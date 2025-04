As 10 principais ferramentas empresariais de IA generativa que transformarão o trabalho em 2025

Nos dias de hoje, as ferramentas de IA geradora empresarial deixaram de ser "boas de se ter" para se tornarem essenciais.

Com a projeção de que os gastos globais com IA atinjam US$ 307 bilhões este ano e que se espera que aumentem para US$ 632 bilhões, seu papel é inegável. 📈

Mas aqui está o ponto alto: com grande poder, vem um escrutínio maior. Os líderes empresariais e os profissionais de TI devem equilibrar o potencial transformador com a estrita conformidade e segurança.

Para ajudar, reunimos os principais aplicativos de IA generativa que combinam inovação revolucionária com confiabilidade inabalável.

Vamos primeiro explorar o que procurar ao escolher a ferramenta de IA geradora empresarial perfeita para sua empresa.

O que você deve procurar em uma ferramenta corporativa de IA generativa?

Escolher a plataforma de IA generativa certa vai além da tecnologia mais recente; trata-se de escolher aquela que se alinha sem esforço com seu fluxo de trabalho.

Veja o que você deve considerar:

Personalização: Procure uma ferramenta que seja adaptada ao seu fluxo de trabalho e às necessidades específicas do setor , permitindo que você ajuste os recursos e as configurações para obter o máximo de eficiência

Escalabilidade: Escolha uma solução que possa escalar com sua empresa e lidar com o aumento de dados, usuários e tarefas

Segurança de dados: Priorize ferramentas com criptografia robusta, certificações de conformidade (como GDPR, HIPAA) e práticas de armazenamento seguro de dados para proteger informações comerciais confidenciais

Facilidade de integração: Opte por uma ferramenta que se conecte facilmente com sua pilha de software e sistemas existentes, minimizando as interrupções durante a implementação

Suporte e treinamento: Escolha uma ferramenta com suporte abrangente, como recursos de integração, tutoriais e interações com clientes, para que sua equipe possa se familiarizar rapidamente

Explore as principais ferramentas de IA projetadas para evoluir com suas necessidades de negócios - desde a implementação do gerenciamento de projetos empresariais até o aprimoramento da tomada de decisões e muito mais.

1. ClickUp (melhor para produtividade e inovação empresarial orientada por IA)

Rascunhe comunicações prontas para o cliente instantaneamente com as ferramentas de IA do ClickUp, usando dicas inteligentes para orientar e refinar sua redação

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita seus fluxos de trabalho com sua inteligência de espaço de trabalho unificada.

Por exemplo, as Enterprise AI Solutions da ClickUp integram o gerenciamento de projetos e de conhecimento para equipes maiores com segurança de nível empresarial, incluindo SSO e conformidade com a HIPAA.

Veja como a plataforma economiza seu tempo e ajuda você a fazer mais:

gerenciamento de projetos orientado por IA

Os agentes de IA do ClickUp analisam os dados históricos do projeto para simplificar os fluxos de trabalho futuros:

Oferecer sugestões inteligentes sobre atribuições de tarefas com base nas cargas de trabalho da equipe

Manter sua equipe informada com atualizações do andamento do projeto em tempo real

Fornecer insights sobre cronogramas , prazos e gargalos potenciais de projetos

Automação de lembretes para revisões e atualizações de documentos

ClickUp Docs e ClickUp Chat Aumentar a colaboração por meio da integração com as soluções ClickUp Whiteboards ClickUp Chat

gerenciamento aprimorado do conhecimento

O assistente de IA nativo da plataforma, ClickUp Brain, aprende com as atividades de seu espaço de trabalho para melhorar a relevância das informações que ele recupera ao longo do tempo.

Em resumo, a rede neural de IA aumenta sua produtividade ao:

Sintetizando o conteúdo de tarefas, documentos e discussões para criar um hub de conhecimento central

Elaboração e resumo de artigos da base de conhecimento para visões gerais concisas

Geração de agendas de reunião e minutas para melhorar a organização e o acompanhamento

Automatização de fluxos de trabalho e ações Uso de linguagem natural para acionadores e condições

Escrever ou responder a e-mails relacionados a tarefas diretamente do ClickUp

Condense insights de longos documentos de lançamento de recursos para e-mails com o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

As Perguntas e Respostas Interativas permitem fazer perguntas e obter respostas instantâneas e contextuais, pesquisando em espaços de equipe, projetos e documentos

Assistente de redação com IA fornece prompts específicos de função para gerar conteúdo e ajuda você a criar tarefas ou documentos diretamente do conteúdo gerado fornece prompts específicos de função para gerar conteúdo e ajuda você a criar tarefas ou documentos diretamente do conteúdo gerado

A geração automatizada de tarefas permite a criação de subtarefas geradas por IA e resumos automáticos de projetos usando linguagem natural

Tradução contextual e localização Traduzir conteúdo para melhorar a acessibilidade e a comunicação em diferentes idiomas nos projetos

Limitações do ClickUp

As inúmeras ferramentas e configurações podem ser esmagadoras em um primeiro momento

O recurso de controle de tempo pode ser um pouco difícil de dominar

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp não apenas nos permite manter o controle - ele também nos permite manter-nos informados, oferecer inovação e criar valor agregado para nossos clientes

2. OpenAI (melhor para IA multimodal com texto, imagem e futuras funções de áudio)

via OpenAI

A OpenAI oferece modelos de linguagem, como o GPT-4 e o GPT-4o, que usam o processamento de linguagem natural para simplificar tarefas como criação de conteúdo e desenvolvimento de chatbot. Sua recém-lançada série O1 emprega o raciocínio de cadeia de pensamento para processar informações de forma lógica e sequencial.

O ChatGPT, a principal ferramenta da OpenAI, centraliza esses recursos para uma comunicação empresarial intuitiva, com modelos de prompt de IA que garantem resultados consistentes.

Melhores recursos do OpenAI

O modelo multimodal GPT-4 oferece IA avançada que processa texto, visão, áudio e código

API de nível empresarial fornece infraestrutura dimensionável para rápida integração de IA em tarefas e fluxos de trabalho complexos

Raciocínio de IA personalizável ajuda a ajustar modelos com dados proprietários, criando sistemas inteligentes

A compreensão contextual em tempo real ajuda a gerar respostas semelhantes às humanas

Limitações da OpenAI

A qualidade das respostas pode variar significativamente, principalmente durante os horários de pico de uso

Os usuários premium ainda encontram limites de mensagens (por exemplo, 25 mensagens por hora para o GPT-4)

Preços do OpenAI

ChatGPT Gratuito Mais: US$ 20/mês Pro: US$ 200/mês Equipe: US$ 30/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do OpenAI

G2: 4. 6/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 70 avaliações)

Dica profissional: Combine os casos de uso do ChatGPT com ferramentas de automação para aumentar sua produtividade. Por exemplo, o ChatGPT pode ser configurado para redigir respostas ou propostas automaticamente, acionadas por eventos como consultas de novos clientes ou conclusão de tarefas.

3. Google Cloud Vertex AI (melhor para desenvolvimento de IA pronto para empresas)

via Google Cloud Vertex AI

O Google Cloud Vertex AI oferece um ambiente de desenvolvimento unificado para criar, implantar e dimensionar soluções de IA em vários setores. Ele também se integra facilmente aos amplos serviços de dados do Google, como o BigQuery e o Dataflow, ajudando você a gerenciar e analisar grandes conjuntos de dados.

Melhores recursos do Google Cloud Vertex AI

Fornece um ambiente único e integrado para todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina (ML)

Oferece acesso a mais de 160 modelos básicos , incluindo o Gemini do Google, modelos de código aberto como o Gemma e modelos de parceiros como o Claude 3

Oferece suporte a AutoML (treinamento de modelo sem código) e dados de treinamento personalizados

o raciocínio de entrada com funcionalidades avançadas de IA generativa, como Permitecom funcionalidades avançadas de IA generativa, como engenharia de prompt

Limitações de IA do Google Cloud Vertex

Pode haver problemas com inicializações a frio, em que os aplicativos demoram a responder depois de ficarem inativos por um período

Os usuários relatam documentação insuficiente, especialmente em relação ao compartilhamento de domínio

Preços do Google Cloud Vertex AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Cloud Vertex AI

G2 : 4. 3/5 (mais de 480 avaliações)

Capturar: Não há avaliações suficientes

Você sabia que: O Google Cloud Vertex AI simplifica o processo de desenvolvimento para cientistas de dados e engenheiros de ML, exigindo 80% menos linhas de código para treinar modelos de ML.

4. Serviço OpenAI do Microsoft Azure (melhor para dimensionar a IA com segurança robusta)

O Microsoft Azure OpenAI Service integra modelos avançados de linguagem da OpenAI com a robusta infraestrutura de nuvem do Microsoft Azure, ajudando as organizações a desenvolver, implantar e dimensionar soluções inteligentes de IA com segurança de nível empresarial e conformidade.

Melhores recursos do Microsoft Azure OpenAI Service

Fornece acesso a modelos avançados de IA, incluindo GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo, e DALL-E

Oferece rede privada , filtragem responsável de conteúdo de IA e controle de acesso baseado em função , garantindo a proteção e a conformidade dos dados

Ajuda você a finar modelos pré-treinados com dados proprietários, criando soluções especializadas de IA

Oferece suporte a diversos casos de uso, incluindo geração de conteúdo, pesquisa semântica e compreensão de linguagem natural

Limitações do serviço OpenAI do Microsoft Azure

Alguns modelos estão disponíveis apenas em determinadas regiões

A transição da OpenAI pública para a solução da Microsoft poderia ser mais suave

Preços do serviço OpenAI do Microsoft Azure

Padrão (sob demanda) : Pagamento conforme o uso

API provisionada e em lote: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Microsoft Azure OpenAI Service

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Você sabia que: Estudos sobre o impacto e o futuro da IA destacam seu potencial transformador, com a IA generativa projetada para se tornar um mercado de US$ 1,3 trilhão na próxima década.

5. Cohere (melhor para modelos de IA de linguagem natural com personalização avançada)

via Cohere

O Cohere oferece modelos de aprendizado de linguagem adaptados para diversas tarefas de PNL, incluindo geração, classificação e resumo de textos. Seu suporte a vários modelos garante flexibilidade para vários casos de uso e aplicativos de IA.

Além disso, sua abordagem ética de IA enfatiza a transparência, tornando-a uma opção confiável para empresas e desenvolvedores.

Melhores recursos do Cohere

Oferece recursos de ajuste fino granular com suporte para até 16.000 comprimentos de contexto de token

Oferece modelos de família de comandos que suportam vários idiomas e casos de uso, incluindo agentes de conversação e análise de sentimentos

Oferece estruturas de segurança com controles de acesso avançados e a capacidade de fundamentar os resultados de IA em dados organizacionais proprietários

Suporta implantação em várias plataformas de nuvem, incluindo Oracle GenAI Service e AWS Bedrock

Limitações do Cohere

O modelo às vezes falha na classificação de texto, produzindo resultados incorretos

A UI e a UX do agente poderiam ser mais fáceis de usar

Preços do Cohere

Nível gratuito

Preço por token: Varia de acordo com a escolha do modelo

Classificações e análises do Cohere

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Leia mais: As principais startups de IA a serem observadas

6. Anthropic (melhor para sistemas de IA éticos com recursos avançados de raciocínio)

A Anthropic se dedica a desenvolver sistemas de inteligência artificial seguros, interpretáveis e eticamente alinhados que priorizam o avanço tecnológico responsável.

Melhores recursos do Anthropic

Implementa uma metodologia exclusiva de treinamento em IA que incorpora princípios éticos diretamente ao comportamento do modelo

Oferece modelos de IA Claude com compreensão contextual, capazes de lidar com tarefas de raciocínio complexas

Fornece interpretabilidade do modelo, ajudando você a inspecionar e entender os processos de negócios de tomada de decisão de IA

Desenvolve sistemas de IA com proteções integradas que minimizam proativamente os possíveis resultados prejudiciais

Limitações antrópicas

Claude não tem treinamento extensivo de dados, o que resulta, às vezes, em geração incompleta de conteúdo

Os usuários relataram que atingiram rapidamente os limites de uso gratuito com limites pouco claros

Preços antrópicos

Planos do Claude. ai Gratuito Pro: US$ 20/mês Team: US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Anthropic

G2: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

Capturar: Não há avaliações suficientes

Hack rápido: Crie uma política de IA da empresa para abordar os riscos éticos associados às tecnologias de GenAI, como violações de privacidade de dados e envenenamento de dados.

7. GitHub Copilot (melhor para produtividade de desenvolvedor com IA e codificação inteligente)

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot é um assistente avançado de codificação alimentado por IA que aumenta a produtividade do desenvolvedor ao oferecer suporte de codificação com reconhecimento de contexto em todo o desenvolvimento de software empresarial.

Baseado no modelo Codex da OpenAI, o Copilot sugere trechos de código, funções e algoritmos relevantes adaptados ao projeto específico.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Oferece sugestões de funções de várias linhas e geração de código em tempo real , ajudando os desenvolvedores a escrever segmentos de código complexos mais rapidamente

Conecta-se a vários editores de código e interfaces , incluindo Visual Studio Code, JetBrains IDEs e GitHub. com

Adapta-se a estilos de codificação e preferências individuais ao longo do tempo, melhorando a relevância e a precisão de suas sugestões

Fornece gerenciamento de políticas de nível empresarial, controles de acesso, rastreamento de uso e logs de auditoria detalhados

Limitações do GitHub Copilot

Como uma ferramenta baseada na nuvem, o Copilot requer uma conexão estável com a Internet para um desempenho ideal

Há preocupações com a segurança do código, principalmente em relação ao licenciamento e a possíveis problemas de direitos autorais

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Profissional: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 19/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e resenhas do GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (mais de 140 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

Fato divertido: Os desenvolvedores podem usar o GitHub Copilot para enviar tweets diretamente de seus IDEs. Ao escrever comentários relacionados à API do Twitter, o Copilot pode gerar os trechos de código necessários, mesclando a mídia social com fluxos de trabalho de codificação.

8. Glean AI (melhor para gerenciamento de conhecimento e pesquisa entre aplicativos)

via Glean AI

A Glean AI é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento de nível empresarial que transforma o acesso às informações organizacionais por meio de capacidades de pesquisa com reconhecimento de contexto e alimentadas por IA.

Obtenha os melhores recursos de IA

Oferece integração com mais de 100 aplicativos de negócios , permitindo a busca unificada e a recuperação de conhecimento

Fornece resultados de pesquisa seguros e específicos ao contexto que respeitam a governança de dados organizacionais

Usa tecnologia avançada de gráfico de conhecimento para fornecer resultados de pesquisa personalizados com base nas funções e nos projetos do usuário

Permite a automação inteligente de tarefas repetitivas e a resolução de consultas complexas nas funções de engenharia, suporte e vendas

Limitações da IA do Glean

Há uma curva de aprendizado associada ao uso eficaz da plataforma

Ocasionalmente, os resultados da pesquisa podem não ser relevantes, principalmente em consultas complexas

Preços da Glean AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Glean AI

G2: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

Capturar: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Para maximizar a eficiência e minimizar os custos, considere a integração de APIs de IA pré-criadas em suas ferramentas existentes, aproveitando a IA como serviço (AIaaS) sem a necessidade de infraestrutura extra ou conhecimento de codificação.

9. Stability AI (melhor para personalização de modelos de IA de código aberto e IA generativa)

via Stability AI

O Stability AI é uma ferramenta Gen AI de código aberto dedicada a democratizar tecnologias avançadas de IA em várias modalidades. Ela ajuda você a adotar modelos flexíveis de IA adaptados às suas necessidades, seja para geração de conteúdo criativo, síntese de dados ou outros aplicativos inovadores.

Melhores recursos da IA de estabilidade

Oferece modelos abrangentes de AI generativa que abrangem imagem, vídeo, áudio e domínios de linguagem

Fornece modelos de licenciamento permissivos que permitem o uso comercial e não comercial, com opções para hospedagem autônoma e integração corporativa

Oferece modelos de IA adaptáveis como o Stable Diffusion 3. 5 , que geram imagens de alta qualidade a partir de solicitações de texto

Permite a implementação empresarial por meio das principais plataformas de nuvem como a AWS

Limitações da IA de estabilidade

Os modelos exigem recursos computacionais e especificações de hardware significativos

Ela pode ter dificuldades para gerar imagens complexas em diferentes estilos

Preços da IA de estabilidade

Licença não comercial : Gratuita

Licença comunitária: Gratuita

Licença corporativa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Stability AI

G2: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

Capturar: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Ao escolher entre LLMs e IA generativa, alinhe a ferramenta com seus objetivos específicos. Use LLMs para obter precisão em tarefas com muito texto e soluções de IA generativa para fluxos de trabalho criativos.

10. NVIDIA AI (melhor para computação de alto desempenho e IA acelerada por GPU)

via NVIDIA AI

A tecnologia de GPU da NVIDIA AI fornece recursos de computação de alto desempenho que ajudam as organizações a treinar e implantar modelos avançados de AI. Ela oferece suporte a vários aplicativos, como aprendizagem profunda, processamento de linguagem natural, visão computacional e robótica, e ajuda a otimizar processos em todos os setores.

Além disso, o ecossistema da NVIDIA inclui ferramentas como o TensorRT para otimização de inferência e o NVIDIA Deep Learning SDK, que simplifica o desenvolvimento de aplicativos de AI.

Melhores recursos da NVIDIA AI

Fornece infraestrutura de IA de ponta a ponta abrangendo hardware (GPUs), software (estruturas de IA) e serviços

microsserviços NIM da NVIDIA que reduzem o tempo de implementação de a integração em plataformas de nuvem como AWS, Google Cloud e Azure Ofereceque reduzem o tempo de implementação de aplicativos de IA , suportandocomo AWS, Google Cloud e Azure

É compatível com estruturas populares de ML e aprendizagem profunda, como TensorFlow e PyTorch , oferecendo flexibilidade aos desenvolvedores

Fornece plataformas de IA prontas para produção com protocolos de segurança robustos, estabilidade de API e suporte abrangente

Limitações da NVIDIA AI

A configuração e o gerenciamento da plataforma podem ser complexos, especialmente para equipes sem conhecimento aprofundado em IA ou TI

A IA é otimizada para GPUs NVIDIA com flexibilidade limitada para plataformas de hardware alternativas

Preços da NVIDIA AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da NVIDIA AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Fato interessante: Os dados históricos de vendas revelaram que mais de 50% da receita total da NVIDIA vem de seus negócios de data center, destacando um pivô estratégico para soluções de IA e computação em nuvem.

