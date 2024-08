Diga adeus ao caos: 10 modelos gratuitos de tabelas de tarefas para uma casa organizada

Viver sob o mesmo teto com uma família agitada, especialmente com crianças no meio, pode rapidamente transformar sua casa em um turbilhão de atividades. Em vez de ficar insistindo constantemente com seus entes queridos sobre as responsabilidades deles, há uma maneira de manter tudo sob controle - uma tabela de tarefas rapidamente acessível.

É exatamente por isso que existem modelos de tabelas de tarefas! Essas ferramentas úteis o ajudam a simplificar as tarefas domésticas. Elas vêm com campos e seções predefinidos para agendamento, gerenciamento de tempo e atribuição de tarefas, tudo isso sendo totalmente adaptável à sua dinâmica familiar exclusiva. 👨‍👩‍👧‍👦

Para tornar sua vida ainda mais conveniente, compilamos uma lista dos melhores modelos de gráficos de tarefas que você pode obter gratuitamente. Vamos ver o que os torna tão bons!

O que é um modelo de tabela de tarefas?

Um modelo de tabela de tarefas é um documento pré-projetado e personalizável que o ajuda a organizar e controlar as tarefas diárias, semanais e mensais e cada uma delas responsabilidades de cada membro . Normalmente, é usado em famílias, lares compartilhados ou ambientes de sala de aula para alocar tarefas e garantir que todos os envolvidos contribuam para a conclusão tranquila da tarefa. ✅

Esses modelos são fornecidos em formatos como folhas impressas, documentos digitais ou modelos especializados aplicativos de lista de tarefas . O uso de uma tabela de tarefas pode promover o trabalho em equipe e gerenciamento de tempo, além de ensinar responsabilidade aos indivíduos, especialmente às crianças.

Os elementos comuns encontrados nos modelos de gráficos de tarefas incluem:

Lista de tarefas: Podem variar de tarefas diárias simples, como lavar a louça, a responsabilidades mais raras, como cortar a grama ou limpar a garagem Designados: Cada tarefa é normalmente atribuída a uma pessoa específica para esclarecer quem é responsável pelo quê Cronograma: Indica a frequência com que uma determinada tarefa precisa ser realizada Rastreamento: Marcas de verificação e adesivos ajudam a marcar as tarefas concluídas Recompensas ou penalidades: Isso pode incluir a obtenção de privilégios e subsídios por tarefas concluídas ou penalidades por tarefas não concluídas

O que faz um bom modelo de tabela de tarefas?

Aqui estão algumas características-chave que tornam um modelo de tabela de tarefas eficaz:

Clareza e simplicidade : O modelo deve ser fácil de entender, listando claramente as tarefas e a programação das tarefas

: O modelo deve ser fácil de entender, listando claramente as tarefas e a programação das tarefas Apelo visual : deve ser visualmente atraente, com elementos como código de cores e adesivos para torná-lo mais atraente

: deve ser visualmente atraente, com elementos como código de cores e adesivos para torná-lo mais atraente Personalização : Um bom modelo deve permitir a personalização para atender às necessidades específicas de sua família. Isso inclui adicionar ou remover tarefas, alterar os responsáveis e ajustar as programações

: Um bom modelo deve permitir a personalização para atender às necessidades específicas de sua família. Isso inclui adicionar ou remover tarefas, alterar os responsáveis e ajustar as programações Elementos de registro : o modelo deve incluir um espaço para registrar e recompensar as realizações para manter todos os envolvidos motivados

: o modelo deve incluir um espaço para registrar e recompensar as realizações para manter todos os envolvidos motivados Acessibilidade:Uma tabela de tarefas adequada deve ser acessível a toda a família. Um modelo digital é particularmente conveniente para acesso compartilhado e atualizações

10 modelos de tabela de tarefas para usar em 2024

Diga adeus ao caos das tarefas domésticas e dê as boas-vindas a um espaço de vida mais organizado e harmonioso! Selecionamos a dedo 10 modelos gratuitos de tabelas de tarefas no Canva, PDF e ClickUp para facilitar sua vida e mantê-lo motivado ao longo do caminho. Vamos nos aprofundar nos recursos úteis que esses modelos têm a oferecer! 🏊

1. Modelo de tabela de tarefas do ClickUp

Garanta que todas as tarefas pessoais ou familiares sejam feitas em tempo hábil com o ClickUp Chore Chart Template

Procurando uma maneira fácil de manter suas tarefas domésticas sob controle? Termine sua busca com o Modelo de tabela de tarefas do ClickUp ! Ele vem com espaços pré-criados para suas tarefas, seus intervalos de tempo designados, os indivíduos responsáveis por elas, notas para anotar detalhes importantes e até mesmo recompensas por concluir as tarefas. 🎁

Organize as tarefas domésticas com eficiência:

Daily Chore Chart: Dividido em seções de manhã e à tarde, classificadas por horas Tabela de tarefas semanais: Organizado por dias da semana Tabela de tarefas mensais: Ordenado por semanas, cada uma incluindo uma tabela com colunas para cada dia da semana

O modelo inclui cartas de tarefas pessoais para ajudá-lo a conquistar seu dia, semana ou mês e cartas de tarefas familiares para manter tudo em sincronia na casa. Ambos os tipos têm a mesma estrutura, com espaços dedicados para tarefas e anotações. No entanto, as tabelas de tarefas da família incluem uma coluna útil na qual você pode adicionar o nome de cada membro da família às tarefas que lhe foram atribuídas.

Essa Modelo de documento é totalmente personalizável de acordo com suas necessidades, portanto, inclua ou exclua qualquer seção que desejar. Além disso, as famílias podem conceder acesso a seus membros, permitindo que cada membro edite o modelo. Eles podem marcar as tarefas como concluídas ou adicionar novas tarefas à lista, tornando-a superinterativa e fácil de usar.

2. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Organize e acompanhe as tarefas diárias dividindo-as em tarefas matinais, vespertinas e noturnas com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Cansado de sentir sua rotina diária como um emaranhado de caos? Descubra o Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ! Esse modelo de Tarefa fácil de usar foi criado para ajudá-lo a criar hábitos e a mantê-los com sucesso usando subtarefas aninhadas e status personalizáveis. Acompanhe suas atividades diárias com os seguintes campos personalizados:

Where : Anote o local da tarefa, seja no supermercado, na casa de um amigo, na academia ou em seu restaurante favorito

: Anote o local da tarefa, seja no supermercado, na casa de um amigo, na academia ou em seu restaurante favorito Category (Categoria): Classifique as tarefas em carreira, saúde e condicionamento físico ou tarefas domésticas para saber exatamente para onde está indo o seu tempo

(Categoria): Classifique as tarefas em carreira, saúde e condicionamento físico ou tarefas domésticas para saber exatamente para onde está indo o seu tempo Contador de sequências : Acompanhe suas sequências de tarefas ou hábitos

: Acompanhe suas sequências de tarefas ou hábitos Notas: Anote lembretes extras ou razões por trás de qualquer mudança de plano

Para uma organização mais eficaz, divida seu dia em manhã, tarde e noite. Em seguida, adicione subtarefas aninhadas para cada parte do dia. Por exemplo, você pode criar uma subtarefa "Rotina noturna" e preenchê-la com tarefas como fazer o jantar, cuidar da pele e ler antes de dormir. 🌛

3. Modelo ClickUp Getting Things Done

O ClickUp Get Things Done Template, baseado no sistema GTD de David Allen, ajuda você a organizar projetos, dividindo-os em tarefas práticas com facilidade

O modelo Modelo ClickUp do Getting Things Done (GTD) torna fácil a conquista de agendas lotadas! Baseado no sistema GTD de David Allen, ele coloca ordem nas suas tarefas, reduz o estresse e aumenta a eficiência do processo por meio de uma abordagem estruturada para o gerenciamento de responsabilidades.

Esse prático modelo de Pasta está repleto de Listas e visualizações para garantir uma organização clara. Use a Lista de caixa de entrada para registrar e descrever todas as tarefas. Em seguida, estime quanto tempo elas levarão, classifique-as na escala de esforço de um a cinco e decida se elas são acionáveis.

Prefere o planejamento visual? O modelo apresenta um quadro branco personalizável com um Fluxograma GTD. Ele vem com perguntas orientadoras para ajudá-lo a examinar suas tarefas e decidir se elas estão prontas para serem executadas. 🎬

Você pode classificar suas tarefas de forma organizada aplicando tags como casa, trabalho ou criando suas próprias categorias personalizadas. Para uma classificação precisa, explore listas como

Programado no Calendário : Fornece uma visualização de calendário para suas tarefas com tempo bloqueado

: Fornece uma visualização de calendário para suas tarefas com tempo bloqueado Lista de projetos: ideal para dividir projetos complexos epriorização de tarefas *Tickler/Someday Maybe:Para tarefas que você pode concluir no futuro

Personalize o modelo para que ele se alinhe perfeitamente ao seu fluxo de trabalho GTD. Insira seus campos personalizados e abra qualquer lista na visualização Board para ver as tarefas organizadas como cartões em um quadro Kanban de arrastar e soltar. Dessa forma, você pode facilmente fazer atualizações à medida que avança. 📈

4. Modelo de tarefa de autocuidado do ClickUp

Dê a si mesmo um pouco de amor, monitorando os hábitos de bem-estar com o modelo de tarefa de autocuidado do ClickUp

Em meio às nossas agendas lotadas, é fácil deixar o autocuidado passar despercebido. Felizmente, o Modelo de tarefas de autocuidado do ClickUp está aqui para ajudá-lo a priorizar seu bem-estar com um layout pré-projetado que facilita muito o acompanhamento de sua rotina de autocuidado. 💆

Esse modelo vem com campos personalizados, um prático lista de tarefas um quadro Kanban e um calendário - tudo o que você precisa para garantir que seu bem-estar esteja no caminho certo.

Na visualização da lista de autocuidado, suas atividades são organizadas com base no tipo de bem-estar, como Mind, Body e Spirit. Você pode monitorar sem esforço suas tarefas de autocuidado diárias ou semanais, mantendo o controle do progresso delas usando os Status personalizados. Além disso, você pode priorizar e gerenciar tarefas que podem estar fora do caminho ou em espera.

O Self-Care Calendar entra em ação para ajudá-lo a manter o controle de sua agenda. Use-o para acompanhar seus marcos, agendar novas atividades e adicionar memorandos para concluir as tarefas em tempo hábil e, com isso, você estará um passo mais perto de atingir suas metas de bem-estar! 🌼

5. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments

O modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments é ótimo para os professores acompanharem as tarefas de classe e priorizarem as tarefas

A docência acarreta uma carga pesada de responsabilidades, desde a preparação da aula e a classificação até o gerenciamento de inúmeras tarefas administrativas. O Modelo de atribuições de aulas do ClickUp entra em ação, ajudando os professores a supervisionar suas aulas, fazer anotações e planejar sua jornada acadêmica, tudo em um hub central bem organizado. 👩‍🏫

O modelo inclui duas pastas separadas para os semestres de primavera e outono. Dentro de cada uma dessas pastas, você encontrará listas dedicadas a assuntos específicos, permitindo que você categorize as tarefas com base em seu status - se estão concluídas, a fazer ou em andamento.

Você também pode classificar as tarefas por Tipo de tarefa em uma lista separada para controlar facilmente o número de exames, testes ou trabalhos de cada semestre. Você pode anotar detalhes importantes, como datas de vencimento, capítulos a serem abordados e tempos estimados de conclusão. Organize seu plano de aula e os materiais de estudo de forma eficaz com duas Visualizações de documentos, uma para anotações de aula e outra para anotações de leitura.

6. Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp

Mudar de casa é chato, mas não quando você tem uma lista detalhada para verificar e se preparar para o grande dia

Não importa se você está se preparando para uma simples mudança ou para uma mudança mais complexa, fazer as malas e planejar pode ser bastante estressante. Mas não se preocupe - o Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp é seu fiel aliado na transição para sua nova casa! 🏠

Este modelo prático permite que você crie uma lista de verificação de tarefas a serem realizadas e mantém um registro do que já foi concluído . Ao abrir a visualização Task List, você terá uma visão clara das tarefas alinhadas em cada etapa da mudança, categorizadas de forma organizada no campo suspenso Moving Stage (Etapa da mudança).

Você pode priorizar e definir prazos para cada tarefa ou designar pessoas responsáveis por tarefas específicas. Além disso, há uma barra de progresso que o ajuda a acompanhar sua jornada com facilidade.

A visualização do quadro Moving Stages apresenta um quadro Kanban, no qual as tarefas se transformam em cartões que você pode embaralhar suavemente nas colunas para corresponder aos estágios de sua mudança. As tarefas são agrupadas de forma organizada pelo estágio da mudança, facilitando a organização na fase de preparação, no dia da mudança ou durante o período de acomodação.

7. Modelo de lista de tarefas para reforma de casa do ClickUp

Mantenha o controle de todas as tarefas críticas, datas de vencimento, inventário e custos com o modelo de lista de tarefas para reforma de casa do ClickUp

Uma lista bem estruturada sistema de gerenciamento de projetos para reforma da casa é a chave para controlar os custos e manter o orçamento durante as melhorias na casa. O Modelo de lista de tarefas para reforma da casa do ClickUp é a solução ideal para criar listas de tarefas para tarefas de pré-renovação e renovação real. Monitorar os orçamentos de forma eficaz, cronogramas de projetos e detalhes da empreiteira. 👷

Inclua todos os materiais necessários para seus projetos de reforma na Lista de materiais. Dessa forma, você pode acompanhar a quantidade de pincéis, tintas ou fitas necessárias, juntamente com o custo estimado e real para um gerenciamento eficiente do orçamento.

Abra a Projects List para simplificar o processo de gerenciamento de renovação com visualizações como:

All Projects List: Exibe todos os seus projetos de renovação, fornecendo detalhes essenciais como datas de vencimento, itens necessários, custo de mão de obra, materiais e o projeto como um todo Quadro de estágios do projeto: ajuda você apriorizar projetos fornecendo uma visão geral de todos os seus projetos de renovação organizados e agrupados por estágios, como On-Going (em andamento) e Completed (concluído) Calendário de projetos de reforma da casa: Fornece a você umvisualização do calendário de todas as tarefas de renovação, simplificando o controle de prazos e o reagendamento

Dê um toque pessoal ao modelo, personalizando-o com os novos campos personalizados. Preencha as listas com itens que você precisa garantir que você esteja bem organizado e tenha uma jornada de renovação econômica! 🛠️

8. Modelo de tabela de tarefas diárias do Canva

O modelo de gráfico de tarefas diárias do Canva oferece uma maneira simples de planejar e monitorar suas tarefas diárias

Se estiver procurando um método simples, mas eficiente, para acompanhar suas tarefas diárias, o Canva Daily Chore Chart Template deve dar conta do recado. Esse modelo de página única oferece seções totalmente personalizáveis para planejar suas tarefas para cada dia da semana com facilidade. 📝

O modelo oferece espaços em branco para você listar as tarefas semanais que precisa concluir, e há círculos codificados por cores correspondentes a cada dia. Use esses círculos para marcar o cronograma para cada tarefa específica .

Cada elemento é editável ou substituível, permitindo que você liberar sua criatividade . Altere as cores, substitua os círculos por uma forma diferente ou mude a fonte das letras. E se uma única página não for suficiente para sua longa lista de tarefas, você pode facilmente adicionar outra página e preenchê-la conforme necessário.

Você pode salvar esse modelo de tabela de tarefas em PDF ou JPEG, imprimi-lo e pendurá-lo na parede ou usá-lo em formato digital para atualizações fáceis e compartilhamento de links.

9. Modelo de tabela de tarefas diárias para crianças em PDF by ThirtyHandMadeDays

Certifique-se de que seus filhos realizem suas tarefas diárias e semanais facilmente com o modelo de tabela de tarefas diárias para crianças em PDF da ThirtyHandMadeDays

Ensinar aos seus filhos bons hábitos e a importância de realizar as tarefas pode, às vezes, parecer um ciclo interminável de lembretes. Felizmente, o PDF Daily Chores Chart for Kids Template da ThirtyHandMadeDays está aqui para salvar o dia.

Esse modelo inclui espaços para registros diários com círculos de várias cores atribuídos a cada dia da semana. É simples marcar quando cada tarefa deve ser concluída, seja escovar os dentes, fazer a lição de casa ou levar o lixo para fora. Além disso, há espaços na parte inferior do modelo para tarefas semanais, perfeitas para tarefas recorrentes, como limpar ou separar a roupa suja. 🧺

Como incentivo adicional, seus filhos podem esperar por uma recompensa especial quando tiverem preenchido todas as bolhas no final da semana.

10. Modelo de tabela de tarefas para crianças em PDF do PDFfiller

O PDF Chore Chart For Kids Template do PDFfiller ajuda você a organizar e controlar com eficiência as tarefas diárias e semanais dos seus filhos

O PDF Chore Chart for Kids Template do PDFfiller é uma ferramenta útil para a criação de tabelas de tarefas personalizadas para crianças, para que você possa recuperar algum tempo livre e, ao mesmo tempo, ensinar aos seus filhos responsabilidades pessoais, controlando as tarefas básicas.

Veja como funciona:

Selecione tarefas adequadas à idade de seu filho, como arrumar a cama, pôr a mesa ou alimentar o cachorro

Atribua a cada criança tarefas específicas de acordo com sua idade e habilidades (se houver vários filhos na casa)

Estabeleça um cronograma de tarefas seja diário, semanal ou mensal

Adapte o modelo de acordo com suas necessidades, modificando o texto, adicionando novos elementos ou reorganizando as páginas

Certifique-se de exibir essa tabela de tarefas imprimível em algum lugar facilmente visível, como na geladeira ou em um quadro de avisos para que ele sirva como um lembrete diário para seus filhos. Para garantir que eles cumpram o cronograma, experimente usar adesivos ou dar pequenas recompensas pela conclusão constante das tarefas. 🏅

Fique por dentro de suas tarefas com um modelo de tabela de tarefas para impressão gratuito

É fato que fazer uma tarefa por dia mantém o caos sob controle, mas garantir que essas tarefas sejam concluídas prontamente garante um senso de ordem duradouro. Com as melhores tabelas de tarefas gratuitas para impressão, você pode facilmente planejar e acompanhar todas as suas metas e tarefas, alcançando a harmonia doméstica com o mínimo de esforço!

Nunca perca sua vantagem organizacional, não importa a situação, com acesso a mais de 1.000 modelos na seção Biblioteca de modelos do ClickUp ! Mergulhe em um mundo de modelos prontos listas de tarefas , poderoso ferramentas de gerenciamento de projetos e modelos de priorização para gerenciar tarefas como um profissional. 😎