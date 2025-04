Tango vs. Scribe: Qual é o melhor para automação do fluxo de trabalho?

Quando se trata de automação de fluxo de trabalho, escolher a ferramenta certa pode fazer toda a diferença para sua equipe. O Tango e o Scribe são duas opções populares que ajudam a simplificar a documentação e os processos, mas ambos têm seus próprios recursos exclusivos.

Se você deseja aumentar a produtividade e simplificar o trabalho da sua equipe, talvez esteja se perguntando qual é a melhor opção.

Neste blog, detalharemos o que diferencia o Tango e o Scribe para que você possa encontrar a melhor opção para suas necessidades. Também apresentaremos uma alternativa mais poderosa que pode levar a automação do seu fluxo de trabalho para o próximo nível.

O que é o Tango?

via Tango

O Tango é um software inovador de instruções de trabalho que simplifica a documentação de processos e cria guias passo a passo.

Ele captura perfeitamente os fluxos de trabalho enquanto o usuário conclui uma tarefa, o que economiza tempo e esforço e reduz a necessidade de documentação manual.

Ele tem uma interface intuitiva e recursos de colaboração incorporados, o que o torna ideal para equipes que desejam simplificar o compartilhamento de conhecimento e aumentar a produtividade.

Recursos do Tango

Aqui estão alguns dos principais recursos do Tango:

1. Tango Click-to-Create

via Tango Create

O Tango permite capturar fluxos de trabalho automaticamente e criar guias detalhados e precisos, registrando ações passo a passo com o mínimo de esforço. Isso ajuda a economizar tempo, pois você não precisa perder tempo com tarefas manuais tediosas.

Dica profissional: Você pode usar a gravação de tela para integração e treinamento de funcionários, bases de conhecimento de suporte ao cliente, criação e marketing de conteúdo, colaboração e comunicação remotas e sucesso do cliente.

2. Editar

Converta os fluxos de trabalho capturados em capturas de tela anotadas e instruções para tornar a documentação do processo visualmente atraente e envolvente. Isso ajudará a sua equipe a entender processos complexos com mais clareza, permitindo que você conclua o trabalho mais rapidamente.

3. Fixação de conhecimento

O Tango permite que você fixe guias, dicas e links diretamente no aplicativo de software. Isso garante que as informações essenciais estejam prontamente disponíveis o tempo todo. Deseja controlar quem vê esse pin? Decida quem o vê com base nos grupos de usuários do Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID e OKTA.

4. Integrar

Integre o Tango às suas ferramentas e aplicativos existentes para capturar processos de diferentes plataformas. Os recursos de integração também permitem incorporar orientações e guias em bases de conhecimento, sistemas LMS, ativos de suporte ao cliente, etc., para acesso contínuo. para acesso contínuo.

5. Desfoque seguro

via Tango Create

Escaneie documentos automaticamente em busca de informações confidenciais, como informações de cartão de crédito, endereços e números de telefone, e as elimine com o Secure Blur para manter a confidencialidade.

Preços do Tango

Gratuito

Profissional: $24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

O que é o Scribe?

via Scribe

O Scribe é uma ferramenta para documentar processos em tempo real. Ele converte fluxos de trabalho em guias detalhados passo a passo enquanto eles estão ocorrendo.

O resultado são documentos profissionais refinados com capturas de tela anotadas e guias de instruções que formalizam os procedimentos operacionais padrão.

Criado para equipes e indivíduos, o Scribe permite que os usuários documentem e compartilhem seus conhecimentos com o mínimo de esforço. Ele também aumenta o tempo de treinamento e impulsiona a produtividade desde o primeiro dia.

Recursos do Scribe

Aqui estão alguns dos principais recursos do Scribe:

1. Capturar o Scribe

via Scribe

O aplicativo permite que as equipes gravem sites com a extensão do Chrome, e você também pode usar a plataforma para gravar enquanto usa aplicativos em seu laptop ou desktop. Documente fluxos de trabalho em tempo real, rastreando e registrando automaticamente as tarefas para criar guias abrangentes em qualquer lugar.

2. Páginas do Scribe

O Scribe permite combinar vários guias em um único documento, facilitando a criação de manuais de treinamento detalhados ou procedimentos operacionais padrão. Você pode combinar vários 'Scribes' e adicionar hiperlinks, textos, descrições e vídeos do Loom ou do YouTube.

3. Scribe Sidekick

via Scribe

O Scribe Sidekick oferece assistência contextual, localizando guias relevantes com base no site ou no aplicativo. Isso melhora o suporte ao usuário e as iniciativas de treinamento, pois é possível ver todos os Scribe de seus colegas de equipe, o que permite concluir os processos rapidamente.

4. Scribe Smart Blur

O Smart Blur permite configurar automaticamente acionadores ou redigir manualmente informações confidenciais em capturas de tela. É excelente para proteger a privacidade dos dados e manter a conformidade.

5. Edição do Scribe

via Scribe

O Scfibe oferece um editor fácil de usar que permite capturar e editar capturas de tela para cortá-las ou fazer anotações para seus colegas de equipe. O aplicativo permite que você crie GIFs e até mesmo gere títulos e descrições, que podem ser usados para descrever processos para a sua equipe.

Preços do Scribe

Básico: US$ 0 (não disponível como aplicativo para desktop)

Equipe Profissional: $15/mês por usuário (mínimo de cinco estações)

Pro Personal: $29/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Tango vs. Scribe: Comparação de recursos

Ambas as ferramentas comerciais de documentação de processos oferecem excelentes recursos para a criação de guias. No entanto, estamos comparando os principais recursos que afetam a usabilidade, a facilidade de uso e a eficiência da ferramenta para ajudá-lo a fazer uma escolha mais inteligente.

Vamos começar a comparar.

Documentação do processo

via Tango

O ponto central de qualquer ferramenta de documentação de processos é a capacidade de transmitir instruções passo a passo e criar guias detalhados. Ambas as ferramentas são excelentes na conversão de fluxos de trabalho em tempo real em guias detalhados.

Para isso, eles apresentam uma ferramenta de captura de tela integrada que captura e anota automaticamente as capturas de tela, transformando a ação do usuário em guias refinados.

Vencedor: O sorteio. Ambas as ferramentas automatizam a criação de documentos passo a passo com experiências de usuário perfeitas.

Captura de texto

O recurso de captura de texto facilita a documentação clara e concisa. Ele é particularmente útil para processos complexos que envolvem instruções complexas.

O Tango captura texto diretamente dos fluxos de trabalho e gera descrições precisas juntamente com os recursos visuais. O Scribe se concentra principalmente na captura e na anotação de texto em tempo real. Isso permite uma personalização fácil e maior clareza.

Vencedor: Scribe por sua capacidade de fazer anotações em tempo real, permitindo maior flexibilidade e feedback instantâneo.

Captura de tela

Por meio de capturas de tela de alta qualidade, a documentação de processos permite que os usuários reproduzam visualmente os fluxos de trabalho, mesmo sem habilidades técnicas ou especializadas.

O Scribe e o Tango são especializados na captura automática de telas durante os fluxos de trabalho, fornecendo recursos visuais claros e instruções passo a passo.

Vencedor: Tango. Ambas as ferramentas oferecem recursos de captura de tela que permitem aos usuários criar guias interativos e visualmente atraentes.

Edição

via Scribe

Os recursos de edição são necessários, pois permitem que os usuários refinem e personalizem os guias de processo.

O Tango oferece ferramentas básicas de edição para ajustar anotações e descrições de etapas. Em contrapartida, o Scribe oferece um conjunto de edição mais abrangente, permitindo que os usuários modifiquem textos, imagens e formatação extensivamente.

Você também pode excluir etapas que possam parecer excessivas ou desnecessárias para criar uma versão concisa da documentação.

Vencedor: O Scribe vence por seus recursos avançados de edição que concedem aos usuários maior controle sobre a aparência final da documentação.

Integração de fluxo de trabalho

A ferramenta de documentação deve se integrar perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes para capturar processos sem esforço, em vez de interromper as operações cotidianas.

O Tango pode ser usado com outras ferramentas como Slack, Jira e Confluence, facilitando a integração da documentação aos fluxos de trabalho existentes. Em contrapartida, o Scribe tem integrações limitadas, o que restringe os principais recursos da mesma ferramenta em diferentes ambientes.

Vencedor: O Tango ganha o ponto aqui por seus recursos superiores de integração de fluxo de trabalho, tornando-o mais versátil e flexível em diversos ambientes.

Duplicação

A duplicação permite que os usuários reutilizem guias existentes para processos semelhantes, economizando tempo e esforço e tornando a documentação mais consistente.

O Tango suporta a duplicação do fluxo de trabalho, permitindo que os usuários criem variações de guias existentes com mais eficiência. Da mesma forma, o Scribe permite a duplicação do fluxo de trabalho e a edição rápida, o que é perfeito para tarefas ou ações repetitivas.

Vencedor: Tango. Ambas as ferramentas lidam com a duplicação de forma eficaz, reduzindo a redundância na documentação e economizando um tempo valioso.

Compartilhamento de conteúdo

via Scribe

O compartilhamento de conteúdo permite que você compartilhe com eficiência seus guias de instruções com as pessoas certas no formato certo. Afinal de contas, documentar processos só é útil se você os compartilhar com os principais interessados!

O Tango permite que os usuários compartilhem facilmente sua documentação por meio de links. Ele também se integra a outros sistemas e plataformas, facilitando o compartilhamento de ativos importantes.

O Scribe segue o mesmo caminho, permitindo que os usuários compartilhem a documentação por meio de links e integrações. No entanto, a principal diferença é o armazenamento em nuvem incorporado, que torna o conteúdo ainda mais compartilhável. O Scribe também permite que os usuários incorporem conteúdo em qualquer página da Web.

Vencedor: O Scribe leva a coroa por sua versatilidade no compartilhamento de conteúdo.

Colaboração

via Tango

A colaboração é essencial para unir as equipes para criar e gerenciar a documentação do processo.

O Tango promove a colaboração em equipe ao permitir que várias pessoas acessem, editem e gerenciem guias em um espaço de trabalho compartilhado. Ele se concentra na integração da equipe, o que aumenta a produtividade.

Embora o Scribe ofereça opções de compartilhamento e edição, essas ferramentas de colaboração são mais básicas do que o Tango.

Vencedor: O Tango acerta o alvo com suas ferramentas especializadas de colaboração em equipe que facilitam a documentação dos fluxos de trabalho da equipe.

Dica profissional: Use pastas compartilhadas para organizar e colaborar em guias para que todos possam acessar os processos mais recentes. Convide as partes interessadas a revisar e compartilhar feedback para aprimoramento contínuo.

Formatos de saída

Independentemente de você estar criando guias interativos ou orientações em vídeo, a ferramenta de documentação de processos deve ser compatível com esses formatos para gerá-los em primeiro lugar. Essa compatibilidade com diversos formatos torna a documentação acessível em várias plataformas e atende às diferentes preferências dos usuários.

O Tango gera resultados em formatos visuais e textuais, o que o torna adequado para compartilhamento na Web e em PDF. No entanto, o Scribe oferece resultados em vários formatos, como PDFs, imagens, guias baseados em nuvem e outros materiais, o que lhe permite atender a um público mais amplo.

Vencedor: O Scribe vence esta categoria por sua gama mais ampla de saídas, atendendo às preferências do usuário e às necessidades específicas e, ao mesmo tempo, melhorando a acessibilidade.

Personalização e marca

Os recursos de personalização e marca permitem que as empresas modifiquem e editem a documentação de acordo com a identidade de sua marca. Isso acrescenta um toque de personalização ao compartilhamento de conhecimento e à criação de guias.

Enquanto o Tango oferece personalização limitada que se concentra principalmente na clareza e na estrutura do conteúdo, o Scribe é excelente em personalização. Ele permite que as empresas incorporem logotipos, adicionem cores à marca e personalizem o design para criar guias detalhados que se alinhem às diretrizes da marca.

Vencedor: O Scribe se destaca aqui devido aos seus recursos exclusivos, que permitem aos usuários criar guias personalizados e de marca, perfeitos para uso profissional.

Automação

via Tango

A automação agiliza o processo de documentação, eliminando a necessidade de adicionar entradas manualmente.

O Tango captura automaticamente os fluxos de trabalho, exigindo intervenção mínima do usuário para criar guias detalhados e interativos. Embora o Scribe também ofereça automação, seu processo envolve mais entrada manual e monitoramento prático para personalização e edição.

Vencedor: O Tango, por seu funcionamento autônomo, impulsionado por seus recursos de automação.

Tango vs. Scribe no Reddit

Recorremos ao Reddit para entender a opinião dos usuários sobre a discussão entre Scribe e Tango.

Se você pesquisar Scribe vs. Tango no Reddit, verá que ambas são ferramentas poderosas que competem no mesmo nível. Mas um usuário comenta que o Tango é mais adequado para algumas coisas:

No entanto, planejamos implementar o Tango para o seguinte:1. Etapas do processo de criação de vídeos2. Visões gerais de novos recursos pelas equipes de gerenciamento de produtos, desenvolvimento e controle de qualidade (a serem usadas por redatores técnicos)3. Guias de etapas rápidas para o atendimento ao cliente para ajudar os clientes com recursos específicos

Outro usuário apoiou o Scribe:

Começamos a usar o Scribe há alguns meses. Cara, o Scribe é muito bom. É elegante, simples e rápido. A melhor parte é que você pode incorporar seus scribes no ITG, no Hudu ou em qualquer outro lugar e, se você atualizá-los no Scribe, não precisará voltar e atualizá-los em qualquer outro lugar.

As principais semelhanças refletidas no feedback dos usuários tornam o Tango e o Scribe excelentes opções para documentar processos, criar uma base de conhecimento e reunir equipes.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Tango vs. Scribe

Se estiver procurando uma solução que vá além do básico, considere uma opção com mais recursos, como o ClickUp.

O ClickUp é um aplicativo completo para o trabalho, que substitui todas as suas ferramentas e sistemas diferentes por uma plataforma unificada. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos para otimizar fluxos de trabalho, preparar documentação, compartilhar conhecimento, integrar funcionários e aumentar a produtividade.

Não há praticamente nada que o ClickUp não possa fazer. Se você encontrar algo faltando, há mais de 1.000 integrações do ClickUp para preencher as lacunas.

Além do simples gerenciamento de tarefas, ele pode realmente ser o balcão único para toda a documentação de processos/projetos. É uma ferramenta vital para manter todos na mesma página.

Além do simples gerenciamento de tarefas, ele pode realmente ser o balcão único para toda a documentação de processos/projetos. É uma ferramenta vital para manter todos na mesma página.

Veja por que o ClickUp se destaca como uma excelente alternativa entre o Scribe e o Tango:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Gere documentação e automatize fluxos de trabalho usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA que transforma a maneira como você aborda o trabalho. Ele oferece sugestões inteligentes, automação de tarefas e insights acionáveis sobre como realizar o trabalho. Esses recursos tornam o ClickUp Brain um guia interativo que sempre sugere a melhor rota.

Se você preferir uma abordagem mais tradicional para documentar processos, o ClickUp Brain gera ativos como SOPs e guias. Se você tiver conteúdo existente, como clipes de áudio ou vídeo, o ClickUp Brain até o transcreve para torná-lo mais acessível e pesquisável.

Mais importante ainda, ele pode tornar as informações da base de conhecimento mais acionáveis, permitindo que você extraia os principais insights e resuma as instruções com um único comando. Use-o para tomar decisões mais rápidas, agir rapidamente e trabalhar de forma inteligente.

O anotador de IA do ClickUp ajuda a capturar as principais decisões e itens de ação durante as reuniões, garantindo que informações valiosas sejam preservadas e que as responsabilidades sejam atribuídas aos membros certos da equipe. Ao vincular discussões a tarefas relevantes e decisões anteriores, ele transforma as reuniões em uma parte produtiva do fluxo de trabalho.

Esta é uma ferramenta poderosa para documentação integrada. Ela permite salvar transcrições, arquivos de áudio e resumos em um documento particular e marcar notas de reunião relacionadas para facilitar a consulta.

📮ClickUp Insight: Apenas 8% usam ferramentas de gerenciamento de projetos para rastrear itens de ação. De acordo com uma pesquisa da ClickUp, cerca de 92% dos funcionários correm o risco de perder decisões importantes devido à dispersão de informações em várias plataformas desconectadas. Para evitar a troca desnecessária de plataformas e de contexto, experimente o ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho*.

➡️ Leia mais: Como tirar o máximo proveito da IA para inovação e eficiência

ClickUp's One Up #2: Docs

Colabore com sua equipe para criar documentação avançada no ClickUp Docs

O ClickUp Docs é um meio para criar, colaborar e compartilhar documentos com eficiência e sem esforço. Os ClickUp Docs são altamente interativos e personalizáveis, permitindo que você os use como quiser - de listas de verificação interativas a guias baseados em texto.

Ele também permite que você incorpore tarefas, atribua comentários e integre fluxos de trabalho diretamente na documentação. Isso garante que nada passe despercebido e torna toda a sua documentação acionável.

ClickUp's One Up #3: Clips

Grave sua tela com o ClickUp Clips e compartilhe-a com apenas alguns cliques

A funcionalidade que o Scribe e o Tango oferecem como ferramentas autônomas, o ClickUp Clips oferece como um recurso (entre MUITOS outros)! O ClickUp Clips permite gravar e compartilhar vídeos diretamente no ecossistema do ClickUp.

Você pode usá-lo para gravar tutoriais e orientações ou para compartilhar feedback. A capacidade do ClickUp Clips de gravar telas e compartilhar vídeos elimina a dependência de ferramentas de terceiros para o mesmo trabalho!

ClickUp's One Up #4: Connected Search (Pesquisa Conectada)

Localize a agulha em sua pilha de tecnologia com o Connected Search do ClickUp

O ClickUp Connected Search torna toda a sua pilha de tecnologia pesquisável. Como um recurso de pesquisa universal, ele ajuda você a localizar tarefas, documentos e conversas no ClickUp como um ecossistema completo.

Use-o para tornar sua base de conhecimento mais pesquisável, navegável e acessível - qualidades essenciais para eliminar barreiras à troca de ideias e informações.

Dica profissional: O Connected Search opera em vários aplicativos, incluindo (mas não se limitando a) Google Drive, Slack e Jira. Integre sua pilha de tecnologia para obter melhores resultados!

ClickUp's One Up #5: Templates

Os recursos acima são um caso convincente para ilustrar a versatilidade absoluta do ClickUp.

Como se isso não bastasse, você também tem modelos do ClickUp que ajudam a dar início a projetos sem reinventar a roda.

Se você deseja criar POPs ou integrar novos funcionários, esses modelos prontos para uso economizam tempo e proporcionam consistência em todas as frentes.

➡️ Leia mais: Como as equipes canalizam sua produtividade com o ClickUp

Automatize para o sucesso com o ClickUp

E assim terminamos nossa comparação entre o Scribe e o Tango. Use o Scribe se estiver procurando algo simples e de baixo custo para criar documentação detalhada. Se você quiser algo mais colaborativo com foco na automação, pode recorrer ao Tango.

Se você procura uma ferramenta que combine o melhor do Scribe e do Tango sem aumentar sua caixa de ferramentas, o ClickUp é a resposta.

O ClickUp oferece recursos avançados, como automação baseada em IA, documentos dinâmicos, gravação de tela em tempo real e inúmeras integrações. Além disso, ele fornece modelos para que você possa começar a trabalhar em um instante!

Deseja consolidar suas ferramentas e obter mais do que uma ferramenta de documentação de processos? Registre-se no ClickUp e experimente a mágica!