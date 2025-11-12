Além do chatbot: por que a verdadeira transformação da IA requer a codificação de seus melhores profissionais

Existe um equívoco fundamental sobre o que realmente significa transformação por IA. Essa confusão está custando às empresas a vantagem competitiva que elas acreditam estar construindo.

A maioria dos líderes acredita que a IA é útil principalmente para tarefas rotineiras e mundanas. Eles a veem como um meio de eliminar as tarefas enfadonhas e repetitivas, para que os humanos possam se concentrar no “trabalho real”. Embora haja verdade nesse valor superficial, é uma visão incompleta que ignora totalmente o potencial transformador.

A McKinsey estima ganhos de produtividade de até 45% em funções essenciais nas quais a IA está profundamente incorporada.

Uma empresa verdadeiramente nativa de IA não se limita a automatizar tarefas simples. Ela captura o conhecimento especializado de seus melhores estrategistas humanos e codifica esse conhecimento usando IA.

Deixe-me explicar o que isso significa e por que isso muda tudo.

A lacuna de conhecimento especializado na transformação da IA

Eis um cenário que vejo acontecer constantemente: uma empresa decide adotar a transformação da IA. Ela designa uma equipe centralizada de IA ou recursos técnicos para criar fluxos de trabalho baseados em IA em toda a organização. Essas pessoas bem-intencionadas começam a criar uma lógica de IA para executar vários processos de negócios.

O problema? Eles não têm conhecimento aprofundado desses processos.

Vamos usar um exemplo simples do meu mundo, o marketing. Se alguém da TI ou de uma equipe centralizada de IA tentar criar toda a lógica de IA para executar nossas campanhas de marketing, não terá conhecimento suficiente sobre as maneiras corretas de executar campanhas na ClickUp. Não entenderá nossas melhores práticas, onde está todo o contexto ou como profissionais de marketing experientes tomam decisões estratégicas no momento.

Equipes de IA centralizadas sem contexto de domínio muitas vezes criam automações que perdem as nuances — e o ROI.

A melhor combinação que já vi, e o verdadeiro caminho para a transformação da IA, é quando especialistas em IA (internos ou externos) trabalham em estreita colaboração com especialistas na área para codificar processos críticos para os negócios e garantir que eles funcionem perfeitamente.

É aí que a mágica acontece. É aí que você alcança a verdadeira transformação.

Para preencher essa lacuna, é necessária uma colaboração estreita entre especialistas em IA e aqueles que têm um profundo conhecimento do negócio.

É aí que a mágica acontece. É aí que você alcança a verdadeira transformação.

Como saber se a transformação está funcionando

O caminho do trabalho manual para a produtividade unificada e impulsionada pela IA

A maneira de saber que você alcançou algum tipo de transformação de IA se resume à alavancagem. Que tipo de alavancagem cada indivíduo está fazendo dentro da sua empresa?

Imagine que um membro da equipe é responsável por um processo completo. Se você puder tirar o trabalho dessa pessoa e delegar a agentes de IA em diferentes etapas desse processo, o que você terá é alguém que agora é responsável por gerenciar uma equipe de agentes para executar esse processo, além de:

⬆️ Ganhos de eficiência na rapidez com que o trabalho é concluído

⬆️ Ganhos de produtividade na quantidade de trabalho realizado

⬆️ Aumento da produção no volume de trabalho produzido

⬆️ Aumenta a qualidade do trabalho em si

Essas métricas são tangíveis. Elas são mensuráveis. E elas mostrarão se você está no caminho certo ou apenas criando um teatro de IA.

Menos contexto leva a resultados ruins de IA, minando a confiança e alimentando ainda mais a proliferação de ferramentas. A verdadeira transformação da IA requer quebrar esse ciclo, incorporando o conhecimento especializado diretamente em seus fluxos de trabalho. Pronto para obter resultados reais? Explore o Manual de IA para Execução de Iniciativas Estratégicas para ver como você pode transformar estratégia em ação com IA! Leia o manual agora! Manual de IA para execução de iniciativas estratégicas

A paralela que ninguém está falando

Todos querem traçar paralelos entre a transformação da IA e a transformação digital. Mas acho que há uma comparação mais interessante que revela algo crítico sobre o momento em que vivemos.

Muitos setores e verticais nunca passaram por uma verdadeira transformação digital.

Sei que se supõe que a transformação digital “acabou”, mas isso não é verdade. Ainda vemos empresas em muitos setores que nunca perceberam totalmente os benefícios prometidos.

Pense em como a internet foi lançada. No final da década de 1990 e início da década de 2000, a infraestrutura necessária era incrivelmente cara e trabalhosa.

Você teve que instalar fios

Você precisava de uma infraestrutura local massiva

O resultado? Muitas empresas e regiões ficaram para trás porque não tinham os recursos, a infraestrutura ou a capacidade organizacional necessários.

Dez anos depois, os dispositivos móveis mudaram tudo. Os dispositivos móveis colocaram a internet nas mãos de todos, sem exigir uma infraestrutura tão robusta. Regiões inteiras do mundo pularam uma geração de tecnologia e obtiveram acesso à internet imediatamente. Então, elas entraram na corrida.

O mesmo está acontecendo com a transformação da IA. Existem setores e empresas que nunca adotaram ou colheram os benefícios da transformação digital. Em vez de passar por um processo demorado e trabalhoso, como a digitalização da empresa, agora existe a oportunidade de repensar fundamentalmente o que deve ser uma empresa habilitada pela tecnologia na era da IA.

As empresas podem criar soluções de software personalizadas com mais rapidez e facilidade do que nunca. Elas podem alcançar uma verdadeira transformação, pulando etapas que, de outra forma, teriam que realizar.

Essa é a semelhança que vale a pena prestar atenção. Essa é a oportunidade que os líderes precisam aproveitar.

Uma pesquisa recente da ClickUp revelou que 45% dos profissionais do conhecimento já consideraram a automação, mas ainda não começaram a implementá-la, destacando a lacuna entre intenção e ação na maioria das organizações. Fonte: Pesquisa sobre automação da ClickUp (maio de 2025)

É tanto técnico quanto cultural, e você não pode ignorar nenhum dos dois aspectos.

Quando as pessoas perguntam se a transformação da IA é principalmente técnica ou cultural, a resposta é inequivocamente ambas. Qualquer tecnologia está fadada ao fracasso sem uma gestão de mudanças eficaz, adesão cultural e aplicação de cima para baixo.

É muito fácil as pessoas se sentirem intimidadas ou com medo de novas tecnologias e mudanças, especialmente se não compreenderem o seu papel ou como irão contribuir para o futuro.

É por isso que trabalhar com especialistas na área é tão importante. Ao implementar a transformação da IA, as pessoas precisam entender que não estão codificando para perder o emprego ou usando a IA para perder sua função. Elas precisam ter clareza sobre seu papel nesse novo paradigma.

É aqui que a maioria das empresas normalmente erra em sua abordagem. Elas se concentram em eliminar tarefas rotineiras, mundanas e repetitivas. Embora isso faça parte do valor, prejudica as capacidades da tecnologia. E, honestamente, não é tão empolgante para as pessoas.

A verdadeira transformação consiste em liberar o tempo, a energia, a criatividade e a estratégia das pessoas para que elas possam fazer o trabalho que desejam, mas nunca puderam fazer. Não porque não quisessem, mas porque não podiam.

Essa estrutura é extremamente importante. É assim que as dimensões técnica e cultural se cruzam com sucesso.

💡 Dica profissional: Encare a adoção da IA como uma libertação, não como uma eliminação — liberando as equipes para realizar trabalhos estratégicos em vez de tarefas repetitivas.

Quando a IA finalmente fez sentido para mim

Vou ser sincero: quando o ChatGPT foi lançado no final de 2022, achei impressionante. Parecia um brinquedo divertido. Mas não entendi qual poderia ser o seu valor real.

Só percebi isso quando vi fluxos de trabalho complexos e com várias etapas, nos quais era possível combinar a IA com as principais ferramentas de trabalho.

Não se tratava apenas de obter uma resposta sob demanda, sintetizar informações ou escrever textos medíocres. Tratava-se de ser capaz de fornecer instruções robustas à IA e integrá-la aos sistemas onde o trabalho realmente acontece.

Do ponto de vista de vendas e marketing, isso significou integrar os resultados e saídas da IA com CRM, automação de marketing, automação de vendas e ferramentas de engajamento de vendas para melhorar genuinamente a vida dos profissionais de vendas e marketing.

O momento de inspiração para mim foi perceber que mesmo os fluxos de trabalho mais complexos podem ser codificados. A IA não é útil apenas para ir de A a B — ela pode capturar toda a jornada, de A a Z.

Senti minha perspectiva mudar quando vi como a IA baseada em push altera a dinâmica. Quando os fluxos de trabalho estão profundamente integrados, a IA não espera para ser consultada; ela fornece contexto e ação diretamente onde as pessoas já trabalham, sem necessidade de desvios por chatbots.

Quando um membro da equipe pergunta sobre detalhes importantes do projeto, como a data prevista para o lançamento de um produto, o ClickUp Agent exibe instantaneamente a resposta a partir de discussões e documentação relevantes. Neste exemplo, o agente de IA fornece uma resposta clara e contextual:

Respostas baseadas em IA no ClickUp

Cresci no mundo do software através da inteligência empresarial (BI) e vejo paralelos significativos na era da IA. Um dos principais desafios da BI é que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em identificar as perguntas certas a fazer. Esse é o aspecto mais desafiante da análise. É também o aspecto mais desafiante do envolvimento eficaz com a IA.

Se você acessar o ChatGPT, ver um cursor piscando e pensar: “O que faço agora? Escrever um haicai?”, então essa não é a maneira de fazer a IA trabalhar para você.

Ser capaz de codificar fluxos de trabalho, predefinir as perguntas que as pessoas devem fazer sobre seus negócios e fornecer essas informações onde elas já estão — é isso que muda tudo. Elas não precisam saber que isso é alimentado por IA; elas só precisam do resultado. E, como resultado, precisam trabalhar mais rapidamente.

Essa capacidade de orquestração do fluxo de trabalho continua a moldar a forma como penso sobre a IA hoje em dia.

A decisão ousada está avançando rapidamente (na direção certa)

A decisão ousada que os líderes precisam tomar é aparentemente simples: agir.

Sei que isso pode parecer quase ridículo, mas há uma vantagem competitiva real em agir rapidamente e da maneira certa. Velocidade e direção são igualmente importantes.

Você precisa garantir que seu contexto esteja coerente para ter certeza de que os resultados criados pela IA sejam realmente contextualizados para o que é importante para o seu negócio.

Em seguida, você precisa garantir que as pessoas certas em toda a sua empresa, aquelas com conhecimento real e que sabem quais são as melhores práticas, estejam se empenhando em codificar os agentes de IA e os fluxos de trabalho que você está criando.

Como o ClickUp possibilita uma verdadeira transformação da IA

Mais da metade dos funcionários (57%) perde tempo pesquisando em documentos ou bases de conhecimento para encontrar informações. Quando não conseguem, 1 em cada 6 recorre a e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para reunir as informações. O ClickUp Brain acaba com a pesquisa com respostas instantâneas, alimentadas por IA, de todo o seu espaço de trabalho e ecossistema de aplicativos conectados — para que você obtenha o que precisa, sempre. Fonte: Pesquisa sobre gestão do conhecimento da ClickUp (março de 2025)

É aqui que o ClickUp difere fundamentalmente das ferramentas de IA independentes: Estamos agregando todo o contexto.

Sabemos como você trabalha. Conhecemos sua equipe. Sabemos como você realiza seu trabalho. Conhecemos a estrutura de permissões da sua equipe, para que as pessoas vejam apenas o que devem ver. Conhecemos o seu negócio.

O ClickUp Brain MAX compreende profundamente sua equipe, seus documentos e suas permissões. Com seu recurso de conversão de voz em texto, basta falar sua solicitação e o ClickUp Brain MAX a transforma instantaneamente em uma mensagem perfeitamente formatada e acionável, mencionando automaticamente a pessoa certa e vinculando o documento correto.

Menções contextuais e links inteligentes no ClickUp Brain MAX tornam a colaboração perfeita, garantindo que as pessoas certas vejam as informações certas, sempre.

Essa é uma grande vantagem do ponto de vista da privacidade, segurança e confiabilidade dos resultados.

Usar IA não se resume a aumentar a produção ou maximizar a quantidade; trata-se também de melhorar a qualidade com total confiabilidade. Se você confia na IA para executar funções essenciais para os negócios — como deveria, e como o ClickUp pode fazer por você —, precisa confiar na qualidade desses resultados.

Ferramentas independentes como ChatGPT, Gemini, Claude ou mesmo Copilot são isoladas. Agora, elas estão adicionando recursos leves de gerenciamento de projetos porque perceberam que não há valor em fazer perguntas à IA se você não puder usar esse conteúdo para avançar em suas tarefas, projetos, documentos e assim por diante.

No entanto, essas ferramentas permanecem fundamentalmente desconectadas do local onde seu trabalho realmente ocorre, levando à dispersão do trabalho — tarefas, atualizações e conhecimento espalhados por várias plataformas.

O ClickUp Brain existe dentro da sua plataforma de gerenciamento de trabalho, onde você planeja, executa e discute o trabalho. Você pode incorporar a IA nos fluxos de trabalho. Agentes ambientais podem responder a perguntas, identificar tarefas relacionadas, avançar fluxos de trabalho e criar novos trabalhos, muitas vezes sem que os usuários percebam que acionaram algo.

No campo de prompt ou interação do ClickUp Brain, basta usar o menu suspenso para escolher seu modelo preferido — as opções incluem GPT, Claude ou até mesmo Gemini, entre outras, dependendo da sua assinatura e integrações.

Melhore a tomada de decisões com a integração LLM do ClickUp Brain, obtendo insights de IA adaptados ao seu fluxo de trabalho.

Esse é o poder de um espaço de trabalho de IA convergente. É isso que permite a verdadeira transformação da IA.

Como é a verdadeira transformação da IA

Uma verdadeira transformação da IA não é medida pelo número de ferramentas de IA que você adquiriu ou pelo número de “iniciativas de IA” que você lançou. Isso é medido pela alavancagem — pelo quanto mais seus melhores talentos podem realizar quando seus conhecimentos são capturados, codificados e dimensionados por meio de agentes de IA. Por exemplo, o ClickUp Agent atribui instantaneamente tarefas à pessoa certa com base no envolvimento no chat, sem esperar por uma entrada manual. Isso permite que seus especialistas se concentrem em trabalhos de alto impacto, enquanto seus conhecimentos e decisões são escalonados de forma integrada em toda a equipe. Esse é o poder da verdadeira transformação da IA: transformar conhecimento especializado em ação, automaticamente. Agentes de IA em ação: atribuindo tarefas instantaneamente à pessoa certa, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante.

Ela é medida pela qualidade e confiabilidade dos resultados que sua organização produz quando a IA opera com todo o contexto de negócios, em vez de ficar isolada em uma interface de chatbot.

E isso é medido pelo fato de suas equipes estarem realizando o trabalho que sempre quiseram fazer, mas nunca tiveram tempo, energia ou capacidade para realizar.

Essa é a transformação que vale a pena buscar. Essa é a vantagem competitiva que separará os líderes dos retardatários na era da IA.

As empresas que prosperarão não são aquelas que experimentam a IA isoladamente. São aquelas que reúnem conhecimento especializado, orquestração de fluxo de trabalho e contexto convergente para repensar fundamentalmente como o trabalho é feito.

A questão não é se deve transformar, mas como fazê-lo. É se você agirá com rapidez suficiente para liderar a transformação ou se ficará observando seus concorrentes saírem na frente enquanto ainda tenta descobrir quais perguntas fazer ao seu chatbot.

Comece sua jornada de transformação em IA com o ClickUp

Descubra a Matriz de Transformação da IA : avalie o estado atual da sua organização e trace o seu caminho para a IA Ambiental. Veja o ClickUp Brain em ação : experimente como o contexto convergente permite resultados de IA confiáveis e essenciais para os negócios. Entre em contato com nossa equipe para explorar como você pode codificar sua experiência na área e orquestrar fluxos de trabalho alimentados por IA.

Kyle Coleman é vice-presidente global de marketing da ClickUp, onde lidera a estratégia de entrada no mercado e ajuda as organizações a entender como alcançar uma verdadeira transformação em IA. Com vasta experiência em vendas, marketing e inteligência de negócios, Kyle é especialista em ajudar empresas a codificar conhecimentos especializados e orquestrar fluxos de trabalho complexos que geram resultados comerciais mensuráveis.

Perguntas frequentes sobre a codificação de conhecimentos especializados para a transformação da IA

Codificar o conhecimento significa capturar o julgamento e a estratégia dos seus melhores profissionais e incorporar esse conhecimento aos fluxos de trabalho de IA. Em vez de automatizar tarefas, você amplia o conhecimento humano por meio de sistemas inteligentes que executam o trabalho da mesma forma que seus especialistas fariam.

A IA sem contexto de domínio produz resultados genéricos. Os especialistas no domínio sabem como as decisões são tomadas, quais são as melhores práticas e onde existem exceções. A parceria entre criadores de IA e especialistas no assunto garante que a automação reflita a inteligência empresarial real.

Avalie a transformação da IA pelo aproveitamento — o quanto mais sua equipe pode alcançar. Busque tempos de conclusão mais rápidos, maior volume de produção, melhor qualidade e ganhos mensuráveis de eficiência em todos os fluxos de trabalho.

O ClickUp Brain conecta pessoas, dados e processos em um único espaço de trabalho de IA convergente. Ele captura o conhecimento especializado do domínio, automatiza fluxos de trabalho com várias etapas e alimenta agentes de IA que executam o trabalho diretamente onde o planejamento e a colaboração acontecem.