Preços do Glean: Planos e recursos para escolher o mais adequado para você

Escolher o software de pesquisa empresarial certo pode parecer um labirinto, especialmente quando os preços não são definidos de antemão.

Se você está considerando o Glean para a sua empresa, provavelmente está se perguntando: Quanto isso realmente vai custar? O modelo de preços sob medida do Glean promete uma solução que atende às suas necessidades exclusivas, mas a falta de números transparentes pode tornar a decisão complicada.

Vamos detalhar o que você precisa saber sobre os preços da Glean e como decidir se vale a pena o investimento.

resumo de 60 segundos Veja a seguir um resumo rápido do que a Glean oferece e como é a estrutura de preços:. A Glean é uma plataforma de pesquisa empresarial e gerenciamento de conhecimento que ajuda as equipes a encontrar rapidamente informações em aplicativos do local de trabalho, como Google Drive, Slack e Salesforce

Ele atua como um assistente pessoal, tornando a recuperação de informações perfeita a partir de várias ferramentas por meio de uma única interface

A Glean usa IA para fornecer resultados de pesquisa personalizados com base nas funções, tarefas e atividades do usuário

Ele simplifica os fluxos de trabalho, aprimora a colaboração e capacita as equipes a tomar decisões informadas com dados atualizados

A Glean segue um modelo de preços personalizado sem taxas listadas publicamente, exigindo que as empresas solicitem uma demonstração para obter uma cotação personalizada

A estrutura de preços é baseada no tamanho da empresa, nos recursos necessários e na complexidade dos dados, oferecendo soluções flexíveis

Preços sob medida, escalabilidade e consultoria personalizada são algumas das vantagens do modelo de preços da Glean

A falta de transparência nos preços da Glean pode resultar em um processo de cotação demorado e em custos potencialmente mais altos para equipes pequenas

Avalie as necessidades da empresa, prepare perguntas sobre implementação e suporte e entenda as restrições orçamentárias antes de comprar o Glean

O ClickUp oferece um modelo de preços mais transparente (e acessível!) com recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento, o que o torna uma excelente alternativa para equipes que buscam custos mais baixos e maior escalabilidade

O que é o Glean?

via Glean

A Glean é uma plataforma de pesquisa empresarial e gerenciamento de conhecimento projetada para ajudar as equipes a encontrar rapidamente informações em várias ferramentas e aplicativos do local de trabalho.

Ele se conecta com plataformas que você usa todos os dias, como Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce e muitas outras. Usando o Glean, você pode pesquisar e descobrir sem esforço documentos, conversas, atualizações de projetos e muito mais, tudo em uma única interface.

Pense nisso como se você tivesse um assistente pessoal para localizar aquele documento difícil de encontrar, aquele comentário com o link para o orçamento mais recente ou aquela atualização de projeto que estava bloqueada. O Glean economiza seu tempo e mantém tudo organizado, para que você e sua equipe possam se concentrar no que fazem de melhor: gerar resultados e fazer as coisas acontecerem.

Como o Glean simplifica as buscas de conhecimento?

Você está correndo contra um prazo apertado e precisa de um documento ou mensagem específica para manter as coisas em andamento. Em vez de perder um tempo precioso folheando as ferramentas, a pesquisa com inteligência artificial da Glean faz o trabalho pesado, trazendo à tona exatamente o que você precisa em segundos.

É como ter um mecanismo de busca no local de trabalho - só que mais inteligente. O Glean se conecta a todos os seus aplicativos, reúne informações relevantes e evita a frustração de vasculhar pastas intermináveis. Não há mais arquivos perdidos, não há mais perda de tempo, apenas produtividade perfeita.

O profissional médio gasta mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho - são mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, tópicos do Slack e arquivos dispersos.

Como a Glean aumenta a produtividade e a colaboração?

O Glean garante que todos permaneçam conectados, concentrados e informados, simplificando o acesso ao conhecimento no local de trabalho. Veja como:

Economia de tempo: Esqueça a frustração de pesquisar em vários aplicativos. A Glean fornece o que você precisa em segundos, simplificando seu fluxo de trabalho e liberando um tempo valioso

Colaboração perfeita: Não há mais buscas intermináveis no Slack ou e-mails de ida e volta. Com tudo centralizado, a colaboração da equipe se torna fácil e mais eficaz

Decisões mais inteligentes: Dados atualizados e de fácil acesso permitem que sua equipe tome decisões informadas com rapidez e confiança

Pesquisa personalizada: A IA da Glean personaliza os resultados da pesquisa com base em sua função, tarefas e atividades, garantindo que você sempre obtenha os insights mais relevantes

Com a Glean, sua equipe pode se concentrar menos em encontrar informações e mais em gerar resultados.

Você sabia que a má qualidade dos dados, os dados redundantes e os dados perdidos podem custar às empresas de 15% a 25% do seu orçamento operacional?

Planos de preços do Glean

Navegar pelas estruturas de preços e benefícios das soluções de software muitas vezes pode ser assustador, especialmente quando as informações não estão prontamente disponíveis.

Se estiver considerando a Glean para as necessidades da sua organização, aqui está um resumo do que sabemos sobre seus preços e planos.

A abordagem de preços da Glean

A Glean não divulga publicamente os detalhes de seus preços. Isso significa que você precisará agendar uma demonstração com a equipe de vendas para obter informações específicas adaptadas às necessidades da sua organização.

Essa abordagem personalizada permite que a Glean avalie fatores como o tamanho da empresa, os recursos desejados e os casos específicos de uso do cliente para oferecer um pacote de preços personalizado.

Por que a falta de transparência nos preços?

A ausência de um modelo de preços padronizado pode ser atribuída ao objetivo da Glean de oferecer soluções especificamente adaptadas às necessidades exclusivas de cada organização.

Por não aderir a uma estrutura de preços única, a Glean pode acomodar vários fatores, inclusive a complexidade dos ambientes de dados e as funcionalidades específicas exigidas por diferentes empresas.

Considerações antes de agendar uma demonstração

Antes de entrar em contato com a equipe de vendas da Glean, é importante

Avalie suas necessidades: Determine os recursos e as integrações específicas de que sua organização precisa

Prepare perguntas: Tenha uma lista de perguntas prontas sobre implementação, suporte e possíveis custos adicionais

Planeje seu orçamento: Entenda suas restrições orçamentárias para discutir as opções viáveis durante a demonstração

Embora a falta de preços publicamente disponíveis da Glean possa representar um desafio na fase inicial de avaliação, sua abordagem personalizada garante que a solução se alinhe perfeitamente às necessidades de sua organização.

O envolvimento direto com a equipe de vendas fornecerá a clareza de que você precisa para tomar uma decisão informada.

Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e dar andamento aos projetos.

Prós e contras dos preços da Glean

Como qualquer software empresarial, o modelo de preços do Glean tem vantagens e desvantagens.

Aqui está um resumo rápido para ajudá-lo a avaliar suas opções:

Prós

Preços sob medida: A Glean personaliza os preços com base no tamanho, nas necessidades e nos casos de uso da sua organização, garantindo que você não pague por recursos desnecessários

Escalabilidade: O modelo de preços sob medida pode acomodar empresas de diferentes tamanhos, desde pequenas equipes até grandes empresas

Consulta personalizada: A abordagem baseada em demonstração permite discussões detalhadas sobre as necessidades de sua empresa e como a Glean pode atendê-las

Contras

Falta de transparência: Sem detalhes iniciais sobre os preços, pode ser difícil estimar os custos ou comparar a Glean com os concorrentes desde o início

Processo demorado: O agendamento de demonstrações e a espera por cotações personalizadas podem retardar a tomada de decisões, e os atrasos podem custar caro

Custos potencialmente mais altos: Os preços personalizados podem levar a custos mais altos para equipes menores ou startups em comparação com modelos de preços fixos e baseados em níveis

Em última análise, a abordagem de preços da Glean funciona bem para organizações que buscam uma solução personalizada e de alta qualidade, mas pode não ser adequada para quem prefere um modelo direto e transparente.

Por que considerar alternativas ao Glean?

O Glean é poderoso, mas seu preço pode ser um obstáculo, especialmente para equipes de médio porte. Muitas vezes, ele é posicionado como uma ferramenta de nível empresarial e, com isso, tem um preço de nível empresarial.

Se você não precisa de todos os recursos, há soluções mais econômicas (como o ClickUp!) que ainda oferecem recursos de pesquisa e IA robustos e universalmente conectados.

Apesar de a IA ser essencial para a Glean, outras ferramentas podem se integrar mais facilmente a grandes modelos de linguagem, como GPT-4, Claude ou modelos de código aberto, oferecendo mais controle sobre o que a IA pode fazer, como ela responde ou como é ajustada.

Apesar de a IA ser essencial para a Glean, outras ferramentas podem se integrar mais facilmente a grandes modelos de linguagem, como GPT-4, Claude ou modelos de código aberto, oferecendo mais controle sobre o que a IA pode fazer, como ela responde ou como é ajustada.

Portanto, quando estiver procurando alternativas para o Glean, pense no que sua equipe realmente precisa, sejam recursos avançados, opções econômicas ou integrações fáceis, e certifique-se de que sua nova ferramenta atenda a essas necessidades!

ClickUp: A melhor alternativa ao Glean

Se você estiver procurando uma alternativa ao Glean que o ajude a encontrar informações rapidamente e mantenha toda a sua equipe alinhada, não procure mais, o ClickUp é o aplicativo para o trabalho.

O ClickUp é o centro de produtividade definitivo que reúne seu conhecimento, suas tarefas e sua colaboração em uma única plataforma perfeita, alimentada por uma IA com alto reconhecimento de contexto. Seja para gerenciar projetos, compartilhar atualizações ou organizar fluxos de trabalho, mantenha-se conectado e trabalhe de forma mais inteligente, tudo em um só lugar.

Por que o ClickUp é uma ótima opção

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de pesquisa; é um papel de lançamento para a ação. É uma plataforma completa de gerenciamento de trabalho em que encontrar informações é apenas a primeira etapa - a ação imediata é a próxima etapa natural.

Ter a documentação dos processos e o gerenciamento de tarefas da nossa equipe em um só lugar nos ajuda a economizar tempo na busca de informações. Isso também nos proporciona uma única fonte de informações verdadeiras.

92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais essenciais se perdem no ruído digital.

Principais recursos

Pesquisa centralizada em tarefas, documentos e metas

Encontre tarefas, documentos e discussões em seu espaço de trabalho e aplicativos conectados instantaneamente com o ClickUp Connected Search

Você já se pegou pensando: "Eu sei que vi isso em algum lugar..." enquanto está alternando entre o Google Drive, o Slack e o Jira? O Connected Search do ClickUp acaba com a troca de guias.

Ele reúne seu conhecimento do ClickUp e de todos os aplicativos conectados em uma barra de pesquisa unificada. Portanto, se você estiver procurando um documento enterrado, um tíquete específico do Jira ou um tópico do Slack que alguém mencionou na semana passada, você o encontrará em segundos.

Assista a este vídeo para saber exatamente como!

Gerenciamento de conhecimento com IA

Com o ClickUp Brain, você tem acesso instantâneo ao conhecimento coletivo da sua organização no espaço de trabalho do ClickUp (e aplicativos conectados).

Seus recursos de IA permitem que você faça perguntas em linguagem natural e receba respostas precisas pesquisando em todos os documentos, wikis, tarefas e comentários no seu espaço de trabalho, economizando um tempo valioso.

A melhor parte? O Brain cita suas fontes para que você possa verificar as informações diretamente.

Obtenha respostas contextuais para suas perguntas relacionadas ao espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Deseja criar uma base de conhecimento de IA melhor para sua organização? Assista a este vídeo para obter started👇🏽

Leia também: Como usar a IA para produtividade (casos de uso e ferramentas)

Sincronize seu fluxo de trabalho com as poderosas integrações do ClickUp

O ClickUp trabalha com as ferramentas que sua equipe já utiliza, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo. Do Google Workspace e Slack ao Zoom e mais de 1.000 outros aplicativos, o ClickUp Integrations mantém todo o seu trabalho conectado, para que você possa se concentrar em fazer as coisas.

Para fazer as coisas com mais eficiência, crie tarefas do ClickUp Tasks diretamente das mensagens do Slack, sincronize documentos do Google Drive ou automatize fluxos de trabalho entre diferentes aplicativos.

Centralize os detalhes e o contexto da tarefa usando campos personalizados no ClickUp Tasks

Esse nível de integração reduz a necessidade de troca constante de aplicativos, facilitando a colaboração sem perder o ritmo. Se sua equipe depende de um software de colaboração de documentos, as integrações do ClickUp o tornam ainda mais eficiente, mantendo tudo em sincronia.

Fluxos de trabalho personalizáveis para otimizar as operações

Crie fluxos de trabalho personalizados para cada equipe, do marketing à engenharia, tudo no ClickUp!

Cada equipe trabalha de forma diferente, e o ClickUp foi projetado para se adaptar aos seus processos exclusivos. Com fluxos de trabalho totalmente personalizáveis, você pode automatizar tarefas repetitivas, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso sem esforço.

Se você precisa definir datas de vencimento, enviar notificações ou mover tarefas por diferentes estágios, as automações do ClickUp garantem que nada seja esquecido, mesmo que você gaste menos tempo com tarefas repetitivas.

Elimine tarefas repetitivas do fluxo de trabalho da sua equipe com o ClickUp Automations

Ao transformar discussões em etapas acionáveis com apenas um clique, as equipes podem avançar mais rapidamente nos projetos, mantendo-se alinhadas.

Se você precisa de uma maneira estruturada de organizar as informações da empresa, os POPs e a documentação do projeto, o modelo de base de conhecimento do ClickUp é a solução perfeita.

Esse modelo permite que as equipes armazenem, gerenciem e acessem documentos importantes em um único local, em vez de espalhar informações essenciais em diferentes plataformas.

Obtenha um modelo gratuito Organize, gerencie e acesse informações importantes da empresa sem esforço com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Como ele é totalmente integrado a tarefas e fluxos de trabalho, você pode vincular facilmente informações relevantes a projetos em andamento, tornando o compartilhamento de conhecimento perfeito.

A troca de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões.

Visão geral dos preços

O ClickUp oferece planos de preços flexíveis para indivíduos, pequenas equipes e grandes organizações.

O plano Free Forever, perfeito para uso pessoal, oferece 100 MB de armazenamento, tarefas ilimitadas, quadros brancos e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo. Para equipes pequenas, o plano Unlimited, com preço de US$ 7/mês por usuário, acrescenta armazenamento ilimitado, integrações, painéis e recursos adicionais, como permissões de convidados e controle de tempo.

O plano Business, com preço de US$ 12/mês por usuário, inclui tudo o que está no plano ilimitado, além de automação avançada, exportação personalizada, gerenciamento de carga de trabalho e histórico de mensagens ilimitado. Para grandes organizações, o plano Enterprise oferece preços personalizados e inclui todos os recursos do Business, segurança avançada, white labeling e capacidade de carga de trabalho personalizada.

Você pode adicionar o ClickUp Brain a qualquer plano pago por apenas US$ 7/mês por usuário! Não tem como ficar melhor do que isso, não é mesmo?

Hesitante com relação a lock-ins? Comece com o plano ClickUp Free Forever e faça o upgrade conforme suas necessidades evoluírem. O ClickUp torna o dimensionamento fácil e contínuo!

Faça mais com o ClickUp

Mudar do Glean para o ClickUp não é apenas uma mudança de ferramenta. É um upgrade em seu fluxo de trabalho. Diga adeus ao malabarismo com vários aplicativos; o ClickUp combina comunicação, gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos em uma única plataforma perfeita.

Chega de aplicativos desordenados ou conversas fragmentadas. O ClickUp é a alternativa perfeita para o Glean, que oferece soluções que vão além das ferramentas tradicionais, incluindo IA no local de trabalho, para um gerenciamento de tarefas e conhecimento mais inteligente e intuitivo.

As equipes que mudam para o ClickUp relatam: mais de 3 horas economizadas semanalmente (60,2% dos clientes)

3 ou mais ferramentas substituídas (40,9% dos clientes)

Maior visibilidade (87,5% dos clientes)

Experimente o ClickUp hoje mesmo!