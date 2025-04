Como usar o Quadro Kanban do Microsoft Teams para melhorar o fluxo de trabalho

Gerenciar projetos com eficiência é mais do que apenas rastrear tarefas - trata-se de garantir uma colaboração perfeita, responsabilidade clara e melhoria contínua.

Por exemplo, imagine uma equipe de software fazendo malabarismos com vários projetos de clientes. O gerente de projeto decide implementar um quadro Kanban para organizar as tarefas e, de repente, ele se torna um dos principais responsáveis pela organização:

o rastreamento visual de tarefas reduz a confusão✅ A carga de trabalho é distribuída uniformemente entre os membros da equipe✅ Os prazos são cumpridos de forma mais consistente

Parece algo que sua equipe poderia usar?

Neste guia, mostraremos como configurar e maximizar um quadro Kanban no Microsoft Teams para melhorar o gerenciamento de tarefas, a colaboração e a eficiência.

resumo de 60 segundos Você pode configurar um quadro Kanban no Microsoft Teams usando o Planner ou o Azure DevOps para gerenciar tarefas visualmente (mas isso tem algumas limitações) Primeiro, crie uma equipe no Microsoft Teams e integre o Azure DevOps

Adicione um quadro Kanban e configure colunas como Backlog, Em andamento e Concluído

Desafios: Personalização limitada, sem relatórios avançados e problemas de integração externa

ClickUp como uma alternativa : O ClickUp oferece quadros ilimitados, automação e relatórios avançados : O ClickUp oferece quadros ilimitados, automação e relatórios avançados

Economize tempo com os modelos do ClickUp para uma configuração mais rápida e fluxos de trabalho simplificados

O que é um quadro Kanban?

Um quadro Kanban é uma ferramenta visual e ágil para gerenciar tarefas e fluxos de trabalho. Ele ajuda as equipes a se manterem organizadas e a acompanhar o progresso.

Normalmente, as tarefas são representadas como cartões e se movem pelas colunas rotuladas como A fazer, Em andamento e Concluído. Esse sistema garante transparência, facilitando a visualização de quem está trabalhando em quê.

Os quadros Kanban são especialmente populares entre as equipes ágeis porque eles:

Evite a sobrecarga de multitarefas limitando o trabalho em andamento

Ajude a identificar gargalos antecipadamente para melhorar a eficiência

Adapte-se facilmente a diferentes fluxos de trabalho em todos os setores

Leia também: Guia definitivo para o gerenciamento de projetos do Microsoft Teams

Como criar um quadro Kanban no Microsoft Teams

A configuração de um quadro Kanban no Microsoft Teams pode transformar a forma como sua equipe gerencia tarefas e colabora em projetos.

Há muitas maneiras de criar um quadro Kanban diretamente no Teams. Você pode escolher entre opções gratuitas e pagas, ferramentas Kanban da Microsoft e complementos de terceiros que oferecem recursos semelhantes.

O ecossistema tem ferramentas gratuitas como o Microsoft Planner e o Azure DevOps que ajudam a criar um quadro Kanban no Teams. Como o Azure Boards pode se integrar perfeitamente ao Microsoft Teams, vamos explorá-lo para criar um quadro Kanban.

fato divertido: A palavra "Kanban" vem da palavra japonesa para "sinal visual" ou "cartão", refletindo como os cartões representam tarefas no quadro para acompanhar o progresso!

1. Abra o Microsoft Teams e crie uma nova equipe

Primeiro, faça login no Microsoft Teams e crie uma nova equipe ou escolha uma já existente para abrigar seu quadro Kanban.

Clique no ícone do Teams na barra lateral esquerda

Selecione Participar ou Criar equipe na parte inferior

via Microsoft Teams

Escolha Criar uma equipe e siga as instruções para nomear sua equipe. Adicione uma descrição e adicione membros

via Microsoft Teams

Selecione o tipo de equipe que será - privada ou pública. Você também pode selecionar o rótulo de sensibilidade da sua equipe

via Microsoft Team s

Você está pronto para começar se já tiver uma equipe configurada! Essa nova área de equipe será o hub central para gerenciamento de tarefas e colaboração de projetos.

2. Configure seu projeto Azure DevOps

Simultaneamente, você deve configurar seu projeto Azure DevOps para criar seu quadro Kanban.

Faça login na sua conta do Azure DevOps

via Azure DevOps

Clique em Novo projeto e nomeie-o como algo relevante para sua equipe ou projeto

via Azure DevOps

Escolha suas configurações de visibilidade (Privada ou Pública) e clique em Criar projeto

3. Configure seu quadro Kanban

Quando seu projeto estiver no Azure DevOps, é hora de configurar seu quadro Kanban.

Vá para a guia Quadros no menu à esquerda em seu projeto

Selecione Kanban para acessar o quadro padrão

Personalize as colunas dos seus cartões Kanban para refletir o fluxo de trabalho da sua equipe (por exemplo, Backlog, Em andamento e Concluído)

via Azure DevOps

Esse quadro funcionará como uma representação visual de suas tarefas e do progresso.

4. Adicione o conector Azure DevOps ao Microsoft Teams

Agora, vamos integrar seu quadro Kanban ao Microsoft Teams.

No Microsoft Teams, navegue até a equipe ou canal onde deseja adicionar o quadro

Clique na guia "+" na parte superior do canal

Procure o Azure DevOps no diretório de aplicativos e clique em Adicionar

Autentique sua conta do Azure DevOps digitando "@Azure Boards Sign in"

via Azure DevOps

Por fim, conecte-se ao seu projeto digitando "@Azure Boards link" mais o URL do seu projeto para vincular o projeto específico ao canal da sua equipe

Depois de configurado, sua equipe pode interagir com o quadro diretamente no MS Teams.

5. Adicionar e atribuir itens de trabalho

Agora, você pode adicionar facilmente itens de trabalho do Microsoft Teams à sua ferramenta Kanban seguindo estas etapas:

Clique no botão + Novo item de trabalho para criar tarefas, bugs ou histórias de usuários

Atribua essas tarefas aos membros da equipe, defina prazos e adicione detalhes relevantes

via Azure DevOps

Arraste e solte tarefas entre colunas à medida que elas progridem

Essas etapas garantem que cada tarefa específica seja rastreada e gerenciada com eficiência.

6. Acompanhe o progresso e colabore

Com o quadro agora configurado, você pode monitorar o progresso da sua equipe e colaborar diretamente no MS Teams.

Use a guia Quadros no Teams para visualizar o status atual de suas tarefas e fazer ajustes conforme necessário

Defina notificações para atualizações de tarefas configurando o bot do Azure DevOps no Teams

Adicione comentários ou anexos a tarefas individuais para uma colaboração mais detalhada

Agora, seu Quadro Kanban está configurado e totalmente funcional. Você também pode maximizar seu potencial integrando outras ferramentas do ecossistema da Microsoft, como o SharePoint e o Power Automate.

Os recursos avançados não estão disponíveis no plano gratuito, mas você ainda pode usar algumas ferramentas avançadas essenciais para melhorar continuamente seu fluxo de trabalho.

você sabia que: Embora o Kanban tenha se originado como um sistema de fabricação na Toyota, David J. Anderson adaptou seus princípios para o trabalho de conhecimento, especialmente no desenvolvimento de software e nas operações de TI.

Limitações do uso do Microsoft Teams

Embora o Microsoft Teams ofereça funcionalidade Kanban básica, ele tem algumas desvantagens:

Personalização limitada: O Teams oferece flexibilidade limitada quando se trata de personalizar layouts e fluxos de trabalho para atender a necessidades específicas em comparação com ferramentas Kanban dedicadas

Falta de integrações avançadas : A integração do Microsoft Teams com ferramentas externas para melhorar a funcionalidade Kanban pode ser complicada e limitada

Não há controle de tempo : Ao contrário da maioria das outras ferramentas Kanban, o Microsoft Teams não oferece ferramentas internas para rastrear o tempo, tornando mais difícil medir quanto tempo é gasto nas tarefas

Dependências de integração : Algumas integrações, como o Azure Boards, exigem uma organização associada do Azure DevOps. Isso pode não ser ideal para equipes que ainda não usam ferramentas de DevOps

Não há gerenciamento de dependência: Os quadros Kanban no Teams não oferecem suporte a dependências de tarefas. Isso significa que você não pode vincular facilmente tarefas que precisam ser concluídas em uma ordem específica, o que pode ser crucial em projetos complexos

Leia também: Metodologia Scrumban: como implementar com exemplos e modelos

Criar um quadro Kanban com o ClickUp

Essas limitações de criação de quadros Kanban no Microsoft Teams são um obstáculo? Você ficará feliz em saber que há uma solução que aborda esses obstáculos de frente: ClickUp.

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.

O ClickUp Board View tem uma interface amigável, tornando os quadros Kanban fáceis para todos em sua equipe. Também é versátil e pode se adaptar à complexidade de seu projeto, não importa se é grande ou pequeno.

Veja como você pode configurar seu quadro Kanban no ClickUp:

Configure seu espaço de trabalho no ClickUp

Comece criando um espaço de trabalho adaptado às necessidades da sua equipe.

Faça login no ClickUp ou registre-se para obter uma conta gratuita

Crie um novo espaço clicando no botão + Novo espaço e nomeie-o para refletir seu projeto ou equipe

Adicione membros da equipe ao espaço de trabalho para uma colaboração perfeita

Ao contrário do Microsoft Teams, não há limite para o número de quadros ou espaços que você pode criar, o que o torna perfeito para projetos em escala.

Escolha um modelo Kanban

Evite o incômodo de criar um quadro Kanban do zero implantando um dos modelos prontos para uso do ClickUp.

Selecione um modelo Kanban no Centro de Modelos

Escolha o modelo de quadro Kanban do ClickUp . Ele simplifica o gerenciamento de projetos com fluxos de trabalho personalizados, dependências de tarefas, rótulos de prioridade e ferramentas de automação para agilizar as tarefas

Faça o download deste modelo Aproveite as colunas, tarefas e fluxos de trabalho pré-configurados com o modelo de quadro Kanban do ClickUp

Você também pode explorar o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp . Ele simplifica os fluxos de trabalho Agile com quadros personalizáveis, ferramentas de planejamento de sprint e dependências de tarefas

Faça o download deste modelo Estruture seu fluxo de trabalho com o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Clique em Usar modelo para importar qualquer modelo diretamente para seu espaço de trabalho

Esses modelos eliminam o tempo de configuração e vêm pré-configurados com colunas, cartões de tarefas e fluxos de trabalho.

Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais críticos se perdem no ruído digital. Com os recursos e visualizações de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique! Visualize todas elas em Dashboards personalizáveis.

Personalize seu Quadro Kanban

Adicione colunas para refletir os estágios de seu fluxo de trabalho, como Backlog, Em andamento e Concluído

Personalize cada detalhe de seu quadro Kanban com o ClickUp

Crie cartões Kanban para tarefas e atribua a elas níveis de prioridade, tags e prazos

Com o ClickUp, você tem controle total sobre a aparência do seu quadro, com opções para personalizar os campos de tarefas e até mesmo integrar ferramentas externas - todas as coisas com as quais o Microsoft Teams tem dificuldades.

Atribua e automatize tarefas

Atribua tarefas aos membros da sua equipe com apenas alguns cliques.

Abra qualquer cartão de tarefa e use o campo Assignee para atribuir responsabilidades.

Automatize tarefas e notificações recorrentes usando o ClickUp Automations , economizando tempo e esforço

Organize seus dados em massa com o ClickUp Automations

Ao contrário do Teams, o ClickUp oferece opções robustas de automação para minimizar o trabalho manual.

Colabore e monitore o progresso

A comunicação e o rastreamento são fáceis no ClickUp.

Adicione comentários, anexos e listas de verificação a cartões de tarefas individuais para manter tudo em um só lugar

Mantenha sua equipe alinhada, monitorando o progresso com o ClickUp

Use os modos de exibição incorporados, como o Modo de Exibição de Quadro e o Modo de Exibição de Lista , para monitorar o progresso da equipe

Acesse atualizações em tempo real com o Activity Stream do ClickUp, garantindo que você nunca perca atualizações críticas

Diga adeus às limitações de notificação - o ClickUp garante que você esteja sempre informado.

Relatórios e insights avançados

Os recursos avançados do ClickUp podem ajudá-lo a acompanhar o progresso da sua equipe.

Gerar relatórios para analisar taxas de conclusão de tarefas, prazos e tendências de produtividade

Use painéis para visualizar as principais métricas do Kanban e identificar gargalos em seu fluxo de trabalho

Com essas ferramentas, você pode testemunhar uma melhoria contínua na eficiência e no fluxo de trabalho de suas equipes.

Dica profissional: Use os limites de trabalho em andamento (WIP) do ClickUp para limitar o número de tarefas em colunas específicas. Isso ajudará a evitar que sua equipe faça muitas tarefas e se concentre mais em concluir as tarefas atuais antes de iniciar novas.

Por que usar o ClickUp para criar quadros Kanban?

O ClickUp é um aplicativo que aborda as limitações comuns que os usuários enfrentam com o Microsoft Teams:

Sem limites de canais, tarefas ou integrações

Suporte total para marcação de metadados e categorização de tarefas

Ferramentas robustas de automação e colaboração em tempo real

Uma biblioteca de modelos para acelerar seu processo de configuração

A interface do ClickUp é muito mais refinada do que a do Trello. Desde a apresentação visual geral até o nível de controle que o usuário tem sobre a interface... É muito mais do que um quadro Kanban, mas até mesmo seu modo de exibição Kanban é mais limpo.

A interface do ClickUp é muito mais refinada do que a do Trello. Desde a apresentação visual geral até o nível de controle que o usuário tem sobre a interface... É muito mais do que um quadro Kanban, mas até mesmo seu modo de exibição Kanban é mais limpo.

Leia também: Scrum vs. Kanban: Revelando a estratégia ágil superior

Configure seus quadros Kanban com o ClickUp

Um quadro Kanban deve fazer mais do que apenas organizar tarefas - ele deve simplificar o trabalho, eliminar gargalos e aumentar a eficiência. Embora o Microsoft Teams ofereça uma configuração básica, suas limitações de automação, relatórios e personalização podem atrasar sua equipe.

O ClickUp é uma excelente alternativa aos quadros Kanban no Microsoft Teams e o leva ao próximo nível com:

automação alimentada por IA para fluxos de trabalho mais suaves

quadros personalizáveis que se adaptam a qualquer projeto

insights em tempo real para acompanhar o progresso sem esforço

Por que se contentar com menos? Experimente o ClickUp gratuitamente e crie um sistema Kanban mais inteligente e eficiente hoje mesmo.