd för teamsamarbete.

Hemingway Editor: Fokus på att förbättra läsbarheten genom att markera komplexa meningar och vanliga fel för ett tydligt och koncist skrivande.

ClickUp sätter "pro" i prosa

ClickUp är ryggraden i effektivt innehållsskapande.

Det är inte vi som säger det, utan användarna.

Sid Babla, koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College, berättade till exempel hur plattformen förändrade deras arbetsflöde.

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehåll (pågående, behöver redigeras, schemalagt osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg.

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehåll (pågående, behöver redigeras, schemalagt osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg.

Så, hur får ClickUp magin att hända? Genom att kombinera ClickUp Docs för brainstorming och utkast, Automations för smidiga överlämningar och ClickUp Brain för AI-driven assistans, hanterar det allt från idé till publicering.

Oavsett om du är en författare som brottas med plot twists eller en marknadsförare som driver kampanjer, gör ClickUp det enkelt att spåra framsteg, tilldela uppgifter och till och med transkribera de där idéerna som dyker upp mitt i natten.

Skapa ett konto på ClickUp gratis och frigör din kreativa potential redan idag.