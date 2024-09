Folha de dicas do ChatGPT (com exemplos de prompts)

" Tecnologia é qualquer coisa que não existia quando você nasceu. Alan Kay, cientista da computação americano e ganhador do Prêmio Turing de 2003

Com a IA generativa, parece que todos nós estamos passando por uma mudança sísmica. O ChatGPT, em particular, causou impacto com seus recursos impressionantes na solução de desafios comerciais, com 11% das empresas relatando mais de US$ 100.000 em economia depois de adicionar o ChatGPT ao seu fluxo de trabalho.

Desde a geração de conteúdo para uma publicação de blog até o planejamento de férias espetaculares, o ChatGPT parece estar fazendo tudo, em todos os lugares, de uma só vez. Não é de se admirar que tenha atingido um recorde de taxa de adoção de 100 milhões de usuários apenas dois meses após o lançamento!

Se você se converteu recentemente ao vasto mar de possibilidades que é o ChatGPT, siga nossa última folha de dicas do ChatGPT para criar prompts eficazes e confira dicas, fatos e casos de uso que você precisará para fazer do ChatGPT o seu gênio!

Fatos rápidos do ChatGPT

O ChatGPT é um modelo avançado de linguagem grande baseado em IA (LLM) desenvolvido pela OpenAI. Ele foi projetado para entender e interagir de forma conversacional, gerando texto semelhante ao humano.

via ChatGPT

Breve histórico

Vamos começar com um pouco de informações básicas.

A jornada começou em 2018 com a introdução do GPT-1, que lidava com tarefas simples usando um pequeno modelo de transformador generativo pré-treinado

Em 2020, o ChatGPT-3 estava gerando textos mais sofisticados, expressivos e coerentes, ultrapassando os limites do que a IA poderia alcançar. Ele era capaz de ajustar conversas, dominar tarefas e resolver problemas complexos sem esforço com o mínimo de instruções e exemplos

Em março de 2023, a OpenAI fez o upgrade para a GPT-4, oferecendo melhor percepção contextual, maior capacidade de memória, conversas personalizadas e habilidades aprimoradas de resolução de problemas

A as estatísticas falam por si só : O ChatGPT é um divisor de águas que superou de longe outras ferramentas.

Leia também:

Estatísticas do ChatGPT que decifram a evolução da Marvel tecnológica

Preços

Atualmente, o ChatGPT oferece quatro níveis de preços:

Nível gratuito

Oferece acesso básico à versão GPT-3.5 do ChatGPT. Embora gratuito, ele tem limitações, como tempos de espera potenciais, velocidade de resposta e restrições de desempenho durante os horários de pico.

ChatGPT Plus ($20/mês)

O ChatGPT Plus é um modelo GPT-4 ainda mais poderoso, com acesso ilimitado e recursos mais avançados. Ele oferece tempos de resposta mais rápidos, acesso prioritário durante períodos de alto tráfego e recursos de modelo aprimorados. Um relatório técnico do GPT-4 menciona que o GPT-4 foi

40% mais preciso que o GPT-3.5

em determinadas tarefas de benchmark.

Equipe ChatGPT (US$ 25 mensais, US$ 30 anuais)

Este plano foi desenvolvido para equipes ou organizações que se movimentam rapidamente e que desejam aumentar a produtividade com IA. Ele inclui todos os benefícios do plano Plus individual (por exemplo, acesso ao GPT-4) mais acesso ilimitado ao GPT-4o mini (uma versão mais otimizada do GPT-4).

Esse modelo permite que os usuários enviem mais mensagens usando o GPT-4 e o GPT-4o e ferramentas como o DALL-E, navegação na Web e análise de dados. Os usuários também podem criar GPTs (modelos) personalizados e compartilhá-los em seu espaço de trabalho.

ChatGPT Enterprise (preço personalizado)

O plano Enterprise oferece às grandes organizações recursos avançados de IA, incluindo acesso ilimitado ao GPT-4, GPT-4o e GPT-4o mini e a ferramentas como DALL-E, navegação na Web e análise de dados. Ele também inclui recursos avançados de administração, verificação de domínio, análise detalhada e suporte dedicado. Os usuários podem fornecer entradas mais longas e se beneficiar de controles de privacidade aprimorados com retenção de dados personalizada.

Casos de uso do ChatGPT

O problema é que a maioria dos usuários não consegue entender

como o ChatGPT realmente funciona

. Ele não é uma pílula mágica; é um assistente muito poderoso, experiente, mas pouco original. E ele comete erros.

Você também pode estar apenas arranhando a superfície desse poderoso modelo de linguagem. Nossa folha de dicas pode ajudá-lo. Esta folha de dicas do ChatGPT começa com o básico - os casos de uso mais comuns do ChatGPT.

Criação de conteúdo

A criação de conteúdo é a razão de ser do ChatGPT. O ChatGPT pode:

Auxiliar na escrita criativa, melhorar o texto e esclarecer ensaios, histórias, estudos de caso, postagens em mídias sociais, cópias de vendas e muito mais

Traduzir idiomas

Transformar um slide em texto

Resumir podcasts e transcrições

Propor emojis para o texto

Criar imagens

Criar conteúdo educacional, como planos de aula, questionários ou testes, bem como folhas de respostas de verificação

⚡️Fato divertido:

O ChatGPT consome 10 vezes mais eletricidade

(2,9 watts-hora) do que uma pesquisa no Google para responder a uma única consulta!

Produtividade e brainstorming

Nunca espere para inovar! Use o ChatGPT para alimentar sua centelha criativa, melhorar seu desempenho e aumentar a produtividade. Veja o que ele pode fazer:

Auxiliar na programação, nos lembretes e nas listas de tarefas, melhorando o gerenciamento de tarefas

Gerar agendas de reuniões com base em suas informações

Fazer brainstorming de ideias e encontrar soluções criativas para os problemas

Pesquisar e resumir documentos longos, trabalhos de pesquisa, PDFs ou artigos

Comunicação e aprendizado

Os usuários geralmente usam o ChatGPT para obter ajuda com tópicos complicados ou para praticar suas habilidades de linguagem e comunicação. Ele pode ajudar você a:

Entender um conceito

Fornecer feedback e sugerir melhorias no seu estilo de escrita ao redigir e-mails, scripts, blogs e cartas

Traduzir diferentes idiomas para aumentar a flexibilidade do trabalho

Suporte ao cliente

O ChatGPT pode lidar com perguntas comuns, solucionar problemas e orientar os usuários nos processos. Ele pode funcionar como seu assistente virtual, respondendo rapidamente a consultas, fornecendo informações sobre produtos e resolvendo problemas simples. Use-o para:

Automatizar as respostas às consultas dos clientes, reduzindo os tempos de espera e fornecendo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de Chatbots

Fornecer suporte técnico aos usuários

Oferecer recomendações personalizadas de produtos com base nas preferências do usuário

Recomendações personalizadas

O ChatGPT pode fornecer sugestões personalizadas com base em suas preferências. Use-o para:

Sugerir recomendações de livros, filmes e músicas com base nas preferências do usuário ou nas tendências recentes

Ajudar no planejamento de viagens, incluindo itinerários de viagem, avaliação de hotéis, recomendação de destinos e sugestão de atividades

Oferecer planos personalizados de exercícios ou dieta

Ajudar a reunir informações sobre diferentes tópicos

Como começar a usar o ChatGPT

Conversar com o ChatGPT é quase como conversar com uma pessoa. No entanto, há algumas coisas que você deve ter em mente ao usar a plataforma.

Em primeiro lugar, é importante entender o modelo e o tipo de consultas que ele responde. Você pode escolher entre os seguintes modelos com base em suas necessidades:

GPT-3.5: para conversas cotidianas e tarefas básicas

GPT-4 (limite de 8 mil tokens): Um modelo de IA mais inteligente e mais preciso para consultas e conversas mais profundas

GPT-4 (limite de 32 mil tokens): Para lidar com grandes entradas e resolução de problemas complexos com compreensão avançada do contexto

O ChatGPT é discreto. Ele não responde a consultas que solicitem informações pessoais de indivíduos, conteúdo prejudicial ou ilegal, aconselhamento médico ou jurídico ou conteúdo explícito.

Veja aqui como criar sua conta no ChatGPT:

Acesse o site do ChatGPT e crie uma conta com seu e-mail preferido

via

OpenAI

Depois de verificar seu e-mail, você pode fazer login com suas novas credenciais clicando no botão Log In e inserindo seu e-mail e senha

Você também pode usar

ChatGPT por meio de seu aplicativo

que pode ser baixado na Apple App Store e na Google Play Store. Embora a inscrição na plataforma não seja obrigatória, ela é recomendada porque permite que você salve seu histórico de bate-papo e acesse recursos personalizados.

Exemplos de prompts do ChatGPT

Um prompt do ChatGPT é um comando textual ou uma pergunta que você fornece ao ChatGPT para iniciar uma conversa. Pode ser uma pergunta básica, uma solicitação detalhada ou qualquer instrução que oriente a IA sobre como responder.

O ChatGPT funciona tokenizando o texto de entrada palavra por palavra e prevendo a próxima palavra até gerar uma resposta completa.

Vamos explicar isso com um exemplo: Se você perguntar ao ChatGPT: "Onde fica o prédio mais alto do mundo?", ele não saberá a resposta instantaneamente.

Veja como ele encontra a resposta e a apresenta usando linguagem natural:

Ele encontra as informações que compõem a resposta

Ele prevê a estrutura da declaração de resposta palavra por palavra. Ele começa removendo "where" (onde) e, em seguida, usa o restante da pergunta para formar a frase "the world's tallest building is... Burj Khalifa, Dubai" (o prédio mais alto do mundo é... Burj Khalifa, Dubai)

Um token de "fim de sequência" ordena que ele pare quando o prompt for totalmente respondido

Legal, não é?

Aqui está a nossa folha de dicas de casos de uso do ChatGPT com exemplos eficazes de avisos. (Você também pode tentar

ferramentas de engenharia de prompt

para gerar prompts ChatGPT eficazes na estrutura de prompts esperada)

1. Pesquisa de mercado

Use

ChatGPT para pesquisa

e insights sobre tendências de mercado, análise da concorrência, comportamento do consumidor e oportunidades em potencial.

Prompt 1: "Analise as últimas tendências de comportamento do consumidor no setor de gerenciamento de hotéis e identifique oportunidades inexploradas para novos negócios a serem explorados este ano."

Prompt 2: "Quem são os principais concorrentes em [setor/mercado específico] e quais são seus pontos fortes?"

2. Otimização do suporte ao cliente

Isso envolve o refinamento dos processos e das ferramentas de suporte para melhorar os tempos de resposta, aumentar a satisfação do cliente e simplificar a resolução de problemas.

Prompt 1: "Como posso projetar um chatbot para o meu site que possa lidar com as consultas comuns dos clientes e reduzir o tempo de resposta?"

Prompt 2: "Que ferramentas ou tecnologias podem ajudar [mencionar o tipo de sua empresa] a rastrear e analisar melhor as interações e o feedback dos clientes?"

3. Criação de conteúdo

Use o ChatGPT para gerar conteúdo envolvente e relevante para atrair e reter um público, direcionar o tráfego e apoiar estratégias de marketing e comunicação.

Prompt 1: "Escreva uma postagem de blog envolvente, otimizada para SEO e com 500 palavras sobre a realização de uma avaliação de desempenho [ou coloque qualquer tópico de sua escolha], com foco em desafios e soluções."

Prompt 2: "Quais são as tendências atuais em [tópico/setor] que podemos incorporar em nosso conteúdo?"

4. Marketing por e-mail

O ChatGPT permite que você crie campanhas de e-mail direcionadas para nutrir leads, envolver clientes e gerar conversões por meio de comunicação personalizada e estratégica.

Prompt 1: "Crie um e-mail de boas-vindas caloroso e amigável para novos assinantes, apresentando nossa marca e valores de cuidados com a pele."

Prompt 2: "Quais são as linhas de assunto [mencionar o tom desejado das linhas de assunto] e os formatos de e-mail mais eficazes para aumentar as taxas de abertura em nosso setor [mencionar o setor]?"

5. Personalização do currículo

Você pode usar o ChatGPT para personalizar um currículo para destacar habilidades, experiências e conquistas relevantes para cargos específicos, aumentando suas chances de se destacar para os empregadores.

Prompt 1: "Você é um consultor especialista em busca de emprego. Eu sou [mencione o problema que você está enfrentando em detalhes]. Quero me candidatar a um [cargo] no [setor]. Você pode me ajudar a adaptar meu currículo para destacar minha experiência [expertise relevante] e habilidades [habilidades específicas], tornando-o mais impressionante para essa função?"

Prompt 2: "Como posso otimizar meu currículo para os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS)?"

6. Redação de propostas

Estruture/edite documentos para atrair clientes potenciais para aprovar um projeto, serviço ou parceria, descrevendo benefícios, objetivos e estratégias, usando o ChatGPT.

Prompt 1: "Sou um designer gráfico especializado em [mencionar áreas ou habilidades específicas]. Por favor, ajude-me a escrever a visão geral do meu perfil no Upwork e uma biografia convincente, destacando minha proposta de valor exclusiva que ajuda a atrair mais clientes."

Prompt 2: "Que estratégias posso usar para negociar melhores preços com os clientes sem perder negócios?"

7. Marketing digital

Use canais e estratégias on-line para promover produtos ou serviços, criar reconhecimento da marca, envolver públicos e gerar conversões por meio de campanhas direcionadas.

Prompt 1: "Você é um redator experiente. Escreva um roteiro atraente, de um minuto, para um anúncio de nosso novo [nome do produto ou serviço], mostrando seus benefícios."

Prompt 2: "Sugira alguns canais de publicidade nos quais devemos nos concentrar para maximizar nosso ROI para [produto/serviço específico]?"

8. Desenvolvimento de software

Aproveite o ChatGPT para projetar, codificar, testar e manter aplicativos ou sistemas para resolver problemas específicos, atender às necessidades dos usuários e impulsionar a inovação.

Prompt 1: "Corrija o seguinte código JavaScript"

const add = (a, b) => a + b;

// Exemplo de uso

const result = add(3);

console.log(result);"

Prompt 2: "Explique como funciona uma função popcount em C++."

Ler também:

15 melhores alternativas ao ChatGPT para codificação

9. Indústria da música

Quem não gosta de música? O ChatGPT pode compor e estruturar músicas e poemas para transmitir emoções, contar histórias ou entreter, considerando elementos como melodia, harmonia, ritmo e letras.

Prompt 1: "Crie uma música sincera que reflita minhas lembranças favoritas quando cresci com minha mãe [mencione suas lembranças]."

Sugestão 2: "_Crie um poema curto sobre minha primeira aula de direção com meu pai

10. Entretenimento

O ChatGPT pode ser engraçado! Ele pode ser usado para gerar piadas, jogar jogos interativos, criar histórias divertidas ou participar de conversas descontraídas.

Prompt 1: "Gere alguns memes sobre como as segundas-feiras se sentem depois de um fim de semana relaxante."

Prompt 2: "Dê-me ideias sobre como projetar e criar facilmente algumas fantasias exclusivas para o Halloween ou outros eventos."

11. Saúde e condicionamento físico

Obtenha assistência de saúde e condicionamento físico do ChatGPT, solicitando rotinas de exercícios, dicas de nutrição e conselhos de bem-estar, ajudando os usuários a se manterem motivados e a atingirem suas metas de saúde.

Prompt 1: "Preciso de ajuda para me manter motivado durante os exercícios. Dê-me dicas e ótimas recomendações de músicas de treino."

Prompt 2: "Você pode sugerir exercícios para atingir [grupos musculares específicos como braços, pernas, núcleo]?"

12. Arte de IA

O ChatGPT pode ajudá-lo a criar designs e logotipos atraentes. Por exemplo:

Prompt 1: "Desenhe um logotipo moderno, exclusivo e informativo para minha marca [forneça o nome da marca e descreva sua marca em 2-3 linhas]."

Prompt 2: "Crie um pôster minimalista para uma próxima conferência de tecnologia, destacando a inovação e as tendências tecnológicas."

13. Alimentos e culinária

O ChatGPT pode oferecer ideias de receitas deliciosas com base no que você tem em sua geladeira.

Experimente estas sugestões:

Prompt 1: "Eu tenho os seguintes ingredientes na minha geladeira [liste os ingredientes]. Por favor, me ajude a preparar uma refeição rápida, fácil e deliciosa."

Prompt 2: "_Sugira uma receita de jantar gourmet para uma noite romântica com [liste ingredientes específicos ou preferências alimentares]."

14. Trabalho autônomo

Os freelancers podem acessar o ChatGPT para obter informações sobre comunicação com o cliente, gerenciamento de projetos, elaboração de propostas e estratégias para expandir seus negócios como freelancers.

Prompt 1: "Ajude-me a redigir uma proposta profissional para um cliente potencial interessado em [descrever brevemente o projeto]."

Prompt 1: "Fornecer estratégias para gerenciar com eficiência vários projetos e clientes como freelancer, mantendo a produtividade e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional."

15. Trabalho em rede e apresentação fria

Quer parecer mais convincente para seus clientes em potencial? Experimente este caso de uso que o ajuda a fazer networking e cold pitching.

Prompt 1: "_Escreva uma mensagem fria no LinkedIn cumprimentando [profissionais do setor/funcionários da empresa] pelo artigo recente sobre [mencionar tópico] e pedindo para se conectar para obter colaboração em potencial, conselhos e oportunidades abertas no setor para um iniciante

Prompt 2: "_O que devo incluir em um plano de acompanhamento depois de enviar uma apresentação fria para garantir que ela leve a um envolvimento significativo?

16. Geração de leads

O ChatGPT pode ser um divisor de águas no aprimoramento da geração de leads, fornecendo estratégias para identificar clientes potenciais, elaborar mensagens de contato envolventes e otimizar processos para atrair e converter leads em clientes.

Prompt 1: "Quais são algumas armadilhas comuns para a minha [empresa/setor] na geração de leads que eu deveria evitar para melhorar meus resultados?"

Prompt 2: "Por favor, sugira algumas táticas inovadoras de geração de leads para um [tipo de empresa] que possam atrair leads de qualidade com um orçamento limitado."

17. UX e UI

Obtenha insights sobre como criar interfaces fáceis de usar, aprimorar a experiência do usuário e oferecer feedback sobre elementos de design para melhorar a usabilidade e o envolvimento com este caso de uso.

Prompt 1: "Sugira algumas técnicas de gamificação que eu possa adicionar ao meu [mencione o tipo de aplicativo, por exemplo, aplicativo de aprendizado de idiomas, aplicativo de condicionamento físico, aplicativo educacional]."

Prompt 2: "Você pode me ajudar a ter ideias para melhorar a acessibilidade do meu design [descreva o projeto/design] para usuários com deficiências?"

18. Ciência de dados

O ChatGPT pode dar suporte à ciência de dados, oferecendo orientação sobre análise de dados, modelagem estatística, técnicas de aprendizado de máquina e interpretação de resultados para conduzir decisões orientadas por dados.

Prompt 1: "Eu tenho um conjunto de dados de [descrever o conjunto de dados]. Por favor, escreva um código para visualização e exploração de dados."

Prompt 2: "Você pode me ajudar a interpretar os resultados da análise estatística do meu modelo [descrever o modelo] e entender suas implicações?"

19. Planejamento financeiro e orçamento

O ChatGPT pode ser útil para usuários que buscam assistência em planejamento financeiro e orçamento. Veja como instruir o ChatGPT para obter o máximo desse caso de uso:

Prompt 1: "Dada a minha renda atual de [mencionar a renda total], desenvolva uma estratégia financeira com visão de futuro que proteja meu patrimônio contra futuras incertezas econômicas e avanços tecnológicos."

Prompt 2: "Você pode me ajudar a estimar minhas necessidades de aposentadoria com base em minha renda atual e estilo de vida [descreva a renda e o estilo de vida]?"

20. Desenvolvimento pessoal e estilo de vida

Obtenha conselhos personalizados, estratégias acionáveis e suporte motivacional sobre crescimento pessoal e estilo de vida.

Prompt 1: "Como mãe/pai de uma criança pequena, estou procurando dicas práticas para melhorar a qualidade do meu sono, controlar o estresse e manter uma dieta saudável. Você poderia sugerir algumas estratégias fáceis de implementar?"

Prompt 2: "Desenvolva um plano de crescimento pessoal que me ajude a entender e gerenciar minhas emoções, além de eliminar o estresse."

Leia também:

7 modelos gratuitos de prompts de IA para ChatGPT

Comunidades de usuários do ChatGPT

Antes de o ChatGPT revolucionar a forma como acessamos as informações, os blogs, fóruns e comunidades de usuários eram as fontes de referência para networking, conselhos e insights. Embora a IA forneça respostas rápidas, ela geralmente não tem a profundidade, a criatividade e a inteligência emocional que somente as interações humanas podem oferecer.

Bem, agora temos comunidades de usuários de IA que oferecem conselhos e ajuda sobre o uso de ferramentas de IA generativas! Aqui estão algumas delas que podem ser úteis quando você estiver com dificuldades:

Reddit (r/ChatGPT)

via Reddit Essa comunidade ativa permite que os usuários discutam e explorem:

Prompts criativos do ChatGPT

Maneiras inovadoras de usar o ChatGPT

Desafios, limitações e possíveis aprimoramentos do ChatGPT

Esforços colaborativos e exemplos de projetos do ChatGPT da comunidade para criar ferramentas, recursos e experimentos

Dificuldades técnicas

Últimos desenvolvimentos e ferramentas do ChatGPT

Fórum da comunidade OpenAI

via Fórum de desenvolvedores da OpenAI Este fórum oficial da OpenAI é perfeito para desenvolvedores e pesquisadores que desejam colaborar com os últimos avanços em inteligência artificial. Discutir

Casos de uso comercial do ChatGPT

projetos e integração em diferentes plataformas.

Ele serve como uma plataforma valiosa para os interessados em explorar os recursos dos modelos da OpenAI, como o GPT-4, e manter-se atualizado sobre os últimos desenvolvimentos no campo.

Comunidades do Discord

Projetado principalmente para comunidades de jogos, esse aplicativo de comunicação agora atende a uma ampla gama de interesses de IA.

Aqui estão algumas comunidades populares do ChatGPT Discord:

FlowGPT : Com 29.282 membros, é uma das maiores comunidades de ChatGPT do mundo. Seu foco é o modelo de linguagem do ChatGPT e a engenharia de prontidão

via

Discórdia

Aprender IA juntos : Essa comunidade de 65.569 membros permite que você participe de perguntas e respostas técnicas, tutoriais, colaborações, eventos, modelos de bots, aprendizado de máquina e IA generativa (Midjourney, ChatGPT), permitindo que os usuários façam brainstorming sobre esses tópicos

via

Discórdia

Canais do YouTube e seções de comentários

65% do tráfego do ChatGPT vem do YouTube

que oferece tutoriais, casos de uso, estudos de caso e análises sobre o ChatGPT. Os usuários geralmente aproveitam o espaço da seção de comentários para interagir e compartilhar insights e observações. Escolha entre canais como

A vantagem da IA

,

AI Uncovered (IA descoberta)

, ou

Ótimo aprendizado

.

Desafios e limitações do ChatGPT

Embora o ChatGPT possa ser seu copiloto na jornada de criação e pesquisa de conteúdo, recomendamos manter os freios sob seu controle!

Vamos dar uma olhada em alguns dos riscos e desafios do ChatGPT:

Verificação de fatos e precisão

Os dados de treinamento de qualquer modelo de linguagem grande podem conter preconceitos, o que pode influenciar as respostas da IA e perpetuar estereótipos. Da mesma forma, o ChatGPT pode, às vezes, gerar "alucinações": informações incorretas ou enganosas.

Por exemplo, ao discutir um tópico controverso, como a eficácia de um determinado tratamento médico, o ChatGPT pode fornecer informações de fontes com pontos de vista conflitantes ou debates em andamento na comunidade científica.

Compreensão contextual

O ChatGPT pode ter dificuldade para entender conversas complexas e com vários estímulos ou seguir linhas de pensamento longas e intrincadas. Ele também pode enfrentar dificuldades para acompanhar as nuances da linguagem, o que leva a mal-entendidos e respostas inadequadas.

Suponha que você inicie uma conversa sobre receitas culinárias e depois passe a discutir um tópico político. Nesse caso, o ChatGPT ainda poderá responder no contexto da culinária, dando respostas irrelevantes ou confusas.

Generalidade

A natureza específica do domínio do ChatGPT pode limitar sua capacidade de fornecer conhecimento em nível de especialista em campos especializados, como aconselhamento médico ou jurídico.

Digamos que você peça conselhos sobre como aumentar a produtividade no trabalho. O ChatGPT pode fornecer dicas gerais como "estabeleça metas" ou "crie uma lista de tarefas", que são úteis, mas não adaptadas à sua situação ou aos seus desafios específicos.

Desinformação

O ChatGPT pode ser usado indevidamente para gerar conteúdo enganoso ou prejudicial, contribuindo para a disseminação de informações errôneas e desinformação. Se dados pessoais forem usados em seu treinamento, os modelos de IA também podem gerar preocupações com a privacidade.

Quando perguntado sobre notícias recentes, o ChatGPT pode fornecer informações desatualizadas ou incorretas se não tiver sido atualizado com os dados mais recentes.

Custos de treinamento e impacto ambiental

O treinamento e a execução de grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, exigem recursos e custos computacionais substanciais. Eles também exigem grandes centros de dados que consomem uma enorme quantidade de eletricidade para seus sistemas de computação e resfriamento, o que significa que seu impacto ambiental não pode ser ignorado.

Plataformas alternativas de IA

Embora o ChatGPT possa ser a criança mais inteligente do pedaço, ele não é perfeito. É por isso que é importante explorar um cenário de IA mais amplo que possa oferecer recursos diferentes e resolver algumas das limitações do ChatGPT.

Aqui estão algumas

Alternativas ao ChatGPT

que podem ser mais adequadas para você.

Gêmeos

via

Gêmeos

Anteriormente conhecido como Bard, o Google o lançou em fevereiro de 2023 em resposta ao ChatGPT da OpenAI.

Criado com base em um grande modelo de linguagem para aplicativos de diálogo (LaMDA) pela IA do Google, o Gemini é um serviço experimental de IA de conversação projetado para processar e gerar texto de qualidade humana, traduzir idiomas e dar respostas informativas.

Os pontos abaixo explicam o que o diferencia do ChatGPT:

O Gemini pode processar informações em tempo real , o que o torna mais atualizado e preciso em suas respostas

, o que o torna mais atualizado e preciso em suas respostas O Gemini tem recursos multimodais e pode processar e gerar texto, código, imagens e áudio, permitindo uma gama maior de tarefas e aplicativos

e pode processar e gerar texto, código, imagens e áudio, permitindo uma gama maior de tarefas e aplicativos O Gemini oferece raciocínio e compreensão aprimorados de solicitações complexas e raciocínio por meio de informações, levando a respostas mais adequadas

de solicitações complexas e raciocínio por meio de informações, levando a respostas mais adequadas A integração com o ecossistema do Google oferece ao Gemini melhor acesso à Pesquisa Google, ao Google Workspace e a outros aplicativos do Google

Copy.ai

O Copy.ai é um dos melhores Alternativas ao ChatGPT para escrever . Ele é voltado para empresas, profissionais de marketing e empreendedores que buscam integrar a criação de conteúdo em seus processos de negócios. Ele usa ferramentas orientadas por IA para ajudar as empresas com cópias de marketing, descrições de produtos, marketing por e-mail e publicidade. O Copy.ai suporta vários idiomas, o que o torna perfeito para empresas e profissionais de marketing de diferentes países e regiões.

via

Copy.ai

Cláusula antrópica

Desenvolvido por

Antrópico

claude é um grande modelo de linguagem projetado para interações seguras de IA.

via

Antrópico

O Claude 2 é mais conhecido por seus recursos fáceis de usar e pela capacidade de ter conversas complexas. O modelo foca na segurança e no alinhamento com os valores humanos e é melhor para conversas gerais, negócios e pesquisas.

Além do ChatGPT: ClickUp Brain

O ChatGPT funciona muito bem, mas sua precisão factual e pesquisa deixam a desejar. Ele pode ter "alucinações" ao gerar informações técnicas e declarar informações aleatórias como fatos.

Isso significa que não é a melhor ferramenta de IA para uma configuração organizacional porque você precisa sair do seu espaço de trabalho para fazer uma pergunta à IA. Mas nós corrigimos isso - com

Cérebro ClickUp

!

Como assistente de IA integrado do ClickUp, o ClickUp Brain pode ajudá-lo em seu espaço de trabalho, criar planos de projeto, escrever e-mails para clientes, atribuir tarefas, acompanhar o progresso, monitorar prazos e muito mais.

A compreensão contextual do ClickUp Brain é alimentada por sua capacidade de processar e analisar grandes quantidades de dados em um espaço de trabalho. Ao compreender as relações entre tarefas, projetos, documentos e funções de usuário, ele pode fornecer informações e recomendações personalizadas.

Por exemplo, se um gerente de projeto perguntar: "Quais são os principais resultados para este projeto?" O ClickUp Brain forneceria um resumo com base nas metas e tarefas do projeto.

Reduza pela metade o tempo de seu fluxo de trabalho adaptando o ClickUp Brain a qualquer função de sua escolha

Veja o que você pode fazer com o ClickUp Brain

Gerenciador de conhecimento de IA

Essa ferramenta é seu guia para todas as consultas relacionadas ao trabalho. Faça perguntas sobre as tarefas, os projetos, os documentos e as pessoas de sua empresa e obtenha respostas na hora.

O AI Knowledge Manager ajuda você com:

Pesquisa e recuperação: Encontrar rapidamente informações de seus documentos e páginas wiki

Encontrar rapidamente informações de seus documentos e páginas wiki Análise de dados: Analisar dados em seus documentos, como taxas de bugs ou itens de ação de tarefas

Analisar dados em seus documentos, como taxas de bugs ou itens de ação de tarefas Progresso da equipe: Monitorar o progresso das tarefas e projetos da sua equipe

Obtenha respostas para wikis, planos e insights da empresa e relate problemas relacionados a produtos com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain

Gerente de Projetos de IA

O AI Project Manager oferece itens de ação automatizados, planejamento de subtarefas e preenchimento automático de dados, economizando muito tempo em trabalhos repetitivos.

Vamos dar uma olhada em seus recursos:

Automatização de resumos de projetos e atualizações de progresso: Garanta que as atualizações sejam precisas e reflitam o status atual das tarefas, dos documentos e do progresso da equipe

Garanta que as atualizações sejam precisas e reflitam o status atual das tarefas, dos documentos e do progresso da equipe Insights orientados por IA: Destaque métricas importantes e indicadores de progresso de tarefas, documentos e membros da equipe, ajudando-o a tomar decisões orientadas por dados

Mantenha-se informado com atualizações detalhadas do progresso de seus projetos com o AI Project Manager do ClickUp Brain

AI Writer for Work

Essa ferramenta integrada de assistente de redação permite refinar e corrigir ortograficamente suas redações relacionadas ao trabalho, como páginas de destino, e-mails, transcrições etc.

Veja o que ela pode fazer:

Criar tabelas: Criar facilmente tabelas informativas para várias finalidades, como resenhas de restaurantes ou análises de concorrentes

Criar facilmente tabelas informativas para várias finalidades, como resenhas de restaurantes ou análises de concorrentes Geração de modelos: Gerar rapidamente modelos para diferentes casos de uso, tarefas, documentos e projetos para otimizar seu fluxo de trabalho

Gerar rapidamente modelos para diferentes casos de uso, tarefas, documentos e projetos para otimizar seu fluxo de trabalho Transcrição e resumo: Converta gravações de voz em texto e use IA para extrair informações importantes de suas reuniões e clipes

Responda a mensagens com respostas geradas por IA que correspondem ao tom desejado com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Claramente, o ClickUp é o aplicativo de tudo com tecnologia de IA de que você precisa para que todas as suas equipes atinjam todas as suas metas ambiciosas

Eleve seu jogo de IA com o ClickUp Brain

Esperamos que esta abrangente folha de dicas do ChatGPT ajude você a dominar a arte da solicitação, em que uma pergunta bem elaborada pode abrir a porta para um mundo rico em informações!

No entanto, também precisamos estar atentos às implicações éticas do uso do ChatGPT. Um aspecto a ser observado aqui é que a plataforma prevê informações em vez de compreendê-las ao gerar respostas.

Por outro lado, as ferramentas de gerenciamento de projetos com IA do ClickUp podem acessar e aproveitar informações de tarefas, documentos e outros elementos do projeto, fornecendo respostas úteis e contextualmente mais relevantes. Ela ajuda a entender as nuances de seus projetos, tarefas e dinâmicas de equipe, fornecendo soluções mais personalizadas.

Experimente

inscrevendo-se no ClickUp

gratuitamente!