Modelos gratuitos de diário contábil para otimizar a manutenção de registros financeiros

Você sabia que 64% das pequenas empresas não têm um contador dedicado? Elas tendem a gerenciar tudo sozinhas, e isso inclui a contabilidade!

Mas quando você está ocupado com as operações do dia a dia, a contabilidade pode ficar em segundo plano.

Um conjunto de bons modelos de diário contábil pode facilitar sua vida no que diz respeito a receitas e despesas. Você não precisa perder tempo criando um livro razão do zero ou mantendo várias planilhas do Excel (que são complicadas).

Os modelos irão capturar todos os dados das suas contas contábeis e organizar as suas finanças sem custos adicionais.

Aqui estão os modelos gratuitos de diário contábil que você pode usar para controlar as finanças da sua empresa sem adicionar mais despesas às suas contas.

O que são modelos de diário contábil?

Os modelos de diário contábil são estruturas pré-estruturadas que organizam as transações financeiras da sua empresa. Eles garantem que todas as receitas, despesas, pagamentos e reembolsos sejam documentados de forma sistemática, sem que você precise manter modelos e planilhas complicadas do Excel ou um balanço patrimonial físico.

Por exemplo, ao faturar um cliente ou efetuar um pagamento, um modelo de lançamento contábil ajuda você a registrar essas transações facilmente e de maneira estruturada.

Você pode anotar detalhes importantes, como a data, as contas envolvidas, os débitos e créditos e uma breve descrição da transação.

Transações registradas corretamente contribuem para demonstrações financeiras bem organizadas e uma estrutura de detalhamento de custos. Você terá os dados adequados para tomar decisões informadas, reduzir o risco de erros dispendiosos e estar preparado para a temporada de impostos.

👀 Você sabia? A McKinsey estima que 75 a 80% das operações transacionais, como contabilidade geral e processamento de pagamentos, podem ser automatizadas.

13 modelos gratuitos de diário contábil

Agora que você sabe como deve ser um modelo de lançamento contábil eficaz, vamos conferir alguns modelos do ClickUp que atendem a essa necessidade.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, base de conhecimento, ferramentas de colaboração e tudo mais em um único espaço personalizável. Você pode facilmente adaptá-lo como um software de contabilidade de projetos e acompanhar suas finanças com eficiência.

Acompanhe as finanças, sprints e muito mais com os painéis do ClickUp

A capacidade de gerar uma série completa e recorrente de eventos, como um processo de encerramento contábil no final do mês, ajudou essa equipe a melhorar significativamente o tempo de encerramento.

A capacidade de gerar uma série completa e recorrente de eventos, como um processo de encerramento contábil no final do mês, ajudou essa equipe a melhorar significativamente o tempo de encerramento.

🧠 Curiosidade: A empresa de contabilidade PwC cuida da contagem dos votos do Oscar há mais de 80 anos — porque a precisão realmente importa na contabilidade. Suas entradas no diário podem não chegar às manchetes, mas devem ser igualmente dignas de prêmios.

1. Modelo de diário contábil do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre todas as entradas contábeis em um só lugar com registros claros de débito e crédito com o modelo de diário contábil do ClickUp

Não tem orçamento para um contador ou um software de contabilidade sofisticado? O modelo de diário contábil do ClickUp é a solução ideal para você. Você pode acompanhar os valores de débito e crédito, adicionar recibos para cada transação, atribuir números de lançamento contábil para facilitar a pesquisa e muito mais.

Com este modelo, você pode:

Use seis atributos personalizados diferentes, como Data da transação, Tipo de diário, Recibo, Número da entrada e Débito, para salvar informações essenciais sobre cada transação

Acesse três visualizações diferentes por meio de diferentes configurações do ClickUp, como Guia de Introdução, Livros e Diário, para organizar e acessar cada entrada do diário com facilidade

Acompanhe transações e horas faturáveis com mais precisão com o recurso de controle de tempo

Visualize dados de demonstração de resultados e despesas para tomar decisões mais informadas

🎯 Ideal para: Freelancers, empreendedores individuais e pequenas empresas para gerenciar a contabilidade sem os custos adicionais do software tradicional.

Você sabia? Relatórios sugerem que, em 82% dos casos, as pequenas empresas falham devido à falta de compreensão da contabilidade e à má gestão do fluxo de caixa. Se você ainda não tem um sistema de contabilidade estruturado, é hora de implementar um.

2. O modelo de contabilidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha todos os detalhes a pagar em uma lista segmentada com o modelo de contabilidade do ClickUp

Eis uma estatística chocante: um terço dos contadores comete vários erros nas entradas do diário todas as semanas, devido ao excesso de tarefas. Este problema só vai piorar se tiverem de manter uma folha separada para cada conta a pagar.

Ajude sua equipe de contabilidade a identificar e corrigir esses erros comuns a tempo, antes que eles prejudiquem todo o seu orçamento e despesas. O modelo de contabilidade do ClickUp resolve esse problema, mantendo todas as contas a pagar em uma visualização de lista categorizada.

Este modelo ajuda você a:

Gerencie seus registros de vendas, receitas e faturas de acordo com seu status, prioridade e datas de vencimento

Adicione recibos e organize contatos para cada entrada a pagar para verificar e identificar possíveis erros

Categorize cada lançamento contábil entre os segmentos Pago, Pronto para pagar e Fatura enviada

Atribua-os aos membros relevantes da equipe, adicione notas e listas de verificação para manter tudo alinhado e todos responsáveis

🎯 Ideal para: Acompanhar faturas, identificar erros de lançamento contábil e liquidar contas a pagar dentro do prazo.

3. Modelo de diário e livro razão do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe receitas e despesas em detalhes com o modelo de diário e livro razão do ClickUp

De acordo com uma pesquisa da ClickUp, um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com seis pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Se você mantém várias planilhas para controlar despesas, sua equipe vai gastar mais tempo indo e voltando entre departamentos do que realizando o trabalho propriamente dito.

Facilite o trabalho deles com o modelo de diário e livro razão do ClickUp. Este modelo ajuda você a manter um livro razão centralizado com detalhes de débitos, créditos e despesas associadas.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe receitas, despesas e outras transações financeiras

Organize os dados das transações em relatórios para obter uma visão clara das suas finanças

Permita que os funcionários insiram os registros de vendas e despesas para garantir precisão e responsabilidade

Identifique possíveis erros e discrepâncias nos seus dados financeiros

Gere relatórios financeiros rapidamente sempre que precisar

🎯 Ideal para: Manter as finanças em dia, identificar e corrigir erros manuais e preparar relatórios financeiros prontos para auditoria diariamente com o mínimo de esforço.

4. O modelo de operações contábeis do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore as operações contábeis em detalhes com o modelo de operações contábeis do ClickUp

O orçamento saiu dos trilhos devido a uma má gestão do fluxo de caixa e você não tem ideia por onde começar para entender o que aconteceu: esse é um pesadelo que nenhuma empresa quer enfrentar. O modelo de operações contábeis do ClickUp é a solução perfeita para contabilizar cada centavo. Ele ajuda a fazer uma contabilidade precisa dos projetos, definir metas orçamentárias e garantir a responsabilidade pelas despesas.

Você pode usar este modelo para:

Gerencie e acompanhe as operações contábeis com marcações, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade

Acompanhe vendas, despesas, pagamentos de clientes e muito mais em um espaço personalizável para manter um processo contábil transparente

Colabore com os membros da equipe em tarefas contábeis

Visualize os dados em gráficos e relatórios para uma melhor tomada de decisões

Automatize o processo de lançamento e análise do diário geral para economizar tempo

🎯 Ideal para: Garantir a integridade em todas as operações contábeis da empresa.

👀 Você sabia? 61% dos contadores estão atualmente usando IA para entrada e processamento de dados. 51% também relataram usar IA para detectar e prevenir fraudes.

5. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha informações financeiras específicas com o modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

É impossível tomar decisões comerciais inteligentes sem uma visão clara da sua situação financeira atual. Trabalhar às cegas torna difícil identificar problemas de fluxo de caixa, acompanhar passivos ou planejar o crescimento com confiança.

Um modelo como o Modelo de Resumo de Contas Financeiras do ClickUp reúne todos os seus dados financeiros, ativos, passivos e saldos de contas em um painel fácil de ler. Ele ajuda você a monitorar tendências, identificar sinais de alerta antecipadamente e informar as partes interessadas com atualizações em tempo real.

Este modelo permite que você:

Analise o desempenho de todas as suas contas financeiras

Monitore o fluxo de caixa tanto para receitas quanto para despesas

Acompanhe investimentos , passivos, ativos e muito mais

🎯 Ideal para: Diretores financeiros que precisam de uma visão geral da saúde financeira para tomar decisões estratégicas.

📖 Leia também: Exemplos e formatos de livro razão para contabilidade

6. Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se em dia com os relatórios de despesas com o modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp

Um bom 19% dos relatórios de despesas contêm erros ou detalhes em falta, cada um com um custo médio de 52 dólares e 18 minutos para corrigir. É muito tempo e dinheiro, sem mencionar que verificar e aprovar cada relatório leva muito tempo e esforço.

O modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp é uma estrutura simples, mas eficaz, que pode economizar tempo ao simplificar as aprovações de relatórios de despesas. Você pode atribuir cada relatório aos supervisores relevantes e monitorar as discrepâncias relatadas. Também ajuda a identificar economias de custos e áreas de gastos excessivos.

Com este modelo, você pode:

Crie, organize e atualize relatórios de despesas com facilidade

Visualize os dados de gastos para identificar facilmente tendências nas despesas

Acompanhe o progresso em direção às suas metas financeiras e mantenha-se organizado

Automatize o fluxo de aprovação com mais de 50 gatilhos de ação

🎯 Ideal para: Automatizar aprovações de relatórios de despesas e visualizar os gastos da sua empresa.

💡 Dica profissional: Não sabe como formatar seus lançamentos contábeis ou qual tipo de diário usar? Peça ao ClickUp Brain para gerar um modelo de diário contábil com base no seu cenário — isso ajudará você a estruturar seus lançamentos corretamente e agilizar seu fluxo de trabalho. Crie seus próprios modelos, formulários e muito mais com o ClickUp Brain

7. Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acesse todas as informações de pagamentos anteriores com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Ao gerenciar várias transações, é fácil perder o controle dos pagamentos anteriores, especialmente sem um registro de auditoria claro. Pesquisar em e-mails e planilhas cada lançamento de pagamento desperdiça um tempo valioso e aumenta o risco de erros.

O modelo de histórico de pagamentos do ClickUp oferece acesso instantâneo a todos os seus registros de pagamentos anteriores em uma visualização organizada. Você pode lançar, filtrar e revisar todos os pagamentos com contexto completo, facilitando auditorias, reconciliações e relatórios.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Registre transações e armazene informações sobre pagamentos de clientes e fornecedores

Acesse históricos de pagamentos e monitore despesas ao longo do tempo para identificar possíveis problemas

Organize registros de pagamentos para referência futura e auditoria

Use opções de classificação automatizada e notificações personalizadas para eliminar a entrada repetitiva de dados

🎯 Ideal para: Traz clareza e responsabilidade ao seu fluxo de trabalho financeiro.

8. O modelo de gestão financeira do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie estimativas de projetos e planeje orçamentos com eficiência com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Acompanhar os orçamentos dos projetos é um desafio, principalmente quando as despesas estão distribuídas por várias categorias e partes interessadas. É por isso que, em média, um em cada seis projetos tem um custo 200% superior ao previsto.

O modelo de gestão financeira do ClickUp pode ajudá-lo a manter-se dentro do orçamento através de um painel personalizável. Permite-lhe monitorizar as alocações orçamentais, os gastos reais e os custos previstos em tempo real.

Use este modelo para:

Automatize cálculos e lembretes de tarefas recorrentes

Analise o desempenho financeiro com ferramentas de análise visual

Colabore com os membros da equipe no planejamento financeiro

Identifique oportunidades para economizar dinheiro e aumentar a receita

Defina metas financeiras personalizadas para sua empresa

🎯 Ideal para: gerentes de projeto, equipes financeiras e empresários que precisam de uma visão clara dos orçamentos, gastos e metas financeiras em vários projetos.

9. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gere relatórios visuais de receitas e resumos financeiros com o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Você não precisa de um lembrete sobre a importância de analisar consistentemente sua receita e lucro. O problema, no entanto, é assinar essas ferramentas de análise caras quando você tem um orçamento limitado.

O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp é uma solução sólida. Ele oferece uma representação visual do seu diário contábil, para que você saiba exatamente quanto está entrando, saindo e onde precisa melhorar. Você pode até usar esse modelo para acompanhar seus investimentos pessoais!

Ele permite que você:

Analise e acompanhe as demonstrações de resultados com planilhas pré-criadas

Acompanhe receitas, despesas, lucros, perdas e muito mais com visuais dinâmicos

Monitore as tendências de receita para identificar oportunidades de negócios

Gere relatórios que sua equipe pode baixar e compartilhar

Crie resumos fáceis de ler sobre o seu desempenho financeiro

🎯 Ideal para: Startups e freelancers que querem clareza nos seus números sem a complexidade de um software de contabilidade.

Devido à sua capacidade de criar automações, criar quadros e espaços relevantes para literalmente todas as equipes de uma empresa trabalharem, ele oferece uma imensa capacidade de trabalho entre equipes e colaboração com facilidade. Tudo isso por um preço muito acessível e razoável

Devido à sua capacidade de criar automações, criar quadros e espaços relevantes para literalmente todas as equipes de uma empresa trabalharem, ele oferece uma imensa capacidade de trabalho entre equipes e colaboração com facilidade. Tudo isso por um preço muito acessível e razoável

10. Modelo de empresa de contabilidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique o processo de lançamento contábil geral e contabilidade com o modelo para escritórios de contabilidade da ClickUp

Gerenciar uma empresa de contabilidade significa lidar com vários clientes, prazos e requisitos de conformidade, tudo isso garantindo precisão e eficiência.

O modelo para empresas de contabilidade do ClickUp oferece uma solução abrangente para otimizar suas operações. Com recursos como status personalizados, visualizações personalizadas e gerenciamento de tarefas integrado, você pode organizar fluxos de trabalho, acompanhar o progresso e manter uma comunicação clara com sua equipe e seus clientes.

Com este modelo, você pode:

Execute processos contábeis, como lançamentos contábeis gerais e relatórios financeiros

Concentre-se nas necessidades dos clientes com o acompanhamento de tarefas, a sincronização de CRM e muito mais

Alinhe as equipes com objetivos comuns para manter todos em sintonia e garantir a máxima eficiência

🎯 Ideal para: Contadores freelancers que desejam manter-se organizados com o trabalho dos clientes.

11. O modelo de contas a pagar do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe contas a pagar, defina lembretes e faça pagamentos em dia com o modelo de contas a pagar do ClickUp

Se sua equipe está presa a documentos em papel e cálculos manuais para determinar as contas a pagar, a produtividade da sua empresa é prejudicada. Além disso, os processos manuais são propensos a erros. Uma data errada ou um número mal colocado pode resultar em pagamentos incorretos e arruinar seu relacionamento e sua reputação.

Em vez de passar por todo esse trabalho, mude para o modelo de contas a pagar do ClickUp. Ele gerenciará todo o ciclo de vida dos seus pagamentos com precisão.

Este modelo ajuda você a:

Digitalize todos os seus registros de pagamentos

Acompanhe contas a receber e datas de vencimento num relance

Identifique e elimine erros de entrada de dados para obter maior precisão

Garanta pagamentos pontuais a funcionários, fornecedores e prestadores de serviços

Faça previsões e orçamentos melhores para sua empresa

🎯 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e gerentes de operações que desejam otimizar seu processo de contas a pagar sem planilhas ou sistemas baseados em papel.

🧠 Curiosidade: Contadores e banqueiros têm seu próprio santo padroeiro: São Mateus! Ele era cobrador de impostos do Império Romano antes de se tornar um dos 12 apóstolos de Cristo.

12. Modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique de olho em todas as suas faturas em uma única tela usando o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Quem quer verificar cada fatura com as horas e serviços faturáveis antes de processá-las? É um processo muito demorado. Além disso, você acaba com um acúmulo de faturas que podem prejudicar sua reputação com os clientes e atrasar o fluxo de caixa.

O modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp permite criar, enviar e acompanhar faturas de forma eficiente. Com campos personalizáveis, acompanhamento de status e várias visualizações, como Calendário e Fatura por Cliente, você pode monitorar datas de vencimento, pagamentos recebidos e saldos pendentes em um só lugar.

Use este modelo para:

Gere faturas profissionais rapidamente com campos de preenchimento automático

Envie faturas rapidamente com apenas um clique

Marque o status das faturas como “Aberta” e “Concluída” para acompanhar seus pagamentos

🎯 Ideal para: Consultores e agências que trabalham com prestadores de serviços e fornecedores independentes.

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

13. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha um relatório completo sobre a saúde financeira da sua empresa e mantenha os investidores atualizados com o modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Está tentando reunir a situação financeira da sua empresa a partir de dados dispersos? É fácil ignorar números importantes sem uma visão estruturada dos ativos, passivos e patrimônio líquido. O modelo de balanço patrimonial do ClickUp fornece uma visão geral clara e personalizável da sua posição financeira, perfeita para planejar, gerar relatórios ou impressionar investidores.

Com este modelo, você pode:

Ajude novos contadores a entender os ativos e passivos financeiros da sua empresa

Detalhe quanto financiamento você pode alocar para investimentos

Descubra quanto fluxo de caixa é necessário para manter seus objetivos financeiros pessoais e comerciais

Identifique riscos e oportunidades potenciais

🎯 Ideal para: Analisar o patrimônio líquido e as obrigações da empresa e se preparar para captação de recursos e reuniões com investidores.

O que torna um modelo de diário contábil bom?

Agora que você conhece os melhores modelos de diário contábil, como escolher um?

Modelos detalhados de lucros e perdas podem transformar a contabilidade de uma tarefa tediosa em um processo sem estresse que traz clareza financeira. Um modelo de lançamento contábil ideal ajuda você a registrar transações com precisão, acompanhar o fluxo de caixa e estar sempre pronto para auditorias sem etapas complicadas. Aqui estão algumas qualidades que o tornam realmente eficaz:

Estrutura de entradas clara : inclui data, nomes de contas, colunas de débito e crédito, valor e uma breve descrição em um layout limpo e fácil de ler. Alguns modelos também separam tipos de entradas, como vendas, compras e geral

Registro cronológico : captura entradas na ordem em que ocorrem para ajudar você a rastrear atividades financeiras, monitorar tendências, detectar itens perdidos e simplificar a contabilidade

Personalização flexível : oferece a possibilidade de adicionar ou remover colunas para se adequar às necessidades da sua empresa, seja para registrar reembolsos, controlar despesas menores ou criar faturas

Detecção de erros integrada : sinaliza problemas comuns, como entradas incorretas ou detalhes ausentes, para ajudar a detectar erros antecipadamente e evitar dores de cabeça futuras com a contabilidade

Suporte à colaboração : permite que equipes e contadores externos trabalhem juntos adicionando notas, sinalizadores ou comentários, com controles de acesso opcionais para proteger dados confidenciais

Formatação pronta para auditoria : mantém um layout profissional e padronizado, alinhado com as melhores práticas contábeis, útil para auditorias ou revisão do histórico de transações

Acompanhamento centralizado de várias contas: gerencia lançamentos contábeis em várias contas e departamentos em um só lugar, para que você não precise lidar com várias planilhas ao elaborar orçamentos ou analisar fluxos de receita

Simplifique a manutenção de registros financeiros com o ClickUp

Gerenciar as finanças da sua empresa não precisa ser uma dor de cabeça. Baixe os modelos gratuitos acima e torne a contabilidade tão fácil quanto preparar o café da manhã.

Com o ClickUp, você tem todos os modelos de contabilidade essenciais em um só lugar, além de recursos poderosos para fazer ainda mais. Defina lembretes, acompanhe horas faturáveis e automatize tarefas rotineiras para aumentar a precisão e economizar tempo.

Cadastre-se no ClickUp e tenha uma visão consistente das receitas, despesas e saúde financeira da sua empresa.