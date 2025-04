10 alternativas ao Excalidraw para colaboração em quadro branco

Lembra-se dos bons e velhos tempos em que as equipes costumavam se reunir em salas de conferência, fazer brainstorming de ideias brilhantes e discutir projetos em quadros brancos?

Com o aumento do trabalho remoto e híbrido, a colaboração em tempo real passou dos quadros brancos físicos para os virtuais. Os quadros brancos virtuais, como o Excalidraw, são ótimas ferramentas para expressar suas ideias e fazer brainstorming com suas equipes.

No entanto, o Excalidraw pode não ser adequado para todos devido a certas limitações. Por exemplo, você só pode criar um desenho por vez, o que limita o escopo da discussão. Alguns usuários também acham que a ferramenta não possui integrações.

Portanto, se estiver procurando uma alternativa confiável ao Excalidraw, você veio ao lugar certo. Vamos dar uma olhada nas 10 principais alternativas ao Excalidraw e seus recursos.

O que você deve procurar nas alternativas ao Excalidraw?

Usar um quadro branco on-line pode parecer bastante simples. No entanto, se você escolher um com uma interface complicada, isso pode tornar seu trabalho duas vezes mais difícil. Aqui estão alguns fatores importantes que você deve considerar ao procurar alternativas para o Excalidraw:

Colaboração em tempo real: Verifique as funcionalidades, como edição simultânea, opção de bate-papo, comentários para atribuição de tarefas e rastreamento do cursor ao vivo

Facilidade de uso: Escolha uma ferramenta que seja intuitiva e fácil de navegar. Uma interface amigável garante um fluxo de trabalho eficiente e reduz a curva de aprendizado para você e sua equipe

Personalização : Procure alternativas que ofereçam modelos, esquemas de cores e formas personalizáveis

Segurança e privacidade: Priorize ferramentas que ofereçam criptografia de ponta a ponta para proteger seus dados

Custo: Avalie o custo total das ferramentas alternativas, considerando as taxas de assinatura únicas e as despesas iniciais com recursos adicionais

As 10 melhores alternativas de uso do Excalidraw

Vamos dar uma olhada nas 10 principais alternativas do Excalidraw para melhorar a colaboração no espaço de trabalho. De recursos avançados de visualização a opções de personalização rápida, essas ferramentas oferecem tudo o que sua equipe precisa para colocar as ideias em ação.

1. ClickUp

Economize tempo e faça mais com os quadros brancos ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa para gerenciamento de projetos, que ajuda as equipes distribuídas a colaborar com eficiência, trabalhar de forma mais inteligente e economizar tempo. O recurso Whiteboard do ClickUp oferece um espaço de trabalho flexível para brainstorming, planejamento e execução de projetos. Você pode desenhar, conectar ideias, escrever notas e adicionar imagens e links para uma colaboração eficaz.

No entanto, a ideação por si só não é importante. Você precisa converter os pensamentos em itens de ação. É nesse ponto que o ClickUp Mind Maps ajuda a alinhar tarefas e ideias.

Simplifique projetos complexos mapeando fluxos de trabalho e tarefas específicas usando o ClickUp Mind Maps

Você pode usar mapas mentais para idealizar, criar estratégias e criar roteiros e fluxos de trabalho ágeis. Isso o ajuda a simplificar as tarefas, dividindo planos de projetos complexos e conectando dependências. Por exemplo, o ClickUp Processes Map Whiteboard Template é um modelo pronto para uso e personalizável que também é ótimo para iniciantes. Ele permite que você comunique facilmente os processos à equipe com uma representação visual. Você também pode personalizar status, campos e até mesmo visualizações.

Baixe este modelo Represente visualmente os fluxos de trabalho para identificar e eliminar gargalos com o modelo de quadro branco de mapa de processos do ClickUp

Se você quiser simplificar ainda mais os processos, use o modelo ClickUp Process Flow Chart. Ele ajuda a visualizar os processos diários e a acompanhar o progresso das tarefas com facilidade.

Baixar este modelo Documente processos e solucione problemas rapidamente com o modelo de fluxograma de processos do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração visual em tempo real: Compartilhe ideias e anotações e acompanhe a atividade de todos na equipe para coordenar ações

Conecte tarefas e ideias: Planeje e organize suas ideias e tarefas facilmente com o Planeje e organize suas ideias e tarefas facilmente com o ClickUp Mind Maps . Você pode criar mapas mentais com base em tarefas ou nós e organizar facilmente seus projetos arrastando ramificações em caminhos lógicos

Personalize o gerenciamento de tarefas: Faça a ponte entre a ideação e a execução criando Faça a ponte entre a ideação e a execução criando tarefas ClickUp diretamente de seus quadros brancos. Personalize seu espaço de trabalho adicionando diferentes convenções para diferentes tipos de tarefas

Obtenha links compartilháveis: Compartilhe quadros brancos com clientes ou parceiros fora de seu espaço de trabalho, mesmo que eles não tenham uma conta ClickUp

Use modelos pré-criados: Experimente modelos de quadro branco prontos para uso para criar fluxos de trabalho e fluxogramas, mapeamento de conceitos, brainstorming reverso e brainwriting

Conecte sua pilha de tecnologia: Acesse rapidamente informações do ClickUp, aplicativos conectados ou unidade local usando o recurso Acesse rapidamente informações do ClickUp, aplicativos conectados ou unidade local usando o recurso Universal Search do ClickUp

Formatar quadros brancos: Crie quadros interativos formatando o texto com faixas, manchetes, destaques e realces. Adicione também itens como formas e conectores usando a barra de ferramentas

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para alguns usuários entenderem os quadros brancos do ClickUp

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Draw.io

O Draw. io é um criador de fluxogramas versátil e um software de design on-line, usado principalmente em aplicativos da Atlassian, como o Confluence e o Jira.

Você pode criar diagramas de rede, fluxogramas, wireframes e muito mais. Sua interface fácil de usar, com muitas formas, ícones e opções de personalização, faz dele uma das alternativas mais populares do Excalidraw.

Melhores recursos do Draw. io

Use a função de pesquisa de classe para encontrar diagramas relevantes para a visualização de fluxos de trabalho

Armazene seus arquivos de diagrama em qualquer plataforma de nuvem

Colabore com vários membros da equipe em tempo real com cursores compartilhados

Forneça feedback facilmente adicionando comentários às imagens

Limitações do Draw. io

Você pode ter dificuldade para importar alguns tipos de arquivos

O software pode apresentar atrasos ao ser usado no navegador

Preços do Draw. io

Gratuito: Teste de 30 dias

Nuvem: US$ 20 por mês para 20 usuários e US$ 532,50 por mês para 2.000 usuários

Data Center: US$ 6.000 para 500 usuários e US$ 10.000 para 2.000 usuários, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do Draw. io

G2: 4. 4/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

3. Mural

via Mu ral

O Mural é uma tela virtual, onde você pode fazer brainstorming, resolver problemas e organizar ideias visualmente em tempo real com sua equipe.

A ferramenta permite que você crie e edite vários elementos, como notas adesivas, imagens e desenhos. Além disso, você pode facilmente esboçar diagramas para colaborar visualmente. Oferece soluções personalizadas de quadro branco para equipes de design, produtos, engenharia, inovação e vendas, eliminando a necessidade de vários aplicativos de colaboração em toda a organização.

Melhores recursos do Mural

Adicione ideias ou itens de ação como notas adesivas ou caixas de texto

Controle o acesso para colaborar com configurações de somente visualização, edição e facilitador

Altere as cores do texto e das notas para criar grupos e identificar padrões

Adicione ícones, GIFs e imagens com a integração do Unsplash

Limitações do mural

Talvez você ache que as integrações com outros aplicativos sejam limitadas

Acompanhar os comentários enquanto se trabalha com vários membros da equipe pode ser uma tarefa árdua

Preço do Mural

Grátis: Para sempre

Equipe+: US$ 12 por mês por usuário

Empresarial: US$ 17,99 por mês por usuário, cobrado anualmente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mural

G2: 4. 6/5 (mais de 1.365 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 120 avaliações)

4. FigJam

via FigJ am

O FigJam, desenvolvido pela Figma, é outra alternativa ao Excalidraw que permite às equipes fazer brainstorming, desenhar diagramas, projetar estratégias e criar fluxogramas e fluxos de trabalho ágeis.

Ele ajuda a criar roteiros de projetos, mapas de jornada do cliente e cronogramas de projetos. Você pode fornecer feedback em tempo real usando bate-papo por áudio e bate-papo ao vivo. O FigJam também oferece integração com IA para automatizar cronogramas de projetos e rastrear itens de ação.

Melhores recursos do FigJam

Adicione widgets de fluxo de trabalho, como tarefas do Jira, ao quadro branco

Personalize a comunicação com avatares Bitmoji personalizados

Experimente a integração de IA para fazer brainstorming de ideias ou projetar códigos

Obtenha feedback por meio de pesquisas

Limitações do FigJam

Você não poderá trabalhar em nenhuma atualização sem estar on-line

Você pode convidar membros externos por até 24 horas somente com o plano gratuito

Preços do FigJam

Grátis: Para sempre

Profissional: US$ 3 por mês por usuário

Organização: US$ 5 por mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FigJam

G2: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (25 avaliações)

5. Lucidchart

via Lucidchart

O Lucidchart é uma plataforma de colaboração visual e diagramação inteligente baseada na nuvem que capacita as equipes a dar vida às suas ideias por meio de diagramas dinâmicos, fluxogramas e visualizações.

Você pode usar cursores para colaboração ao vivo, vincular dados e sobrepor métricas em diagramas para acessar todas as informações importantes em um só lugar.

Melhores recursos do Lucidchart

Organize seus diagramas usando contêineres ou swimlanes

Adicione anotações a uma forma para manter os outros informados

Integre-o a ferramentas de espaço de trabalho populares, como Google e Atlassian

Limitações do Lucidchart

Você pode achar difícil exportar em massa para o Visio

Você pode criar apenas 60 objetos por diagrama com o plano gratuito

Preços do Lucidchart

Gratuito: Teste de 7 dias

Individual: US$ 7,95 por mês, cobrado anualmente

Equipe: US$ 27 por mês por usuário, cobrado anualmente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Lucidchart

G2: 4. 5/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Aplicativo InVision

via InVision App

O principal produto da Invision, o Freehand, é um quadro branco virtual para planejamento de projetos, ideação, formação de equipes, brainstorming, apresentação e revisão de ideias.

Ele oferece modelos personalizados para equipes de engenharia, design, TI e produtos. Você pode usar sua tela de inteligência para definir fluxos de trabalho e gerenciar projetos com perfeição.

Melhores recursos do aplicativo InVision

Transforme ideias em designs de tela usando o desenho baseado em vetor e as camadas flexíveis do InVision

Prototipar, gerenciar, revisar, refinar e testar produtos digitais sem codificação

Simplifique o gerenciamento de projetos com mais de 200 modelos pré-criados

Limitações do aplicativo InVision

A importação de pranchetas do Sketch pode ser entediante

A colaboração em equipe pode ser um desafio

Preços do aplicativo InVision

Gratuito

Freehand Pro: US$ 4,95 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do aplicativo InVision

G2: 4. 4/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

7. Jamboard

via Jambo ard

Se quiser colaborar com sua equipe em tempo real, você pode usar o Jamboard, um quadro branco digital do Google. Você pode usá-lo no dispositivo Jamboard (um quadro branco digital de 55 polegadas que funciona com os serviços do G Suite), no navegador da Web ou no aplicativo móvel.

Com o Jamboard, você pode escrever e desenhar com a caneta stylus incluída e converter seus esboços em uma imagem refinada. No entanto, o Jamboard será descontinuado em 1º de outubro de 2024.

Melhores recursos do Jamboard

Adicione facilmente ferramentas do Google Drive, como Docs, Sheets e Slides, a uma jam usando um dispositivo Jamboard

Pesquise no Google e insira imagens ou páginas da Web

Limitações do Jamboard

Ele não é compatível com o iOS

Acompanhar a contribuição de cada membro no Jamboard é tedioso

Ele oferece recursos de colaboração limitados em comparação com outras ferramentas

Preços do Jamboard

uS$ 4.999 por um monitor Jamboard, duas canetas stylus, um apagador e um suporte de parede

taxa anual de gerenciamento e suporte de US$ 600.

Avaliações e resenhas do Jamboard

G2: 4. 3/5 (68 comentários)

Capterra: 4. 3/5 (114 avaliações)

8. Collaboard

via Collaboard

O Collaboard é um quadro branco criativo e uma ferramenta de colaboração com uma sensação de desenho à mão. Ele oferece opções de desenho usando marcadores, canetas e pincéis. Você pode usá-lo para fazer brainstorming ou contar histórias.

Ele permite que você altere a cor e a fonte do texto, adicione hiperlinks a recursos relevantes, carregue documentos, adicione imagens e conecte objetos. Além disso, você pode adicionar vídeos diretamente no quadro, alterar os modos de visualização para melhorar a legibilidade e criar notas adesivas para ideias ou sugestões rápidas.

Melhores recursos do Collaboard

Planeje e navegue rapidamente pelo quadro branco para áreas específicas por meio de hiperlinks convenientes usando a tela infinita

Faça brainstorming e narre histórias usando diferentes formas e cores

Alterne para o modo escuro para melhor legibilidade

Proteja seu conteúdo adicionando senhas

Limitações do Collaboard

Talvez você não ache a interface do usuário atraente

Ele não tem uma disposição simples para incorporar mídia externa

Preços do Collaboard

Teste gratuito de 7 dias

Avançado: US$ 10 por mês por usuário, cobrado anualmente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Collaboard

G2: 4. 7/5 (92 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (114 avaliações)

9. Miro

via Mi ro

O quadro branco de ponta do Miro permite o planejamento de produtos em escala, o mapeamento mental, o mapeamento de processos, o mapeamento da jornada do cliente e a estratégia e o planejamento.

Com o Miro, você pode oferecer à sua equipe um espaço de trabalho visual, dimensionável e seguro para inovação, conectando-o a mais de 130 aplicativos. Ele permite a colaboração e o gerenciamento sem problemas, integrando automaticamente dados de planilhas e outros aplicativos em toda a pilha de tecnologia.

Melhores recursos do Miro

Estruture suas ideias com o Miro Frames na tela infinita do Miro

Compartilhe ideias anonimamente

Adicione documentação, resultados de pesquisas, vídeos e dados ao vivo de diferentes aplicativos para colaboração digital

Limitações do Miro

Não é possível salvar modelos personalizados para reutilização

Ele tem opções limitadas de fontes para notas adesivas

A interface pode ser confusa

Preços do Miro

Gratuito

Inicial: $10 por mês por usuário

Empresarial: US$ 20 por mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Miro

G2: 4. 8/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 1.500 avaliações)

10. DrawIsland

via DrawIsLa e

DrawIsland é uma ferramenta de desenho on-line para se expressar de forma criativa por meio da arte digital. Você pode criar GIFs, adicionar texto a imagens, usar diferentes formas para criar esboços e alterar cores e fontes.

Ele também tem uma interface intuitiva e oferece várias ferramentas de desenho, incluindo pincéis, canetas e formas. Você pode começar a trabalhar com o DrawIsLand diretamente on-line, sem qualquer registro ou instalação.

Melhores recursos do DrawIsland

Escolha entre quatro tamanhos de tela diferentes por padrão (200200, 400400, 800 400, 1024768 pixels) e uma opção personalizada para personalizar o tamanho

Gerar animações usando imagens

Importe imagens facilmente para alterar seu tamanho ou adicionar texto a elas

Limitações do DrawIsland

As animações podem ser geradas usando apenas até 10 quadros

Você pode salvar imagens somente no formato png

Ele não oferece suporte ao compartilhamento de imagens nas mídias sociais

Preços do DrawIsland

Grátis

Avaliações e resenhas do DrawIsland

G2: NA

Capterra: NA

