As 10 principais ferramentas de ETL para 2024: Capacitando a integração e a análise de dados

No gerenciamento de dados, "Extrair, Transformar, Carregar" não é um trio de termos técnicos - é a espinha dorsal de soluções eficientes de integração de dados. As ferramentas de ETL corretas podem transformar uma montanha de dados díspares de várias fontes de dados em uma mina de ouro de percepções acionáveis.

À medida que as fontes de dados proliferam e se tornam mais complexas, as ferramentas de ETL estão se tornando cada vez mais vitais para as organizações. Com os pipelines de ETL, é possível integrar dados brutos de diversas fontes e plataformas em dados coerentes, acessíveis e acionáveis em um data warehouse ou data lake.

Este artigo analisa as 10 principais ferramentas de ETL que os profissionais de dados podem utilizar para tornar eficaz o processo de integração de dados.

O que são ferramentas de ETL?

As ferramentas de ETL ou plataformas de pipeline de dados são essenciais para o gerenciamento e a análise eficientes dos dados. O acrônimo ETL significa Extract, Transform, and Load (extrair, transformar e carregar), as três etapas essenciais da integração de dados.

Extração: Essa fase envolve a coleta de dados de várias fontes de dados, muitas vezes diferentes. Quer se trate de dados estruturados de sistemas relacionais software de banco de dados ou dados não estruturados de várias plataformas, as ferramentas de ETL podem extrair com eficiência dados de diferentes tipos para processamento posterior

Ao integrar os dados com essas três etapas, as ferramentas de ETL ajudam as organizações a consolidar seus dados de várias fontes para obter uma visão unificada. Essa visão unificada é essencial para a tomada de decisões informadas e o planejamento estratégico.

A ferramenta de ETL correta pode ajudar sua organização a aproveitar todo o potencial de seus dados comerciais.

O que você deve procurar nas ferramentas de ETL?

Ao procurar as melhores ferramentas de ETL, certifique-se de que os recursos delas estejam alinhados com suas necessidades de integração de dados. Diferentes tipos de ferramentas de ETL têm seus próprios prós e contras.

Suporte para diversos tipos de dados: Boas ferramentas de ETL podem extrair dados de fontes de dados estruturadas e não estruturadas, o que as torna versáteis para diferentes processos de integração de dados

Personalização: Pequenas empresas ou startups com baixos níveis de uso de dados podem preferir uma ferramenta com muitas transformações prontas para uso. No entanto, as grandes empresas com requisitos de dados extensos podem procurar uma ferramenta de ETL que ofereça transformações personalizáveis para resolver casos de uso específicos

As ferramentas que oferecem suporte à integração de dados em tempo real são melhores para empresas que dependem de dados atualizados, como lojas de comércio eletrônico com estoque de movimentação rápida Custo: Ao considerar o custo de vários pipelines de ETL, olhe além do custo inicial e considere o custo de manutenção, treinamento etc.

Tipos de ferramentas de ETL

As ferramentas de ETL, essenciais para os processos de integração de dados, são de vários tipos, cada uma atendendo a necessidades diferentes. Vamos dar uma olhada nos principais tipos de ferramentas de ETL:

Ferramentas de ETL de código aberto: Ferramentas como o Apache NiFi são baseadas em tecnologia de código aberto e oferecem personalização e suporte da comunidade. Elas são ideais para empresas que buscam soluções flexíveis e econômicas

Ferramentas ETL baseadas na nuvem: Ferramentas como o AWS Glueare foram projetadas para data warehouses na nuvem, oferecendo escalabilidade e integração com serviços na nuvem

Ferramentas como o AWS Glueare foram projetadas para data warehouses na nuvem, oferecendo escalabilidade e integração com serviços na nuvem Ferramentas ETL empresariais: Ferramentas como o Fivetran são conhecidas por sua robustez, segurança e integração com data warehouses e data lakes de nível empresarial

As 10 melhores ferramentas de ETL para usar em 2024

Vamos dar uma olhada nas 10 melhores ferramentas de ETL que você pode usar para integrar e analisar dados e atingir suas metas.

1. Apache NiFi

Processe e distribua dados com Apache NiFi , líder entre as ferramentas de ETL de código aberto

O Apache NiFi, parte integrante do cenário moderno de integração de dados, destaca-se como uma poderosa ferramenta de ETL de código aberto para gerenciar grandes conjuntos de dados de diversas fontes de dados. Ele se destaca na automação do fluxo de dados entre sistemas, o que o torna um recurso valioso para engenheiros de dados que buscam melhorar a qualidade dos dados e otimizar os pipelines de dados. É escalonável tanto horizontal quanto verticalmente.

Melhores recursos do Apache NiFi:

Lidar com volumes muito grandes de dados com facilidade

Integrar dados de várias fontes de dados, estruturadas e não estruturadas

Comece a trabalhar de forma rápida e fácil com sua interface intuitiva de arrastar e soltar, simplificando o complexo processo de integração de dados

Trabalhe sem estresse com seus recursos robustos de transformação de dados, garantindo alta qualidade de dados e compatibilidade com qualquer data warehouse

Limitações do Apache NiFi:

A configuração pode ser complexa para iniciantes ou para quem não tem experiência com soluções de integração de dados

Pode ser necessário um ajuste fino para obter o desempenho ideal com grandes volumes de dados ETL

Preços do Apache NiFi:

Código aberto: Gratuito para uso

Apache NiFi ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (24 avaliações)

4,2/5 (24 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Hadoop

como_ Apache Hadoop a arquitetura HDFS do Apache funciona

Apache O Hadoop é uma estrutura de software de código aberto que usa clustering para gerenciar conjuntos de dados muito grandes. É um dos principais participantes do processamento de Big Data, destacando-se no gerenciamento de grandes volumes de dados não estruturados. Reconhecido por seus recursos de computação distribuída, é a principal escolha dos engenheiros de dados para o gerenciamento robusto de dados.

Os melhores recursos do Hadoop:

Lidar com eficiência com a integração de dados em grande escala em clusters de computadores com processamento distribuído

Tenha certeza da integridade dos dados com sua alta tolerância a falhas

Dimensione conforme sua necessidade, pois ele se expande facilmente de um a milhares de servidores, cada um oferecendo computação e armazenamento locais

Gerencie diversos tipos de dados, pois ele funciona bem com dados estruturados e não estruturados

Limitações do Hadoop:

Requer muito conhecimento para ser configurado e gerenciado com eficiência

Preços do Hadoop:

Código aberto: Gratuito para uso

Classificações e análises do Hadoop:

G2: 4,4/5 (138 avaliações)

3. Jaspersoft ETL

Incorpore relatórios e painéis em seu aplicativo com eTL da Jaspersoft ferramenta

O Jaspersoft ETL, um componente da família TIBCO Software, é uma ferramenta ETL proeminente que atende às necessidades de integração de dados simples e complexas. Ela é conhecida por sua eficiência na extração de dados de várias fontes de dados e na transformação desses dados em insights significativos para data warehouses.

Os melhores recursos do Jaspersoft ETL:

Execução eficaz de operações ETL básicas e avançadas

Gerencie facilmente os fluxos de trabalho de integração de dados com sua interface gráfica amigável

Usar suas ferramentas robustas para aprimorar a qualidade dos dados e realizar transformações de dados complexas

Processar com eficiência os dados de uma série de fontes de dados, incluindo ambientes baseados em nuvem e bancos de dados tradicionais

Limitações do Jaspersoft ETL:

Embora capaz, seus pipelines de dados podem exigir otimização para lidar com conjuntos de dados muito grandes ou complexos

Preços do Jaspersoft ETL:

Código aberto: Versão comunitária gratuita disponível

Versão comunitária gratuita disponível Edições comerciais: Preços personalizados com base nos requisitos

Classificações e resenhas do Jaspersoft ETL:

Capítulo: 4,2/5 (27 avaliações)

4. Fivetran

Extraia, carregue e transforme dados com essa plataforma automatizada de movimentação de dados via

Fivetran

A Fivetran se estabeleceu rapidamente como uma das principais ferramentas de ETL para empresas com sua ferramenta de integração de dados totalmente gerenciada e fácil de usar. Conhecida por seus pipelines de dados automatizados, a Fivetran oferece suporte à integração de dados de várias fontes de dados em um data warehouse, data lake ou banco de dados na nuvem, simplificando o gerenciamento de dados.

Melhores recursos do Fivetran:

Integrar dados de forma fácil e rápida com extração e carregamento automatizados de dados

Extraia dados com eficiência e transforme-os em tempo real, garantindo a disponibilidade imediata e precisa dos dados

Transforme dados brutos em insights acionáveis com suas ferramentas poderosas

Controle o acesso à sua conta com o controle de acesso baseado em função (RBAC)

Limitações da Fivetran:

Embora automatize muitos processos, pode haver limitações em termos de personalização para solicitações complexas de integração de dados ETL

Preços do Fivetran:

Plano gratuito: Para indivíduos, gratuito até 500.000 linhas ativas mensais (MAR)

Para indivíduos, gratuito até 500.000 linhas ativas mensais (MAR) Plano inicial: Para até 10 usuários

Para até 10 usuários Plano padrão: Preços personalizados

Preços personalizados Plano Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Crítico para os negócios: Preço personalizado

Preço personalizado Implantação privada: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Fifetran:

G2: 4,2/5 (366 avaliações)

4,2/5 (366 avaliações) Capterra: 4,6/5 (20 avaliações)

5. StreamSets

Insulte seus pipelines de dados contra mudanças inesperadas somente com

SteamSets

plataforma de integração de dados

O StreamSets, uma plataforma moderna de integração de dados, fez avanços significativos no domínio da ETL. Ele é particularmente reconhecido por gerenciar com eficiência os fluxos de dados em ambientes de dados complexos e em constante evolução. Sua proficiência em integração de dados em tempo real e sua capacidade de se conectar a várias fontes de dados e depósitos fazem dela uma opção de destaque para a configuração de pipelines de dados.

Melhores recursos do StreamSets:

Gerencie com eficiência ambientes de dados dinâmicos com integração de dados em tempo real

Extraia e carregue dados facilmente de diversas fontes de dados para armazéns em nuvem e lagos de dados

Crie, implemente e gerencie pipelines de dados complexos com facilidade

Garanta altos padrões de qualidade e governança de dados em todo o seu processo de ETL

Limitações do StreamSets:

Pode apresentar uma curva de aprendizado para iniciantes em plataformas de integração de dados

Preços do StreamSets:

Versão de código aberto: Disponível gratuitamente

Disponível gratuitamente Edição Enterprise: Preços personalizados com base em seus requisitos

Classificações e análises do StreamSets:

G2: 4/5 (76 avaliações)

4/5 (76 avaliações) Capterra:4,3/5 (18 avaliações)

6. Daton por Saras Analytics

Automatize a extração segura de dados de todos os aplicativos, bancos de dados e mercados com Daton plataforma de pipeline de dados

O Daton, uma oferta da Saras Analytics, é uma ferramenta versátil entre as ferramentas de ETL. Ele é especializado em simplificar processos complexos de integração de dados, especialmente para data warehouses em nuvem, o que o torna um ativo valioso para as empresas que buscam aproveitar dados de várias fontes de dados para análises criteriosas. A Daton se posiciona como um serviço de integração de dados para empresas de comércio eletrônico.

Os melhores recursos da Daton:

Integre com eficiência dados de várias fontes de dados, incluindo data warehouses tradicionais e baseados em nuvem

Obter acesso rápido aos dados para as necessidades de business intelligence, pois seus pipelines de dados processam os dados em tempo real

Beneficie-se de um fluxo de trabalho de ETL simplificado devido à sua interface gráfica de usuário com funcionalidade de arrastar e soltar

Mantenha a qualidade dos dados com seus altos níveis de segurança e governança de dados

Limitações da Daton:

Embora robusto, ele pode oferecer personalização limitada em determinados cenários de integração de dados

Preços do Daton:

Plano de crescimento: US$ 100 por mês, oferecendo 2 milhões de linhas mensais, com linhas adicionais a US$ 60 por milhão.

US$ 100 por mês, oferecendo 2 milhões de linhas mensais, com linhas adicionais a US$ 60 por milhão. Plano Enterprise: Preços personalizados

Classificações e revisões da Daton:

G2: 4,8/5 (20 avaliações)

4,8/5 (20 avaliações) Capítulo: Indisponível

7. Cola AWS

escolha o mecanismo de integração de dados de sua preferência em_ AWS Glue para dar suporte a seus usuários e cargas de trabalho

O AWS Glue, parte do Amazon Web Services, é uma ferramenta de ETL totalmente gerenciada que automatiza a preparação e a combinação de dados de ETL para análise, aprendizado de máquina e desenvolvimento de aplicativos. Sua natureza sem servidor e a integração com o ecossistema da AWS a tornam uma solução altamente eficiente e dimensionável para as necessidades de integração de dados.

Os melhores recursos do AWS Glue:

Nunca mais se preocupe com o gerenciamento de servidores, pois esse pipeline de dados do AWS oferece integração de dados sem servidor

Gerencie e analise os dados com perfeição devido à sua integração com o ecossistema da AWS

Eleve a governança e o gerenciamento de dados com a catalogação automática de dados

Dimensione seus processos conforme necessário, pois ele pode gerenciar cenários de integração de dados em lote e em tempo real

Limitações do AWS Glue:

Pode ser caro para tarefas de processamento de dados em grande escala, com preços baseados nos recursos consumidos

Preços do AWS Glue:

Plano padrão: Preço pago conforme o uso com base nos recursos consumidos durante o processamento e o armazenamento de dados

Preço pago conforme o uso com base nos recursos consumidos durante o processamento e o armazenamento de dados Opções adicionais: O preço varia para recursos adicionais, como catalogação de dados e recursos de execução de tarefas

Classificações e análises do AWS Glue:

G2 : 4.2/5 (184 avaliações)

: 4.2/5 (184 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Informatica PowerCenter

casos de uso e serviços fornecidos por Informatica PowerCenter _data pipelines

O Informatica PowerCenter, uma parte do conjunto de produtos de integração de dados da Informatica, é amplamente reconhecido por seus recursos avançados de transformação de dados em processos de ETL. Seus pipelines de ETL podem gerenciar com eficiência grandes volumes de dados, transformar dados brutos em insights valiosos e oferecer suporte à integração de dados para data warehouses no local e na nuvem.

Os melhores recursos do Informatica PowerCenter:

Integrar dados de várias fontes de dados, incluindo data warehouses tradicionais e baseados em nuvem

Processar com eficiência grandes volumes de dados, garantindo alta qualidade e rápida transformação de dados

Gerencie fluxos de trabalho de integração de dados intrincados e transformações de dados complexas com facilidade

Garantir a integridade e a conformidade dos dados com seus recursos de governança e segurança de dados

Limitações do Informatica PowerCenter:

Sua ampla gama de recursos pode ser complexa de navegar para iniciantes

Pode ser caro, principalmente para empresas de pequeno e médio porte

Preços do Informatica PowerCenter:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Informatica PowerCenter:

G2: 4,4/5 (80 avaliações)

4,4/5 (80 avaliações) Capterra: 4,4/5 (41 avaliações)

9. Skyvia

Integre vários aplicativos em nuvem, CRMs, etc., bancos de dados e data warehouses com Skyvia O Skyvia, uma solução de ETL baseada em nuvem, ganhou popularidade por sua abordagem fácil de usar e versátil para a integração de dados. Ela é particularmente eficaz para empresas que buscam uma plataforma fácil de usar para lidar com várias tarefas de integração em lote, incluindo a conexão com diferentes data warehouses e serviços de dados em nuvem.

Os melhores recursos do Skyvia:

Acesse a plataforma de qualquer lugar, pois ela é 100% baseada na nuvem

Obtenha flexibilidade para trabalhar de acordo com suas necessidades com ferramentas específicas de cenário para replicação de dados, importação de dados, exportação de dados e sincronização de dados

Realize transformações complexas de dados em vários estágios com o Pipeline Designer

Execute seu processo de ETL sem preocupações com automação e agendamento

Limitações do Skyvia:

Embora versátil, ele pode ter limitações para lidar com conjuntos de dados extremamente grandes ou transformações de dados complexas

Alguns recursos avançados podem exigir uma curva de aprendizado ou configuração adicional

Preços do Skyvia:

Plano gratuito

Básico: US$ 19/mês

US$ 19/mês Standard: $99/mês

$99/mês Profissional: $499/mês

$499/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises da Skyvia:

G2: 4,8/5 (209 avaliações)

4,8/5 (209 avaliações) Capterra: 4,8/5 (61 avaliações)

10. Qlik Compose for Data Warehouse

Reduza drasticamente o tempo, os custos e os riscos do armazenamento de dados com Qlik Compose O Qlik Compose, parte da extensa suíte de ferramentas de análise e integração de dados da Qlik, foi projetado especificamente para automatizar o design de data warehouse e os processos de ETL. Essa ferramenta é reconhecida por sua eficiência na simplificação da integração de dados, especialmente na criação e gerenciamento de data warehouses com padrões de alta qualidade.

Melhores características do Qlik Compose:

Diminua o tempo de lançamento no mercado com design, implementação e manutenção automatizados de data warehouses

Extraia, transforme e carregue dados de forma eficiente com recursos avançados para otimizar os processos de ETL Gerencie e integre dados de uma ampla variedade de fontes de dados

Mantenha e proteja a qualidade dos dados em todos os estágios de integração e transformação de dados com uma ferramenta segura e baseada em padrões

Limitações do Qlik compose:

Alguns usuários podem achar que os recursos avançados da ferramenta exigem um período de aprendizado e adaptação

Preços do Qlik composes:

Carregador de dados do Stitch: A partir de US$ 100/mês

A partir de US$ 100/mês Integração de dados Qlik®: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Talend® data fabric: Entre em contato para obter preços

Qlik compõe classificações e revisões:

G2: 4,3/5 (mais de 120 avaliações)

4,3/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de gerenciamento de dados: ClickUp

O ClickUp se destaca como uma ferramenta abrangente para atender a todas as suas necessidades de organização e gerenciamento de dados. Enquanto as ferramentas ETL se concentram na extração e na movimentação de dados de uma fonte para um banco de dados, o ClickUp oferece uma solução de gerenciamento de dados mais holística.

A versatilidade da plataforma é evidenciada ainda mais com recursos como painel de operações , modelos de banco de dados , modelos de diagrama de fluxo de dados e até mesmo Ferramentas de IA para visualização de dados e todas elas são essenciais para o gerenciamento abrangente de dados. ClickUp Dashboards são indispensáveis para que engenheiros e analistas de dados tenham uma visão geral de alto nível de projetos, tarefas e dados. Ao personalizar os painéis com widgets como listas de tarefas, controle de tempo e até mesmo gráficos personalizados, as equipes podem monitorar a saúde e o progresso do projeto em tempo real. Esse recurso é fundamental para monitorar KPIs e tomar decisões baseadas em dados

A funcionalidade de gerenciamento de tarefas no ClickUp é robusta, permitindo uma personalização complexa com campos e status personalizados. Essa adaptabilidade permite que as equipes personalizem o fluxo de trabalho de acordo com os requisitos específicos do projeto, facilitando o acompanhamento do progresso, a categorização de tarefas com base em etapas ou prioridades e o gerenciamento eficaz de recursos

Classifique ou pesquise os campos personalizados em uma tarefa do ClickUp para ter uma visão geral dos detalhes mais importantes da tarefa Recurso de visualizações do ClickUp oferece diversas maneiras de visualizar tarefas e dados, aprimorando rastreamento de projetos e colaboração em equipe. É particularmente útil para equipes que precisam de uma abordagem flexível para gerenciar seus projetos e dados Documentos do ClickUp revolucionam a forma como as equipes criam, compartilham e mantêm documentação e wikis de projetos. Com recursos de edição colaborativa, formatação de rich text e recursos de incorporação, é uma excelente ferramenta para manter a documentação de projetos, diretrizes e relatórios de análise de dados. Solução de IA do ClickUp eleva sua funcionalidade ao resumir documentos extensos e gerar insights acionáveis. Esse recurso é um divisor de águas para os analistas de dados, ajudando-os a compreender rapidamente a essência de grandes conjuntos de dados ou relatórios e a tomar decisões informadas com mais rapidez.

Tome decisões informadas com a ajuda da IA do ClickUp Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp é particularmente útil para equipes remotas colaborarem e acompanharem projetos de análise.

Colabore e acompanhe projetos de análise com o Data Analysis Findings Template do ClickUp

Essa funcionalidade promove a comunicação contínua, garantindo que os membros da equipe possam trocar ideias facilmente, discutir descobertas e abordar quaisquer dúvidas ou preocupações sem longas cadeias de e-mail ou respostas demoradas.

Os melhores recursos do ClickUp

O ClickUp se destaca por seus painéis personalizáveis, gerenciamento versátil de tarefas e poderosa integração de IA. Vamos dar uma olhada nos recursos em detalhes.

Acompanhe todas as suas tarefas de gerenciamento de dados em um só lugar com um painel personalizável que é atualizado em tempo real

Crie fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades e automatize tarefas repetitivas com o ClickUp para economizar tempo e esforço

Comece a trabalhar rapidamente com a variedade de modelos do ClickUp

Colabore facilmente até mesmo com equipes remotas com o ClickUp Docs e Whiteboards e conduza conversas em tempo real com o ClickUp Chat

Tome decisões mais rápidas e economize tempo usando o ClickUp AI como seu ajudante em várias tarefas

Trabalhe sem estresse, com a garantia de conformidade com SOC 2 e GDPR e certificação ISO no ClickUp

acompanhe todas as suas tarefas de gerenciamento de dados em um só lugar com _o painel abrangente do ClickUp

Limitações do ClickUp

Apresenta uma infinidade de recursos e ampla personalização, o que pode inicialmente sobrecarregar os novos usuários

Pode exigir algum tempo e esforço para se familiarizar com a plataforma e navegar efetivamente por seus recursos

Preço do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Ferramentas de ETL em 2024: A Gateway to Data Mastery and Informed Decision-Making

As ferramentas de ETL automatizam processos essenciais e capacitam as organizações a aproveitar todo o potencial de seus dados. As 10 principais ferramentas de ETL de 2024, conforme discutido, oferecem uma gama diversificada de recursos - desde o manuseio de conjuntos de dados maciços até a integração de dados em tempo real - atendendo a várias necessidades organizacionais.

Juntamente com essas potências de ETL, o ClickUp é um aliado versátil, complementando os processos de ETL com seus recursos robustos de organização e gerenciamento de dados. Seja você um engenheiro de dados, analista ou líder de negócios, compreender e aproveitar essas ferramentas pode transformar sua abordagem à integração de dados, simplificar os fluxos de trabalho e impulsionar a tomada de decisões informadas, abrindo caminho para um futuro orientado por dados.

Dê o primeiro passo rumo ao domínio dos dados e à tomada de decisões informadas. Explore o ClickUp e revolucione a jornada de dados de sua organização hoje mesmo!