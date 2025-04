Preços do Loom: Planos e recursos para escolher o mais adequado para você

O Loom é uma ferramenta muito popular para gravação de tela, facilitando a criação e o compartilhamento de conteúdo de vídeo para trabalho, tutoriais ou atualizações de equipe.

Seja para explicar, gravar apresentações em alta definição ou colaborar em um espaço de trabalho em equipe, os recursos do Loom facilitam o compartilhamento de ideias.

Mas com grandes ferramentas vêm grandes perguntas: quanto custa o Loom?

Do plano gratuito aos recursos premium, planos empresariais e ciclos de faturamento, descobrir o melhor negócio para suas necessidades pode parecer um labirinto. Você precisa de gravações ilimitadas? Recursos avançados de segurança? Opções de marca? Ou apenas os recursos básicos sem pagar por extras?

Vamos analisar os preços e os recursos do Loom e discutir alternativas para que você possa escolher o plano perfeito para seu uso e orçamento.

resumo de 60 segundos O Loom é uma ferramenta de mensagens de vídeo que permite a gravação de tela com narrações com recursos de IA e possibilita a coordenação do fluxo de trabalho por meio de diferentes integrações

Os planos de preços do Loom estão divididos em diferentes níveis, começando com um plano gratuito e indo até o modelo empresarial

Prós : a disponibilidade de um plano gratuito, diferentes opções para escolher e recursos de IA nos níveis premium

Contras : recursos limitados na versão gratuita, falta de IA e recursos de edição nos planos de nível inferior e falta de integrações profundas de fluxo de trabalho

O ClickUp Clips permite gravar mensagens de vídeo e anexá-las a fluxos de trabalho relevantes dentro do ecossistema Quer uma alternativa melhor?permite gravar mensagens de vídeo e anexá-las a fluxos de trabalho relevantes dentro do ecossistema ClickUp , eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos

Além do Clips, o ClickUp Brain, um assistente de IA, transcreve o conteúdo das mensagens de vídeo e gera registros de data e hora, bem como trechos para criar itens acionáveis

O que é o Loom?

via Loom

o Loom é um software de compartilhamento de tela que permite gravar uma mensagem de vídeo com ou sem imagem. * Em vez de organizar uma reunião para demonstrar um tutorial, você pode simplesmente gravar sua tela com uma narração e compartilhá-la instantaneamente com os usuários.

Se a gravação da câmera estiver ativada, uma bolha flutuante com o seu rosto aparecerá na janela do Loom, que poderá ser movida livremente. Depois de gravados, os vídeos são salvos na nuvem com um link compartilhável para distribuição instantânea.

Os planos pagos oferecem recursos avançados de segurança, como proteção por senha e acesso somente ao espaço de trabalho. Torne os vídeos interativos com chamadas para ação, capítulos e reações de emojis. O Loom AI simplifica a edição de vídeo gerando títulos, resumos e transcrições.

Além disso, ele remove palavras de preenchimento e auxilia na documentação e no controle de problemas.

dica profissional: Vá para as configurações do Loom e verifique a seção Aparência. Com um plano premium do Loom, você pode atualizar o botão Play e a Timeline com as cores da sua marca.

Planos de preços do Loom

Você pode acessar todos os recursos por meio de diferentes modelos de preços de vídeo do Loom. Vamos analisá-los com base em seu uso real.

Plano inicial

Se você for um iniciante ou uma pessoa que deseja aprender a usar a ferramenta, este plano sem custo funcionará bem para você.

principais recursos

Grave até 25 vídeos

Grave sua tela com uma bolha de câmera

Transcreva legendas de vídeo em mais de 50 idiomas

Crie mensagens de vídeo interativas com reações e comentários de emojis

❌ Limitações

É permitido um máximo de 50 membros por espaço de trabalho

Há um limite de 5 minutos para gravação de vídeo

Sem edição avançada, remoção de marcas ou recursos de IA

💰 Preços

Gratuito para sempre

A quem se destina: Será útil para empresários individuais e freelancers com necessidades básicas de mensagens de vídeo e usuários casuais com necessidades ocasionais.

Plano comercial

O plano comercial do Loom remove as limitações de gravação de vídeo, mas ainda não possui os recursos de IA do Loom.

principais recursos

Realize gravações ilimitadas sem limite de tempo

Livre-se da marca do Loom em seus vídeos

Use recursos como o Do Not Disturb, elementos Blur na extensão do Chrome e a ferramenta Drawing

❌ Limitações

Somente recursos básicos de vídeo estão disponíveis

Falta a IA do Loom e os controles administrativos

Os recursos de segurança e privacidade são limitados

💰 Preços

uS$ 18/pessoa por mês

Para quem é indicado: Empresas que desejam uma aparência profissional e refinada sem a marca Loom e que precisam de vídeos ilimitados podem acessar esse plano.

Plano Business + AI

Este plano é para organizações maiores com necessidades de vídeo de maior volume e ferramentas de transcrição de IA com recursos avançados de edição.

principais recursos

Remova palavras de preenchimento e silêncios

Gerar títulos, resumos e capítulos automaticamente

Acesse os fluxos de trabalho de IA

Edite vídeos modificando a transcrição

❌ Limitações

Falta controle administrativo mesmo nesse plano

Não possui recursos avançados de segurança e privacidade

💰 Preços

uS$ 24/pessoa por mês

Para quem é indicado: Equipes que precisam de automação de vídeo com tecnologia de IA e fluxos de trabalho organizados para economizar tempo na criação de vídeos.

Plano empresarial

Os preços do Loom Enterprise são personalizados para empresas com requisitos ilimitados e recursos avançados.

principais recursos

Acesse recursos avançados de segurança, como registro de atividades, SSO e SCIM

Aproveite a privacidade avançada de conteúdo e as políticas personalizadas de retenção de dados

Trabalhe com as integrações do Zoom e do Salesforce

❌ Limitações

É necessário entrar em contato com a equipe de vendas da Loom para obter uma cotação

Com preços personalizados, o downgrade do plano no futuro pode se tornar um incômodo

Estimar o custo pode ser um desafio

💰 Preços

Preços personalizados

Para quem é indicado: Grandes empresas com fluxos de trabalho complexos, requisitos de alto volume e necessidades específicas que os planos padrão não conseguem atender. Os preços personalizados e as assinaturas anuais ajudam a atender às necessidades administrativas e de segurança específicas.

Modelos de preços adicionais

O Loom oferece mais algumas opções de preços condicionais:

Preços do Loom para organizações sem fins lucrativos: As organizações sem fins lucrativos elegíveis recebem 75% de desconto na maioria dos planos do Loom (excluindo o Enterprise)

Preços educacionais do Loom: Professores e alunos de escolas e universidades aprovadas podem usar o Loom gratuitamente

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de anotações com IA para reuniões

Prós e contras dos preços do Loom

Os níveis de preços do Loom têm diferenças importantes, e escolher o plano certo pode ser complicado. Se você não tiver certeza de qual deles atende melhor às suas necessidades, esta análise o ajudará.

Vamos examinar os prós e os contras de cada plano.

prós dos preços do Loom

Aqui estão cinco motivos pelos quais o Loom pode substituir suas repetitivas reuniões de projeto:

Plano gratuito disponível: Dá a indivíduos e pequenas equipes acesso aos principais recursos do Loom sem nenhum custo

Múltiplos níveis de preços: Oferece planos para todos, desde usuários individuais até grandes empresas

Descontos para organizações sem fins lucrativos/educação: Oferece acesso gratuito para educadores e um desconto de 75% para organizações sem fins lucrativos

Avaliação gratuita: Permite que usuários ativos experimentem o plano Business + AI gratuitamente por 14 dias

Compartilhamento seletivo de tela: Permite gravar apenas uma parte específica da sua tela para melhor controle

dica profissional: Para editar um vídeo em tempo real no Loom, pressione CTRL+A para pausar a gravação e editar o erro. Quando terminar, repita o atalho de teclado para retomar a gravação.

contras dos preços do Loom

Embora o Loom ofereça planos flexíveis, há algumas limitações a serem consideradas antes de escolher o plano certo:

Limitações do plano gratuito: Limitado a gravações de 5 minutos, o que pode parecer restritivo

Custo mais alto para melhores recursos: A edição de IA e a marca personalizada vêm apenas com planos mais caros

Sem controle administrativo: Disponível somente no plano Enterprise

Falta de recursos avançados: Faltam ferramentas de negócios, como inteligência avançada de vídeo e insights mais profundos

você sabia? A troca de contexto está afetando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões.

Por que considerar alternativas ao Loom?

O Loom é ótimo para evitar o planejamento desnecessário da agenda de reuniões e compartilhar atualizações rápidas de vídeo, mas não é a única opção. Algumas alternativas oferecem mais recursos ou um preço melhor.

Aqui estão três motivos principais pelos quais você pode querer explorar alternativas ao Loom:

1. Restrições orçamentárias

O plano Starter gratuito do Loom tem limites rígidos de tempo de gravação e contagem de vídeos, o que o torna menos útil para usuários frequentes. Além disso, seus planos pagos podem ser caros para equipes preocupadas com o orçamento.

Como diz um usuário do Capterra:

Gostaria que houvesse mais funcionalidades na versão gratuita.

Gostaria que houvesse mais funcionalidades na versão gratuita.

Insight do ClickUp: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta em seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

2. Falta de recursos adicionais

O Loom é uma ferramenta sólida de mensagens de vídeo, mas carece de recursos de plataformas de comunicação interna completas. Não há calendário compartilhado, bate-papo ou gerenciamento de projetos integrado, por isso as equipes geralmente precisam de ferramentas adicionais.

3. Preferências de integração limitadas

Embora o Loom se conecte com plataformas como Slack, Gmail, Salesforce e Zoom, essas integrações suportam principalmente o compartilhamento de vídeo, em vez de uma colaboração contínua no aplicativo.

Os usuários costumam alternar entre aplicativos em vez de trabalhar em um único fluxo de trabalho, o que torna as coisas mais lentas. Essas limitações geram preocupações adicionais entre os usuários.

Um avaliador da Capterra questionou a segurança do Loom, principalmente ao lidar com conteúdo confidencial:

Não tenho certeza sobre a segurança das gravações. Se houver informações confidenciais na minha tela quando eu as gravar, não sei o quanto essas informações estão seguras.

Não tenho certeza sobre a segurança das gravações. Se houver informações confidenciais na minha tela quando eu as gravar, não sei o quanto essas informações estão seguras.

Enquanto isso, um usuário do G2 apontou problemas com a funcionalidade de edição do Loom:

Ele poderia oferecer um pouco mais de precisão com seu recurso de edição, eu gostaria que fosse mais fácil parar e iniciar a gravação no modo de edição, mas, fora isso, estou muito satisfeito com seus recursos de edição.

Ele poderia oferecer um pouco mais de precisão com seu recurso de edição, eu gostaria que fosse mais fácil parar e iniciar a gravação no modo de edição, mas, fora isso, estou muito satisfeito com seus recursos de edição.

você sabia? Um bate-papo de 15 minutos é mais vantajoso do que uma reunião mais longa, pois promete o máximo de engajamento e uma melhor capacidade de atenção.

ClickUp: Uma alternativa abrangente ao Loom

Por que parar na gravação de vídeo quando você pode fazer muito mais com o ClickUp , o aplicativo tudo em um para o trabalho?

Ele pega os fragmentos quebrados de seus processos de trabalho espalhados por várias plataformas e os integra em um local centralizado.

Desde a atribuição de tarefas até o acompanhamento e a colaboração com a sua equipe em tempo real, o ClickUp faz tudo isso - e você pode gravar a tela para treinamento assíncrono.

Mudar para o ClickUp Clips

O ClickUp Clips, assim como o Loom, permite gravar e compartilhar mensagens de vídeo. Mas ele tem uma vantagem importante: tudo fica dentro do ClickUp - não há necessidade de alternar entre aplicativos ou extensões.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um modelo de quadro branco e precisar explicar algo visualmente, basta clicar no ícone de vídeo e começar a gravar. É assim tão simples.

Grave vídeos de dentro da interface do ClickUp usando o ClickUp Clips

Veja como o ClickUp Clips pode ajudar você: Colaboração aprimorada: Comente em partes específicas de um vídeo para obter feedback e discussões em tempo real

Insights acionáveis: Transforme os registros de data e hora e os trechos do ClickUp Clip em tarefas e resumos

Aumento da produtividade: Crie, armazene e organize vídeos em um só lugar para facilitar o acesso

Contextualize mais: Vincule clipes a tarefas, bate-papos e documentos para manter tudo conectado ao seu fluxo de trabalho

Emparelhe o ClickUp Clips com o ClickUp Brain

O assistente de IA do ClickUp, ClickUp Brain, conecta suas tarefas, documentos e membros da equipe ao conhecimento da sua empresa e melhora diferentes aspectos do seu fluxo de trabalho.

Resuma tópicos, escreva melhor e aprimore seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain

Veja o que acontece quando você combina o ClickUp Brain com o ClickUp Clips: Transcrição automática: Converte clipes em texto pesquisável com registros de data e hora e trechos

Resumos inteligentes: Extrai pontos-chave e detalhes essenciais de vídeos

Insights acionáveis: Analisa as transcrições para criar tarefas e itens de ação

Pesquisa com tecnologia de IA: Localiza conteúdo específico em vídeos usando processamento de linguagem natural

Análise de comunicação: Estuda interações de vídeo para fornecer insights sobre o desempenho da equipe e os estilos de comunicação

Essa integração mantém tudo organizado e torna seu conteúdo de vídeo mais valioso.

Crie tarefas a partir do ClickUp Clips usando o ClickUp Brain rapidamente

fato curioso: Mais de duas horas de reuniões por dia podem reduzir a produtividade dos funcionários.

Por que o ClickUp se destaca

O ClickUp Clips integra a gravação de vídeo diretamente no ClickUp, eliminando a necessidade de ferramentas adicionais. As equipes podem gravar, compartilhar e gerenciar vídeos em seu fluxo de trabalho.

Com o ClickUp Brain, a IA transcreve clipes, gera resumos e cria itens de ação, tornando o ClickUp uma solução unificada para gerenciamento de tarefas, colaboração e comunicação por vídeo.

Principais recursos

O ClickUp oferece recursos de destaque para colaboração por vídeo e muito mais, tornando-o ideal para equipes que precisam de uma solução integrada.

1. Conecte o ClickUp Clips ao seu fluxo de trabalho

Os clipes do ClickUp não são gravações de vídeo autônomas - eles são incorporados à funcionalidade e ao fluxo de trabalho principais do ClickUp.

Aprimore seu fluxo de trabalho com o ClickUp Clips

Por exemplo, você pode incorporar um clipe diretamente em uma tarefa específica, facilitando a compreensão do contexto e dos requisitos pelos membros da equipe.

Isso melhora a visibilidade do projeto e garante que todos estejam na mesma página, reduzindo as falhas de comunicação e a conclusão de tarefas.

2. Vá além da colaboração por vídeo

Atribua mensagens aos membros da sua equipe usando o ClickUp Chat

Se não for necessário gravar um vídeo, o ClickUp Chat dá conta do recado. Compartilhe elementos do projeto, discuta tarefas e vincule mensagens para obter um contexto melhor, exatamente onde você trabalha

Precisa de mensagens estruturadas? O ClickUp Brain ajuda no brainstorming com base em seu prompt. De feedback a ideias criativas, ele ajuda com tudo em qualquer lugar.

Escreva mensagens de feedback em minutos com o ClickUp Brain

Além disso, você pode personalizar qualquer modelo de plano de comunicação para atender às suas necessidades, mantendo a colaboração eficiente e focada.

3. Acesse uma ampla rede de integrações

O ClickUp Integrations permite que você se conecte a mais de 1.000 ferramentas, organizando seu fluxo de trabalho em um único espaço. Traga todo o seu trabalho para a plataforma sem alternância constante de contexto ou entrada manual de dados.

Vincule suas ferramentas externas vitais ao ClickUp com as Integrações do ClickUp

Ele ainda tem uma integração com o Loom, permitindo que você incorpore mensagens de vídeo diretamente nas tarefas.

Por exemplo, você não precisa se perguntar como usar o Loom para anexar uma mensagem de vídeo a um fluxo de trabalho relevante. Basta colar um link do Loom em uma descrição de tarefa ou comentário, mantendo tudo organizado em um só lugar.

📖 Leia também: Exemplos de vídeos de treinamento: Práticas recomendadas para o desenvolvimento impactante de funcionários

Visão geral dos preços

Os preços escalonados do ClickUp atendem a diferentes tamanhos de equipe e orçamentos.

gratuito para sempre

Ele inclui tarefas ilimitadas, documentos colaborativos, quadros brancos e gerenciamento básico de tarefas. Embora o armazenamento seja limitado a 100 MB, essa é uma ótima maneira de explorar os principais recursos do ClickUp antes de fazer o upgrade.

Preços: Gratuito para sempre

Para quem é indicado: Ideal para indivíduos, freelancers e pequenas equipes que buscam uma solução sem custo para gerenciar tarefas, colaborar em documentos e ter uma ideia dos recursos do ClickUp antes de aumentar a escala.

ilimitado

Esse plano remove os limites de armazenamento e desbloqueia recursos essenciais, como integrações ilimitadas, painéis, gráficos de Gantt e campos personalizados. Ele permite que as equipes otimizem os fluxos de trabalho e aprimorem a colaboração.

Preços: US$ 7/mês por usuário

Para quem é indicado: Este plano é ideal para equipes em crescimento que precisam de recursos mais avançados.

🧳 Negócios

O plano Business oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo automação avançada, Google SSO, equipes ilimitadas e recursos de controle de tempo. Com esse modelo de preço, as equipes podem escalar e atingir suas metas de negócios.

Preços: US$ 12/mês por usuário

Para quem é indicado: Equipes de médio porte que precisam de recursos avançados, como SSO do Google, automações avançadas e controle granular sobre seus espaços de trabalho.

empresa

O plano Enterprise oferece soluções personalizadas com recursos avançados de segurança, um gerente de sucesso do cliente dedicado e suporte personalizado para atender às necessidades exclusivas de grandes organizações.

Os preços são determinados caso a caso, garantindo que as empresas obtenham os recursos e a escalabilidade certos para suas necessidades específicas.

Preços: Entre em contato para obter preços

Para quem é indicado: Ideal para grandes empresas com fluxos de trabalho complexos que exigem ampla colaboração, relatórios avançados e automação do fluxo de trabalho.

Ofertas adicionais:

ClickUp Brain (IA): Uma ferramenta de IA complementar disponível por um adicional de US$ 7 por espaço de trabalho por mês

ClickUp AI Notetaker: Uma ferramenta complementar de IA disponível por apenas US$ 6 adicionais por mês, por usuário

ClickUp Assist: Fornece orientação especializada, treinamento e suporte personalizados (o preço varia de acordo com o nível de serviço)

Alaina Maracotta, do Event Marketing da Vida Health, compartilhou como eles economizaram tempo com o ClickUp:

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que costumava levar três horas por semana para o planejamento de eventos e atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que costumava levar três horas por semana para o planejamento de eventos e atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Leia também: Como gravar seu próprio vídeo apresentando um PowerPoint?

Crie, compartilhe e colabore com o ClickUp

O Loom oferece uma plataforma fácil de usar para criar e compartilhar gravações de tela, o que o torna um favorito entre indivíduos e equipes. No entanto, o ClickUp leva a colaboração por vídeo mais longe, integrando-a à sua abrangente plataforma de gerenciamento de trabalho.

Com o ClickUp Clips, você pode criar e compartilhar vídeos diretamente em tarefas, comentários e documentos para colaboração contextual.

Recursos com tecnologia de IA, como transcrições automáticas, resumos e itens de ação, transformam o conteúdo de vídeo em insights acionáveis.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente uma maneira mais inovadora de trabalhar!