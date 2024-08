10 melhores ferramentas de AIOps para monitoramento e operações em 2024

A natureza em constante evolução das operações de TI e a crescente complexidade dos ambientes tecnológicos modernos claramente explicam a necessidade de ferramentas de AIOps. AIOps, ou Inteligência Artificial para Operações de TI, usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para aprimorar e automatizar várias tarefas de operação de TI.

As plataformas de AIOps são projetadas para analisar e interpretar os dados gerados a partir de vários Ferramentas de operações de TI e plataformas, fornecendo garantia de serviço e insights, automatizando tarefas de rotina e ajudando as organizações a detectar e resolver problemas com mais eficiência.

Isso ajuda na integridade do serviço e na disponibilidade contínua do serviço, garantindo uma experiência digital ideal e altos níveis de satisfação do cliente.

Como um profissional de TI moderno, você deseja implantar a melhor plataforma de AIOps para a sua empresa. Após uma pesquisa minuciosa, escolhemos a dedo as principais soluções de software de AIOps para você.

O que você deve procurar nas ferramentas de AIOps

Há uma série de plataformas de AIOps no mercado, e tudo pode ficar um pouco confuso quando você tenta selecionar uma que melhor atenda às necessidades da sua empresa.

Mas não se preocupe! Reunimos uma lista de parâmetros inegociáveis que você deve procurar ao avaliar as ferramentas de AIOps, independentemente da sua Caso de uso de IA :

**Recursos de aprendizado de máquina: Avalie os algoritmos e modelos de aprendizado de máquina usados pela ferramenta para detecção de anomalias, descoberta de padrões e análise preditiva

Automação e correção: Determine os recursos da ferramenta para automatizar tarefas de rotina, resposta a incidentes e ações de correção

Determine os recursos da ferramenta para automatizar tarefas de rotina, resposta a incidentes e ações de correção Integração e fontes de dados: Avalie a capacidade de integração da ferramenta com a infraestrutura de TI, os sistemas de monitoramento e as fontes de dados existentes

Avalie a capacidade de integração da ferramenta com a infraestrutura de TI, os sistemas de monitoramento e as fontes de dados existentes Análise da causa raiz: Avalie a capacidade da ferramenta de realizar uma análise eficaz da causa raiz, ajudando a identificar os problemas subjacentes que causam os incidentes

Avalie a capacidade da ferramenta de realizar uma análise eficaz da causa raiz, ajudando a identificar os problemas subjacentes que causam os incidentes Escalabilidade: Considere a escalabilidade da plataforma de AIOps para garantir que ela possa lidar com o volume de dados gerados por ambientes de TI grandes e complexos. A ferramenta escolhida deve ser capaz de suportar o crescimento de sua organização

Considere a escalabilidade da plataforma de AIOps para garantir que ela possa lidar com o volume de dados gerados por ambientes de TI grandes e complexos. A ferramenta escolhida deve ser capaz de suportar o crescimento de sua organização Gerenciamento de alertas: Examine como a ferramenta lida com alertas e incidentes e se ela pode priorizar e correlacionar alertas de forma inteligente

Examine como a ferramenta lida com alertas e incidentes e se ela pode priorizar e correlacionar alertas de forma inteligente Facilidade de uso: Avalie a interface do usuário e a experiência geral do usuário para garantir que a ferramenta seja fácil de usar

Avalie a interface do usuário e a experiência geral do usuário para garantir que a ferramenta seja fácil de usar Custo e ROI: Avalie o possível retorno sobre o investimento (ROI) com base nos recursos da ferramenta para melhorar a eficiência operacional e reduzir o tempo de inatividade

Avalie o possível retorno sobre o investimento (ROI) com base nos recursos da ferramenta para melhorar a eficiência operacional e reduzir o tempo de inatividade Segurança: Avalie como a ferramenta lida com dados confidenciais e se ela oferece recursos para aumentar a segurança

Avalie como a ferramenta lida com dados confidenciais e se ela oferece recursos para aumentar a segurança **Conformidade: certifique-se de que a ferramenta AIOps adere às práticas recomendadas de segurança e está em conformidade com as normas de privacidade de dados relevantes do setor

As 10 melhores ferramentas de AIOps para usar em 2024

Agora que você tem seus parâmetros de avaliação em mãos, dê uma olhada nesta pequena lista das principais ferramentas de AIOps. Todas essas ferramentas podem melhorar a agilidade e aumentar o desempenho de suas equipes de operações de TI.

1. ClickUp

Gerencie suas operações de TI com facilidade e eficiência, aproveitando o poder do ClickUp Brain

O ClickUp é uma plataforma de produtividade multifuncional, alimentada por IA, que permite criar e gerenciar todas as operações do local de trabalho (inclusive as das equipes de TI), processos de negócios e sistemas. Tudo em um único espaço de trabalho colaborativo.

A ferramenta de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain, é a primeira rede neural do mundo conectando o conhecimento de sua empresa documentos, tarefas e pessoas com IA.

O Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain aumenta sua produtividade, reduzindo a necessidade de pesquisar informações. Pergunte qualquer coisa sobre seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp e obtenha respostas detalhadas em segundos.

Com o AI Project Manager do ClickUp Brain, você pode facilmente automatizar tarefas rotineiras de TI, priorizar atividades de missão crítica e acompanhar o progresso de sua equipe, configurar fluxos de dados e gerar alertas em tempo real - todos ingredientes essenciais para uma equipe de software bem-sucedida.

Além disso, ao conectar o ClickUp a outras plataformas de operações de IA, como New Relic, Datadog, Prometheus etc., você pode gerenciar todos os seus sistemas de rastreamento, monitoramento e resposta a incidentes em uma única plataforma. Chega de alternar entre uma dúzia de guias!

Para que as operações de TI sejam eficientes, você deve ser capaz de analisar os dados e identificar sistematicamente as possíveis lacunas nos processos. Se a ideia de planejar e executar um projeto dessa envergadura em toda a organização o deixa sobrecarregado, não fique!

Comece com este aplicativo pronto para uso Modelo de resultados da análise de dados do ClickUp . Ele simplifica o processo de coleta e estruturação de informações relevantes de fontes precisas. É especializado na execução de análises de dados rápidas e visualização de insights de dados .

Aproveite o modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp para sistematizar a análise de grandes volumes de dados históricos de sua organização

Depois de identificar possíveis lacunas em seus processos de TI, você provavelmente precisará tomar decisões críticas para preparar sua infraestrutura de TI para o futuro.

Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp pode ser útil para ajudá-lo a avaliar todas as escolhas possíveis de forma objetiva.

Aproveite o modelo de documento da estrutura de tomada de decisão do ClickUp para dar à sua equipe uma vantagem inicial

melhores recursos do #### ClickUp

Use prompts predefinidos ou crie seus próprios prompts para gerar relatórios, resumos de projetos, conclusões de reuniões e muito mais com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Gere insights a partir de grandes conjuntos de dados usando o processamento de linguagem natural do ClickUp Brain para acelerar e melhorar a tomada de decisões e a resolução de problemas

Beneficie-se de mais de 100 funções específicas Solicitações de IA para ajudar em diferentes cenários de tomada de decisão

Simplifique as operações usando a automação de tarefas integrada ou crie a sua própria automação sem dependências de código

Trabalhe de forma eficiente com todas as suas plataformas de operações de TI favoritas, ferramentas de monitoramento existentes e aplicativos úteis como Zapier, Make e Webhooks por meio de integrações no ClickUp

Limitações do ClickUp

Os usuários de primeira viagem podem precisar de tempo para se acostumar com toda a extensão de recursos que o ClickUp oferece

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 7/mês por usuário (cobrado anualmente) Empresarial: $12/mês por usuário (cobrado anualmente)

$12/mês por usuário (cobrado anualmente) Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Splunk

via Splunk O Splunk é uma solução de análise de dados que monitora e resolve problemas em diversos sistemas. Ele é aplicável para identificar problemas em servidores, aplicativos e dispositivos de rede.

Além disso, o Splunk facilita a criação de relatórios e painéis para representar os dados visualmente para o monitoramento do desempenho.

O Splunk IT Service Intelligence (ITSI) utiliza o aprendizado de máquina para analisar e correlacionar dados de várias fontes, fornecendo percepções acionáveis em tempo real sobre seu ambiente de TI, desempenho e problemas potenciais.

Com a Splunk, você obtém uma plataforma unificada de segurança e observabilidade para manter intacta a sua resiliência de nível empresarial.

Melhores recursos do Splunk

Antecipe-se aos principais problemas detectando e corrigindo as principais ameaças antes que elas resultem em um dispendioso tempo de inatividade

Nunca comprometa seus serviços de missão crítica, restaurando-os em minutos, garantindo que suas equipes permaneçam produtivas e que seus clientes tenham uma experiência sem problemas

Obtenha visibilidade em tempo real e insights acionáveis para que você possa criar cadências de resposta estanques e reforçar continuamente a resiliência de seus negócios

Integre-o com o ClickUp para trazer todos os seus dados de operações de TI para sua plataforma de gerenciamento de tarefas

Limitações do Splunk

Pode ficar caro quando os volumes de dados são altos

O recurso de alerta em tempo real pode ser melhorado

Preços do Splunk

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Splunk

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

3. GrandePanda

via BigPanda A BigPanda é uma plataforma de AIOps que usa IA para correlacionar e priorizar alertas, automatizar o gerenciamento de incidentes e simplificar as operações de TI para uma resolução mais rápida de problemas.

O que diferencia a Big Panda é que ela usa a AIOps para compilar e classificar alertas de várias ferramentas de monitoramento, como Icinga, ThousandEyes, Prometheus etc., ajudando as equipes de TI a se concentrarem em problemas críticos e a reduzirem a fadiga de alertas.

Isso é bastante útil para reduzir o ruído e permitir que as equipes se concentrem nos problemas mais críticos.

Melhores recursos do BigPanda

Obtenha incidentes acionáveis em tempo real antes que eles possam se transformar em grandes interrupções. O BigPanda consolida informações de várias ferramentas de entrada e as correlaciona usando aprendizado de máquina

Agilize seu processo de correção. O BigPanda se integra a ferramentas externas como Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow etc. para automatizar e simplificar a resposta a incidentes

Utilize painéis de controle fáceis de usar e personalizáveis para manter sua liderança atualizada sobre como os processos de TI estão sendo simplificados

Limitações do BigPanda

O suporte e o tempo de resposta precisam ser melhorados

Os usuários experimentam lentidão ocasional

Preços do BigPanda

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do BigPanda

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. DynaTrace

via DynaTrace O DynaTrace é uma plataforma de monitoramento e observabilidade do desempenho de aplicativos que fornece insights em tempo real sobre aplicativos e infraestrutura de software. O Dynatrace usa IA para identificar e analisar automaticamente as causas-raiz dos problemas de desempenho, permitindo diagnóstico e resolução rápidos.

Um dos pontos fortes do Dynatrace é o uso avançado de inteligência artificial (IA) para análise automatizada da causa raiz. A ferramenta monitora o desempenho dos aplicativos, a integridade da infraestrutura e a experiência do usuário e, em seguida, usa a inteligência artificial para automatizar a análise da causa raiz.

O DynaTrace é compatível com tecnologias nativas da nuvem, integra-se aos processos de DevOps e oferece monitoramento de segurança e recursos de análise preditiva. A plataforma ajuda suas equipes de engenharia a melhorar a qualidade do código, aprimorar o desempenho geral e a confiabilidade do sistema e simplificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Melhores recursos do DynaTrace

Alinhe suas operações de TI aos objetivos estratégicos da empresa, correlacionando o desempenho do seu aplicativo com as principais métricas da empresa

Beneficie-se do monitoramento em tempo real do DynaTrace e da análise avançada orientada por IA para melhorar sua observabilidade e a identificação de problemas em caso de contextos complicados

Aproveite o assistente virtual que ajuda de forma inteligente a encontrar possíveis causas-raiz de distúrbios

Conecte todos os seus dados do Dynatrace com seus fluxos de trabalho diários no ClickUp por meio de uma integração simples

Limitações do DynaTrace

A instalação e a configuração do sistema são demoradas e complexas

A experiência do usuário não é muito intuitiva e pode ser melhorada

Preços do DynaTrace

Monitoramento da experiência digital: Preço por hora

Preço por hora Monitoramento de infraestrutura: Preço por hora

Preço por hora Monitoramento de pilha completa: Preço por hora

Avaliações e opiniões sobre o DynaTrace

G2: 4,5/5 (mais de 1200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

5. PagerDuty

via PagerDuty O PagerDuty é um plataforma de gerenciamento de incidentes projetada para ajudar as organizações a responder e resolver problemas críticos em suas operações digitais.

A plataforma é um hub central para operações digitais em tempo real, agregando sinais de várias ferramentas de monitoramento, aplicativos e sistemas.

O PagerDuty também fornece análises avançadas e percepções acionáveis para ajudar as organizações a aprender com os incidentes, identificar padrões, otimizar o desempenho e melhorar continuamente seus processos operacionais.

Melhores recursos do PagerDuty

Automatize o processo de resposta a incidentes, permitindo que suas equipes detectem, façam a triagem e resolvam os incidentes mais rapidamente

Notifique as partes interessadas certas no momento certo, simplificando a comunicação e a colaboração em cenários críticos

Aumente o tempo de resposta, dando às suas equipes a flexibilidade de reconhecer e responder a incidentes diretamente de seus dispositivos móveis com a ajuda do aplicativo móvel PagerDuty

Consolide todas as suas operações de TI, gerenciamento de incidentes e processos de gerenciamento de tarefas diárias em uma plataforma unificada, aproveitando a integração do PagerDuty com o ClickUp

Limitações do PagerDuty

A UI pode ser confusa para um usuário iniciante

Os recursos de relatório podem ser aprimorados

Preços do PagerDuty

Gratuito até 5 usuários por mês

até 5 usuários por mês Profissional: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Empresarial: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Operações digitais: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o PagerDuty

G2: 4,5/5 (840+ avaliações)

4,5/5 (840+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

6. AppDynamics

via AppDynamics O AppDynamics da Cisco coloca as equipes de TI no centro dos negócios. Como uma plataforma de AIOps, o AppDynamics usa IA/ML para automatizar vários aspectos das operações de TI.

A plataforma usa análise avançada orientada por IA para detectar anomalias, prever possíveis problemas e correlacionar automaticamente dados de diversas fontes para identificar as causas básicas dos problemas.

Os recursos de AIOps da AppDynamics contribuem para o gerenciamento eficiente e proativo das operações de TI, fornecendo automação e inteligência em ambientes de TI modernos.

Melhores recursos do AppDynamics

Habilite a dinâmica em nível de código, permitindo que seus desenvolvedores identifiquem gargalos e otimizem o código do aplicativo para aumentar a eficiência

Aproveite o recurso de monitoramento do usuário final do AppDynamics para obter insights sobre a experiência do usuário, detalhes da sessão e métricas de desempenho

Facilite a comunicação e a tomada de decisões eficazes entre funções e equipes, configurando painéis de relatórios personalizados que atendam a várias necessidades de monitoramento de desempenho

Monitore e rastreie transações comerciais para identificar áreas de otimização

Limitações do AppDynamics

A instalação e a configuração iniciais são complexas e demoradas

Os usuários de primeira viagem podem levar algum tempo para se acostumar com os recursos da plataforma

Preços do AppDynamics

Infrastructure Monitoring Edition: $6/mês por núcleo de CPU

$6/mês por núcleo de CPU Premium Edition: $33/mês por núcleo de CPU

$33/mês por núcleo de CPU Enterprise Edition: $50/mês por núcleo de CPU

$50/mês por núcleo de CPU Enterprise Edition para soluções SAP: $95/mês por CPU Core

AppDynamics ratings and reviews

G2: 4,3/5 (370+ avaliações)

4,3/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

7. Moogsoft

via Moogsoft A Moogsoft é uma ferramenta de AIOps que aprimora a detecção, o gerenciamento e a resolução de incidentes de TI. A plataforma aproveita a IA/ML para detectar e correlacionar incidentes em ambientes de TI complexos automaticamente.

A Moogsoft se esforça para garantir a disponibilidade contínua de dados de eventos com redução automatizada de ruído, correlação e colaboração em seus fluxos de trabalho de incidentes.

Melhores recursos do Moogsoft

Identifique desvios do comportamento normal nos sistemas de TI com seu recurso de detecção de anomalias

Aplique tecnologias de IA e ML para descobrir padrões e evitar sua recorrência

Automatize seu fluxo de trabalho de gerenciamento de incidentes e devolva tempo às suas equipes de TI para que se concentrem nas tarefas mais críticas

Limitações do Moogsoft

Relativamente pouco conhecida em termos de avaliações e classificações

Os recursos de aprendizado de máquina poderiam ser melhores

Preços do Moogsoft

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Moogsoft

G2: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

4,5/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: Indisponível

8. LogicMonitor

via Monitor de lógica O LogicMonitor é uma plataforma abrangente de monitoramento e observabilidade de infraestrutura de TI baseada em nuvem.

O melhor dessa plataforma é que ela permite que as organizações obtenham insights em tempo real sobre o desempenho e a integridade de toda a pilha de TI, incluindo redes, servidores, aplicativos e recursos de nuvem.

A plataforma fornece alertas proativos, painéis personalizáveis e análises preditivas para ajudar as equipes de TI a identificar e resolver problemas rapidamente, garantindo o desempenho ideal, minimizando o tempo de inatividade e apoiando a confiabilidade geral da TI.

Melhores recursos do LogicMonitor

Beneficie-se da descoberta automatizada e dos modelos de monitoramento pré-configurados para simplificar a implementação e o gerenciamento do monitoramento em diversos ambientes

Minimize o MTTR (tempo médio de recuperação) garantindo a conectividade e a visibilidade em tempo real dos sistemas de TI

Garanta um monitoramento robusto do desempenho dos aplicativos

Limitações do LogicMonitor

Pode ser caro para empresas menores

Preços do LogicMonitor

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LogicMonitor

G2: Indisponível

Indisponível Capítulo: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Datadog

via Datadog A Datadog é uma plataforma de monitoramento e análise preditiva baseada em nuvem que oferece observabilidade abrangente da infraestrutura de TI, dos aplicativos, dos registros e muito mais de uma organização.

A ferramenta ajuda as organizações a impulsionar iniciativas de transformação digital.

O principal diferencial do Datadog está em sua capacidade de oferecer visibilidade de ponta a ponta em toda a pilha de tecnologia, permitindo que as organizações monitorem, solucionem problemas e otimizem o desempenho de seus sistemas e aplicativos em tempo real.

Melhores recursos do Datadog

Lidar com os requisitos de monitoramento mesmo quando seus sistemas de TI são dimensionados e se tornam mais complexos. O Datadog foi projetado para evoluir de acordo com as necessidades crescentes de sua organização

Aproveite os recursos avançados de aprendizado de máquina do Datadog para detectar anomalias logo no início, antes que elas se manifestem como problemas

Identifique problemas de desempenho e garanta uma experiência positiva para o usuário com a ajuda dos recursos de monitoramento sintético do Datadog

Combine a observabilidade com seus fluxos de trabalho diários de gerenciamento de tarefas, conectando o Datadog ao ClickUp

Limitações do Datadog

O conjunto exaustivo de recursos pode dificultar o início de novos usuários

Pode ser caro para equipes e empresas maiores

Preços do Datadog

Gratuito até 5 hosts

até 5 hosts Pro: A partir de US$ 15/mês por host

A partir de US$ 15/mês por host Enterprise: A partir de US$ 23/mês por host

Datadog ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 440 avaliações)

4,3/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

10. Borda Delta

via Delta da borda O Edge Delta processa seu big data em tempo real, eliminando os silos de dados. Sua arquitetura distribuída permite armazenar e pesquisar qualquer volume de dados sem comprometer os custos ou o desempenho.

Um dos recursos de destaque do Edge Delta é sua ênfase na computação de ponta e no processamento em tempo real de dados de observabilidade.

Ao analisar os dados na borda, as organizações podem obter insights imediatos sobre o desempenho de seus aplicativos e sistemas, permitindo uma resposta mais rápida aos problemas e melhorando a eficiência operacional geral.

Essa abordagem é particularmente vantajosa para aplicativos com arquiteturas distribuídas e para aqueles que utilizam a infraestrutura de computação de borda.

Os melhores recursos do Edge Delta

Desfrute de um controle inigualável sobre o processamento de dados no nível do agente

Aumente sua capacidade de pesquisar rapidamente em todos os seus dados, pois a ferramenta pode ingerir todos os dados como dados de objeto, desbloqueando o armazenamento de dados de baixo custo

Encaminhe seus dados de forma independente do fornecedor para um ou vários destinos de streaming

Gerencie seus pipelines facilmente com um fluxo de trabalho do tipo apontar e clicar, substituindo arquivos de configuração complexos

Limitações do Edge Delta

Tem desafios de escalabilidade

Preços do Edge Delta

Profissional: US$ 0,20 por GB

US$ 0,20 por GB Enterprise: Preços personalizados

Edge Delta avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Automatize e simplifique seus processos de TI com AIOps

Uma solução eficaz de AIOps pode finalmente trazer essa iniciativa visionária de transformação digital para sua organização. As ferramentas de AIOps são indispensáveis para as equipes de TI modernas que lidam com as complexidades dos ambientes de TI contemporâneos.

As ferramentas de AIOps, alimentadas por modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, abordam os desafios apresentados por infraestruturas complexas, grandes volumes de dados e a necessidade de detecção proativa de problemas.

A plataforma de AIOps correta, quando combinada com o ClickUp, pode automatizar e modernizar seus processos de TI. O ClickUp pode ajudar a simplificar e fortalecer sua infraestrutura de TI e ampliar a produtividade e a eficiência da equipe em todos os níveis. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!