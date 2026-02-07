Modelos gratuitos para organizar trabalhos de pesquisa

A maioria dos trabalhos de pesquisa não fracassa porque as ideias são fracas. Eles fracassam porque suas fontes, notas e rascunhos estão espalhados, então escrever se transforma em uma constante caça ao tesouro. Trabalhos que exigem muita pesquisa pioram ainda mais a situação: os profissionais do conhecimento passam cerca de 20% do seu dia procurando e reunindo informações.

Este artigo apresenta seis modelos gratuitos de organizadores de trabalhos de pesquisa que ajudam você a acompanhar fontes, criar esboços e gerenciar projetos em várias fases sem perder detalhes importantes ao longo do caminho.

Visão geral dos modelos do Organizador de Pesquisas

Modelo Link para download Ideal para Melhores recursos Formato visual Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Estudantes e profissionais que escrevem trabalhos de pesquisa estruturados Resumo executivo, metodologia, seções de conclusões, campos personalizados para acompanhamento de fontes, resumos de IA. Relatório de pesquisa estruturado Modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Pensadores visuais debatem argumentos e mapeiam ideias Arraste e solte nós, agrupe ideias, converta itens do quadro branco em tarefas ou seções de documentos. Quadro branco visual Modelo de memorando de pesquisa do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Pesquisadores sintetizando descobertas à medida que leem Layout de memorando padronizado, criação de resumos anotados, suporte a bibliografias anotadas. Formato de memorando Modelo de plano de pesquisa do usuário ClickUp Obtenha um modelo gratuito Estudantes de pós-graduação, pesquisadores de experiência do usuário, projetos acadêmicos multifásicos Seções para hipóteses, questões de pesquisa, metodologia, acompanhamento de marcos e colaboração. Plano do projeto de pesquisa Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Pesquisadores acadêmicos ou empresariais que realizam revisões bibliográficas ou análises de panorama Categorias de pesquisa organizadas, acompanhamento de tendências, comparação de fontes, atribuição de tarefas Banco de dados de pesquisa + fluxo de trabalho de tarefas Modelo de relatório de pesquisa de ações da ClickUp Obtenha um modelo gratuito Autores de pesquisas financeiras, econômicas e quantitativas Resumo executivo, análise baseada em dados, recomendações estruturadas, layout focado em evidências. Relatório de pesquisa de ações Modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Estudantes de STEM, analistas e pesquisadores quantitativos Organização de dados, acompanhamento de testes estatísticos, trilha de auditoria clara, documentação de descobertas Resultados da análise de dados Modelo de proposta de subsídio do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Pesquisadores que se candidatam a bolsas ou financiamento Descrição dos problemas, metodologia, seções de cronograma, acompanhamento de prazos, colaboração em equipe. Proposta de subsídio Modelo de implementação do ClickUp LMS Obtenha um modelo gratuito Equipes de pesquisa que precisam de treinamento estruturado, protocolos ou integração Listas de verificação de treinamento, acompanhamento de certificações, documentação de protocolos, acompanhamento do progresso Fluxo de trabalho do LMS Organizador gráfico para trabalhos de pesquisa da Template.net Baixe este modelo Alunos que precisam de um esboço simples para impressão Mapeamento de teses, layout de argumentos, seções estruturadas visualmente. Organizador gráfico imprimível Modelo de artigo científico do Bit.ai Baixe este modelo Equipes que escrevem em conjunto um artigo de pesquisa Coedição em tempo real, mídia incorporada, seções acadêmicas estruturadas. Documento colaborativo

O que é um modelo de organizador de trabalhos de pesquisa?

Um modelo de organizador de trabalhos de pesquisa é uma estrutura organizada para coletar, organizar e conectar os principais componentes de um projeto de pesquisa, incluindo fontes, notas, esboços e rascunhos, em um único lugar.

Sem um sistema claro, a pesquisa muitas vezes fica lenta devido à dispersão do contexto. As informações ficam espalhadas por guias, documentos, marcadores e notas, tornando mais difícil localizar fontes, acompanhar ideias e manter o progresso.

Um modelo de organizador eficaz geralmente inclui:

Acompanhamento de fontes com detalhes de citação

Organização temática de notas

Estrutura do esboço e do argumento

Gerenciamento de rascunhos e acompanhamento do progresso

Ao contrário de um esboço básico que apenas mapeia o argumento, um organizador de pesquisa oferece suporte a todo o fluxo de trabalho, desde a coleta de material até a elaboração e o refinamento do documento final. Alguns são simples e lineares, enquanto outros funcionam como espaços de trabalho completos para projetos, com acompanhamento de tarefas e colaboração.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo pesquisando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a necessidade de pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA, extraídas de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa sem complicações.

O que procurar em um modelo de organizador de trabalhos de pesquisa

Baixar o primeiro modelo que você encontrar geralmente leva a mais frustração. Você passa uma hora configurando-o, apenas para perceber que ele não rastreia o que você precisa ou é muito rígido para se adaptar ao seu argumento em evolução. Você acaba abandonando-o e voltando ao seu sistema caótico de arquivos espalhados.

Para evitar isso, você precisa saber o que diferencia um modelo útil de um inútil. Aqui estão os principais recursos que tornam um organizador de trabalhos de pesquisa útil, em vez de apenas mais um documento abandonado. ✨

Campos de gerenciamento de fontes: seu modelo precisa de um espaço dedicado para registrar todos os detalhes de suas citações — autor, título, publicação, data e URL ou DOI. Um ótimo modelo terá até mesmo um campo para o estilo de citação (como APA, MLA ou Chicago) para poupar você de dores de cabeça com reformatação mais tarde. Esta é a sua tabela de fontes, e ela precisa ser robusta.

Vinculação de notas à fonte: você encontra uma citação brilhante, mas semanas depois, não tem ideia de onde ela veio. Um bom organizador permite que você você encontra uma citação brilhante, mas semanas depois, não tem ideia de onde ela veio. Um bom organizador permite que você conecte diretamente suas notas à fonte , para que você nunca mais precise perder tempo procurando uma citação.

Flexibilidade do esboço: seu argumento mudará à medida que você pesquisar. Um modelo estático que o prende a uma estrutura rígida é inútil. Você precisa da capacidade de arrastar, soltar e reorganizar seções do seu esboço sem quebrar o documento inteiro.

Acompanhamento do progresso: escrever um artigo de pesquisa é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Um modelo com acompanhamento do progresso — como os status “Para ler”, “Rascunho” ou “Revisão” — mantém você motivado e deixa claro o que você precisa fazer a seguir.

Suporte à colaboração: se você estiver trabalhando com coautores ou precisar do feedback de um orientador, precisará de recursos como edição em tempo real, comentários e atribuição de tarefas. Isso mantém toda a comunicação em um só lugar, sem se espalhar por threads de e-mail.

Compatibilidade de formatos: seu documento final provavelmente precisará estar no Word ou no Google Docs. Verifique se o seu modelo exporta corretamente ou, melhor ainda, se integra-se a gerenciadores de referências como Zotero ou Mendeley para seu documento final provavelmente precisará estar no Word ou no Google Docs. Verifique se o seu modelo exporta corretamente ou, melhor ainda, se integra-se a gerenciadores de referências como Zotero ou Mendeley para otimizar seu fluxo de trabalho

Agora que você sabe o que procurar, aqui estão alguns modelos que vale a pena considerar.

11 modelos gratuitos para organizar trabalhos de pesquisa

Esses modelos variam de ferramentas visuais de brainstorming a rastreadores de projetos estruturados. Alguns são melhores para trabalhos acadêmicos individuais, enquanto outros se destacam em projetos de pesquisa em equipe. O segredo é escolher um com base em como você realmente trabalha, não em como você acha que deveria trabalhar.

1. Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de relatório de pesquisa do ClickUp detalha os métodos e a abordagem da sua equipe, além dos resultados alcançados para o seu cliente.

Começar um artigo de pesquisa formal a partir de uma página em branco é intimidante. Você não está apenas escrevendo; você está tentando se lembrar do formato padrão de um artigo acadêmico enquanto concilia sua pesquisa. O modelo de relatório de pesquisa do ClickUp resolve isso, fornecendo uma estrutura pronta para relatórios formais, completa com seções para um resumo executivo, metodologia, descobertas e conclusões. Em vez de uma pasta desorganizada de documentos, você obtém um único espaço de trabalho para todo o seu projeto.

As seções pré-construídas do modelo de relatório de pesquisa do ClickUp refletem um formato padrão de artigo científico para que você possa se concentrar no conteúdo, em vez da estrutura. Crie uma tabela de fontes diretamente em seu fluxo de trabalho com os campos personalizados do ClickUp, acompanhando tudo, desde nomes de autores e datas de publicação até o status de citação de cada fonte. Escreva seu rascunho ao lado de sua pesquisa com o ClickUp Docs, mantendo seu esboço, notas e fontes em uma única visualização. Sintetize informações e identifique padrões mais rapidamente usando o ClickUp Brain para resumir materiais de referência densos ou sugerir conexões entre suas notas.

O modelo de relatório de pesquisa do ClickUp é perfeito para estudantes e profissionais que precisam produzir relatórios de pesquisa estruturados e desejam unificar seu sistema organizacional e ambiente de redação em um único lugar.

2. Modelo de quadro branco de pesquisa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize todos os seus dados de pesquisa em visualizações claras com o modelo ClickUp Research Whiteboard.

As melhores ideias nem sempre surgem em uma ordem linear e organizada. Tentar forçar seu brainstorming inicial em um esboço rígido e vertical pode matar a criatividade. Você precisa de espaço para explorar conexões, agrupar pensamentos relacionados e ter uma visão geral antes de se comprometer com uma estrutura.

O modelo ClickUp Research Whiteboard fornece essa tela visual. É um espaço flexível que permite mapear conceitos, estabelecer conexões entre fontes e brincar com o fluxo de seus argumentos antes de se comprometer com uma estrutura linear.

O modelo ClickUp Research Whiteboard oferece um espaço flexível para agrupar ideias, em vez de uma lista restritiva visualmente. Use nós de arrastar e soltar para agrupar fontes e conceitos relacionados, facilitando a visualização de como as diferentes partes da sua pesquisa se encaixam. Preencha a lacuna entre o brainstorming e a execução — quando uma ideia estiver pronta, você pode converter elementos do quadro branco diretamente em tarefas ou seções de documentos com um único clique, transformando seu mapa visual em um plano acionável.

O modelo ClickUp Research Whiteboard é ideal para pensadores visuais que precisam entender a estrutura geral de um documento antes de se perderem nos detalhes. Use-o para criar uma revisão bibliográfica visual, mapeando como diferentes autores e estudos se relacionam com sua tese central e entre si.

📚 Assista a este vídeo para ver como as ferramentas de segundo cérebro ajudam você a organizar notas, conectar ideias e transformar informações dispersas em conhecimento prático.

3. Modelo de memorando de pesquisa do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de memorando de pesquisa do ClickUp como um guia simples para apresentar o progresso e os resultados do seu projeto de pesquisa.

Você acabou de passar um dia inteiro na biblioteca e leu uma dúzia de artigos. Agora, você tem uma pilha de notas e uma vaga lembrança dos principais pontos de cada fonte. Quando finalmente se sentar para escrever, terá que reler tudo apenas para lembrar o que era importante.

O modelo de memorando de pesquisa do ClickUp evita essa enorme perda de tempo. É um modelo simplificado para documentar suas descobertas em um formato de memorando conciso à medida que você avança, garantindo que nenhuma informação seja perdida ao longo do caminho.

O modelo de memorando de pesquisa do ClickUp obriga você a sintetizar suas descobertas para cada fonte. Ao mesmo tempo, elas ainda estão frescas em sua mente, criando uma biblioteca de resumos que você pode consultar facilmente mais tarde. Como cada memorando segue o mesmo formato padronizado, você pode comparar rapidamente as descobertas e argumentos de diferentes fontes sem ter que vasculhar suas notas brutas. O formato do memorando é ideal para criar entradas de bibliografia comentada, poupando-lhe uma etapa na hora de compilar suas referências.

O modelo de memorando de pesquisa do ClickUp é ideal para pesquisadores que preferem documentar e sintetizar à medida que avançam. Você constrói sua biblioteca de pesquisa organizada continuamente, para não ficar com a tarefa exaustiva de organizar tudo no final do seu projeto.

4. Modelo de plano de pesquisa do usuário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp facilita a definição de metas e mantém as partes interessadas alinhadas.

Uma tese ou dissertação não é apenas um projeto — é uma dúzia de projetos menores reunidos em um só. Você precisa gerenciar aprovações do Comitê de Ética em Pesquisa, recrutamento de participantes, coleta de dados, análise e redação, tudo isso enquanto mantém seu orientador informado. Um modelo de documento simples não é suficiente.

Embora inicialmente projetado para pesquisa de experiência do usuário, o modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp é perfeitamente adaptável para projetos acadêmicos de grande escala. Ele fornece a estrutura necessária para gerenciar simultaneamente o processo de pesquisa e a redação.

O modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp inclui seções claras para definir suas questões de pesquisa, hipóteses e metodologia, mantendo seu projeto focado desde o início. Não deixe mais os prazos te pegarem de surpresa — use o acompanhamento integrado do ClickUp Tasks para monitorar cada etapa, desde o envio da sua proposta até a conclusão da versão final. Acabe com as longas trocas de e-mails com seu orientador ou coautores, mantendo todos os comentários e comunicações junto com o trabalho em si, usando recursos de colaboração como edição em tempo real, comentários e atribuição de tarefas em um espaço de trabalho compartilhado.

O modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp oferece recursos robustos de gerenciamento de projetos para trabalhos de nível de pós-graduação, ajudando você a manter o foco por meses ou até anos. Ele funciona bem para estudantes de pós-graduação ou equipes de pesquisa que gerenciam projetos complexos e multifásicos que exigem uma organização rigorosa.

5. Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina sua pesquisa de clientes e crie relatórios para otimizar seu processo atual usando o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp.

A pesquisa acadêmica não existe no vácuo — é fundamental entender como seu trabalho se encaixa no panorama mais amplo dos estudos existentes. O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp fornece uma estrutura sistemática para coletar, organizar e analisar informações de várias fontes, tornando-o inestimável para revisões de literatura e seções de análise competitiva.

O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp ajuda você a estruturar sua pesquisa secundária, organizando fontes em categorias lógicas e acompanhando as principais descobertas em diferentes estudos. Use-o para identificar lacunas na literatura existente, comparar metodologias entre diferentes pesquisadores e documentar tendências que apoiem sua tese. O gerenciamento de tarefas integrado ao modelo permite que você atribua áreas de pesquisa específicas aos membros da equipe ao trabalhar em projetos colaborativos.

O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp é útil para estudantes de administração, pesquisadores de ciências sociais e qualquer pessoa que realize revisões sistemáticas da literatura e precise sintetizar grandes volumes de pesquisas existentes em insights coerentes.

6. Modelo de relatório de pesquisa de ações da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente suas descobertas com este modelo de relatório de pesquisa de ações.

Para pesquisadores nas áreas de finanças, economia ou negócios, o modelo de relatório de pesquisa de ações da ClickUp oferece uma estrutura especializada projetada para profundidade analítica. Embora inicialmente criado para análise financeira, sua estrutura rigorosa se adapta bem a qualquer pesquisa que exija argumentos baseados em dados e recomendações estruturadas.

O modelo de relatório de pesquisa de ações da ClickUp oferece seções pré-criadas para resumos executivos, análises detalhadas, dados de apoio e conclusões com recomendações. Sua ênfase na argumentação baseada em evidências o torna ideal para trabalhos de pesquisa quantitativa que exigem a apresentação clara de dados complexos. A abordagem estruturada do modelo garante que você não pule etapas analíticas críticas esperadas pelos revisores.

O modelo de relatório de pesquisa de ações da ClickUp funciona melhor para estudantes de MBA, pesquisadores de economia e qualquer pessoa que escreva documentos que exijam análises quantitativas extensas e estruturas formais de recomendação.

7. Modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp

A fase de análise da pesquisa é onde muitos projetos ficam parados — você tem os dados, mas transformá-los em conclusões coerentes parece uma tarefa difícil. O modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp fornece uma estrutura organizada para documentar seu processo de análise e apresentar os resultados em um formato claro e reproduzível.

O modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp ajuda você a organizar dados brutos, documentar seus métodos analíticos e apresentar conclusões em uma sequência lógica. Use-o para acompanhar quais conjuntos de dados você analisou, quais testes estatísticos você executou e quais conclusões cada análise apoia. O modelo garante que você mantenha uma trilha de auditoria clara, desde os dados até os insights, o que é essencial para a credibilidade da pesquisa.

O modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp é ideal para pesquisadores quantitativos, estudantes de STEM e qualquer pessoa que trabalhe com conjuntos de dados e precise documentar sua metodologia de análise juntamente com seus resultados.

8. Modelo de proposta de subsídio ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os detalhes, tornando suas solicitações de subsídios mais eficientes e organizadas com o modelo de proposta de subsídio do ClickUp.

Garantir financiamento é frequentemente o primeiro obstáculo em qualquer grande projeto de pesquisa. O modelo de proposta de subsídio do ClickUp fornece uma estrutura abrangente para organizar os diversos componentes de uma solicitação de financiamento bem-sucedida, desde os objetivos da pesquisa até as justificativas orçamentárias.

O modelo de proposta de subsídio do ClickUp orienta você em cada seção que os financiadores esperam ver, incluindo descrições do problema, metodologia, cronogramas e resultados esperados. Use as tarefas do ClickUp para acompanhar os prazos das diferentes seções da proposta e atribuir componentes aos co-investigadores. O acompanhamento do progresso do modelo ajuda você a ver rapidamente quais seções estão concluídas e quais ainda precisam ser trabalhadas antes dos prazos de envio.

O modelo de proposta de subsídio do ClickUp é essencial para membros do corpo docente, candidatos a doutorado e equipes de pesquisa que se candidatam a financiamento institucional ou externo e precisam coordenar vários colaboradores e atender a requisitos rigorosos de envio.

9. Modelo de implementação do sistema de gestão de aprendizagem ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de implementação do Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) ClickUp, um plano de projeto em fase inicial com tarefas agrupadas por status e rastreadas usando campos personalizados.

Projetos de pesquisa em grande escala geralmente envolvem o treinamento de membros da equipe, o gerenciamento de protocolos e a garantia de uma metodologia consistente entre vários pesquisadores. O modelo de implementação do sistema de gerenciamento de aprendizagem ClickUp fornece uma estrutura para organizar materiais de treinamento em pesquisa e acompanhar as competências da equipe.

O modelo de implementação do sistema de gestão de aprendizagem ClickUp ajuda você a documentar protocolos de pesquisa, criar listas de verificação de treinamento para novos membros da equipe e acompanhar quem concluiu as certificações ou módulos de treinamento exigidos. Para estudos em vários locais ou projetos com assistentes de pesquisa, isso garante que todos sigam os mesmos procedimentos e mantenham os padrões de qualidade dos dados.

O modelo de implementação do sistema de gestão de aprendizagem ClickUp é particularmente valioso para diretores de laboratório, pesquisadores principais que gerenciam equipes de pesquisa e qualquer pessoa que realize estudos que exijam treinamento padronizado para vários colaboradores.

10. Organizador gráfico para trabalhos de pesquisa da Template.net

Obtenha um modelo gratuito Modelo de organizador gráfico para trabalhos de pesquisa, um layout estruturado com seções para introdução, pontos principais e conclusão para ajudar a resumir e organizar as ideias principais de um trabalho de pesquisa.

Às vezes, você só precisa colocar seus pensamentos no papel antes de abrir o computador. Se você é alguém que precisa esboçar um argumento visualmente, um organizador gráfico simples e imprimível pode ser um ótimo ponto de partida. O Organizador Gráfico para Trabalhos de Pesquisa da Template.net se concentra em mapear a estrutura central do seu trabalho — sua tese, seus argumentos de apoio e as evidências para cada um deles.

O Organizador Gráfico para Trabalhos de Pesquisa da Template.net oferece um formato simples e imprimível, perfeito para aqueles que preferem a experiência tátil do planejamento com caneta e papel antes de passar para um rascunho digital. O layout visual claro ajuda você a ver a relação entre sua tese principal e seus pontos de apoio. É uma maneira rápida de obter uma visão geral da estrutura do seu trabalho durante uma sessão inicial de brainstorming.

Este modelo tem limitações. É um documento estático e independente, sem acompanhamento de tarefas, sem recursos de colaboração e sem gerenciamento real de fontes. Você precisará criar sistemas separados para essas funções essenciais, o que pode levar de volta à mesma desorganização que você está tentando evitar. É ideal para alunos que desejam um organizador gráfico rápido e visual para redações, apenas para o brainstorming inicial.

11. Modelo de artigo científico da Bit.ai

Obtenha um modelo gratuito Modelo de artigo científico do Bit.ai, um layout de documento acadêmico estruturado com seções para página de rosto, resumo, introdução, conteúdo principal, metodologia, resultados e conclusão.

Quando você está trabalhando com uma equipe em um artigo de pesquisa, ter todos em uma versão diferente de um documento do Word é uma receita para o desastre. Você precisa de um único espaço colaborativo onde todos possam escrever juntos. O modelo de artigo de pesquisa da Bit.ai oferece um documento colaborativo com seções pré-estruturadas para um artigo de pesquisa, coedição em tempo real e suporte para mídia incorporada.

O modelo de artigo científico do Bit.ai vem com áreas prontas para os componentes padrão de um formato de artigo acadêmico. Você pode adicionar vídeos, arquivos e links diretamente no documento para fornecer um contexto mais rico para sua equipe. Vários autores podem editar o documento simultaneamente, o que é útil para sessões de redação em grupo, onde a coordenação é importante.

No entanto, o modelo de artigo científico do Bit.ai funciona mais como um documento compartilhado do que como um verdadeiro organizador de projetos. Ele é menos robusto para acompanhar fontes em um banco de dados separado ou gerenciar todo o processo de pesquisa como um projeto multifásico. É uma boa opção para equipes que se concentram principalmente na coautoria e desejam um modelo de documento refinado com colaboração integrada.

Organize sua pesquisa e escreva trabalhos melhores

O modelo certo de organizador de trabalhos de pesquisa ajuda você a sair do caos e chegar a um fluxo de trabalho claro e gerenciável. Ele oferece um local central para acompanhar suas fontes, desenvolver seus argumentos e monitorar seu progresso, desde a primeira nota até a versão final. 📚

Os trabalhos de pesquisa raramente fracassam por causa de ideias ruins. Eles enfrentam dificuldades devido à perda de fontes, conexões esquecidas e rascunhos desorganizados. Um bom modelo evita essas armadilhas comuns, criando uma estrutura para o seu processo desde o primeiro dia.

Esteja você trabalhando em seu primeiro trabalho acadêmico ou no décimo capítulo de sua tese, começar com um organizador economiza horas de retrocesso e finalmente acaba com a frustração de “onde eu li isso?”, que mata o seu ímpeto de escrita. Comece gratuitamente com o ClickUp hoje e gaste menos tempo pesquisando e mais tempo escrevendo. 🙌

Perguntas frequentes

Sim — os modelos criados em plataformas de gerenciamento de projetos como o ClickUp incluem recursos de colaboração, como edição em tempo real, comentários, atribuição de tarefas e espaços de trabalho compartilhados, tornando-os ideais para documentos coautorados.

Um organizador gráfico de pesquisa é uma ferramenta visual para mapear as relações entre fontes, conceitos e argumentos, enquanto um modelo de esboço de ensaio fornece uma estrutura linear baseada em texto para o próprio documento.

Você pode ajustar os cabeçalhos das seções e os campos de citação para corresponder ao estilo exigido, como APA ou MLA, e personalizar a estrutura para se alinhar às convenções da sua disciplina.