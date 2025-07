Anytype vs. Obsidian: qual aplicativo para anotações ganha em 2025?

Está tentando descobrir sua próxima grande ideia, organizar notas de pesquisa ou apenas tentar organizar seu espaço de trabalho digital? O aplicativo certo para anotações pode fazer toda a diferença.

Mas com tantas opções disponíveis nas lojas de aplicativos, como encontrar o que é ideal para você? Alguns aplicativos se concentram na flexibilidade, enquanto outros priorizam a estrutura; você não precisa realmente de todos os recursos chamativos que eles oferecem.

No entanto, duas potências têm causado impacto entre os principais concorrentes: Anytype e Obsidian. Cada um oferece uma abordagem única para organizar seus pensamentos, mas qual deles realmente cumpre o que promete?

Neste artigo, vamos analisar o Obsidian e o Anytype. Vamos explorar seus recursos, preços e o que os diferencia. Além disso, apresentaremos uma alternativa — o ClickUp — que pode roubar a cena dos dois!

Anytype vs. Obsidian em resumo

Aqui está uma comparação rápida entre o Obsidian e o Anytype, juntamente com o ClickUp:

Recursos Anytype Obsidian Bônus: ClickUp Personalização e flexibilidade Altamente personalizável com um sistema baseado em blocos, permitindo que os usuários estruturem suas notas livremente Suporta ampla personalização por meio de plugins, temas e edição baseada em Markdown Combina personalização poderosa com organização estruturada, oferecendo modelos, campos personalizados e filtragem avançada para fluxos de trabalho personalizados Acesso offline Totalmente offline, com armazenamento de dados local e opções de sincronização Offline em primeiro lugar com armazenamento local; sincronização na nuvem disponível através do Obsidian Sync Oferece modo offline para tarefas e documentos, garantindo produtividade mesmo sem internet, com sincronização perfeita na nuvem quando online Organização e estrutura Utiliza uma estrutura baseada em gráficos com bancos de dados relacionais Visualização em gráfico, backlinks e pastas para gerenciamento de conhecimento Equilibra a organização visual com o gerenciamento estruturado de tarefas, oferecendo listas, pastas e um espaço de trabalho hierárquico Colaboração Permite que você trabalhe em conjunto com sua equipe em tempo real É principalmente uma ferramenta para um único usuário, embora plugins comunitários permitam uma colaboração limitada Projetado para um trabalho em equipe perfeito, o ClickUp permite a colaboração em tempo real em documentos, tarefas e quadros brancos com opções de comentários e compartilhamento Suporte multimídia Suporta imagens, vídeos e anexos de arquivos em uma interface visualmente rica Basicamente baseado em texto, mas suporta imagens, áudio e PDFs Suporta mídia avançada, incorpora e anexa arquivos diretamente em tarefas e documentos, aprimorando a documentação do projeto Segurança e privacidade Oferece criptografia de ponta a ponta e uma abordagem local em primeiro lugar, dando aos usuários controle total sobre os dados Prioridade local com criptografia opcional para usuários do Obsidian Sync Segurança de nível empresarial com permissões granulares, documentos privados e acesso opcional para convidados para compartilhamento controlado de dados Ferramentas de pesquisa e organização Pesquisa avançada com propriedades, tags e filtragem de banco de dados Pesquisa poderosa com organização baseada em tags, backlinks e visualização gráfica A Pesquisa Conectada do ClickUp oferece pesquisa global avançada no ClickUp e em aplicativos conectados, filtros inteligentes e painéis personalizáveis para uma recuperação eficiente de informações Integrações Integrações limitadas com terceiros; concentra-se em um ecossistema independente Extensa biblioteca de plugins para integração com ferramentas de terceiros, como Todoist e Readwise Oferece mais de 1000 integrações com aplicativos de trabalho populares, além de automação para otimizar fluxos de trabalho Preços Gratuito com recursos opcionais pagos em desenvolvimento Gratuito para uso pessoal, com um plano pago para Obsidian Sync e uso comercial Plano gratuito generoso com recursos robustos; planos premium oferecem colaboração avançada, automação e assistência com inteligência artificial; personalizações disponíveis para empresas

O que é o Anytype?

via Anytype

Anytype é um aplicativo de produtividade com uma abordagem nova e baseada em objetos para anotações. Cada parte do conteúdo — seja uma anotação, tarefa, imagem ou arquivo — é tratada como um objeto independente. Você pode organizar, vincular e estruturar esses objetos da maneira que desejar. Em vez de lidar com anotações rápidas espalhadas, você cria um sistema modular onde tudo se conecta perfeitamente.

Com modelos personalizáveis, o trabalho repetitivo se torna mais simples. Crie um modelo uma vez e o Anytype o aplicará automaticamente a objetos semelhantes, ajudando você a manter a produtividade.

Recursos do Anytype

O Anytype leva a tomada de notas um passo adiante com sua abordagem local e descentralizada. Ele utiliza um espaço de trabalho privado e interconectado que sincroniza entre dispositivos sem depender da nuvem.

Aqui estão algumas das principais funcionalidades:

Recurso nº 1: espaços de trabalho compartilhados e colaboração

via Anytype

Suas notas, bancos de dados e projetos ficam armazenados no Spaces, áreas de trabalho separadas onde você pode organizar diferentes aspectos da sua vida. Você pode criar até 10 Spaces, mantendo o conteúdo pessoal e profissional separados de forma organizada.

Se você trabalha com uma equipe, os espaços compartilhados permitem coeditar, comentar e gerenciar projetos enquanto armazena tudo localmente e com segurança.

Recurso nº 2: Mapa mental e visualização gráfica para um pensamento interconectado

via Anytype

O Anytype permite visualizar como suas notas se conectam usando mapas mentais e visualizações gráficas. Em vez de listas estáticas, você obtém uma visão geral interativa de ideias, projetos e tarefas interligadas, uma espécie de segundo cérebro, se preferir.

A melhor parte? Você não precisa criar links manualmente. O Anytype mapeia automaticamente as relações entre suas notas, ajudando você a ter uma visão geral rapidamente.

Recurso nº 3: Widgets para navegação rápida

via Anytype

Sua barra lateral não é apenas um menu. É um painel personalizável que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Com widgets, você pode fixar objetos usados com frequência, acessar notas recentes ou filtrar tarefas com um único clique.

Você pode reorganizar ou remover widgets, mantendo seu espaço de trabalho limpo e livre de distrações.

Recurso nº 4: Armazenamento e exclusão

via Anytype

Ao contrário da maioria dos aplicativos para anotações, o Anytype armazena tudo localmente por padrão, o que significa que você não precisa de uma conexão com a internet para acessar suas anotações. Os itens excluídos permanecem no modo somente leitura até serem removidos permanentemente, garantindo controle total sobre seus dados.

O Anytype usa um sistema ponto a ponto (P2P) para sincronização entre dispositivos, de modo que seus dados nunca são armazenados em servidores centrais. Com criptografia de ponta a ponta, somente você pode acessar suas notas, tornando-o um dos aplicativos de anotações com IA mais focados em privacidade disponíveis atualmente.

Preços do Anytype

Inicial: Gratuito

Explorer: US$ 48/usuário por ano

Construtor: US$ 99/usuário por ano

Co-criador: $299/usuário por ano

Negócios: Preços personalizados

O que é o Obsidian?

via Obsidian

O Obsidian não é um aplicativo de anotações típico baseado na nuvem. Ele armazena seus dados no seu dispositivo, o que lhe dá controle total sobre a privacidade e o acesso.

Ao contrário de aplicativos como o Notion, que dependem de uma abordagem baseada em banco de dados, o Obsidian usa um gráfico de conhecimento para conectar suas ideias. Com o Markdown em seu núcleo, é perfeito para quem gosta de uma experiência de escrita limpa e sem distrações, com interligações poderosas.

Recursos do Obsidian

O Obsidian é mais do que apenas um aplicativo para anotações; é uma ferramenta para construir uma base de conhecimento pessoal. Você pode criar um sistema que cresce com você, vinculando notas e personalizando seu espaço de trabalho.

Veja mais algumas funcionalidades:

Recurso nº 1: O gráfico de conhecimento

via Obsidian

O Obsidian não se limita a armazenar notas; ele as entrelaça em uma rede dinâmica de informações. Ele usa links bidirecionais, pelos quais cada nota se conecta a outras, formando um gráfico de conhecimento que ajuda você a visualizar e navegar pelos seus pensamentos. É quase como se fosse o seu segundo cérebro.

Você pode criar listas de verificação dentro das notas para transformar ideias em ação. Isso independe de você estar mapeando relações entre ideias, acompanhando o andamento de projetos ou gerenciando tarefas diárias.

Recurso nº 2: plug-ins para turbinar seu espaço de trabalho

via Obsidian

O Obsidian se destaca pelos plugins, em vez de integrações de API. Se você precisa de CSS personalizado, um quadro Kanban, um gravador de áudio ou até mesmo visualizações de página, provavelmente existe um plugin para isso. Essa abordagem modular permite que você adapte o Obsidian ao seu fluxo de trabalho sem sobrecarregá-lo.

Os modelos do Obsidian também permitem inserir conteúdo pré-formatado em suas notas com um único comando, tornando a tomada de notas ainda mais rápida.

Recurso nº 3: Obsidian Publish para tornar suas notas públicas

via Obsidian

Quer compartilhar suas notas com o mundo? O Obsidian Publish permite que você crie um site acessível ao público diretamente do seu cofre Obsidian. Você pode até usar um domínio personalizado e publicar vários cofres — perfeito para pesquisadores, blogueiros ou equipes que documentam conhecimento.

Preços do Obsidian

Gratuito

Complementos:

Sincronização : US$ 5/usuário por mês

Publicação : US$ 10/site por mês

Catalyst : US$ 25/usuário (pagamento único)

Comercial: US$ 50/ano por usuário

💡 Dica profissional: No Obsidian, use [[colchetes duplos]] para criar instantaneamente uma nova nota e vinculá-la a ideias existentes.

Anytype vs. Obsidian: comparação de recursos

Escolher entre Anytype e Obsidian não é apenas escolher um aplicativo para tomar notas; é também decidir como você captura, conecta e controla seu conhecimento.

Escolher o Obsidian significa que você obtém total propriedade das suas notas com arquivos Markdown locais e um vasto ecossistema de plugins. Por outro lado, o Anytype oferece uma abordagem descentralizada e offline-first com um sistema estruturado e baseado em blocos.

Ambos têm seguidores apaixonados, mas qual deles se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho?

Vamos mergulhar nas principais diferenças, recursos avançados e usabilidade do Anytype e do Obsidian para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Recurso nº 1: Interface do usuário e organização

O sistema baseado em objetos do Anytype adota uma abordagem visual. Você pode vincular textos, imagens e tarefas como objetos independentes, oferecendo uma organização estruturada, mas flexível. Recursos como arrastar e soltar, uma visualização em forma de gráfico e páginas aninhadas tornam a navegação intuitiva.

O Obsidian, por outro lado, é baseado em texto e Markdown. Ele organiza as notas em cofres, oferecendo vários painéis abertos para anotações lado a lado. Embora não tenha um sistema baseado em blocos, seu robusto gráfico de conhecimento torna a conexão entre ideias muito fácil.

🏆 Vencedor: Anytype Se você prefere uma abordagem visual com links estruturados, o Anytype é mais intuitivo. O Obsidian se destaca em fluxos de trabalho baseados em Markdown, mas requer mais personalização.

Recurso nº 2: Backlinks e gerenciamento de conhecimento

O Anytype organiza notas como objetos interconectados e exibe suas relações com uma visualização gráfica interativa. Isso o torna ideal para gerenciamento de conhecimento pessoal.

O Obsidian é amplamente reconhecido por seus poderosos backlinks e gráfico de conhecimento, formando uma rede interconectada de ideias. É útil para pesquisadores e escritores que gerenciam grandes volumes de conteúdo.

💡 Dica profissional: No Obsidian, você pode incorporar uma nota dentro de outra usando ![[Nome da nota]], permitindo visualizar o conteúdo sem alternar entre notas.

🏆 Vencedor: Obsidian Sua avançada ligação bidirecional e visualização gráfica tornam-no uma escolha melhor para uma gestão aprofundada do conhecimento.

Recurso nº 3: Colaboração e compartilhamento de notas

Em atualizações recentes, o Anytype introduziu o “Shared Spaces” (Espaços compartilhados), que permite a colaboração em tempo real. Esse modo permite que vários usuários trabalhem juntos, com todo o conteúdo permanecendo criptografado e pertencente aos usuários. Os recursos colaborativos ainda estão em desenvolvimento, com recursos de espaço de trabalho compartilhado mais robustos e melhorias previstas nas próximas atualizações.

O Obsidian, por padrão, não oferece recursos integrados de colaboração em tempo real, como edição simultânea por vários usuários dentro do próprio aplicativo. No entanto, com o Obsidian Publish (um complemento pago), você pode criar uma página da web pública para compartilhar notas. Além disso, a colaboração em tempo real pode ser obtida usando plug-ins de terceiros, como o Relay.

🏆 Vencedor: Anytype O modo multijogador do Anytype com Espaços Compartilhados é ideal para trabalho em equipe em tempo real, enquanto a colaboração no Obsidian não é uma edição em tempo real dentro do aplicativo, mas sim uma publicação coordenada e sincronização manual das alterações.

Recurso nº 4: Salvamento automático e modo offline

Ambos os aplicativos funcionam excepcionalmente bem offline.

O Anytype salva automaticamente as notas localmente e sincroniza-as entre dispositivos usando uma rede criptografada ponto a ponto (P2P). Por outro lado, o Obsidian salva tudo localmente, mas você precisa do Obsidian Sync (um complemento pago) para sincronização entre vários dispositivos.

🏆 Vencedor: Anytype A sincronização criptografada gratuita torna-o uma opção offline melhor.

Recurso nº 4: Disponibilidade em várias plataformas

O Anytype está disponível para Windows, macOS, iOS e Android, e sua sincronização gratuita torna o acesso entre dispositivos perfeito.

Por outro lado, o Obsidian também está disponível nessas plataformas, mas pode ser necessário um complemento pago para sincronizar notas. Embora existam opções de terceiros para sincronizar usando o iCloud, Google Drive ou OneDrive, elas podem não ser totalmente confiáveis.

🏆 Vencedor: Anytype A sincronização gratuita entre dispositivos torna-o mais econômico.

Recurso nº 5: Preço

O Anytype oferece acesso offline completo, armazenamento local e sincronização criptografada entre dispositivos gratuitamente. Embora existam planos pagos para recursos premium, a funcionalidade básica permanece gratuita.

O Obsidian oferece armazenamento local, suporte a Markdown e um gráfico de conhecimento em seu plano pessoal. O plano comercial inclui uso comercial e suporte prioritário. No entanto, complementos essenciais, como sincronização criptografada e a capacidade de publicar notas online, têm um custo adicional.

🏆 Vencedor: Anytype O Anytype oferece um plano com funcionalidades básicas, enquanto o Obsidian cobra extra por funcionalidades essenciais, como sincronização.

Obsidian vs. Anytype no Reddit

Os usuários do Reddit têm perspectivas diversas ao comparar o Obsidian e o Anytype, refletindo preferências individuais e fluxos de trabalho.

Alguns usuários preferem o Obsidian devido ao seu amplo ecossistema de plug-ins e recursos de armazenamento direto de arquivos. Eles também relatam que ele tem melhor suporte para pesquisa e backlinks.

Veja o que o usuário owlyph tem a dizer:

Os dois têm fluxos de trabalho bastante diferentes. O editor do AnyType é um pouco mais fácil se você não estiver familiarizado com markdown, e sua técnica de sincronização é muito avançada. A pesquisa e o suporte a backlinks do Obsidian são muito mais sofisticados.

Os dois têm fluxos de trabalho bastante diferentes. O editor do AnyType é um pouco mais fácil se você não estiver familiarizado com markdown, e sua técnica de sincronização é muito avançada. A pesquisa e o suporte a backlinks do Obsidian são muito mais sofisticados.

Outro usuário, gfarwell, destaca em r/AnyType:

Quando tentei deixar o Obsidian mais bonito, incorporando multimídia e formatando tudo, percebi que o Anytype oferecia a estrutura e a estética que exigiriam um esforço desnecessário para funcionar no Obsidian.

Quando tentei deixar o Obsidian mais bonito, incorporando multimídia e formatando tudo, percebi que o Anytype oferecia a estrutura e a estética que exigiriam um esforço desnecessário para funcionar no Obsidian.

Alguns usuários reconhecem pontos fortes em ambas as plataformas, observando que a escolha pode depender de casos de uso específicos e preferências pessoais. Por exemplo, um usuário em r/productivity menciona:

O Anytype é um bom ponto de encontro para usuários do Obsidian e do Notion. Eu experimentei, gostei, mas decidi voltar para o Obsidian porque: Sinto que tenho mais controle sobre meus dados (tanto minhas notas quanto meus dados pessoais) com o Obsidian Além disso, ele é mais personalizável, com vários temas, extensões e coisas do tipo Por outro lado, o Anytype permite que você comece a usar muito mais rápido. Não é preciso procurar extensões boas nem se preocupar com a sincronização inicial.

O Anytype é um bom ponto de encontro para usuários do Obsidian e do Notion. Eu experimentei, gostei, mas decidi voltar para o Obsidian porque: Sinto que tenho mais controle sobre meus dados (tanto minhas notas quanto meus dados pessoais) com o Obsidian Além disso, ele é mais personalizável, com vários temas, extensões e coisas do tipo

Por outro lado, o Anytype permite que você comece a usar muito mais rápido. Não é preciso procurar extensões boas nem se preocupar com a sincronização inicial.

Essas perspectivas destacam que a escolha entre Anytype e Obsidian pode depender de preferências individuais, especialmente em relação à personalização, controle de dados e importância da estética nos fluxos de trabalho de anotações.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Anytype e ao Obsidian

O Obsidian é bom se você adora Markdown e armazena tudo localmente, enquanto o Anytype oferece notas mais atraentes esteticamente, mesmo offline. No entanto, ambos exigem um esforço manual significativo para vincular e organizar notas, o que pode atrasar seu trabalho ao lidar com vários projetos.

ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ele aprimora a tomada de notas integrando documentos, tarefas, mapas mentais e automação com IA em uma plataforma única e integrada.

Antes de usar o ClickUp, eu frequentemente me via lidando com tarefas em várias plataformas – e-mail, planilhas, aplicativos para anotações e muito mais. Essa fragmentação não era apenas ineficiente, mas também causava confusão e fazia com que eu esquecesse tarefas. A plataforma unificada do ClickUp reúne todas as minhas tarefas e projetos, simplificando meu fluxo de trabalho e garantindo que eu não perca mais prazos ou tarefas importantes.

Antes de usar o ClickUp, eu frequentemente me via lidando com tarefas em várias plataformas – e-mail, planilhas, aplicativos para anotações e muito mais. Essa fragmentação não era apenas ineficiente, mas também causava confusão e fazia com que tarefas fossem esquecidas. A plataforma unificada do ClickUp reúne todas as minhas tarefas e projetos, simplificando meu fluxo de trabalho e garantindo que eu não perca mais prazos ou tarefas importantes.

Aqui estão os recursos que tornam o ClickUp a combinação perfeita entre os poderosos recursos de gerenciamento de conhecimento do Obsidian e os espaços de trabalho estéticos e prontos para uso do Anytype:

Vantagem nº 1 do ClickUp: Bloco de notas do ClickUp

Capture suas ideias em qualquer lugar, a qualquer hora, usando o ClickUp Notepad

Ao contrário do Obsidian, que depende de plugins, ou da configuração descentralizada do Anytype, o ClickUp Notepad conecta-se facilmente aos seus projetos, listas de verificação e colaborações em equipe sem trabalho extra (ou aplicativos). Não é apenas uma ferramenta para tomar notas, mas um poderoso recurso de produtividade.

Com o ClickUp Notepad, você pode:

Anote ideias instantaneamente com formatação rica e mídia incorporada

Transforme notas em tarefas ClickUp acionáveis (com prazos, responsáveis e prioridades) em apenas alguns cliques

Sincronize em todos os seus dispositivos para que suas notas estejam sempre onde você precisa (sem pagar a mais pela sincronização!)

Vantagem do ClickUp nº 2: ClickUp Docs

Colabore e edite suas notas, planos, propostas e relatórios ao vivo com sua equipe no ClickUp Docs

O backlinking do Obsidian é ótimo para gerenciamento de conhecimento pessoal, e a configuração baseada em objetos do Anytype oferece uma organização flexível. No entanto, ambos exigem muita estruturação manual.

O ClickUp Docs muda isso:

Estruture documentos do seu jeito com páginas aninhadas, backlinks, tabelas e widgets que conectam informações diretamente às suas tarefas, projetos e metas no ClickUp

Atribua itens de ação dentro do documento, marque colegas de equipe com comentários ou incorpore dados em tempo real, como status de tarefas, cronogramas de sprints ou painéis

O histórico de versões, as permissões e a colaboração em tempo real facilitam o gerenciamento de documentação em evolução entre equipes.

O ClickUp também oferece modelos poderosos que podem criar instantaneamente notas de reunião estruturadas, SOPs, resumos de projetos e muito mais. Ao contrário dos modelos de notas/objetos pessoais do Anytype, os modelos do ClickUp são alinhados aos seus fluxos de trabalho e permitem automatizar a criação e o gerenciamento de documentos.

📌 Por exemplo, mantenha as discussões da sua equipe organizadas e orientadas para a ação com o modelo de notas de reunião do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique todas as reuniões com modelos inteligentes que organizam, estruturam e orientam as próximas etapas sem esforço com o modelo de notas de reunião do ClickUp

Com diretrizes para reuniões integradas, ajuda a capturar agendas, notas importantes e itens de ação sem esforço. Quer esteja a realizar reuniões diárias rápidas ou uma sessão de estratégia aprofundada, este modelo garante que todas as reuniões sejam produtivas e bem documentadas.

Use o modelo de planejador diário do ClickUp para planejar sessões de trabalho intensas, acompanhar hábitos e organizar reuniões com facilidade. Divida seu dia com categorias de tarefas personalizadas, etiquetas de prioridade e acompanhamento visual do progresso.

Esteja você criando um wiki para sua empresa, fazendo anotações em reuniões ou documentando procedimentos operacionais padrão, o ClickUp Docs transforma informações em ação, sem a necessidade de ferramentas extras ou ajustes manuais.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos para anotações para Mac

Vantagem nº 3 do ClickUp: ClickUp Brain

👀 Você sabia? As equipes gastam mais de 60% do seu tempo procurando contexto e itens de ação.

O Obsidian e o Anytype são excelentes para anotações manuais e links, mas organizar montanhas de informações pode se tornar rapidamente uma tarefa difícil.

Extraia insights de reuniões instantaneamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain automatiza esse processo, resumindo instantaneamente notas de reuniões, pesquisas e discussões em pontos-chave e respostas rápidas.

O ClickUp Brain, ao contrário dos gráficos de conhecimento DIY do Obsidian ou da organização manual do Anytype, elimina o trabalho de estruturar informações. Com resumos gerados por IA, você não precisa mais vasculhar páginas de notas, enquanto a extração inteligente garante que as principais informações nunca se percam.

Obtenha transcrições automáticas de reuniões usando o ClickUp AI Notetaker

O ClickUp AI Notetaker é uma ferramenta para anotações que transcreve automaticamente reuniões, captura insights e organiza anotações para fácil acesso. Ele captura todos os detalhes, transformando suas reuniões em insights estruturados e acionáveis.

A ferramenta é perfeita para equipes que buscam melhorar a produtividade e manter-se alinhadas, ajudando com:

Transcrições automáticas de reuniões e resumos com inteligência artificial, para que você nunca precise ouvir novamente as chamadas

Criação instantânea de tarefas, onde cada ação se torna uma tarefa atribuída e rastreável no ClickUp

Integração perfeita de documentos, salvando notas de reuniões diretamente em seu espaço de trabalho, mantendo tudo conectado

Um usuário do ClickUp no Reddit compartilha:

Eu me inscrevi no NoteTaker hoje e fiquei agradavelmente impressionado. Meu fluxo de trabalho antigo era:– ativar a transcrição no Google Meet durante a chamada– aguardar a transcrição por e-mail– copiar/colar a transcrição em um agente ChatGPT personalizado para atas de reuniões– copiar/colar a saída no documento do cliente no ClickUp– criar tarefas a partir de itens de ação– compartilhar as atas/notas com a equipe no chat do ClickUp Novo fluxo de trabalho:– o Clickup me notifica sobre as notas da reunião– movo para o documento do cliente– peço à IA para criar as tarefas a partir das próximas etapas com atribuições– compartilho as notas no chat do Clickup com a equipe Estou realmente impressionado com isso, pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Tudo está dentro da interface do ClickUp. Conecta-se ao meu calendário do Google e é super intuitivo.

Eu me inscrevi no NoteTaker hoje e fiquei agradavelmente impressionado. Meu fluxo de trabalho antigo era:– ativar a transcrição no Google Meet durante a chamada– aguardar a transcrição por e-mail– copiar/colar a transcrição em um agente ChatGPT personalizado para atas de reuniões– copiar/colar a saída no documento do cliente no ClickUp– criar tarefas a partir de itens de ação– compartilhar as atas/notas com a equipe no chat do ClickUp

Novo fluxo de trabalho:– o Clickup me notifica sobre as notas da reunião– movo para o documento do cliente– peço à IA para criar as tarefas a partir das próximas etapas com atribuições– compartilho as notas no chat do Clickup com a equipe

Estou realmente impressionado com isso, pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Tudo está dentro da interface do ClickUp. Conecta-se ao meu calendário do Google e é super intuitivo.

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 ou mais reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O Notetaker com IA integrado do ClickUp pode ajudar você a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões, enquanto o ClickUp Brain ajuda na criação automatizada de tarefas e na otimização de fluxos de trabalho, transformando horas de reuniões em insights acionáveis.

Atualize para o ClickUp e faça mais com suas notas

O Obsidian e o Anytype atendem a necessidades específicas de anotações, mas apresentam seus desafios. O Obsidian se destaca na edição Markdown local e nos backlinks, mas gerenciar sem plugins e links manuais pode se tornar rapidamente complicado.

O Anytype oferece um sistema descentralizado e com capacidade offline, com organização baseada em objetos, mas sua estrutura em evolução pode parecer experimental e carecer de uma colaboração integrada.

O ClickUp, por outro lado, oferece uma solução intuitiva e abrangente que combina anotações poderosas com automação de tarefas, insights baseados em IA e trabalho em equipe em tempo real. Em vez de perder tempo estruturando suas anotações, deixe o ClickUp transformar suas ideias em ação sem esforço!

Por que se contentar com notas desconectadas quando você pode otimizar todo o seu fluxo de trabalho em um só lugar?

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e tenha uma experiência melhor com anotações!