7 modelos de avaliação de software gratuito para experimentar em 2024

A avaliação de software é um processo demorado, porém crítico. É necessário definir os critérios de avaliação, criar um plano de avaliação, realizar pesquisas de mercado, fazer com que o software seja analisado por especialistas internos ou usuários reais, reunir suas percepções e gerenciar várias partes interessadas.

Imagine acompanhar e gerenciar cada item de ação manualmente. Você provavelmente perderá etapas e terá dados inconsistentes. Isso causará atrasos no lançamento de seu produto.

Os modelos de avaliação de software podem ajudá-lo a estruturar melhor seus processos de avaliação. Eles fornecem uma estrutura padrão para garantia de qualidade, medição da satisfação do usuário e teste de vulnerabilidades de segurança.

Descubra os elementos essenciais de um modelo de avaliação de software eficaz e obtenha acesso a sete modelos gratuitos para agilizar o processo de lançamento ou implementação do seu software!

O que são modelos de avaliação de software?

Os modelos de avaliação de software são documentos ou estruturas estruturadas para avaliar o desempenho, a qualidade e a usabilidade das soluções de software. Eles fornecem uma abordagem sistemática para gerentes de projeto, desenvolvedores de software, equipes de garantia de qualidade e analistas de negócios para avaliar aplicativos de software e garantir que eles atendam aos requisitos dos usuários.

Digamos que você esteja desenvolvendo um software de automação de fluxo de trabalho. Um modelo de avaliação de software fornecerá uma lista de verificação detalhada para garantir que o software esteja alinhado com as metas comerciais.

O software oferece todas as funcionalidades necessárias?

A interface é fácil de usar?

O software se integra bem aos sistemas existentes?

Ele pode lidar com as necessidades comerciais crescentes e com conjuntos de dados maiores?

Quais são os recursos de segurança da solução?

O software tem uma boa relação custo-benefício?

Qual é o nível de suporte ao cliente oferecido pelo fornecedor do software?

O que faz um bom modelo de avaliação de software?

O pesquisa de tendências tecnológicas para 2024 realizada pela Capterra, revelou que 58% das empresas dos EUA se arrependem das compras de software feitas nos últimos 12 a 18 meses.

Para criar um produto de software que realmente atenda às necessidades dos clientes, você precisa de um modelo de avaliação de software que o ajude a avaliar as funcionalidades técnicas e garantir que elas se alinhem às necessidades dos usuários.

Para gerentes de produto ou desenvolvedores de software, isso significa focar melhor a experiência do usuário durante a fase de testes. Aqui estão os principais recursos que você deve considerar em um modelo de avaliação de software:

Customizabilidade : Ele deve ser facilmente personalizável para avaliar diferentes tipos de software

: Ele deve ser facilmente personalizável para avaliar diferentes tipos de software Estrutura e clareza : O modelo deve incluir seções claras que abranjam aspectos relevantes da avaliação de software. Deve ser simples de entender , mesmo para usuários não técnicos

: O modelo deve incluir seções claras que abranjam aspectos relevantes da avaliação de software. Deve ser simples de entender mesmo para usuários não técnicos Sistema de pontuação : O modelo de avaliação de software deve ter um sistema de pontuação consistente para classificar as soluções de software com base em vários fatores, como interface do usuário, integração e conformidade

: O modelo de avaliação de software deve ter um sistema de pontuação consistente para classificar as soluções de software com base em vários fatores, como interface do usuário, integração e conformidade Critérios detalhados : Deve haver seções/perguntas específicas para cada fator de avaliação para garantir uma avaliação completa

: Deve haver seções/perguntas específicas para cada fator de avaliação para garantir uma avaliação completa Pontos de verificação de conformidade : O modelo deve incluir uma seção para verificar a conformidade do software com os regulamentos relevantes

: O modelo deve incluir uma seção para verificar a conformidade do software com os regulamentos relevantes Perspectivas das partes interessadas : Verifique se o modelo oferece suporte à colaboração e à busca de informações de diferentes partes interessadas, como gerentes de TI, desenvolvedores de software e usuários finais

: Verifique se o modelo oferece suporte à colaboração e à busca de informações de diferentes partes interessadas, como gerentes de TI, desenvolvedores de software e usuários finais Controle de versão: O modelo de avaliação de software deve fornecer um registro de alterações com os detalhes do membro da equipe que fez as alterações. Isso ajuda a rastrear novos recursos e correções de bugs

10 modelos de avaliação de software gratuitos

Aqui estão sete modelos de avaliação de software gratuitos para facilitar a comparação de soluções de software. ⬇️

1. Modelo de avaliação heurística do ClickUp

Avalie a usabilidade do software e melhore a satisfação do cliente com o modelo de avaliação heurística do ClickUp

Um software complexo pode atrapalhar os fluxos de trabalho, levando a erros, baixa produtividade e altos custos de treinamento. Portanto, a primeira coisa a ser testada antes do lançamento do software deve ser: ele é amigável e fácil de adaptar? Para avaliar a qualidade de uma interface, você pode executar uma avaliação heurística, um processo no qual os especialistas aplicam diretrizes estabelecidas para identificar falhas de usabilidade que podem afetar a satisfação do usuário. Modelo de avaliação heurística do ClickUp facilita esse processo, fornecendo à sua equipe uma lista de verificação de avaliação de software detalhada para analisar a interface do aplicativo e sua qualidade, baseada em princípios de usabilidade, padrões do setor e requisitos do cliente.

Use esse modelo para identificar atritos com o usuário, desafios de navegação e outras inconsistências no software que possam afetar a experiência do usuário antes do lançamento do produto. Ele organiza todas as informações de avaliação em um único local e cria automaticamente tarefas de teste para acréscimos de novos recursos ou melhorias.

Ele ajuda a enfrentar os desafios do desenvolvimento de software avaliando os aspectos mais importantes da usabilidade, como:

Acessibilidade : A interface é acessível para usuários técnicos e não técnicos, incluindo pessoas com deficiências?

: A interface é acessível para usuários técnicos e não técnicos, incluindo pessoas com deficiências? Eficiência : Com que rapidez os usuários conseguem concluir suas tarefas?

: Com que rapidez os usuários conseguem concluir suas tarefas? Clareza : A interface é clara e fácil de entender?

: A interface é clara e fácil de entender? Feedback : Há espaço para o feedback do cliente?

: Há espaço para o feedback do cliente? Curva de aprendizado : A interface é amigável para iniciantes?

: A interface é amigável para iniciantes? Navegação : A navegação é simples?

: A navegação é simples? Prevenção de erros : Existem medidas para evitar que os usuários cometam erros?

: Existem medidas para evitar que os usuários cometam erros? Flexibilidade: É fácil para os usuários alternarem entre as funções?

2. Modelo de desenvolvimento de software da ClickUp

Modelo de desenvolvimento de software da ClickUp

Se estiver procurando uma única ferramenta para otimizar o desenvolvimento de produtos, o processo de design e os testes, experimente Modelo de desenvolvimento de software do ClickUp . Ele ajuda as equipes de produto, design e avaliação de qualidade (QA) a colaborar e criar produtos, avaliar projetos e rastrear kPIs de desenvolvimento de software . Modelos de desenvolvimento de software como este, permitem que você crie um espaço dedicado ao desenvolvimento de produtos. Você pode usar esse modelo para projetar roteiros de produtos, gerenciar sprints, atender a solicitações de recursos e rastrear lançamentos de produtos usando metodologias Agile, Scrum ou Kanban.

Veja como o modelo ajuda:

Roteiro e lista de pendências do produto : Visualize as entregas de software e seu status atual, crie roteiros, receba solicitações de recursos e relatórios de bugs, gerencie a lista de pendências, visualize dependências e acompanhe os cronogramas para manter as partes interessadas informadas

: Visualize as entregas de software e seu status atual, crie roteiros, receba solicitações de recursos e relatórios de bugs, gerencie a lista de pendências, visualize dependências e acompanhe os cronogramas para manter as partes interessadas informadas Pasta de design : Trabalhe com designers em um espaço colaborativo onde eles possam adicionar e gerenciar tarefas, conectar ferramentas como o Figma, implementar ciclos de revisão, criar os aspectos funcionais e visuais do produto e documentar as anotações corretas para cada etapa

: Trabalhe com designers em um espaço colaborativo onde eles possam adicionar e gerenciar tarefas, conectar ferramentas como o Figma, implementar ciclos de revisão, criar os aspectos funcionais e visuais do produto e documentar as anotações corretas para cada etapa Esquadrão 1 (sprints do Scrum) : Use listas pré-criadas para planejar, acompanhar, gerenciar e iterar sprints. Conte com os documentos da equipe para padronizar os requisitos do produto e documentar funções e responsabilidades

: Use listas pré-criadas para planejar, acompanhar, gerenciar e iterar sprints. Conte com os documentos da equipe para padronizar os requisitos do produto e documentar funções e responsabilidades Esquadrão 2 (Kanban) : Organize os itens do backlog e atualize o progresso com cartões de arrastar e soltar. Realize reuniões diárias com uma visualização de quadro pré-criada e documente os requisitos do processo e do projeto

: Organize os itens do backlog e atualize o progresso com cartões de arrastar e soltar. Realize reuniões diárias com uma visualização de quadro pré-criada e documente os requisitos do processo e do projeto Cenários e casos de teste : Crie listas de tarefas para que a equipe de controle de qualidade crie e revise casos de teste e cenários de teste para acompanhar as execuções de teste e os registros

: Crie listas de tarefas para que a equipe de controle de qualidade crie e revise casos de teste e cenários de teste para acompanhar as execuções de teste e os registros Pasta técnica: Use formulários de bugs pré-criados para documentar possíveis problemas, limitações e listas de soluções alternativas para padronizar os processos de relatório de bugs

3. Modelo de integração de software da ClickUp

Modelo de integração de software da ClickUp

Modelo de integração de software do ClickUp é uma ferramenta útil para equipes que planejam integrar diferentes softwares. Ele simplifica o processo de integração, ajudando-o a visualizar a conexão entre diferentes aplicativos.

O modelo de integração de software contém todos os códigos de integração necessários, facilitando a manutenção e a atualização de todos os aplicativos em um só lugar. Você pode usá-lo para criar tarefas relacionadas à integração e atribuí-las aos membros da equipe.

O modelo também ajuda você a colaborar com parceiros e fornecedores, melhorando o custo e a qualidade geral do projeto. Veja a seguir como você pode aproveitar ao máximo esse modelo:

Adicione o modelo ao seu espaço de trabalho

Crie projetos para cada meta de integração

Atribuir e organizar tarefas usando 15 status

Colaborar com as partes interessadas para fazer brainstorming

Configure notificações para se manter atualizado

Monitore as tarefas para garantir o máximo de eficiência e produtividade

4. Modelo de registro de alterações de software da ClickUp

Modelo de registro de alterações de software da ClickUp

Talvez seja necessário adicionar ou modificar recursos em seu software como parte do teste de usabilidade. O registro dessas alterações é essencial para entender como o software evoluiu durante o teste de usabilidade. Modelo de registro de alterações de software do ClickUp simplifica esse processo, oferecendo um espaço dedicado para documentar todas as atividades do software. Esse modelo pode ser um registro centralizado das atualizações, correções de bugs e modificações do seu projeto de teste.

Esse modelo inclui um banco de dados centralizado, histórico organizado e uma linha do tempo visual para ajudar a gerenciar todo o ciclo de vida do teste de usabilidade.

Use-o para:

Acompanhar as alterações de software passo a passo, criando status de tarefas personalizados

Organizar e categorizar as alterações de software com rótulos e atributos para melhorar a visibilidade da equipe e das partes interessadas

Aprimorar o rastreamento de alterações de software usando comentários, automatizar a criação de tarefas de teste e muito mais

5. Modelo de teste de usabilidade da ClickUp

Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Seu produto está pronto para o lançamento da versão beta? Você pode torná-lo mais fácil com o Modelo de teste de usabilidade do ClickUp . Esse modelo de quadro branco ajuda a coletar e organizar o feedback do produto e os insights das sessões de teste do usuário. Você também pode usá-lo para acompanhar os resultados dos testes de usabilidade e planejar iterações ou melhorias conforme necessário.

Veja como esse modelo ajuda a avaliar a experiência do usuário:

Identificar áreas de melhoria mais rapidamente

Melhore a experiência do usuário abordando os problemas identificados comTarefas no ClickUp* Obter feedback sobre como os usuários interagem com seu produto

Obter insights detalhados sobre o sucesso geral do design de seu produto

Leia mais_: 10 exemplos de testes de usabilidade para melhorar o desempenho do site

6. Modelo de plano de teste de usabilidade da ClickUp

Modelo de plano de teste de usabilidade da ClickUp

Se estiver trabalhando atualmente em um protótipo e quiser saber como os usuários interagem com ele antes do lançamento final, é hora de desenvolver um plano de teste de usabilidade. Ele ajuda a identificar as necessidades do usuário, os possíveis pontos problemáticos e as expectativas desde o início, permitindo que você crie um produto centrado no usuário.

Com Modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp do ClickUp, você pode planejar e organizar testes de usuário abrangentes. O modelo oferece campos personalizados, como nome e descrição do projeto, equipe, método de teste, líder do teste e progresso do teste para classificar os dados e focar nas prioridades.

Use esse modelo para delinear objetivos de teste, preparar recursos, definir ambientes de teste, analisar dados e criar relatórios de feedback do cliente.

7. Modelo de avaliação de software do Excel pelo pdfFiller

via pdfFillermodelo de avaliação de software em Excel do pdfFiller ajuda a analisar os recursos, o desempenho e as funcionalidades do software.

Digamos que você esteja testando um revisão de código com um grupo de testes liderado por usuários. Você pode usar esse modelo como uma lista de verificação para ajudar a orientar os usuários na avaliação da solução. Dessa forma, você saberá o desempenho do software em relação às necessidades do cliente.

O modelo também permite que os usuários adicionem imagens, destaquem textos e deixem comentários. Depois de receber as informações dos usuários, compartilhe o modelo com as partes interessadas para destacar o feedback. Veja a seguir como usar esse modelo:

Defina o objetivo de sua avaliação

Colete as informações necessárias sobre os benchmarks do setor

Estabeleça os principais critérios de avaliação

Teste cada critério com os usuários

Resumir os resultados e oferecer recomendações de produtos

Simplifique o processo de avaliação de software com o ClickUp

Abordar os pontos problemáticos do usuário e alcançar um tempo mais rápido para o mercado são as duas prioridades críticas em qualquer projeto de software.

Para atender a essas prioridades, você precisa de um sistema de avaliação de software eficiente para ajudar a gerenciar a evolução dos requisitos do usuário e das necessidades das partes interessadas, avaliar a experiência do usuário e identificar possíveis riscos.

Embora pareça assustador, você pode otimizar todo esse processo com os modelos de avaliação de software do ClickUp. Desde a simplificação do desenvolvimento e do teste do usuário até listas de verificação detalhadas para a tomada de decisões informadas, esses modelos de avaliação de software podem ajudar em todos os aspectos da avaliação de software. Registre-se gratuitamente no ClickUp para avaliar o software sistematicamente e aumentar a satisfação do usuário.