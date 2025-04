Como definir objetivos e metas de marketing (+exemplos)

Uma organização média gasta 7. 7% de sua receita anual em marketing, segundo o Gartner. As empresas mais jovens e as startups em estágio inicial gastam muito mais. Para a maioria das startups, o marketing é a terceira maior despesa, depois da folha de pagamento e do desenvolvimento de produtos.

Naturalmente, os líderes empresariais e os investidores exigirão um retorno sobre esse investimento. Para medir isso, eles estabelecem um conjunto claro e bem definido de objetivos de marketing que precisam ser alcançados.

Nesta postagem do blog, exploramos como você pode fazer o mesmo com as ferramentas e técnicas certas.

Resumo de 60 segundos Os objetivos de marketing definem a finalidade e as metas de todas as atividades realizadas pela equipe de marketing. Eles orientam a jornada de marketing da equipe. É importante definir objetivos de marketing porque eles fornecem: Clareza e foco para os membros da equipe

Coerência de esforços entre equipes multifuncionais

Flexibilidade para se adaptar às necessidades comerciais em constante evolução

Medição de esforços e resultados

Para definir objetivos de marketing em sua empresa, experimente a seguinte estrutura. Compreender as metas organizacionais Derivar os objetivos de marketing das metas organizacionais Torne-as específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) Acompanhe o progresso com painéis de controle orientados por KPIs em tempo real

O que são objetivos de marketing?

Os objetivos de marketing referem-se às metas e aos alvos definidos para as atividades de marketing de uma organização. Esses objetivos servem como o Northstar para o plano de marketing, a estratégia e a execução de campanhas.

A finalidade principal dos objetivos de marketing é alinhar todas as atividades de marca, publicidade, promoções, eventos, mídia social e RP às metas organizacionais.

Por exemplo, se a maior meta da empresa é a expansão, então suas estratégias de marketing de crescimento precisam estar relacionadas à expansão do conhecimento da marca, à geração de leads e às conversões. Por outro lado, a meta principal de uma startup de ferramentas de marketing pode ser a retenção de clientes; em seguida, a organização investiria no sucesso do cliente, na adoção de novos recursos, no envolvimento etc.

Importância dos objetivos de marketing

Um objetivo é uma declaração clara e memorável do destino. É a baliza. Por extensão, isso oferece vários benefícios importantes.

Clareza e foco

Os objetivos dão clareza à equipe de marketing sobre o que ela precisa realizar durante o ano. Isso ajuda a equipe a tomar as decisões corretas sobre como investir seu tempo e orçamento nas atividades.

Coerência

À medida que as equipes de marketing crescem, nem sempre é possível que todas elas colaborem em todas as questões. Os objetivos de marketing acionáveis são a cola que os une. É o que garante que o profissional de marketing social e o designer estejam trabalhando em conjunto para a mesma estratégia de marketing, mesmo que não interajam muito.

Flexibilidade

Muitas vezes, supõe-se que os objetivos sejam inflexíveis. De fato, o oposto é verdadeiro. Objetivos claros proporcionam uma grande flexibilidade para que as equipes se movimentem em torno das atividades que produzem os melhores resultados. Os anúncios não estão convertendo? Não se preocupe, vamos transferir esses fundos para um patrocínio de evento!

Medição

Os objetivos fundamentam os esforços de marketing na realidade. Eles ajudam a medir o sucesso ou o impacto das tarefas realizadas pela equipe. Com base no seu desempenho em relação a esses objetivos, você também pode definir pontos de referência e refinar as metas de marketing ao longo do caminho.

Maior probabilidade de sucesso

Os objetivos de marketing ajudam as equipes a traçar o roteiro de todas as suas atividades. Eles fornecem uma direção estratégica para a tomada de decisões. Eles permitem uma melhor alocação de recursos e ajudam a criar uma vantagem competitiva.

Em essência, os objetivos de marketing estabelecem a base para o sucesso. Vamos ver como isso pode se parecer na prática.

Exemplos comuns de objetivos de marketing

Os objetivos de marketing que você define dependem de vários fatores organizacionais, relacionados ao setor e ambientais.

Estágio do negócio: Se estiver no estágio inicial, você pode se concentrar na aquisição de novos clientes. Se for uma empresa estabelecida, talvez tenha metas de expansão de contas ou de vendas cruzadas/upsell.

Metas organizacionais: Embora a meta organizacional mais comum seja vender mais, às vezes as situações exigem outra coisa.

Por exemplo, o setor de turismo, imediatamente após a pandemia, precisava criar confiança entre os clientes.

Portanto, suas metas de marketing dependem das metas da empresa.

Setor: Uma empresa de software de contabilidade B2B tem menos probabilidade de gastar orçamentos em publicidade na televisão do que um vendedor de sorvete. Portanto, o produto, o público-alvo, o setor etc. desempenham um papel fundamental nos objetivos de marketing.

Em todos esses parâmetros, aqui estão os dez exemplos de objetivos de marketing a serem considerados.

1. Melhorar a reputação da marca

A reputação da marca é a maneira como os clientes em potencial percebem as ofertas de sua organização. Isso pode ser baseado em sua própria experiência com seus produtos ou em um resultado de seus esforços de marketing digital.

Por exemplo, a Volkswagen é conhecida há muito tempo por sua segurança e sustentabilidade. No entanto, em 2015, quando ocorreu o escândalo de fraude de emissões, a reputação fundamental da marca foi questionada.

A empresa assumiu a responsabilidade por suas falhas e dobrou o número de iniciativas ambientais, de sustentabilidade e de governança (ESG) para recuperar sua reputação. De acordo com seu relatório anual, em 2020, a confiança dos clientes na marca se estabilizou nos principais mercados europeus.

Quer esteja lançando uma nova marca ou se recuperando de uma crise, melhorar a reputação da marca é um objetivo de marketing importante para qualquer organização.

Exemplo: Aumentar a imagem positiva da marca entre os principais grupos de clientes em 30% durante o ano fiscal com uma nova estratégia de comunicação de marketing.

Medição: Um objetivo qualitativo como esse precisa ser medido usando a pontuação do promotor líquido (NPS), pesquisas direcionadas, monitoramento do sentimento da mídia social, etc. Dependendo dos benchmarks atuais, você pode definir metas para cada uma dessas métricas.

2. Aumentar a presença da marca

A presença da marca e a visibilidade que se segue são os principais contribuintes para o topo do funil de marketing. Isso ajuda a aumentar o conhecimento da marca, criando um mercado para o produto que você está vendendo.

Exemplo: Aumentar a presença da marca nos principais canais de aquisição de clientes até o final do trimestre.

Métricas: A presença da marca pode ser aumentada de várias maneiras.

Por exemplo, um produto de beleza ou F&B pode abrir novas lojas em vários locais. Uma marca de tecnologia B2B pode publicar conteúdo em seu blog ou mídia social. Uma marca D2C pode investir em publicidade em mercados como a Amazon.

3. Otimização do posicionamento da marca

O posicionamento da marca refere-se à posição que o produto tem na mente dos consumidores e dos clientes em potencial. Você pode se considerar a melhor oferta transformadora e inovadora em seu mercado. No entanto, se o cliente pensar em você como uma alternativa mais barata, é isso que você é.

Portanto, criar um espaço para sua marca com um posicionamento específico é um objetivo fundamental de marketing.

Exemplo: Posicione a marca como um aplicativo fácil de usar, leve e alimentado por IA para realizar tarefas cotidianas.

Métricas: A melhor maneira de entender o posicionamento é falar diretamente com os clientes. Pesquisas e grupos de foco são uma ótima maneira de fazer isso. A análise do sentimento da mídia social e os estudos de avaliações on-line também podem ajudar.

4. Aumento do tráfego

O tráfego é outra métrica importante do topo do funil que desempenha um papel fundamental na passagem dos clientes da conscientização para a consideração. Independentemente de você estar encaixando-o na categoria de presença da marca ou criando um objetivo para o tráfego de forma independente, veja como você pode abordá-lo com alguns modelos de roteiro de marketing.

Exemplo: Aumentar o tráfego do site em 2% mês a mês no decorrer do próximo ano.

Métricas: A métrica principal é, obviamente, o tráfego do site em si. Entretanto, para otimizá-la ao longo do tempo, você pode dividi-la em outras metas, como:

Aumentar em 30% o tráfego orgânico por meio do gerenciamento de projetos de SEO

Melhorar as taxas de cliques em e-mails para o site em 10%

Otimizar a campanha de marketing pago para gerar 100.000 visitas por mês

5. Aprimorar o pipeline de clientes potenciais

Um pipeline de clientes potenciais refere-se aos clientes em vários níveis de envolvimento com a marca. Normalmente, um pipeline ou funil de clientes potenciais consiste em estágios como conscientização, consideração, intenção e decisão.

Funil de marketing pelo qual flui o pipeline de clientes potenciais (Fonte: Wikimedia Commons )

Aprimorar esse pipeline pode significar duas coisas: Aumentar o volume de leads que chegam ao topo do funil ou melhorar a taxa de conversão em cada estágio do pipeline. O objetivo de marketing que você definir afetará a estratégia que você seguirá.

Exemplo: Aumentar o número de demonstrações mensais para 150 por representante de desenvolvimento de vendas (SDR). Métricas: Isso pode ser alcançado por meio de vários caminhos, como: Aumentar a conversão da intenção de compra em 50%

Aumentar a geração de leads no topo do funil em 50%

Aumentar em 5% a taxa de conversão em cada etapa

6. Diversificação das fontes de leads

Uma organização típica gera leads por meio de uma ampla gama de fontes, como publicidade on-line, mídia social, boca a boca, parceiros, afiliados etc. Às vezes, algumas fontes podem ser mais concentradas do que outras.

Por exemplo, uma startup em estágio inicial pode ser muito dependente de seus investidores ou incubadora para adquirir leads. Essa é uma estratégia de alto risco. Portanto, ela pode procurar diversificar suas fontes de leads.

Exemplo: Gerar pelo menos 60% dos leads de 4 a 5 canais que não sejam o principal.

Métricas: Isso pode ser medido pelo número de novos canais de geração de leads, pela parcela de leads de cada canal e por uma divisão saudável dos canais de entrada e saída. Experimente alguns desses exemplos de planos de marketing para encontrar a combinação certa de elementos para suas necessidades.

7. Aumentar a receita

Esse é o objetivo principal de qualquer empresa, não apenas do marketing. A sobrevivência de uma empresa depende de sua capacidade de gerar, reter e aumentar a receita ano após ano.

Exemplo: Aumentar a receita da empresa em 10% até o final do ano fiscal.

Métricas: As principais métricas para isso podem ser o aumento no número de clientes, maior participação na carteira, incursões em novos mercados etc. Por exemplo, se você for uma empresa de tecnologia B2B, poderá aumentar a receita em:

Vender mais software

Venda adicional de recursos avançados para clientes existentes

Aumentar o número de licenças compradas por cada conta de cliente

Aumento dos preços de cada licença

Aumento da participação no mercado

8. Aumentar as margens de lucro

Apesar do foco desproporcional que recebe, a receita é apenas um meio para atingir um fim. A verdadeira métrica Northstar para uma organização são suas margens de lucro, ou seja, o valor real restante após todas as despesas e impostos.

Exemplo: Aumentar as margens de lucro em 5% até o final do ano.

Métricas: Você pode aumentar os lucros aumentando a receita com as mesmas despesas ou reduzindo o fluxo de saída para a receita atual. Na meta de marketing acima, vimos como é aumentar a receita. Portanto, aqui estão algumas métricas para a redução de custos.

Reduzir o custo da folha de pagamento em 20%

Reduzir o custo por aquisição para menos de US$ 50

Aumentar o valor da vida útil do cliente (LTV) em 50%

9. Aumentar a retenção de clientes

A retenção de clientes refere-se à porcentagem de usuários existentes que renovam a cada ciclo. As empresas modernas de tecnologia/SaaS permitem que o cliente cancele seu contrato a qualquer momento. Até mesmo os contratos mais rígidos têm um período de renovação no qual o cliente pode sair sem multa.

Isso significa que, durante cada ciclo, a organização deve empregar esforços de marketing para reter todos os clientes.

Exemplo: Reduzir a rotatividade de usuários para menos de 5% no próximo ano fiscal. Métricas: As métricas para retenção de clientes podem ser variadas. Alguns exemplos incluem: Execute uma campanha de marketing digital direcionada para os principais clientes

Iniciar 100% das conversas de renovação pelo menos 90 dias antes do vencimento do contrato

Realizar chamadas de sucesso do cliente com as partes interessadas do negócio pelo menos uma vez por mês

Demonstrar novos recursos significativos a todos os clientes existentes

10. Melhorar a defesa do cliente

Pouquíssimas organizações aproveitam o boca a boca como um canal de vendas eficaz. Isso é um erro. O boca a boca tem credibilidade e confiabilidade que nenhum canal de marketing de propriedade da empresa pode ter. Os clientes em potencial que são indicados têm maior probabilidade de conversão do que aqueles que se inscreveram em seu boletim informativo.

Exemplo: Aumentar os leads gerados por meio de indicações em 30% neste ano fiscal. Métricas: Solicite avaliações de clientes em plataformas públicas como o G2

Projetar um programa abrangente de defesa do cliente pela Q1

Desenvolva um mecanismo simples de rastreamento de indicações para os clientes usarem

Independentemente dos objetivos de marketing que você definiu, é preciso torná-los SMART. Vamos ver como.

Vinculação das metas SMART aos objetivos de marketing

As metas SMART são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. A estrutura das metas SMART permite que as organizações tornem seus objetivos eficazes e bem-sucedidos.

Ao definir os objetivos de marketing, é útil torná-los SMART. Por exemplo, vejamos como pode ser um objetivo como aumentar a receita.

Seus objetivos de marketing SMART seriam "aumentar a receita do produto principal em 10% no próximo ano fiscal". isso é:

Específico : Aumentar a receita do produto principal

Mensurável : 10%

Acreditável : Com base no desempenho anterior, essa seria uma meta razoável a ser definida

Relevante : Para apoiar o crescimento organizacional, esse é um objetivo relevante

Com prazo determinado: Dentro do ano fiscal

Como definir e atingir objetivos de marketing

Os exemplos de objetivos de marketing nesta postagem do blog servem de inspiração para você definir os seus próprios. Mesmo que você saiba quais objetivos deseja alcançar, defini-los corretamente pode ser um desafio.

1. Entenda seus objetivos organizacionais

Entenda, por parte da liderança da empresa, quais são as metas gerais e o roteiro para a organização. Conheça as principais prioridades, os itens não negociáveis e os recursos disponíveis para atingi-los.

2. Derivar seus objetivos de marketing

Com base nas metas organizacionais, planeje seus objetivos de marketing. Considere todos os aspectos do marketing, bem como os departamentos relacionados, como vendas e sucesso do cliente. Use modelos de definição de metas para acelerar esse processo.

3. Defina metas SMART

Leitura de bônus: Como usar a IA para marketing

