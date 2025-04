Como inspirar seu próximo projeto com exemplos de design de painéis

"Acima de tudo, mostre os dados. "Essa simples citação de Edward R. Tufte nos lembra o que os painéis excelentes devem fazer: ajudar você a entender os números.

Vivemos em um mundo repleto de dados - planilhas, relatórios e gráficos intermináveis. Eles estão em toda parte, mas muitas vezes podem parecer uma bagunça emaranhada, o que nos deixa com dificuldades para ver o panorama geral.

Um painel bem projetado elimina o ruído, transformando números brutos em imagens claras e acionáveis. Quer você seja um designer, analista ou líder de negócios, esse tipo de painel pode mudar a forma como você vê e usa os dados.

Esta postagem do blog discutirá exemplos de painéis que simplificam a complexidade e ajudam você a tomar decisões mais inteligentes e mais rápidas.

resumo de 60 segundos Os painéis transformam dados brutos em imagens claras e acionáveis, ajudando os usuários a entender informações complexas de forma rápida e eficiente

Tipos de painéis: Dashboards operacionais : Atualizações em tempo real para ação imediata, ideais para monitorar as principais métricas e gerenciar os tempos de resposta do atendimento ao cliente Dashboards analíticos : Exibem insights para análise de tendências e projeções futuras, úteis para análises financeiras e de marketing Dashboards estratégicos : Visão de alto nível alinhada com metas de longo prazo, usada para monitorar KPIs de toda a empresa e o progresso em direção às metas Dashboards informativos : Apresentam os dados como uma história com recursos visuais criativos, adequados para mostrar o impacto às partes interessadas

Práticas recomendadas para o design de painéis : Entenda seu público-alvo para adaptar a apresentação dos dados Equilibre a estética com a funcionalidade para maior clareza e envolvimento Garanta a capacidade de resposta para acessibilidade em todos os dispositivos Evite a desordem e concentre-se nos dados essenciais Aproveite os recursos de integração e personalização de dados para obter informações abrangentes

Os ClickUp Dashboards oferecem um espaço organizado e personalizável para visualizar a produtividade da equipe e refinar os fluxos de trabalho, integrando tarefas, metas e controle de tempo para obter insights em tempo real

O papel do design do painel na visualização eficaz de dados

De acordo com os neurocientistas do MIT, o cérebro registra uma "assinatura de memorização visual" cerca de 300 milissegundos após a visualização de uma imagem, destacando a necessidade de os designers capturarem a atenção rapidamente.

Um painel bem projetado aproveita essa velocidade, transformando dados impressionantes em visuais intuitivos que:

Simplifique a complexidade : Divida grandes conjuntos de dados em informações facilmente digeríveis

Acelere a tomada de decisões : Apresente as principais informações em um piscar de olhos, economizando tempo

Melhore a compreensão : Ajude os usuários a se concentrarem em padrões e tendências, em vez de examinarem linhas de dados brutos

Envolva as partes interessadas: Torne dados complexos acessíveis e atraentes, mesmo para equipes não técnicas

Tipos de exemplos de design de painel

O tipo de painel de que você precisa pode variar muito, dependendo de seus objetivos, público-alvo e dados. Vamos discutir os quatro exemplos mais comuns de design de painel.

Painéis operacionais (os solucionadores de problemas em tempo real)

Os painéis operacionais são a escolha ideal para equipes que processam dados em rápida evolução. Esses painéis se concentram em atualizações em tempo real e indicadores-chave de desempenho (KPIs) que exigem ação imediata.

O layout do painel inclui:

Atualizações de dados em tempo real

Design simples e organizado para uma leitura rápida

Alertas ou notificações para desvios da norma

As empresas de comércio eletrônico dependem de painéis operacionais para acompanhar o desempenho do site, monitorar o atendimento de pedidos e gerenciar os níveis de estoque em tempo real. Um aumento repentino no tempo de carregamento da página? Um painel operacional detecta e ajuda você a resolver o problema imediatamente.

Os painéis operacionais são ideais para:

Monitoramento das principais métricas ao longo do dia

Acompanhamento do tempo de atividade do site ou da integridade do servidor

Gerenciamento dos tempos de resposta do atendimento ao cliente

Leia também: Como criar um painel de gerenciamento de produtos

Painéis analíticos (os detetives de dados)

Os painéis analíticos exibem informações sobre os dados para descobrir tendências, padrões e correlações. Eles são perfeitos para quem precisa analisar dados históricos e fazer projeções futuras com base neles.

Aprofunde-se em tabelas e gráficos com o ClickUp Dashboards

Seus principais recursos incluem:

Tabelas e gráficos interativos

Recursos de drill-down para insights mais profundos

Comparações de dados históricos e atuais

Os casos de uso comuns de um painel analítico são:

Análise de desempenho de campanhas de marketing

Análise de tendências financeiras de dados relevantes ao longo de trimestres ou anos

Entendendo o comportamento e a segmentação do cliente

de acordo com a McKinsey, as empresas que utilizam estratégias orientadas por dados experimentam um crescimento acima do mercado e obtêm ganhos de EBITDA que variam de 15% a 25%.

Painéis estratégicos (os planejadores de longo prazo)

Estudos sugerem que quase 92% dos tomadores de decisões sobre produtos acreditam que os dados e a análise são essenciais para o sucesso de seus negócios, sendo que 41% dizem que são "muito essenciais". "

Os painéis estratégicos fornecem uma visão de alto nível do desempenho alinhado às metas de longo prazo.

As empresas os utilizam como painéis de KPI para acompanhar os KPIs de toda a empresa, como metas de vendas globais ou iniciativas de sustentabilidade. Durante as reuniões trimestrais, os executivos usam esses painéis táticos para avaliar o alinhamento com as metas estratégicas.

Crie facilmente painéis de KPI no ClickUp para monitorar o desempenho geral dos negócios e a sustentabilidade

O layout do painel inclui:

Visualização de métricas-chave agregadas para uma visão geral ampla

Visuais simples para destacar as principais tendências

Dados estáticos, normalmente atualizados com menos frequência

Um painel estratégico é usado principalmente para:

Acompanhamento de KPIs de toda a empresa

Revisão do progresso em direção às metas anuais

Alinhamento do desempenho departamental com as metas estratégicas

Painéis informativos (os contadores de histórias)

Os painéis informativos apresentam os dados como uma história, facilitando a compreensão de qualquer público. As empresas podem usar painéis informativos para mostrar seu impacto às partes interessadas. Por exemplo, uma empresa pode criar infográficos e gráficos atraentes para exibir visualmente o número de clientes atendidos por uma iniciativa específica.

via Tableau

Seus principais recursos incluem:

Visuais criativos, como infográficos e gráficos

Interatividade mínima para uma comunicação direta

Foco na estética do design para obter o máximo de envolvimento

você sabia? O cérebro humano processa imagens 60.000 vezes mais rápido do que textos, e 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais.

Exemplos notáveis de design de painéis

É sempre uma boa ideia observar exemplos de painéis para se inspirar, mas começar com modelos prontos pode economizar tempo e esforço. O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, facilita a criação de painéis intuitivos adaptados às suas necessidades.

É perfeito para gerenciar e monitorar diferentes projetos com painéis e trabalhar com clientes, convidando-os como convidados.

Mas um ótimo painel só é tão poderoso quanto os dados que o sustentam. Se a sua empresa funciona com ferramentas fragmentadas, você ficará preso a informações isoladas, decisões lentas e ineficiências que só pioram com o tempo.

O ClickUp reúne tudo - tarefas, documentos, metas e painéis - em um espaço de trabalho unificado, para que você possa monitorar, analisar e agir em um só lugar. Não é mais necessário ficar pulando entre ferramentas - apenas uma execução mais inteligente e rápida.

Vamos dar uma olhada em alguns modelos táticos de design de painel que o ajudarão a criar painéis incríveis com o mínimo de esforço.

1. O modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Gerenciar projetos envolve fazer malabarismos com dezenas de tarefas simultaneamente, mas o painel certo mantém tudo em sincronia. O modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma visão panorâmica dos seus projetos, desde as atribuições de tarefas até os prazos, ajudando sua equipe a se manter alinhada e proativa. Ele é perfeito para simplificar fluxos de trabalho complexos sem perder o ritmo.

Faça o download deste modelo Acompanhe, analise e gerencie tarefas, recursos e o progresso do projeto com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Este painel de gerenciamento de projetos oferece visualizações de tarefas flexíveis, como uma:

Visualização de lista : Classifique, filtre e agrupe tarefas para uma organização rápida

Visualização de painel : Acompanhe visualmente o progresso da tarefa por status, responsável ou prioridade

Visualização de calendário : Planeje e acompanhe as atividades em um calendário tradicional

Visualização Gantt: Mapeie cronogramas, marcos e dependências de tarefas

Além disso, os Custom Fields in ClickUp aprimoram o rastreamento e os relatórios, permitindo que você registre detalhes como:

Nível de risco : Avalie a prioridade da tarefa com marcadores Baixo, Médio e Alto

Taxa de progresso : Acompanhe automaticamente a conclusão de tarefas por meio de subtarefas e listas de verificação

Orçamento remanescente : Compare os custos planejados com os reais para uma melhor supervisão financeira

Fase do projeto: Categorize as tarefas por fases, como Início, Planejamento, Execução e Encerramento

👉🏼Ideal for: Equipes que gerenciam projetos complexos e precisam de um painel claro e personalizável para acompanhar o progresso e otimizar os resultados

Dica profissional: Personalize a Visão de carga de trabalho no ClickUp para definir limites de capacidade para cada membro da equipe. Isso garante cargas de trabalho equilibradas, evita o esgotamento e ajuda a identificar a largura de banda disponível para novas tarefas.

2. Modelo de painel de relatório do ClickUp Analytics

Os dados falam mais alto e com mais clareza quando estão bem organizados. O modelo de painel de relatório do ClickUp Analytics é a opção ideal para traduzir números brutos em informações significativas. Você pode usá-lo para acompanhar o tráfego do site ou o desempenho da campanha em vários canais sociais para otimizar suas iniciativas de marketing.

Faça o download deste modelo Monitore, avalie e exiba dados essenciais de desempenho com o modelo de painel de relatório do ClickUp Analytics

Comece com uma Visão geral dos dados on-line para preparar o cenário para seu relatório. Use o modelo para incluir um detalhamento de Tipos de sessão em um gráfico de colunas, comparar Visitas à página do mês atual e do anterior e visualizar a Razão de visitantes novos vs. visitantes que retornam com um gráfico de pizza.

É possível documentar métricas críticas como conversões totais, taxas de conversão e receita na seção Conversão de vendas. Use gráficos para ilustrar tendências ao longo do tempo e gráficos de barras para destacar os Principais produtos.

Essa seção também permite calcular e exibir seu Valor médio de visita, dando às partes interessadas uma visão clara de como o tráfego do site se traduz em receita.

Por fim, encerre seu relatório com uma seção de Transações. Inclua resumos de transações para garantir que todos os detalhes financeiros essenciais sejam abordados, facilitando o acompanhamento do desempenho e identificando oportunidades de otimização.

👉🏼Ideal for: Profissionais de marketing, equipes de comércio eletrônico e analistas de dados que buscam otimizar estratégias por meio de decisões precisas e orientadas por dados

3. Modelo de painel de relatório de marketing digital do ClickUp

Do desempenho do anúncio às métricas de engajamento, o modelo de painel de relatório de marketing digital do ClickUp consolida os principais dados de marketing em um resumo visualmente atraente e compartilhável.

Faça o download deste modelo Acompanhe o desempenho de sua campanha digital sem esforço com o modelo de painel de relatório de marketing digital do ClickUp

Use a seção Web Analytics Report para monitorar estatísticas importantes do site, como visitas, taxas de rejeição, visualizações e taxas de conversão. Em seguida, concentre-se no Social Media Campaign Performance para acompanhar as análises dos seus canais de mídia social.

As tabelas personalizáveis do modelo permitem que você insira todos os dados de cada plataforma, ajudando-o a analisar métricas como engajamento, alcance e conversões para entender como seus esforços de mídia social repercutem no seu público.

👉🏼Ideal for: Profissionais de marketing digital, gerentes de mídia social e proprietários de empresas que buscam uma maneira clara e eficiente de acompanhar e gerar relatórios sobre o desempenho de suas campanhas digitais

4. Modelo de painel de roteiro de TI do ClickUp

Ao gerenciar iniciativas de TI, você precisa de um roadmap que seja tão dinâmico quanto seus projetos. O modelo de painel ClickUp IT Roadmap organiza as prioridades tecnológicas, os cronogramas e os recursos para você.

Faça o download deste modelo Planeje, acompanhe e gerencie seus projetos de TI sem esforço com o modelo de painel ClickUp IT Roadmap

Em vez de fazer malabarismos com planilhas e atualizações dispersas, você tem uma visão em tempo real das próximas iniciativas, sprints ativos e possíveis obstáculos. Exibições personalizáveis, como listas, gráficos de Gantt, quadros, etc., exibem detalhes importantes, como cronogramas de projetos. exibem detalhes importantes, como cronogramas de projetos, distribuição de carga de trabalho e controle de orçamento, para que você possa tomar decisões informadas sem precisar pesquisar em várias ferramentas.

Quer esteja gerenciando atualizações de infraestrutura ou implementações de software, este painel mantém tudo organizado e acessível.

👉🏼Ideal for: Gerentes de TI, gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam de uma abordagem clara e organizada para gerenciar iniciativas de TI e alinhar as partes interessadas

Leia também: Como criar painéis ágeis para sua equipe de software

5. O modelo de painel do relatório de marketing do ClickUp

Os resultados de marketing são tão bons quanto a forma como você os informa. Independentemente de você estar informando sobre o desempenho da campanha ou acompanhando o crescimento dos negócios, o modelo de painel de relatório de marketing do ClickUp facilita o compartilhamento do progresso ao apresentar KPIs, destaques da campanha e ROI em um relance.

Faça o download deste modelo Relate o sucesso de suas campanhas de marketing com o modelo de relatório de marketing do ClickUp

Você pode usá-lo para definir objetivos de marketing claros para lembrar a todos o que sua empresa pretende alcançar. Use o painel para delinear objetivos de marketing específicos, como:

Obtenção de um aumento de 10% na receita mensal

Obtenção de 12.000 visitas ao site por mês

Geração de 100 novos leads até o final do trimestre

Este modelo permite que sua equipe de marketing mantenha o foco nessas metas e apresente o progresso em um formato estruturado e fácil de entender.

👉🏼Ideal for: Gerentes de marketing, analistas e proprietários de empresas que buscam uma maneira eficiente de monitorar e apresentar o desempenho de marketing

Leia também: Melhores alternativas ao Google Analytics para geração de relatórios

6. Painel de pagamento por clique (PPC) no Power BI por Coupler. io

Deseja obter insights mais profundos sobre suas campanhas de PPC (Pay-Per-Click)? O painel PPC no modelo Power BI da Coupler.io é a ferramenta ideal para analisar o desempenho dos anúncios e otimizar os gastos. Você pode acompanhar as métricas essenciais de PPC, como gastos com anúncios, impressões, cliques e muito mais.

Filtre facilmente o relatório por tipo de anúncio, tipo de campanha ou fontes de dados específicas de plataformas como Google Ads e Facebook Ads. Essa flexibilidade permite uma análise personalizada e detalhada de suas campanhas, ajudando você a entender como o gasto com anúncios afeta o desempenho.

Basta conectá-lo às suas fontes de dados e você poderá visualizar as principais métricas, incluindo:

Valor gasto

Impressões

Cliques

CTR (taxa de cliques)

CPM (custo por mil impressões)

CPC (custo por clique)

Esse painel interativo e personalizável é atualizado automaticamente em uma programação escolhida. Ele também facilita o acompanhamento de tendências e a otimização do desempenho, permitindo a comparação de métricas ao longo do tempo.

👉🏼Ideal for: Profissionais de marketing de PPC e gerentes de campanha que desejam monitorar e otimizar os gastos com publicidade em várias plataformas

Leia também: Como criar um painel de portfólio de projetos para gerenciar projetos

Práticas recomendadas para criar designs exclusivos de painéis

Criar um painel que não seja apenas visualmente atraente, mas também funcional, requer uma combinação de princípios de design e praticidade. Aqui estão algumas práticas recomendadas para tornar seus painéis eficazes e envolventes.

Entenda seu público

A primeira etapa do projeto de qualquer painel é entender quem o usará. Eles são analistas de dados, gerentes de projeto ou executivos? As diferentes partes interessadas terão necessidades e níveis de especialização diferentes.

Ao identificar seu público, você pode adaptar a apresentação dos dados ao que é mais relevante para ele.

Equilibre a estética com a funcionalidade

Um painel bem projetado deve ser visualmente atraente e funcional. É fundamental encontrar o equilíbrio certo com os elementos interativos. O foco excessivo na estética pode levar a embelezamentos desnecessários que obscurecem dados qualitativos e quantitativos importantes, ao passo que um design puramente funcional pode parecer árido e desinteressante.

O software de painel, como o ClickUp, oferece modelos prontos para uso para proporcionar uma experiência de usuário tranquila sem sacrificar a clareza.

Garanta a capacidade de resposta

Os dispositivos móveis (excluindo tablets) foram responsáveis por 58,67% do tráfego global de sites no último trimestre de 2023.

Com as equipes trabalhando em vários dispositivos, é essencial garantir que o seu painel seja responsivo. Um painel responsivo se adapta perfeitamente a diferentes tamanhos de tela, tornando-o acessível a qualquer hora e em qualquer lugar.

Evite armadilhas comuns de design

Layouts desordenados, excesso de texto ou recursos visuais exagerados podem confundir os usuários e distraí-los dos principais insights.

Você deve:

Mantenha seu design limpo, simples e consistente

Adote uma abordagem minimalista, concentrando-se apenas nos dados essenciais

Evite usar muitos tipos de gráficos ou cores que possam criar ruído visual

Aproveite os recursos de integração e personalização de dados

Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma boa quantidade de tempo desperdiçado com rolagem, pesquisa e decifração de conversas fragmentadas em e-mails e chats.

Os ClickUp Dashboards oferecem um espaço organizado e personalizável para visualizar a produtividade da sua equipe e refinar os fluxos de trabalho. A interface intuitiva da plataforma permite que você adapte vários exemplos de interface do usuário do painel às suas necessidades específicas.

Visualize o desempenho de sua equipe com facilidade usando os ClickUp Dashboards

Os painéis do ClickUp extraem dados em tempo real de tarefas, metas, controle de tempo e outras áreas importantes, para que você não precise compilar relatórios manualmente. Em vez de alternar entre aplicativos, você pode acompanhar os cronogramas do projeto, a capacidade da equipe e as atualizações de orçamento, tudo em um só lugar.

Os cartões personalizados permitem que você monitore os status das tarefas, a distribuição da carga de trabalho e os itens atrasados em um piscar de olhos. Precisa de um instantâneo do progresso do pipeline de vendas ou da velocidade do sprint? Basta arrastar e soltar os cartões certos, sem necessidade de configuração complicada.

Aqui estão alguns painéis que você pode criar no ClickUp para tomar decisões baseadas em dados.

Painéis de tarefas : Acompanhe as tarefas em vários estágios de progresso e mantenha-se organizado : Acompanhe as tarefas em vários estágios de progresso e mantenha-se organizado

Painéis de projetos : Monitore o progresso e os prazos da equipe, identifique e resolva gargalos e entregue os projetos no prazo

Painéis de controle de tempo : Centralize as planilhas de horas e simplifique o faturamento

Painéis de impressão : Acompanhe facilmente o desempenho e as métricas do sprint para se manter no rumo certo

Painéis de trabalho : Exibem KPIs, métricas e pontos de dados críticos relevantes para um determinado processo de negócios, departamento ou projeto Exibem KPIs, métricas e pontos de dados críticos relevantes para um determinado processo de negócios, departamento ou projeto

Painéis de campanha : Avalie o sucesso da campanha de marketing em vários canais

Painéis de vendas : Visualize e acompanhe o desempenho de vendas

Painéis executivos: Crie um resumo executivo de relatórios e KPIs em várias funções de negócios ou uma visão geral de alto nível para executivos de nível C : Crie um resumo executivo de relatórios e KPIs em várias funções de negócios ou uma visão geral de alto nível para executivos de nível C

Com o ClcikUp, crie painéis que o mantenham no caminho certo

O objetivo da visualização é o insight, não as imagens.

Com esta citação, Ben Shneiderman nos lembra que o design eficaz de painéis deve priorizar informações significativas em detrimento da mera estética.

Quer você esteja gerenciando projetos, analisando relatórios ou planejando sua próxima grande campanha, um painel bem elaborado pode fazer toda a diferença.

Com seus modelos intuitivos e recursos personalizáveis, o ClickUp permite que você crie painéis que não são apenas funcionais, mas transformadores. Os ClickUp Dashboards proporcionam a clareza e o controle de que sua empresa precisa para prosperar, independentemente do setor ou do tamanho da equipe.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e veja como um design excelente pode ser fácil.