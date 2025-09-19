Resolvendo a dispersão do trabalho: o vice-presidente geral de soluções e sucesso da ClickUp fala sobre IA e o futuro do trabalho

Quando o trabalho parece um labirinto

Há alguns anos, eu me vi olhando para um quadro branco, tentando mapear como minhas equipes realmente realizavam o trabalho. O que começou como um diagrama simples rapidamente se transformou em uma teia emaranhada — linhas conectando pessoas, ferramentas e processos em todas as direções. Foi um momento de clareza: nosso maior desafio não era a falta de esforço ou talento. Era a expansão invisível que fazia com que até mesmo projetos simples parecessem opressivos.

Se você já se perguntou por que as melhores intenções da sua equipe se perdem na confusão ou por que o progresso parece lento, apesar de todos trabalharem duro, você não está sozinho. Essa é a realidade da dispersão do trabalho — um problema que observei de perto na ClickUp e com centenas de clientes.

Não se trata apenas de ferramentas ou fluxos de trabalho, mas do que acontece quando a estratégia perde sua conexão com a execução.

O que realmente é a dispersão do trabalho e como ela prejudica a estratégia a jusante

*a dispersão do trabalho não se resume apenas a ter muitos aplicativos. Trata-se da fragmentação de pessoas, processos e tecnologia. Parece que ninguém tem uma visão completa, e cada nova ferramenta ou fluxo de trabalho apenas adiciona mais uma camada de complexidade. De muitas maneiras, a dispersão do trabalho é o lado negativo da transformação digital, uma consequência indesejada dos sistemas de trabalho fragmentados.

Eu divido isso em três categorias:

Pessoas: As equipes estão distribuídas, as funções se sobrepõem e a comunicação se perde na tradução. Mesmo dentro de uma organização, as equipes podem se sentir como ilhas separadas, cada uma com suas próprias prioridades e formas de trabalhar

Processo: Os fluxos de trabalho se multiplicam, a governança fica confusa e a gestão de mudanças passa a ser uma preocupação secundária. Subprocessos e dependências se acumulam, dificultando a visualização de como o trabalho se alinha à estratégia

Tecnologia: As ferramentas proliferam, mas raramente se conectam de uma forma que ofereça visibilidade real. Quanto mais ferramentas você adiciona, mais contexto você perde

A IA agora está presente em tudo isso. Às vezes ela ajuda, às vezes ela aumenta o ruído. O desafio é saber a diferença.

A lacuna de execução: o custo real quando a estratégia e a ação se distanciam

O efeito mais perigoso da dispersão do trabalho não é a perda de tempo, mas sim quando a estratégia e a execução perdem o contato. Em teoria, a estratégia deve fluir da liderança para cada indivíduo, e os resultados devem fluir de volta para cima.

Mas, na prática, a dispersão do trabalho quebra essa cadeia, muitas vezes exacerbada por sistemas desconectados e dispersão de ferramentas.

Já vi equipes trabalharem durante semanas em projetos, apenas para descobrir que outra pessoa estava fazendo a mesma coisa. Já vi líderes terem dificuldade em responder a uma pergunta simples: “Como esse trabalho se conecta aos nossos objetivos?” Quanto maior a organização, mais pronunciado é o problema.

Isso não é apenas ineficiente, é desmoralizante. As pessoas querem saber que seu trabalho é importante e, quando não conseguem ver o impacto, o engajamento é prejudicado.

🔧 A sobrecarga de ferramentas é um inimigo oculto da produtividade Um dos maiores fatores que contribuem para a dispersão do trabalho é a sobrecarga de ferramentas. Quando as equipes precisam lidar com muitos aplicativos desconectados, o alinhamento e o ritmo de trabalho são prejudicados. O que dizem os dados: ✅ 87% das equipes de alto desempenho usam nove ou menos ferramentas

⚠️ Equipes com baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de usar mais de 15 ferramentas

📊 1 em cada 3 equipes usa entre 5 e 9 ferramentas A lição a ser aprendida?Equipes de alto desempenho mantêm a eficiência, integram-se melhor e mantêm o contexto, reduzindo o ruído e a dispersão.

IA: uma ferramenta, não uma varinha mágica

A IA está em toda parte agora, prometendo automatizar, otimizar e transformar.

Mas eis o que aprendi: a IA é tão boa quanto o contexto que você lhe dá.

Se a sua IA não for contextualizada ao seu trabalho, ela não será tão eficaz

Como você pode ver no gráfico acima, mais de um terço dos trabalhadores está usando IA sem nenhuma integração em suas principais áreas de trabalho. Muitas organizações estão presas a uma integração parcial ou mínima da IA, o que leva a processos fragmentados e oportunidades perdidas. A verdadeira integração total, em que a IA é perfeitamente incorporada aos fluxos de trabalho diários, ainda é rara.

Se você sobrepor a IA a um sistema fragmentado, obterá a dispersão da IA — um novo conjunto de ferramentas e processos de IA desconectados, e o resultado será simplesmente trocar a dispersão do trabalho pela dispersão da IA. Mas quando você usa a IA contextual para reunir pessoas, processos e tecnologia, obtém clareza.

Por exemplo, na ClickUp, usamos IA para identificar trabalhos duplicados, conectar projetos relacionados e destacar dependências. Mas tomamos cuidado para não deixar que a IA se torne outro silo. É uma ferramenta, não um substituto para uma estratégia bem pensada ou para o julgamento humano.

Repensando o fim: a IA como catalisadora de novas possibilidades

Uma das conclusões mais importantes que tirei é que a maioria dos líderes (incluindo eu mesmo) às vezes vê a IA como uma forma de fazer as mesmas coisas, só que mais rápido. Imaginamos a IA como um turbocompressor para os processos existentes: A mais B é igual a C na velocidade da luz.

Mas acredito que precisamos ir além. A IA não se resume apenas à velocidade ou eficiência. Trata-se de repensar o que é o “C”.

Em vez de perguntar: “Como a IA pode nos ajudar a atingir nossos objetivos atuais com mais eficiência?”, devemos perguntar: “Que novos objetivos, resultados e experiências a IA torna possíveis?”. Trata-se de pensar além da automação do status quo e questioná-lo.

Isso significa repensar:

Estrutura organizacional: Mudança de organogramas rígidos para “organogramas de trabalho” dinâmicos que refletem como o valor é realmente criado e entregue

Corpos de trabalho: Redefinindo o que constitui um projeto, uma equipe ou até mesmo um trabalho. A IA pode dissolver fronteiras, possibilitando novas formas de colaboração e propriedade

Experiência do cliente: usar a IA não apenas para acelerar os tickets de suporte, mas também para antecipar necessidades, personalizar jornadas e criar propostas de valor totalmente novas

Os líderes e equipes que prosperarão nesta nova era serão aqueles que veem a IA não como um atalho, mas como um convite para repensar o que é possível.

De organogramas a gráficos de trabalho: uma nova maneira de ver sua organização

Os organogramas tradicionais mostram quem se reporta a quem. Mas eles não mostram como o trabalho é realmente feito. É por isso que comecei a desenhar “gráficos de trabalho” — mapas de como projetos, pessoas e ferramentas interagem na vida real.

Os gráficos de trabalho revelam gargalos, redundâncias e oportunidades de colaboração. Eles ajudam os líderes a ver onde a estratégia falha e onde a execução se destaca. Mais importante ainda, eles tornam o invisível visível.

A IA também pode ajudar aqui, analisando padrões, revelando conexões ocultas e sugerindo melhorias. Mas a base é sempre uma visão clara e unificada do seu trabalho.

O ClickUp Brain facilita a análise do seu trabalho, revela insights ocultos e sugere melhorias — tudo em um só lugar. Basta fazer uma pergunta como: "Como os clientes se sentiram na pesquisa mais recente?" O ClickUp Brain resume instantaneamente os principais padrões, revela conexões e fornece feedback prático para que sua equipe possa tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez.

É por isso que criamos o ClickUp Brain, o único assistente de IA projetado para entender verdadeiramente o contexto único da sua organização, conectar seus fluxos de trabalho e fornecer insights onde você mais precisa. Diferentemente das ferramentas genéricas de IA, o ClickUp Brain aprende a linguagem da sua organização, opera dentro dos seus fluxos de trabalho existentes e oferece IA em todas as áreas de trabalho a partir de uma única plataforma. Os resultados falam por si:

É por isso que criamos o ClickUp Brain, o único assistente de IA projetado para realmente entender o contexto único da sua organização, conectar seus fluxos de trabalho e fornecer insights onde você mais precisa.

Diferentemente das ferramentas genéricas de IA, o ClickUp Brain aprende a linguagem da sua organização, opera dentro dos seus fluxos de trabalho existentes e oferece IA em todas as áreas de trabalho a partir de uma única plataforma. Os resultados falam por si:

O ClickUp Brain oferece resultados reais: maior integração, menos frustração e verdadeira consolidação de ferramentas

Lições da prática: o que aprendi com os clientes

A dispersão de cada organização é diferente, mas alguns temas são universais:

O trabalho redundante está em toda parte. O momento de “revelação” mais comum é perceber que duas equipes estão resolvendo o mesmo problema em paralelo. A IA pode ajudar a identificar isso, mas somente se seus dados estiverem conectados

A falta de conscientização tem um custo alto. Muitas vezes, as equipes não sabem o que está acontecendo em outros lugares. Centralizar o trabalho não é apenas uma questão de eficiência, mas também de construir confiança e um objetivo comum

A estratégia deve ser uma via de mão dupla. O alinhamento de cima para baixo é importante, mas o feedback de baixo para cima também é. As melhores organizações criam espaço para ambos

Um cliente me disse: “Não percebíamos o quanto estávamos perdendo até vermos tudo em um só lugar”. Esse é o poder da convergência — não apenas menos ferramentas, mas mais contexto.

Consolidação x Convergência: por que o contexto é importante

É tentador resolver a dispersão do trabalho cortando ferramentas. Mas a consolidação por si só pode sair pela culatra se tirar o contexto de que as equipes precisam para fazer seu melhor trabalho.

*a convergência é diferente. Trata-se de reunir pessoas, processos e tecnologia de uma forma que preserve o contexto e permita a colaboração. Às vezes, isso significa menos ferramentas; outras vezes, significa uma melhor integração. O objetivo é sempre o mesmo: clareza.

O espaço de trabalho convergente com IA: a solução da ClickUp

Na ClickUp, vemos a solução para a dispersão do trabalho — e o caminho para a verdadeira convergência — como algo maior do que apenas mais uma ferramenta. É o que chamamos de espaço de trabalho convergente com IA: uma nova categoria de trabalho em que tarefas, documentos, metas e comunicação coexistem em um ambiente rico em contexto, alimentado por IA. Não é apenas um software; é uma maneira fundamentalmente diferente de trabalhar.

Com um Espaço de Trabalho de IA Convergente , as equipes podem:

Veja o panorama completo do trabalho entre pessoas, processos e tecnologia

Aproveite a automação do fluxo de trabalho da IA para revelar insights, eliminar redundâncias e promover o alinhamento

Preserve o contexto que torna a colaboração significativa, ao mesmo tempo em que reduz o ruído e a fragmentação dos sistemas de trabalho digitais

Isso é mais do que uma consolidação de ferramentas — trata-se de criar um ecossistema vivo e dinâmico, onde estratégia, execução e inovação acontecem juntas.

📮 Insight da ClickUp: 33% das pessoas ainda acreditam que multitarefa é sinônimo de eficiência. Na realidade, a multitarefa apenas aumenta o custo da mudança de contexto. Quando seu cérebro alterna entre abas, chats e listas de tarefas, o foco profundo é o que mais sofre. O ClickUp ajuda você a realizar uma única tarefa com intenção, reunindo tudo o que você precisa em um só lugar! Está trabalhando em uma tarefa, mas precisa verificar algo na internet? Basta usar sua voz e pedir ao ClickUp Brain MAX para fazer uma pesquisa na web na mesma janela. Quer conversar com o Claude e aperfeiçoar o rascunho em que está trabalhando? Você também pode fazer isso sem sair do seu espaço de trabalho! Tudo o que você precisa — chat, documentos, tarefas, painéis, vários LLMs, pesquisa na web e muito mais — está em um único espaço de trabalho de IA convergente, pronto para uso! Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

O lado humano: cultura, transparência e alinhamento

Resolver a dispersão do trabalho não é apenas um desafio técnico, mas também cultural. Quando as equipes veem como seu trabalho se encaixa no panorama geral, elas ficam mais propensas a colaborar, compartilhar conhecimento e inovar. Transparência não é apenas uma palavra da moda, mas a base para a confiança e a agilidade.

Na ClickUp, aprendemos que as melhores ideias geralmente vêm das margens — das pessoas mais próximas do trabalho e do cliente. Criar canais para feedback, celebrar vitórias multifuncionais e vincular contribuições individuais aos resultados da empresa são essenciais.

O caminho a seguir: medidas práticas, não soluções milagrosas

Resolver a dispersão do trabalho é uma jornada, não uma solução rápida. Aqui está o que eu recomendo:

Mapeie sua situação atual. Use um quadro branco, um mapa mental ou uma ferramenta digital — o que for mais útil para você ter uma visão geral Procure redundâncias e lacunas. Onde as equipes estão duplicando esforços? Onde as informações estão se perdendo? Priorize a convergência em vez da consolidação. Reúna o trabalho, mas não sacrifique o contexto que o torna significativo Integre a IA de forma ponderada. Use-a para aumentar a visibilidade e reduzir o trabalho manual, mantendo os seres humanos informados. Promova a transparência e o feedback. Facilite para as equipes compartilharem o que estão fazendo e conectarem seu trabalho a objetivos mais amplos Desafie suas suposições. Não pergunte apenas como a IA pode torná-lo mais rápido — pergunte quais novos resultados são possíveis agora que a IA faz parte do seu kit de ferramentas

Tornando o trabalho humano novamente: da dispersão do trabalho para o trabalho que importa

*a dispersão do trabalho é um problema moderno, mas a solução é atemporal: clareza, conexão e propósito. A IA pode ajudar, mas somente se a usarmos para aproximar as pessoas, e não para afastá-las ainda mais.

Na ClickUp, ainda estamos aprendendo. Todos os dias, nossos clientes nos ensinam algo novo sobre como o trabalho realmente acontece. Minha esperança é que, ao compartilhar o que aprendemos, possamos ajudar outras pessoas a encontrar seu próprio caminho no labirinto.

Se você está enfrentando dificuldades com a dispersão do trabalho, saiba que não está sozinho. Comece mapeando seu mundo. Você pode se surpreender com o que descobrirá — e com o quanto o trabalho pode ser melhor quando todos estão indo na mesma direção.

E, ao olharmos para o futuro, incentivo todos os líderes e equipes a questionarem não apenas como a IA pode ajudá-los a fazer as mesmas coisas mais rapidamente, mas como ela pode ajudá-los a imaginar novas possibilidades, novas formas de trabalhar e novas definições de sucesso. O futuro do trabalho não se resume apenas à velocidade, mas também à visão, e com um espaço de trabalho convergente com IA, essa visão está ao nosso alcance.