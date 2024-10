15 melhores alternativas ao Snagit para captura e edição de tela sem esforço

O Snagit é uma ferramenta popular de captura e gravação de tela para criação de conteúdo. Ela é intuitiva, fácil de usar e bastante versátil, o que a torna uma das melhores ferramentas de recorte para Mac e Windows.

O software permite fazer capturas de tela, gravar vídeos de tela de alta qualidade e adicionar anotações para comunicar processos sem problemas.

Entretanto, quando suas necessidades de edição de vídeo aumentarem, essa ferramenta poderá não ser suficiente. Embora o Snagit seja ótimo para iniciantes, pode ser frustrante alternar entre ferramentas para concluir um único projeto. E como se isso não fosse suficientemente limitador, o Snagit não tem um plano gratuito. 😑

Como alguém que já passou por essas decepções no passado, deixe-me ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa ao Snagit disponível.

De ferramentas de edição robustas a software gratuito de gravação de tela, há algo para todos. Vamos começar!

O que você deve procurar em uma alternativa ao Snagit?

Ao procurar a alternativa ideal para o Snagit, levei em conta alguns atributos para encontrar as melhores opções disponíveis.

Aqui estão alguns dos recursos que você deve procurar:

Capacidades de edição: Opte por uma ferramenta poderosa que ofereça recursos avançados de edição, como adicionar transições, animar texto e editar áudio. O Snagit não tem esses recursos, portanto, uma alternativa mais abrangente é vantajosa

Ao avaliar as ferramentas com base nesses fatores, encontrei as 15 melhores alternativas ao Snagit para continuar criando conteúdo com mais eficiência.

As 15 melhores alternativas ao Snagit para facilitar a captura e a edição de telas

Aqui estão 15 das melhores ferramentas de gravação de tela que você pode usar como alternativa ao Snagit:

1. ClickUp (melhor para comunicação simplificada com gravação de tela integrada)

Uma suíte de gerenciamento de trabalho totalmente funcional, o ClickUp é uma ótima alternativa ao Snagit. Com uma interface intuitiva e recursos de colaboração robustos, é facilmente uma das minhas melhores soluções para capturar e editar capturas e gravações de tela.

Aqui estão dois de seus recursos avançados que provam o porquê:

Use o ClickUp Clips para criar gravações sem esforço de sua tela e webcam

Com Clipes do ClickUp com o ClickUp Clips, posso fazer recortes de toda a minha tela ou de regiões específicas e compartilhá-los com minha equipe. Ele também me permite transformar qualquer gravação de tela em uma tarefa, o que significa que posso usá-la para atribuir tarefas e compartilhar ideias, o que não é possível fazer verbalmente.

Com o ClickUp Brain, transcreva todas as suas gravações de tela com precisão em segundos - tudo com o poder da IA

Se isso não foi útil o suficiente, Cérebro ClickUp leva isso um passo adiante. Ele me permite transcrever o conteúdo da minha gravação de tela capturada para facilitar a compreensão. Portanto, independentemente do conteúdo na tela do meu computador, posso gerar transcrições precisas - com registros de data e hora e trechos - e compartilhá-las com minha equipe para minimizar as chances de falhas de comunicação.

Melhores recursos do ClickUp

Capture a tela e a webcam simultaneamente para criar tutoriais e apresentações interessantes

Adicione comentários ou instruções às suas gravações e compartilhe-as instantaneamente por meio de links para facilitar a colaboração

Armazene automaticamente as gravações na nuvem, garantindo fácil acesso de qualquer dispositivo

Incorpore clipes diretamente emDocumentos do ClickUp para obter uma documentação de projeto mais abrangente

Permita discussões e tomadas de decisão mais produtivas compartilhando clipes para análise da equipe

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Icecream Screen Recorder (melhor para gravação e edição básica de tela)

via Gravador de tela Icecream O Icecream Screen Recorder é uma ferramenta de captura de tela disponível para dispositivos Windows, Mac e Android.

Para mim, a interface simples da ferramenta é seu melhor aspecto. Se você for um iniciante, também a achará muito abrangente.

O Icecream Screen Recorder contém quase todos os recursos necessários para criar conteúdo básico de captura de tela. Ele também permite gravar áudio e adicionar a visualização da webcam a uma gravação de tela.

Melhores recursos do Icecream Screen Recorder

Utilize os recursos básicos de edição de captura de tela, como anotações, formas e texto

Capture a tela inteira ou áreas selecionadas, conforme necessário

Gerencie facilmente as capturas de tela e os vídeos capturados no aplicativo

Exportar o conteúdo capturado em vários formatos, incluindo MP4 e JPEG

Limitações do Icecream Screen Recorder

Recursos limitados de edição avançada em comparação com outros editores

A versão gratuita tem marcas d'água nas gravações

Leia mais: Os melhores gravadores de tela gratuitos sem marcas d'água

Preços do Icecream Screen Recorder

Gratuito para sempre

Licença de 1 ano: US$ 29,95 (cobrada anualmente)

US$ 29,95 (cobrada anualmente) Licença vitalícia: US$ 79,93 (uma única vez)

US$ 79,93 (uma única vez) Pacote Video PRO: $217 (pagamento único)

Icecream Screen Recorder avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4,1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 30 avaliações)

3. Greenshot (melhor para capturar e anotar rapidamente capturas de tela)

via Foto verde O Greenshot é uma ferramenta de captura de tela dedicada para capturar imagens da Web em tela cheia, rolar imagens da Web e selecionar seções de páginas da Web, bem como fazer anotações, destacar e desfocar essas imagens.

A ferramenta é leve e fácil de usar. Gosto especialmente do seu tempo de resposta rápido, que facilita muito a captura de telas de vídeo.

Melhores recursos do Greenshot

Faça capturas de tela rapidamente com atalhos de teclado personalizáveis

Faça anotações nas capturas de tela com uma série de opções, incluindo setas, caixas de texto e destaques

Salve automaticamente a captura na área de transferência para colá-la rapidamente em outros aplicativos

Edite a captura de tela imediatamente por meio do editor de imagens integrado

Limitações do Greenshot

Recursos limitados para edição de capturas de tela

Não há funcionalidade de gravação de vídeo

Preços do Greenshot

Grátis para sempre

Avaliações e resenhas do Greenshot

G2: 4.8/5 (mais de 160 avaliações)

4.8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4. ShareX (melhor para personalizar e compartilhar capturas de tela avançadas)

via CompartilharX Se eu tivesse que recomendar apenas uma ferramenta de captura de tela bastante funcional para Windows, seria o ShareX. Ela é versátil e oferece amplos recursos de edição.

Permite capturar imagens de tela inteira, imagens de regiões personalizadas, janelas ativas e muito mais, além de telas e GIFs. Quanto à edição, o ShareX permite fazer muito mais do que apenas anotações - você pode pixelizar, cortar e adicionar adesivos às suas capturas de tela.

Melhores recursos do ShareX

Aproveite os recursos avançados de edição de imagens, incluindo efeitos e embelezamento

Grave vídeos e capturas de tela de alta qualidade em vários formatos

Extraia texto de capturas de tela usando OCR integrado

Compartilhe o conteúdo diretamente em várias plataformas e serviços on-line

Limitações do ShareX

Interface de usuário desordenada

Envolve uma curva de aprendizado acentuada para iniciantes

Preços do ShareX

Grátis para sempre

Avaliações e resenhas do ShareX

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4,8/5 (mais de 70 avaliações) Capítulo: NA

5. Screenpresso (melhor para criar tutoriais detalhados com capturas de tela)

via Tela expressa O próximo na minha lista das melhores alternativas ao Snagit é o Screenpresso, uma ferramenta de captura de tela que funciona também como um gravador de tela .

O software é bastante fácil de navegar e tem um editor integrado, portanto, não é necessário alternar entre aplicativos para criar um tutorial com capturas de tela.

O Screenpresso permite que você publique seus resultados no Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc., para compartilhar diretamente com sua equipe - um avanço significativo, na minha opinião.

Melhores recursos do Screenpresso

Crie tutoriais com anotações e narrações

Utilize um editor interno robusto para fazer anotações e aprimorar as imagens capturadas

Compartilhe capturas rapidamente por meio de um simples link de URL

Faça backup das capturas para acesso seguro ao armazenamento em nuvem

Limitações do Screenpresso

Curta duração da gravação de vídeo na versão gratuita

Suporte limitado ao formato de arquivo para exportação

Preços da Screenpresso

Grátis para sempre

Pro: US$ 14,99/usuário (uma única vez)

US$ 14,99/usuário (uma única vez) Enterprise: US$ 438 (uma única vez)

Screenpresso avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: NA

6. Loom (melhor para gravar e compartilhar capturas de tela de vídeo)

via Tear O Loom é uma popular ferramenta profissional de gravação de tela com recursos avançados de edição e uma interface amigável.

Ela permite que você crie mensagens de vídeo de alta qualidade e com tecnologia de IA e as edite, compartilhe e incorpore para facilitar a colaboração. Além disso, a ferramenta também permite que você resumir vídeos de tela com IA .

No entanto, eles mudaram recentemente as inclusões do plano gratuito, portanto, agora você precisará de um plano pago se quiser editar vídeos no Loom.

Melhores recursos do Loom

Grave sua tela enquanto captura imagens da webcam

Captura ações da tela e áudio, incluindo entrada de microfoneGerar transcrições Se você deseja uma ferramenta para capturar imagens e elementos específicos da tela, o Monosnap está entre as melhores alternativas gratuitas ao Snagit. Ele está disponível para Windows e Mac.

A ferramenta oferece funcionalidades básicas de gravação e edição de tela. Para mim, o melhor aspecto do Monosnap é sua longa lista de integrações.

Melhores recursos do Monosnap

Capture janelas de tela inteira, parcial ou de rolagem

Adicione texto, anotações e formas às capturas de tela

Integre-se a serviços de nuvem como o Google Drive e o Dropbox para armazenamento e compartilhamento

Faça capturas de tela instantaneamente com teclas de atalho personalizáveis

Limitações do Monosnap

Os recursos avançados exigem uma assinatura paga

Pode ter problemas de desempenho em dispositivos de baixo custo

Preços do Monosnap

Gratuito para sempre

Não comercial: $3/mês

$3/mês Comercial: $10/usuário/mês

Monosnap avaliações e comentários

G2: NA

NA Capterra: NA

11. OBS Studio (melhor para capturar telas de vídeo de alta qualidade)

via Estúdio OBS Outra alternativa ao Snagit que recomendo muito é o OBS Studio, um versátil gravador de tela ferramenta .

O software tem uma série de recursos inovadores. Ele permite que você misturar vídeos e áudio configurar cenas, reorganizar o layout do vídeo e assim por diante. Além disso, ele é compatível com todos os sistemas operacionais - Windows, MacOS e Linux.

melhores recursos do #### OBS Studio

Grave telas em altas resoluções de até 4K

Crie transições de cenas complexas com várias fontes para gravação

Aprimore o conteúdo capturado com filtros e efeitos de vídeo

Misture áudio com opções avançadas para música de fundo e entrada de microfone

Transmita ao vivo diretamente para plataformas como YouTube e Twitch

Limitações do OBS Studio

Focado principalmente na gravação de vídeo, não em capturas de tela

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do OBS Studio

Gratuito para sempre

OBS Studio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (120 avaliações)

4,6/5 (120 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.050 avaliações)

12. Droplr (melhor para capturas de tela simples e editáveis)

via Droplr O Droplr é uma alternativa poderosa ao Snagit, graças à sua ampla gama de recursos e à interface de usuário simples.

Com o Droplr, você pode gravar o conteúdo de áudio e vídeo da tela, fazer upload e salvá-lo usando qualquer aplicativo de armazenamento em nuvem. Além disso, a ferramenta gera um link para compartilhar a captura com sua equipe instantaneamente.

Melhores recursos do Droplr

Grave vídeos juntamente com capturas de tela

Armazene as capturas na nuvem para acesso e gerenciamento

Colabore com sua equipe usando links e comentários compartilhados

Integre-se perfeitamente a várias ferramentas e aplicativos de produtividade, como Slack, Google Docs, etc.

Limitações do Droplr

Ferramentas básicas de edição para capturas de tela

Alguns usuários relatam problemas de conectividade

Preços do Droplr

Pro Plus: $8/mês

$8/mês Equipe: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Droplr ratings and reviews

G2: 4.5/5 (390+ avaliações)

4.5/5 (390+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

13. Shottr (melhor para capturas de tela básicas do Mac)

via Tiroteio O Shottr é uma ferramenta de captura de tela projetada explicitamente para o MacOS. Ela apresenta uma interface amigável e recursos básicos para apoiar a comunicação e a colaboração diárias.

A ferramenta permite fazer capturas de tela (em tela cheia e com rolagem), editá-las, adicionar planos de fundo, remover objetos, mesclar duas capturas e muito mais.

Melhores recursos do Shottr

Edite capturas de tela com opções como recorte, anotação, sobreposição, redimensionamento etc.

Organize e pesquise seu histórico de capturas de tela

Personalize atalhos de teclado para acesso rápido

Limitações do Shottr

Recursos avançados limitados em comparação com os concorrentes

Não é compatível com outros sistemas operacionais, como Windows e Linux

Preços da Shottr

Grátis para sempre

Nível básico: $8

$8 Clube de amigos: $25

Shottr ratings and reviews

G2: NA

NA Capterra: NA

14. FastStone Capture (melhor para captura e edição de capturas de tela leves)

via Captura FastStone O FastStone Capture é outra ferramenta robusta de captura de tela que usei e gostei. Ela permite a captura de tela e a anotação sem esforço de páginas da Web, objetos da tela, menus e muito mais. Além disso, oferece recursos de gravação de tela que permitem capturar a atividade da tela.

O FastStone também está disponível como uma extensão do navegador Chrome, portanto, você pode usá-lo em diferentes dispositivos - e isso é uma vantagem significativa para mim.

Melhores recursos do FastStone Capture

Capture capturas de tela usando vários métodos, inclusive à mão livre e janelas de rolagem

Faça anotações e aprimore as capturas com um poderoso editor integrado

Compartilhe facilmente as capturas por e-mail e serviços em nuvem, como OneNote, Word, Excel, etc.

Use a versão portátil da ferramenta para acesso em qualquer lugar sem instalação

Limitações do FastStone Capture

Interface de usuário desatualizada

Recursos mínimos de edição de vídeo

Preços do FastStone Capture

Licença vitalícia: US$ 19,95 (uma única vez)

US$ 19,95 (uma única vez) Licença familiar: US$ 49,95 (uma única vez)

FastStone Capture avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (27 avaliações)

4,7/5 (27 avaliações) Capítulo: NA

15. MangoApps Recorder (melhor para anotar e compartilhar capturas de tela)

via Registrador do MangoApps O MangoApps é uma plataforma de espaço de trabalho que oferece um conjunto de recursos. No entanto, sua ferramenta de captura de vídeo se destaca para mim.

O MangoApps Recorder (antigo TinyTake) permite criar, anotar e compartilhar capturas de tela com apenas alguns cliques. A ferramenta também tem uma interface intuitiva e recursos personalizáveis.

Melhores recursos do MangoApps Recorder

Adicione comentários e anotações às suas capturas

Faça upload das capturas automaticamente para a nuvem para facilitar o acesso

Colabore usando links compartilhados e comentários nas capturas

Limitações do MangoApps Recorder

Não há plano gratuito; os planos pagos são relativamente mais caros

Pode ter problemas de desempenho em dispositivos mais antigos

Alguns usuários relatam bugs e falhas

Preços do MangoApps Recorder

Básico: US$ 99/mês

US$ 99/mês Standard: $149/mês

$149/mês Pro: $299/mês

$299/mês Enterprise: Preços personalizados

MangoApps Recorder avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

4,2/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

Capture e edite capturas de tela com a melhor alternativa ao Snagit - ClickUp

Capturas de tela e gravações de tela podem parecer pouca coisa, mas não são. Como esses recursos facilitam a criação de conteúdo, a comunicação e a colaboração, é essencial garantir que eles sejam de primeira qualidade e otimizados.

Embora o Snagit ajude até certo ponto, ele tem várias desvantagens que o tornam inadequado para meus diferentes requisitos. Avalie as várias alternativas do Snagit no contexto de suas necessidades individuais para escolher a mais adequada para você.

Se você não conseguir escolher, vá em frente e escolha o ClickUp.

Essa ferramenta multifuncional de gerenciamento de trabalho usa IA para ajudá-lo a capturar e editar gravações de tela, para que você possa criar, comunicar-se e colaborar. Além disso, ela também oferece uma gama realmente ampla de ferramentas para mantê-lo criativo e produtivo. Portanto, não fique esperando registre-se no ClickUp hoje mesmo.