Como desenhar enquanto grava a tela

Está apresentando aquele relatório de projeto importantíssimo ou tentando aprimorar suas palestras on-line? Dominar a arte de desenhar durante a gravação de tela pode melhorar muito o seu jogo de apresentação.

Não é de surpreender que a maioria das pessoas ou organizações dependa de ferramentas de gravação de tela para explicar fluxos de trabalho complexos, criar vídeos de instruções e documentar momentos críticos.

Com o mercado dessas ferramentas crescendo a um CAGR constante de 6,5%, elas estão se tornando essenciais para a educação e a comunicação no local de trabalho.

Esse aumento também ressalta o papel cada vez maior da comunicação assíncrona por vídeo para tornar o aprendizado e a colaboração mais dinâmicos.

Pronto para transformar sua tela em uma tela? Vamos explorar como!

Escolha entre ferramentas como ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam ou Snagit para começar a desenhar enquanto grava

Escolher uma ferramenta como o ClickUp permite que você aproveite o ClickUp Whiteboards para desenhar, o ClickUp Mind Maps para estruturação detalhada e o Proofing para anotações

Grave a tela inteira, uma janela específica ou uma guia do navegador com o ClickUp Clips

Edite gravações, faça anotações com o Proofing e compartilhe-as com os recursos de colaboração do ClickUp para obter feedback

Por que você deve desenhar enquanto grava a tela?

Por que desenhar durante a gravação de tela, você pergunta? Bem, imagine explicar uma ideia complexa sem recursos visuais - é como descrever cores para alguém no escuro.

Adicionar desenhos durante a gravação não é apenas uma questão de parecer legal (embora provavelmente seja isso também 😎); trata-se de aumentar a clareza e o envolvimento.

Para melhorar a colaboração no local de trabalho, o desenho ao vivo em vídeos pode preencher lacunas de compreensão durante a comunicação ou apresentações assíncronas. Seja no brainstorming de fluxos de trabalho ou na anotação de feedback em um projeto compartilhado, desenhar diretamente na tela acrescenta uma camada extra de "Ah, entendi agora!" para seus espectadores.

Além disso, o software de gravação de tela com ferramentas de desenho integradas evita dores de cabeça na pós-edição. É instantâneo, impactante e faz com que sua mensagem permaneça. Então, por que não deixar suas ideias ganharem vida enquanto você grava?

Há muitas ferramentas de gravação de tela disponíveis atualmente, mas encontrar a que atenda às suas necessidades específicas - seja para sessões ao vivo ou comunicação assíncrona - pode fazer uma grande diferença.

A ferramenta certa permite gravar e adicionar anotações e esboços para dar vida às suas ideias. Vamos dar uma olhada nas principais opções, incluindo uma ferramenta como o ClickUp, para ajudá-lo a escolher a opção perfeita.

1. Clipes do ClickUp

Incorpore o ClickUp Clips diretamente em seu espaço de trabalho para eliminar o incômodo de alternar entre aplicativos ou gerenciar uploads

Vamos começar com a melhor ferramenta que existe: ClickUp Clips.

Ele se integra diretamente ao ClickUp, permitindo gravar e compartilhar vídeos sem trocar de aplicativo. Seja para atualizar a equipe ou criar um tutorial rápido, essa é uma maneira fácil de capturar a tela do computador e enviá-la para revisão em segundos.

Basta clicar em gravar, compartilhar sua tela e enviá-la mais rapidamente do que digitar uma resposta. Seus espectadores e colaboradores podem até comentar sobre momentos específicos, promovendo discussões práticas - um ótimo bônus!

Veja por que ele é o gravador de tela gratuito integrado perfeito:

Elimine mal-entendidos e avance as conversas com a comunicação assíncrona

Grave telas com ou sem narração

Adicione comentários a momentos específicos em um clipe para chamar a atenção dos espectadores

Permita que seus colegas acessem os clipes quando necessário

Incorpore seus clipes diretamente no ClickUp. Gere um link público para compartilhar externamente ou permitir que os usuários façam download deles

Transcreva seus vídeos automaticamente com o ClickUp Brain - uma ferramenta inovadora de IA que adiciona às gravações de tela - para examinar os destaques rapidamente e encontrar conteúdo importante por meio de marcas de tempo

Copie trechos de clipes para reutilizá-los

Embora não seja possível desenhar diretamente no Clips, você pode adicionar feedback e indicar aos leitores partes específicas da gravação de tela por meio de comentários.

2. Tear

via Loom

Se você já precisou enviar uma atualização em vídeo, mas não quer agendar uma reunião, o Loom é seu amigo.

Ele permite gravar sua tela (e a câmera, se desejar) para explicar ideias ou compartilhar feedback. Além disso, com links de compartilhamento simples e análises para acompanhar o envolvimento dos espectadores, é excelente para uso pessoal e em equipe.

Como desenhar no Loom: Para desenhar no Loom, use as ferramentas de anotação integradas durante a gravação da tela, selecionando opções como texto, formas e um ponteiro a laser para destacar pontos-chave.

3. Zoom

via Zoom

Você provavelmente conhece o Zoom para reuniões, mas sabia que também pode usá-lo para gravar sessões de tela? É perfeito para gravar tutoriais rápidos, materiais de treinamento ou sessões de brainstorming. Depois de clicar em gravar, o vídeo vem com links de compartilhamento fáceis e até mesmo opções de transcrição.

Você pode fazer anotações na tela durante as reuniões e salvar o vídeo localmente. Isso elimina a necessidade de adicionar esboços posteriormente, economizando tempo e largura de banda.

Como desenhar no Zoom: No Zoom, ative o recurso Anotar durante uma reunião ou compartilhamento de tela para desenhar, adicionar texto ou destacar áreas da sua tela em tempo real.

4. Bandicam

via Bandicam

A Bandicam é a opção ideal para quem deseja gravações de alta qualidade. Seu suporte para captura em 4K e áreas de gravação personalizadas é perfeito para jogadores ou qualquer pessoa que esteja criando tutoriais em vídeo detalhados.

E se você precisar fazer anotações enquanto grava, as ferramentas de desenho integradas facilitam muito.

Como desenhar na Bandicam: Enquanto estiver usando a Bandicam, você pode ativar a ferramenta de desenho por meio do recurso "Retângulo" ou "Caneta" nas configurações para adicionar anotações e destaques durante a gravação de tela

5. Snagit

via Snagit

O Snagit é sua melhor aposta se estiver procurando algo simples e fácil de usar. Conhecido por seus recursos de captura de tela, o Snagit oferece ferramentas simples de gravação de tela que permitem capturar vídeo e adicionar texto ou anotações em tempo real.

É bom para tutoriais rápidos e refinados ou para explicar conceitos complicados sem os sinos e assobios de softwares mais avançados.

Como desenhar no Snagit: O Snagit permite que você desenhe na tela selecionando a guia Draw (Desenhar) antes de iniciar a gravação, permitindo que você adicione anotações e formas à mão livre enquanto captura a tela

Ele tem literalmente TODOS os recursos em um único aplicativo. Grave clipes, controle o tempo, controle projetos de serviço ou desenvolvimento de produtos. Eu o encontrei por acaso e estou muito feliz por tê-lo feito... e já usei o trello, o monday.com, o bitrix e todos os outros aplicativos para essa finalidade existentes no planeta em 10 organizações diferentes. NADA chega perto disso.

Como desenhar durante a gravação de tela: Guia passo a passo

Cada ferramenta tem sua interface de usuário e seu método para desenhar durante a gravação de tela, mas, em geral, todas seguem o mesmo processo.

Neste guia passo a passo, vamos orientá-lo sobre como usar o ClickUp Clips para começar a desenhar na tela enquanto grava - sem necessidade de software adicional!

1. Instale o software necessário

Antes de começar a desenhar durante a gravação de tela, você precisará de duas ferramentas principais: algo para gravar a tela e algo para desenhar.

Embora a maioria das opções de software exija o download e a instalação do aplicativo localmente, o ClickUp Clips funciona diretamente no aplicativo ClickUp!

Mantenha-se organizado com o Clips Hub - encontre e gerencie rapidamente todas as suas gravações do ClickUp em um local central, permitindo que você as pesquise, classifique e visualize para obter o máximo de produtividade

Basta fazer login na sua conta ClickUp para começar a gravar.

dica profissional: Acelere seu fluxo de trabalho usando as integrações do ClickUp. Com mais de 1.000 conexões gratuitas com ferramentas como Gmail, HubSpot, Salesforce e muito mais, você pode automatizar tarefas e manter tudo fluindo sem problemas - tudo com apenas alguns cliques.

2. Configure a gravação de tela

A definição correta das configurações de gravação pode elevar o nível do vídeo. Veja aqui como se preparar para o sucesso:

Abra o ClickUp Clips: Procure o ícone da câmera ou o botão Record Clip (geralmente no canto superior direito). Clique nele para começar

Experimente diferentes opções para compartilhar e gravar seus clipes ClickUp

Escolha o que deseja gravar: Decida se vai gravar a tela inteira no modo de tela cheia, apenas uma janela ou somente uma guia específica do navegador

Teste seu microfone: Se você planeja falar enquanto desenha, verifique se o microfone funciona! O ClickUp Clips permite gravar sua voz e a tela ao mesmo tempo - perfeito para tutoriais ou apresentações envolventes

Fato curioso: A ScreenCam, um dos primeiros produtos de screencasting disponíveis comercialmente na década de 1990, ganhou popularidade para streaming e transmissão de demonstrações de tela e tutoriais.

3. Inicie sua ferramenta de desenho

Ao desenhar durante uma gravação de tela no ClickUp Clips, você tem duas opções sólidas:

Você pode usar o ClickUp Whiteboards e o ClickUp Mind Maps para criar esboços diretamente em seu espaço de trabalho e integrar seus desenhos a tarefas e projetos.

Como alternativa, se você preferir outras ferramentas, como o Microsoft Paint ou o Google Jamboard, essas também são ótimas opções para desenho externo!

📮ClickUp Insight: A troca de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho, clipes e bate-papos em uma plataforma única e unificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir de documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos baseados em IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Transforme suas ideias em itens de ação usando o ClickUp Mind Maps

Se você estiver usando as ferramentas de desenho do ClickUp, veja como começar:

Abra um quadro branco ou um mapa mental em seu espaço de trabalho ClickUp

Configure sua área de desenho com o tamanho e o layout de sua preferência

Escolha suas ferramentas de desenho e cores para ser criativo

Experimente tempos de carregamento mais rápidos, interações mais suaves e colaboração em tempo real sem atrasos nos quadros brancos ClickUp

Os quadros brancos ClickUp oferecem tempos de carregamento rápidos e colaboração suave em tempo real, o que é perfeito para integrar desenhos durante a gravação. Além disso, eles podem ser integrados às suas tarefas e projetos, para que você possa transformar rapidamente os esboços em planos acionáveis!

Hack rápido Use os atalhos de teclado do mapa mental para acelerar as coisas enquanto grava: Ctrl + D (Cmd + D) para duplicar ramificações

Enter para adicionar uma nova ramificação abaixo da atual

Tabulação para criar uma subfilial rapidamente

4. Iniciar gravação de tela

É hora de começar a gravar seu vídeo e fazer um esboço. Aqui está o que você precisa fazer:

1. Ativar o ClickApp

Antes de gravar seu primeiro clipe, certifique-se de que o Clip: Screen Recording ClickApp esteja ativado para o seu espaço de trabalho.

Para fazer isso:

Clique em seu avatar do Workspace no canto superior esquerdo.

Navegue até Apps e, em seguida, selecione ClickApps.

Procure por Clip: Screen Recording e ative-o.

2. Gravar um clipe de tela

Depois de ativado, você pode começar a gravar clipes diretamente na barra de ferramentas, em um comentário de tarefa ou no Clips Hub. Para gravar:

Abra o menu Quick Action na barra de tarefas, em um comentário de tarefa ou no Clips Hub

Em um comentário de tarefa, clique no ícone de vídeo para começar a gravar um clipe ou um clipe de voz em um comentário de tarefa

Clique em New Clip no canto superior direito para iniciar sua gravação de tela no Clips Hub.

5. Comece a desenhar

Depois de configurado, você pode dar vida às suas ideias com os quadros brancos ou mapas mentais do ClickUp. Vamos pegar um quadro branco, por exemplo, aqui:

Use diferentes formas, cores, caixas de texto, setas e imagens para desenhar nos quadros brancos ClickUp

Ao desenhar, experimente o seguinte para aprimorar seus vídeos e sua arte!

Largura da linha: Escolha entre diferentes espessuras para que suas linhas se destaquem ou se misturem conforme necessário

Seleção de cores: Escolha suas cores favoritas para manter as coisas claras ou para ser criativo

Estilo de linha: Alterne o estilo para combinar com a vibração de seu visual.

Marcador de texto: Use a ferramenta marcador de texto para enfatizar pontos importantes em seu quadro branco.

Ferramenta Borracha: Clique no botão da borracha e arraste-o pela tela para apagar quaisquer linhas ou formas adicionadas por engano

Ponteiro laser: Use a ferramenta laser para orientar seu público. Clique e arraste para direcionar a atenção para áreas específicas

Formas e fluxogramas: Crie diagramas visuais elegantes - selecione formas, personalize-as, duplique-as para expansão rápida e use setas para conectar ideias

Caixas de texto e notas adesivas: Adicione texto editável para anotações, descrições ou notas. Cole o texto diretamente no quadro branco para criar automaticamente uma caixa de texto ou use notas adesivas para destacar ideias e criar listas de tarefas

Com as versáteis ferramentas de desenho do ClickUp, sua gravação de tela passará de básica a cativante em pouco tempo!

6. Edite sua gravação

Depois de pressionar o botão de gravação e terminar de gravar a tela, o ClickUp oferece opções úteis de edição para aprimorar o vídeo. Se estiver procurando precisão extra, você sempre poderá usar ferramentas de recorte para edições mais detalhadas.

Adicione comentários com registros de data e hora aos vídeos para uma comunicação clara

Se você precisar enfatizar momentos importantes ou adicionar detalhes extras, as ferramentas de revisão de vídeo do ClickUp o ajudarão. Você pode:

Adicione notas: Deixe comentários em registros de data e hora específicos

Atenção ao desenho: Destaque os momentos-chave que precisam de foco

Aponte detalhes: Chame a atenção para informações vitais para garantir que elas sejam notadas

O ClickUp é compatível com os formatos MP4, WEBM e Ogg para prova de vídeo, garantindo a compatibilidade com navegadores populares como Edge, Chrome, Firefox, Safari e Opera. Com esses recursos, suas gravações de tela se tornam muito mais interativas e envolventes!

Dicas para desenhar com eficiência durante a gravação

A adição de desenhos durante a gravação de tela ou a anotação de seus clipes pode elevar seu conteúdo a um novo patamar, seja na criação de vídeos do YouTube ou de vídeos tutoriais, mas é essencial fazer isso de uma forma que melhore e não distraia.

Aqui estão algumas dicas para tornar suas gravações mais eficazes e envolventes:

Planeje com antecedência: Esboce suas ideias antes de começar a desenhar. Ter uma estrutura clara garante Esboce suas ideias antes de começar a desenhar. Ter uma estrutura clara garante excelentes habilidades de apresentação e permite que você se mantenha organizado e evite pausas desnecessárias durante a gravação. O ClickUp Brain , um assistente de IA, ajuda você a fazer um brainstorming de ideias de conteúdo e apresentação para que você não fique preso a bloqueios criativos ✅

Gere ideias, faça brainstorming de fluxos de apresentação e tire o melhor proveito de suas chamadas de vídeo com o ClickUp Brain

Ao usar ferramentas de desenho tradicionais, tente o seguinte:

Otimize a largura das linhas: Escolha a espessura correta da linha para maior clareza - linhas finas para detalhes, linhas mais grossas para ênfase. Isso ajuda seus desenhos a se destacarem sem ficarem muito ocupados ✅

Destaque áreas importantes: Use a ferramenta de destaque para enfatizar as seções mais importantes do seu desenho, orientando o foco do público ✅

Mantenha a simplicidade: Evite sobrecarregar a tela. Concentre-se em recursos visuais concisos que apoiem sua narrativa, mantendo a atenção do público nos pontos principais ✅

Envolva-se com fluxogramas: Use formas e setas para ilustrar conexões, processos ou relacionamentos. Os fluxogramas podem dividir ideias complexas em elementos visuais digeríveis ✅

Pausa quando necessário: Faça uma pausa se precisar ajustar seus desenhos ou adicionar detalhes. Uma boa ideia é pedir comentários à medida que você avança ou depois de encerrar a apresentação. Experimente o Faça uma pausa se precisar ajustar seus desenhos ou adicionar detalhes. Uma boa ideia é pedir comentários à medida que você avança ou depois de encerrar a apresentação. Experimente o ClickUp Chat para obter feedback diretamente sobre as tarefas ou sobre o clipe. ✅

Centralize suas conversas, tarefas e muito mais no ClickUp Chat

Revisão antes de compartilhar: Reproduza sua gravação antes de compartilhar. Certifique-se de que tudo flua bem, que seus desenhos estejam claros e que as mensagens principais sejam comunicadas adequadamente ✅

Seguindo essas dicas, você poderá criar gravações de tela que sejam informativas, visualmente atraentes e fáceis de acompanhar!

Aumente o nível do seu desenho e gravação de tela com o ClickUp

Desenhar no modo de gravação de tela é como adicionar uma pitada de tempero às suas explicações. Você pode manter seus espectadores presos destacando pontos-chave ou esboçando ideias complexas.

Mas não se preocupe em ser um Picasso - o objetivo é a clareza, não uma obra-prima.

Em comparação com a maioria das outras ferramentas, o ClickUp permite organizar suas gravações de tela, adicionar comentários às gravações de tela com registros de data e hora, armazenar seus modelos de desenho e colaborar facilmente com sua equipe - tudo em um só lugar!

Do planejamento de scripts à coleta de feedback, o ClickUp oferece todas as ferramentas em um único pacote.

Pronto para levar suas gravações de tela de "meh " para "wow "?

Inscreva-se no ClickUp e torne suas gravações tão dinâmicas quanto suas ideias!