10 modelos e exemplos gratuitos de planos de desenvolvimento individual (PDI) para crescimento

Está se sentindo preso em sua carreira e não tem certeza do próximo passo? Ou talvez você seja um gerente ansioso para equipar sua equipe com as habilidades certas para o sucesso a longo prazo. Um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) é a chave para o crescimento contínuo - ajudando indivíduos e organizações a prosperar.

📈 94% dos funcionários têm maior probabilidade de permanecer em uma empresa que investe em seu aprendizado e desenvolvimento. Isso ressalta que as organizações que dão importância ao crescimento profissional por meio de coaching e treinamento não apenas retêm os melhores talentos, mas também criam uma força de trabalho altamente engajada e motivada.

Se o seu objetivo é avançar na carreira ou promover uma cultura de crescimento em sua equipe, um PDI ajuda a definir metas claras, acompanhar o progresso e desenvolver habilidades essenciais.

Neste guia, você descobrirá modelos e exemplos de planos de desenvolvimento individual prontos para usar para otimizar o seu caminho e o da sua equipe para o sucesso na carreira. 🚀

O que são modelos de plano de desenvolvimento individual?

Os planos de desenvolvimento individual ajudam as empresas a desenvolver talentos, manter os funcionários engajados e criar uma cultura de aprendizado contínuo. Alguns exemplos de planos de desenvolvimento de funcionários incluem programas de treinamento de liderança, roteiros de desenvolvimento de habilidades técnicas e estruturas de progressão de carreira adaptadas às metas individuais e às necessidades da empresa.

Um modelo de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) serve como um roteiro personalizado para o crescimento, orientando os indivíduos na definição de metas pessoais e profissionais claras objetivos profissionais acompanhar seu progresso e desenvolver as habilidades essenciais necessárias para o sucesso.

Os funcionários o utilizam para mapear o crescimento de suas carreiras, os estudantes para aprimorar suas habilidades e os empresários para elevar seus conhecimentos.

Pense em um modelo de PDI como um guia que inclui:

Objetivos : Conquistas de curto prazo e ambições de longo prazo, incluindo objetivos profissionais e objetivos pessoais Avaliação de habilidades : Em que você é ótimo e em quais áreas em que você precisa melhorar em

: Conquistas de curto prazo e ambições de longo prazo, incluindo objetivos profissionais e objetivos pessoais Etapas de ação : Tarefas claras para ajudá-lo a crescer

: Tarefas claras para ajudá-lo a crescer Recursos : Treinamento, cursos ou mentores para apoiar sua jornada

: Treinamento, cursos ou mentores para apoiar sua jornada Rastreamento de progresso: Uma maneira de verificar e manter o curso

Dica profissional: Combine seu PDI com um modelo de definição de metas para dividir grandes ambições em etapas menores e acionáveis. Isso facilita o monitoramento do progresso e mantém a motivação elevada!

10 melhores modelos de plano de desenvolvimento individual

Quando se trata de crescimento na carreira e desenvolvimento de habilidades, ter um plano estruturado faz toda a diferença. ClickUp o ClickUp, como o aplicativo mais completo para o trabalho, oferece modelos poderosos e gratuitos de PDI que simplificam a definição de metas, o desenvolvimento de habilidades e o planejamento de carreira. Ele vai além do simples rastreamento, fornecendo fluxos de trabalho personalizáveis, visualização de progresso e colaboração contínua. Isso garante que os indivíduos e as equipes permaneçam alinhados em sua jornada de crescimento.

Aqui estão os principais modelos a serem explorados:

1. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento individual: Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Embarcar em uma jornada de crescimento pessoal é empolgante e gratificante. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp foi criado para orientá-lo nesse processo, ajudando-o a identificar áreas de melhoria, definir metas realistas para o trabalho e acompanhar seu progresso.

Esse modelo de plano de desenvolvimento pessoal é uma ótima maneira de manter-se organizado e concentrado enquanto busca seus objetivos profissionais e pessoais. Mantenha-se responsável e motivado ao definir metas específicas e etapas acionáveis.

Veja por que você vai adorar:

Avalie suas habilidades atuais e identifique áreas para aprimoramento Utilize status personalizados como Goal Met, Not Started, Off Track e On Track para monitorar seu desenvolvimento, comemorar marcos e ajustar planos conforme necessário

Use campos personalizados, incluindo meta diária mínima, bloco de tempo no calendário, vitórias e realizações e metas de aprendizado para facilitar o progresso

Compartilhe seu plano com mentores ou colegas para obter feedback e suporte facilmente com os recursos de compartilhamento e permissões do ClickUp

Ideal para: Indivíduos que buscam uma abordagem estruturada para o desenvolvimento pessoal e profissional.

➡️ Leia também: Modelos de mapas de carreira para criar um roteiro de carreira claro

2. Modelo de caminho de carreira do ClickUp

Modelo de trajetória de carreira do ClickUp

Deseja oferecer à sua equipe um roteiro claro para o crescimento profissional? Modelo de trilha de carreira do ClickUp seria a solução perfeita!

Ele ajuda a visualizar trajetórias de carreira individuais, definir marcos alcançáveis e acompanhar o progresso.

Além disso, esse modelo de mapa de carreira garante que tanto os gerentes quanto os membros da equipe estejam alinhados com metas de desenvolvimento pessoal . Os funcionários têm acesso às habilidades que precisam desenvolver para atingir suas metas, enquanto os empregadores identificam as lacunas na força de trabalho e planejam o futuro.

🚀 A Relatório da McKinsey mostra que as empresas que se concentram no desempenho dos funcionários têm 4,2 vezes mais chances de superar os concorrentes. Elas registram um crescimento de receita 30% maior e reduzem a rotatividade de funcionários em cinco pontos!

Veja por que você vai adorar:

Visualize a trajetória de carreira de cada membro da equipe

Acompanhe o progresso em direção às metas profissionais com status personalizados, como Aberto e Concluído

Use campos personalizados para categorizar tarefas e visualizar facilmente a progressão na carreira

Acompanhe o progresso visualmente com a visualização de quadro branco

Ideal para: Gerentes e profissionais de RH que buscam alinhar os objetivos organizacionais com as aspirações pessoais de carreira.

3. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento individual: Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

As avaliações de desempenho são essenciais para promover o crescimento e o desenvolvimento em qualquer organização. No entanto, a organização e a realização dessas avaliações muitas vezes podem ser demoradas e complexas. É por isso que Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp entra em cena!

Esse modelo fácil de usar simplifica métricas de desempenho de funcionários a gestão de desempenho de funcionários é um processo que garante que as avaliações sejam estruturadas, justas e acionáveis. Com três avaliações, incluindo a autoavaliação, a avaliação dos colegas e as realizações, seu gerenciamento de desempenho é completo e claro.

Veja por que você vai adorar:

Crie um processo de revisão estruturado e transparente que mantenha o feedback justo e acionável 📋

Acompanhe o progresso dos funcionários com status personalizados para que nenhum marco de desempenho seja esquecido

Reúna insights do feedback 360°, tornando as avaliações mais completas e eficazes 💬

Reconhecer as conquistas e identificar áreas de crescimento

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e líderes empresariais que desejam simplificar as avaliações de desempenho.

4. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Iniciando uma nova função? Esse momento empolgante vem com seu quinhão de desafios. Use o Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp para garantir uma transição tranquila e se preparar para o sucesso.

Ele orienta os novos contratados durante os três primeiros meses, ajudando-os a estabelecer objetivos claros, acompanhar o progresso e alinhar-se às metas da equipe. Desde o desenvolvimento de relacionamentos com colegas até a obtenção de um plano de ação necessário para a função, este modelo oferece tudo e muito mais.

Veja por que você vai adorar:

Defina o que você pretende alcançar nos próximos 30, 60 e 90 dias de trabalho

Use status personalizados como Concluído, Em andamento, A fazer e Aguardando cliente para monitorar suas tarefas com eficiência

Acesse várias visualizações, como Reference List View, Chat View, Onboarding Board View e outras, para mapear prazos e marcos

Interaja com sua equipe usando o recurso de bate-papo e compartilhe recursos importantes por meio da visualização de referências

Ideal para: Novas contratações, gerentes e profissionais que estão assumindo novas funções e que desejam um plano claro para navegar com sucesso em seus primeiros dias.

➡️ Read More: Melhor software de gestão do conhecimento

5. Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento individual: Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Definir objetivos ambiciosos é ótimo, mas sem estrutura, o progresso pode ficar estagnado. Os Modelo de plano de ação de metas SMART da ClickUp garante que suas metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado, para que você se mantenha no caminho certo e concentrado.

Com esse modelo fácil de usar, divida grandes metas em etapas gerenciáveis, atribua prazos e acompanhe o progresso sem esforço. Não há mais aspirações vagas, apenas etapas claras e acionáveis que o mantêm motivado e avançando!

Veja por que você vai adorar:

Defina objetivos focados para eliminar a ambiguidade e estabelecer metas precisas

Atribua prazos realistas a cada tarefa, garantindo um progresso constante

Abra em 6 visualizações diferentes, incluindo quadro branco de planejamento de metas SMART, linha do tempo, metas SMART e saúde das metas

Monitore o progresso com ferramentas visuais, como gráficos de Gantt e linhas do tempo

Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam transformar suas metas em um plano de ação passo a passo.

💡 Dica profissional: Deseja recursos avançados de gerenciamento de metas? Não precisa ir além do Metas do ClickUp !

Ajuda as equipes a definir metas claras com alvos mensuráveis e acompanhamento do progresso. Divida grandes objetivos em marcos menores e alcançáveis, atribua proprietários e defina prazos, tudo em um só lugar.

Ouça o que Darva Krakovyak líder de comunicações da HYPERVSN, tem a dizer sobre o ClickUp Goals:

O ClickUp provou ser uma solução realmente flexível que pode ser personalizada de várias maneiras. O ClickUp Goals forneceu à equipe uma visão clara do cronograma geral de lançamento do produto e visibilidade de como as tarefas menores concluídas ajudam a contribuir para o sucesso da empresa. Darva Krakovyak líder de comunicações da HYPERVSN

6. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Manter-se no controle de grandes projetos ficou mais fácil com o Modelo de gráfico de marcos do ClickUp . Ele mantém tudo organizado, mapeando os principais marcos, acompanhando o progresso e garantindo que sua equipe permaneça alinhada.

Com um roteiro visual claro, você cumprirá prazos importantes sem estresse e manterá todos na mesma página do início ao fim.

Veja por que você vai adorar:

Obter uma visão geral clara do cronograma e do progresso do seu projeto

Identificar pontos críticos em seu projeto para concentrar esforços onde eles são mais importantes

Estimar com precisão a duração do projeto, aprimorando o planejamento e a alocação de recursos

Compartilhe informações sem esforço com as partes interessadas e os membros da equipe ▶️

Aproveite os campos personalizados e a visualização do quadro branco para adaptar o modelo às necessidades exclusivas do seu projeto

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que buscam uma ferramenta visual para mapear os marcos do projeto.

➡️ Leia também: Exemplos de metas para um ano, cinco anos e dez anos para planejamento de metas de longo prazo

7. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento individual: Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp ajuda você a promover o crescimento dos funcionários com planos de desenvolvimento personalizados e metas mensuráveis. Isso ajuda a monitorar o progresso, avaliar o desempenho e estimular uma força de trabalho motivada.

Com ferramentas de colaboração integradas, as equipes e os gerentes podem facilmente compartilhar feedback, identificar futuros líderes e promover a melhoria contínua.

Veja por que você vai adorar:

Adapte cada plano de desenvolvimento para atender a áreas específicas de crescimento e aspirações de carreira

Use status personalizados como Concluído, Para revisão e Em andamento para monitorar os estágios de desenvolvimento de forma eficaz

Acesse informações essenciais do funcionário em um piscar de olhos com campos personalizados, como Data da última revisão, Avaliação e Cronograma do plano

Visualize os planos de desenvolvimento por meio de várias exibições. Alterne entre o plano do departamento, o status do desenvolvimento, o resumo do funcionário e muito mais para obter diversas percepções

Ideal para: Profissionais de RH, supervisores e líderes de equipe que desejam promover o crescimento dos funcionários e aumentar o envolvimento.

Dica de bônus: Está sobrecarregado com as tarefas de RH? Deixe o ClickUp fazer o trabalho pesado! ClickUp para Recursos Humanos gerencia a contratação, a integração e o desenvolvimento de funcionários sem sobrecarregar você. Com automação incorporada, fluxos de trabalho inteligentes e integrações poderosas, reduza o trabalho manual e concentre-se na formação de uma equipe incrível.

Automatize as tarefas repetitivas Tarefas de RH como o envio de cartas de oferta, o acompanhamento do progresso da integração ou a configuração de avaliações de desempenho

Tome decisões baseadas em dados com relatórios e análises personalizáveis para acompanhar as tendências de contratação, o desempenho dos funcionários e o envolvimento

Mantenha todos em sincronia com a colaboração em tempo real, calendários compartilhados e painéis de controle personalizados que oferecem uma visão clara de todo o processo de RH

8. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Começar o dia com um plano claro aumenta significativamente a produtividade e reduz o estresse. Modelo de plano de ação diário do ClickUp ajuda a organizar suas tarefas e planejar seus dias com eficiência.

Esse modelo intuitivo permite que você divida tarefas complexas em etapas gerenciáveis, priorize de forma eficaz e fique em dia com os prazos. Aumente o foco, melhore o gerenciamento do tempo e atinja seus objetivos com mais eficiência.

Veja por que você vai adorar:

Categorize e priorize tarefas para garantir que as atividades importantes recebam a atenção que merecem

Monitore seu progresso com ferramentas visuais, permitindo ajustes e conclusão em tempo hábil

Atribua intervalos de tempo específicos para cada tarefa, ajudando a evitar o excesso de compromissos e a aumentar a produtividade

Atribua tarefas aos membros da equipe, acompanhe as responsabilidades e garanta que todos estejam alinhados

Ideal para: Profissionais, estudantes e equipes que buscam uma abordagem organizada para o planejamento diário, com o objetivo de aumentar a produtividade.

9. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento individual: Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Equilibrar várias tarefas pode ser desgastante, mas Modelo de produtividade pessoal do ClickUp ajuda você a se manter organizado e concentrado. Ele ajuda as equipes a otimizar o gerenciamento de tarefas, a priorização e o acompanhamento do progresso, garantindo que nada passe despercebido.

Com esse modelo, você pode definir metas alcançáveis, monitorar seu progresso e otimizar seu fluxo de trabalho. Ao integrá-lo à sua rotina, você eliminará as distrações, aumentará a eficiência e se manterá no topo do que realmente importa.

Veja por que você vai adorar:

Organize e priorize tarefas de forma eficaz, concentrando-se no que é mais importante

Acompanhar o progresso de metas e projetos, mantendo-o motivado e no rumo certo

Eliminar atividades que desperdiçam tempo, permitindo que você maximize sua produtividade

Adicionar notas para uma tarefa na descrição da tarefa ou em um documento

Use a coluna Estimativa de tempo para saber quanto tempo uma tarefa de treinamento ou de integração levará para ser concluída

ideal para: Pessoas que buscam um sistema estruturado para gerenciar as tarefas diárias com eficiência.

10. Modelo de plano de vida do ClickUp

Modelo de plano de vida do ClickUp

Você já sentiu que tem grandes sonhos, mas não tem um plano claro para alcançá-los? Os Modelo de plano de vida do ClickUp ajuda você a mapear suas metas, acompanhar o progresso e tomar decisões mais inteligentes ao longo do caminho.

É como ter um roteiro pessoal para o seu futuro, mantendo-o concentrado, motivado e no caminho certo. Quer esteja trabalhando para crescer na carreira, no desenvolvimento pessoal ou na liberdade financeira, este modelo o ajuda a dividir tudo em etapas gerenciáveis para que você possa realmente fazer acontecer!

Veja por que você vai adorar:

Visualize sua jornada com exibições personalizadas, como a Lista de planos e o Quadro de vida, para ver suas metas e marcos em um relance

Avalie regularmente o impacto de suas decisões com as ferramentas incorporadas 🛠️

Atribua campos personalizados, como Accountability Partner, para envolver amigos, familiares ou mentores em sua jornada

Aproveite o controle de tempo, a marcação e os avisos de dependência para gerenciar suas tarefas com eficiência e manter-se em dia com seus compromissos

Ideal para: Indivíduos que buscam uma abordagem dinâmica para o desenvolvimento pessoal, com o objetivo de alinhar suas ações diárias com aspirações de longo prazo.

➡️ Leia também: Melhor software de treinamento on-line para funcionários

O que faz um bom modelo de plano de desenvolvimento individual?

Um bom modelo de plano de desenvolvimento individual é um hack para produtividade e crescimento. Portanto, ele deve ser claro, prático e adaptável a diferentes planos de carreira.

Aqui está o que torna um modelo de PDI realmente eficaz:

Estrutura bem organizada: Escolha modelos que sejam bem planejados e mantenham as coisas simples. Deve haver seções como metas, habilidades, etapas de ação e acompanhamento do progresso para facilitar o acompanhamento e a atualização

Escolha modelos que sejam bem planejados e mantenham as coisas simples. Deve haver seções como metas, habilidades, etapas de ação e acompanhamento do progresso para facilitar o acompanhamento e a atualização Plano de ação : Escolha um modelo que descreva tarefas específicas, treinamento ou experiências necessárias para o desenvolvimento. Isso inclui cursos, programas de orientação, atribuições ou certificações

: Escolha um modelo que descreva tarefas específicas, treinamento ou experiências necessárias para o desenvolvimento. Isso inclui cursos, programas de orientação, atribuições ou certificações Cronogramas e marcos : Opte por modelos que permitam que você defina prazos claros para cada etapa, garantindo um progresso constante. Um bom modelo também deve ajudá-lo a estabelecer marcos e fazer ajustes conforme necessário

: Opte por modelos que permitam que você defina prazos claros para cada etapa, garantindo um progresso constante. Um bom modelo também deve ajudá-lo a estabelecer marcos e fazer ajustes conforme necessário Acompanhamento do progresso: Certifique-se de que o modelo escolhido funcione como um ferramenta de gerenciamento de desempenho . Ela deve ter espaço para analisar as conquistas e modificar os planos à medida que surgirem novas oportunidades ou desafios

Certifique-se de que o modelo escolhido funcione como um ferramenta de gerenciamento de desempenho . Ela deve ter espaço para analisar as conquistas e modificar os planos à medida que surgirem novas oportunidades ou desafios Seção de feedback e suporte: Opte por modelos que tenham um espaço para feedback do gerente, notas de mentoria ou insights de coaching para agregar valor ao processo de desenvolvimento

Dica bônus: Acompanhe sem esforço as metas de desenvolvimento de todos os membros da sua equipe com a ajuda do Assistente de IA do ClickUp Brain . Ele analisará documentos de metas e fornecerá as respostas de que você precisa com um único clique!

ClickUp Brain

Experimente o ClickUp Brain hoje mesmo

Assuma o controle do crescimento de sua carreira com o ClickUp

O crescimento pessoal e profissional não acontece por acaso - é necessário um plano claro, as etapas certas e ações consistentes. É aí que entram os modelos de plano de desenvolvimento individual.

Eles o ajudam a mapear suas metas, acompanhar o progresso e garantir que você esteja sempre avançando.

Com o ClickUp, você pode facilmente definir metas, acompanhar marcos e manter o curso com modelos prontos para uso, campos personalizáveis e poderosas ferramentas de acompanhamento do progresso. Quer esteja avançando em sua carreira ou aprimorando suas habilidades, o ClickUp oferece uma maneira estruturada e flexível de alcançar o sucesso.

Então, por que esperar? Comece sua jornada hoje mesmo