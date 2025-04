mais de 25 melhores prompts de IA de Gêmeos para aumentar a produtividade

Erik Brynjolfsson e seus colegas da Universidade de Stanford e do MIT realizaram um experimento fascinante com 5.000 agentes de suporte ao cliente de uma grande empresa. Eles compararam agentes que trabalhavam sem IA com aqueles que usavam ferramentas de IA para ver se a produtividade era diferente. E adivinhe só?

Os agentes que usam IA lidaram com 13. 8% mais consultas por hora

*A qualidade do trabalho melhorou ligeiramente em 1,3% em termos de resolução bem-sucedida de problemas

Ainda mais interessante: os clientes não sabiam dizer se os agentes estavam usando IA ou não!

A IA também atuou como um equalizador, ajudando os agentes menos experientes a ter um desempenho melhor e acelerando a curva de aprendizado dos novos contratados. O domínio das ferramentas de IA pode melhorar claramente a eficiência e simplificar tarefas complexas.

Portanto, considere este guia como seu curso intensivo sobre o uso da IA para produtividade - ele abrange tudo, desde os melhores prompts Gemini até ferramentas alternativas poderosas. Também sugerimos ferramentas de IA mais avançadas que você pode experimentar - aquelas que não precisam de prompts longos e trabalhosos porque já têm o contexto de que precisam! 🧠

resumo de 60 segundos O Google Gemini AI é um modelo avançado de linguagem multimodal de grande porte que se integra a recursos de raciocínio e permite soluções adaptáveis em diferentes aplicativos

É preciso escrever prompts detalhados e contextuais para que o Gemini for Google responda às consultas dos usuários

Prompts são entradas estruturadas fornecidas a um modelo de IA para orientar suas respostas

As limitações do Gemini AI incluem imprecisões ocasionais, possíveis alucinações, personalização limitada e desafios para lidar com tarefas complexas de forma eficiente

ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA que aumenta a produtividade automatizando tarefas, fornecendo insights acionáveis e oferecendo soluções personalizadas para gerenciamento de projetos e colaboração

Entendendo a IA dos Gêmeos

via Gemini

O Gemini é a família de modelos de IA mais avançada do Google, com desenvolvimentos significativos em duas versões principais. O Gemini 1.0 inicial (dezembro de 2023) estabeleceu a base, enquanto o Gemini 2.0 (dezembro de 2024) marcou uma mudança em direção a recursos de IA mais agênticos.

Evolução central de Gêmeos

O Gemini evoluiu significativamente de sua compreensão multimodal inicial para recursos mais avançados. Enquanto o Gemini 1. 0 se concentrava no processamento de várias modalidades - texto, código, áudio, imagem e vídeo - o Gemini 2. 0 enfatiza a ação autônoma e a tomada de decisões, aprimorando sua inteligência geral.

Apesar desses avanços, o Gemini mantém sua estrutura de modelo em três níveis: Ultra para o desempenho mais avançado, Pro para uma abordagem equilibrada e Nano para otimização móvel.

Você sabia que o termo "Inteligência Artificial" foi criado em 1956 em uma conferência de Dartmouth?

Novos recursos notáveis do Gemini for Google

A pesquisa profunda do Gemini permite que você explore tópicos complexos e desenvolva relatórios detalhados. O assistente de IA aprimorou o diálogo, o uso de ferramentas e a memória com o Project Astra.

Há também o Project Mariner, que permite que você interaja com o conteúdo da Web sem problemas por meio de um agente de IA baseado em navegador. Para os desenvolvedores, o Jules é um divisor de águas: um assistente de codificação com tecnologia de IA que se integra ao GitHub para simplificar os fluxos de trabalho.

A integração de jogos do Gemini leva a jogabilidade para o próximo nível, fornecendo agentes de IA para analisar, entender e ajudar nas interações em tempo real.

Aplicações práticas para usuários

O Gemini foi projetado para lidar com as solicitações dos usuários de forma integrada em várias ferramentas, aplicativos e serviços, seja em dispositivos móveis ou na Web.

Você pode acessá-lo por meio do aplicativo Gemini (antigo Bard), que tem recursos de bate-papo otimizados. Ele se integra perfeitamente ao Google Workspace, incluindo a Pesquisa, o Maps e o Lens, para uma experiência mais conectada.

Você pode usar os recursos do Gemini em dispositivos móveis por meio de dispositivos Pixel. Para obter acesso mais avançado, os desenvolvedores podem acessar o Gemini para o Google por meio do Google AI Studio e Vertex AI. Ao mesmo tempo, as empresas podem se beneficiar de soluções empresariais sob medida com opções de personalização para atender a necessidades específicas.

Principais prompts de IA da Gemini para diferentes casos de uso

Para obter as respostas mais precisas do Gemini, seja claro e detalhado em seus prompts. Se estiver gerando código ou conteúdo, certifique-se de que suas instruções tenham palavras-chave específicas e relevantes e contexto suficiente.

Para evitar erros ou alucinações, divida instruções mais longas em prompts separados.

Aqui estão os 25+ melhores prompts de Gêmeos para você começar!

1. Brainstorm de ideias para postagens em blogs

Supere o bloqueio do escritor gerando ideias de conteúdo.

Prompt: "Dê-me 10 ideias de posts de blog relacionados a [tópico] que sejam interessantes e envolventes para um [público-alvo]. "

via Gemini

2. Escreva descrições de produtos

Crie descrições de produtos atraentes para fins de marketing e vendas.

Prompt: "Escreva três descrições de produto concisas e persuasivas para [nome do produto], destacando [característica principal 1] e [característica principal 2]. "

via Gemini

3. Crie legendas para mídias sociais

Escreva legendas de mídia social peculiares e envolventes para melhorar sua presença digital.

Prompt: "Elabore cinco legendas criativas para mídia social para o lançamento de um [produto/serviço], com foco em [benefício principal] e usando hashtags relevantes. "

via Gemini

4. Reescreva o conteúdo existente

Melhore o conteúdo existente com base no feedback e nas sugestões da equipe.

Prompt: "Reescreva este artigo/texto [link] em um tom mais conciso e persuasivo para uma [plataforma específica] (por exemplo, LinkedIn, Twitter). "

via Gemini

5. Escreva conteúdo longo

Dê instruções detalhadas ao Gemini e obtenha uma postagem de blog em minutos.

Prompt: "Escreva uma postagem de blog cativante sobre [tópico] em menos de 500 palavras, direcionada a [público]. "

via Gemini

6. Crie títulos

Identifique as necessidades de seu conteúdo e encontre títulos atraentes e que chamem a atenção.

Prompt: "Gere 10 opções de títulos exclusivos e que chamem a atenção para um artigo sobre [tópico]. "

via Gemini

7. Escreva linhas de assunto de e-mail

Crie linhas de assunto de e-mail que provavelmente serão abertas.

Prompt: "Gere cinco linhas de assunto de e-mail atraentes para uma campanha de marketing promovendo [produto/serviço]. "

via Gemini

8. Crie conteúdo de perguntas e respostas

Crie seções úteis de perguntas frequentes para o seu site ou materiais de suporte ao cliente.

Prompt: "Gere cinco perguntas comuns que os clientes possam ter sobre [produto/serviço] e forneça respostas concisas e informativas. "

via Gemini

9. Conclua seu site

Crie um texto atraente para o site que comunique efetivamente a mensagem de sua marca.

Prompt: "Escreva uma página "Sobre nós" concisa e informativa para uma [empresa] que destaque [principais valores e missão]. "

via Gemini

10. Envolva seu público

Seja criativo com o Google Gemini e crie CTAs exclusivos.

Prompt: "Gere três fortes chamadas à ação para um [tipo de conteúdo] sobre [tópico] voltado para [público-alvo]. "

via Gemini

11. Planeje cronogramas de projetos

Cumpra os prazos e evite agendas bagunçadas com o Google Gemini.

Prompt: "Crie um cronograma de projeto para [nome do projeto] com [número] de marcos e prazos importantes. "

via Gemini

12. Comunicação e colaboração

Prometa à sua equipe reuniões produtivas e nunca mais se atrase para uma!

Prompt: "Escreva um conjunto conciso de instruções para [tarefa] com novos funcionários. "

via Gemini

13. Elimine o constrangimento

Promova a união da equipe e melhore a dinâmica das reuniões com ideias criativas do Gemini for Google.

Prompt: "Escreva 10 atividades criativas para [tarefa] para a equipe de [nome do departamento}. "

via Gemini

14. Brainstorming de ideias de negócios

Abra caminho para o pensamento empreendedor e identifique novas oportunidades de sucesso.

Prompt: "Gere uma lista de 10 ideias de negócios em potencial relacionadas a [setor/interesse]. "

via Gemini

15. Melhore a comunicação com os clientes

Melhore as interações de atendimento ao cliente e construa relacionamentos mais sólidos com respostas polidas e empáticas.

Prompt: "Elabore uma resposta de atendimento ao cliente para [Nome do cliente] com relação a [número do pedido]. Peça desculpas pelo [problema] e informe-o de que estamos [descreva o que está fazendo para resolver o problema]. Mantenha um tom [instruções de tonalidade]. "

via Gemini

16. Resolver problemas no local de trabalho

Envolva sua equipe na solução colaborativa de problemas.

Prompt: "Gere uma lista de cinco possíveis soluções para [problema] em nossa [equipe/departamento]. "

via Gemini

17. Desenvolva o relacionamento entre as equipes

Elimine o tédio no trabalho e melhore o moral da equipe com soluções criativas da Gemini.

Prompt: "Faça um brainstorming de cinco soluções criativas para melhorar [problema] no [departamento/equipe]. "

via Gemini

18. Melhore os processos de trabalho

Identifique gargalos, mantenha-se organizado e padronize as práticas diárias, bem como os processos de trabalho de longo prazo.

Prompt: "Desenvolva uma lista de verificação para [tarefa] para garantir a consistência e minimizar os erros. "

via Gemini

19. Promova o desenvolvimento dos funcionários

Identifique e acesse recursos de aprendizagem valiosos. Solicite ao Gemini que busque uma lista atualizada dos materiais certos em seu domínio ou área de interesse.

Prompt: "Gere uma lista de cinco recursos (livros, artigos, podcasts) que podem me ajudar a melhorar minha [habilidade]. "

via Gemini

Leia também: Melhores ferramentas de engenharia de prompts para IA generativa

20. Escreva roteiros

Desenvolva ideias criativas de histórias e experimente diferentes gêneros de filmes.

Prompt: "Componha um roteiro curto para um [tipo de cena] para um [tipo de filme]. "

via Gemini

21. Crie personagens

Crie personagens ricos e atraentes para seus mundos fictícios. Você pode se aprofundar o quanto quiser, dando a eles personalidades fortes, atributos físicos exclusivos e histórias ou peculiaridades interessantes.

Prompt: "Gere cinco nomes de personagens e histórias de fundo exclusivos para um [gênero/descrição de romance]. "

via Gemini

22. Escrever letras de músicas

Obtenha assistência na composição de músicas e explore diferentes estilos musicais.

fato divertido: Além do Gemini for Google, existem ferramentas como o AIVA e o Boomy que permitem que qualquer pessoa crie músicas rapidamente. Embora o AIVA seja popular para composição musical, ele também pode sugerir letras que se encaixem. O Boomy gera músicas e letras no gênero e estilo preferidos dos usuários.

Prompt: "Escreva uma letra de música no estilo de [artista] sobre [tema]. "

via Gemini

23. Crie um quadro de humor

Visualize e refine seus conceitos de design com a ajuda do gosto da IA, treinada em bilhões de pontos de dados.

Prompt: "Crie um quadro de humor para um [projeto de design] com foco em [paleta de cores/estilo]. "

via Gemini

24. Compor poesia

Quem disse que a poesia se limita à expressão humana? Você pode explorar diferentes estilos poéticos e expressões criativas com a IA (embora a qualidade do resultado possa não se comparar à dos versos humanos e a IA possa se ater mais a um determinado esquema de rima).

Prompt: "Componha um poema curto sobre [tópico] no estilo de [poeta]. "

via Gemini

25. Escreva histórias curtas

Supere o bloqueio de escritor e comece a escrever histórias curtas.

Prompt: "Gere cinco ideias de histórias exclusivas para um conto sobre [tema]. "

via Gemini

26. Crie uma cópia do anúncio

Escreva um texto de anúncio envolvente que seja do agrado de seu público-alvo. Lembre-se de que talvez seja necessário ajustá-los e refiná-los para eliminar frases clichês de IA e sentenças prolixas.

Prompt: "Escreva [número] de opções de texto de anúncio atraentes para [produto/serviço] visando [público-alvo]. Concentre-se em [Benefício principal/Proposta de venda exclusiva]. "

via Gemini

Leia também: Melhores ferramentas de geração de arte de IA para designers

27. Traduzir informações

Acesse informações e recursos sem a barreira do idioma. Pode ser útil para negócios internacionais, viagens, educação, crescimento pessoal e desenvolvimento comunitário usar Gêmeos para traduções.

Prompt: "Traduza este texto [texto] para [idioma]. "

via Gemini

28. Fazer uma pergunta

Se você é um usuário que está se perguntando como fazer uma pergunta à IA, coloque-a em um prompt como o do exemplo.

Prompt: "[Enquadre uma pergunta específica para obter uma resposta direta ao ponto]"

Exemplo: " Como ser um engenheiro de prompt ? "

via Gemini

29. Escrever código

A IA do Gemini pode criar trechos de código, funções, programas ou até mesmo aplicativos com base em suas instruções.

prompt: "Escreva o código de [linguagem] para [tópico]. "

via Gemini

30. Gerar redações

Insira detalhes específicos sobre o tipo de redação que você precisa da Gemini AI e observe-a escrevê-la. Pedimos a ele que criasse uma para o conceito de sugestão de cadeia de pensamento!

Prompt: "Escreva uma redação sobre [tópico] com [limite de palavras]. Não se esqueça de incluir [palavras-chave específicas e relevantes]. "

Exemplo: "Escreva um ensaio sobre o prompting Chain of thought em 700 palavras. Não se esqueça de incluir palavras-chave relevantes, como modelo de linguagem grande e prompting de cadeia de pensamento. "

via Gemini

Fato curioso: O Google batizou seu modelo avançado de IA de "Gemini" para simbolizar a dualidade de seus recursos: combinar processamento de linguagem com raciocínio. Isso reflete os objetivos mais amplos do sistema de IA Gemini, que são fornecer percepções altamente confiáveis e eficientes, mantendo a flexibilidade entre os aplicativos. O nome também se baseia na ideia de dualidade da constelação Gemini, que representa a adaptabilidade e a fusão de diferentes tecnologias para melhorar a experiência do usuário.

Por que dominar os prompts é crucial?

Você precisa entender a arte de escrever prompts para saber como usar a IA do Google Gemini. Eles influenciam a qualidade da resposta que você obtém do modelo de IA.

Um prompt é a entrada ou instrução que você fornece a um modelo de linguagem para gerar uma resposta específica. Ele funciona como uma consulta ou ponto de partida e orienta a IA sobre o tipo de resultado esperado. Você pode fazer um prompt na forma de uma pergunta, uma declaração ou um exemplo. Além disso, sua qualidade e clareza moldam significativamente a resposta da IA.

Um usuário do Reddit explica por que o design do prompt é importante para sua interação com um modelo de IA:

A IA é muito boa em seguir instruções e replicar exemplos. Portanto, quanto mais específicos e completos forem seus prompts e exemplos, mais próximo o resultado estará de suas metas. Por exemplo, "escreva uma história" versus "escreva uma novela épica de alta fantasia no estilo de JRR Tolkien, mas com as seguintes espécies em vez de elfos, anões, humanos e hobbits".

Principais características de um prompt

Aqui estão as características essenciais de um prompt bem estruturado:

Consulta de entrada : Insira a informação ou o comando para o GeminiExemplo: "Escreva cinco práticas recomendadas básicas para usar o Gemini. "

Fornecer contexto : Ofereça informações básicas ou detalhes específicos para orientar o modeloExemplo: "Resuma este parágrafo em 100 palavras. "

Seja específico: Explicar o formato, o estilo ou o tom desejado para a respostaExemplo: "Escreva um blog envolvente e coloquial sobre multitarefa. "

Personalizar: Personalize os prompts para obter resultados específicos e torná-los versáteis para diferentes casos de usoExemplo: "Ajuste o texto abaixo para um estudante universitário e ofereça feedback positivo e negativo sobre a versão atual. "

Assista a este explicador rápido para dominar a arte da solicitação!

Benefícios do uso de prompts de IA

Usar modelos de prompt de IA ou criar o seu próprio pode melhorar significativamente a sua experiência com o Gemini. Veja como:

Crie prompts eficazes para gerar resultados relevantes e de alta qualidade

Economize tempo com prompts de IA Gemini bem estruturados e instruções claras

Estimule a criatividade usando prompts para inspirar novas ideias, enredos e conceitos

Enfrente diversas tarefas com prompts informativos e de alta qualidade adaptados a várias necessidades

Aprimore suas habilidades de redação de prompts enquanto explora diferentes tópicos e perspectivas

Supere o bloqueio de escritor permitindo que a IA gere ideias e explore possibilidades

Vamos ver como podemos fazer com que Gêmeos trabalhe para nós com esses prompts agora!

Leia também: Exemplos, técnicas e aplicações práticas de engenharia de prompts

Limitações do uso do Gemini

O Gemini é uma ferramenta útil para realizar várias funções. No entanto, antes de confiar cegamente nela, preste atenção a essas deficiências do modelo de IA:

Embora o Gemini Advanced (versão paga) prometa segurança de dados, sua versão gratuita não tem criptografia de ponta a ponta

O modelo de IA pode alucinar informações e gerar respostas que podem precisar de verificação

A menos que você esteja escrevendo prompts dizendo claramente aos geminianos o que fazer, as respostas não servirão para cumprir o objetivo

Você precisa dividir tarefas complexas em vários prompts separados para obter respostas precisas dos geminianos; esse processo pode ser demorado

Os recursos restritos de personalização da ferramenta não permitem que os usuários a adaptem para atender às suas necessidades específicas

As integrações do Gemini são limitadas ao espaço de trabalho do Google

Um usuário do Google Gemini AI no G2 diz,

O raciocínio do Gemini por trás dos resultados pode não ser claro, o que dificulta a verificação da precisão e a redução de possíveis vieses. Essa opacidade pode ser inquietante, especialmente para usuários que lidam com informações confidenciais.

O raciocínio do Gemini por trás dos resultados pode não ser claro, o que dificulta a verificação da precisão e a redução de possíveis vieses. Essa opacidade pode ser inquietante, especialmente para usuários que lidam com informações confidenciais.

Alternativas do Gemini para explorar

Por que ficar preso às limitações das ferramentas de IA do Gemini? Aproveite o ClickUp Brain - seu assistente abrangente com tecnologia de IA!

O ClickUp Brain conecta todas as suas tarefas, documentos e conhecimento da equipe no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Agora, gerencie todos os seus projetos em uma única plataforma, sem a necessidade de alternar entre vários aplicativos. A melhor parte? O ClickUp é compatível com mais do que apenas o Google Workspace. Integre-o a mais de 1000 aplicativos que você usa todos os dias.

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar - aprimorado pela IA integrada.

Veja como o ClickUp Brain soluciona algumas das limitações do Gemini:

Medidas de segurança de dados

Embora a versão gratuita do Gemini não tenha criptografia de ponta a ponta, o ClickUp Brain garante a privacidade dos dados, mantendo as informações confidenciais e sensíveis aos negócios dentro dos limites seguros do seu espaço de trabalho. Isso garante que os dados comerciais confidenciais permaneçam seguros.

Resultados sem erros

Enquanto a IA do Google Gemini pode alucinar dados ou produzir informações imprecisas, o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain recupera dados contextualmente precisos de seu espaço de trabalho. Ao basear as respostas em informações internas verificadas, ele minimiza a probabilidade de gerar resultados enganosos.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta em seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain para pesquisar qualquer coisa na Internet. Encontre hotéis, restaurantes, planeje férias e muito mais na ponta dos dedos.

Prompt: "Você pode sugerir lugares para comer sushi em Nova York? "

Pesquise qualquer coisa na Internet com o ClickUp Brain

Facilidade de solicitação

Ao contrário do Gemini, que exige prompts altamente detalhados e precisos para obter respostas eficazes, o ClickUp Brain apresenta uma interface intuitiva e uma IA de conversação que entende consultas gerais dentro do contexto de seus projetos. Isso elimina a necessidade de uma engenharia de prompt excessivamente complexa.

Deixe de lado os prompts excessivamente complicados com o ClickUp Brain

Manuseio de tarefas complexas

Com o Gemini, dividir tarefas complexas em vários prompts pode consumir muito tempo. O ClickUp Brain consolida esses fluxos de trabalho, oferecendo soluções integradas em um espaço de trabalho unificado, permitindo que os usuários abordem processos de várias etapas sem ter que fazer malabarismos com vários prompts separados.

Trabalhe mais rapidamente em um único prompt com o ClickUp Brain

Personalização e flexibilidade

As opções limitadas de personalização do Gemini restringem sua adaptabilidade a casos de uso específicos. Por outro lado, a escalabilidade e os amplos recursos de integração do ClickUp Brain permitem que os usuários adaptem as ferramentas de IA às suas funções e setores exatos, tornando-o uma solução de produtividade mais versátil.

O ClickUp Brain está integrado ao Docs para edição colaborativa

Dica profissional: Personalize os fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe, configurando modelos para diferentes projetos, tarefas ou iniciativas. Ao contrário do Gemini, que tem personalização limitada, o ClickUp Brain permite que você molde a plataforma para atender às suas necessidades exatas, aumentando sua produtividade.

Além de resolver os problemas que você pode enfrentar com o Gemini, o ClickUp Brain também se mostra útil para várias outras tarefas, graças à sua capacidade de se integrar ao seu espaço de trabalho e absorver todas as informações.

Veja o que ele pode fazer por você:

AI Project Manager : Automatiza tarefas de rotina, como relatórios de progresso e atualizações da equipe, permitindo que você se concentre em iniciativas estratégicas

Escritor de IA: Auxilia na criação de conteúdo de alta qualidade adaptado à sua função específica, melhorando a comunicação e a documentação

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, respostas de e-mail e muito mais

Melhor colaboração : Facilita o alinhamento entre as equipes ao fornecer uma fonte centralizada de informações

Escalabilidade : Oferece suporte a mais de 100 ferramentas para vários tipos de trabalho, tornando-o adaptável a diversas necessidades profissionais e escalável à medida que sua organização cresce

Resumir: Navega por uma reunião ou tópico específico para resumir informações e destacar pontos-chave de acordo com suas necessidades

Use o ClickUp Brain para resumir informações e destacar pontos importantes em questão de minutos

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, que certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que facilitam nossa vida e nos permitem focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, que certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que facilitam nossa vida e nos permitem focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

Leia também: Melhor software de assistente de redação com IA

Aproveite a produtividade com o ClickUp

Embora ferramentas como o Google Gemini ofereçam recursos valiosos, o ClickUp Brain se destaca por abordar limitações comuns e personalização incomparável.

O Gemini pode se integrar perfeitamente ao Google Workspace para solicitações específicas de tarefas, mas o ClickUp se conecta não apenas ao Google, mas a uma ampla gama de outras ferramentas. Além disso, o ClickUp Brain pode analisar informações de forma independente e fornecer respostas sem solicitações complexas.

Pronto para experimentar fluxos de trabalho de IA mais inteligentes e eficientes? Registre-se no ClickUp gratuitamente!