Os 10 melhores chatbots com base de conhecimento para automatizar o suporte ao cliente

Cansado de responder às mesmas perguntas dos clientes repetidamente?

Ou talvez sua equipe de suporte esteja afogada em tickets e e-mails? É aí que um chatbot com base de conhecimento pode ajudar.

Imagine ter uma ferramenta com inteligência artificial que pode responder instantaneamente às perguntas dos clientes, fornecer respostas personalizadas e orientar os usuários para recursos de autoatendimento, tudo sem a necessidade de intervenção humana.

Esses não são bots básicos. Estamos falando de chatbots avançados com inteligência artificial e IA generativa, criados para entender perguntas complexas, fornecer respostas relevantes e se adaptar às diferentes necessidades dos usuários.

Quer um cliente faça uma pergunta simples ou se aprofunde em questões complexas, um chatbot inteligente pode analisar sua base de conhecimento existente, interpretar as políticas da sua empresa e extrair as informações mais precisas.

Vamos detalhar o que você deve procurar em um chatbot que realmente agregue valor para você e sua equipe. Desde o suporte a uma base de conhecimento personalizada até o aprimoramento do seu software de atendimento ao cliente com IA, temos todas as opções!

Escolher o chatbot certo é como contratar um novo representante de suporte. Só que este funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca faz pausas e fica cada vez melhor à medida que aprende.

Aqui está o que você realmente precisa prestar atenção:

Você quer um chatbot que faça mais do que apenas seguir scripts. Procure por inteligência artificial robusta e recursos de IA generativa. Isso ajuda o bot a realmente entender problemas complexos, fornecer respostas relevantes e manter a conversa em um formato natural. Um chatbot inteligente pode até mesmo lidar com consultas complexas sem a necessidade de intervenção humana.

Seu chatbot deve funcionar com sua base de conhecimento existente. Seja uma página de perguntas frequentes ou um conteúdo de suporte mais aprofundado, o chatbot deve ser capaz de analisar tudo para fornecer informações precisas rapidamente.

Um ótimo chatbot não parece robótico. Com a voz e a personalidade certas, ele pode refletir o tom da sua marca e oferecer respostas personalizadas, adaptadas às diferentes necessidades dos clientes. Ele também deve se adaptar com base em conversas anteriores e usar seus dados de treinamento para melhorar ao longo do tempo.

🧠 Você sabia? Os antigos egípcios criaram um dos primeiros arquivos sistemáticos de conhecimento conhecidos na Biblioteca de Alexandria por volta do século III a.C. Não era apenas uma biblioteca, era um dos primeiros centros de conhecimento, onde estudiosos gerenciavam pergaminhos, curavam informações e até classificavam dados com base no assunto. De certa forma, eles praticavam a gestão do conhecimento milhares de anos antes de o termo ser cunhado!