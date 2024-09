Modelos gratuitos de cartas de aviso prévio de 2 semanas

Você está se preparando para fazer a transição para uma nova função? Embora você possa estar animado para que sua nova função comece imediatamente, espere! Antes de seguir em frente, você deve primeiro dar a notícia à sua organização atual.

Mas será que existe uma maneira de terminar as coisas com elegância? Felizmente, há! Ao enviar sua carta de demissão formal com um aviso prévio de duas semanas, você torna esse tipo de rompimento menos doloroso e preserva sua reputação profissional.

Informar seu empregador atual e Gerente de RH sobre seus planos e se oferecer para ajudar a fazer uma transição tranquila define um tom profissional. Isso ajuda você a deixar a organização com uma nota positiva para começar seu novo emprego .

Aqui está uma lista com curadoria de modelos de carta de aviso prévio de duas semanas que você pode personalizar para escrever uma carta de aviso prévio de duas semanas profissional rapidamente e terminar as coisas com uma nota positiva.

O que são modelos de cartas de aviso prévio de duas semanas?

Um modelo de carta de aviso prévio de duas semanas é um documento pré-formatado que pode ser facilmente personalizado para informar aos empregadores sobre sua demissão formal. Ele inclui todos os elementos essenciais para ajudá-lo a a sair de um emprego graciosamente. Ele inclui todos os detalhes exigidos em um e-mail de demissão, tais como

Seu nome e cargo atual

A data efetiva de sua demissão

O motivo da transição

Gratidão pela oportunidade de trabalhar na organização

Disponibilidade para ajudar o novo funcionário a facilitar a transição

Escrever uma carta de demissão usando um modelo de carta de aviso prévio de duas semanas ajuda você a economizar tempo, a ter uma aparência profissional e a garantir que detalhes importantes não sejam esquecidos quando você colocar as coisas no papel.

O que faz um bom modelo de carta de aviso prévio de duas semanas?

Siga estas etapas para garantir uma carta eficaz que compartilhe todas as informações necessárias e, ao mesmo tempo, seja breve:

Mantenha a carta simples e concisa : Use uma linguagem simples e evite entrar em detalhes

: Use uma linguagem simples e evite entrar em detalhes Mantenha-se profissional : Não fale muito sobre os motivos da demissão. Sempre discuta isso pessoalmente durante a reunião de entrevista de saída ou em um ambiente informal

: Não fale muito sobre os motivos da demissão. Sempre discuta isso pessoalmente durante a reunião de entrevista de saída ou em um ambiente informal Personalize a carta: Mesmo que você use modelos de carta de aviso prévio de duas semanas bem elaborados, não copie apenas o conteúdo deles. Sempre personalize o modelo com suas informações específicas

Mesmo que você use modelos de carta de aviso prévio de duas semanas bem elaborados, não copie apenas o conteúdo deles. Sempre personalize o modelo com suas informações específicas Mencione os detalhes essenciais : Não se esqueça dos elementos essenciais das cartas de aviso prévio de duas semanas, incluindo seu nome, cargo, informações do empregador, data de vigência e uma breve expressão de gratidão

: Não se esqueça dos elementos essenciais das cartas de aviso prévio de duas semanas, incluindo seu nome, cargo, informações do empregador, data de vigência e uma breve expressão de gratidão Use um design visualmente atraente: Embora não seja estritamente necessário, uma carta visualmente atraente causa uma impressão positiva

4 Principais modelos de cartas de aviso prévio de duas semanas

Depois de enviar sua carta de aceitação do trabalho com o seu novo futuro empregador e concordou com uma data de início, é hora de apresentar uma demissão formal em seu local de trabalho. A prática padrão é escrever um e-mail de aviso prévio de duas semanas informando a organização atual e as principais partes interessadas sobre sua decisão.

Faça isso imediatamente após aceitar a oferta de emprego para que seu período de aviso prévio de demissão comece formalmente imediatamente.

Aqui estão alguns exemplos de cartas de aviso prévio de duas semanas para ajudá-lo a começar rapidamente, sem perder os detalhes mais finos.

1. Modelo de carta de demissão de duas semanas do Canva

via Canva Se você quiser uma carta de aviso prévio de duas semanas elegante e bem projetada, o Two Week Resignation Template do Canva é uma ótima opção.

Ele é fácil de usar e pode ser personalizado com novos elementos de design usando a interface amigável do Canva para ajustar fontes, cores e layout de acordo com seu estilo. Os principais recursos desse modelo incluem:

Interface de arrastar e soltar: Adicione e personalize facilmente caixas de texto, imagens e outros elementos de design

Adicione e personalize facilmente caixas de texto, imagens e outros elementos de design Biblioteca extensa: Acesse uma vasta coleção de modelos, fontes e gráficos predefinidos

Acesse uma vasta coleção de modelos, fontes e gráficos predefinidos Recursos de colaboração: Trabalhe em sua carta de demissão com outras pessoas em tempo real

Trabalhe em sua carta de demissão com outras pessoas em tempo real Opções de download: Salve o documento final em vários formatos, incluindo PDF, PNG e JPEG, para que você possa anexá-lo ao e-mail da carta de aviso prévio de duas semanas

2. Modelo de carta de demissão de duas semanas no Word por Seek

via Busca Se você deseja um modelo de carta de aviso prévio de duas semanas sem frescuras ou design, o modelo de carta de demissão de duas semanas da Seek é uma ótima opção. Esse documento do Word para download é simples e direto, ideal para quem prefere um visual clássico.

Ele permite que você preencha rapidamente as informações necessárias, mantendo sua demissão educada e profissional. O modelo tem excelentes recursos, como:

Estrutura pré-formatada: O modelo descreve as principais seções de uma carta de demissão, incluindo seu nome, cargo, informações do empregador, data de vigência e uma breve expressão de gratidão

O modelo descreve as principais seções de uma carta de demissão, incluindo seu nome, cargo, informações do empregador, data de vigência e uma breve expressão de gratidão Campos personalizáveis: Substitua facilmente o texto do espaço reservado por suas informações específicas

Substitua facilmente o texto do espaço reservado por suas informações específicas Formatação profissional: O modelo foi projetado para parecer profissional e polido

O modelo foi projetado para parecer profissional e polido Opções de download: Salve o documento final em vários formatos do Microsoft Word para anexá-lo facilmente a um e-mail ou imprimi-lo

3. Modelo de carta de demissão de duas semanas do Google Docs por GDOC

via GDOC Para aqueles que preferem o Google Docs para toda a sua documentação, seja ela um modelo de currículo ou modelo de carta de aviso prévio de duas semanas, o modelo de carta de demissão de duas semanas do Google Docs do GDOC oferece um excelente formato.

Esse modelo permite fácil colaboração e edição em vários dispositivos, o que o torna uma opção prática para ajustes rápidos.

Seu design simples garante que você comunique sua demissão com clareza e profissionalismo. Gostamos desse modelo por sua qualidade:

Estrutura simples : O modelo tem um design profissional que detalha as informações, como nome da empresa, endereço, cargo e data de início do período de transição [data de hoje], e termina com uma frase de encerramento simples, como "felicidades" ou "obrigado"

: O modelo tem um design profissional que detalha as informações, como nome da empresa, endereço, cargo e data de início do período de transição [data de hoje], e termina com uma frase de encerramento simples, como "felicidades" ou "obrigado" Edição baseada na nuvem: Edite sua carta de demissão diretamente na sua conta do Google, permitindo que você a acesse de qualquer dispositivo com conexão à Internet

Edite sua carta de demissão diretamente na sua conta do Google, permitindo que você a acesse de qualquer dispositivo com conexão à Internet Recursos de colaboração: Trabalhe em sua carta de demissão com outras pessoas em tempo real

Trabalhe em sua carta de demissão com outras pessoas em tempo real Opções de download: Baixe seu documento final em vários formatos do Google Docs, incluindo PDF, DOCX e RTF

4. Modelo de carta de aviso de demissão de duas semanas do Google Docs por GDOC

via GDOC Outro modelo de aviso prévio de duas semanas de que gostamos é o modelo de aviso prévio de demissão de duas semanas do Google Docs da GDOC. Ele foi criado para quem deseja uma carta de demissão simples e fácil de editar.

O modelo garante que todos os detalhes importantes sejam abordados, inclusive seu último dia de trabalho, mantendo um tom profissional.

O que o torna excelente são alguns recursos como:

Estrutura detalhada: O modelo inclui uma seção especificando os motivos de sua saída, o que ajuda a manter um relacionamento positivo com seu empregador

O modelo inclui uma seção especificando os motivos de sua saída, o que ajuda a manter um relacionamento positivo com seu empregador Orientação adicional: O modelo oferece dicas e sugestões para escrever uma carta de demissão profissional e impactante

O modelo oferece dicas e sugestões para escrever uma carta de demissão profissional e impactante Fácil de baixar e imprimir: Como ele não tem muitos elementos de design, você pode baixar o documento final em vários formatos do Google Docs, incluindo PDF, DOCX e RTF, ou simplesmente imprimi-lo sem precisar de muitos ajustes

**Leia também Como rescindir uma aceitação de emprego

Criar cartas de demissão com o ClickUp

Escrever cartas de demissão eficazes e enviar o último aviso prévio de duas semanas para resolver as pendências mostra que você é um profissional consumado. A maioria dos empregadores espera que você mantenha o profissionalismo e dê a eles tempo e apoio suficientes para encontrar um substituto para você.

É por isso que o ClickUp facilita a redação de uma carta profissional sem perder os detalhes vitais.

O ClickUp oferece recursos avançados que facilitam a criação de uma carta de demissão personalizada, adaptada às suas necessidades.

Crie, edite e envie seu aviso prévio de duas semanas com o Clickup Docs

Crie uma documentação visualmente atraente usando comandos de barra e formatação de rich-text no ClickUp Docs

Ao escrever uma carta de aviso prévio de duas semanas, a maioria das pessoas ainda usa um aplicativo de documentação simples. Ele dá conta do recado, mas carece de recursos avançados que o ajudem a redigir uma carta de aviso de duas semanas profissional e visualmente atraente. ClickUp Docs transcende os aplicativos simples de documentação baseados em texto, fornecendo todas as ferramentas essenciais e avançadas de que você precisa para elaborar e fazer o download da sua carta de aviso prévio de duas semanas. Esses recursos o tornam a ferramenta ideal para redigir sua carta de aviso prévio de duas semanas:

Formatação de texto rico : Use negrito, itálico, títulos, estilo de fonte, cor e outras opções de formatação para tornar sua carta visualmente atraente e profissional

: Use negrito, itálico, títulos, estilo de fonte, cor e outras opções de formatação para tornar sua carta visualmente atraente e profissional Comandos de barra: Insira rapidamente elementos como imagens, links e tabelas usando comandos simples. Isso permite que você adicione rapidamente marcadores, edite cabeçalhos ou outra formatação compatível com marcação, o que o torna ideal até mesmo para quem não é muito experiente em tecnologia

Insira rapidamente elementos como imagens, links e tabelas usando comandos simples. Isso permite que você adicione rapidamente marcadores, edite cabeçalhos ou outra formatação compatível com marcação, o que o torna ideal até mesmo para quem não é muito experiente em tecnologia Colaboração e comentários : Deseja revisar sua carta antes de enviá-la? Ou talvez obter feedback de um colega de confiança? Compartilhe um link de documento somente para visualização, permitindo que eles adicionem comentários diretamente no documento e colaborem em tempo real

: Deseja revisar sua carta antes de enviá-la? Ou talvez obter feedback de um colega de confiança? Compartilhe um link de documento somente para visualização, permitindo que eles adicionem comentários diretamente no documento e colaborem em tempo real Controle de versão: Se você tiver atualizado a carta de demissão e quiser verificar as opções anteriores, poderá fazer isso facilmente com o histórico de versões. Isso permite que você compare várias versões e faça a atualização necessária para enviar a melhor versão possível

O ClickUp Docs lhe dá a versatilidade para escrever, editar, formatar e enviar sua carta de aviso prévio de duas semanas, garantindo que ela seja polida e profissional.

Use o ClickUp Brain para melhorar ou editar sua carta de aviso de duas semanas

Escreva, edite e aprimore seus e-mails usando o ClickUp Brain, o assistente de redação com IA incorporado

Para aqueles que precisam de ajuda extra para expressar seus pensamentos, Cérebro ClickUp pode gerar uma carta de demissão bem-acabada com apenas algumas instruções.

O assistente avançado de IA que vem embutido no ClickUp o ajudará a aprimorar seu conteúdo, usando seus recursos avançados de escrita de IA para:

Melhorar a tonalidade : Usar o recurso de IA para ajustar o tom de sua carta, garantindo que ela permaneça profissional e levemente personalizada, refletindo sua personalidade única

: Usar o recurso de IA para ajustar o tom de sua carta, garantindo que ela permaneça profissional e levemente personalizada, refletindo sua personalidade única Verificar a gramática e a ortografia : O assistente de IA verifica se há erros gramaticais ou de digitação em sua carta, garantindo um produto final limpo e polido

: O assistente de IA verifica se há erros gramaticais ou de digitação em sua carta, garantindo um produto final limpo e polido Geração de conteúdo : Deseja usar várias versões para finalizar a carta de aviso prévio de duas semanas mais adequada? Peça ao assistente de IA que crie seções inteiras e variações com base nas instruções que você fornecer. Isso poupa o tempo e o esforço de procurar várias versões e oferece a melhor opção para suas necessidades

: Deseja usar várias versões para finalizar a carta de aviso prévio de duas semanas mais adequada? Peça ao assistente de IA que crie seções inteiras e variações com base nas instruções que você fornecer. Isso poupa o tempo e o esforço de procurar várias versões e oferece a melhor opção para suas necessidades Sugestões avançadas baseadas em IA: Se você estiver usando um modelo de carta de aviso prévio de duas semanas, o assistente de IA oferecerá sugestões para melhorar o fluxo, encurtar frases longas ou até mesmo reformular frases estranhas para garantir que a mensagem seja transmitida corretamente

Se quiser ser breve ou incluir informações mais detalhadas, você pode facilmente obter os detalhes certos e escrever uma carta de demissão profissional com aviso prévio de duas semanas sem perder o ritmo.

Você também pode solicitar ao ClickUp Brain que crie uma carta de aviso prévio de duas semanas do zero, de acordo com a solicitação que você compartilhar.

Gere um e-mail personalizado de aviso prévio de duas semanas usando o ClickUp Brain

E mais? Use-o para formar um resumo conciso de sua carta de aviso prévio de duas semanas, que você pode compartilhar como uma mensagem antes de deixar o espaço de trabalho do Slack ou de outros bate-papos, despedindo-se de todos os seus colegas e colegas de trabalho.

Mantenha sua carta de aviso prévio de 2 semanas profissional usando o ClickUp

Sair de sua empresa atual para uma nova é sempre uma decisão difícil para a maioria das pessoas. Entretanto, você não precisa fazer isso queimando as pontes com o empregador atual. Um modelo de aviso prévio de duas semanas garante que você mantenha o profissionalismo.

Com o ClickUp, você pode escrever uma demissão profissional e também facilitar a transição. Uma lista de tarefas na plataforma ajudará a gerenciar suas responsabilidades finais e garantirá que tudo seja coberto após sua saída.

Portanto, desde o momento em que você envia a carta de aviso prévio de duas semanas até o seu último dia na empresa, mantenha o profissionalismo com o ClickUp e garanta uma saída tranquila. Registre-se hoje e descubra os poderosos recursos do ClickUp para comunicação e gerenciamento de tarefas.