10 melhores softwares de gerenciamento de projetos na Austrália

No início da minha carreira como gerente de projetos, muitas vezes tive dificuldades para criar planos de projeto detalhados e reunir todos os membros da minha equipe sob o mesmo teto. Isso me impedia de estabelecer metas claras e medir o progresso, levando a vários atrasos e à baixa qualidade do trabalho.

No entanto, ao reunir os ferramentas corretas de gerenciamento de projetos a bordo, eu poderia ajudar minha equipe a fazer o melhor trabalho em todos os estágios do projeto, desde o planejamento e a execução até a realização e a produtividade.

Deseja simplificar o planejamento e a colaboração do projeto e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade da sua equipe? Você está no lugar certo.

Neste artigo, discutiremos os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos da Austrália, que o ajudarão a melhorar o planejamento, a programação, a colaboração e a delegação de tarefas.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos na Austrália?

Muitas empresas australianas estão adicionando software avançado de gerenciamento de projetos à sua pilha de tecnologia para otimizar a colaboração, identificar riscos potenciais, maximizar oportunidades, gerenciar documentos de projetos e impulsionar a produtividade.

Edição australiana do relatório The State of Project Management oferece algumas percepções exclusivas sobre essa mudança em direção ao software de gerenciamento de projetos:

"A entrega de projetos no prazo caiu nos últimos dois anos, provavelmente devido à escassez de habilidades, interrupções na cadeia de suprimentos e outras restrições econômicas. As métricas de entrega de acordo com as metas de negócios são estáveis, demonstrando resiliência e perseverança em tempos desafiadores."

Relatório sobre o estado do gerenciamento de projetos na Austrália, edição de 2022

Devido aos desafios exclusivos da região australiana, como interrupções na cadeia de suprimentos, por exemplo, você pode se sentir confuso sobre qual ferramenta de gerenciamento de projetos usar e como.

Eu também já estive em seu lugar e sei como isso é irritante. Portanto, quero destacar alguns aspectos essenciais que você deve considerar ao escolher um software de gerenciamento de projetos para sua empresa:

Visibilidade de ponta a ponta: Uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos oferece comunicação centralizada da equipe e um único espaço de trabalho da equipe para acompanhar quaisquer desafios desde o início

Uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos oferece comunicação centralizada da equipe e um único espaço de trabalho da equipe para acompanhar quaisquer desafios desde o início Opções de personalização: Um bom software de gerenciamento de projetos oferece a vocêmodelos personalizáveiscampos personalizados e diferentes exibições para visualizar o trabalho

Um bom software de gerenciamento de projetos oferece a vocêmodelos personalizáveiscampos personalizados e diferentes exibições para visualizar o trabalho Facilidade de uso: Você deve selecionar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que possa ser adotada e implementada rapidamente em sua organização sem treinamento extensivo

Você deve selecionar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que possa ser adotada e implementada rapidamente em sua organização sem treinamento extensivo Escalabilidade e planos de preços: A plataforma oferece planos de preços flexíveis ou previsíveis? Se sim, isso é uma grande vantagem

A plataforma oferece planos de preços flexíveis ou previsíveis? Se sim, isso é uma grande vantagem Segurança de dados : Antes de escolher a ferramenta de gerenciamento de projetos, procure recursos de segurança, como controles administrativos, criptografia de dados, conformidade e permissões de privacidade, para que você possa cumprir melhor legislações como a Privacy Act 1988 (Lei de Privacidade)

: Antes de escolher a ferramenta de gerenciamento de projetos, procure recursos de segurança, como controles administrativos, criptografia de dados, conformidade e permissões de privacidade, para que você possa cumprir melhor legislações como a Privacy Act 1988 (Lei de Privacidade) Integração com ferramentas existentes: Sempre verifique se o software escolhido pode ser integrado a aplicativos e serviços populares, como Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox ou qualquer outro que você use

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos da Austrália para usar em 2024

Se você estiver fazendo malabarismos com vários projetos, tarefas e pessoas, um software de gerenciamento de projetos adequado pode ajudar. No entanto, a ferramenta deve estar alinhada com suas metas e necessidades comerciais exclusivas.

Para ajudar a facilitar seu processo de decisão, elaborei uma lista dos melhores softwares de gerenciamento de projetos da Austrália com base em seus principais recursos, desvantagens, preços e avaliações de clientes:

1. ClickUp: O melhor para planejamento e colaboração de projetos

Desenvolva um fluxo de trabalho eficiente com as soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp para facilitar a comunicação e aumentar a produtividade

Com Solução de gerenciamento de projetos do ClickUp você pode personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades comerciais. Seus campos personalizados permitem ver o progresso, classificar e filtrar o trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe. Isso o ajuda a saber quem está tendo um bom desempenho e quem precisa de feedback para melhorar.

Outro bom motivo para usar o ClickUp como software de gerenciamento de projetos na Austrália é que ele reúne toda a equipe com seus fluxos de trabalho conectados - incluindo Documentos do ClickUp , Quadros brancos ClickUp , Visualizações do ClickUp Chat e Painéis do ClickUp .

Quando todos estiverem conectados, você poderá facilmente criar tarefas e atribuí-las aos membros da equipe. Outros recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp incluem tópicos de comentários, subtarefas baseadas em descrições de projetos, datas de vencimento de tarefas e muito mais.

Conecte as causas aos problemas certos com os quadros brancos ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Aplicativos para celular: Use os aplicativos para iOS e Android do ClickUp para colaborar sem problemas, atualizar tarefas, acessar painéis, responder a comentários e muito mais

Use os aplicativos para iOS e Android do ClickUp para colaborar sem problemas, atualizar tarefas, acessar painéis, responder a comentários e muito mais Colaboração em tempo real: Acesse os Dashboards do ClickUp para monitorar todos os membros de sua equipe, fazer brainstorming, adicionar notas e compartilhar suas melhores ideias em tempo real

Acesse os Dashboards do ClickUp para monitorar todos os membros de sua equipe, fazer brainstorming, adicionar notas e compartilhar suas melhores ideias em tempo real Painéis personalizados: Crie um painel para transformar seus projetos em dados, tabelas, gráficos e listas flexíveis, adaptados aos seus objetivos comerciais

Crie um painel para transformar seus projetos em dados, tabelas, gráficos e listas flexíveis, adaptados aos seus objetivos comerciais Simplifique tarefas e projetos: Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto com oCérebro ClickUpque usa metodologias ágeis para conectar tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa com IA

Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto com oCérebro ClickUpque usa metodologias ágeis para conectar tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa com IA Salvar filtros: Obtenha uma opção para salvar filtros de alta prioridade e atrasados. A melhor parte é que você pode alterar a configuração de visualização para "Eu" ou "Equipe" desses filtros

Polir sua comunicação e economizar tempo com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

Os convidados não podem criar Dashboards e exibições de Dashboards

Você pode achar essa plataforma desorganizada e difícil de navegar, com centenas de funcionários

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9500+ avaliações)

4,7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4100+ avaliações)

Dica profissional: Não sabe por onde começar? Use o Modelo de relatório de status do projeto do ClickUp para fornecer atualizações eficientes sobre o status de seus projetos, garantindo que todas as partes interessadas estejam bem informadas.

Crie um relatório de status do projeto detalhado e fácil de seguir usando o modelo de relatório de status do projeto do ClickUp

Faça o download deste modelo Com nosso modelo, você pode:

1. Organizar seu dia a dia usando rótulos, filtros e exibições de tarefas

2. Monitore o progresso usando tabelas e gráficos automatizados

3. Compartilhe as últimas atualizações sobre tarefas, datas de vencimento e orçamento

Encontre este e outros modelos específicos do setor em nosso repositório de modelos .🌻

2. Kantata: melhor para planejamento estratégico orientado por dados

via Kantata A Kantata é uma excelente plataforma que organiza todas as diferentes partes do seu projeto em um só lugar. Ela garante que você permaneça dentro do orçamento e no caminho certo para gerar melhores resultados para seus clientes.

Considero úteis suas ferramentas de estimativa e previsão de projetos, pois elas me permitem planejar com precisão e minimizar os riscos. Com todas as informações do portfólio de projetos em um único painel, você pode usá-lo para otimizar as operações e melhorar a alocação de recursos.

Melhores recursos do Kantata

Obtenha informações em tempo real sobre o custo real de cada projeto usando seu recurso de contabilidade de projetos

Visualize todas as alterações do projeto em tempo real e veja as correspondências mais adequadas para uma equipe mais competente

Gerar mais de 60 relatórios centrados em serviços

Fornece um quadro completo da demanda projetada, receita prevista, margens e capacidade de recursos

Limitações do Kantata

Pode ser difícil ver o número de horas gastas em tarefas faturáveis e não faturáveis em um projeto

Não fornece informações sobre quantas horas um membro da equipe gastou em um projeto.

Preços da Kantata

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor.

Kantata ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

3. Monday.com: O melhor para acompanhar o progresso do trabalho

via Monday.com A Monday.com fornece inúmeros modelos e ferramentas de projeto para otimizar as operações comerciais, acompanhar o progresso do trabalho e analisar o desempenho de cada membro da equipe.

Se você for um organizador visual como eu, achará os quadros e colunas personalizáveis muito mais úteis para separar tarefas e planejar cronogramas de projetos. O recurso de arrastar e soltar facilita a realização de alterações em tempo real.

Além disso, o Monday.com oferece aos usuários um espaço de trabalho intuitivo e centralizado em toda a organização. Você pode ter visibilidade total de todos os seus projetos para atingir as metas de negócios, obter melhores resultados e garantir o sucesso geral do projeto.

Melhores recursos do Monday.com

Obtenha informações instantâneas sobre o status do projeto e gerencie os recursos da equipe necessários para a conclusão do projeto

Use ferramentas de colaboração, como @menções e comentários, para centralizar a comunicação em cada tarefa ou projeto

Crie painéis personalizados com diversos widgets, como o widget de bateria, para uma representação visual do seu progresso

Automatize tudo, desde atribuições de tarefas, notificações e integrações de fluxo de trabalho com suas ferramentas favoritas, como o Slack ou o GitHub

limitações do #### Monday.com

A incapacidade de personalizar as configurações do quadro para diferentes dados demográficos dos usuários é uma desvantagem notável

Preços do Monday.com

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias **Desenvolvimento básico: US$ 12/mês por usuário

Desenvolvimento padrão: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Desenvolvimento profissional: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Desenvolvimento empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

Monday.com classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.700 avaliações)

4. Freshbooks: Melhor para criar faturas

via Livros frescos O Freshbooks é um aplicativo multifuncional gerenciamento de projetos sistema criado exclusivamente para proprietários de pequenas empresas e suas equipes para aumentar a produtividade.

Ele oferece um espaço centralizado baseado na Web para armazenamento de arquivos. Assim, você não precisará vasculhar cadeias de e-mails para encontrar anexos.

O que mais me chamou a atenção foram seus recursos de colaboração com clientes. A ferramenta permite que você forneça facilmente aos clientes acesso aos arquivos simplesmente convidando-os para um projeto. Isso pode ajudar a tornar o processo de feedback mais fácil, especialmente para agências de marketing digital e pequenas empresas semelhantes.

Melhores recursos do Freshbooks

Use seu widget de lucratividade para obter um detalhamento da receita, do custo e das horas não faturadas

Tenha controle sobre quais dados e arquivos sua equipe pode acessar

Ajuda você a ver todas as faturas e despesas de um projeto específico

Envie faturas automaticamente em uma programação; você não precisa perder tempo fazendo faturas semelhantes para o mesmo cliente

Limitações do Freshbooks

Custo extra por mês para adicionar um novo membro da equipe

Não é adequado para grandes empresas que desejam personalizar a plataforma e os relatórios

Preços do Freshbooks

Grátis: Teste de 30 dias

Teste de 30 dias Lite: $12,00/mês

$12,00/mês Plus: $18,00/mês

$18,00/mês Premium: $25/mês

$25/mês Selecione: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas do Freshbooks

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.300 avaliações)

**Você sabia? Mais de 44% dos gerentes de projeto australianos usam IA para automatizar tarefas repetitivas. Desde o resumo de reuniões e conversas até a automação de atualizações de projetos, uma plataforma de gerenciamento de trabalho com IA pode ajudá-lo a aumentar a produtividade em impressionantes 40% .

5. Microsoft Project: Melhor para rastrear a dependência, os custos e a complexidade

via Projeto Microsoft O Microsoft Project é uma das plataformas populares de gerenciamento de projetos, facilitando o gerenciamento de projetos complexos. Ele oferece agendamento dinâmico que permite planejar facilmente seus projetos de acordo com o esforço necessário, a duração do projeto e os membros da equipe alocados.

Gosto de seus painéis interativos, que me permitem visualizar o status geral e os detalhes dos projetos e programas usando a visualização Power-BI.

Embora sua interface visual e alguns recursos possam parecer complexos em comparação com as alternativas, o Microsoft Project é uma ferramenta confiável que é melhor para o planejamento de projetos em grande escala ou empresariais. Ele pode rastrear facilmente dependências complexas usando o recurso de links.

Melhores recursos do Microsoft Project

Verifique as datas de vencimento, o progresso e os bloqueios futuros usando a visualização da linha do tempo de Gantt

Use o recurso de gerenciamento de portfólio de projetos para planejar, priorizar e gerenciar projetos e investimentos em portfólio

Solicite e bloqueie recursos para que seus projetos tenham sempre uma equipe adequada

Ofereça mapas de calor, que podem ser usados para identificar rapidamente os recursos superutilizados e subutilizados, para que você possa otimizá-los adequadamente

Limitações do Microsoft Project

É otimizado apenas para projetos individuais

Integrações limitadas fora da Microsoft

Preços do Microsoft Project

Microsoft Planner: Incluído no Microsoft 365

Incluído no Microsoft 365 Plano 1 do Planner: US$ 10,5/mês por usuário

US$ 10,5/mês por usuário Plano 3 do Planner: US$ 29,5/mês por usuário

US$ 29,5/mês por usuário Planner Plan 5: $54/mês por usuário

Microsoft Project classificações e comentários

G2: 4/5 (mais de 1.600 avaliações)

4/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (1.800+ avaliações)

6. Confluence: Melhor para comunicação aberta

via Confluência Com o Confluence, você pode manter seu equipe alinhada com os planos do projeto do início ao lançamento. Os quadros brancos do Confluence oferecem às equipes um espaço colaborativo para brainstorming, visualização e transformação de ideias em ações em tempo real.

Essa plataforma baseada em IA ajuda você a encontrar informações contextuais e confiáveis e a traduzir ou definir rapidamente jargões e acrônimos específicos da empresa.

Você também pode usar o aplicativo móvel do Confluence para acessar planos de projeto, artigos de conhecimento, insights sobre o progresso do projeto e muito mais.

Melhores recursos do Confluence

Oferece recursos de gerenciamento de projetos de ponta a ponta, facilitando agerentes de projeto compartilhem informações e acompanhem o progresso em tempo real

Convide usuários e altere as permissões para que os espaços e as páginas sejam compartilhados com as pessoas certas

Permita que os membros da equipe colaborem em tempo real, criando e editando páginas e marcando outras pessoas

Integre-se aos produtos Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart e Draw.io

Limitações do Confluence

Seu recurso nativo de controle de tempo é bastante básico

Não oferece quadro Kanban ou ferramentas de orçamento

Preços do Confluence

Gratuito: Para sempre para 10 usuários

Para sempre para 10 usuários Standard: $4,89/mês por usuário

$4,89/mês por usuário Premium: US$ 8,97/mês por usuário

US$ 8,97/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Confluence ratings and reviews:

G2: 4./1 (mais de 3.700 avaliações)

4./1 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.300 avaliações)

7. Asana: Melhor para acompanhamento visual de projetos

via Asana A Asana é uma excelente ferramenta que divide seus projetos em seções e subseções, juntamente com painéis de controle para que você possa ver as atualizações do projeto em tempo real. É uma ferramenta multifacetada projetada para empresas de todos os tamanhos, que oferece vários recursos de organização do trabalho, ferramentas de gerenciamento de recursos e uma interface atraente.

Essa ferramenta também permite criar listas de tarefas e lembretes para que você nunca perca nenhum prazo. Além disso, você pode adicionar datas de vencimento futuras, os nomes de seus colegas, instruções sobre diferentes tarefas e comentários sobre itens.

Gosto particularmente do recurso de integração da Asana, que me permite criar solicitações a partir de e-mails ou canais de comunicação como o Slack e o Microsoft Teams.

Recursos da Asana

Crie relatórios personalizados para ver instantaneamente quais metas estão no caminho certo ou errado

Vincule dados de relatórios da Salesforce para ver atualizações em tempo real sobre negócios, leads e muito mais

Use a IA (Inteligência Asana) para identificar facilmente os bloqueadores e encontrar o caminho mais eficiente a seguir

Calcule quanto tempo o trabalho levará para que você possa tomar iniciativas com base em dados, e não em suposições

Limitações da Asana

Ela não oferece recursos de controle de tempo

A plataforma só permite a exportação de arquivos nos formatos JSON e CSV.

Preços da Asana

Gratuito: Para sempre

Para sempre Inicial: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

8. Noção: O melhor para organizar todo o seu trabalho interno e voltado para o cliente

via Notion Com o Notion, é possível adicionar uma visualização de calendário a qualquer projeto para que você não perca nenhuma reunião ou prazo. Essa plataforma permite que os usuários criem seus próprios rótulos de prioridade e etiquetas de status para que todas as equipes possam ter o fluxo de trabalho perfeito, sem nenhum obstáculo.

Essa ferramenta oferece diferentes filtros. Com eles, você pode escolher apenas as tarefas atribuídas a você ou os itens marcados como urgentes. Sua interface fácil de usar permite que as equipes criativas façam brainstorming, executem, acompanhem e organizem tudo em uma única plataforma.

As bibliotecas de modelos do Notions são especialmente úteis para gerentes de projeto ocupados como eu, que não gostam de começar do zero todas as vezes. Também experimentei o Notion AI para gerar esboços e resumos de projetos e ele não decepcionou!

Melhores recursos do Notion

Permite vincular facilmente a outras páginas; basta digitar @ para vincular suas anotações ou roteiro em um documento

Manter o conteúdo atualizado automaticamente em vários lugares usando o recurso Synced Blocks, e as alterações aparecerão em todos os lugares

Usando IA, ele pode escrever em vários idiomas, como japonês, alemão, espanhol e outros

Oculte ou expanda dados extensos do projeto usando o recurso Collapsing Arrows

Limitações do Notion

Seu plano gratuito permite fazer upload de imagens, vídeos e anexos de arquivos de até 5 MB, o que é menos e carece de alguns dos recursosrecursos avançados de gerenciamento de projetos* As opções de exportação são extremamente limitadas

Preços do Notion

Gratuito: Para sempre

Para sempre Plus: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (15 avaliações)

"As empresas australianas estão buscando reformar sua organização para enfrentar os desafios, incluindo a transformação digital, a escassez de talentos e o foco na inclusão de ESG. Há uma necessidade cada vez maior de programas complexos, gerenciamento de mudanças e serviços de transformação organizacional que apoiem e aprimorem uma forte liderança e habilidades interpessoais no espaço de gerenciamento de projetos e programas." Angus Reynolds , Sócio, Gerenciamento de Programas Transformacionais, KPMG Austrália

9. Jira: melhor para atualizações visuais de status em tempo real

via Jira O Jira é uma plataforma abrangente que inclui o software Jira, o núcleo do Jira e o gerenciamento de trabalho do Jira. Quando combinados, eles fornecem assistência de gerenciamento de trabalho para empresas de todos os tamanhos.

A ferramenta permite que as equipes criem e personalizem fluxos de trabalho com base em seus requisitos específicos.

O recurso de destaque do Jira é que ele permite que as equipes priorizem e rastreiem problemas durante todo o processo de desenvolvimento, especialmente bugs e outros erros. Seus recursos de rastreamento permitem adicionar descrições, anexos e comentários nos relatórios de bugs para uma comunicação e um contexto claros.

Usando seus recursos robustos de relatório e análise, você pode visualizar a integridade do projeto, identificar tendências e acompanhar o desempenho da equipe.

Melhores recursos do Jira

Organize o trabalho em uma única visualização de lista, na qual é possível atualizar, classificar e priorizar facilmente com o recurso de edição em linha

Visualize o trabalho ao longo do tempo e os prazos do projeto usando a visualização de calendário do Jira

Use quadros de projeto para acompanhar o status das tarefas dos membros da equipe em cada etapa do fluxo de trabalho

Analise a ordem em que o projeto precisa ser feito para que você possa conhecer o problema antes que ele se torne um obstáculo com o recurso Gerenciamento de Dependências

Limitações do Jira

Ele tem dificuldade para suportar a metodologia em cascata

O excesso de personalização pode levar a fluxos de trabalho complexos, afetando a facilidade de uso

Preços do Jira

Gratuito: Para sempre

Para sempre Padrão: US$ 7,16/mês por usuário

US$ 7,16/mês por usuário Premium: US$ 12,48/mês por usuário

US$ 12,48/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Jira ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

10. Zoho Projects: Melhor para integrações e recursos avançados de relatórios

via Zoho O Zoho Projects é um dos melhores softwares de gerenciamento de projetos da Austrália, que permite agilizar os fluxos de trabalho do projeto com automação, personalização e integração. Ele pode lidar com projetos de todos os tamanhos e níveis de complexidade.

Seu recurso de Gantt chart permite dividir grandes projetos em seções pequenas e gerenciáveis e tarefas acionáveis, além de criar listas de tarefas para ajudá-lo a planejar mais detalhadamente. A plataforma também tem um recurso incorporado que permite registrar cada minuto do seu trabalho árduo, seja manualmente ou com cronômetros.

Gosto de seu funcional recurso de bate-papo incorporado, chamado de módulo Discuss, que mantém todas as conversas sobre o projeto no local de trabalho conectado, mantendo todas as informações conectadas em um só lugar.

Melhores recursos do Zoho Projects

Use o Zoho Invoice para capturar a duração do projeto e gerar faturas a partir de suas planilhas de horas automaticamente

Use sua interface de arrastar e soltar para facilitar a visualização e a implementação de novas automações

Defina as dependências entre as tarefas e atribua-as às pessoas certas usando o Zoho Projects

Limitações do Zoho Projects

O Zoho não oferece acesso aos softwares mais necessários, incluindo Google e Microsoft

Campos personalizados limitados

Preços do Zoho Projects

Grátis: Teste de 10 dias

Teste de 10 dias Premium: $3,5/mês por usuário

$3,5/mês por usuário Enterprise: US$ 7,5/mês por usuário

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.300 avaliações)

Simplifique o gerenciamento de projetos com o ClickUp

A escolha do melhor software de gerenciamento de projetos da Austrália ajuda a acelerar os planos e a execução do projeto. Além disso, essas ferramentas permitem que as empresas trabalhem de forma flexível, mesmo em meio a desafios, sem comprometer a produtividade e a comunicação entre as equipes.

Com ClickUp com o ClickUp, você pode otimizar o fluxo de trabalho da equipe, permitindo visibilidade de ponta a ponta dos projetos. Desde a definição das metas corretas até o mapeamento de um roteiro de projeto e o monitoramento de KPIs, o ClickUp tem todas as ferramentas de que você precisa para se manter produtivo. Em resumo, a incorporação de uma ferramenta como o ClickUp o ajudará a nunca perder de vista as prioridades e a entregar mais projetos com mais rapidez e dentro do orçamento. Registre-se no ClickUp gratuitamente e simplifique seu gerenciamento de projetos para ter uma visão mais clara dos negócios!