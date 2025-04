Principais alternativas ao Beautiful.ai para apresentações refinadas

O que torna uma apresentação excelente? Um visual refinado? Uma história convincente?

O Beautiful.ai, um criador de apresentações com tecnologia de IA, simplifica a criação de slides com ferramentas de arrastar e soltar e layouts gerados por IA.

Mas há um porém:

A avaliação gratuita de 14 dias requer um cartão de crédito, e as assinaturas são caras

Os designs predefinidos limitam a criatividade

A personalização é insuficiente em comparação com outras ferramentas

A boa notícia? Existem alternativas melhores no mercado que têm mais flexibilidade, sugestões de IA mais inteligentes e colaboração perfeita.

Este guia aborda as principais ferramentas de apresentação com tecnologia de IA para ajudá-lo a projetar, personalizar e apresentar como um profissional. Vamos começar! 🚀

Resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral das melhores alternativas ao Beautiful.ai: ClickUp (Melhor para criar apresentações colaborativas e fluxos de trabalho) ✅ (Melhor para criar apresentações colaborativas e fluxos de trabalho) ✅

Prezi (melhor para criar apresentações interativas de negócios) ✅

Decktopus (Melhor para criar apresentações fáceis para reuniões de equipe) ✅

Visme (melhor para manter a consistência da marca nas apresentações) ✅

Pitch (Melhor para apresentações em equipe e colaboração) ✅

Microsoft PowerPoint (melhor para criar apresentações clássicas para apresentações de negócios) ✅

Wonderlide: (Melhor para criar apresentações corporativas com designs de marca) ✅

Slides (Melhor para criar apresentações interativas para desenvolvedores) ✅

Keynote (melhor para criar relatórios ou propostas comerciais elegantes) ✅

Canva (melhor para criar conteúdo visual rapidamente) ✅

Slidebean (melhor para criar apresentações de lançamento de startups) ✅

Mentimeter (melhor para apresentação e envolvimento com pesquisas interativas ao vivo) ✅

Xtensio (melhor para criar documentos e apresentações comerciais) ✅

O que você deve procurar nas alternativas ao Beautiful.ai?

Para escolher as melhores ferramentas de apresentação de IA alternativas ao Beautiful.ai, concentre-se nos recursos que simplificam o processo de design e tornam suas apresentações interativas.

Aqui estão alguns recursos essenciais a serem priorizados:

Ferramentas de design com IA : Escolha um software de apresentação com um assistente de IA para agilizar o processo de design, oferecer sugestões inteligentes de layout e ideias de conteúdo e economizar tempo na criação de apresentações claras 👾

Interface de arrastar e soltar : Opte por uma plataforma intuitiva que permite criar apresentações sem esforço, arrastando e soltando elementos no lugar, mesmo em uma tela em branco. 🕹️

Recursos de colaboração em tempo real : Opte por uma ferramenta que ofereça suporte à colaboração em tempo real, permitindo que as equipes façam brainstorming de ideias, editem slides e trabalhem juntas sem problemas. 🤝🏻

Biblioteca de modelos : Procure uma vasta biblioteca de modelos projetados profissionalmente para ajudá-lo a criar apresentações incríveis rapidamente, mantendo a consistência da marca 📚

Elementos interativos : Priorize : Priorize as ferramentas de apresentação que permitem adicionar recursos interativos como animações, transições e elementos clicáveis para tornar suas apresentações envolventes e dinâmicas 🤹

Funcionalidade de quadro branco : Considere ferramentas com quadros brancos integrados que visualizam ideias, mapeiam o conteúdo e : Considere ferramentas com quadros brancos integrados que visualizam ideias, mapeiam o conteúdo e aprimoram as sessões de brainstorming

Opções de exportação e compartilhamento: Procure ferramentas com opções de exportação flexíveis (como PDF, PowerPoint ou Google Slides) e compartilhamento fácil para garantir que a seção da sua apresentação possa ser acessada em qualquer lugar 📂

As melhores alternativas ao Beautiful.ai a serem exploradas

Explore as melhores alternativas de criadores de apresentações para o Beautiful.ai que trazem a conveniência da funcionalidade de arrastar e soltar, ajudam a criar visuais impressionantes e mantêm sua marca no ponto.

1. ClickUp (melhor para criar apresentações colaborativas e fluxos de trabalho)

ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe, tudo em uma única plataforma - acelerado pela pesquisa e automação de IA de última geração. Ele se adapta a vários setores e requisitos, desde o gerenciamento de pequenas tarefas pessoais até a supervisão de operações comerciais complexas.

Quer você esteja liderando uma equipe, gerenciando projetos ou criando apresentações envolventes, o ClickUp simplifica os fluxos de trabalho, aumenta a eficiência e ajuda você a se manter organizado. 🦾

Experimente o ClickUp Whiteboards gratuitamente Crie apresentações dinâmicas adicionando imagens, desenhos e fluxogramas com o ClickUp Whiteboards

Com o ClickUp Whiteboards, adicione imagens, desenhos, fluxogramas e outros elementos visuais às suas apresentações e torne-as visualmente impressionantes e envolventes. Esse é um ótimo espaço de trabalho para brainstorming ou para criar apresentações que cativem seu público. ✏️

Por exemplo, você pode esboçar uma estratégia de vendas interativa, integrar recursos visuais para contar histórias e compartilhá-la perfeitamente com os colegas de equipe.

Você também pode criar um mapa da jornada do cliente ou um roteiro de produto e compartilhá-lo com sua equipe para obter feedback instantâneo. Sua funcionalidade de arrastar e soltar o torna intuitivo, garantindo que suas ideias fluam perfeitamente para o quadro. Você pode até mesmo gerar imagens com IA em seu quadro branco. 🧩

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Gere esboços e conteúdo para apresentações, discursos de vendas e muito mais usando o ClickUp Brain

Precisa de ajuda para criar conteúdo para essas apresentações? O ClickUp Brain entra em ação como seu assistente criativo de IA. Ele gera esboços de apresentações, projeta slides e até fornece conteúdo personalizado para apresentações de vendas.

Por exemplo, se você estiver preparando uma apresentação, o ClickUp Brain pode elaborar uma introdução atraente, sugerir ideias visuais e recomendar informações de dados para apoiar sua mensagem. Combinado com o Whiteboards, isso permite que você crie uma apresentação impactante que esteja pronta para ser compartilhada. 🤖

Baixe este modelo Organize facilmente todas as partes de sua apresentação com o modelo de apresentação ClickUp

O ClickUp também oferece milhares de modelos para otimizar seus fluxos de trabalho. Por exemplo, o modelo de apresentação do ClickUp permite que você organize e crie apresentações profissionais sem esforço. Esse modelo personalizável ajuda a estruturar suas ideias, acompanhar o progresso e colaborar com sua equipe em tempo real. 🌟

Veja o que você vai adorar

Crie uma estrutura de apresentação clara desde o início

Use os mecanismos de feedback para obter opiniões antes da apresentação final

Acompanhe todas as tarefas relacionadas à apresentação em um espaço centralizado

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes da ferramenta podem ter uma curva de aprendizado acentuada para usuários que não são experientes em tecnologia

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Saiba como encerrar uma apresentação de forma eficaz experimentando estas estratégias: Adapte seu encerramento de acordo com o que repercute em seu público 👥

Resuma as principais conclusões e reforce sua mensagem principal 🔑

Termine com um link para sua ideia inicial para um acabamento coeso 🔄

Incentive perguntas, discussões ou comentários para manter a conversa em andamento 🤝

Simplifique o fluxo de trabalho de sua apresentação e impressione com visuais refinados e colaboração perfeita usando o ClickUp 📊

2. Prezi (melhor para criar apresentações interativas de negócios)

via Prezi

O Prezi é uma alternativa atraente ao Beautiful.ai para indivíduos e equipes que buscam ferramentas de apresentação dinâmicas e envolventes. Ao contrário das ferramentas de apresentação tradicionais baseadas em slides, o Prezi oferece um estilo de apresentação não linear, permitindo que você crie a partir de uma única tela grande. Isso permitirá que você aumente e diminua o zoom para enfatizar diferentes pontos quando quiser criar apresentações refinadas.

A ferramenta também oferece recursos avançados de edição, modelos de apresentação profissional, integração multimídia e ferramentas de IA para ajudá-lo a organizar e animar o conteúdo. Seus recursos de colaboração permitem que as equipes criem propostas de negócios em tempo real.

Melhores recursos do Prezi

Crie designs baseados em movimento para tornar as apresentações interativas e envolventes

Integração com plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Slack

Use a assistência de IA para obter sugestões automatizadas de layout e animação

Limitações do Prezi

Esmagadora para usuários não familiarizados com o design de apresentações não lineares

As ferramentas de IA ainda são básicas em comparação com outros softwares de apresentação

Preços do Prezi

O Prezi tem três seções de preços destinadas a indivíduos, estudantes, educadores e equipes:

Para indivíduos

Padrão: US$ 5/mês

Mais : uS$ 19/mês

Premium: uS$ 29/mês

Para estudantes e educadores

EDU Plus: US$ 4/mês

EDU Pro: US$ 8/mês

Equipes EDU: US$ 19/mês por usuário

Para equipes

Mais : uS$ 19/mês

Premium : uS$ 29/mês

Equipes: US$ 39/mês por usuário

Classificações e avaliações do Prezi

G2: 4. 2/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Decktopus (melhor para criar apresentações fáceis para reuniões de equipe)

via Decktopus

Se você estiver procurando uma maneira fácil e intuitiva de criar apresentações atraentes sem gastar horas com design, considere o Decktopus. Ele inclui modelos personalizáveis, um bot de designer de apresentações e recursos avançados, como análises, para ajudá-lo a criar belos decks de slides.

Esse criador de apresentações com IA também oferece temas predefinidos para economizar tempo. É especialmente útil para apresentações de negócios, conteúdo educacional ou reuniões de equipes internas, e se integra a ferramentas como o Google Sheets para apresentações baseadas em dados.

Melhores recursos do Decktopus

Acesse uma biblioteca de modelos profissionais para iniciar sua apresentação rapidamente

Use a colaboração em tempo real para criar apresentações com colegas de equipe

Adicione fotos de banco de imagens, ícones e gráficos para aprimoramento visual

Limitações do Decktopus

Possui recursos limitados de personalização e edição

O software de apresentação não permite a exportação de PDF e a análise de apresentações em seu plano gratuito

Preços do Decktopus

Gratuito para sempre

Acesso anual profissional : uS$ 24,99/mês

Acesso anual para empresas: US$ 49,99/mês

Avaliações e resenhas do Decktopus

G2: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

Você sabia? Em 1982, o VCN ExecuVision, o primeiro programa de software a exibir uma apresentação na tela de um computador pessoal, foi lançado e permitia que os usuários escolhessem entre uma biblioteca de imagens para acompanhar o texto de sua apresentação.

4. Visme (melhor para manter a consistência da marca nas apresentações)

via Visme

Com o Visme, você pode acessar um software de apresentação que permite criar apresentações de marca usando recursos avançados de edição. Enquanto o Beautiful.ai se concentra na automação do design para simplificar a criação de apresentações, o Visme oferece aos usuários maior controle sobre os elementos de design, permitindo a criação de apresentações altamente personalizadas e exclusivas.

Os modelos de apresentação projetados profissionalmente e as ferramentas orientadas por IA do Visme otimizam o processo de apresentação. Além de criar apresentações visualmente atraentes, o Visme oferece suporte à criação de vários tipos de conteúdo visual, incluindo infográficos, relatórios e gráficos de mídia social, como uma ferramenta abrangente para diversas necessidades de design.

Melhores recursos do Visme

Inclua animações, visualizações de dados e recursos interativos para aumentar o envolvimento

Incorpore fotos de banco de imagens, animações e ícones para obter visuais impactantes

Colabore em tempo real com as equipes, tornando o compartilhamento de suas apresentações ininterrupto

Limitações do Visme

O plano gratuito oferece armazenamento mínimo (500 MB) e nenhum download

Recursos avançados, como o kit de marca, exigem uma assinatura Pro

Preço do Visme

Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 29/mês

Profissional: US$ 59/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Visme

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 700 avaliações)

💡 Dica profissional: Para criar uma apresentação vencedora para o cliente, siga estas etapas para impressionar e fechar o negócio: Pesquise e planeje a apresentação para entender as necessidades do cliente 🕵🏼‍♂️

Crie um funil de marketing a partir de sua apresentação para orientar a jornada do cliente 📈

Use conteúdo visualmente atraente para contar sua história de forma eficaz 🎨

Incentive conversas bidirecionais para melhor conexão e compreensão 💬

Estabeleça claramente os próximos passos para encerrar sua apresentação com confiança 📌

5. Pitch (melhor para apresentações em equipe e colaboração)

via Pitch

Outra forte alternativa ao Beautiful.ai é o Pitch, uma ferramenta de apresentação que combina simplicidade e design para produzir resultados rápidos e visualmente impressionantes. Com uma interface intuitiva, o Pitch permite que os usuários criem apresentações elegantes, eficientes e de acordo com a marca.

Os recursos colaborativos da ferramenta a tornam ideal para trabalhar com equipes em tempo real, otimizando o processo de edição e compartilhamento de apresentações. Seja para apresentar uma ideia, mostrar dados ou alinhar-se com a sua equipe, o Pitch prepara você para criar slides envolventes sem esforço.

Melhores recursos do pitch

Crie slides usando mais de 100 modelos prontos, adaptados para vários casos de uso

Colabore com sua equipe em tempo real para obter edição e feedback mais rápidos

Obtenha apresentações coesas com um kit de ferramentas de marca compartilhada

Limitações do pitch

Menos opções de formas e menos variedade de designs de gráficos do que outras ferramentas da lista

Não é compatível com a incorporação de conteúdo de terceiros

Preço do pitch

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 25/mês

Empresarial : uS$ 100/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Pitch

G2: 4. 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 30 avaliações)

6. Microsoft PowerPoint (melhor para criar apresentações clássicas para apresentações de negócios)

via Microsoft PowerPoint

Bem, quem nunca ouviu falar do Microsoft PowerPoint?

O PowerPoint é uma das ferramentas de apresentação mais reconhecidas e amplamente utilizadas, o que o torna uma alternativa confiável ao Beautiful.ai. Conhecido por seus amplos recursos e versatilidade, o PowerPoint permite que os usuários criem apresentações com total controle de design. Além disso, ao contrário de muitas ferramentas baseadas na Web, ele suporta edição off-line, o que o torna ideal para usuários com acesso limitado à Internet.

Crie conteúdo visualmente atraente para apresentações de negócios, aulas educacionais ou projetos criativos. Com recursos como modelos personalizáveis, animações, transições e colaboração em tempo real, o PowerPoint ajuda você a comunicar ideias com eficiência e deixar uma impressão duradoura. Quer você apresente dados com gráficos ou incorpore vídeos para contar histórias, o PowerPoint se adapta às suas necessidades.

Melhores recursos do Microsoft PowerPoint

Crie com o Microsoft Copilot com tecnologia de IA para gerar layouts e visuais com base em seu conteúdo

Incorporar melhorias por meio da ferramenta Presenter Coach

Edite apresentações off-line facilmente, ao contrário de muitos softwares de apresentação baseados na Web

Limitações do Microsoft PowerPoint

Os usuários devem salvar manualmente seu trabalho periodicamente para garantir que seu progresso não seja perdido

Sua edição colaborativa é limitada em comparação com outras ferramentas

Preços do Microsoft PowerPoint

Gratuito para sempre

Planos pagos incluídos no pacote do Microsoft 365

Avaliações e críticas do Microsoft PowerPoint

G2: 4. 7/5 (mais de 20.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Wonderslide (melhor para criar apresentações corporativas com designs de marca)

via Wonderslide

Para uma maneira elegante e eficiente de criar apresentações profissionais, o Wonderslide oferece uma plataforma de design fácil de usar e versátil. Ao permitir que os usuários carreguem um rascunho básico, a rede neural do Wonderslide o transforma rapidamente em uma apresentação refinada, reduzindo significativamente o tempo e o esforço normalmente necessários para o design.

Ele simplifica ainda mais a criação de novas apresentações, fornecendo modelos personalizáveis, uma extensa biblioteca de imagens e opções de design de marca.

Melhores recursos do Wonderlide

Acesse uma vasta biblioteca de imagens para obter diversos recursos visuais e ícones para aprimorar seus slides

Faça upload de imagens personalizadas para selecionar fontes e cores apropriadas para corresponder automaticamente às diretrizes da marca

Exporte apresentações como arquivos pptx totalmente editáveis, compatíveis com o PowerPoint e o Google Slides

Limitações do Wonderlide

Personalizações de design altamente específicas podem exigir ajustes manuais após a exportação

Ele tem um limite de download semanal de três slides no plano básico

Preços do Wonderlide

Pagamento conforme o uso: US$ 25 como pagamento único

Plano profissional : uS$ 9,99/mês

Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wonderlide

G2: N/A

Capítulo: N/A

8. Slides (melhor para criar apresentações interativas para desenvolvedores)

via Slides

O Slides é uma ferramenta de apresentação que combina recursos fáceis de usar com opções avançadas de personalização. Operando totalmente na nuvem, ele permite que os usuários criem, editem e apresentem a partir de qualquer dispositivo, sem fazer download ou instalar. Uma interface fácil de usar e uma variedade de modelos personalizáveis complementam essa acessibilidade.

Um dos recursos de destaque do Slides é seu formato de código aberto, que concede aos usuários acesso ao código-fonte completo de suas apresentações.

Melhores recursos dos slides

Incorpore conteúdo interativo para manter os slides envolventes usando iFrames ou incorporações ao vivo

Personalize as apresentações com HTML/CSS para obter uma aparência personalizada e profissional

Use anotações do orador e controle remoto para fazer apresentações ao vivo sem falhas

Limitações de slides

Requer familiaridade com HTML/CSS para que os usuários possam fazer personalizações avançadas

Nenhuma biblioteca de animação integrada além do CSS personalizado

Preços dos slides

Light: US$ 7/mês

Profissional: uS$ 14/mês

Equipe: US$ 28/mês para dois usuários

Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de slides

G2: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

9. Keynote (melhor para criar relatórios ou propostas comerciais elegantes)

via Keynote

O Keynote, o software de apresentação exclusivo da Apple, é uma ferramenta poderosa para criar apresentações visualmente impressionantes, o que o torna uma ótima alternativa gratuita ao Beautiful.ai.

Conhecido por seu design elegante e intuitivo, o Keynote oferece modelos, animações e transições projetados profissionalmente que elevam a qualidade de qualquer apresentação. Sua interface de arrastar e soltar garante um uso fácil, atendendo a iniciantes e profissionais experientes. Crie e edite apresentações em um Mac, iPad ou iPhone, com todas as alterações sendo sincronizadas automaticamente via iCloud.

Melhores recursos do Keynote

Obtenha animações e transições de qualidade cinematográfica, como o Magic Move, para criar visuais envolventes

Use ferramentas para gravar apresentações com narrações

Edite apresentações em vários dispositivos sem perder o progresso

Limitações do Keynote

Está disponível apenas para usuários da Apple e também não oferece muitas opções de exportação

Os arquivos exportados geralmente perdem partes dos gráficos ou animações usados

Preços do Keynote

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Keynote

G2: 4. 4/5 (mais de 500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Canva (melhor para criar conteúdo visual rapidamente)

via Canva

Conhecido por sua interface de arrastar e soltar, o Canva é uma ferramenta de criação de conteúdo com tecnologia de IA que permite aos usuários criar apresentações visualmente cativantes com o mínimo de esforço. Ele oferece uma ampla variedade de modelos, fontes, imagens e animações personalizáveis, atendendo a necessidades pessoais e profissionais.

Use o ambiente de design colaborativo do Canva desde o primeiro rascunho. Trabalhe em equipe em tempo real para criar, editar e revisar apresentações, simplificando o fluxo de trabalho para pequenos projetos e grandes campanhas. Além disso, a integração do Canva com ferramentas como Slack e Google Drive aumenta a acessibilidade e a usabilidade.

Melhores recursos do Canva

Acesse modelos pré-concebidos adaptados a várias necessidades para iniciar projetos rapidamente

Crie animações incríveis para apresentações de slides ou mídias sociais com o Magic Animate

Personalize as fontes e os esquemas de cores sugeridos pela ferramenta de IA para combinar com sua marca sem esforço

Limitações do Canva

Alguns recursos, como animações avançadas e kits de marca, exigem uma assinatura Pro

Tem armazenamento limitado (5 GB) na versão gratuita para ativos carregados

Preços do Canva

Gratuito para sempre

Canva Pro : €6/mês por pessoa

Canva Teams: € 9/mês por pessoa

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Canva

G2: 4. 7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

11. Slidebean (melhor para criar apresentações de lançamento de startups)

via Slidebean

O Slidebean é perfeito para startups, empreendedores, educadores e profissionais que desejam apresentações de vendas, relatórios ou apresentações educacionais visualmente atraentes sem gastar horas em design. Ele permite que os usuários se concentrem no conteúdo e organiza os recursos visuais de forma integrada.

Um aspecto exclusivo do Slidebean é sua extensa biblioteca de modelos personalizáveis, incluindo apresentações de empresas bem-sucedidas como Airbnb e Uber. Esses modelos fornecem aos usuários estruturas comprovadas sobre as quais podem se basear.

Melhores recursos do Slidebean

Acompanhe análises e insights sobre como os espectadores interagem com as apresentações

Transforme dados brutos em gráficos com IA para apresentar informações de forma clara e visual

Automatize temas de marca para obter uma apresentação consistente e profissional

Limitações do Slidebean

Ele não oferece plano gratuito e tem um alto custo de assinatura

O Slidebean tem uma biblioteca gráfica pequena em comparação com os concorrentes

Preços do Slidebean

Iniciante: US$ 8/mês

Accelerate: uS$ 99/mês

Avaliações e resenhas do Slidebean

G2: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 50 avaliações)

12. Mentimeter (melhor para apresentação e envolvimento com pesquisas interativas ao vivo)

via Mentimeter

Com o Mentimeter, você transforma suas apresentações em experiências interativas por meio de pesquisas em tempo real, questionários, nuvens de palavras e sessões de perguntas e respostas.

Ao contrário do Beautiful.ai, que se concentra na automação do design de slides, o Mentimeter enfatiza a interatividade. Portanto, ele é adequado para educadores, organizadores de eventos e profissionais de negócios que desejam aumentar a participação ativa durante as apresentações.

Melhores recursos do Mentimeter

Faça enquetes ao vivo durante as apresentações para coletar feedback do público em tempo real

Visualize instantaneamente a opinião do público com nuvens de palavras dinâmicas

Crie questionários para tornar as apresentações envolventes e educativas

Limitações do Mentimeter

Sua conta gratuita é limitada a duas perguntas e cinco questionários por apresentação

Menos opções de personalização de design em comparação com o Beautiful.ai e outros

Preços do Mentimeter

Gratuito para sempre

Básico: US$ 17,99/mês por usuário

Profissional: uS$ 24,99/mês por usuário

Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mentimeter

G2: 4. 7/5 (mais de 600 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

13. Xtensio (melhor para criar documentos e apresentações comerciais)

via Xtensio

Xtensio é uma plataforma baseada na Web que permite que as equipes criem, gerenciem e compartilhem documentos interativos, apresentações e páginas da Web, posicionando-a como uma alternativa versátil ao Beautiful.ai. É excelente para startups, profissionais de marketing, designers e equipes pequenas que buscam uma maneira simples de criar materiais profissionais com eficiência.

A plataforma oferece colaboração em tempo real em um painel de controle privado e de marca, o que a torna ideal para as equipes criarem, editarem e compartilharem documentos como links responsivos ou PDFs.

Melhores recursos do Xtensio

Combine recursos visuais e dados com gráficos, vídeos e formulários para uma comunicação interativa

Obtenha várias opções de compartilhamento, incluindo links da Web ao vivo, apresentações de slides digitais e PDFs/PNGs exportáveis

Mantenha a consistência da marca personalizando fontes, cores e layouts em todos os documentos

Limitações do Xtensio

Seu painel de análise não é tão preciso quanto o de outras ferramentas dedicadas

O plano gratuito inclui apenas 100 MB de armazenamento de imagens

Preços do Xtensio

Gratuito para sempre

Solo Lite: US$ 12/mês por usuário

Mais : uS$ 25/mês para dois usuários

Empresas: $99. 99/mês para cinco usuários

Avaliações e resenhas do Xtensio

G2: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Otimize seu processo de criação de apresentações sem esforço com o ClickUp!

Criar uma apresentação atraente é fundamental ao se dirigir à sua equipe ou às partes interessadas. Embora o Beautiful.ai ofereça simplicidade, ele carece de recursos avançados, como consistência de marca, colaboração perfeita e exportações flexíveis.

Para uma solução mais avançada, o ClickUp vai além do design básico. Faça brainstorming com quadros brancos, gere conteúdo em segundos com AI e colabore em tempo real para obter feedback e revisões. Além disso, gerencie todo o seu fluxo de trabalho com automação e rastreamento avançado. pronto para elevar o nível de suas apresentações e projetos? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!