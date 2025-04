Fechamento remoto: O próximo capítulo do processo de vendas moderno

Você já imaginou fechar um negócio de vendas de alto risco sem ter que entrar em um escritório ou encontrar um cliente pessoalmente?

Isso está se tornando cada vez mais uma realidade, graças ao fechamento remoto.

O fechamento remoto permite que os profissionais de vendas fechem negócios de qualquer lugar, desde que tenham uma conexão estável com a Internet. A tendência das vendas remotas está marcando uma mudança de paradigma e redefinindo a forma como as empresas interagem com os clientes globais.

Mas o que é necessário para se destacar como um vendedor remoto? Analisamos mais de perto as habilidades, as ferramentas e as estratégias de que você precisa para ter sucesso nessa profissão. Não importa se você é um representante de vendas experiente ou um recém-chegado que deseja ingressar nas vendas remotas, este guia é o seu roteiro para o sucesso. ✨

Resumo de 60 segundos

🛠️ O fechamento remoto é uma função de vendas moderna em que os profissionais fecham negócios sem a presença física, contando com ferramentas virtuais e uma comunicação forte. Diferentemente do fechamento tradicional, o fechamento remoto enfatiza a adaptabilidade, o domínio da persuasão e as estratégias orientadas por objetivos. ⭐

os benefícios incluem flexibilidade, independência de local e potencial de ganhos diversificado.

🛠️ No entanto, desafios como a construção de relacionamento on-line e o domínio de ferramentas remotas exigem habilidades essenciais, como comunicação não verbal, adaptabilidade e orientação para metas.

como começar:

Ganhar experiência em vendas

Elabore um currículo convincente

Explore oportunidades remotas

Utilize ferramentas para gerenciar aplicativos e redes

ferramentas essenciais para o sucesso:

Software de CRM robusto, como o ClickUp ✅

Videoconferência ✅

Automação de vendas ✅

Plataformas de assinatura eletrônica ✅

Análise ✅

Entendendo o fechamento remoto

Antes de compartilharmos como se tornar um fechador remoto para obter mais vendas inbound, você precisa conhecer o processo e as partes envolvidas.

Vamos começar!

O que é fechamento remoto?

O fechamento remoto é um processo de vendas em que os profissionais gerenciam e finalizam negócios on-line sem interações presenciais. Ele envolve o envolvimento com clientes potenciais por meio de canais de comunicação virtual, como chamadas de vídeo, chamadas telefônicas e plataformas de mensagens.

Diferentemente das vendas tradicionais, o fechamento remoto se concentra na criação de confiança e relacionamento em um ambiente virtual. Técnicas persuasivas, escuta ativa e conhecimento profundo do produto abordam as necessidades do cliente remotamente e o orientam para a compra.

Como resultado, essa abordagem ganhou popularidade significativa com o aumento das ferramentas digitais e dos ambientes de trabalho remoto, permitindo que as empresas expandam seu alcance de vendas para além das fronteiras geográficas.

O papel dos fechadores remotos nas vendas modernas

O fechamento remoto é uma peça-chave no quebra-cabeça atual dos mercados interconectados, em que as empresas atendem a públicos globais por meio da Internet.

Pense nisso como a arte da venda equipada com o poder da tecnologia.

Então, qual é o papel do fechador remoto moderno?

O fechador remoto moderno se conecta com os clientes, constrói confiança, supera objeções e atinge as metas de vendas, mesmo que não esteja na mesma sala que o cliente! Isso faz com que os fechadores remotos sejam a ponte entre as empresas modernas e os clientes em potencial.

Eles são cruciais para orientar os clientes em potencial nos estágios finais do funil de vendas, abordando preocupações ou dúvidas e, por fim, fechando negócios remotamente. ⚡

**Você sabia que o fechamento remoto é comum nos setores de TI e vendas de tecnologia em que as empresas atendem a um público global. Nesses casos, elas usam a tecnologia para entender os pontos problemáticos dos clientes, oferecer soluções personalizadas e cultivar a confiança, mesmo sem proximidade física. A eficiência, a flexibilidade e a escalabilidade resultantes reimaginam positivamente o ciclo de vendas. 📶

Fechamento remoto vs. Fechamento tradicional

Vamos primeiro comparar e contrastar o efeito transformador do fechamento remoto nos ciclos de vendas modernos com as vendas tradicionais. Aqui está uma comparação tabular:

Fechamento remoto Fechamento tradicional É feito virtualmente de qualquer lugar ✅ Requer reuniões e interações presenciais Depende de ferramentas como chamadas de vídeo, software de CRM, e-mail, ferramentas de agendamento, etc. depende de documentação em papel, reuniões presenciais, calendários, etc. ❌ Oferece flexibilidade de horário e local ✅ Opera com horários fixos, horas de expediente e regiões geográficas limitadas Utiliza ferramentas de automação de fluxo de trabalho para um processo simplificado Tem alcance global ✅ Tem alcance local ou regional ❌ Diminui os custos operacionais ao reduzir as viagens Diminui os custos operacionais ao reduzir as despesas operacionais e de viagem ✅ Atrai custos mais altos devido ao gerenciamento de viagens e recursos físicos Economiza tempo por meio de reuniões virtuais, acompanhamentos automatizados, agendas em tempo real etc. consome muito tempo, pois exige presença física Requer mais esforço para cultivar e manter a confiança e o relacionamento ❌ As interações físicas dão um toque pessoal para aumentar a confiança e o envolvimento ✅

Em resumo, o fechamento tradicional depende muito da interação pessoal e de viagens. Por outro lado, a maioria das posições de fechamento remoto usa a tecnologia para tornar o fechamento de vendas mais econômico e acessível a todos.

Benefícios do fechamento remoto de trabalhos

O setor de fechamento remoto tem muitos adeptos, pois promete uma série de benefícios para profissionais e empresas.

Alguns deles incluem:

Acesso a oportunidades globais : Os fechadores remotos possuem a habilidade e a competência para trabalhar com clientes ou clientes potenciais em todo o mundo. Isso, juntamente com sua rede profissional e experiências ricas, torna-os um ativo para qualquer organização 🗺️

: Os fechadores remotos possuem a habilidade e a competência para trabalhar com clientes ou clientes potenciais em todo o mundo. Isso, juntamente com sua rede profissional e experiências ricas, torna-os um ativo para qualquer organização 🗺️ Arranjo de trabalho flexível : Sem limitações geográficas, quem ocupa a posição de closer remoto trabalha de qualquer lugar e escolhe os turnos no momento em que se sente mais produtivo 🤸‍♂️

: Sem limitações geográficas, quem ocupa a posição de closer remoto trabalha de qualquer lugar e escolhe os turnos no momento em que se sente mais produtivo 🤸‍♂️ Melhoria do equilíbrio entre vida pessoal e profissional : Evitar longos deslocamentos e horários rígidos de trabalho permite que os fechadores remotos gerenciem suas vidas pessoais e profissionais de forma eficaz ⚖️

: Evitar longos deslocamentos e horários rígidos de trabalho permite que os fechadores remotos gerenciem suas vidas pessoais e profissionais de forma eficaz ⚖️ Economia de custos : Além de atrair os melhores talentos, as oportunidades de trabalho remoto permitem que os empregadores economizem ao reduzir as despesas de viagem, de escritório e operacionais 🎉

: Além de atrair os melhores talentos, as oportunidades de trabalho remoto permitem que os empregadores economizem ao reduzir as despesas de viagem, de escritório e operacionais 🎉 Continuidade dos negócios: O trabalho e as operações remotas proporcionam maior resiliência, pois as empresas permanecem funcionando mesmo durante as incertezas ♾️

Dica profissional: Um plano de vendas bem elaborado é o roteiro da sua equipe para o sucesso, mas criar um plano do zero consome muito tempo. No entanto, com o plano certo

você pode simplificar o processo e se concentrar no que mais importa: atingir suas metas. 💯

Habilidades essenciais para fechadores remotos

O fechamento remoto é mais do que apenas garantir vendas; trata-se de criar conexões, desenvolver confiança e fornecer soluções - tudo isso sem o benefício da interação pessoal.

Por isso, os fechadores remotos devem possuir diversas habilidades para se adaptar às demandas de um ciclo de vendas virtual. Afinal de contas, eles devem fazer tudo o que um fechamento de vendas faz sem estar fisicamente presente!

Aqui estão quatro habilidades essenciais que diferenciam os fechadores remotos bem-sucedidos:

Habilidade 1: Habilidades de comunicação não verbal

Em um ambiente remoto, os sinais não verbais, como tom de voz, expressões faciais e linguagem corporal, têm um peso extra

Sem a presença física, dominar a etiqueta da videochamada e entender os sinais sutis das respostas do cliente pode fazer ou desfazer um negócio. Reconhecer as emoções do cliente e associá-las às técnicas de vendas é a marca registrada de um vendedor remoto bem-sucedido - isso só é possível quando se possui inteligência emocional.

Prestar atenção ao contato visual por meio da câmera, manter uma postura acessível e usar uma fala clara e confiante são habilidades vitais de comunicação que ajudam ainda mais a criar confiança e relacionamento durante as reuniões remotas. 📢

Habilidade 2: Dominando a persuasão

A persuasão está no centro do fechamento remoto. Ela exige uma compreensão profunda dos pontos problemáticos do cliente e a capacidade de apresentar soluções convincentes.

Os fechadores remotos eficazes empregam a narração de histórias, a escuta ativa e mensagens personalizadas para se conectar com os clientes potenciais em um nível emocional e aprimorar as habilidades de negociação. Eles também usam insights baseados em dados para embasar seus argumentos, equilibrando lógica e empatia para influenciar a tomada de decisões. 🤝

Habilidade 3: Orientação para metas

O sucesso no fechamento remoto depende de uma mentalidade voltada para resultados.

Os fechadores orientados por metas definem objetivos claros, acompanham o desempenho e refinam continuamente sua abordagem para atingir as metas. Isso envolve o uso de produtividade de vendas ferramentas para organizar fluxos de trabalho, monitorar leads e garantir que nenhuma oportunidade passe despercebida. 🎯

Habilidade 4: Adaptabilidade

O cenário digital é dinâmico, exigindo que os closers remotos permaneçam ágeis. Seja personalizando argumentos de venda para diversos setores ou superando problemas técnicos, os fechadores adaptáveis prosperam mantendo a calma e os recursos. ⚙️

Habilidade 5: proficiência técnica

Um fechador remoto bem-sucedido deve ter proficiência técnica nessas ferramentas para aumentar a produtividade e ajudar a otimizar o processo de fechamento remoto. 🦾

Desafios no fechamento remoto

Embora os trabalhos de fechamento remoto ofereçam várias vantagens, muitos fechadores remotos relataram ter enfrentado um bom número de desafios. Esses desafios incluem:

Isolamento : Trabalhar remotamente dá margem a sentimentos de solidão e desconexão. Isso afeta negativamente a dinâmica da equipe e afeta os níveis de motivação e envolvimento de um trabalhador remoto

: Trabalhar remotamente dá margem a sentimentos de solidão e desconexão. Isso afeta negativamente a dinâmica da equipe e afeta os níveis de motivação e envolvimento de um trabalhador remoto Distração em casa : Um equilíbrio ruim entre trabalho e vida pessoal também pode significar que as responsabilidades domésticas se estendem ao horário de trabalho. Os fechadores remotos podem ter que lidar com distrações em casa, o que prejudica o foco e a eficiência

: Um equilíbrio ruim entre trabalho e vida pessoal também pode significar que as responsabilidades domésticas se estendem ao horário de trabalho. Os fechadores remotos podem ter que lidar com distrações em casa, o que prejudica o foco e a eficiência Ameaças à segurança cibernética : As ameaças à segurança cibernética estão se tornando cada vez mais adaptáveis, o que faz com que até mesmo clientes altamente qualificados desconfiem de serem abordados. Isso, aliado ao fato de que os closers remotos são responsáveis por manter a segurança e a integridade dos dados confidenciais dos clientes, coloca muita coisa em jogo

: As ameaças à segurança cibernética estão se tornando cada vez mais adaptáveis, o que faz com que até mesmo clientes altamente qualificados desconfiem de serem abordados. Isso, aliado ao fato de que os closers remotos são responsáveis por manter a segurança e a integridade dos dados confidenciais dos clientes, coloca muita coisa em jogo Diferenças de fuso horário : A colaboração com clientes globais se torna complicada quando se trabalha em fusos horários diferentes. A irregularidade nas horas de trabalho também pode resultar em esgotamento entre os operadores remotos

: A colaboração com clientes globais se torna complicada quando se trabalha em fusos horários diferentes. A irregularidade nas horas de trabalho também pode resultar em esgotamento entre os operadores remotos Operações com muita tecnologia : O trabalho remoto depende muito de ferramentas digitais. Problemas de conectividade e falhas de software interrompem facilmente negociações críticas ou pausam as conversas sobre grelhados

: O trabalho remoto depende muito de ferramentas digitais. Problemas de conectividade e falhas de software interrompem facilmente negociações críticas ou pausam as conversas sobre grelhados Manutenção da produtividade: A autorregulação e o autogerenciamento são bastante exaustivos. Ter que ficar atento o tempo todo e entregar resultados sem supervisão direta leva a quedas de produtividade de vez em quando.

Fato curioso: O primeiro registro de chamada fria por telefone é de agosto de 1914, quando um escritório de vendas de máquinas de gelo de Kansas City usou esse método!

Como se tornar um fechador remoto

Agora que você entende os benefícios e os desafios dos trabalhos de fechamento remoto, chegou a hora de desempenhar o papel de um fechador remoto. Aqui estão alguns insights valiosos sobre como se tornar um fechador remoto bem-sucedido:

Etapa 1: Ganhe experiência em vendas

Os fechadores remotos bem-sucedidos são profissionais de vendas bem-sucedidos.

O primeiro curso de ação seria ganhar experiência em um trabalho de vendas de nível básico. Isso lhe dará uma ideia de como aplicar diferentes técnicas de vendas, navegar pelas interações com os clientes, negociar termos e construir a base para fechar negócios. O trabalho de um vendedor remoto é basicamente fazer tudo isso, exceto que ele não está fisicamente presente. ✅

Etapa 2: preparar a candidatura e o currículo

Seu currículo geralmente é a primeira impressão que os possíveis empregadores têm de você. Elabore-o para destacar suas realizações em vendas, experiência de trabalho remoto e familiaridade com ferramentas virtuais. Aproveite todas as chances de mostrar sua capacidade de aquecer prospects ou de se conectar com clientes potenciais.

Inclua resultados mensuráveis, como aumentos percentuais nas vendas ou negócios notáveis fechados. ✅

Passo 3: Explore oportunidades remotas

Entre em suas redes profissionais ou explore os quadros de empregos on-line para descobrir oportunidades de trabalho remoto em vendas. Você pode usar ferramentas como ClickUp para organizar diferentes listas de empregos, gerenciar o processo de candidatura a emprego e simplificar sua busca por emprego. ✅

Passo 4: Candidatar-se a empregos de fechamento remoto

Adapte seu currículo ou candidatura para destacar suas habilidades necessárias, ética de trabalho, perspicácia comercial, técnicas de vendas e outras qualidades para mantê-lo alinhado com a descrição da vaga. Quando estiver satisfeito com a versão final de sua candidatura, envie-a! ✅

Etapa 5: Navegue pelo processo de entrevista

Prepare-se para as entrevistas virtuais praticando respostas a perguntas comuns e demonstrando sua familiaridade e habilidade com ferramentas de vendas remotas, software de CRM, plataformas de comunicação por vídeo e sistemas de automação de vendas.

Pratique chamadas e apresentações simuladas para demonstrar sua habilidade em diferentes atividades de vendas. Aprenda a responder a perguntas comportamentais destacando suas habilidades de resolução de problemas, adaptabilidade e capacidade de fechar negócios remotamente. ✅

Etapa 6: Entenda o potencial de ganho

Os empregos de fechador remoto geralmente têm um potencial de ganho lucrativo, com oportunidades de comissões e incentivos baseados no desempenho.

Pesquise o salário médio, as faixas salariais e as estruturas de comissão para fechadores remotos em seu setor e região para definir expectativas realistas para o pacote de remuneração.

Quando chegar a esse estágio, você também estará preparado para a rodada de negociação salarial. Discuta as estruturas de ganhos durante as entrevistas e esclareça como as comissões ou os bônus são calculados em funções remotas. ✅

Lembrete amigável: Faça do aprendizado contínuo uma parte integrante de quem você é como vendedor. Mantenha-se atualizado com as tendências e práticas recomendadas do setor por meio de educação formal ou cursos on-line. Participe de programas de certificação e continue aprimorando suas habilidades para se manter competitivo. 🤓

Ferramentas e tecnologias para um vendedor remoto

Um profissional de vendas deve saber como usar as principais ferramentas e tecnologias para se tornar um fechador remoto. No entanto, você já deve ter visto outros fechadores remotos bagunçarem seus fluxos de trabalho usando várias ferramentas e acabando com muitos dados em muitos lugares.

Esse problema é resolvido com a plataforma de produtividade ClickUp's Software de gerenciamento de projetos de vendas . O ClickUp reúne em um único software todas as ferramentas necessárias para um fechamento remoto, para que você possa manter o foco.

Vamos explorá-lo juntos.

Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Gerencie tudo, desde o envolvimento do cliente e os pedidos até os pipelines de vendas com o ClickUp CRM CRM é a pedra angular do gerenciamento eficaz de vendas. Um vendedor remoto o utiliza para organizar os dados do cliente, monitorar o pipeline de vendas, rastrear as interações com o cliente, manter o envolvimento do cliente, promover colaboração em vendas e oferecer consistência em todos os canais.

Como um banco de dados centralizado, use o CRM do ClickUp para armazenar detalhes de contato, registrar o histórico de comunicação e monitorar o progresso do negócio - tudo em um só lugar.

Modelo de CRM do ClickUp

Modelo de CRM do ClickUp

O modelo Modelo de CRM da ClickUp leva isso mais longe ao oferecer uma plataforma personalizável adaptada às suas necessidades específicas. Com integrações para atualizações de tarefas em tempo real e rastreamento de e-mail, o modelo de CRM gratuito dá visibilidade a todo o processo de vendas.

Desde a visualização de pipelines de vendas até a automatização de acompanhamentos, o ClickUp facilita a organização e a concentração no fechamento de negócios. Essa transparência torna o pipeline de vendas acionável e incentiva as equipes de vendas a trabalharem juntas.

Além disso, o design intuitivo garante que você gaste menos tempo gerenciando dados e mais tempo convertendo leads em clientes fiéis.

**Veja o que você vai adorar

Gerencie melhor as tarefas, priorizando-as por estágio de vendas ✅️

Libere tempo para atividades mais urgentes automatizando tarefas repetitivas ✅️

Impulsionar o crescimento dos negócios por meio de insights acionáveis dos dados dos clientes ✅️

Ferramentas de videoconferência e comunicação

As ferramentas de videoconferência permitem que os closers remotos recriem o toque pessoal dos closers presenciais reuniões com clientes . Seja apresentando um argumento de venda convincente ou respondendo a perguntas em tempo real, as chamadas com vídeo permitirão que você transmita profissionalismo e confiança.

Da mesma forma, as ferramentas de comunicação digital estabelecem confiança e relacionamento, mantendo o representante remoto em sincronia com a equipe de vendas e o cliente, independentemente do local.

Use essas ferramentas para conversas de fechamento, demonstrações de produtos, consultas de especialistas ou outras situações em que reuniões híbridas podem ser necessárias .

Documentar e gerenciar suas reuniões semanais com o ClickUp Meetings

Com Reuniões ClickUp o ClickUp Meetings é um aplicativo de reuniões que permite agendar e hospedar chamadas virtuais sem esforço. Você também pode criar agendas, compartilhar anotações, atribuir tarefas de acompanhamento e acompanhar os resultados das reuniões sem alternar entre contextos.

Grave apresentações e demonstrações de produtos usando o ClickUp Clips

Mais, Clipes do ClickUp fortalece a comunicação assíncrona, permitindo que os closers compartilhem orientações ou tutoriais sobre produtos e mensagens personalizadas, o que aumenta o envolvimento.

Por fim, o ClickUp SyncUps permite executar e hospedar chamadas de vídeo de alta qualidade, com compartilhamento de tela e segurança robusta.

Ferramentas de automação de vendas Automação de vendas economiza tempo e esforço em tarefas repetitivas, como atribuições de leads, acompanhamentos, configurações de compromissos e atualizações de pipeline. Ela reduz a intervenção humana, elimina erros manuais, garante a consistência e libera o valioso tempo dos vendedores que, de outra forma, poderiam se dedicar à criação de conexões significativas e à finalização de negócios.

Resuma as anotações da reunião em um instante com o ClickUp Brain ClickUp Brain elimina o incômodo de suas tarefas diárias, compondo e-mails profissionais sem esforço, resumindo os pontos principais das notas de chamadas de vendas e analisando com precisão os sentimentos dos clientes.

Esse assistente com tecnologia de IA simplifica seu fluxo de trabalho e reduz o tempo gasto em tarefas manuais. Como resultado, você pode se concentrar em cultivar e fortalecer relacionamentos significativos com seus clientes.

➡️ Leia mais: 10 melhores ferramentas de IA para equipes de vendas

Tome conta das tarefas rotineiras e repetitivas com o ClickUp Automations

Além disso, o Automações do ClickUp permitem que os fechadores configurem gatilhos para tarefas repetitivas. Isso otimiza os fluxos de trabalho por meio da configuração de acionadores e ações, como o envio automático de um e-mail de agradecimento após uma reunião, a atualização de registros de CRM ou a marcação de compromissos.

Plataformas de gerenciamento de contratos com assinaturas eletrônicas

O fechamento de negócios remotamente requer um processo estruturado de elaboração, revisão e assinatura de contratos.

Plataformas eficazes de gerenciamento de contratos ajudam o fechador remoto a evitar atrasos, manter a conformidade por meio de registros precisos e simplificar as negociações por meio de fluxos de trabalho centralizados. As assinaturas digitais, ou assinaturas eletrônicas, reforçam a validade desses contratos.

Modelo de gerenciamento de contratos no ClickUp

Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Aqui, você pode usar o Modelo de gerenciamento de contratos no ClickUp para rastrear contratos em diferentes estágios. Personalize esse modelo para incluir termos específicos do cliente, definir lembretes automáticos para renovações e armazenar acordos finalizados em um ambiente seguro.

Desde lembretes automáticos para assinaturas pendentes até o controle de versões, esse modelo do ClickUp garante que você possa capturar todos os estágios finais do seu ciclo de vendas.

**Veja o que você vai adorar nele

Proteja os acordos legais e de conformidade mais recentes para contratos ✅️

Obter maior visibilidade dos status dos contratos e de suas datas de renovação ✅️

Rastrear com precisão os custos associados a cada contrato ✅️

Software de análise e geração de relatórios

Como o autogerenciamento é um elemento essencial do fechamento remoto, os fechadores devem ter acesso a ferramentas de análise para avaliar seu desempenho, identificar tendências e otimizar as estratégias de vendas.

Um bom software de geração de relatórios também fornece insights acionáveis que alimentam as decisões baseadas em dados, seja para melhorar o desempenho individual ou otimizar o processo de vendas como um todo!

Visualize seu progresso com painéis vibrantes e interativos no ClickUp Dashboards do ClickUp traduzem conjuntos de dados em insights visualmente atraentes e acionáveis.

Com a capacidade de personalizar widgets, os funcionários remotos podem aproveitar esses painéis interativos para rastrear KPIs, como taxas de fechamento de negócios, receita de vendas, integridade do pipeline etc., em tempo real. As ferramentas de relatório do ClickUp compartilham atualizações dinâmicas, permitindo que os representantes de vendas fiquem à frente.

➡️ Leia mais: Explorando um dia na vida de um gerente de vendas: Deveres, desafios e recursos para o sucesso Feche negócios de vendas remotamente com o ClickUp

O fechamento remoto é uma abordagem transformadora para as vendas modernas, combinando flexibilidade com o poder da tecnologia para fechar negócios de qualquer lugar.

Esse método leva as vendas para além das chamadas telefônicas e interações presenciais, concede acesso a oportunidades de vendas globais e oferece flexibilidade inigualável. Além disso, ele exige um conjunto de habilidades exclusivas, adaptabilidade e a capacidade de criar confiança em ambientes virtuais.

Ferramentas como o ClickUp facilitam aos vendedores remotos o aprimoramento de suas habilidades de vendas e o fechamento de mais negócios. Quer você seja um veterano ou um novato em vendas, o ClickUp pode abrir uma infinidade de oportunidades para que os fechadores remotos tenham uma carreira satisfatória.

Quer saber como se tornar um fechador remoto? Registre-se no ClickUp e comece a usar a melhor ferramenta de vendas remotas!