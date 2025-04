Codificadores e analistas de dados tiveram dificuldades com o ChatGPT no passado.

Embora a ferramenta oferecesse muitas funcionalidades baseadas em texto, como pesquisa, ideação, redação e resumo, ela não atendia a necessidades como criação de scripts e análise de dados - até recentemente!

Com a introdução de plugins, a versatilidade do ChatGPT aumentou, especialmente no aspecto da codificação. Graças ao ChatGPT Code Interpreter, agora você pode manipular conjuntos de dados para obter os resultados desejados.

Neste blog, veremos como você pode usar o Code Interpreter para melhorar seu fluxo de trabalho e suas habilidades de gerenciamento de projetos.

O que é o ChatGPT Code Interpreter?

O ChatGPT Code Interpreter, agora conhecido como Data Analyst, é um plug-in GPT da OpenAI que amplia a funcionalidade principal da plataforma ChatGPT.

A ferramenta analisa dados, encontra erros de codificação para melhorar a eficiência e gera trechos de código para fluxos de trabalho existentes. Ela ainda aprimora suas habilidades de gerenciamento de projetos com automação de tarefas, visualizações de dados e geração de scripts para ferramentas de colaboração em equipe!

Enquanto o ChatGPT fornece respostas, resume textos ou escreve o que você quiser que ele escreva (inclusive código), o Data Analyst realiza funções mais complexas baseadas em IA, como análise de dados ou transcrição de áudio em seus arquivos de mídia ou texto. 🧩

Observação: Inicialmente, o Code Interpreter era um recurso premium disponível apenas para assinantes do ChatGPT Plus. Mas, após sua mudança de nome para Data Analyst, ele está disponível para todos. No entanto, ainda o chamaremos de Code Interpreter neste artigo, pois o nome continua popular entre os usuários.

Principais recursos e casos de uso do Code Interpreter do ChatGPT

A maioria dos usos do ChatGPT Code Interpreter pode ser agrupada em quatro casos de uso principais, que estão detalhados abaixo:

1. Análise e visualização de dados

Você não precisa gastar muito dinheiro com analistas de dados quando tem o plugin ChatGPT Code Interpreter. Ele pode analisar seus dados e fornecer explicações fáceis de entender, completas com visualizações e gráficos, para ajudá-lo a entender seus conjuntos de dados. 🧠

Por exemplo, se você é um operador de ações, pode pegar um conjunto de dados que compila os dados de volume e os movimentos de mercado das ações do S&P 500 durante um mês em um arquivo CSV. Carregue o arquivo no ChatGPT Code Interpreter e peça que ele encontre os padrões em seus dados. Ele descobrirá todos os padrões entre os movimentos do mercado e o volume e os compartilhará com você em texto simples e gráficos.

2. Depuração e teste de código

Se você é um desenvolvedor que está se perguntando como usar a IA para o desenvolvimento de software o ChatGPT Code Interpreter é um bom ponto de partida. Você pode usá-lo para depurar e testar seu código.

Você pode carregar seu(s) arquivo(s) de código e pedir que ele identifique todos os erros que podem fazer com que seu código retorne erros.

Um colchete aberto aqui e ali, uma variável incorreta sendo chamada em algum lugar ou talvez uma função que você se esqueceu de definir - o Code Interpreter pode detectar e corrigir todos eles por meio de avisos precisos e ajudá-lo a se tornar um programador melhor . É hora de finalizar as configurações de revisão de código habilitadas para IA.

3. Manipulação de arquivos

Além de ajudar você a lidar com a análise de dados e a desafios de desenvolvimento de software o ChatGPT Code Interpreter permite converter, cortar e até mesmo editar seus arquivos.

Por exemplo, você pode carregar uma imagem em um formato e escrever um prompt solicitando que o plug-in:

Converta-a em outro formato

Recorte ou redimensione a imagem (com ou sem compressão)

Forneça uma versão em escala de cinza da imagem

O mesmo vale para arquivos de texto: você pode carregar seu arquivo em um formato de texto, solicitar uma saída em outro formato ou pedir ao Code Interpreter para fazer alterações no arquivo. 📝

4. Resolução de equações matemáticas

O ChatGPT Code Interpreter também pode resolver equações matemáticas complexas que, de outra forma, você teria dificuldade em resolver com a versão básica do ChatGPT. Sempre que encontrar um problema complexo em seu livro de matemática, você pode clicar em uma imagem dele, carregá-la no Code Interpreter e pedir que ele resolva a equação em sua imagem.

Ele não apenas fornecerá a resposta correta, mas também explicará detalhadamente como chegou à resposta. Um pesadelo para professores de matemática céticos com relação a seus alunos, não é mesmo? 😉

Essa função pode ser útil nos setores de educação, criptografia, modelagem de dados e construção.

Como ativar o plug-in ChatGPT Code Interpreter?

Agora que você sabe o que pode fazer com o ChatGPT Code Interpreter, deve estar se perguntando como começar a usá-lo, certo? Bem, é muito simples.

No entanto, antes de poder usá-lo, você precisa ativá-lo. Siga as etapas explicadas abaixo:

Etapa 1: Vá para Explore GPTs

Entre no ChatGPT com sua conta, caso ainda não tenha entrado. Se você não tiver uma conta, crie uma. Depois de fazer login, você verá a opção Explorar GPTs na barra lateral. Clique nela para abrir a lista de plug-ins do ChatGPT disponíveis para uso.

via ChatGPT

Etapa 2: localizar o GPT do analista de dados

A próxima etapa é localizar o GPT do analista de dados. Para isso, você pode rolar para baixo e navegar até a seção "By ChatGPT " ou simplesmente procurá-lo na barra de pesquisa. Depois de encontrá-lo, clique nele.

]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ChatGPT-Code-Interpreter-Data-Analyst-plugin-1400x822.png )

Na janela pop-up do Data Analyst, você pode ver que suas habilidades incluem a funcionalidade "Code Interpreter and Data Analysis". Clique no botão 'Start Chat' para ativar o GPT Data Analyst em vez do ChatGPT padrão.

Etapa 3: Clique no botão Start Chat

Etapa 4: comece a conversar e a trabalhar

Agora você estará em uma nova janela de bate-papo do Data Analyst. É aqui que você pode trabalhar com seu Interpretador de código com inteligência artificial e carregue seus arquivos para análise e processamento de dados.

Como usar o interpretador de código?

Usar o ChatGPT Code Interpreter é muito simples. Anexe o arquivo com o qual deseja trabalhar e, em seguida, envie-o com o prompt desejado. 📎

Pode ser um arquivo de código, uma imagem, um documento de texto, uma planilha do Excel ou qualquer outro tipo de arquivo (exceto executáveis).

O Code Interpreter o analisará para você, executará a ação desejada e retornará uma saída. Em seguida, você pode fazer o download do arquivo de saída ou solicitar mais modificações se não estiver satisfeito com o resultado. Vamos explorar o processo em detalhes.

Etapa 1: carregar os dados ou o arquivo

A primeira etapa é carregar os dados ou arquivos que você deseja que o ChatGPT Code Interpreter analise:

Como fazer upload de arquivos para o ChatGPT com o Code Interpreter?

Você pode enviar seus arquivos para o ChatGPT Code Interpreter da mesma forma que os enviaria para um e-mail ou uma mensagem de texto no WhatsApp. Clique no ícone de clipe de papel ao lado da caixa de texto para adicionar seu arquivo de dados como um anexo com seu prompt/instruções.

São permitidas várias seleções, portanto, você pode manter pressionada a tecla Ctrl no teclado enquanto seleciona os arquivos se quiser fazer upload de vários arquivos. 📚

Etapa 2: interpretar seus dados

Depois que seus dados forem carregados, você deve pedir ao ChatGPT Code Interpreter para analisá-los para que ele possa entender o conteúdo do arquivo. Você pode enviar um prompt como este junto com o arquivo carregado:

"Interprete estes dados. "

Depois de enviar o arquivo junto com esse prompt, o Code Interpreter o analisará e informará o que encontrou no arquivo.

Você pode verificar se as interpretações estão corretas ou não. Se houver algo errado, você pode enviar outro prompt para apontar o erro e ele retificará a interpretação dos dados em segundo plano.

Etapa 3: limpar seus dados

A próxima coisa que você deseja fazer é limpar os dados para remover linhas vazias, duplicatas ou qualquer outro tipo de problema que possa afetar os resultados da análise de dados. Para fazer isso, envie o seguinte prompt para o ChatGPT Code Interpreter:

"Limpe esses dados e remova todos os erros que possam afetar a qualidade da saída. "

Depois que você enviar esse prompt, o Code Interpreter limpará os dados e resumirá as alterações e os motivos delas. Ele pode detectar o tipo de dado e seus erros comuns, limpando-os sem exigir nenhuma instrução de sua parte. 🙌

Etapa 4: extrair tendências e fazer alterações

Dependendo do que deseja aprender com seus dados, você pode começar a enviar prompts para extrair essas informações. Você pode extrair tendências, padrões, anomalias, bugs e outros tipos de informações dos dados ou do arquivo. Você também pode fazer alterações no arquivo enviando um prompt de edição.

🌟

Modelos de prompt do ChatGPT para extrair os resultados e fazer alterações em seus dados

"Analisar os padrões ocultos nesses dados"

"Analisar as tendências nesses dados"

"Identificar os valores discrepantes neste conjunto de dados"

"Identificar as anomalias neste conjunto de dados"

"Compartilhe comigo os 10 aprendizados cruciais desses dados"

"Forneça gráficos individuais para cada tendência/padrão/aprendizado"

"Encontre os erros neste código"

"Edite este arquivo para remover todas as instâncias de [o que você quiser que seja removido]"

"Depurar este código"

Esses são apenas alguns exemplos. Se quiser que qualquer outra ação seja executada, você pode modificar esses prompts ou até mesmo escrever novos prompts de acordo com suas necessidades.

Etapa 5: Baixe seus resultados

Finalmente, com base nos prompts que você enviou, o ChatGPT Code Interpreter executará a análise desejada e fornecerá um resultado.

Se você tiver solicitado tendências ou padrões, ele fornecerá uma explicação das tendências identificadas com gráficos e visualizações. Se você tiver solicitado a depuração do código ou a edição de um arquivo, ele fornecerá um arquivo de saída após fazer as alterações solicitadas.

Em seguida, você pode fazer o download do arquivo e usá-lo como achar melhor. 🤩

Como fazer download de arquivos do ChatGPT com o Code Interpreter?

Baixar os arquivos de saída do ChatGPT Code Interpreter também é tão fácil quanto baixá-los de um e-mail ou de uma mensagem de bate-papo. Você pode baixá-los clicando no link para download fornecido com o resultado.

Se não houver um link para o arquivo (como geralmente acontece com tendências e padrões), você pode pedir ao Code Interpreter para gerar um arquivo para download contendo essas informações. Aqui está o prompt para fazer isso:

"Coloque essas informações em um arquivo doc/pdf para download e compartilhe o link de download. "

Depois que você enviar essa solicitação, o resultado será compartilhado com você no formato de arquivo solicitado. Você pode clicar no link para download e fazer o download do arquivo.

Considerações de segurança para o interpretador de código

Até aqui, tudo bem. No entanto, a funcionalidade de execução de código também traz algumas preocupações de segurança, como a possibilidade de injeções de código e falhas não corrigidas. O ChatGPT Code Interpreter não é diferente.

Sua capacidade de executar código Python e acessar sites de terceiros o tornou vulnerável a ataques de injeção imediata, que permitem que os invasores executem scripts mal-intencionados de outro site.

Esses scripts podem solicitar que o plug-in execute qualquer ação no servidor. Por exemplo, ele pode solicitar a extração do conteúdo de arquivos dentro de uma pasta específica.

Hardware do Tom

explorou essa vulnerabilidade em detalhes, mostrando como o ChatGPT Code Interpreter é induzido a executar scripts maliciosos de um servidor de terceiros. Quando perguntei especificamente ao Code Interpreter se sua IA era ou não vulnerável a ataques de injeção de prompt, ele respondeu o seguinte:

Obviamente, ninguém aceita suas próprias deficiências! Nem mesmo a IA. 😄

Essa vulnerabilidade foi descoberta pela primeira vez em novembro de 2023. No entanto, a OpenAI ainda não forneceu nenhuma prova direta da correção desse problema.

Além disso, esses ataques são complexos de executar - eles exigem que os usuários enviem um prompt solicitando o acesso a qualquer site malicioso. Embora as pessoas possam ser induzidas a enviar esses comandos com engenharia social, as chances são bastante baixas.

Limitações do interpretador de código

Embora o Code Interpreter seja um dos recursos mais avançados do ChatGPT, ele tem seu próprio conjunto de limitações. Há várias restrições sobre o que você pode e o que não pode fazer com ele, inclusive:

Limitações de tamanho de arquivo: Não é possível carregar um arquivo maior que 100 MB

Não é possível carregar um arquivo maior que 100 MB Limitações de tempo: Há uma limitação de quanto tempo uma tarefa pode levar. Se alguma tarefa demorar mais de 60 segundos, ela resultará em um tempo limite

Há uma limitação de quanto tempo uma tarefa pode levar. Se alguma tarefa demorar mais de 60 segundos, ela resultará em um tempo limite Limitações de tipo de arquivo: Embora a maioria dos formatos populares de arquivos de texto e imagem (PNG, JPEG, CSV, JSON) seja suportada, arquivos de vídeo, GIFs animados e outros formatos de arquivos proprietários não são suportados

Embora a maioria dos formatos populares de arquivos de texto e imagem (PNG, JPEG, CSV, JSON) seja suportada, arquivos de vídeo, GIFs animados e outros formatos de arquivos proprietários não são suportados Concorrência: As solicitações são executadas sequencialmente, portanto, vários processos não podem ser executados simultaneamente

Essas restrições estão em vigor para garantir que o ChatGPT Code Interpreter continue sendo útil para os usuários.

Se quiser contorná-las e processar arquivos maiores que exigem mais tempo de computação, você pode tentar dividi-los em vários arquivos menores antes de carregá-los no Code Interpreter. 🙌

Como o ClickUp aprimora seu fluxo de trabalho com o ChatGPT Code Interpreter

Se você é um desenvolvedor de software ou um analista de dados que deseja aumentar sua produtividade com o ChatGPT Code Interpreter, está no caminho certo.

Mas você pode levar isso realmente para o próximo nível se combinar o ClickUp com o Code Interpreter. ClickUp é o aplicativo everything for work com recursos robustos de gerenciamento de tarefas, colaboração e IA que permitem gerenciar todos os aspectos do seu trabalho em um só lugar.

A combinação dos pontos fortes de gerenciamento de projetos do ClickUp com os recursos avançados de análise de dados e automação de ferramentas de IA, como o Code Interpreter, proporciona um nível superior de eficiência.

Vamos explorar como você pode usar o ChatGPT Code Interpreter com o ClickUp.

1. Conclua seu código mais rapidamente

O assistente de IA integrado do ClickUp, Cérebro do ClickUp ajuda você a concluir seus projetos de codificação mais rapidamente, fornecendo sugestões de código à medida que você escreve seu código (muito como o GitHub Copilot ).

Ele funciona perfeitamente com todas as linguagens de programação populares, portanto, você recebe sugestões independentemente da linguagem em que está programando. Isso o torna um robusto Alternativa do ChatGPT para programadores .

Receba sugestões de codificação do ClickUp Brain

Mas o

gênio do ClickUp para desenvolvedores de software

não termina aí.

O

Integração do Github para o ClickUp

permite o controle de versão embutido sem a necessidade de alternar entre diferentes plataformas. Você pode ver toda a sua atividade no Github dentro do feed do ClickUp e agir sobre as solicitações de pull no ambiente do ClickUp.

O mesmo vale para atualizar o progresso do seu trabalho no ClickUp a partir do Github - atualize os status das tarefas a partir do próprio Github mencionando o ID ou a descrição da tarefa em suas mensagens de confirmação. Depois de concluir seu código usando esses recursos, use o ChatGPT Code Interpreter para depurá-lo e testá-lo. 🧪

2. Simplifique a colaboração da equipe

No departamento de colaboração da equipe, ClickUp não tem concorrência do ChatGPT .

Seus fortes recursos de colaboração permitem que você trabalhe com os membros da equipe em arquivos de codificação. Você pode compartilhar arquivos de codificação com os membros da equipe no ambiente do ClickUp e discutir as alterações necessárias nos comentários da tarefa ou no

Chat do ClickUp

o ClickUp Chat é o recurso de bate-papo integrado da plataforma.

Os gerentes também podem atribuir diferentes arquivos de código a membros individuais da equipe com base em sua carga de trabalho. Quando terminar, basta marcar seu trabalho como concluído em

Tarefas do ClickUp

atualizando automaticamente o andamento geral do projeto. ✅

Atribua comentários aos membros da equipe no ClickUp Tasks para aumentar a responsabilidade e a colaboração

Dica profissional: Se a sua equipe usa o Slack para comunicação, você também pode usar o

Integração do ClickUp com o Slack

para otimizar a comunicação e o compartilhamento de arquivos.

3. Organize seus projetos de codificação

Por fim, você também pode acompanhar o progresso de todos os seus projetos de codificação usando Painéis do ClickUp .

**Visualize a carga de trabalho da equipe, a produtividade individual, a velocidade de sprint e muito mais em seus painéis e compartilhe-os com seus clientes, se necessário.

Crie vários painéis para manter o controle de diferentes projetos ou parâmetros e obtenha facilmente informações de qualquer painel fazendo perguntas ao ClickUp Brain.

Obtenha uma visão geral das cargas de trabalho, do progresso das tarefas, dos marcos e dos sprints com os ClickUp Dashboards

Maximize seus recursos de análise de dados com o ClickUp e o ChatGPT Code Interpreter

Aumentar sua produtividade com IA tornou-se a norma, especialmente para projetos de desenvolvimento de software e análise de dados.

O uso de plataformas de gerenciamento de projetos com IA, como o ClickUp, juntamente com ferramentas como o ChatGPT Code Interpreter, ajuda a aumentar sua eficiência e produtividade, garantindo que você esteja sempre à frente.

Experimente o ClickUp gratuitamente

e reúna o melhor dos recursos de IA e de gerenciamento de projetos em uma única plataforma.