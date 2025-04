Como obter som na gravação de tela

A gravação de tela com áudio está se tornando rapidamente uma ferramenta indispensável em nosso mundo digital. De fato, 83% das pessoas preferem assistir conteúdo de vídeo em vez de ler textos ao aprender sobre um produto ou serviço.

Desde a criação de tutoriais de software até a integração de novas contratações ou a colaboração com equipes remotas, as gravações de tela com áudio nítido e claro podem transformar ideias complexas em conteúdo de fácil digestão. No entanto, a integração de áudio de alta qualidade muitas vezes parece assustadora.

Este guia simplifica o processo, oferecendo dicas e técnicas práticas para ajudá-lo a dominar a gravação de tela com áudio em qualquer dispositivo, independentemente de ser um iPhone, um PC com Windows ou um Mac.

Use o ClickUp Clips para gravar sua tela.

A gravação de tela captura a atividade do seu computador ou dispositivo e é essencial para tutoriais, apresentações ou feedback

Escolha um microfone de qualidade, defina as configurações do gravador de tela e teste o som para garantir uma qualidade de áudio nítida

Grave em um espaço silencioso, use microfones com cancelamento de ruído e otimize as configurações do dispositivo para obter melhores resultados

Resolva problemas como conexão do microfone, ruído de fundo ou falhas de software com correções simples

Utilize Clipes do ClickUp para uma gravação de tela perfeita dentro da plataforma. Compartilhe gravações facilmente, colabore de forma eficaz e simplifique seus fluxos de trabalho

Configuração da gravação de tela em diferentes dispositivos

Vamos explorar como configurar e usar o recurso de gravação de tela em dispositivos iPhone, Windows e Mac, juntamente com atalhos úteis para simplificar o processo.

1. Ativação da gravação de tela no iPhone

Deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela (em iPhones com Face ID) ou deslize para cima a partir da borda inferior (em iPhones com botão Home)

Toque no botão cinza Gravação de tela (um círculo dentro de um círculo)

(um círculo dentro de um círculo) Para incluir a gravação de áudio, pressione e mantenha pressionado o botão Gravação de tela, toque no ícone Microfone para ativá-lo e clique em Iniciar gravação. Será exibida uma contagem regressiva de três segundos, após a qual a gravação será iniciada

via Apple

Toque na barra de status vermelha na parte superior da tela e confirme tocando em Stop. Como alternativa, reabra o Centro de Controle e toque novamente no botão Screen Recording

via The Mac Observer A gravação da tela do iPhone será salva automaticamente no aplicativo Photos.

Dica profissional: Quer um acesso ainda mais rápido? Você pode personalizar a Central de Controle! Vá para Configurações > Central de Controle > Personalizar controles e adicione ou remova o botão Gravação de tela de acordo com sua preferência.

2. Como ativar a gravação de tela no Windows Gravação de sua tela no Windows vem com algumas opções integradas.

Usando a barra de jogos do Xbox (Windows 10 e 11)

Pressione Windows Key + G para iniciar a sobreposição da barra de jogos do Xbox

para iniciar a sobreposição da barra de jogos do Xbox Na sobreposição, localize o widget Capture. Se ele não estiver visível, clique no Menu de widgets (representado por quadrados sobrepostos) e selecione Captura

No widget Capture, clique no botão Start Recording (um ícone de círculo) ou pressione Windows Key + Alt + R para iniciar a gravação.

(um ícone de círculo) ou pressione para iniciar a gravação. Certifique-se de que o acesso ao microfone esteja ativado clicando no ícone Microfone no widget Capture

Clique no botão Stop Recording (um ícone quadrado) no widget Capture ou pressione Windows Key + Alt + R novamente

Sua gravação será salva na pasta Videos > Captures por padrão.

Usando a ferramenta Snipping

A ferramenta Snipping no Windows 11 evoluiu para além de simples capturas de tela. Ela agora oferece recursos integrados de gravação de tela, o que a torna uma ferramenta versátil para capturar imagens e vídeos. Veja como:

Procure por Snipping Tool no menu Iniciar

no menu Iniciar Clique no botão Record. Em seguida, use o mouse para desenhar um retângulo ao redor da área exata da tela que deseja capturar

Depois de selecionar a área de gravação, clique no botão Start. Será exibida uma contagem regressiva de três segundos, após a qual a gravação será iniciada

Depois de capturar o conteúdo desejado, clique no botão Stop

Por padrão, sua gravação será salva na pasta Vídeos, pronta para ser visualizada ou compartilhada conforme necessário.

Dica profissional: Aqui estão alguns atalhos de teclado para facilitar o processo:

Iniciar/parar a gravação: Pressione a tecla Windows + Alt + R para ativar e desativar a gravação

Abrir a Xbox Game Bar: Pressione a tecla Windows + G

3. Como ativar a gravação de tela no Mac

Usando a barra de ferramentas de captura de tela

Pressione Shift + Command + 5 para abrir a barra de ferramentas Captura de tela

para abrir a barra de ferramentas Captura de tela Selecione a opção de gravação: Para gravar a tela inteira, clique no botão Record Entire Screen (um retângulo com um círculo no canto) Para gravar uma parte da tela, clique no botão Record Selected Portion (um retângulo pontilhado com um círculo no canto) e arraste para selecionar a área desejada



via Apple

Clique em Options para definir suas preferências, como local de salvamento, cronômetro e uso de um microfone embutido para áudio

para definir suas preferências, como local de salvamento, cronômetro e uso de um microfone embutido para áudio Clique no botão Record no lado direito da barra de ferramentas

no lado direito da barra de ferramentas Clique no botão Stop (um círculo com um quadrado dentro) na barra de menus ou pressione Command + Control + Esc

Por padrão, a gravação será salva no local escolhido ou na área de trabalho.

Usando o QuickTime Player

O QuickTime Player é a ferramenta multimídia versátil do seu Mac. Ele permite a reprodução de vídeos, a realização de edições básicas e até mesmo a gravação da tela.

Para acessar o QuickTime Player, navegue até a pasta Aplicativos via Finder e abra o QuickTime Player

e abra o Na barra de menus, clique em File > New Screen Recording

via Apple

Será exibida uma janela de gravação. Clique e arraste para escolher a área específica da tela que deseja capturar

Antes de gravar, clique na seta suspensa ao lado do botão de gravação para selecionar o microfone de sua preferência para a entrada de áudio

via Apple

Clique no botão Record para começar. Quando terminar, clique no botão Stop na barra de menus

Sua gravação será aberta automaticamente no QuickTime Player e você poderá salvá-la no local desejado.

Dica profissional: Para usuários de Mac, o atalho Shift + Command + 3 faz uma captura de tela de toda a tela e Shift + Command + 4 permite selecionar uma área específica para a captura de tela.

Como gravar áudio com gravações de tela?

Vamos fazer com que o áudio soe tão bem quanto a aparência da sua tela! Seja você um guru da tecnologia criando um tutorial de software ou um instrutor explicando um conceito complexo a um aprendiz, a captura de áudio de alta qualidade é fundamental.

Ela acrescenta uma camada extra de profissionalismo e torna suas gravações mais envolventes. Portanto, vamos nos aprofundar nos detalhes da gravação de áudio com sua tela.

Etapa 1: Instale e configure seu software de gravação

É fundamental selecionar o software de registro adequado . No Windows, opções como o OBS Studio ou a Xbox Game Bar integrada são populares.

Os usuários de Mac podem usar o QuickTime Player ou o OBS Studio

Os usuários do Android podem considerar o AZ Screen Recorder

os usuários do iOS podem usar o gravador de tela integrado

**Baixe o software de uma fonte verificada. Siga as instruções de instalação para configurá-lo em seu dispositivo.

Em seguida, abra o software e familiarize-se com sua interface. Ajuste as configurações básicas, como pasta de saída, qualidade de vídeo e taxa de quadros, de acordo com suas necessidades.

Exemplo: Imagine que você é um desenvolvedor de software que está preparando um tutorial para um novo recurso de aplicativo. Com o OBS Studio, você pode:

Configurar várias cenas para alternar entre o editor de código e o aplicativo em execução sem problemas

Integrar o áudio do seu microfone para narração e o áudio do sistema para capturar sons no aplicativo, proporcionando uma experiência de aprendizado abrangente para os espectadores

Etapa 2: escolha sua fonte de áudio

A fonte de áudio correta faz toda a diferença nas gravações de tela de alta qualidade. Primeiro, decida se deseja capturar o áudio do sistema (o que está sendo reproduzido no seu computador) ou o áudio externo (sua voz ou um microfone de terceiros).

Muitas ferramentas de gravação, como o OBS Studio e o QuickTime, permitem escolher várias fontes de áudio, garantindo que você possa misturar perfeitamente a entrada do sistema e do microfone.

Exemplo: Se estiver criando uma demonstração de software, provavelmente desejará capturar o som do software (por exemplo, cliques, notificações) e a sua voz. Nesse caso, configure o som do sistema para capturar o áudio do software e use o microfone interno ou externo para a sua voz.

A escolha da fonte de áudio depende inteiramente do que você está gravando. Não se esqueça disso: um áudio ruim pode ser uma grande distração para os espectadores, independentemente da qualidade de seus recursos visuais.

Etapa 3: Definir as configurações de áudio

A definição das configurações de áudio torna o som do sistema e a voz claros. Ferramentas de gravação, como o OBS Studio ou o Camtasia, oferecem um menu de configurações no qual você pode ajustar os níveis de entrada de áudio.

Se você estiver gravando uma apresentação ou um tutorial, o ruído de fundo pode ser uma grande distração. Use os filtros de supressão de ruído para evitar ruídos de fundo e eco de voz.

Com as preferências corretas do sistema, seu áudio corresponderá à qualidade de seus recursos visuais, criando uma gravação profissional e perfeita.

Etapa 4: teste o som

Testar o som antes de gravar é algo que você não pode deixar de fazer. É semelhante a afinar um instrumento antes de um concerto - você quer que tudo soe bem. Depois de definir suas configurações de áudio, faça um teste rápido gravando um clipe curto

✅ Verifique os seguintes aspectos antes de gravar o som:

O nível de volume está adequado?

O áudio está claro e audível?

Há algum ruído que cause distração?

Esse teste ajuda a garantir que tudo esteja alinhado e que nada fique distorcido durante a gravação completa. Testar o som é a maneira mais fácil de evitar uma gravação que precise ser refeita, economizando tempo e garantindo um produto final sem problemas.

Você sabia? O conteúdo de vídeo será responsável por 60.1% da média diária de mídia social até 2025.

Etapa 5: iniciar a gravação da tela

Agora que seu áudio está configurado e testado, é hora de apertar o botão de gravação e dar vida ao seu conteúdo. A maioria dos softwares de gravação tem um botão proeminente "Start Recording" (Iniciar gravação)...

Antes de clicar nele, certifique-se de que tudo esteja pronto -a área da tela está selecionada, a fonte de áudio está bloqueada e você está mentalmente preparado para o que está prestes a capturar.

Respire fundo antes de gravar para não parecer agitado durante a gravação. Lembre-se de falar claramente e em um ritmo constante se estiver narrando um guia passo a passo. Se estiver mostrando um passo a passo de software, certifique-se de que os movimentos do mouse sejam suaves e deliberados.

Dica profissional: Um pequeno truque que muitos profissionais usam é começar com uma breve introdução ou uma frase que ajudará a ancorar a gravação - isso também lhe dará um ponto de referência ao editar mais tarde.

Etapa 6: Edite sua gravação (opcional)

Quando a gravação da tela estiver concluída, você poderá editá-la para polir o conteúdo e remover palavras de preenchimento do seu discurso. Você também pode cortar pausas incômodas e adicionar legendas para tornar suas gravações mais úteis.

Ferramentas como Camtasia ou Adobe Premiere Pro podem ajudá-lo a cortar quadros de vídeo, ajustar os níveis de áudio e até mesmo adicionar sobreposições de texto ou anotações para esclarecer pontos-chave.

Por exemplo, se estiver criando uma demonstração de um produto, talvez queira destacar determinados recursos com um efeito de zoom ou adicionar textos explicativos para chamar a atenção para elementos importantes.

A edição transforma sua filmagem bruta em uma apresentação polida e profissional.

Solução de problemas comuns de som

A solução de problemas de som pode ser uma dor de cabeça, mas com a abordagem correta, você pode resolver facilmente os problemas comuns.

Níveis baixos de áudio

Se a sua voz estiver muito fraca em comparação com o áudio do sistema, tente ajustar os níveis de entrada do microfone.

Em softwares como o OBS Studio, você pode ajustar os controles deslizantes de áudio para garantir que a voz e os sons do sistema estejam equilibrados. Se o áudio ainda estiver muito baixo, verifique as configurações do microfone e verifique se ele não está mudo ou desativado.

Ruído de fundo

Esse é um problema incômodo que pode arruinar uma gravação que, de outra forma, seria perfeita. A maioria das ferramentas, como Camtasia e QuickTime, oferece recursos de redução de ruído que filtram sons indesejados.

Se o áudio estiver fora de sincronia com o vídeo, verifique as configurações de gravação ou use um software como o Adobe Premiere Pro para alinhar manualmente as trilhas de áudio e vídeo.

Eco de voz

O eco de voz ocorre quando o som dos alto-falantes ou dos fones de ouvido é captado pelo microfone, criando um sinal de áudio atrasado e repetido.

Use fones de ouvido para evitar vazamento de som, ajuste o volume dos alto-falantes e afaste o microfone das fontes de saída de áudio.

Ao resolver esses problemas comuns, você garantirá que suas gravações soem tão profissionais quanto parecem, mantendo seu público envolvido e sua mensagem clara.

Práticas recomendadas de gravação de tela para obter melhor qualidade de som

Para obter uma qualidade de som de alto nível em suas gravações de tela, é necessário mais do que apenas pressionar o botão de gravação. Veja a seguir algumas das principais práticas recomendadas que podem fazer a diferença no som de suas gravações.

🎤 Use um microfone de qualidade

Os microfones embutidos podem captar ruídos indesejados. Invista em um microfone externo como o Blue Yeti ou o Rode NT-USB para obter um áudio mais claro

ou o para obter um áudio mais claro Mantenha o microfone de 15 a 20 cm de sua boca para evitar sons de estalo ou áudio abafado

Considere a acústica da sala

Grave em um espaço silencioso para minimizar o ruído de fundo

Use materiais macios como carpetes, cortinas ou painéis de espuma para reduzir as reflexões sonoras

Silencie as notificações e feche os aplicativos desnecessários

Desligue os sons do sistema e silencie as notificações para evitar distrações durante a gravação

Feche os aplicativos que possam afetar o desempenho do sistema ou a qualidade do áudio

✂️ Edição pós-gravação

Use um editor de vídeo (como o Camtasia ou o OBS Studio ) para eliminar o ruído de fundo e ajustar os níveis de áudio

ou o ) para eliminar o ruído de fundo e ajustar os níveis de áudio Equilibre os sons da voz e do sistema para obter uma experiência auditiva mais profissional

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados.

Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode capturar instantaneamente conversas em bate-papos, tarefas e clipes gravados - e transformá-los em tarefas acionáveis sem alternar entre várias plataformas. Diga não ao salto de plataforma!

Experimente o ClickUp gratuitamente

Como o ClickUp aprimora a gravação e o gerenciamento de telas

Depois de aprender como gravar e refinar suas gravações de tela, vamos levar isso para o próximo nível com o ClickUp .

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Crie gravações de tela para compartilhar feedback Clipes do ClickUp integra perfeitamente a gravação de tela ao seu fluxo de trabalho, facilitando a captura de guias rápidos de instruções, o feedback de projetos ou a explicação de tarefas complexas para equipes remotas. É uma ferramenta que economiza tempo, aumenta a produtividade e garante uma comunicação clara.

Capture, compartilhe e colabore perfeitamente com o ClickUp Clips

Precisa explicar um fluxo de trabalho complexo ou fornecer feedback sobre um projeto? Em vez de digitar um longo e-mail, basta pressionar o botão gravar no Clips. Oriente sua equipe sobre o problema enquanto narra seu processo de pensamento. O vídeo é anexado automaticamente à tarefa ou ao projeto relevante, garantindo que tudo permaneça organizado.

Assista a este vídeo para saber como usar os clipes do ClickUp 👇

Veja como você pode gravar telas no ClickUp para colaboração em equipe e comunicação:

1. Registro de um comentário de tarefa:

Abra a tarefa na qual deseja gravar um vídeo

Vá até a caixa de comentários e clique no ícone de vídeo para iniciar a gravação

Escolha uma opção apropriada de microfone para gravar áudio, como o microfone padrão ou qualquer dispositivo conectado

Escolha a tela específica, a guia do navegador ou a janela do aplicativo que deseja capturar

Comece a gravar e conclua a captura de tela

Depois de concluído, o clipe é adicionado automaticamente ao comentário para compartilhamento contínuo com sua equipe

para compartilhamento contínuo com sua equipe Você também pode fazer download do arquivo de vídeo para uso futuro ou referência

2. Gravação de clipes em qualquer lugar no ClickUp:

Clique na Global Action Toolbar na sua página do ClickUp e selecione o ícone do gravador de tela

Após a gravação, seu vídeo será armazenado no Clips Hub, onde você poderá acessá-lo, gerenciá-lo ou compartilhá-lo facilmente em seu espaço de trabalho

Converter gravações de tela em tarefas

Mas isso não é tudo - o ClickUp vai além, permitindo que você converta clipes em tarefas acionáveis. Por exemplo, se a sua gravação de tela destacar as áreas que precisam ser melhoradas em um projeto, você poderá transformar imediatamente esses insights em tarefas no ClickUp. Isso mantém sua equipe alinhada e garante que nenhum ponto crítico seja esquecido.

Não basta gravar, é preciso agir! Converta seus clipes em tarefas dentro do ClickUp para manter os projetos em andamento

Transcreva gravações com IA

Para maior comodidade, você pode aproveitar Cérebro ClickUp para transcrever seus clipes. Imagine pesquisar detalhes específicos em suas gravações sem precisar reproduzir o vídeo inteiro - o ClickUp Brain torna isso possível.

ClickUp Brain: ClickUp vs Microsoft Teams

A geração automática de transcrições pesquisáveis permite acesso rápido a informações importantes, tornando o Clips não apenas uma ferramenta de comunicação, mas um poderoso recurso de conhecimento para sua equipe.

Benefícios da integração do Clips nos fluxos de trabalho da equipe

A integração do Clips ao seu fluxo de trabalho pode transformar a forma como sua equipe se comunica. Veja por quê:

🙌 Claridade e contexto: Um vídeo de 2 minutos geralmente transmite mais do que um e-mail de 10 parágrafos

Eficiência: Grave uma vez, compartilhe instantaneamente e reduza o tempo das reuniões

🙌 Conhecimento centralizado: Armazene clipes no Clips Hub, criando uma base de conhecimento pesquisável para referência futura

colaboração em vários fusos horários: Perfeito para equipes assíncronas onde os membros podem revisar as gravações conforme sua conveniência

Exemplo: Uma equipe de design global pode usar o Clips para compartilhar feedback iterativo sobre protótipos, eliminando a necessidade de reuniões ao vivo e mantendo um registro claro das sugestões.

Aumente o nível de suas gravações de tela com o ClickUp

A gravação de tela é um meio poderoso de colaboração, comunicação e produtividade. Integrá-la ao seu fluxo de trabalho pode transformar a maneira como você explica processos complexos, compartilha feedback ou se conecta com equipes remotas.

O ClickUp Clips ajuda a integrar a gravação de tela aos seus processos diários. Desde a captura de ideias em tempo real até o compartilhamento de atualizações em segundos, o ClickUp permite que você se comunique visualmente e colabore sem esforço - tudo em uma única plataforma.

Então, por que fazer malabarismos com várias ferramentas quando o ClickUp tem tudo o que você precisa? Registre-se gratuitamente no ClickUp e experimente o poder do ClickUp Clips em primeira mão!