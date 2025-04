As 11 principais ferramentas de automação de fluxo de trabalho com IA para 2025

A IA mudará a maneira como trabalhamos e administramos nossos negócios da mesma forma que a introdução da Internet.

O trabalho repetitivo é um assassino da produtividade - ninguém se inscreve para realizar tarefas manuais intermináveis, mas elas parecem se acumular mais rápido do que você consegue eliminá-las.

Felizmente, como a maioria dos outros setores, a IA tem um grande potencial para também revolucionar a automação do fluxo de trabalho.

As soluções de automação de fluxo de trabalho com IA simplificam a vida dos gerentes de projeto, líderes de negócios e entusiastas da produtividade, otimizando os processos de negócios, automatizando as aprovações e reduzindo os erros humanos.

Do processamento de linguagem natural à análise preditiva, as mais recentes ferramentas de automação de fluxo de trabalho com IA pensam no futuro para facilitar o trabalho para você.

Este artigo explora as principais ferramentas de automação de fluxo de trabalho com IA que podem ajudá-lo a se concentrar nos resultados em vez de nos processos para aumentar a produtividade.

Aqui está uma lista das principais ferramentas de automação de IA que podem aumentar a produtividade de sua organização:

Bardeen. ai: Melhor para entrada e gerenciamento de dados

Copy. ai: Melhor para automatizar tarefas de marketing e vendas

N8N: Melhor para automação de fluxo de trabalho com IA nativa para pessoas com conhecimento técnico

Aisera: Melhor para gerenciamento de serviços de TI

Taskade: Melhor para criar agentes de IA treinados

Kissflow: Melhor para criar aplicativos personalizados sem código

Zapier: Melhor para automatizar integrações de aplicativos

HubSpot: Melhor para automações de CRM

Gama: Melhor para criar apresentações e sites

Pipefy: Melhor para automação de processos de negócios

A escolha das ferramentas de fluxo de trabalho de IA corretas é fundamental para melhorar os processos, reduzir o esforço manual e aumentar a produtividade. Aqui estão os principais recursos a serem considerados para garantir que a ferramenta atenda às suas necessidades:

Facilidade de uso: Opte por ferramentas com uma interface intuitiva, como construtores de automação do tipo arrastar e soltar, para simplificar a criação do fluxo de trabalho e garantir a rápida adoção pela equipe

Personalização e flexibilidade: Escolha ferramentas que permitam personalizar os fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades específicas e adaptar-se a processos em constante mudança sem uma reconfiguração extensiva

Integração de IA: Certifique-se de que a ferramenta aproveite a IA para automatizar tarefas, como geração de fluxo de trabalho, criação de conteúdo e resumo de dados, economizando tempo

Integração com outros aplicativos: Encontre uma ferramenta que se conecte perfeitamente ao seu software existente, como bancos de dados e aplicativos de comunicação, para permitir fluxos de trabalho tranquilos

Recursos de colaboração: Opte por Opte por colaboração multifuncional em tempo real , acesso multiusuário e ferramentas de comunicação integradas, que são essenciais para aprimorar o trabalho em equipe e a coordenação

Escalabilidade e desempenho: Selecione uma ferramenta que cresça com sua empresa e lide com cargas de trabalho crescentes de forma eficiente, oferecendo insights sobre métricas de desempenho

Segurança e conformidade: Priorize ferramentas com fortes recursos de segurança e conformidade regulamentar para proteger dados confidenciais e reduzir riscos

Análise avançada: Procure monitoramento em tempo real e recursos abrangentes de geração de relatórios para acompanhar o desempenho do fluxo de trabalho e identificar áreas de melhoria

Dica profissional: Ao implementar a automação do fluxo de trabalho com IA, comece com processos de baixo risco e alto impacto para demonstrar rapidamente o valor e criar suporte interno para uma maior adoção.

Se você está procurando suporte de IA para entrada de dados ou precisa automatizar processos de negócios, essas ferramentas de automação de fluxo de trabalho de IA têm uma solução para você:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos com IA e automação de fluxo de trabalho)

Visualize e gerencie todos os seus fluxos de trabalho e tarefas associadas em um só lugar com o ClickUp

O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Com seus recursos avançados, como o ClickUp Brain e automações avançadas, você pode gerenciar processos de forma mais inteligente e eficiente.

Seja melhorando os fluxos de trabalho, visualizando ideias ou colaborando perfeitamente, o ClickUp oferece a flexibilidade e a capacidade de centralizar tudo em uma plataforma robusta.

O ClickUp Automations simplifica sua carga de trabalho automatizando tarefas repetitivas. Você pode configurar facilmente ações baseadas em regras predefinidas e acionadores para a execução de tarefas no ClickUp.

Configure gatilhos de notificação, automatize atualizações de processos e comunicação sem esforço com o ClickUp Automations

Por exemplo:

Atualize tarefas, atribua recursos e envie notificações automaticamente

Crie automações personalizadas adaptadas às necessidades específicas da sua equipe

Elimine processos manuais e mundanos, permitindo que sua equipe se concentre em metas de alta prioridade

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado.

O ClickUp Brain eleva o gerenciamento de projetos ao aproveitar a IA para conectar as tarefas, os documentos, as pessoas e o conhecimento de sua empresa. Essa rede neural avançada permite o seguinte:

Fluxos de trabalho automatizados: Gere fluxos de trabalho personalizados com base em instruções em inglês simples com o NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, economizando tempo e reduzindo o esforço

Crie automações personalizadas com prompts de linguagem natural usando o ClickUp Brain

Comunicação alimentada por IA : Converse com a IA para resumir tópicos, responder a perguntas e até mesmo gerar itens de ação a partir de seu histórico de bate-papo no ClickUp

Insights inteligentes: Obtenha respostas instantâneas para perguntas sobre tarefas, documentos e membros da equipe no seu espaço de trabalho do ClickUp. O ClickUp Brain também gera resumos e relatórios de equipe e auxilia na redação de tarefas, permitindo uma comunicação mais inteligente

Com o ClickUp Brain, você tem um AI Project Manager que gerencia e atualiza tarefas automaticamente, um AI Knowledge Manager que fornece respostas analisando seus documentos, tarefas e dados da equipe e um AI Writer para criar facilmente conteúdo personalizado e perspicaz.

Tudo em um.

Use o ClickUp Brain para obter dicas sobre como automatizar e otimizar cada elemento do fluxo de trabalho

O assistente de IA do ClickUp é intuitivo e fácil de usar. Criado com base em NLP, ele entende solicitações simples baseadas em texto, portanto, não há necessidade de codificação ou entradas complexas.

Ele pode ser usado para diversos aplicativos, como criação de conteúdo, realização de pesquisas, resumo de dados ou geração de fluxos de trabalho sem esforço.

Além de seus recursos de IA, o ClickUp oferece recursos de diagramação - para tudo, desde a criação de diagramas de fluxo de trabalho até brainstorming e planejamento:

Brainstorming colaborativo : Use : Use os quadros brancos interativos do ClickUp para gerar e compartilhar ideias visualmente com sua equipe

Planejamento organizado : Mapeie as conexões e visualize a trajetória de seu projeto com o : Mapeie as conexões e visualize a trajetória de seu projeto com o ClickUp Mind Maps

Clareza aprimorada: Obtenha uma visão geral clara do seu projeto com essas ferramentas, ajudando sua equipe a sincronizar esforços e a se manter no caminho certo

Melhores recursos do ClickUp

Comece a usar com facilidade, independentemente do conhecimento técnico, graças à interface amigável do ClickUp

Personalize seu espaço de trabalho com uma variedade de visualizações, incluindo Listas, Quadros, Kanban e Calendários

Use campos personalizados, status personalizados e integrações com suas ferramentas favoritas para adaptar a plataforma às suas necessidades exclusivas

Aproveite os modelos integrados de mapeamento de processos os modelos de fluxo de trabalho para visualizar, projetar e otimizar processos

Limitações do ClickUp

Alguns usuários consideram a funcionalidade de importação do ClickUp pouco confiável, relatando bugs e inconsistências

O extenso conjunto de recursos da plataforma pode ser esmagador, causando confusão e uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Experimentamos outras plataformas, mas nenhuma delas ofereceu o nível de personalização e automação de que precisávamos. O ClickUp nos permite executar uma operação transparente.

de acordo com a Deloitte, as duas maiores barreiras para a adoção da automação no local de trabalho são a fragmentação dos processos e a prontidão da TI.

2. Bardeen (melhor para entrada e gerenciamento de dados)

via Bardeen

O Bardeen é uma ferramenta de software de automação de fluxo de trabalho baseada em nuvem que empresas de todos os tamanhos podem usar para automação de processos robóticos.

O Bardeen pode automatizar várias tarefas, incluindo entrada de dados, marketing por e-mail e publicação em mídias sociais. Ele também oferece uma ferramenta de raspagem da Web com tecnologia de IA que pode extrair dados da página da Web atual, enriquecer dados de uma lista de links ou acionar a automação quando um site é alterado.

Melhores recursos do Bardeen

Crie classificadores personalizados adaptados às suas necessidades. Defina seus critérios e a Bardeen cuidará da categorização de seus dados, incluindo endereços de e-mail, leads etc.

Automatize tarefas tediosas com os recursos de aprendizado de máquina da Bardeen. Filtre leads, encaminhe e-mails e organize as consultas de suporte sem esforço

Priorize a segurança dos dados, cortesia da certificação SOC 2 Tipo II da Bardeen, garantindo que suas informações confidenciais permaneçam protegidas

Aproveite a automação avançada sem sobrecarregar seu orçamento graças aos preços flexíveis da Bardeen

Limitações da Bardeen

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras ferramentas de listening social

Requer conhecimento técnico para configurar automações avançadas

Preços da Bardeen

Gratuito

Pro: $60/mês

Negócios: Preços personalizados

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Bardeen

G2: 4. 9/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

fato divertido: O Bardeen aprende enquanto observa seu trabalho. Ele é capaz de sugerir automações com base em seus hábitos - mesmo antes de você saber que precisa delas.

3. Copy. ai (melhor para automatizar tarefas de marketing e vendas)

Ao aproveitar os algoritmos avançados de IA, o Copy.ai permite que os usuários gerem conteúdo de alta qualidade sem esforço.

Não importa se você é um profissional de marketing experiente, um escritor iniciante ou um empresário ocupado, o Copy. ai pode ajudá-lo a superar o bloqueio do escritor, agilizar seu fluxo de trabalho e produzir conteúdo atraente que ressoe com seu público-alvo.

Copiar. melhores recursos de IA

Acesse uma vasta biblioteca de modelos com tecnologia de IA para dar o pontapé inicial em seu processo de redação e economizar tempo

Receba sugestões e aprimoramentos em tempo real para melhorar o estilo, o tom e a clareza de sua redação

Adapte o conteúdo gerado à voz, ao estilo e às preferências específicas de sua marca e de seu público

Traduza seu conteúdo em vários idiomas para alcançar um público global

Teste diferentes variações de seu conteúdo para determinar a abordagem mais eficaz

Copiar. limitações de IA

Às vezes, o conteúdo pode parecer muito genérico

Requer extensa verificação de fatos

Copiar. preços de IA

Gratuito

Iniciante: US$ 49/mês

Avançado: $249/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Copy. ai

G2: 4. 7/5 (mais de 180 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy. ai?

O Copy.ai pode economizar tempo ao gerar conteúdo de formato curto, como descrições de produtos, e-mails, boletins informativos ou alguma outra forma de material de marketing. É fácil de usar e oferece recursos de automação de fluxo de trabalho que são ótimos para simplificar o processo de criação de conteúdo.

4. N8N (melhor para automação de fluxo de trabalho com IA nativa para pessoas com conhecimento técnico)

via N8N

O N8N é uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho de código aberto projetada especificamente para usuários técnicos. Ela oferece uma plataforma avançada e flexível para conectar diferentes aplicativos e serviços, automatizar tarefas e melhorar os fluxos de trabalho.

Você pode instalar e executar o N8N em seu próprio servidor ou infraestrutura de nuvem como uma solução auto-hospedada. Isso lhe dá controle total sobre seus dados e fluxos de trabalho.

Melhores recursos do N8N

Integre-se a serviços populares de IA, como TensorFlow e OpenAI, para criar fluxos de trabalho que incorporem recursos de aprendizado de máquina e inteligência artificial

Trabalhe com extensões baseadas em código usando JavaScript e Python. Isso permite que você amplie a funcionalidade do N8N para automatizar até mesmo as tarefas mais complexas

Gerencie um alto volume de execuções de fluxo de trabalho, tornando-o adequado para grandes empresas e cenários de automação complexos

Não se preocupe com a segurança com recursos como controle de acesso baseado em função e conformidade com SOC 2

Use e modifique o N8N livremente, pois ele é um projeto de código aberto com uma licença de código justo

Limitações do N8n

Biblioteca de integração pré-construída menor em comparação com outras plataformas, muitas vezes exigindo nós personalizados para determinados serviços

Opções limitadas de suporte oficial, dependendo principalmente do suporte e da documentação da comunidade

Preços do N8n

Inicial: US$ 24/mês

Pro: $60/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do N8N

G2: 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

você sabia? A história moderna dos fluxos de trabalho pode ser rastreada até Frederick Taylor e Henry Gantt, embora o termo "fluxo de trabalho" não tenha sido usado como tal durante suas vidas. Na verdade, uma das primeiras ocorrências do termo "fluxo de trabalho" foi em um jornal de engenharia ferroviária de 1921.

5. Aisera (melhor para gerenciamento de serviços de TI)

via Aisera

Entre as soluções especializadas para gerenciamento de serviços de TI (ITSM) com IA, a Aisera se destaca.

Ao aproveitar as tecnologias avançadas de IA e aprendizado de máquina, o software de automação de tarefas da Aisera automatiza as tarefas de rotina, melhora os tempos de resolução de incidentes e aumenta a eficiência geral da TI.

A plataforma da Aisera capacita as equipes de TI a oferecer experiências de serviço excepcionais, automatizando a classificação, a priorização e a resolução de tíquetes.

Com insights orientados por IA, as equipes de TI podem identificar proativamente possíveis problemas, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a satisfação do usuário.

Melhores recursos do Aisera

Classifique e priorize automaticamente os tíquetes, identifique a causa raiz dos incidentes e recomende - ou automatize - as soluções

Use a IA para identificar proativamente possíveis incidentes antes que eles afetem os usuários, permitindo que as equipes de TI tomem medidas preventivas

Aproveite o Agent Assist para ajudar os agentes a concluir as tarefas mais rapidamente, fornecendo-lhes informações relevantes e sugestões de soluções

Integre-se aos sistemas de tíquetes e canais de comunicação existentes para fornecer uma interface de conversação para os usuários enviarem solicitações e obterem ajuda

Limitações do Aisera

A configuração inicial e a implantação podem ser complexas e propensas a problemas, apesar da ajuda dos gerentes de sucesso do cliente

Tem dificuldade para fornecer resultados de pesquisa precisos para consultas complexas, afetando os esforços de solução de problemas

Preços do Aisera

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Aisera

G2: 4. 4/5 (mais de 110 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aisera?

A Aisera usa IA para fornecer soluções de autoatendimento, como chatbots e agentes virtuais, que podem gerenciar com eficácia uma ampla gama de consultas de consumidores. Isso diminui a dependência de agentes humanos e economiza despesas operacionais. A plataforma oferece disponibilidade consistente, o que é crucial para empresas de comércio eletrônico que operam globalmente e têm clientes em vários fusos horários.

6. Taskade (melhor para criar agentes de IA treinados)

via Taskade

Embora seja principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o Taskade pode apoiar o treinamento em IA organizando dados, facilitando a colaboração e fornecendo acesso em tempo real às informações. A estruturação de conjuntos de dados nos quadros e tarefas do Taskade ajuda a simplificar o aprendizado de IA, enquanto seus recursos de colaboração permitem o compartilhamento de conhecimento e feedback, criando um ambiente de treinamento mais interativo.

Melhores recursos do Taskade

Agregue dados de várias fontes, como documentos, arquivos, recursos da Web e até mesmo vídeos do YouTube para treinar agentes de IA

Conceda ao seu agente de IA acesso a projetos em andamento. Isso permite que o agente aprenda em tempo real enquanto você trabalha em seus projetos

Limitações do Taskade

A personalização da estética e do layout pode não atender às necessidades de todos os usuários

Oferece cronometragem básica de tarefas, mas não possui recursos abrangentes de controle de tempo

Preços da Taskade

Gratuito

Taskade Pro: $10/mês por usuário

Taskade for Teams: US$ 20/mês por usuário

Classificações e resenhas do Taskade

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

Dica profissional: Combine ferramentas de automação de fluxo de trabalho com chatbots alimentados por IA para automação de suporte ao cliente de ponta a ponta, incluindo geração e resolução de tíquetes.

7. Kissflow (melhor para criar aplicativos personalizados sem código)

via Kissflow

O Kissflow é uma plataforma revolucionária de desenvolvimento de aplicativos com pouco ou nenhum código que permite que qualquer pessoa, independentemente do conhecimento técnico, crie aplicativos comerciais personalizados.

A interface intuitiva e a funcionalidade de arrastar e soltar do Kissflow eliminam a necessidade de codificação complexa, permitindo que os usuários corporativos e os desenvolvedores cidadãos criem aplicativos avançados que otimizam os fluxos de trabalho, automatizam tarefas e melhoram a eficiência geral dos negócios.

Melhores recursos do Kissflow

Projete visualmente o layout, a funcionalidade e os fluxos de trabalho do seu aplicativo sem escrever uma única linha de código

Aproveite uma biblioteca de modelos pré-criados para aplicativos comerciais típicos, como formulários de solicitação de férias, relatórios de despesas e fluxos de trabalho de aprovação

Armazene e gerencie com segurança os dados dos aplicativos com recursos robustos de gerenciamento de dados que lhe dão controle sobre o acesso e as permissões dos usuários

Integre-se aos sistemas de negócios existentes, como CRM, ERP e plataformas de armazenamento em nuvem

Implante de forma flexível, conforme sua conveniência, permitindo que você hospede seus aplicativos no local ou na nuvem

Limitações do Kissflow

O suporte limitado à API pode prejudicar as empresas que precisam de amplos recursos de integração

O painel ocasionalmente apresenta falhas, afetando a usabilidade

Preços do Kissflow

Basic: US$ 1.500/mês (inclui 50 usuários)

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4. 3/5 (mais de 580 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kissflow?

Suas integrações fornecem interfaces pré-construídas para automatizar processos específicos e troca de dados entre sistemas, e os fluxos de trabalho são incrivelmente fáceis de usar, mesmo para quem não tem experiência em desenvolvimento.

8. Zapier (melhor para automatizar integrações de aplicativos)

via Zapier

Se você deseja automatizar fluxos de trabalho e conectar seus aplicativos favoritos, o Zapier tem uma solução fantástica.

Imagine um mundo em que os dados fluem sem esforço entre o seu CRM, a plataforma de marketing por e-mail e a ferramenta de gerenciamento de projetos, eliminando a entrada manual de dados e liberando você para se concentrar em tarefas mais estratégicas.

O Zapier torna isso possível com uma vasta biblioteca de mais de 7.000 aplicativos compatíveis, abrangendo tudo, desde ferramentas de produtividade até plataformas de marketing.

Melhores recursos do Zapier

Use o poder dos "Zaps", fluxos de trabalho automatizados que você cria usando uma interface simples de arrastar e soltar, para eliminar o trabalho pesado de seu prato

Diga adeus à codificação complexa! O Zapier prioriza a facilidade de uso. Com sua interface intuitiva, qualquer pessoa pode criar automação avançada

Automatize tarefas como adicionar novos leads ao seu CRM a partir de envios de formulários ou enviar e-mails de acompanhamento com base nas interações com os clientes

Personalize os Zaps com lógica condicional, filtros e atrasos para atender às suas necessidades específicas

Limitações do Zapier

O Zapier não tem um aplicativo móvel, impedindo que as integrações de aplicativos sejam criadas em telefones ou tablets

O preço aumenta com o número de automações e zaps, o que pode prejudicar os orçamentos apertados

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: $103. 50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zapier

G2: 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.900 avaliações)

Dica profissional: Use a lógica condicional (regras "se-então") nas ferramentas de fluxo de trabalho de IA para criar fluxos de trabalho dinâmicos que se adaptam automaticamente às alterações nos dados ou nos processos.

9. HubSpot (melhor para automações de CRM)

via HubSpot

O Hub de operações da HubSpot é um divisor de águas para empresas que buscam automatizar seus processos de vendas e aumentar a eficiência do fluxo de trabalho.

Essa suíte vai além do gerenciamento básico de contatos, oferecendo recursos avançados de automação para otimizar seu pipeline de vendas, nutrir leads e fechar negócios mais rapidamente.

Melhores recursos do Hubspot

Crie fluxos de trabalho automatizados que acionem ações com base em critérios específicos. Por exemplo, atribuir automaticamente leads a vendedores ou enviar e-mails de acompanhamento

Mantenha seu pipeline de vendas atualizado com a capacidade de arrastar e soltar leads nos estágios certos. Acompanhe o progresso das negociações, automatize as atualizações e obtenha insights valiosos sobre seu desempenho de vendas

Envolva os leads com sequências de e-mail personalizadas acionadas por ações específicas. Alimente os leads com conteúdo valioso para mantê-los em destaque durante toda a jornada de compra

Agende reuniões sem esforço com links de reunião incorporados e agendamento round-robin

Obtenha insights valiosos sobre seu desempenho de vendas com relatórios e painéis detalhados. Acompanhe métricas como taxas de conversão de negócios e fontes de leads

Limitações da Hubspot

Os planos de nível inferior não incluem recursos de teste A/B, restringindo os recursos de experimentação

A HubSpot não tem colunas ou rastreadores específicos do setor, o que a torna menos adaptada às necessidades do nicho

Preços da Hubspot

Gratuito

Operations Hub Starter: US$ 20/mês por estação

Plataforma para clientes iniciantes: US$ 20/mês por assento

Operations Hub Professional: US$ 800/mês (inclui um assento; assentos adicionais a partir de US$ 50/mês)

Operations Hub Enterprise: US$ 2.000/mês (inclui um assento; assentos adicionais a partir de US$ 75/mês)

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2: 4. 5/5 (mais de 460 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 260 avaliações)

10. Gamma (melhor para criar apresentações e sites)

via Gamma

O design sem esforço está mais fácil do que nunca com o Gamma, uma ferramenta de design com tecnologia de IA que automatiza a criação de apresentações e sites incríveis.

Ao utilizar algoritmos avançados de IA, o Gamma analisa seu conteúdo, gera layouts visualmente atraentes, sugere elementos de design e otimiza o conteúdo para obter o máximo impacto.

Melhores recursos do Gamma

Aproveite o poder da IA para gerar automaticamente layouts bonitos e profissionais para suas apresentações e sites

Importe conteúdo de apresentações ou documentos existentes, economizando tempo

Envolva seu público com elementos interativos, como galerias, vídeos e gráficos

Personalize fontes, cores, layouts e imagens para garantir que seu conteúdo reflita a identidade exclusiva de sua marca

Colabore com sua equipe em tempo real em apresentações e sites. Compartilhe projetos, deixe comentários e trabalhe em conjunto sem o vai-e-vem de bate-papos e e-mails

Limitações de gama

O gerenciamento de um grande número de usuários e projetos pode ser complexo, o que o torna menos ideal para grandes equipes

As ferramentas de automação de IA , como o Gamma, podem reter vieses culturais de seus dados de treinamento, o que pode afetar a neutralidade do conteúdo

Preços da gama

Gratuito

Mais: US$ 10/mês por assento

Pro: $20/mês por assento

Classificações e resenhas do Gamma

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

fato divertido: A IA agora pode automatizar fluxos de trabalho inteiros de edição de vídeo, detectando cenas importantes, aplicando transições e até mesmo gerando legendas automaticamente.

11. Pipefy (melhor para automação de processos de negócios)

via Pipefy

O Pipefy é uma plataforma líder de automação de processos de negócios (BPA) projetada para capacitar organizações de todos os tamanhos a melhorar os fluxos de trabalho, eliminar gargalos e alcançar a excelência operacional.

Ao contrário das soluções tradicionais e rígidas de BPA, a ferramenta de automação de fluxo de trabalho com IA do Pipefy oferece uma abordagem amigável e sem código que permite a qualquer pessoa criar e gerenciar fluxos de trabalho personalizados em minutos.

Melhores recursos do Pipefy

Projete visualmente fluxos de trabalho com fases personalizáveis, tarefas automatizadas e lógica condicional com uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Obtenha insights valiosos sobre seus fluxos de trabalho com relatórios e painéis em tempo real. Acompanhe o progresso, identifique gargalos e tome decisões orientadas por dados

Escale com sua empresa com planos flexíveis e opções de personalização para atender às suas necessidades específicas

Integre-se com recursos de segurança de nível empresarial e controle o acesso do usuário para obter a segurança ideal dos dados

Limitações do Pipefy

Nem todos os campos são pesquisáveis, o que pode dificultar a localização rápida de cartões ou dados específicos

A navegação pode ser desafiadora, e as automações dentro dos pipes podem parecer excessivamente complexas

Preços do Pipefy

Iniciante: Gratuito

Negócios: Preços personalizados

Enterprise: Preços personalizados

Ilimitado: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Pipefy

G2: 4. 6/5 (mais de 220 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 310 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipefy?

Estou impressionado com a interface intuitiva e fácil de usar do Pipefy. Foi fácil começar a usar recursos complexos sem me sentir sobrecarregado! Com essa ferramenta eficiente, consegui criar rapidamente fluxogramas funcionais que representavam com precisão minha ideia ou plano - um recurso inestimável para expositores profissionais como eu.

Não apenas personalize. Otimize seus fluxos de trabalho com o ClickUp

Quando o tempo é essencial, a automação é mais do que apenas uma vantagem. As ferramentas de automação de processos orientadas por IA transformaram a forma como trabalhamos, assumindo tarefas repetitivas e liberando tempo para que as equipes se concentrem nas prioridades estratégicas que impulsionam o sucesso.

Entre essas ferramentas, a versátil solução de automação do ClickUp combina recursos avançados de IA com uma interface amigável para atender a várias necessidades de negócios.

O ClickUp oferece uma plataforma completa para melhorar os fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração da equipe e aumentar a produtividade. Com o ClickUp Brain, você pode criar facilmente fluxos de trabalho personalizados, automatizar tarefas repetitivas e conectar tarefas, documentos e insights da equipe - tudo em um só lugar.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como os fluxos de trabalho alimentados por IA podem otimizar sua produtividade!