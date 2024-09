Domine o Google Docs: Principais atalhos para escrever mais rápido

Está se sentindo sobrecarregado com os cliques repetitivos e as tarefas de formatação no Google Docs? É hora de assumir o controle.

Muitos usuários não percebem quanto tempo perdem procurando nos menus por ações simples - desde destacar texto e alinhar parágrafos até aplicar um estilo de título específico ou navegar pelo documento.

Mas e se você pudesse acelerar essas tarefas com apenas alguns toques no teclado?

É aí que entram os atalhos do Google Docs. Eles podem melhorar drasticamente sua experiência de escrita e ajudá-lo a realizar mais em menos tempo.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nos atalhos de teclado mais essenciais do Google Docs e oferecer a você as ferramentas para trabalhar de forma mais inteligente.

O que é um atalho de teclado do Google Docs?

Os atalhos de teclado do Google Docs são poderosos Hacks do Google Docs que aumentam a produtividade, permitindo que você execute tarefas com mais eficiência. Portanto, em vez de clicar em menus ou barras de ferramentas para executar tarefas comuns, como copiar texto, colocar um título em negrito ou inserir um link, você pode usar atalhos de teclado para realizar essas ações instantaneamente.

Isso não apenas economiza tempo, mas também ajuda a manter o foco, pois não é necessário alternar constantemente entre o teclado e o mouse.

Os atalhos são especialmente úteis para tarefas que você faz com frequência, como formatar texto, navegar em documentos longos ou colaborar com outras pessoas por meio de comentários e sugestões. Mas eles também ajudam em funções mais avançadas, como aplicar estilos, inserir mídia ou até mesmo visualizar edições ao vivo em tempo real.

Muitos desses atalhos são personalizáveis e podem variar um pouco dependendo do sistema operacional que você usa, como Windows, Mac ou Chrome OS. No entanto, a finalidade deles permanece a mesma: permitir que você controle seu documento pressionando apenas algumas teclas.

Benefícios de usar os atalhos do Google Docs

Há inúmeras vantagens em usar os atalhos de teclado do Google Docs. Vamos dar uma olhada em alguns deles:

Aumento da velocidade : Os atalhos permitem executar diferentes tarefas, incluindo formatação e navegação em um documento, em segundos e sem precisar clicar em menus ou usar o mouse. Eles tornam as ações repetitivas menos demoradas e frustrantes.

: Os atalhos permitem executar diferentes tarefas, incluindo formatação e navegação em um documento, em segundos e sem precisar clicar em menus ou usar o mouse. Eles tornam as ações repetitivas menos demoradas e frustrantes. Foco aprimorado : Ao manter as mãos no teclado, você reduz a necessidade de alternar entre o mouse e o teclado. Isso ajuda a manter o foco no conteúdo. Os atalhos também facilitam o fluxo, pois você pode executar várias ações sem interromper o processo de escrita.

: Ao manter as mãos no teclado, você reduz a necessidade de alternar entre o mouse e o teclado. Isso ajuda a manter o foco no conteúdo. Os atalhos também facilitam o fluxo, pois você pode executar várias ações sem interromper o processo de escrita. Melhor navegação no documento : Os atalhos do Google Docs permitem navegar rapidamente por documentos grandes, saltando para títulos, parágrafos ou seções específicas sem rolar a tela. Combinações simples de teclas facilitam muito a movimentação de parágrafos, a seleção de grandes blocos de texto e a correção de erros de ortografia.

: Os atalhos do Google Docs permitem navegar rapidamente por documentos grandes, saltando para títulos, parágrafos ou seções específicas sem rolar a tela. Combinações simples de teclas facilitam muito a movimentação de parágrafos, a seleção de grandes blocos de texto e a correção de erros de ortografia. Exatidão e precisão : Os atalhos reduzem as chances de selecionar a opção errada nos menus, melhorando a precisão de suas ações. Você pode aplicar formatação e edições precisas, garantindo documentos consistentes e sem erros.

: Os atalhos reduzem as chances de selecionar a opção errada nos menus, melhorando a precisão de suas ações. Você pode aplicar formatação e edições precisas, garantindo documentos consistentes e sem erros. Colaboração aprimorada: Em documentos colaborativos, os atalhos para adicionar comentários, rastrear alterações ou revisar edições aceleram o processo de feedback e revisão. Eles também o ajudam a abordar rapidamente as sugestões ou a navegar entre as alterações, tornando a colaboração em tempo real mais eficaz.

Como usar os atalhos de teclado do Google Docs

Pronto para usar os atalhos do Google Docs? Aqui estão as etapas que você deve seguir:

Saiba mais sobre os atalhos comuns

via Pixabay Comece aprendendo e se familiarizando com atalhos básicos como Ctrl + C (copiar), Ctrl + V (colar) e Ctrl + Z (desfazer) para Windows, ou Command + C, Command + V e Command + Z para Mac.

Provavelmente, você terá que executar essas tarefas regularmente, portanto, aprender esses atalhos de teclado comuns facilitará seu trabalho e aumentará sua confiança. Aos poucos, você pode passar para os mais complexos e até mesmo criar atalhos personalizados.

Use o guia de atalhos incorporado

Você pode usar guias de atalhos (como este!) ou vídeos para saber mais sobre os atalhos do Google Docs. Outra maneira de aprender sobre eles enquanto escreve é usar o guia embutido do Google Docs.

Basta tocar em Ctrl + / (para Windows) ou Command + / (para Mac), e uma caixa com todos os atalhos de teclado aparecerá instantaneamente.

dica profissional: Use Ctrl + Alt + Z para ativar e desativar o suporte ao leitor de tela e Ctrl + Alt + H para abrir o menu de acessibilidade

Prática, prática, prática

A próxima etapa é praticar o que você estudou. Os atalhos mais fáceis são os usados para formatação simples de texto. Por exemplo, pressione Ctrl + I (Windows) ou Command + I (Mac) para colocar o texto selecionado em itálico. Isso o ajudará a integrar os atalhos em seu fluxo de trabalho regular.

Você também pode começar a usar atalhos de navegação como Ctrl + Home (Windows) ou Command + Seta para cima (Mac) para ir rapidamente para o início do documento. Quando você conseguir usá-los bem, poderá criar atalhos de teclado personalizados no Google Docs.

Combine atalhos para ações avançadas

Alguns atalhos no Google Docs envolvem várias etapas. Por exemplo, para inserir um link, você deve pressionar Ctrl + K (Windows) ou Command + K (Mac), e, em seguida, digitar ou colar o URL usando Ctrl + V. Pratique a combinação de etapas para agilizar suas ações.

Se estiver trabalhando em um documento compartilhado, use Ctrl + Alt + M (Windows) ou Command + Option + M (Mac) para adicionar comentários e agilizar o processo de feedback.

dica profissional: Use Integração nativa do ClickUp com o Google Drive para gerenciar seus arquivos em um só lugar.

Os 50 melhores atalhos de teclado do Google Docs para economizar tempo

Quer esteja trabalhando em uma pequena anotação ou em um grande documento colaborativo, dominar os atalhos de teclado do Google Docs pode melhorar significativamente o seu fluxo de trabalho. Isso tornará seu processo de criação de documentos mais rápido, mais suave e mais eficiente.

Conhecemos mais de uma centena de atalhos, mas aqui estão os 50 principais atalhos do Google Docs que podem economizar seu tempo e esforço:

Atalhos de formatação de texto

Descrição Atalhos para Windows/Chrome OS Atalho para Mac Para colocar o texto em negrito Ctrl + B Command + B Para colocar o texto em itálico Ctrl + I Command + I Para sublinhar o texto Ctrl + U Command + U Para aumentar o tamanho da fonte Ctrl + Shift + > Command + Shift + > Para diminuir o tamanho da fonte Ctrl + Shift + > Command + Shift + > Para diminuir o tamanho da fonte Ctrl + Shift + < Command + Shift + < Para riscar o texto Alt + Shift + 5 Command + Shift + 5 para sobrescrito Ctrl + . (ponto) Command + . (ponto) Para subscrito Ctrl + Para subscrito Ctrl + , (vírgula) Command + , (vírgula) Para limpar a formatação Ctrl + \ Command + \

Atalhos gerais

Descrição Atalhos do sistema operacional Windows/Chrome Atalho do Mac Para selecionar o documento inteiro Ctrl + A Command + A Para copiar texto Ctrl + C Command + C Para colar texto Ctrl + P Command + P Para cortar texto Ctrl + X Command + X Para desfazer sua última ação Ctrl + Z Command + Z Para refazer sua última ação Para refazer sua última ação Ctrl + Y Command + Shift + Z Para localizar algo no documento Ctrl + F Command + F Para localizar e substituir algo no documento Ctrl + H Command + Shift + H Para inserir um link Ctrl + K Command + K Para abrir um arquivo Ctrl + O Command + O Para imprimir seu documento Ctrl + P Command + P

Atalhos de formatação de parágrafo

Descrição Atalhos para Windows/Chrome OS Atalho para Mac Para alinhar o texto à esquerda e à direita: Ctrl + Shift + LCtrl + Shift + R Command + Shift + LCommand + Shift + R Para alinhar o texto ao centro Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Para justificar o texto Ctrl + Shift + J Command + Shift + J Para adicionar uma lista com marcadores Ctrl + Shift + 8 Command + Shift + 8 Para adicionar uma lista numerada Ctrl + Shift + 7 Command + Shift + 7 Para adicionar uma lista de verificação Ctrl + Shift + 9 Command + Shift + 9 Para subir um parágrafo Ctrl + Shift + Seta para cima Command + Shift + Seta para cima Para mover um parágrafo para baixo Ctrl + Shift + Seta para baixo Command + Shift + Seta para baixo Para aplicar "texto normal" Ctrl + Alt + 0 Command + Alt + 0 Para aplicar o 'título 1' Ctrl + Alt + 1 Command + Alt + 1 Para aplicar o 'cabeçalho 2' Ctrl + Alt + 2 Command + Alt + 2 Para aplicar o 'cabeçalho 3' Ctrl + Alt + 3 Command + Alt + 3

Atalhos de colaboração

Descrição Atalhos para Windows/Chrome OS Atalho para Mac Para adicionar comentários: Ctrl + Alt + M Command + Option + M Para resolver o comentário Ctrl + Alt + Shift + E Command + Option + Shift + E

Tratamento de imagens

Descrição Atalhos para Windows/Chrome OS Atalho para Mac Inserir imagem Alt + Shift + I, depois P Command + Option + I, depois P Redimensionar a imagem proporcionalmente Shift + Arrastar o canto Shift + Arrastar o canto

Manuseio de documentos

Descrição Atalhos para Windows/Chrome OS Atalho para Mac Para salvar o documento Ctrl + S Command + S Para inserir uma quebra de página ou add uma nova página no Google Docs Ctrl + Enter Command + Enter Para abrir o histórico de revisões: Ctrl + Alt + Shift + H Command + Option + Shift + H Para fechar o documento Ctrl + W Command + W Para alternar os modosVerSugerirVer Ctrl + Alt + Shift + ZCtrl + Alt + Shift + XCtrl + Alt + Shift + C Command + Shift + Option + ZCommand + Shift + Option + XCommand + Shift + Option + C

Atalhos de navegação

Descrição Atalhos do Windows/Chrome OS Atalho do Mac Para ir para a próxima palavra com erro ortográfico Ctrl + ' (apóstrofo) Command + ' (apóstrofo) Ctrl + ' (apóstrofo) Para ir para a próxima sugestão Ctrl + ; (Ponto e vírgula) Command + ; (Ponto e vírgula) Ctrl + ; (Ponto e vírgula) Para ir para o início do documento Ctrl + Home Command + Seta para cima Para ir para o final do documento Ctrl + End Command + Seta para baixo Para ir para a próxima palavra e para a palavra anterior: Ctrl + Seta para a direita, Ctrl + Seta para a esquerda, Command + Seta para a direita, Command + Seta para a esquerda Para exibir o esboço do documento: Ctrl + Alt, pressione A e, em seguida, H. Command + Option, pressione A e, em seguida, H Para mostrar edições ao vivo Ctrl + Alt + Shift + R Command + Option + Shift + R Para inserir nota de rodapé: Ctrl + Alt + F Command + Option + F Para obter a contagem de palavras Ctrl + Shift + C Command + Shift + C

Limitações do uso do Google Docs

Embora o Google Docs ofereça muitos benefícios, ele tem seu quinhão de limitações. Vamos discutir algumas delas:

Dependência da Internet

O Google Docs depende de uma conexão estável com a Internet para a maioria dos recursos. Embora você possa ativar o modo off-line, recursos em tempo real, como colaboração ou salvamento automático, não funcionam sem conectividade.

Ele também é restritivo, pois você deve configurá-lo com antecedência. Portanto, se você perder a conectividade repentinamente, não poderá editar o documento.

Recursos avançados limitados

Em comparação com outras ferramentas, como o Microsoft Word ou o ClickUp, o Google Docs não tem muitas ferramentas avançadas de formatação, macros e outras opções complexas de layout. Isso inclui:

Não é possível aninhar páginas. Portanto, se você estiver usando documentos complexos, será um desafio organizá-los

Não é possível criar pastas e organizar documentos com base em diferentes projetos no Google Docs. Você só pode criá-las manualmente usando o Google Drive

Portanto, você não pode usá-los para projetos complicados e de grande escala.

Recursos de colaboração limitados

O Google Docs também oferece recursos de colaboração limitados. Embora você possa editar em tempo real e compartilhar seus documentos, você não obtém recursos avançados, como controle de tempo, controle de progresso ou status de tarefas personalizados. Isso torna difícil usar o Google Docs para projetos de grande escala que exigem uma colaboração tranquila.

