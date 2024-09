Melhores modelos gratuitos de inventário do Google Sheets

Netstock's Relatório de gerenciamento de estoque sugere que 80% das pequenas e médias empresas enfrentam problemas com excesso de estoque e planejamento insuficiente de estoque. Para enfrentar esses desafios, muitas empresas estão investindo em software de gerenciamento de estoque.

Entretanto, investir em tecnologia pode ser caro. Para aqueles que não estão prontos para assumir um compromisso financeiro significativo, os modelos de inventário do Google Sheets são um bom ponto de partida para simplificar os processos de inventário.

Para ajudá-lo a começar, compilamos uma lista dos modelos mais eficazes do Google Sheets Relatório de gerenciamento de estoque . Esses modelos foram criados para otimizar seu Relatório de gerenciamento de estoque sem a necessidade de um software caro. E, como bônus, também incluímos alguns modelos alternativos que oferecem recursos adicionais.

O que faz um bom modelo de inventário do Google Sheets?

Os modelos de inventário do Planilhas Google permitem um acompanhamento abrangente das categorias de inventário, do valor do inventário e dos níveis de estoque. Você pode automatizar cálculos, adicionar regras de validação de dados para evitar a entrada de dados incorretos e criar relatórios para visualizar itens de estoque, pedidos de compra, faturas de vendas etc., tudo em um piscar de olhos.

Um bom modelo de inventário do Google Sheets deve incluir:

Detalhes do item : Descrição detalhada do item para referência rápida, como nomes de itens de estoque, código de barras, número da unidade de manutenção de estoque (SKU) (um número exclusivo atribuído aos produtos para rastrear internamente os níveis de estoque atuais), preço unitário, preço de venda, hora do pedido, quantidade mínima do pedido e muito mais

: Descrição detalhada do item para referência rápida, como nomes de itens de estoque, código de barras, número da unidade de manutenção de estoque (SKU) (um número exclusivo atribuído aos produtos para rastrear internamente os níveis de estoque atuais), preço unitário, preço de venda, hora do pedido, quantidade mínima do pedido e muito mais Layout claro : Colunas organizadas para facilitar a entrada de dados e a navegação

: Colunas organizadas para facilitar a entrada de dados e a navegação Cálculos automatizados : Fórmulas integradas para reduzir cálculos manuais e erros

: Fórmulas integradas para reduzir cálculos manuais e erros Rastreamento de estoque : Monitoramento do nível de estoque para definir níveis de reordenamento e rastrear o estoque em movimento

: Monitoramento do nível de estoque para definir níveis de reordenamento e rastrear o estoque em movimento Personalização e formatação condicional : Campos facilmente editáveis para atender a necessidades comerciais específicas e formatação para destacar informações críticas para melhor visibilidade

: Campos facilmente editáveis para atender a necessidades comerciais específicas e formatação para destacar informações críticas para melhor visibilidade Informações do fornecedor : Guias para manter informações sobre fornecedores e estoques em um único local

: Guias para manter informações sobre fornecedores e estoques em um único local Relatórios: Recurso de relatório automatizado por meio de gráficos para fornecer uma visão geral das tendências de estoque

Modelos de inventário do Google Sheets

Os modelos de inventário do Google Sheets prontos para uso facilitam a vida. Você pode personalizá-los de acordo com as necessidades da sua empresa para economizar tempo e esforço.

Aqui estão os melhores modelos de inventário do Google Sheets que oferecem uma maneira econômica de gerenciar e organizar seu inventário com eficiência:

1. Modelo de inventário de lista de mudanças by Coefficient

via Coeficiente É fácil perder o controle do seu inventário ao transferi-lo de um depósito para outro. Um modelo de lista de inventário de mudança garante uma realocação organizada, ajudando-o a rastrear os detalhes do inventário de mudança, incluindo custos de embalagem, origem e destino e detalhes de transporte. Coeficiente é um modelo de rastreamento simples para registrar quais itens estão sendo transportados e para onde. Ele tem colunas para o número do item, descrição, quantidade, condição do item (usado, funcionando, novo ou intacto), locais de origem e destino e notas para informações adicionais.

**Siga estas etapas para usar o modelo

Download > Personalize os campos > Insira os dados do inventário > Calcule automaticamente as quantidades > Analise as tendências dos itens para planejar estratégias eficazes

**O que você pode fazer com o modelo de inventário móvel do Coefficient?

Analisar tendências de itens

Organizar itens de inventário em movimento

Implementar fórmulas para registrar a contagem de itens e calcular estimativas de custo

Personalizar campos para rastrear detalhes

2. Modelo de gerenciamento de estoque da Wise

via Sábio Planilhas Google gratuitas da Wise Sábio tem diferentes guias para inventário e listas de fornecedores. A guia de lista de inventário permite que você acompanhe as matérias-primas com quantidade e preço, valor por item de inventário, níveis de reabastecimento, quantidade de reabastecimento e muito mais. Além disso, ela tem uma fórmula integrada para calcular o valor atual de seu estoque.

A lista de fornecedores oferece campos para registrar nomes de fornecedores, contatos, e-mails, links de sites, descrições de produtos e custos. O modelo também tem um exemplo de lista de inventário para ajudá-lo a descobrir como usá-lo.

O que você pode fazer com o modelo de gerenciamento de inventário da Wise?

Obter visibilidade clara da posição e dos custos do estoque

Atualizar detalhadamentelistas de fornecedores e registros de inventário em um único local

Cálculo automático do valor total do estoque

Controle os níveis de reabastecimento para evitar falta de estoque

3. Modelo de gerenciamento de estoque da TradeGecko

via TradeGeckoModelo de gerenciamento de estoque da TradeGecko possui guias específicas para registrar detalhes de produtos, vendas e compras, além de gerar relatórios para obter informações rápidas sobre o estoque.

Use a guia 'products' para inserir nomes de itens, SKU, nível de estoque original, ponto de reabastecimento, preço de custo, markup e outros detalhes. Ele calcula automaticamente o estoque disponível, o estoque que está esperando para ser recebido e os pedidos que estão esperando para serem atendidos

As guias "compras" e "vendas" registram as datas dos pedidos de compra e venda, fornecedores/clientes, datas de vencimento do estoque/datas de envio, quantidade, custos, etc. A melhor parte? Essas abas extraem informações relevantes da aba de produtos, de modo que você não precisa inseri-las duas vezes.

A guia "relatório" gera relatórios de inventário com o mínimo de esforço. Use o menu suspenso para escolher nomes de produtos e períodos de tempo específicos para visualizar o total de compras, vendas e muito mais.

Por fim, o modelo tem uma guia "exportar para o TradeGecko" para mover os dados do modelo para o TradeGecko e analisá-los ainda mais para obter insights detalhados.

**O que você pode fazer com o modelo de gerenciamento de inventário da TradeGecko?

Automatizar cálculos como vendas totais, pedidos de compra, estoque disponível, etc.

Acompanhar o estoque com o mínimo de esforço manual

Gerar relatórios automáticos de compras e vendas para identificar os mais vendidos

4. Modelo de planilha do Google para inventário de varejo por Coupler

via Coupler Você já recebeu pedidos de produtos sem estoque porque sua loja on-line não está atualizada com as informações mais recentes? Isso acontece quando gerenciamento de inventário de comércio eletrônico dá errado. Modelo de inventário de varejo do acoplador pode ajudá-lo a gerenciar o inventário de varejo criando um banco de dados abrangente. A guia "detalhes do inventário" armazena todos os registros de estoque. A guia "daily sales" (vendas diárias) é a planilha à qual você volta regularmente para acompanhar as vendas, e a guia "report" (relatório) é usada para visualizar os dados consolidados de vendas no final do mês.

O que você pode fazer com o modelo de inventário de varejo do Coupler?

Calcular automaticamente o preço final dos produtos

Obter insights detalhados sobre as vendas diárias

Adicione detalhes extras de inventário/produto para evitar perder algo

Filtrar facilmente os detalhes do produto

5. Modelo de planilha de inventário de alimentos da Template.NET

via Template.NET De acordo com o Associação Nacional de Restaurantes 96% dos restaurantes sofreram escassez de itens de alimentos e bebidas em 2021 e 2022. Você pode enfrentar problemas semelhantes se não tiver um estoque adequado de alimentos e gerenciamento de pedidos processo. Modelo de inventário de alimentos do Template.NET é um documento simples que permite que os gerentes de restaurantes controlem os níveis de estoque de alimentos. É possível criar categorias personalizadas para organizar o inventário e os custos dos itens para controle do orçamento. Ele também ajuda a monitorar os níveis de estoque para evitar a falta de alimentos.

O que você pode fazer com o modelo de inventário de alimentos do Template.NET?

Melhorar o pedido de refeições, o fornecimento e o controle de estoque de alimentosplanejamento de capacidade* Acompanhe com precisão o status do estoque com atualizações automáticas

Tome decisões informadas com insights sobre as informações do estoque

6. Modelo de inventário para pequenas empresas da Template.NET

via Template.NET Para os proprietários de pequenas empresas, o rastreamento do estoque - de matérias-primas a produtos acabados - é um desafio. É preciso monitorar os pedidos diários, as vendas, as compras, as devoluções, as entregas pendentes e assim por diante, geralmente com uma equipe reduzida.

O Template.NET é uma ótima ferramenta para reunir informações dispersas sobre estoque, orçamento, compras e vendas em um só lugar. Ele ajuda a delinear metas estratégicas de negócios, rastrear marcos, alocar recursos, otimizar orçamentos e planejar com eficácia o estoque e a gerenciamento de logística .

**O que você pode fazer com o modelo de inventário para pequenas empresas do Template.NET?

Criar orçamentos e prever necessidades de estoque com fórmulas incorporadas

Acompanhar estoque, vendas e compras com gráficos e barras de progresso

Dica profissional: Se você é uma pequena empresa que está tentando construir relacionamentos duradouros com fornecedores, evite disputas mantendo Notas de entrada de mercadorias .

Limitações do uso do Google Sheets para modelos de inventário

Embora os modelos do Google Sheets sejam um ótimo ponto de partida para o gerenciamento de inventário, eles não são necessariamente a melhor opção disponível. Aqui estão algumas desvantagens do uso de modelos de inventário em planilhas:

Propenso a erros

As planilhas do Google Sheets não são totalmente precisas, pois exigem entradas manuais. Sempre há a possibilidade de inserir o número do item errado ou adicionar um zero a mais ao preço do produto. Além disso, o risco de erros é dobrado se muitas pessoas trabalharem em um único modelo.

Capacidade de cálculo restrita

Produtos diferentes podem exigir modelos de previsão ou abordagens de orçamento diferentes. Suponha que você tenha vários tipos de produtos que vendem a taxas variadas, dependendo do local, com alguns itens com vendas sazonais e outros com demanda consistente durante todo o ano. Nesse caso, você precisará de um modelo específico para cada segmento de produto para um acompanhamento eficiente. É difícil fazer cálculos tão complicados no Planilhas Google.

Sem atualizações em tempo real

Para tomar decisões rápidas sobre o estoque, você precisa se manter atualizado com mudanças repentinas no mercado, aumentos na demanda ou atrasos entre as atualizações. Infelizmente, os modelos de inventário no Planilhas Google não fornecem atualizações em tempo real, o que leva a possíveis atrasos e imprecisões no gerenciamento de inventário.

Recursos limitados de colaboração

Trabalhar nos modelos de inventário do Planilhas Google com a sua equipe pode ser difícil. Há um ciclo contínuo de uploads, downloads e anexos de e-mail que pode frustrar rapidamente a equipe. Além disso, você não terá visibilidade das atividades diárias dos membros da sua equipe.

Modelos de inventário alternativos

Se a sua lista de clientes está crescendo e você está tendo dificuldades para gerenciar o inventário com os modelos do Google Sheets, temos o modelo ideal Alternativa ao Google Sheets para você.👇

1. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Modelo de gerenciamento de inventário da ClickUp

Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp mantém você atualizado com o inventário, a receita e outras métricas importantes. Aplique esse modelo para acompanhar a disponibilidade do estoque, a movimentação, as alterações de custo etc. Defina datas de início e de vencimento para cada tarefa de inventário para garantir a entrega do pedido no prazo.

Você pode configurar tarefas com status personalizados, como em trânsito, em estoque e fora de estoque, para acompanhar a posição atual do seu estoque. E mais, Automações do ClickUp altera o status do estoque automaticamente com base em depósitos e realocações.

2. Modelo de inventário por ClickUp

Modelo de inventário da ClickUp

Modelo de inventário do ClickUp foi criado para lidar com os desafios diários enfrentados pelos gerentes de estoque - rastreamento de pedidos, pagamentos, acompanhamento de fornecedores, movimentação de estoque dos depósitos, identificação de itens ausentes e assim por diante.

Esse modelo de rastreador de estoque permite que você rastreie remessas em vários locais de depósito. Você pode gerenciar os pedidos e o estoque em tempo real, analisar as tendências do estoque para uma gestão eficaz análise da cadeia de valor e organizar recursos para melhor alocação e planejamento de estoque.

Use os campos personalizados, como localização do fornecedor, solicitado por, ponto de reabastecimento, quantidade, custo por unidade, etc., para obter insights mais profundos sobre as tendências de estoque. Também é possível registrar contagens de inventário/estoque usando gravação de tela para análise e referência posteriores.

3. Modelo de relatório de inventário da ClickUp

Modelo de relatório de inventário da ClickUp

Os gerentes de inventário geralmente consideram os relatórios ao mesmo tempo úteis e frustrantes - eles gostam de ter todas as informações em um relance, mas não gostam do esforço necessário para criá-los. Se você pensa da mesma forma, Modelo de relatório de inventário do ClickUp é para você.

Obtenha esse modelo para economizar o tempo e o esforço necessários para criar relatórios de inventário abrangentes do zero. Ele permite que você organize categorias de produtos, atualize informações com a entrada de dados sem código e visualize informações de nível de estoque.

Use esse modelo para criar relatórios extraindo automaticamente as informações de que você precisa de diferentes fontes. Você também pode obter insights sobre gerenciamento da cadeia de suprimentos e aprimorar o processo de pedidos por meio da tomada de decisões informadas.

4. Modelo de inventário de TI da ClickUp

Modelo de inventário de TI da ClickUp

Quando se fala em inventário, o inventário de TI não costuma ser a primeira coisa que vem à mente. Mas com as empresas investindo cada vez mais em tecnologia, a necessidade de um gerenciamento robusto do inventário de TI está crescendo rapidamente. Modelo de inventário de TI do ClickUp é a ferramenta perfeita para gerenciar seus ativos de TI - desde o rastreamento de software e hardware até o gerenciamento de licenças. Esse modelo oferece visibilidade e controle completos sobre o inventário de TI, como laptops, impressoras, licenças, servidores, propriedade intelectual, etc., para garantir orçamento e alocação de recursos eficientes.

Você também pode usar tags de pesquisa nesse modelo para encontrar rapidamente informações relevantes. Por exemplo, você pode adicionar tags para localizar o hardware que precisa de manutenção ou as licenças que precisam ser renovadas.

5. Modelo de inventário de escritório da ClickUp

Modelo de inventário de escritório da ClickUp

Sua equipe só o avisa quando acaba o material de escritório ou os lanches? Então, Modelo de inventário de escritório do ClickUp é o que você precisa.

Esse modelo o ajuda a monitorar os suprimentos de cozinha do escritório, plantas, compras de estoque, uso, etc. É possível registrar todos os itens de escritório com custos e níveis de estoque, rastrear pedidos e remessas e obter visibilidade do valor total do estoque do escritório. Isso ajuda na elaboração do orçamento e no planejamento de compras futuras.

Você também recebe notificações automáticas em tempo real para receber alertas de estoque baixo e acompanhar as remessas do estoque do escritório.

6. Modelo de inventário de restaurante

Modelo de inventário de restaurante

Modelo de inventário de restaurante do ClickUp é para todos os proprietários e gerentes de restaurantes que estão lutando para evitar a deterioração e reduzir o desperdício. Esse modelo o ajuda a manter níveis adequados de estoque e a garantir um gerenciamento de pedidos sem problemas. Você pode acompanhar o estoque do restaurante em tempo real, otimizar o armazenamento e organizar pedidos e entregas rapidamente.

Use esse modelo para se manter atualizado sobre os custos dos alimentos, maximizar os lucros, otimizar o prazo de validade e o armazenamento dos produtos, identificar possíveis roubos ou desperdícios de alimentos e reordenar os itens em tempo hábil para evitar falta de estoque.

7. Modelo de registro de inventário comercial simples da ClickUp

Modelo de registro de inventário comercial simples da ClickUp

Gerenciar a quantidade certa de estoque no local certo pode ser um desafio, especialmente se você tiver vários depósitos. Modelo de registro de estoque comercial simples do ClickUp simplifica esse processo. Ele rastreia todos os itens de estoque em um só lugar, analisa os níveis de estoque e as tendências de preços, além de garantir o orçamento e o controle de custos.

Ele também auxilia em seu compras o modelo oferece um formato consistente para manter o inventário em todos os departamentos com o mínimo de entrada manual de dados. O modelo oferece um formato consistente para manter o inventário em todos os departamentos com o mínimo de entrada manual de dados.

Você pode marcar as tarefas como Ativas, Inativas ou Novos Produtos para organizar o inventário e visualizar os dados do inventário com mais de 15 exibições personalizadas.

8. Modelo de inventário de material de escritório da ClickUp

Modelo de inventário de material de escritório da ClickUp

O controle do que entra e sai do escritório a cada momento é desafiador, mas importante para economizar custos, aumentar a eficiência e reduzir as interrupções no trabalho. Com Modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp você pode visualizar e gerenciar facilmente todos os suprimentos em um só lugar.

Você recebe notificações automáticas quando o estoque fica baixo para que possa fazer pedidos imediatamente. O modelo também ajuda a rastrear quais suprimentos sua equipe está usando e quando eles precisam ser reabastecidos. Dessa forma, você pode evitar desperdícios, planejar as necessidades e evitar compras desnecessárias.

Gerencie melhor seu inventário com o ClickUp

O gerenciamento de estoque é crucial - se você perder uma etapa, seu resultado final será prejudicado. É por isso que o uso de modelos de gerenciamento de inventário é essencial.

Os modelos de inventário auxiliam em tudo o que está relacionado ao inventário, seja no rastreamento de itens, reordenamento, manutenção de registros de fornecedores, movimentação de inventário e muito mais. Todos os modelos da nossa lista são personalizáveis e podem agregar imenso valor ao seu processo de inventário.

No entanto, usar um modelo de inventário no Google Sheets pode ser complicado se você for uma empresa em crescimento que deseja expandir. Você pode experimentar os modelos de gerenciamento de inventário do ClickUp para rastreamento e relatórios avançados. Eles estão repletos de recursos para ajudá-lo a simplificar o gerenciamento de inventário e são gratuitos. Registre-se gratuitamente no ClickUp e simplifique seu processo de gerenciamento de estoque!