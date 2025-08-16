as 10 melhores alternativas ao OneNote para usuários da versão Mac

O OneNote para Mac é uma ferramenta sólida para anotações. É organizado e flexível e tem ajudado muitas pessoas a registrar tudo, desde listas de compras até sessões de brainstorming geniais.

Mas se você é usuário da versão para Mac, provavelmente já percebeu algumas falhas.

Talvez sejam os atrasos na sincronização, ou a sensação de que alguns recursos foram criados para outro sistema operacional, ou talvez você simplesmente se pergunte... se essa experiência de anotações poderia ser mais suave.

A verdade é que o OneNote faz muitas coisas, mas não é o único jogador no mercado. E, dependendo do seu fluxo de trabalho, configuração ou processo criativo, pode haver um aplicativo de anotações que pareça mais uma extensão natural do ambiente do seu Mac.

Neste blog, apresentaremos algumas das melhores alternativas ao Microsoft OneNote para Mac! Aplicativos que oferecem um design de interface de usuário intuitivo, integração perfeita de tarefas e ferramentas de produtividade que simplesmente funcionam do jeito que você precisa.

Aplicativos populares para anotações que você pode considerar para Mac

Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp ClickUp Docs, assistente de IA (ClickUp Brain), colaboração em tempo real, modelos, links bidirecionais Freelancers, startups, equipes de médio porte e empresas Plano gratuito disponível; personalizações para empresas Apple Notes Nativo do MacOS, incorporação de mídia avançada, pastas inteligentes, notas rápidas, bloqueio de notas Usuários Apple, estudantes e quem gosta de fazer anotações pessoais Gratuito (incluído nos dispositivos Apple) Evernote Recorte da Web, pilhas de blocos de notas, pesquisa poderosa, integração de tarefas Profissionais, estudantes, escritores e pesquisadores Gratuito; a partir de US$ 14,99/mês Obsidian Editor Markdown, links bidirecionais, visualização gráfica, suporte a plug-ins Escritores, desenvolvedores e profissionais de gerenciamento de conhecimento Gratuito; a partir de US$ 5/mês Notion Criptografia de ponta a ponta, suporte a Markdown, sincronização personalizável e modo offline Edição baseada em blocos, bancos de dados vinculados, modelos, colaboração em tempo real Gratuito; pago a partir de US$ 10/usuário/mês Joplin Equipes criativas, estudantes e profissionais Fãs de código aberto, desenvolvedores e usuários com orçamento limitado Gratuito; Preço personalizado Simplenote Sincronização rápida, suporte a Markdown, histórico de versões, classificação por tags Escritores, blogueiros e pessoas que precisam tomar notas sem distrações Gratuito Bear Editor Markdown bonito, organização baseada em tags, modo de foco, temas Equipes criativas, estudantes e profissionais Gratuito; a partir de US$ 2,99/mês Zoho Notebook Sistema de cartão inteligente, notas de voz, sincronização entre plataformas, capas para cadernos Freelancers, educadores e usuários preocupados com a privacidade Gratuito Google Keep IU com notas adesivas, notas de voz com transcrição, integração com o ecossistema Google Usuários casuais, famílias e equipes do Google Workspace Gratuito (com conta Google)

O que você deve procurar ao procurar uma alternativa ao OneNote para Mac?

Trocar de aplicativo para anotações é algo tão necessário quanto desembaraçar fones de ouvido ou reorganizar o Google Drive: necessário, mas tedioso. Se você está procurando uma alternativa ao OneNote para Mac, aqui estão cinco coisas a serem observadas.

💭 Recursos

Ele é compatível com o Apple Pencil? É possível fazer clipes do Safari? Marcar, pesquisar e empilhar suas notas de maneira organizada? O Microsoft Office OneNote oferece muitos recursos, mas pode parecer um pouco pesado no macOS. Priorize recursos como pesquisa Spotlight, suporte a Markdown ou acesso offline limpo — coisas que você realmente vai usar.

🤑 Preços

Alguns usuários de aplicativos de anotações se contentam com planos gratuitos. Outros se deparam com um paywall no meio do caminho. Aplicativos como Bear e Apple Notes são generosos com suas ofertas gratuitas, mas se você deseja sincronização, backups ou recursos de IA, certifique-se de que a atualização vale a pena. Compras únicas > assinaturas.

☺️ Avaliações dos usuários

Ignore os extremos. As avaliações de 3 a 4 estrelas na Mac App Store nativa ou no Reddit são valiosas. Procure feedback de usuários em Macs M1/M2 com macOS Sonoma para identificar problemas reais, como bugs de sincronização, interface desajeitada ou falhas nos atalhos.

🤝 Integrações

Se não sincroniza com o iCloud, Handoff, Shortcuts e os aplicativos principais da Apple, é um silo, não uma solução.

💻 Sincronização

Você precisa de notas que sincronizem instantaneamente entre seu MacBook, iPhone e iPad. A sincronização baseada no OneDrive do OneNote pode falhar nesse aspecto.

As 10 melhores alternativas ao Microsoft OneNote para Mac

Aqui estão as dez melhores alternativas ao Microsoft OneNote para Mac, aplicativos criados para acompanhar suas ideias, prazos e aquela espiral existencial ocasional às 2 da manhã, quando você precisa repentinamente traçar seu plano de cinco anos em tópicos.

De aplicativos minimalistas para anotações a ecossistemas completos de produtividade, há algo para todos, incluindo você, entusiasta de guias com cores diferentes.

1. ClickUp (ideal para anotações e gerenciamento de tarefas com inteligência artificial)

Reúna todas as suas notas, resumos e ideias no ClickUp Docs e aproveite os fluxos de trabalho com tecnologia de IA

Se você espera que seu software de anotações funcione tão bem quanto o resto do seu ecossistema Apple, o ClickUp é a escolha certa.

É rápido, responsivo e otimizado para macOS, sem os erros de formatação estranhos ou atrasos que ocorrem em versões multiplataforma desajeitadas.

Mas o que realmente diferencia o ClickUp é que ele não é apenas um aplicativo de notas. Ele é seus documentos, tarefas, assistente de IA e painel de projetos — um aplicativo completo para o trabalho. Isso significa que você não precisa mais realizar várias tarefas em cinco ferramentas em vinte guias do navegador.

💜 Desfrute de um gerenciamento de documentos estruturado com o ClickUp Docs

Vamos começar com o ClickUp Docs. O Docs oferece documentos dinâmicos e estruturados, criados para fluxos de trabalho modernos.

Organize informações com formatação avançada e comandos de barra no ClickUp Docs

O Docs permite que você:

Formate com cabeçalhos personalizados, tabelas, listas com marcadores e mídia avançada

Aninhe páginas e mantenha o conteúdo organizado sem precisar rolar a tela

Colabore em tempo real com sua equipe — incluindo comentários, edições e feedback

Crie links diretos para tarefas, projetos ou metas para que suas notas realmente impulsionem o trabalho

💜 Resuma suas notas com o ClickUp Brain

Combine isso com o ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado, e você terá um poderoso companheiro para anotações que realmente pensa com você.

Crie resumos, itens de ação e agende a criação de tarefas com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain resume notas longas ou transcrições de reuniões em pontos concisos, para que você possa entender o essencial sem precisar reler parágrafos. Ele também formata seu conteúdo automaticamente, mantendo tudo organizado e fácil de ler, sem necessidade de limpeza manual.

Precisa registrar os próximos passos ou delegar acompanhamentos? É só pedir. O ClickUp Brain identifica itens de ação à medida que surgem nas reuniões e pode transformá-los instantaneamente em tarefas, completas com responsáveis e prazos.

Ele pode até ajudar a reescrever conteúdo em diferentes tons ou a ter ideias quando você estiver travado olhando para um cursor piscando. A melhor parte? O Brain inclui o poder dos melhores modelos de IA externos disponíveis atualmente, incluindo Gemini, Claude, ChatGPT, entre outros.

💜 Transfira rapidamente suas ideias para o seu fluxo de trabalho com o ClickUp Notepad

E quando a inspiração surgir no meio de uma navegação ou durante uma chamada, existe o ClickUp Notepad — um espaço sem distrações para capturar ideias rápidas, tarefas ou rascunhos antes de transformá-los em documentos ou tarefas completos mais tarde.

Esboce ideias, tarefas e notas curtas durante chamadas ocupadas com o ClickUp Notepad

O ClickUp também oferece suporte a links bidirecionais, permitindo que você vincule qualquer documento diretamente a uma tarefa (e vice-versa). Assim, quando alguém perguntar: “Onde está a ação desta nota?”, você não precisará procurar — ela já estará conectada.

💜 Faça anotações instantâneas com o bloco de notas ClickUp AI

E para aqueles que querem anotações instantâneas após suas reuniões, o ClickUp AI notetaker faz o trabalho como um profissional.

Otimize os fluxos de trabalho pós-reunião com o ClickUp AI Notetaker

Veja como isso ajuda:

Garanta que todas as decisões tomadas sejam registradas e possam ser compartilhadas facilmente com qualquer pessoa, esteja ela presente ou não

Captura itens de ação e os atribui às pessoas certas

Conecta todas as discussões a tarefas e arquivos relevantes, fornecendo contexto completo para que sua equipe possa avançar sem precisar refazer o trabalho anterior

Aqui está um vídeo rápido sobre como o bloco de notas com IA do ClickUp transforma notas de reuniões em tarefas diretamente:

💜 Modelo de notas de reunião ClickUp

Por último, não se pode perder a enorme biblioteca de modelos plug-and-play do ClickUp, perfeitos para fluxos de trabalho recorrentes, como o modelo ClickUp Meeting Notes.

Obtenha um modelo gratuito Capture todas as informações importantes com o modelo de notas de reunião do ClickUp para garantir que nenhum detalhe seja esquecido

Melhores recursos do ClickUp

Crie documentos estruturados e dinâmicos usando o ClickUp Docs com formatação avançada, páginas aninhadas e mídia incorporada

Colabore em tempo real e vincula documentos diretamente a tarefas , projetos ou metas para obter o contexto completo do projeto

Use o ClickUp Brain para resumir notas, capturar itens de ação e reescrever conteúdo no tom de sua preferência

Capture ideias rápidas e tarefas em qualquer lugar com o bloco de notas integrado — perfeito para ideias que surgem durante uma chamada

Mantenha a consistência com modelos pré-criados, como Notas de reunião, que destacam agendas, decisões e próximas etapas

Limitações do ClickUp

Os documentos podem parecer um pouco complicados se você estiver apenas procurando um aplicativo simples para anotações

Atrasos ocasionais no carregamento ao alternar entre recursos

Alguns usuários mencionam uma curva de aprendizado (tradução: há muitos botões)

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que um usuário real do ClickUp tem a dizer?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no ClickUp é como ele transformou genuinamente a forma como trabalhamos em equipe.

O que mais gosto no ClickUp é como ele transformou genuinamente a forma como trabalhamos em equipe.

2. Apple Notes (ideal para integração perfeita com o Mac OS)

via Apple

Se você é o tipo de pessoa que vive no ecossistema Apple, usa um iPhone como controle remoto, um iPad como segunda tela e fala mais com a Siri do que com pessoas reais, o Apple Notes é o seu lugar.

Ele vem pré-instalado, funciona perfeitamente no Mac e sincroniza todos os seus dispositivos Apple sem esforço.

A interface é limpa, o desempenho é rápido e tudo funciona perfeitamente, sem inscrições extras nem integração confusa. É como vestir o seu moletom favorito: confortável, familiar e sempre à mão quando você precisa.

Melhores recursos do Apple Notes

Ofereça velocidade e estabilidade nativas do macOS sem problemas de formatação

Incorpore mídia avançada, como imagens, PDFs, esboços e memos de voz

Organize notas com pastas, etiquetas codificadas por cores e pastas inteligentes

Colabore em notas com a funcionalidade de edição compartilhada

Capture ideias instantaneamente com o Quick Note em qualquer lugar no macOS ou iPadOS

Bloqueie notas confidenciais com uma senha, Touch ID ou Face ID para segurança extra

Limitações do Apple Notes

Sem versão multiplataforma (usuários do Windows/Android, lamentamos, mas vocês ficam de fora)

Não possui recursos avançados, como modelos, ajuda com IA ou links bidirecionais

Opções de formatação limitadas em comparação com outras ferramentas para usuários avançados

Preços do Apple Notes

Gratuito

Avaliações e comentários do Apple Notes

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Apple Notes?

Um usuário do Reddit diz:

Ultrapassei 1000 notas na semana passada, com uma boa mistura de PDFs e imagens, e não tive nenhum problema para sincronizar entre um iPhone, iPad e meu Mac.

Ultrapassei 1000 notas na semana passada, com uma boa mistura de PDFs e imagens, e não tive nenhum problema para sincronizar entre um iPhone, iPad e meu Mac.

3. Evernote (ideal para usuários avançados que vivem em suas notas)

através do Evernote

O Evernote está no mercado de aplicativos para anotações há mais tempo do que a maioria dos aplicativos existentes. É o pioneiro, desde quando “sincronização na nuvem” ainda era uma palavra da moda, e não algo comum. E embora tenha passado por altos e baixos (todos nós experimentamos na década de 2010), ainda é uma ferramenta poderosa para organizar, armazenar e sincronizar todos os tipos de notas, especialmente se você é um usuário de Mac com talento para organização.

Se você adora categorizar tudo, recortar artigos como um esquilo digital e transformar notas em centros de produtividade completos, o Evernote pode ser a sua escolha ideal.

Melhores recursos do Evernote

Salve páginas da web completas, artigos ou capturas de tela com o Web Clipper

Organize o conteúdo usando pilhas de blocos de notas para categorização estruturada

Pesquise em conteúdos digitados, digitalizados e manuscritos com OCR

Adicione tarefas, defina lembretes e atribua datas de vencimento diretamente nas notas

Sincronize notas em todos os dispositivos para acesso perfeito a qualquer hora e em qualquer lugar

Limitações do Evernote

O plano gratuito é bastante limitado (e meio que incentiva você a fazer o upgrade)

A interface do usuário pode parecer um pouco desajeitada em comparação com aplicativos nativos do Mac, mais elegantes

Ocasionalmente, são relatados problemas de sincronização se você estiver lidando com muitos anexos grandes

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : US$ 14,99/mês por usuário

Profissional : US$ 17,99/mês por usuário

Equipes: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Evernote?

Um usuário do G2 diz:

O Evernote é útil porque você pode personalizar sua organização de acordo com suas necessidades e o tipo de trabalho que está realizando.

O Evernote é útil porque você pode personalizar sua organização de acordo com suas necessidades e o tipo de trabalho que está realizando.

4. Obsidian (ideal para anotações locais com markdown)

Via Obsidian

Se o Evernote é o executivo de terno e gravata das anotações, o Obsidian é o hacker indie que bebe café coado e escreve código em uma cabana. É minimalista, baseado em Markdown e fortemente voltado para o local, o que significa que suas anotações ficam no seu dispositivo, a menos que você queira sincronizá-las.

O Obsidian não está tentando ser bonito — ele está tentando ser útil. Especialmente se você é um usuário de Mac que deseja controle total sobre sua base de conhecimento, sem frescuras.

Melhores recursos do Obsidian

Escreva com um editor Markdown limpo e sem distrações

Vincule notas bidirecionalmente para criar uma base de conhecimento conectada

Visualize ideias com uma visualização gráfica interativa

Armazene notas localmente com acesso offline prioritário e sem sincronização forçada na nuvem

Personalize sua configuração com plug-ins para temas, automação e muito mais

Limitações do Obsidian

Pode ser muito básico para usuários casuais ou pessoas que não gostam do Markdown

Sem recursos de colaboração integrados

A sincronização entre vários dispositivos requer um complemento pago

Preços do Obsidian

Gratuito

Obsidian Sync : US$ 5/mês por usuário

Obsidian Publish : US$ 10/mês por usuário

Catalyst : a partir de US$ 25/mês por usuário

Licença comercial: US$ 50/usuário/ano

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,9/5

O que os usuários estão dizendo sobre o Obsidian?

Um usuário da Capterra diz:

Foi útil para importar e ler notas de marcação que eu havia exportado do Mac Notes.

Foi útil para importar e ler notas de marcação que eu havia exportado do Mac Notes.

5. Notion (ideal para criar um segundo cérebro na versão para Mac)

Via Notion

O Notion é o que acontece quando um caderno, um wiki e um gerenciador de tarefas se unem para colaborar. É elegante, poderoso e, sejamos honestos, um pouco viciante depois que você entra no mundo da criação de painéis e modelos.

Se você deseja um aplicativo para anotações que seja tão bom em sistemas quanto em rabiscos, o Notion é um forte candidato.

Melhores recursos do Notion

Estruture o conteúdo de forma flexível com páginas e blocos de arrastar e soltar

Conecte bancos de dados entre páginas para sistemas escaláveis e personalizáveis

Use modelos integrados ou personalizados para acelerar fluxos de trabalho repetitivos

Colabore em tempo real com comentários, menções e páginas compartilhadas

Sincronize notas e conteúdo da web recortado entre dispositivos com armazenamento em nuvem

Limitações do Notion

O desempenho pode ficar lento com bancos de dados grandes

Alguns usuários consideram a curva de aprendizado íngreme

O modo offline nem sempre é o mais confiável

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz:

Otimiza o compartilhamento de informações dentro da equipe.

Otimiza o compartilhamento de informações dentro da equipe.

6. Joplin (ideal para anotações com prioridade na privacidade)

Via Joplin

Se você é alguém que lê políticas de privacidade por diversão (ou pelo menos por princípio), o Joplin vai falar com sua alma criptografada. É um aplicativo de notas de código aberto e compatível com Markdown que coloca a propriedade dos dados em primeiro plano. Sem termos surpresa, sem problemas de sincronização aleatórios — apenas notas que continuam sendo suas.

O Joplin é especialmente atraente para usuários de Mac que desejam acesso multiplataforma sem confiar em uma nuvem anônima.

Melhores recursos do Joplin

Proteja suas notas com criptografia de ponta a ponta por padrão

Escreva livremente com suporte a Markdown para código, listas de verificação e formatação

Salve artigos completos ou capturas de tela usando a extensão do navegador Web Clipper

Sincronize com o Dropbox, OneDrive, Nextcloud ou seu próprio servidor

Acesse e edite todas as notas offline sem perder nada

Limitações do Joplin

A interface do usuário parece um pouco desatualizada em comparação com opções mais chamativas

Recursos de colaboração? Ainda em desenvolvimento

O sistema de plug-ins pode ser complicado para quem não tem conhecimentos técnicos

Preços do Joplin

Gratuito

Joplin Cloud: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2 : 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes para fornecer uma classificação confiável

7. Simplenote (ideal para minimalistas que querem apenas escrever)

Via Simplenote

O Simplenote é exatamente o que o nome indica: um aplicativo simples e sem distrações para anotações. Sem formatação complicada. Sem integrações de tarefas desnecessárias. Sem IA!

Apenas palavras. Em uma tela. Como a natureza pretendia. (ou como se fosse 2001)

Se você usa um Mac e deseja que suas notas fiquem organizadas, sincronizadas e sem confusão, esta é a escolha certa.

Melhores recursos do Simplenote

Sincronize notas instantaneamente em todos os dispositivos com desempenho ultrarrápido

Formate com facilidade usando o suporte Markdown simples e sem complicações

Recupere ideias a qualquer momento com o histórico de versões integrado

Organize sem esforço usando tags pesquisáveis simples

Concentre-se melhor com uma interface minimalista e sem distrações

Limitações do Simplenote

Não há suporte para anexos de arquivos ou mídia incorporada

Sem recursos de colaboração

Pode parecer muito básico para usuários avançados

Preços do Simplenote

Gratuito

Avaliações e comentários do Simplenote

G2 : 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Simplenote?

Um usuário do G2 diz:

Isso me ajuda muito nas reuniões para anotar as coisas importantes.

Isso me ajuda muito nas reuniões para anotar as coisas importantes.

8. Bear (ideal para escritores e entusiastas de markdown)

Via Bear

O Bear parece que foi criado pela própria Apple, mas com um toque estético. É elegante, tem um design bonito e foi criado para pessoas que adoram escrever... ou, pelo menos, fingir que estão escrevendo um romance enquanto tomam um café expresso.

Se você é um usuário de Mac e deseja que suas notas sejam organizadas, elegantes e bem categorizadas, o Bear é tudo o que você precisa.

Melhores recursos do Bear

Formate sem esforço com suporte rico e instantâneo para Markdown

Organize notas usando marcação baseada em hashtags e pastas dinâmicas

Escreva sem distrações com um Modo de Foco limpo e envolvente

Personalize seu espaço de trabalho com temas lindamente projetados

Exporte notas em vários formatos, como PDF, DOCX e até JPG

Limitações do Bear

Funciona apenas em dispositivos Apple (desculpem, fãs do Android)

Sem colaboração em tempo real

A sincronização requer um plano pago

Preços do Bear

Avaliação gratuita por 14 dias

Bear Pro: US$ 2,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Bear

G2 : 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (11 avaliações)

9. Zoho Notebook (o melhor aplicativo gratuito para anotações com uma interface bonita)

Via Zoho Notebook

O Zoho Notebook muitas vezes passa despercebido, mas é um aplicativo de anotações surpreendentemente capaz (e totalmente gratuito), especialmente se você gosta de ferramentas bonitas, coloridas e sincronizadas na nuvem.

É também uma ótima opção para usuários de Mac que desejam compatibilidade entre plataformas sem sacrificar o design ou os recursos.

Principais recursos do Zoho Notebook

Organize o conteúdo com um sistema de cartões inteligentes para texto, áudio, listas de verificação e muito mais

Grave notas de voz diretamente em seus cadernos para capturar ideias em qualquer lugar

Sincronize entre macOS, iOS, Android e a web — tudo gratuitamente

Personalize cadernos com imagens de capa personalizadas para dar um toque visual

Recorte artigos completos, capturas de tela ou texto simplificado com o web clipper

Limitações do Zoho Notebook

Não possui recursos avançados de pesquisa e marcação

Sem ferramentas de gerenciamento de tarefas ou projetos

A colaboração é limitada ao compartilhamento básico

Preços do Zoho Notebook

Gratuito

Zoho Pro e Business: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (74 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Zoho?

Um usuário do G2 diz:

Utilizamos os serviços Zoho da nossa organização há anos, e tem sido uma jornada incrível.

Utilizamos os serviços Zoho da nossa organização há anos, e tem sido uma jornada incrível.

10. Google Keep (ideal para ideias rápidas no estilo de notas adesivas)

Via Google Keep

O Google Keep é o que acontece quando notas adesivas e sincronização na nuvem se unem. Não é o aplicativo de anotações mais poderoso, mas é ótimo em uma coisa: capturar pensamentos rápidos com rapidez.

Além disso, funciona bem em versões para Mac através do navegador e sincroniza facilmente com a sua conta Google. Se gosta de minimalismo e precisa de algo que acompanhe a sua mente dispersa, esta é a escolha ideal.

Melhores recursos do Google Keep

Organize suas ideias visualmente usando notas codificadas por cores que parecem notas adesivas digitais

Grave memos de voz e obtenha transcrições instantâneas para anotações sem usar as mãos

Defina lembretes baseados em tempo ou localização para nunca perder tarefas ou ideias

Use etiquetas e pins para priorizar e categorizar suas notas sem esforço

Integre-se perfeitamente com o Google Docs, o Calendário e o Chrome para acesso em vários dispositivos

Limitações do Google Keep

Sem sistema de pastas (apenas etiquetas)

Formatação muito limitada

Não é ideal para textos longos ou projetos complexos

Preços do Google Keep

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Keep

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (228 avaliações)

Comece a fazer anotações mais inteligentes no seu Mac com o ClickUp

Seu Mac é elegante, rápido e feito para pessoas que realizam tarefas, e seu aplicativo de anotações deve ser igual. Se você está cansado de interfaces desajeitadas, recursos ausentes ou ferramentas que parecem precisar de um manual de instruções (e um café), o ClickUp é a sua atualização.

Esteja você criando notas em uma reunião, conectando-as a tarefas ou deixando o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado com resumos e acompanhamentos, esta é a maneira como as anotações devem ser: fluidas, inteligentes e úteis.

Portanto, se você está procurando uma alternativa ao Microsoft OneNote que se adapte perfeitamente à configuração do seu Mac (sem fazer você sentir falta das peculiaridades mais desajeitadas do OneNote), o ClickUp é a escolha certa.

