Ideogram vs. Midjourney: qual gerador de imagens com IA vai ganhar em 2025?

A arte foi oficialmente democratizada, graças às ferramentas de IA que permitem que artistas e designers criem imagens artísticas pessoais com simples prompts de imagem.

Com as imagens geradas por IA ganhando cada vez mais aceitação, prêmios como o Human AI Art Award agora reconhecem a inovação, oferecendo € 10.000 (R$ 54.000) em prêmios em dinheiro e uma exposição de dois meses para celebrar projetos criativos na era digital.

Mas é claro que nem todos os geradores de imagens com IA são iguais. O Midjourney, um dos primeiros modelos de sucesso no mercado de arte com IA, estabeleceu um padrão elevado. No entanto, o Ideogram oferece uma alternativa atraente, especialmente com seu tratamento do posicionamento do texto e do processo de design.

Neste artigo, compararemos o Ideogram com o Midjourney e determinaremos qual ferramenta de IA melhor atende às suas necessidades.

O que é o Ideogram?

via Ideogram

Conheça o Ideogram, o gerador de imagens com IA que está revolucionando discretamente o setor a partir de sua sede em Toronto. Com um financiamento de US$ 80 milhões na Série A, essa ferramenta de IA foi treinada do zero para dominar o fotorrealismo, imagens detalhadas, prompts complexos e renderização de texto.

Então, o que torna o Ideogram uma ferramenta popular? Bem, este modelo de IA cria visuais impressionantes e oferece recursos úteis, como:

✅ Renderiza texto com precisão, melhorando a usabilidade para logotipos, pôsteres, memes e outros projetos criativos

✅ Refina prompts genéricos automaticamente, aprimorando o posicionamento do texto, os prompts de imagem e a estética visual com o recurso Magic Prompt

✅ Produz imagens de alta qualidade em uma ampla variedade de estilos de imagem

✅ Oferece uma versão web fácil de usar, com suporte para upload de imagens, geração privada e geração em massa

Recursos do Ideogram

Vamos aprofundar um pouco mais. Com base em avaliações de produtos e experiência em primeira mão, aqui estão alguns dos principais recursos que você pode esperar do Ideogram:

Recurso nº 1: Saída de imagens em alta resolução

O Ideogram suporta saída com resolução 2K, o que garante imagens refinadas para design de produtos, uso comercial e criação de conteúdo.

Esteja você trabalhando em recursos visuais de marketing, elementos de branding ou imagens artísticas, a plataforma mantém a estética visual e a nitidez.

via Ideogram

Recurso nº 2: boa geração de padrões

O Ideogram permite que os usuários criem padrões de blocos contínuos para texturas, fundos e designs repetitivos.

Esse recurso é especialmente útil para designers que trabalham com branding, melhores papéis de parede para celular ou embalagens de produtos, pois garante que os padrões permaneçam fluidos e coesos, sem quebras visíveis.

Recurso nº 3: Remixagem rápida

via Ideogram

Com o recurso de remixagem rápida do Ideogram, os usuários podem modificar prompts para explorar recursos semelhantes, estilos de imagem diferentes e variações criativas.

Em vez de começar do zero, essa ferramenta refina as sugestões de imagens para obter resultados mais dinâmicos — basicamente, ela facilita o ajuste das imagens geradas pela IA com base nas preferências pessoais.

Recurso nº 4: planos flexíveis

O Ideogram oferece um plano gratuito com 20 imagens geradas por dia, para que usuários casuais possam experimentar facilmente seus recursos. Para aqueles que precisam de tempo prioritário na GPU, geração mais rápida de imagens e geração privada, os planos pagos oferecem downloads em alta resolução, geração em massa e melhorias adicionais no processo de design.

Preços do Ideogram

O Ideogram oferece vários planos de assinatura para todos os usuários. Aqui está um resumo das opções disponíveis:

Gratuito

Básico : US$ 8/mês

Mais : US$ 20/mês

Pro : US$ 60/mês

Equipe: US$ 30/usuário por mês

📮 ClickUp Insight: Quase todos os seus funcionários usam IA para uso pessoal, mas hesitam em usá-la no trabalho. De acordo com uma pesquisa da ClickUp, embora 88% dos entrevistados usem IA para tarefas pessoais, mais de 50% hesitam em adotá-la no trabalho. As três principais barreiras são integração limitada, falta de conhecimento e preocupações com segurança. Mas e se a IA fosse incorporada nativamente ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? Conheça o ClickUp Brain — seu assistente com IA que entende linguagem natural, integra-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho e garante a segurança dos dados. Com acesso instantâneo a bate-papos, tarefas, documentos e conhecimento da empresa, encontrar respostas e insights nunca foi tão fácil!

O que é Midjourney?

via Midjourney

Quando se trata de geradores de imagens com IA, o Midjourney é um nome popular entre designers gráficos, artistas e entusiastas da arte com IA.

Originalmente disponível apenas como um bot de texto para imagem no Discord, o Midjourney agora oferece uma versão web, tornando-o mais acessível a um público mais amplo. Para ser mais específico, aqui está o que você pode fazer com o Midjourney:

✅ Gere imagens detalhadas e artísticas com uma estética única e pictórica que se destaca entre outros geradores de imagens com IA

✅ Use opções avançadas de edição, como zoom, panorâmica, remix e aumento de resolução

✅ Experimente prompts baseados em imagens, permitindo que os usuários enviem imagens e as utilizem como referência

Recursos do Midjourney

Semelhante ao Ideogram, o Midjourney oferece um poderoso gerador de imagens com IA. Essa ferramenta é conhecida especificamente por seu talento artístico, imagens de alta qualidade e opções avançadas de personalização.

Aqui está uma análise detalhada de seus recursos:

Recurso nº 1: personalização avançada de imagens

via Midjourney

O Midjourney oferece ferramentas abrangentes de modificação de imagens, incluindo zoom, panorâmica, ampliação e remixagem, permitindo que os usuários refinem detalhes sem precisar recomeçar.

Esses recursos facilitam o ajuste da proporção, a alteração de perspectivas ou a exploração de diferentes variações de uma imagem, mantendo a estética visual.

Recurso nº 2: Estilo e referência de imagens

via Midjourney

Os usuários podem enviar imagens existentes como referências de estilo, ajudando a manter a consistência entre várias imagens geradas. Esse recurso é particularmente útil para identidade de marca, projetos artísticos e desenvolvimento de conceitos.

Recurso nº 3: Modos de geração flexíveis

O Midjourney oferece várias opções de renderização, incluindo o Modo Rápido para resultados rápidos, o Modo Relax para gerações ilimitadas mais lentas e o Modo Turbo para resultados quase instantâneos.

Além disso, o Modo Stealth, disponível em planos superiores, permite a geração privada e garante que as imagens permaneçam ocultas das galerias públicas.

Recurso nº 4: Estilos diversificados

via Midjourney

O Midjourney se destaca na produção de imagens detalhadas com texturas realistas, iluminação complexa e composições artísticas. Seja em cenas fotorrealistas, obras de arte surreais ou conceitos fantásticos, o Midjourney se tornou familiar com todos os estilos em um nível profissional.

Preços do Midjourney

O Midjourney oferece quatro planos de assinatura, cada um atendendo a diferentes níveis de uso. Aqui está uma visão geral:

Plano básico : US$ 10/mês

Plano padrão : US$ 30/mês

Plano Pro : US$ 60/mês

Plano Mega: US$ 120/mês

Ideogram vs. Midjourney: comparação de recursos

Como acabamos de discutir, o Ideogram e o Midjourney são poderosas ferramentas de geração de imagens com IA. No entanto, uma é melhor que a outra em diferentes áreas. Para entender os pontos fortes e fracos das plataformas, vamos comparar seus recursos e ver como elas se saem:

Recurso nº 1: Qualidade da imagem e criatividade

A capacidade do Midjourney de criar imagens impressionantes, detalhadas e artisticamente ricas é incomparável. Seu modelo de IA passou por várias atualizações, com foco no realismo, iluminação e composição, tornando-o a escolha preferida de artistas, designers e criadores de conteúdo.

O Ideogram produz imagens de alta qualidade, mas fica atrás do Midjourney em fotorrealismo e renderização artística complexa.

🏆 Vencedor: Midjourney, por seu fotorrealismo e renderização artística complexa.

Recurso nº 2: Precisão na renderização de texto

Uma das maiores vantagens do Ideogram é a capacidade de gerar textos claros e precisos dentro das imagens. Isso é muito útil para usuários que precisam de pôsteres, logotipos, banners ou arte gráfica com texto legível.

O Midjourney, por outro lado, tem dificuldades com a precisão do texto. O texto nas imagens geradas por IA muitas vezes aparece distorcido ou ilegível, tornando-o menos ideal para designers que precisam de tipografia integrada em suas obras de arte.

🏆 Vencedor: Ideogram, por sua capacidade de gerar textos claros e precisos.

Recurso nº 3: Facilidade de uso

A dependência do Midjourney dos comandos do Discord tem sido um ponto fraco para muitos usuários. Embora tenham introduzido uma interface baseada na web, ela ainda depende muito de comandos de texto e é menos intuitiva do que outras ferramentas de IA.

Em contrapartida, o Ideogram oferece uma interface web limpa e intuitiva. Os usuários podem selecionar estilos, proporções e recursos com apenas alguns cliques, tornando-o muito mais acessível para iniciantes. Se a facilidade de uso é sua prioridade, o Ideogram é a melhor escolha.

🏆 Vencedor: Ideogram, por sua interface simples.

Recurso nº 4: Privacidade e custo da assinatura

Se você deseja gerações privadas, o Midjourney exige um mínimo de US$ 60/mês (Plano Pro) para o Modo Stealth. Já o Ideogram oferece gerações privadas com uma vantagem significativa de custo, por apenas US$ 20/mês (Plano Plus).

Os planos do Ideogram oferecem mais gerações de imagens pelo preço, enquanto o tempo rápido da GPU do Midjourney é mais caro e se esgota rapidamente. Isso torna o Ideogram uma opção mais econômica para usuários que precisam criar um grande volume de imagens.

🏆 Vencedor: Ideogram, modo privado mais acessível e mais imagens pelo preço.

Ideogram vs. Midjourney no Reddit

Como sempre, os usuários do Reddit compartilharam opiniões diversas sobre o Midjourney e o Ideogram. Para se ter uma ideia das vantagens e desvantagens reais, aqui estão algumas citações reais de usuários do Reddit:

O Midjourney é amplamente elogiado por suas imagens de alta qualidade e visualmente impressionantes. Como este usuário observou:

Minha função favorita atualmente é Personalizar... o "estilo pessoal" que obtive com esse processo é semiabstrato, desenhado/pintado, altamente detalhado, colorido, muito evocativo e, muitas vezes, com ilustrações hilárias. Ele combina tão bem com o que eu gosto de ver que agora uso como padrão para quase todas as minhas gerações.

Minha função favorita atualmente é Personalizar... o "estilo pessoal" que obtive com esse processo é semiabstrato, desenhado/pintado, altamente detalhado, colorido, muito evocativo e, muitas vezes, ilustrações hilárias. Ele combina tão bem com o que eu gosto de ver que agora uso como padrão para quase todas as minhas gerações.

No entanto, alguns expressaram frustração com a falta de precisão das respostas e a dificuldade de controlar detalhes específicos na geração de imagens:

O Midjourney é bom para criar algo incrível a partir de pouca informação textual, mas é extremamente ruim em responder a descrições exatas. Quanto mais você define a imagem em si, mais você percebe os problemas.

O Midjourney é bom para criar algo incrível a partir de pouca informação textual, mas é extremamente ruim em responder a descrições exatas. Quanto mais você define a imagem em si, mais você percebe os problemas.

Por outro lado, o Ideogram ganhou popularidade por sua capacidade de renderizar textos precisos dentro de imagens, algo com que o Midjourney tem dificuldade. Como destaca esta análise:

É muito melhor que o Midjourney com texto e muito bom com sugestões dos pais.

É muito melhor que o Midjourney com texto e muito bom com sugestões dos pais.

Mas tenha cuidado com as reclamações recentes que sugerem que a qualidade das imagens diminuiu:

De repente, as fotos ficaram com uma qualidade muito baixa, não são mais como antes. Isso é muito decepcionante!

De repente, as fotos ficaram com uma qualidade muito baixa, não são mais como antes. Isso é muito decepcionante!

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Midjourney vs. Ideogram

Claro, Midjourney e Ideogram são ferramentas impressionantes de geração de imagens por IA. No entanto, elas carecem de um componente crucial: gerenciamento de projetos e colaboração.

Para equipes criativas, a colaboração e a organização são tão importantes quanto a geração de imagens. No entanto, depender de várias ferramentas e sistemas pode ser perigoso a longo prazo, pois leva à fragmentação de dados e à criação de processos isolados.

A solução fácil para isso? Mude para uma plataforma que funcione com você, desde a concepção até a execução.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que integra geração de imagens, planejamento de projetos, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe em um único espaço de trabalho.

Vamos ver o ClickUp em ação:

ClickUp's One Up #1: Gerador de imagens com IA no ClickUp Whiteboards

Ao contrário do Midjourney, que depende do Discord, e do Ideogram, que se concentra principalmente na precisão do texto, o ClickUp oferece um gerador de imagens com IA totalmente integrado ao recurso Whiteboards do ClickUp.

Gere imagens de IA em tempo real com prompts simples usando o ClickUp Whiteboards

Isso significa que os usuários podem visualizar ideias em tempo real, debater ideias de forma colaborativa e transformar instantaneamente prompts em imagens geradas por IA:

✅ Não é necessário usar ferramentas de terceiros — gere imagens diretamente no ClickUp

✅ Colaboração visual com membros da equipe em tempo real

✅ Conecte quadros brancos a tarefas e documentos para uma execução perfeita

A interface tátil do ClickUp Whiteboard dá a sensação de estar a esboçar num quadro real, mas com a inteligência adicional da IA do ClickUp. À medida que desenha ou coloca ideias, o sistema pode sugerir os próximos passos, preencher modelos ou até lançar projetos. Em vez de exportar ficheiros e enviar atualizações, partilha um link do Whiteboard, completo com ligações ao projeto e widgets de estado integrados.

Construa sua visão com gestos intuitivos usando os quadros brancos do ClickUp

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Embora o Midjourney e o Ideogram gerem imagens, eles não ajudam a organizar, refinar ou aprimorar os processos criativos além disso.

O ClickUp Brain, por outro lado, é um assistente alimentado por IA que gera recursos visuais, sugere ideias de design, organiza ativos e fornece respostas instantâneas a perguntas criativas e relacionadas a negócios.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Gere instantaneamente insights e resumos com IA a partir de documentos e relatórios com o ClickUp Brain

Isso reduz drasticamente a necessidade de rastreamento manual e garante que todos sejam informados sem esforço.

No entanto, isso é apenas o começo. O ClickUp Brain conecta tarefas, documentos, pessoas e conhecimentos de todo o seu espaço de trabalho e ferramentas externas, como Google Drive, Figma e Salesforce. Ele reúne fluxos de trabalho criativos em um cérebro centralizado que entende seu trabalho e ajuda você a avançar.

Esteja você criando recursos para uma campanha ou redigindo um briefing para um cliente, você pode fazer perguntas, obter respostas contextuais e automatizar a configuração do projeto em segundos.

Isso significa menos reuniões, menos idas e vindas e mais tempo dedicado à produção.

ClickUp's One Up #3: ClickUp para equipes de design

O Midjourney e o Ideogram se concentram exclusivamente na geração de imagens, mas não possuem ferramentas estruturadas para gerenciar projetos criativos, acompanhar prazos e colaborar em designs.

O ClickUp oferece uma solução completa para equipes criativas, integrando gerenciamento de tarefas, ciclos de feedback e fluxos de trabalho de design com IA.

Veja como o ClickUp faz isso:

O ClickUp Docs funciona como um hub centralizado para briefings de design, diretrizes de marca e repositórios de prompts gerados por IA, mantendo todos os ativos criativos organizados e acessíveis

O ClickUp Chat permite discussões em tempo real, garantindo que as equipes de design possam fornecer feedback instantâneo, compartilhar maquetes e resolver gargalos criativos sem precisar mudar de plataforma

O ClickUp Tasks simplifica os fluxos de trabalho criativos, dividindo projetos de design complexos em etapas gerenciáveis, atribuindo prazos e acompanhando o progresso

Centralize ideias criativas, diretrizes de design e prompts gerados por IA em um espaço de trabalho colaborativo com o ClickUp Docs

💡 Dica profissional: as equipes de marketing podem usar o ClickUp Brain para alinhar perfeitamente os temas de suas campanhas com recursos visuais baseados em IA, inserindo prompts claros e descritivos nos quadros brancos do ClickUp. Em seguida, conecte instantaneamente essas imagens às suas tarefas e documentos de marketing. Pronto, o fluxo de trabalho ficou simplificado!

Não fique sem ideias, mude para o ClickUp

Os usuários do ClickUp são a maior prova do seu poder. Como EDfo r Tech's

O ClickUp ajudou nossa equipe a se comunicar remotamente em diferentes fusos horários e saber o que está acontecendo no projeto sem precisar fazer reuniões desnecessárias ou pedir informações por e-mail ou Slack. O recurso de quadro branco nos ajuda a debater processos e fluxos de trabalho e atribuir tarefas em tempo real.

O ClickUp ajudou nossa equipe a se comunicar remotamente em diferentes fusos horários e saber o que está acontecendo no projeto sem precisar fazer reuniões desnecessárias ou pedir informações por e-mail ou Slack. O recurso de quadro branco nos ajuda a debater processos e fluxos de trabalho e atribuir tarefas em tempo real.

Se você precisa de geração de imagens com IA, automação do fluxo de trabalho ou colaboração em tempo real, o ClickUp é a ferramenta completa que ajuda equipes criativas a passar do conceito à execução de forma mais rápida e inteligente.

Pronto para elevar o nível do seu processo criativo? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!