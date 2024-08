Como usar o Loom: 10 casos de uso de gravação de tela

Como você garante a transferência de conhecimento e a colaboração contínuas em seu local de trabalho? Mesmo sem considerar as complexidades das configurações remotas e híbridas, é difícil de resolver.

As pessoas raramente têm tempo para ler uma documentação extensa, as reuniões consomem o tempo de concentração e o vai-e-vem das mensagens instantâneas é incômodo na melhor das hipóteses e, na pior, um assassino da produtividade.

Felizmente, há outra maneira de garantir uma comunicação nítida e clara que não atrapalhe o dia de ninguém: a gravação de tela. Software de gravação de tela pode ser útil em vários cenários. Imagine um vendedor criando um vídeo rápido apresentando um recurso de produto para um cliente. Da mesma forma, uma equipe de marketing poderia gravar um modelo de campanha de mídia social para compartilhar com as partes interessadas e obter feedback. Uma equipe de RH poderia fortalecer o processo de integração usando vídeos pré-gravados e Aumentar a retenção em 82% comunicando com eficácia os principais conceitos, fluxos de trabalho e cultura da empresa aos novos contratados.

Exemplos de softwares populares de gravação de tela

O Loom é uma ferramenta popular de gravação de tela. Ele ajuda a capturar exatamente o que está na tela - documentos, layouts de sites e modelos de design - e complementa as informações com narrações descritivas.

Ela também permite gravar a tela junto com o feed da webcam. Isso cria um efeito picture-in-picture em que seu rosto aparece em uma janela menor ou em uma bolha de câmera enquanto você demonstra ou explica o que está na tela. Essa é uma ótima maneira de adicionar um toque pessoal e criar um relacionamento com seu público.

Mas o trabalho não acontece em silos. Os fluxos de trabalho evoluíram para incluir mais colaboração em projetos, mesmo quando as equipes estão em fusos horários diferentes ou trabalham remotamente. Ou seja, precisamos de uma abordagem mais integrada. Entre Clipes do ClickUp um recurso de gravação de tela embutido no Plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp .

Grave a tela inteira ou guias e janelas específicas com narração por meio do ClickUp Clips e anexe-os facilmente a um comentário, tarefa ou documento no ClickUp para obter um contexto completo

O ClickUp Clips pode capturar demonstrações e explicações dadas na tela do computador, mantendo tudo organizado em projetos e tarefas específicos. A melhor parte? O ClickUp funciona como um espaço de trabalho completo no qual você pode gerenciar qualquer tarefa e projeto, desde o início até a conclusão.

Vamos explorar como essas ferramentas de gravação de tela o ajudarão a aprimorar sua comunicação e torná-la mais eficaz.

10 casos de uso de gravação de tela do Loom

Aqui estão 10 cenários em que ferramentas como o Loom e o ClickUp Clips podem transformar a comunicação da equipe e do cliente.

1. Demonstrações rápidas de software

Documentos de texto longos com capturas de tela impessoais são inúteis se você quiser conquistar e manter clientes para seus produtos de software.

O ClickUp Clips, uma ferramenta de gravação de tela sem marca d'água, permite criar demonstrações de software rápidas e envolventes dentro da plataforma ClickUp. Você pode orientar visualmente os clientes ou colegas de equipe sobre os recursos do programa.

O ClickUp Clips facilita a criação de gravações de vídeo de funcionalidades específicas do aplicativo e interações do usuário, garantindo que suas demonstrações sejam focadas e informativas. Você pode compartilhar suas gravações do Clips diretamente em Tarefas do ClickUp manter todos os materiais de comunicação e treinamento convenientemente organizados e pesquisáveis.

Transforme vídeos em tarefas, atribua a tarefa a membros relevantes da equipe e adicione status personalizados para acompanhar o progresso no ClickUp

2. Fornecimento de suporte personalizado ao cliente

E-mails de suporte genéricos não têm o toque pessoal que a maioria dos clientes espera. Portanto, você pode orientar os clientes nas etapas de solução de problemas individualmente com um Ferramenta de gravação de tela . Você pode gravar um screencast demonstrando como resolver o problema de um cliente. Ele também pode servir como um recurso da base de conhecimento que sua equipe de suporte pode consultar para resolver problemas semelhantes.

A ferramenta de desenho do Loom permite destacar elementos-chave na tela durante a sessão de gravação para maior clareza.

via Loom Você pode ajustar as configurações de gravação para até mesmo gravar vídeos diretamente em um tíquete de suporte para personalizar a experiência de suporte, fazendo com que os clientes se sintam valorizados e resolvendo os problemas mais rapidamente.

3. Integração remota para novas contratações

**Faça um tour virtual pelo software e pelos fluxos de trabalho da empresa para proporcionar uma experiência de integração tranquila.

Aproveite o ClickUp Clips para criar um tour em vídeo abrangente do software e dos fluxos de trabalho existentes na empresa. Diretamente do Entrevista remota os novos contratados podem aprender visualmente sobre as principais ferramentas, navegar por diferentes funcionalidades e entender os processos da sua equipe.

O ClickUp Clips também se integra ao ClickUp Tasks e ao Documentos do ClickUp para incorporar materiais de treinamento relevantes junto com seus vídeos passo a passo.

4. Criação de vídeos explicativos para campanhas de marketing

Você sabia que seu público de mídia social Retém 95% das informações quando elas são comunicadas por vídeo, em comparação com 10% quando elas são lidas em texto?

Deixe de lado as postagens com muitas informações para suas campanhas e envolva seu público com explicações claras e concisas em vídeo sobre seu produto ou serviço.

Loom's Extensão do Chrome permite criar gravações de tela curtas e envolventes que apresentam seu produto ou serviço em ação. Você pode começar a gravar diretamente de seu navegador!

via Loom Acompanhe os espectadores pelos principais recursos, explique visualmente conceitos complexos e adicione narração para dar um toque pessoal à sua gravação do Loom.

O Loom permite gravar vídeos concisos usando trechos da sua tela com facilidade. Junte esses trechos no Loom para criar um vídeo explicativo sofisticado que mantenha seu público envolvido e informado.

5. Fornecimento de suporte técnico remoto

Você está tendo problemas para explicar etapas complexas de solução de problemas por texto ou telefone? Comece a gravar sua tela enquanto orienta os usuários durante o processo. Você pode apontar botões específicos, demonstrar ações e até mesmo destacar áreas de confusão na própria tela.

Os ClickUp Clips podem ser combinados com o Loom para garantir que os usuários obtenham a ajuda de que precisam de forma rápida e eficiente. Isso aumenta a satisfação do cliente e reduz o volume de tíquetes de suporte repetitivos que a sua equipe precisa tratar.

6. Criação de tutoriais em vídeo e produtos digitais

Os criadores de cursos on-line podem transformar conceitos complexos em tutoriais em vídeo envolventes.

Grave sua tela inteira usando o ClickUp Clips para orientar os espectadores em cada etapa.

O ClickUp Clips permite ampliar elementos específicos dos vídeos do YouTube, gravá-los, adicionar anotações para dar ênfase e até mesmo narrar suas gravações diretamente na plataforma ou no navegador.

De fato, Cérebro ClickUp o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ser emparelhado com o Clips para automatizar a transcrição de áudio de suas reuniões e gravações de tela.

Gerar transcrição de áudio usando o ClickUp Brain

Você pode facilmente compartilhar seus videoclipes com os membros da equipe ou usá-los como produtos digitais que podem ser vendidos ou distribuídos.

7. Documentando as transferências de projeto

O ClickUp Clips é perfeito para demonstrar micro-interações ou animações com clareza excepcional. Isso o torna altamente adequado para transferências de design sem esforço, em que nenhum detalhe se perde na tradução.

Acompanhe os desenvolvedores pelos mockups ou protótipos de design e esclareça dúvidas simultaneamente. Aumente o zoom em elementos específicos com os recursos de anotação do ClickUp Clips e use a narração por voz para explicar suas decisões de design e processos de pensamento para obter ótimos resultados.

Baixe clipes, incorpore-os em uma tarefa ou envie links públicos para compartilhar seus vídeos com sua equipe

O Clips Hub do ClickUp permite que você armazene todos os seus clipes em um único lugar para fácil referência. Transforme qualquer clipe de transferência de design do Hub em uma tarefa do ClickUp para sua equipe de desenvolvimento, para que os desenvolvedores tenham o contexto completo de que precisam. Isso reduz o risco de falhas de comunicação e garante uma transferência de design mais tranquila.

8. Criação de estudos de caso visuais

Quando você se dedica de corpo e alma ao desenvolvimento de um produto ou serviço, sempre quer saber quem comprou suas soluções e como se beneficiou delas. Os estudos de caso dos clientes não apenas destacam o impacto do seu produto, mas também fornecem feedback valioso sobre como melhorá-lo.

E mais? Você pode usá-los como prova social para atrair mais negócios!

O Loom ajuda a transformar longos estudos de caso e respostas de feedback de clientes em ativos interativos e perenes. Isso o ajuda a demonstrar o sucesso de seu produto ou serviço com exemplos reais.

Grave um vídeo da sua tela enquanto descreve como seu produto ou serviço foi usado por um cliente real e por que ele adorou. Há também um botão de pausa no lado esquerdo da interface para recuperar o equilíbrio se você tropeçar no meio da gravação! E quando estiver pronto para gravar novamente, basta pressionar o botão de reinício.

via Loom Você pode compartilhar esses estudos de caso em vídeo atraentes no seu microsite de marketing, nas mídias sociais ou nas apresentações de vendas para criar confiança e credibilidade com os clientes em potencial.

9. Gravação de palestras ou apresentações on-line

A era pós-pandemia tornou o aprendizado flexível muito popular. Uma ferramenta de compartilhamento de vídeo facilita o compartilhamento de conhecimento.

Os educadores podem gravar palestras, apresentações ou sessões de treinamento diretamente da tela. A interface do Loom permite alternar facilmente entre os slides e a visualização do apresentador.

Você pode compartilhar seus vídeos do Loom com alunos ou colegas, permitindo que eles aprendam de forma independente. O aplicativo de desktop do Loom permite até mesmo adicionar carimbos de data/hora e chamadas para ação para guiar os espectadores pelos principais pontos e recursos. Os alunos também podem acelerar ou desacelerar o ritmo do vídeo para melhor compreensão.

10. Criação de depoimentos de clientes em vídeo

Seus clientes podem gravar depoimentos em vídeo diretamente em suas telas, mostrando como seu produto ou serviço os ajudou a ter sucesso.

O recurso de gravação de webcam do Loom permite que os clientes compartilhem suas histórias pessoais, criando confiança e credibilidade com clientes em potencial.

Os recursos de edição de vídeo do Loom permitem a adição de sobreposições de texto ou chamadas para ação, tornando seus depoimentos em vídeo impactantes.

via Loom Como você viu, há muitos casos de uso inovadores para aplicativos de gravação de tela como o Loom e o ClickUp Clips. Mas há uma maneira boa e uma maneira melhor de usá-los.

Práticas recomendadas do Loom

Aqui estão algumas práticas recomendadas para garantir que suas apresentações de vídeo sejam claras, concisas e deixem uma impressão duradoura:

Fale com clareza e confiança: Enuncie suas palavras e evite falar muito rápido. Um tom de conversa funciona bem, mas elimine palavras de preenchimento como "hum" e "tipo".

Enuncie suas palavras e evite falar muito rápido. Um tom de conversa funciona bem, mas elimine palavras de preenchimento como "hum" e "tipo". Verificação do microfone: Verifique novamente a qualidade do microfone antes de gravar, pois o ruído de fundo ou um microfone abafado pode distrair os espectadores

Verifique novamente a qualidade do microfone antes de gravar, pois o ruído de fundo ou um microfone abafado pode distrair os espectadores Aproveite a luz natural: A luz natural é sempre uma escolha lisonjeira; evite iluminação forte, pois ela pode criar sombras fortes

A luz natural é sempre uma escolha lisonjeira; evite iluminação forte, pois ela pode criar sombras fortes Vista-se para o sucesso (mesmo em vídeo): Embora não seja necessário usar terno e gravata, vestir-se profissionalmente cria uma boa primeira impressão, especialmente se for uma apresentação voltada para o cliente

Embora não seja necessário usar terno e gravata, vestir-se profissionalmente cria uma boa primeira impressão, especialmente se for uma apresentação voltada para o cliente Clareza visual é fundamental: Compartilhe apenas as guias ou os aplicativos relevantes na sua tela. Use as ferramentas de gravação de tela para ampliar os elementos específicos que deseja destacar

Compartilhe apenas as guias ou os aplicativos relevantes na sua tela. Use as ferramentas de gravação de tela para ampliar os elementos específicos que deseja destacar Menos é mais: Mantenha suas gravações concisas e focadas. Evite divagações desnecessárias e atenha-se à mensagem principal que deseja transmitir

Mantenha suas gravações concisas e focadas. Evite divagações desnecessárias e atenha-se à mensagem principal que deseja transmitir Corte até a perfeição: Use as ferramentas de corte para remover seções indesejadas, pausas ou preenchimentos verbais, garantindo um produto final polido

Use as ferramentas de corte para remover seções indesejadas, pausas ou preenchimentos verbais, garantindo um produto final polido Legendas para todos: Para melhorar a acessibilidade dos espectadores com deficiências auditivas ou em um ambiente barulhento, adicione legendas aos seus vídeos

Para melhorar a acessibilidade dos espectadores com deficiências auditivas ou em um ambiente barulhento, adicione legendas aos seus vídeos Polir seu trabalho: Aproveite os recursos básicos de edição para ajustar os pequenos detalhes, como adicionar um cartão de título ou incluir uma chamada para ação no final

Aproveite os recursos básicos de edição para ajustar os pequenos detalhes, como adicionar um cartão de título ou incluir uma chamada para ação no final O poder da visualização: Visualize o vídeo antes de compartilhá-lo para detectar pausas estranhas, erros de digitação no texto da tela ou áreas que precisam de esclarecimento

Essas práticas transformam a forma como seus vídeos repercutem no público. Eles acharão os vídeos mais profissionais, envolventes e fáceis de acompanhar.

Benefícios da gravação de tela no local de trabalho

No passado, trabalhar remotamente muitas vezes significava sacrificar o trabalho em equipe e, às vezes, a eficiência. No entanto, o software de gravação de tela oferece benefícios de produtividade que vão muito além de evitar falhas de comunicação.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os vídeos gravados podem afetar positivamente a sua Flexibilidade no local de trabalho :

Aumentar a colaboração: A criação de conteúdo de vídeo para transferência de conhecimento permite que os membros da equipe ou clientes em diferentes fusos horários acessem as informações conforme sua conveniência e evitem a necessidade de trabalhar em tempo realReuniões on-line *Capacitação de equipes remotas: Para equipes geograficamente dispersas, a gravação de vídeo permite compartilhar processos complexos, orientações e até mesmo apresentações de equipes, promovendo um ambiente de trabalho mais conectado

A criação de conteúdo de vídeo para transferência de conhecimento permite que os membros da equipe ou clientes em diferentes fusos horários acessem as informações conforme sua conveniência e evitem a necessidade de trabalhar em tempo realReuniões on-line *Capacitação de equipes remotas: Para equipes geograficamente dispersas, a gravação de vídeo permite compartilhar processos complexos, orientações e até mesmo apresentações de equipes, promovendo um ambiente de trabalho mais conectado Crie uma base de conhecimento: Crie uma biblioteca de vídeos reutilizáveis que os novos contratados possam usar para aprender os fluxos de trabalho essenciais em seu próprio ritmo, e os membros da equipe existente possam revisitar os procedimentos para uma rápida atualização

Crie uma biblioteca de vídeos reutilizáveis que os novos contratados possam usar para aprender os fluxos de trabalho essenciais em seu próprio ritmo, e os membros da equipe existente possam revisitar os procedimentos para uma rápida atualização Aprimore o treinamento e o desenvolvimento: Crie tutoriais em vídeo passo a passo ou grave vídeos de sessões de treinamento ao vivo para referência futura, criando assim uma experiência de aprendizado mais envolvente e interativa

Crie tutoriais em vídeo passo a passo ou grave vídeos de sessões de treinamento ao vivo para referência futura, criando assim uma experiência de aprendizado mais envolvente e interativa Melhore a transparência e a responsabilidade: Forneça um registro claro das decisões, discussões e progresso do projeto, incentivando a transparência nas equipes e mantendo todos na mesma página

Forneça um registro claro das decisões, discussões e progresso do projeto, incentivando a transparência nas equipes e mantendo todos na mesma página Mecanismos de feedback incorporados: Forneça feedback mais detalhado, pois você pode destacar visualmente os comentários e as áreas de melhoria, mantendo um tom positivo

Forneça feedback mais detalhado, pois você pode destacar visualmente os comentários e as áreas de melhoria, mantendo um tom positivo Aumente os níveis de satisfação do cliente: Os clientes podem assistir à demonstração das etapas de solução de problemas, fazendo com que se sintam capacitados e reduzindo o tempo de resolução de tíquetes de suporte

Os clientes podem assistir à demonstração das etapas de solução de problemas, fazendo com que se sintam capacitados e reduzindo o tempo de resolução de tíquetes de suporte Dê um toque humano: Em um ambiente de trabalho remoto, o Loom dá personalidade à comunicação. Ver a tela de alguém e ouvir sua narração de voz, juntamente com seu rosto no balão da câmera, acrescenta um elemento humano que a comunicação baseada em texto geralmente não tem

O software de compartilhamento de tela é um excelente Ferramenta de colaboração remota que vai muito além do rastreamento rápido e do esclarecimento da comunicação. É uma ferramenta versátil que pode organizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência.

Indo além das gravações básicas de tela

Concordamos que o Loom simplifica a comunicação complexa com suas configurações de gravação intuitivas. Ele permite criar vídeos claros e concisos que aumentam a colaboração, o compartilhamento de conhecimento e a produtividade.

Mas onde você armazena essas gravações? É aqui que o ClickUp se destaca! Carregue seus vídeos do Loom diretamente no ClickUp Tasks ou no ClickUp Docs, discuta pontos específicos do vídeo e atribua tarefas usando o sistema de comentários do ClickUp.

O ClickUp complementa o Loom oferecendo:

Gerenciamento de projetos: A plataforma ClickUp permite que você atribua prazos, dependências e prioridades a tarefas vinculadas aos seus vídeos gravados. Isso mantém seus projetos no caminho certo

A plataforma ClickUp permite que você atribua prazos, dependências e prioridades a tarefas vinculadas aos seus vídeos gravados. Isso mantém seus projetos no caminho certo Gráficos de Gantt: Visualize cronogramas de projetos e caminhos críticos com vídeos gravados incorporados em marcos importantes para uma visão geral clara do fluxo de trabalho

Visualize cronogramas de projetos e caminhos críticos com vídeos gravados incorporados em marcos importantes para uma visão geral clara do fluxo de trabalho Controle de tempo: Controle o tempo gasto na criação e revisão de vídeos para garantir a alocação eficiente de recursos

O Loom captura instruções claras e o ClickUp fornece organização - a dupla perfeita de trabalho em equipe! Juntos, eles liberam todo o potencial da gravação de tela para você e sua equipe.

E se quiser usar apenas uma ferramenta e evitar fluxos de trabalho dispersos, grave sua tela usando o ClickUp Clips!

Inscreva-se para receber seu Conta ClickUp gratuita hoje!