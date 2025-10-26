20 modelos de planejador Notion para organizar sua vida

Um bom planejador ajuda você a se organizar pessoalmente.

Ele pode organizar todas as suas tarefas como você quiser e, às vezes, até mesmo agendá-las com base na urgência. O que costumava ser um método de lápis e calendário agora é muito mais poderoso com os planejadores digitais.

Os modelos de planejador Notion, incluindo o modelo de controle de tempo Notion para gerenciamento de projetos Notion, oferecem recursos adicionais, como controle de tempo, quadros de visualização e sincronização de calendário.

Suas tarefas podem até mesmo aparecer em ferramentas externas, como o Google Agenda, ajudando você a evitar agendamentos duplicados.

Para ajudá-lo a começar, aqui estão alguns dos melhores planejadores Notion gratuitos que servem como uma solução completa, são simples de usar e altamente eficientes.

Os melhores modelos de planejador do Notion em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de planejadores do Notion e do ClickUp:

O que torna um modelo de planejador Notion bom?

Imagine abrir seu laptop na segunda-feira e ver toda a sua programação semanal de relance no seu calendário: reuniões marcadas no calendário, listas de tarefas codificadas por cores, caixas de seleção de hábitos e até mesmo um plano de refeições para quinta-feira.

Isso é o que um modelo de planejador gratuito da galeria de modelos do Notion pode fazer.

Um modelo Notion bem projetado organiza seu tempo e ajuda você a acompanhar tarefas de curto prazo e metas de longo prazo usando ferramentas como um modelo Notion para acompanhamento de hábitos. Para ficar claro, estes são os sinais de um modelo confiável:

✅ Define claramente sua utilização, seja para tarefas diárias, um planejador semanal ou gerenciamento de projetos

✅ Mantém a estrutura organizada com seções organizadas, filtros e visualizações vinculadas

✅ Permite personalização flexível de layout, cor, ícones e tags, tornando-o um dos melhores modelos personalizáveis

✅ Oferece várias visualizações de planejamento: planejador diário, detalhamento semanal e metas mensais

✅ Utiliza ferramentas integradas do Notion, como bancos de dados, rastreador de hábitos e sincronização de calendário

20 modelos de planejador do Notion

Procurando uma maneira de gerenciar seu dia, ocasiões especiais, viagens ou o ano inteiro com mais eficiência?

Aqui estão os 20 planejadores mais eficientes e modelos populares do Notion para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu tempo:

1. Modelo definitivo de planejador de vida

via Notion

Você está planejando uma mudança de carreira, tentando manter a consistência nos treinos ou querendo reduzir os gastos impulsivos? O Ultimate Life Planner do Notion é útil em mais de um cenário, especialmente para o desenvolvimento pessoal.

Este modelo foi projetado para pessoas que precisam de estrutura para suas metas pessoais, financeiras e de bem-estar, sem precisar alternar entre várias ferramentas. Com um planejador semanal integrado, rastreador financeiro, registro de nutrição e páginas de gerenciamento de projetos, ele oferece uma visão geral completa da sua vida em um só lugar.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Integre bem-estar, finanças e crescimento pessoal em um painel único e integrado

Os layouts personalizáveis permitem que você priorize o que é mais importante, desde registros nutricionais até marcos do projeto

Os rastreadores e visualizações integrados ajudam você a identificar tendências e comemorar o progresso em todas as áreas da sua vida.

✨ Ideal para: Pessoas que buscam equilibrar bem-estar, finanças e metas pessoais de longo prazo em um único espaço de trabalho.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para manter as reuniões focadas e dentro do planejado? As dicas sobre como planejar uma reunião com o ClickUp mostram como criar agendas estruturadas e itens de ação diretamente em seu espaço de trabalho.

2. Modelo de gerenciador de tarefas

via Notion

É segunda-feira de manhã e sua caixa de entrada está cheia de ideias dispersas, tarefas pela metade e prazos esquecidos. O modelo Gerenciador de Tarefas ajuda você a organizar a bagunça, reunindo listas de tarefas em um só lugar e organizando-as por prioridade e prazo.

Use o Centro de Prioridades para ver o que está atrasado, o que vem a seguir e o quanto você já concluiu. Este modelo é ideal para quem precisa de um planejador diário com uma abordagem estruturada.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Organize instantaneamente sua mente, registrando todas as tarefas, ideias e prazos em um único espaço organizado

O Centro de Prioridades destaca o que é urgente e está atrasado, para que nada seja esquecido

Exibições flexíveis (lista, quadro, calendário) se adaptam ao seu fluxo de trabalho, seja você um amante de listas de verificação ou um planejador visual

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um planejador diário estruturado para registrar, priorizar e executar tarefas sem se sobrecarregar.

3. Modelo de controle financeiro

via Notion

Esteja você gerenciando várias contas ou tentando controlar os gastos semanais, o modelo Money Tracker e o rastreador financeiro, as faturas profissionais e o modelo Notion Invoice oferecem uma visão geral completa da sua saúde financeira em um modelo Notion organizado.

Categorize facilmente despesas, registre receitas e monitore transferências, enquanto o modelo integrado do Notion para acompanhamento de assinaturas ajuda a evitar cobranças inesperadas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Veja todo o seu panorama financeiro de uma só vez, desde fontes de renda até despesas recorrentes e assinaturas

A categorização inteligente e os gráficos facilitam o orçamento e o acompanhamento das despesas

O rastreador de assinaturas garante que você nunca mais seja surpreendido por renovações esquecidas ou cobranças ocultas

✨ Ideal para: Freelancers, estudantes ou profissionais que gerenciam várias contas e desejam melhorar sua saúde financeira.

4. Modelo de calendário de mídias sociais (com Notion AI)

via Notion

É quinta-feira à tarde e seu gerente acaba de solicitar a programação de conteúdo da próxima semana, mas você ainda está reunindo postagens de três documentos diferentes.

O Calendário de Mídias Sociais resolve isso, oferecendo um modelo do Notion para você rascunhar, programar e organizar todo o seu conteúdo social. Alterne entre as visualizações de calendário e quadro para planejar em várias plataformas e use a IA do Notion para gerar ideias de postagens ou refazer rascunhos instantaneamente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Planeje, esboce e programe conteúdo para todas as plataformas em um só lugar

Aproveite a inteligência artificial do Notion para debater ideias para publicações, reutilizar conteúdo e otimizar seu fluxo de trabalho de publicação

Alterne entre as visualizações de calendário e quadro para ter uma visão instantânea do que está acontecendo e quando

✨ Ideal para: Criadores de conteúdo e equipes de marketing que gerenciam agendas de publicação em várias plataformas e reutilizam publicações.

5. Modelo de rastreador de assinaturas

via Notion

O modelo Subscription Tracker ajuda você a ficar por dentro das despesas recorrentes com um painel visual simples. Veja todas as suas assinaturas ativas, datas da última renovação e se os pagamentos estão atrasados ou em dia.

Com um botão “Pagar” de um clique e um gráfico de custos anuais, este rastreador de assinaturas do Notion é perfeito para freelancers, estudantes e qualquer pessoa que queira recuperar o controle sobre seu orçamento mensal.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

O painel visual oferece uma visão instantânea de todas as assinaturas ativas, datas de renovação e gastos mensais totais

O botão “Pagar” com um clique e os gráficos de custos anuais ajudam você a gerenciar pagamentos e evitar vazamentos no orçamento

Perfeito para freelancers, estudantes ou qualquer pessoa que queira controlar despesas recorrentes sem complicações

✨ Ideal para: usuários que desejam uma maneira simples de controlar despesas recorrentes e se antecipar às datas de renovação.

💡 Dica profissional: cansado de alternar entre cinco aplicativos diferentes apenas para se manter organizado? Os modelos gratuitos do Notion para notas, tarefas e muito mais reúnem mais de 50 modelos para centralizar seu trabalho em um só lugar. Chega de sobrecarga de abas!

6. Modelo de orçamento, itinerário, tarefas e muito mais para planejamento de casamentos

via Notion

A seis meses do seu casamento, você está se sentindo sobrecarregado com ligações de fornecedores, listas de convidados e painéis no Pinterest. Este modelo de planejador do Notion reúne tudo isso.

Desde o seu controle de orçamento e lista de RSVP até contratos e inspiração de design, este modelo abrangente substitui notas dispersas. Use as listas de tarefas e a visualização da linha do tempo para manter o cronograma e o quadro de inspiração para alinhar temas com seu parceiro ou planejador.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Centralize todos os detalhes, desde contatos de fornecedores até listas de convidados

O rastreador de orçamento e o cronograma integrados mantêm seu planejamento dentro do prazo e do orçamento

Os painéis de humor e as galerias de inspiração facilitam o alinhamento de temas e o compartilhamento de sua visão com outras pessoas

✨ Ideal para: Casais que estão planejando um casamento e querem organizar tudo, desde fornecedores até listas de convidados, em um só lugar.

7. Modelo de tarefa em grupo para alunos

via Notion

O modelo de tarefa em grupo para estudantes é a sua saída para o pânico de última hora.

Com espaços dedicados para atribuir responsabilidades, armazenar links e acompanhar listas de tarefas, ele traz estrutura ao trabalho em grupo caótico. Adicione notas de reuniões, prazos e até mesmo uma lista de reprodução compartilhada para tornar o trabalho em equipe menos estressante e mais produtivo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Atribua funções, acompanhe o progresso e armazene recursos em um hub colaborativo — sem mais conversas frenéticas em grupos de chat.

Notas de reunião e lembretes de prazos integrados mantêm todos responsáveis e em sintonia.

Listas de reprodução compartilhadas e seções personalizáveis tornam o trabalho em equipe mais agradável e menos estressante.

✨ Ideal para: Estudantes universitários ou do ensino médio que trabalham em projetos em grupo e precisam de clareza e responsabilidade compartilhada.

8. Modelo de senhas

via Notion

O modelo Senhas oferece uma ferramenta simples e fácil de usar para armazenar todas as suas credenciais de login em um espaço seguro e organizado. Seja para gerenciar contas pessoais, logins de trabalho ou acesso compartilhado com uma equipe, este modelo do Notion garante que seus nomes de usuário e senhas estejam sempre ao seu alcance.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Armazene com segurança todas as suas credenciais de login em um local criptografado e de fácil acesso.

Organize contas por categoria (trabalho, pessoal, compartilhada) para recuperá-las rapidamente quando você mais precisar.

Elimine o incômodo de redefinir senhas e bloqueios — nunca mais fique sem acesso às suas contas.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que lida com várias contas e procura um sistema de armazenamento de login seguro e centralizado.

💡 Dica profissional: se sua lista de tarefas continua superando seu planejador, nosso blog Melhores aplicativos de planejamento diário ajuda você a encontrar o aplicativo certo para o seu dia, desde gerenciadores de tarefas flexíveis até sistemas de produtividade completos, como o ClickUp.

9. Modelo definitivo de rastreador de livros lidos

via Notion

O Ultimate Reading Book Tracker ajuda você a manter a consistência, organizando sua lista de leitura, acompanhando as páginas e anotando reflexões ao longo do caminho. Cada livro tem sua própria página para pensamentos, citações e destaques.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Organize sua lista de leitura, progresso e reflexões em um espaço visualmente atraente e sem distrações.

Páginas dedicadas para cada livro permitem que você registre citações, notas e ideias pessoais enquanto lê.

O acompanhamento do progresso motiva você a manter a consistência e atingir suas metas de leitura, uma página por vez.

✨ Ideal para: Leitores que desejam manter a consistência em suas metas de leitura e refletir sobre os principais pontos.

10. Modelo de planejador completo de Christine Tay

via Notion

O modelo de planejador Notion tudo-em-um de Christine Tay reúne todas as suas coisas em um modelo limpo e intuitivo, fácil de navegar e personalizar. De listas de tarefas e registros de livros à sua lista de desejos e metas de longo prazo, ele oferece um sistema para gerenciar tanto as tarefas diárias quanto o planejamento geral.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Combine listas de tarefas, registros de leitura, listas de desejos e metas de longo prazo em um único painel intuitivo.

Fácil de personalizar — adicione suas próprias seções, ícones e esquemas de cores para combinar com seu estilo.

Simplifique as tarefas diárias e o planejamento geral, para que nada se perca na confusão.

✨ Ideal para: Profissionais ocupados que gerenciam tarefas pessoais, registros de leitura e listas de desejos a partir de um único painel.

11. Modelo de planejador de festa de Natal

via Notion

Faltam duas semanas para a sua festa de fim de ano, e as confirmações de presença, o cardápio e o orçamento estão espalhados por mensagens de texto e notas adesivas. O modelo de planejador de festas de Natal reúne tudo para que você possa realmente aproveitar a organização!

Este modelo de planejador Notion ajuda você a controlar sua lista de convidados, organizar pratos e ficar dentro do orçamento. Basicamente, esta é a sua ferramenta ideal para reduzir desafios de última hora.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Consolide listas de convidados, menus e orçamentos para que você possa planejar cada detalhe sem notas ou planilhas espalhadas.

Listas de verificação visuais e lembretes ajudam você a ficar por dentro de confirmações de presença, compras e preparativos — sem caos de última hora

Projetado para uma hospedagem sem estresse, permitindo que você se concentre em criar momentos memoráveis em vez de gerenciar a logística.

✨ Ideal para: Anfitriões que planejam reuniões de fim de ano com foco no orçamento, listas de convidados e coordenação sem estresse.

via Notion

Precisa daquele artigo útil, mas ele está enterrado no histórico do seu navegador ou em uma guia aleatória que você fechou na semana passada. E quem sabe onde?

O modelo Links, atalhos e emblemas do Notion oferece um espaço centralizado para salvar recursos importantes, ferramentas, planejadores de refeições e páginas favoritas. Ideal para estudantes, pesquisadores e profissionais digitais, ele mantém tudo organizado e acessível com um clique.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Centralize todos os seus links, recursos e atalhos importantes para acesso instantâneo — sem mais abas ou favoritos perdidos

Emblemas e categorias personalizáveis facilitam a organização por projeto, assunto ou prioridade

Perfeito para estudantes, pesquisadores e profissionais digitais que precisam de um único centro para todas as suas ferramentas e referências essenciais

✨ Ideal para: Estudantes, pesquisadores e profissionais digitais que precisam de acesso rápido a ferramentas e referências essenciais.

13. Planejador de viagens, itinerário de viagem, modelo de lista de desejos

via Notion

Você finalmente planejou as férias dos seus sonhos, que estavam na sua lista de desejos há três anos.

Mas há um problema: seu voo é daqui a alguns dias, a confirmação do hotel está enterrada na sua caixa de entrada, seu itinerário ainda está no aplicativo Notas e você acabou de perceber que esqueceu de verificar os horários dos trens entre as cidades.

Se isso descreve você, o modelo de planejador de viagens do Notion ajuda a organizar tudo. Este modelo de planejador de viagens do Notion foi projetado para viajantes que desejam uma experiência perfeita, com seções para planejamento de vários destinos, acompanhamento de despesas em moedas específicas e espaço para registrar sua viagem.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Organize todos os aspectos da sua viagem, desde itinerários e reservas até orçamentos e listas de desejos, em um só lugar

O planejamento de vários destinos e o acompanhamento de despesas específicas por moeda simplificam o gerenciamento de viagens complexas

O diário integrado permite que você registre memórias, fotos e reflexões enquanto viaja

✨ Ideal para: Viajantes que planejam viagens com várias paradas e desejam acompanhar a logística, os orçamentos e registrar suas memórias.

14. Modelo de painel do aluno da Janice Studies

via Notion

O Painel do Aluno da Janice Studies oferece uma interface centralizada e fácil de usar para gerenciar toda a sua vida acadêmica e pessoal.

Com este modelo, você pode acompanhar facilmente tarefas, provas e itens de ação diários enquanto organiza notas e agendas para cada curso, evitando a correria de última hora.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Combine tarefas, provas, anotações e horários em um único painel acadêmico fácil de navegar

Rastreadores visuais e lembretes ajudam você a ficar à frente dos prazos e evitar correria de última hora

Personalizável para qualquer carga horária, tornando-o ideal para alunos do ensino médio e universitários

✨ Ideal para: Estudantes que gerenciam tarefas, provas e anotações de aulas em um painel acadêmico centralizado.

15. Modelo de lista de itens para viagem

via Notion

Você está no aeroporto e percebe que esqueceu seu carregador!

O modelo Lista de bagagem para viagem ajuda a evitar esses momentos, organizando tudo o que você precisa por categoria: roupas, eletrônicos, produtos de higiene pessoal e muito mais. Adicione facilmente itens de última hora à sua lista de compras, planeje roupas para cada dia e marque os itens embalados no seu celular enquanto você se prepara.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Categorize os itens essenciais para levar na mala (roupas, eletrônicos, produtos de higiene pessoal) para nunca mais se esquecer de nada

Listas de verificação interativas e planejadores de roupas ajudam você a fazer as malas de maneira mais inteligente e evitar excesso de bagagem

O design compatível com dispositivos móveis permite que você atualize sua lista em qualquer lugar, até o momento da partida

✨ Ideal para: Viajantes frequentes que desejam garantir que nunca se esquecerão do essencial ou levarão bagagem a mais para uma viagem.

16. Modelo de acompanhamento de metas e hábitos

via Notion

Quantas vezes você já decidiu aprender um novo idioma?

O modelo Rastreador de metas e hábitos ajuda você a corrigir isso, conectando suas aspirações a um sistema diário. Divida as metas por cronograma — 12 semanas, 12 meses ou 5 anos — e acompanhe-as em áreas da vida como carreira, bem-estar e crescimento pessoal.

Este modelo de acompanhamento de metas do Notion ajuda você a manter a consistência e acompanhar seu progresso visualmente por meio de registros claros.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Divida grandes objetivos em hábitos diários viáveis, mantendo você motivado e responsável

Registros visuais de progresso e cronogramas ajudam você a ver o crescimento ao longo de semanas, meses ou anos

Adaptável a qualquer área da vida — carreira, bem-estar, aprendizagem ou crescimento pessoal

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que busque desenvolvimento pessoal ou profissional de longo prazo por meio do acompanhamento estruturado de metas e hábitos.

17. Modelo de ferramenta de orçamento e controle de despesas de viagem

via Notion

Já lidou com uma viagem em grupo, em que você está constantemente dividindo refeições e caronas, e ninguém se lembra quem pagou o quê?

A ferramenta Travel Expense Tracker & Budget resolve isso, permitindo que todos registrem suas despesas em tempo real, mesmo em moedas diferentes. Com conversão automática e detalhamento específico para cada viajante, ela ajuda você a fazer as contas sem precisar fazer cálculos complicados após a viagem.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

O registro de despesas em tempo real e a conversão automática de moedas facilitam o gerenciamento de viagens em grupo

As divisões específicas para viajantes garantem que todos saibam quem pagou o quê, sem cálculos complicados após a viagem

Resumos visuais do orçamento ajudam você a manter o controle e evitar gastos excessivos

✨ Ideal para: Grupos de viajantes que precisam dividir custos, gerenciar orçamentos compartilhados e controlar despesas em tempo real.

18. Convite para viagem em grupo com enquete Modelo

via Notion

Digamos que você esteja tentando planejar uma viagem de fim de semana com amigos. Metade dos membros do grupo ainda não confirmou presença e ninguém no chat concorda sobre quais atividades realizar.

O modelo Group Trip Invite with Poll Notion simplifica tudo com um formulário de RSVP, detalhes da viagem compartilhados e enquetes integradas para votar em atividades ou datas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Formulários de RSVP e enquetes integrados simplificam a tomada de decisões em grupo — sem mais conversas intermináveis

Centraliza detalhes da viagem, datas e opções de atividades para facilitar a coordenação

Torna o planejamento divertido e democrático, garantindo que a opinião de todos seja ouvida

✨ Ideal para: Organizadores de viagens que coordenam datas, atividades e confirmações de presença sem chats em grupo confusos.

19. Modelo de acompanhamento de presentes de Natal

via Notion

O Holiday Gift Tracker ajuda você a planejar, fazer o orçamento e controlar todos os presentes em um modelo gratuito do Notion. A melhor parte é que você pode acompanhar ideias de presentes, status de compras, gastos por pessoa e atualizações de entrega com um layout visual limpo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe ideias de presentes, status de compras e orçamentos para todos da sua lista — sem mais presentes duplicados ou destinatários esquecidos

O layout visual facilita ver para quem ainda precisa comprar presentes e quanto você já gastou

Perfeito para compras de Natal organizadas e sem estresse, além de presentes bem pensados

✨ Ideal para: Organizadores de viagens que coordenam datas, atividades e confirmações de presença sem chats em grupo confusos.

20. Modelo de planejador de viagem rodoviária

via Notion

Está na metade da sua viagem e não consegue lembrar em qual cidade planejava parar ou onde fica aquele restaurante imperdível? Já passei por isso.

O Road Trip Travel Planner ajuda você a planejar todos os detalhes com antecedência, incluindo um painel Notion estético para suas paradas para reabastecimento e desvios panorâmicos.

Com um Google Map integrado, um itinerário de viagem visual e um rastreador de despesas embutido, este modelo do Notion é perfeito para viajantes que desejam estrutura sem sacrificar a espontaneidade.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Planeje cada parada, refeição e desvio panorâmico com um itinerário interativo e o Google Maps integrado.

O rastreador de despesas e as listas de bagagem integrados mantêm sua viagem organizada do início ao fim.

O painel estético torna o planejamento e a documentação da sua aventura tão divertidos quanto a própria viagem.

✨ Ideal para: Quem deseja planejar, orçar e organizar presentes para familiares, amigos e colegas.

Limitações do Notion

Os modelos de planejador do Notion são excelentes para começar... mas raramente se adaptam à sua forma de trabalhar.

Além disso, o Notion tem alguns outros problemas que você deve conhecer antes de dar o salto:

A maioria dos modelos é criada com base no fluxo de trabalho de outra pessoa, não no seu, o que muitas vezes leva a soluções alternativas ou à quebra de sistemas importantes apenas para torná-los utilizáveis.

Personalizar demais um modelo pode causar rapidamente problemas no banco de dados, filtros corrompidos ou estruturas duplicadas que adicionam mais confusão do que clareza.

Os modelos normalmente não se adaptam bem a mudanças de prioridades , como a transição do acompanhamento pessoal para o gerenciamento de projetos em equipe.

O plano gratuito do Notion limita o uso da equipe a um limite de 1.000 blocos, o que pode ser frustrante para espaços de trabalho colaborativos.

Quanto mais seu fluxo de trabalho evolui, mais provável é que você supere os modelos estáticos que não oferecem suporte à automação, integração perfeita ou visualizações dinâmicas de tarefas.

Então, quais alternativas ao Notion você tem? Vamos descobrir.

Modelos alternativos do Notion

Ao contrário do Notion, o ClickUp não depende de modelos estáticos que você precisa ajustar constantemente.

Ele vem com automações integradas, controle de tempo nativo, tarefas recorrentes e colaboração em tempo real, resolvendo os problemas comuns de personalização excessiva e escalabilidade limitada encontrados em muitos modelos de planejador do Notion.

Se você está procurando soluções mais adaptáveis e de longo prazo, aqui estão 10 modelos de planejador ClickUp que funcionam melhor para necessidades em evolução.

1. Modelo de planejador diário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado sem precisar reestruturar constantemente seu sistema com o modelo de planejador diário ClickUp.

Você está cansado de ajustar modelos do Notion apenas para gerenciar um dia normal? O modelo de planejador diário do ClickUp oferece um layout pronto para uso com gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar.

Este modelo de planejador diário não requer nenhuma configuração manual e ainda possui prioridades integradas e acompanhamento visual do progresso.

Seja para equilibrar reuniões, tarefas pessoais ou trabalhos com prazos, este modelo ajuda você a categorizar tarefas (trabalho, pessoal, metas), gerenciar prioridades e manter o foco ao longo do dia.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Layout pronto para uso com gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar — sem necessidade de configuração manual.

As prioridades integradas e o acompanhamento visual do progresso ajudam você a se concentrar no que é mais importante.

Categorize as tarefas por trabalho, pessoal ou metas para ter uma visão holística do seu dia.

✨ Ideal para: Profissionais e indivíduos que procuram um gerenciador de tarefas diárias confiável com priorização integrada.

📖 Leia também: Modelos gratuitos do Goodnotes para anotações digitais

2. Modelo de registro diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Se o seu foco é acompanhar hábitos ou responsabilidades de projetos, experimente o modelo de registro diário do ClickUp.

Se você precisa de mais do que apenas uma lista de verificação para refletir sobre o seu dia, o modelo de registro diário do ClickUp oferece visibilidade estruturada de tudo o que você fez.

Este modelo permite registrar tarefas, anotar o progresso e visualizar o status de conclusão em tempo real. Além disso, com campos integrados para datas de vencimento, prioridades e notas, você obtém um arquivo contínuo do seu trabalho diário sem precisar criar vários bancos de dados vinculados, como no Notion.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

O acompanhamento estruturado das atividades diárias ajuda a criar hábitos e a avaliar o desempenho.

O registro em tempo real e o status de conclusão mantêm você responsável e motivado.

Os campos integrados para datas de vencimento, prioridades e notas eliminam a necessidade de múltiplas bases de dados

✨ Ideal para: Usuários que desejam um acompanhamento estruturado das atividades diárias para apoiar a criação de hábitos e a avaliação de desempenho.

👀 Curiosidade: o primeiro planejador diário comercial foi lançado no início do século XX por uma empresa britânica chamada Letts. Ela continua em operação até hoje, demonstrando o apelo atemporal dos planejadores.

3. Modelo de programação diária por hora do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um ritmo diário que promova o foco e a flexibilidade usando o modelo de programação diária do ClickUp

Quando o seu dia passa sem você perceber onde foi parar o tempo (olhando para você, Instagram Reels), este modelo traz estrutura para cada hora.

O modelo de programação diária do ClickUp ajuda você a reservar tempo para tarefas, reuniões, pausas e trabalho concentrado. É perfeito para estudantes que gerenciam aulas ou profissionais que equilibram trabalho intenso com tarefas administrativas.

Ao contrário dos planejadores manuais, ele é atualizado automaticamente com acompanhamento em tempo real, ajudando você a identificar perdas de tempo e otimizar sua rotina.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Divida seu dia em blocos de tempo por hora para obter o máximo de foco e flexibilidade

Atualizações automáticas com acompanhamento em tempo real para ajudá-lo a identificar perdas de tempo e otimizar rotinas

Perfeito para estudantes e profissionais que precisam equilibrar trabalho intenso, reuniões e pausas

✨ Ideal para: Pessoas que seguem rotinas estruturadas ou com blocos de tempo e desejam otimizar cada hora do dia.

4. Modelo de relatório de atividades diárias dos funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elimine as suposições das avaliações de desempenho com o modelo de relatório de atividades diárias dos funcionários do ClickUp

Quando você gerencia uma equipe em vários projetos, é fácil perder de vista quem está fazendo o quê. Isto é, até que os prazos comecem a atrasar.

O modelo de relatório de atividades diárias do funcionário oferece aos gerentes uma visão clara e em tempo real da conclusão das tarefas diárias, do tempo gasto e da produtividade geral. Esse modelo é particularmente vantajoso para equipes remotas ou funções que se concentram em operações.

Ele rastreia o desempenho individual, destaca atrasos e ajuda a reforçar a responsabilidade com campos estruturados para registros de tarefas e relatórios integrados.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Oferece aos gerentes uma visão clara e em tempo real da conclusão das tarefas diárias e da produtividade

Acompanha o desempenho individual e destaca atrasos para uma melhor responsabilização

Ideal para equipes remotas e funções focadas em operações que precisam de relatórios estruturados

✨ Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que acompanham o desempenho dos funcionários e a produção diária em todos os projetos.

👀 Curiosidade: especialistas em produtividade afirmam que planejar 10 minutos pela manhã pode economizar até 2 horas de esforço desperdiçado durante o dia. Os planejadores ajudam a recuperar essas horas.

5. Modelo de planejador de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique os obstáculos antes que eles atrapalhem seus cronogramas com o modelo de planejador de projetos ClickUp

Você iniciou um novo projeto e, após três dias, as tarefas estão dispersas, os prazos são vagos e as funções da equipe não estão claras.

O modelo de planejador de projetos ClickUp resolve isso rapidamente, oferecendo um espaço de trabalho único e estruturado para organizar entregas, atribuir responsabilidades e visualizar o progresso nas visualizações Kanban, Lista ou Calendário.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Organize entregas, atribua responsabilidades e visualize o progresso em um único espaço de trabalho

Várias visualizações (Kanban, Lista, Calendário) se adaptam a qualquer estilo de gerenciamento de projetos

Bloqueadores integrados e acompanhamento do cronograma mantêm os projetos dentro do prazo e as equipes alinhadas

✨ Ideal para: Equipes que planejam projetos complexos e precisam de melhor visibilidade do progresso, das funções e dos cronogramas.

6. Modelo de planejador de férias ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene com facilidade e concentre-se em aproveitar o tempo livre usando o modelo de planejador de férias do ClickUp

Coordenar os detalhes de uma viagem, como datas, acomodações e documentos, pode se tornar uma tarefa difícil, especialmente quando várias pessoas estão envolvidas.

O modelo de planejador de férias do ClickUp reúne todos os seus planos de férias — voos, estadias, atividades e documentos de viagem — em um único espaço centralizado. Coordene datas com facilidade, acompanhe quem vai aonde e armazene arquivos importantes, como reservas ou itinerários, em uma visualização segura.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Centralize todos os planos de férias — voos, estadias, atividades e documentos — em um único espaço seguro

Coordene facilmente datas e acompanhe quem vai aonde em viagens em grupo ou férias em família

Armazene arquivos importantes, como reservas e itinerários, para acesso rápido a qualquer momento

✨ Ideal para: Famílias ou grupos de viajantes que gerenciam a logística das férias, como reservas, documentos e horários.

👀 Curiosidade: Benjamin Franklin usava um método semelhante ao planejador no século XVIII. Ele dividia seus dias em blocos de tempo específicos — uma versão inicial do bloqueio de tempo que ainda usamos hoje.

7. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Sem precisar alternar entre ferramentas, mantenha o foco no que é mais importante com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Ter uma visão clara do calendário pode ser crucial quando as tarefas começam a se acumular e os prazos se sobrepõem.

O modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp combina agendamento e acompanhamento de tarefas em um layout flexível, permitindo que você gerencie as prioridades diárias enquanto planeja com antecedência. Você pode organizar tarefas em categorias, atribuir datas de vencimento e visualizar sua carga de trabalho ao longo dos dias ou semanas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Combina agendamento e acompanhamento de tarefas em um único layout flexível

Organize tarefas por categoria, atribua datas de vencimento e visualize a carga de trabalho por dias ou semanas

Mantenha o foco nas prioridades diárias enquanto planeja com antecedência com visualizações claras do calendário

✨ Ideal para: Usuários que desejam gerenciar tarefas visualmente e planejar seu tempo com visualizações diárias e semanais claras.

💡 Dica profissional: se você está tentando gerenciar projetos no Notion, mas continua encontrando obstáculos, nosso blog, Como usar o Notion para gerenciamento de projetos, detalha o que funciona, o que não funciona e como otimizar seu fluxo de trabalho sem sobrecarga.

8. Modelo de calendário anual do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu ano sem as dores de cabeça do planejamento manual usando o modelo de calendário anual do ClickUp

Na metade do ano, você está tentando freneticamente lembrar a data do lançamento daquele produto — ou pior, você perdeu completamente um prazo crucial.

O modelo de calendário anual do ClickUp oferece uma visão geral abrangente de todas as suas tarefas.

Com detalhamentos mensais e cronogramas visuais, ele ajuda você a acompanhar metas de longo prazo e se antecipar ao que está por vir.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Oferece uma visão geral abrangente de todas as tarefas, prazos e eventos do ano

Discriminações mensais e cronogramas visuais ajudam você a acompanhar metas e marcos de longo prazo

Evite prazos perdidos e mantenha-se à frente do que está por vir

✨ Ideal para: Planejadores estratégicos e equipes que precisam de uma visão anual de alto nível para mapear prazos, eventos e marcos importantes.

9. Modelo de calendário semanal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua semana mapeada e gerenciável usando o modelo de calendário semanal do ClickUp

Sua semana começa bem, mas na quarta-feira, as reuniões se sobrepõem, os prazos se aproximam e sua agenda parece fora de controle.

O modelo de calendário semanal do ClickUp traz clareza ao caos, permitindo que você planeje sua semana inteira com atribuições de tarefas, eventos e blocos de tempo visualmente atraentes.

Com atualizações em tempo real e agendamento por arrastar e soltar, é perfeito para equilibrar as prioridades da equipe, gerenciar metas semanais do planejador e manter os compromissos pessoais sob controle.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Planeje sua semana inteira com atribuições de tarefas, eventos e blocos de tempo visualmente atraentes

Atualizações em tempo real e agendamento com recurso de arrastar e soltar facilitam o equilíbrio das prioridades

Perfeito para gerenciar várias tarefas, reuniões e eventos em um período de 7 dias

✨ Ideal para: Indivíduos ou equipes que gerenciam várias tarefas, reuniões e eventos em um período de 7 dias.

👀 Curiosidade: o Japão tem toda uma subcultura dedicada à estética dos planejadores chamada “Jibun Techo”, na qual as pessoas decoram suas agendas com adesivos, caligrafia e rabiscos para tornar o planejamento mais divertido. É quase como um Bullet Journal!

10. Modelo de planejador do ClickUp Blog

Obtenha um modelo gratuito Crie uma estratégia de conteúdo consistente que apoie o crescimento do público com o modelo de planejador de blog do ClickUp

Ótimo, seus blogs estão indo muito bem! Mas há um pequeno problema: seu conteúdo está espalhado por cadernos, documentos e rascunhos pela metade.

O modelo de planejador do blog ClickUp transforma conteúdo fragmentado em um fluxo de trabalho de produção claro. Planeje postagens por categoria ou campanha, atribua prazos e acompanhe o progresso desde a ideia até a publicação.

Seja você um redator independente ou parte de uma equipe de conteúdo, este modelo ajuda você a cumprir sua agenda e colaborar com facilidade.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Transforme conteúdo fragmentado em um fluxo de trabalho de produção claro, desde a ideia até a publicação!

Planeje publicações por categoria ou campanha, atribua prazos e acompanhe o progresso em um único lugar

Oferece suporte a escritores individuais e equipes de conteúdo com agendas recorrentes e propriedade compartilhada

✨ Ideal para: Blogueiros e equipes de conteúdo que planejam e produzem conteúdo em uma programação recorrente com propriedade compartilhada usando uma ferramenta abrangente.

Um pequeno clique para você, uma grande atualização para o seu fluxo de trabalho

Os modelos de planejador podem realizar uma infinidade de tarefas. Seja para gerenciar um casamento, acompanhar hábitos pessoais ou planejar todo o seu ano letivo, um bom modelo de planejador oferece estrutura e clareza.

Embora os modelos de planejador do Notion sejam um excelente ponto de partida, a maioria dos usuários acaba enfrentando desafios devido à automação limitada e à personalização demorada.

É aqui que o ClickUp transforma sutilmente a situação. Com visualizações dinâmicas, automações integradas e colaboração em tempo real, os modelos do ClickUp não apenas ajudam você a se manter organizado, mas também a agir mais rapidamente.

Na verdade, as equipes que utilizam o cliente RevPartners da ClickUp relatam uma melhoria de 64% na velocidade de prestação de serviços, liberando tempo que normalmente seria gasto na organização das tarefas.

Se você está pronto para parar de gerenciar seus planos e começar a executá-los, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!