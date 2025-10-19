Modelos gratuitos de orçamento doméstico para acompanhar as despesas mensais

Seja comprar uma casa ou se aposentar mais cedo, quase todo mundo tem uma meta financeira que deseja alcançar até uma determinada idade. No entanto, apenas 30% conseguem fazê-lo. O motivo mais comum? Orçamento inadequado!

Um orçamento mensal bem planejado é o primeiro passo para uma gestão financeira sólida. Ele ajuda a controlar gastos excessivos e a construir poupanças para que você alcance seus objetivos de forma estratégica. No entanto, 11% das pessoas não fazem um orçamento de sua renda, possivelmente porque não têm as ferramentas certas para começar.

Mas isso acabou — aqui estão 13 modelos gratuitos de orçamento doméstico para criar um orçamento e aproveitar ao máximo cada centavo!

O que são modelos de orçamento doméstico?

Um modelo de orçamento doméstico é um documento pré-concebido e personalizável que lhe permite acompanhar e registar os seus rendimentos, poupanças, despesas e outros detalhes financeiros. Tem em conta todos os componentes financeiros importantes e secundários de cada família, tais como renda, compras de supermercado e contas mensais, para mostrar claramente as suas entradas e saídas de dinheiro. Como resultado, pode gerir o seu dinheiro de forma mais prudente.

Um modelo típico de orçamento doméstico inclui seções como:

Fontes de renda

Despesas fixas

Despesas variáveis

Poupança

Resumo da renda total versus despesas totais

🧠 Curiosidade: a palavra “orçamento” vem do francês antigo “bougette”, que significa uma pequena bolsa de couro.

O que torna um modelo de orçamento doméstico bom?

Criar um orçamento doméstico costuma ser estressante, o que é compreensível. Você precisa considerar suas receitas e despesas, visualizar suas metas de poupança e identificar áreas que precisam ser melhoradas para fazer uma diferença real. Tudo isso pode parecer muito trabalhoso, mas não se você tiver o modelo certo. Aqui estão algumas de suas qualidades:

Layout simples: procure um modelo com um design simples, colunas organizadas, seções claras e formatação consistente para facilitar o uso e a navegação, mesmo para iniciantes.

Personalização: opte por um modelo que permita adaptar as categorias às necessidades específicas da sua família. Por exemplo, você deve poder adicionar, remover e renomear linhas e colunas para criar um orçamento que se adapte às finanças da sua família ✨

Recursos de acompanhamento financeiro: use um modelo com recursos integrados de acompanhamento financeiro. Isso ajuda a acompanhar receitas, despesas e poupanças para verificar variações no orçamento ✨

Recursos de automação: escolha um modelo que use fórmulas para preencher automaticamente cálculos essenciais, como renda total, despesas totais e poupança total ✨

Elementos visuais: procure um modelo com gráficos, barras, tabelas e outros elementos visuais para exibir suas receitas, despesas, poupanças e muito mais. Isso minimiza a curva de aprendizado, tornando o orçamento compreensível para todos ✨

13 modelos de orçamento doméstico

Aqui estão alguns modelos gratuitos de orçamento doméstico do ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, e outras plataformas para criar um orçamento e dar os primeiros passos para uma gestão financeira eficiente:

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe suas receitas, despesas e poupanças mensais sem complicações com o modelo de orçamento simples do ClickUp.

Se esta é a primeira vez que você cria um orçamento para sua família, use o modelo de orçamento simples do ClickUp. Ele oferece uma estrutura organizada para acompanhar a renda familiar, as despesas mensais e as metas de poupança. A estrutura clara incentiva atualizações regulares e fácil adaptação às mudanças nas necessidades financeiras.

Registre todas as suas receitas e despesas mensais para obter uma visão geral abrangente da sua situação financeira. Além disso, insira custos fixos, gastos discricionários e totais de receita e monitore as mudanças mensais usando as visualizações integradas.

Por que você vai adorar:

Classifique as receitas e despesas num layout focado e fácil de usar.

Visualize os saldos orçamentários usando painéis e campos personalizáveis

Analise resumos financeiros através de visualizações de calendário, quadro ou lista

Edite, expanda ou ajuste as entradas diretamente a partir de qualquer dispositivo

Ideal para: Indivíduos e famílias que desejam criar uma rotina básica de orçamento com ferramentas simples.

2. Modelo de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle de suas finanças pessoais com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Está com dificuldades para gerenciar suas finanças pessoais sozinho? O modelo de orçamento pessoal do ClickUp pode ajudar.

Especificamente adaptado para uso individual, é a melhor maneira de recuperar o controle sobre seus fundos. Este modelo controla suas receitas, despesas, poupanças e obrigações financeiras para identificar áreas a serem ajustadas e reduzir custos, como um assistente financeiro pessoal.

Ele também permite que você priorize seus objetivos financeiros e trabalhe para alcançá-los. Isso incentiva hábitos saudáveis de orçamento e permite que você gerencie seu dinheiro com mais atenção.

Por que você vai adorar:

Segmente e acompanhe pagamentos recorrentes, poupanças e custos de estilo de vida

Acesse seções predefinidas para fluxos de renda, despesas fixas e flexíveis e metas de poupança

Receba lembretes automáticos para pagamentos futuros ou revisões orçamentárias

Defina metas financeiras com indicadores visuais e prazos

Ideal para: Profissionais autônomos, freelancers e estudantes que gerenciam despesas pessoais, metas financeiras e economias mensais.

Veja o que Philip Storry, administrador de sistemas sênior da SYZYGY, disse sobre o uso dos modelos do ClickUp para finanças:

A coordenação na SYZYGY melhorou em todos os aspectos. O melhor exemplo é o nosso novo processo de integração de novos funcionários, que requer coordenação entre quatro departamentos: RH, Finanças, TI e Instalações. O uso de um modelo e um formulário nos permitiu capturar rapidamente os detalhes de um novo funcionário que ingressou em nossa organização e, em seguida, criar uma tarefa com subtarefas atribuídas a cada departamento para o trabalho necessário.

3. Modelo de plano de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu orçamento como um profissional com o modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp

Se há algo tão complicado quanto criar um orçamento, é cumpri-lo. Mas é aí que entra o modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp. Ele lista suas despesas, orçamentos e gastos reais para ver se você seguiu bem o seu plano.

Além disso, cada visualização oferece suporte ao planejamento baseado no tempo, conectando as tendências de receitas e despesas a objetivos de vida mais amplos. Ao organizar objetivos financeiros mensais, trimestrais e de longo prazo, você pode pensar além dos gastos diários.

Por que você vai adorar:

Estruture o planejamento orçamentário em linhas do tempo, incluindo meses e trimestres

Acompanhe suas metas de poupança, obrigações recorrentes e planos financeiros futuros

Visualize as prioridades usando gráficos de Gantt, metas ou layouts de calendário

Ajuste seus planos facilmente à medida que suas metas mudam ou sua situação financeira evolui

Ideal para: Indivíduos e famílias orientados para objetivos que pretendem estruturar as suas prioridades financeiras, acompanhar contas recorrentes e monitorizar poupanças.

4. Modelo de relatório orçamentário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha clareza sobre a eficácia real do seu orçamento com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp

O modelo de relatório orçamentário do ClickUp apresenta uma visão clara do desempenho financeiro no final de cada ciclo orçamentário. Limpo e visualmente atraente, este modelo fornece uma visão geral abrangente dos seus orçamentos passados e presentes, incluindo suas discrepâncias e eficácia, para que você possa avaliar seu desempenho financeiro geral.

Seu design focado em dados apoia a responsabilidade, permitindo que os usuários avaliem tendências e planejem ações corretivas. Além disso, ele permite que você acompanhe seu progresso para visualizar o tempo médio que levará para atingir seus objetivos financeiros.

Por que você vai adorar:

Compare os valores orçados com os valores reais nas principais áreas de gastos

Use painéis e filtros personalizados para obter insights sobre o comportamento financeiro

Resuma os principais números financeiros para apresentações ou análises

Exporte relatórios para análises financeiras ou planejamento colaborativo

Ideal para: Analistas de orçamento, gerentes financeiros e entusiastas de finanças pessoais que criam relatórios financeiros detalhados e analisam padrões de gastos ao longo do tempo.

5. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie suas despesas para alcançar o sucesso financeiro com o modelo de gestão financeira do ClickUp.

O modelo de gestão financeira do ClickUp não serve apenas para elaborar orçamentos — é um recurso integrado para gerenciar todos os aspectos das suas finanças. Desde o valor que você pagou até a quem você pagou, este modelo rastreia e registra todas as despesas, permitindo que você crie orçamentos semelhantes para projetos.

Ele usa ferramentas de análise visual, como gráficos, diagramas e mapas de calor, para ajudá-lo a analisar seu desempenho financeiro. Cada seção oferece suporte a áreas distintas das finanças, incluindo pagamentos recorrentes, planejamento de emergências e gerenciamento de contas. Além disso, as automações pré-configuradas tornam o acompanhamento de rotina mais consistente e oportuno.

Por que você vai adorar:

Acompanhe contas de curto prazo, passivos de longo prazo e rendimentos de várias fontes.

Configure alertas automáticos para datas de vencimento ou limites de gastos.

Estruture as visualizações para refletir as funções domésticas e as áreas orçamentárias.

Resuma a saúde financeira por meio de painéis interativos

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, freelancers, indivíduos e famílias que organizam várias tarefas financeiras e mantêm a supervisão em todas as categorias.

6. Modelo de orçamento universitário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e economize para todas as suas despesas universitárias usando o modelo de orçamento universitário do ClickUp.

O modelo de orçamento universitário do ClickUp oferece aos estudantes ferramentas para gerenciar mensalidades, livros, custos de vida e despesas extras. Seu layout aborda despesas comuns da faculdade e as alinha com fontes de renda limitadas, como trabalhos de meio período ou bolsas de estudo.

Os estudantes podem monitorar as decisões financeiras em tempo real e adaptar as categorias com base nas necessidades de cada semestre. A estrutura incentiva hábitos de orçamento independentes desde cedo. Além disso, automatiza tarefas básicas de orçamento, como acompanhamento de receitas, previsão de despesas e monitoramento de variações.

Por que você vai adorar:

Divida as despesas acadêmicas, com moradia e pessoais por semestre ou período letivo.

Organize suas fontes de renda, incluindo subsídios, apoio familiar e empregos no campus.

Sinalize gastos excessivos ou alterações no saldo usando gatilhos personalizados.

Acesse o modelo pelo celular ou computador enquanto estiver em trânsito.

Ideal para: Estudantes universitários que precisam equilibrar mensalidades, aluguel, compras de supermercado e renda de meio período, além de controlar orçamentos semestrais, auxílios financeiros e metas de poupança estudantil.

7. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e relate as despesas mensais para criar orçamentos de curto prazo eficientes com o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp.

Você está procurando um modelo para ajudar no planejamento orçamentário de curto prazo? O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp é ideal para você. Esse modelo rastreia e relata todas as suas despesas mensais, desde aluguel até prêmios de seguro, para que você possa entender para onde vai o seu dinheiro.

Ele também usa ferramentas para analisar tendências de gastos e prever gastos futuros. Dessa forma, ele ajuda você a identificar oportunidades de redução de custos e tomar decisões orçamentárias informadas e baseadas em dados.

Veja por que você vai adorar:

Registre as despesas por tipo, analise as tendências de custos e refine os orçamentos.

Use painéis para exibir resumos ou tendências ao longo do tempo.

Compartilhe relatórios com os membros da família para um planejamento colaborativo.

Destaca as variações orçamentárias com indicadores codificados por cores.

Ideal para: Profissionais, famílias e equipes de pequenas empresas que geram resumos mensais de despesas e acompanham padrões financeiros ao longo do tempo.

🧠 Curiosidade: O Japão tem uma obsessão nacional por orçamentos pessoais através do kakeibo — uma técnica de diário orçamental introduzida em 1904, concebida para incentivar gastos conscientes e gratidão, que milhões de pessoas ainda utilizam. 💰

8. Modelo de orçamento mensal pessoal em Excel da Vertex42

via Vertex42

Outro recurso gratuito, o Modelo de Orçamento Mensal Pessoal do Excel da Vertex42, permite que você crie um resumo de suas receitas e despesas mensais, ajudando a identificar áreas em que você pode estar gastando desnecessariamente. Isso ajuda a gerenciar despesas e aumentar suas economias.

Quanto à facilidade de uso, o modelo tem um aspecto profissional e é fácil de navegar. Também é acessível e está disponível para download nos formatos Excel e Google Sheets. Além disso, as funções pré-construídas facilitam o acompanhamento mensal.

Por que você vai adorar:

Adapte as colunas e os rótulos aos seus hábitos financeiros

Insira receitas e despesas com fórmulas de cálculo integradas

Faça o download e reutilize mês após mês com formatação consistente

Visualize os padrões de gastos com gráficos integrados e compare as despesas planejadas com as reais lado a lado

Ideal para: Usuários tradicionais de planilhas e pessoas preocupadas com o orçamento que buscam uma ferramenta confiável e baseada em fórmulas para elaborar orçamentos.

💡Dica profissional: As pessoas costumam buscar grandes cortes nas despesas, mas são os pequenos gastos diários (como cafés, taxas de entrega ou assinaturas aleatórias de aplicativos) que silenciosamente corroem seu orçamento. Portanto, faça uma auditoria mensal desses pequenos gastos — você ficará surpreso com o resultado. 😲

9. Modelo de orçamento doméstico da Template. Net

Se você está procurando um modelo para criar um orçamento detalhado para sua família, confira o Modelo de Orçamento Familiar da Template.Net. Personalizável e fácil de usar, ele oferece uma visão completa do orçamento familiar, incluindo todos os seus diversos elementos: receitas, despesas, poupanças e variações.

Ele também lista suas metas financeiras e cria um plano de ação. O modelo é altamente colaborativo, então você pode compartilhá-lo facilmente com seus familiares para obter a opinião deles.

Por que você vai adorar:

Distribua sua renda entre necessidades básicas, poupança e estilo de vida

Acompanhe as despesas essenciais e não essenciais separadamente

Personalize colunas e categorias para se adequar a qualquer tamanho de família

Monitore suas metas de poupança para reformas na casa ou férias

Ideal para: Famílias e residências compartilhadas que organizam as finanças domésticas com uma planilha de orçamento pré-estruturada e imprimível.

10. Modelo de planejador de orçamento doméstico da Template. Net

O modelo de planejador de orçamento doméstico da Template.Net concentra-se na organização financeira prospectiva. Um layout simples e um design profissional permitem que você acompanhe e aloque sua renda para garantir que nenhuma de suas necessidades seja esquecida.

Além disso, ele também divide suas economias em diferentes categorias, como fundo de emergência, aposentadoria, investimentos e muito mais, para ajudá-lo a visualizar e planejar o futuro. O modelo pode ser baixado gratuitamente em vários formatos, incluindo Word, PDF e Google Sheets.

Por que você vai adorar:

Distribua sua renda entre categorias fixas, flexíveis e voltadas para o futuro

Resuma os totais e as variações para análise financeira

Crie uma visão financeira mais clara antes do início de cada ciclo orçamentário

Visualize as tendências do fluxo de caixa com tabelas e destaques

Ideal para: Famílias que planejam seus orçamentos com antecedência e se concentram em gastos baseados em metas.

11. Modelo de planilha de orçamento mensal doméstico da Template. Net

O modelo de planilha de orçamento mensal doméstico da Template.Net oferece um layout com várias colunas para acompanhar a renda, as despesas fixas e os gastos flexíveis mensais.

Ele foi projetado para apoiar análises de vários meses e ajudar a identificar padrões de longo prazo, lacunas nos gastos ou vazamentos no orçamento. Este modelo também permite calcular economias e estimar orçamentos.

Por que você vai adorar:

Veja os dados orçamentários de meses inteiros lado a lado

Monitore custos recorrentes e variáveis usando linhas classificáveis

Destaque as metas de poupança e os resultados reais com códigos de cores

Exporte ou imprima resumos para facilitar o controle financeiro

Ideal para: Proprietários, inquilinos e colegas de quarto que compartilham despesas domésticas mensais e controlam orçamentos para compras de supermercado, serviços públicos, aluguel e atividades de lazer.

12. Modelo de orçamento familiar para compras de supermercado da Template. Net

Esqueça as planilhas complicadas — gerencie facilmente suas despesas com compras de supermercado com o Modelo de Orçamento Familiar para Compras de Supermercado da Template.Net. Essa ferramenta simples ajuda você a planejar, acompanhar e controlar as despesas com alimentação da sua família, com seções claras para orçamento e gastos reais.

Perfeito para famílias ocupadas, este modelo ajuda a manter seu orçamento alimentar sob controle, promovendo melhores hábitos financeiros. Além disso, ele oferece suporte para orçamentos baseados em listas, comparações de preços e acompanhamento dos custos reais em relação aos projetados.

Por que você vai adorar:

Liste as categorias de mantimentos, como produtos hortifrutigranjeiros, laticínios e lanches, separadamente

Calcule o gasto total com compras de supermercado em relação a um orçamento pré-definido

Identifique itens de alta frequência ou alto custo para ajustar as compras

Reduza o desperdício de alimentos controlando a quantidade e as sobras

Ideal para: Famílias que gerenciam ativamente os custos com alimentação por meio de um planejamento detalhado das refeições e compras de supermercado.

💡 Dica profissional: A maioria das pessoas faz o orçamento planejando como gastar seu dinheiro. Inverta isso. Decida primeiro quanto você quer economizar, subtraia esse valor da sua renda e faça o orçamento com o que sobrar. Essa abordagem é chamada de “pagar a si mesmo primeiro”! 😎

13. Modelo simples de orçamento doméstico da Template. Net

Gerenciar as finanças da sua casa não precisa ser complicado. O modelo de orçamento doméstico simples da Template.Net oferece uma estrutura clara e acessível para acompanhar receitas e despesas. Ele se concentra no essencial e elimina complexidades desnecessárias, tornando-o ideal para usuários que desejam rapidez e facilidade.

A estrutura fácil de seguir do modelo ajuda você a entender rapidamente seus padrões de gastos. Ele ainda oferece suporte a resumos financeiros semanais, mensais ou trimestrais, dependendo do seu ciclo de revisão preferido.

Por que você vai adorar:

Acompanhe as contas mensais essenciais e os custos variáveis

Acompanhe o progresso das suas economias e do pagamento das suas dívidas

Simplifique a inserção de dados com células fáceis de editar

Insira rapidamente suas receitas e despesas durante verificações de rotina

Ideal para: Indivíduos e famílias pequenas que precisam de um modelo fácil de editar para acompanhar a renda e as economias domésticas.

Simplifique a gestão do dinheiro com os modelos de orçamento doméstico do ClickUp

Um orçamento doméstico bem planejado não se resume a números em uma planilha — trata-se de obter controle, reduzir o estresse e abrir espaço para as coisas que realmente importam.

Seja você um estudante gerenciando compras de supermercado ou uma família controlando contas de serviços públicos, o modelo de orçamento certo pode transformar a forma como você lida com o dinheiro em casa. E quando se trata de ferramentas flexíveis e fáceis de usar, os modelos de orçamento doméstico e outras ferramentas do ClickUp oferecem clareza, simplicidade e personalização exatamente onde você precisa.

Pronto para assumir o controle das suas finanças? Explore hoje mesmo os modelos gratuitos de orçamento doméstico do ClickUp — inscreva-se para um teste gratuito!