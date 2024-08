Domine seu tempo: os 10 melhores aplicativos de calendário para Mac em 2024

À medida que envelhecemos, muitos de nós sentem que o tempo está passando correndo cada vez mais rápido . Embora os cientistas não consigam explicar a razão exata desse fenômeno, uma coisa é certa: precisamos fazer algo a respeito! ⌛

Ter mais consciência de como você organiza suas atividades pode ajudá-lo a recuperar o controle do seu tempo. Em vez de deixar as horas passarem, você pode aproveitar ao máximo cada dia com planejamento cuidadoso por meio de aplicativos de calendário.

Se estiver usando um computador Apple, você veio ao lugar certo - elaboramos uma lista dos 10 melhores aplicativos de calendário para Mac.

Depois de ler sobre seus recursos mais notáveis, deficiências e preços, você poderá escolher o companheiro de calendário perfeito para suas necessidades pessoais ou profissionais.

O que são aplicativos de calendário para Mac?

Os aplicativos de calendário para Mac são ferramentas projetadas para ajudar as pessoas que usam computadores Apple a gerenciar o tempo com eficiência. Esses aplicativos podem ser usados em contextos pessoais ou comerciais, por indivíduos ou equipes.

Ao visualizar sua agenda com um calendário, você pode ficar por dentro de todos os eventos futuros, desde aniversários até prazos de projetos. Os aplicativos de calendário também permitem agendar reuniões e compromissos com eficiência, evitando sobreposições.

Os calendários digitais oferecem muitos benefícios em comparação com os calendários tradicionais em papel, incluindo notificações de lembretes e sincronização entre diferentes dispositivos. 🔄

O que você deve procurar nos aplicativos de calendário para Mac?

Ao escolher um aplicativo de calendário para seu dispositivo Mac, preste atenção ao seguinte:

Recursos: Os aplicativos de calendário existem em um amplo espectro, variando de simples e minimalistas a altamente especializados e repletos de recursos. Escolha um aplicativo de calendário que atenda às suas necessidades específicas Interface: Como você depende dele diariamente, seu aplicativo de calendário deve ter um design atraente e intuitivo, permitindo que você visualize e crie eventos facilmente. Ele deve parecer organizado mesmo quando sua agenda estiver cheia Personalização: Em relação ao ponto anterior, você deve ser capaz de alterar a aparência da interface do calendário e alternar entre visualizações diárias, semanais e mensais Integração: Opte por um aplicativo de calendário que se integre perfeitamente a outras ferramentas que você usa, como clientes de e-mail,software de gerenciamento de projetosousistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS)5. Compartilhamento: Ter a capacidade decompartilhar seu calendário e eventos individuais com outras pessoas é fundamental quando se trabalha em equipe

10 melhores aplicativos de calendário para Mac para usar em 2024

Com tantos aplicativos de calendário para Mac à sua disposição, pode ser difícil descobrir quais deles valem seu tempo. Esta lista dos 10 melhores tem como objetivo simplificar o processo, apresentando as melhores opções disponíveis, ajudando-o a encontrar a ferramenta perfeita para agilizar sua programação e aumentar suas habilidades de gerenciamento de tempo. ☝️

Arraste facilmente tarefas na visualização do calendário para editar datas de vencimento, criar novas tarefas ou removê-las no ClickUp

Embora ofereça todas as funcionalidades de um aplicativo de calendário, o ClickUp é muito mais do que isso. É um aplicativo abrangente e gratuito ferramenta de gerenciamento de projetos que pode tornar qualquer tarefa ou processo mais eficiente . Faça o download do aplicativo ClickUp para Mac e use a visualização Calendar para agendar e reagendar qualquer evento com uma simples ação de arrastar e soltar. Você já tem uma agenda que deseja usar? Você pode integrar o ClickUp com seu iCloud Calendar para continuar de onde parou.

O Visualização do calendário do ClickUp é altamente personalizável - você pode escolher exatamente o que deseja ver com exibições diárias, semanais e mensais, codificação por cores de tarefas e filtros. Para colaborar com outras pessoas convide-os para visualizar e editar ou adicione comentários às tarefas.

Se você não tiver certeza de como começar organizar seu tempo use os recursos prontos Modelo de planejamento de calendário do ClickUp que pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo essa incrível visualização. 🗓️

Melhores recursos do ClickUp

Integra-se com o Calendário do iCloud

Visualizações diárias, semanais e mensais

Agendamento e reagendamento por arrastar e soltar

Filtros e configurações avançadas de personalização

Compartilhamento, controles de acesso e comentários de tarefas para colaboração

Outras exibições paragerenciamento de tempocomo Gantt, Linha do tempo e Carga de trabalho

Estimativas, controle e relatórios de tempo

Limitações do ClickUp

Integração unidirecional com o iCloud Calendar

Gerenciar vários calendários ao mesmo tempo pode ser complicado em alguns casos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível nos planos Ilimitado e superiores por US$ 5/Workspace

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Calendário do iCloud

Via: calendário do iCloud Se você é um ávido usuário da Apple, provavelmente já se deparou com o iCloud Calendar. Com sincronização perfeita em todos os dispositivos Apple, esse aplicativo de calendário tem um design minimalista exclusivo e é fácil de usar. Você pode configurar eventos com apenas alguns cliques e compartilhá-los de forma pública ou privada com mais alguns.

O aplicativo de calendário da Apple também pode preencher automaticamente os detalhes dos eventos depois que você fornecer as informações principais, mostrando a localização exata em um mapa e o clima previsto para aquele dia. 🌤️

Além de sua simplicidade incomparável, o benefício mais notável do iCloud Calendar é a capacidade de criar calendários para diferentes aspectos de sua vida e alternar eventos entre eles.

Melhores recursos do iCloud Calendar

Simples e fácil de usar

Capacidade de gerenciar vários calendários de uma só vez

Convite para eventos com rastreamento de respostas

Seleção de fuso horário

Preenche automaticamente os detalhes do evento

Visualização diária, semanal e mensal

Opção de datas lunares chinesas

Limitações do iCloud Calendar

Falta de alguns recursos avançados

Pode ser difícil compartilhar o calendário com pessoas que não usam dispositivos Apple

Preços do iCloud Calendar

Gratuito com o iCloud

Avaliações e resenhas do iCloud Calendar

G2 : 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 100 avaliações) TrustRadius: 8.4/10 (mais de 30 avaliações)

3. OcupadoCal

Via: OcupadoCal Como o próprio nome sugere, o BusyCal foi projetado para economizar o precioso tempo de quem tem agendas lotadas. O aplicativo permite importar calendários de várias fontes, como iCloud e Google, e gerenciá-los em um só lugar, para que você não precise alternar entre aplicativos.

Outra grande economia de tempo é a capacidade do BusyCal de criar eventos usando instruções de linguagem natural. Você pode anotar rapidamente os detalhes, e o aplicativo reconhecerá a hora, a data e o local.

O BusyCal também merece elogios por sua flexibilidade. Você pode escolher entre cinco visualizações:

Dia Semana Mês Ano Lista

Personalize ainda mais as exibições, selecionando o número de dias ou semanas mostrados, alterando o tipo e o tamanho da fonte ou adicionando cores e pequenos gráficos bonitos para criar sua agenda de trabalho menos mundano! 🌈

Melhores recursos do BusyCal

Gerenciar calendários de várias fontes

Integração com vários serviços de nuvem e LAN sem fio

Integração complataformas de conferência como Zoom e Webex

Criação rápida de eventos com entrada de linguagem natural

Listas de verificação diárias na barra lateral do lado direito do aplicativo

Sincronização de tarefas com o aplicativo Lembretes para Mac 10.14

Muitas opções de personalização, incluindo o layout e a aparência

Limitações do BusyCal

Bugs ocasionais no aplicativo de calendário

As notificações frequentes de atualização podem incomodar alguns usuários

Preços do BusyCal

Licença vitalícia e 18 meses de atualizações: $49.99

e 18 meses de atualizações: $49.99 Mais 18 meses de atualizações: $29.99

BusyCal avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 4 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 4 avaliações) Mac App Store: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Cron

Via: Cron Adquirido pelo aplicativo de planejamento Notion em 2022, o Cron é um aplicativo de calendário promissor para indivíduos e empresas. O aplicativo é simples, mas de boa aparência, permitindo que você escolha entre um tema claro e escuro. 🌓

Ele oferece funcionalidades básicas de calendário, como a repetição de eventos e fusos horários, com algumas exceções dignas de menção. Por exemplo, você pode usar atalhos de teclado para navegar pelo aplicativo. Para facilitar o trabalho em equipe o aplicativo permite que você compartilhe facilmente sua disponibilidade e sobreponha as agendas dos colegas de equipe para uma gestão eficiente alocação de recursos .

Lembre-se de que, para se inscrever, você precisa ter uma conta do Google. A opção de sincronização com o iCloud ainda está em andamento no momento em que este artigo foi escrito.

melhores recursos do #### Cron

Conectar várias contas no Google Calendar

Visualizações de dia, semana e mês

Tema claro e escuro e codificação de cores de eventos

Atalhos de teclado

Sobreposição de calendários de colegas de equipe

Fácil compartilhamento de disponibilidade

Limitações do Cron

No momento, funciona apenas com contas do Google Agenda

Preços do Cron

Nível básico : Gratuito

: Gratuito Nível empresarial: Disponível mediante contato

Cron ratings and reviews

Caça ao produto: 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

5. Calendário 366 II

Via: Calendário 366 II Com o aplicativo Calendar 366 II, sua agenda pode estar ao seu lado, independentemente do que estiver fazendo. É um calendário personalizável da barra de menus que você pode otimizar para retrato ou paisagem. Além dos novos recursos, a segunda versão do Calendar 366 apresenta um novo design com oito visualizações e nove temas para escolher.

O aplicativo de calendário é fácil de usar com teclas de atalho, atalhos e reprogramação de compromissos por arrastar e soltar. Assim como o BusyCal, o Calendar 366 II pode criar eventos com base em sua entrada de linguagem natural.

Esse aplicativo de calendário está disponível em nove idiomas diferentes, portanto, ele pode ajudá-lo independentemente de onde você seja ou do seu nível de proficiência em inglês. 💬

melhores recursos do #### Calendar 366 II

Calendário na barra de menus

Oito visualizações e nove temas

Arrastar e soltar para mover compromissos

Teclas de atalho e atalhos

Cria tarefas com base na entrada de linguagem natural

Nove opções de idioma

limitações do #### Calendar 366 II

Dificuldade em gerenciar notificações no aplicativo de calendário

Preços do Calendar 366 II

Compra única: $14.99

Calendário 366 II avaliações e resenhas

Mac App Store: 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

6. Morgen

Via: Morgen O Morgen oferece um conjunto abrangente de ferramentas que permitem que você acompanhe sua agenda, não importa o quanto ela esteja lotada. Tudo nessa plataforma foi projetado para economizar seu tempo - desde a criação de eventos em linguagem natural até links de reserva personalizados para facilitar o agendamento.

Com o Morgen, você pode compilar calendários de várias fontes, inclusive da Apple, e gerenciá-los a partir de uma plataforma centralizada. Ele até mescla eventos duplicados em diferentes calendários. O Morgen faz bloqueio de tempo simples, pois você pode soltar itens do Gerenciador de Tarefas diretamente em seu calendário.

O que o Morgen mais se destaca entre os aplicativos de calendário para Mac é sua capacidade de facilitar a coordenação de equipes.

Quando você deseja agendar uma reunião, o Morgen não apenas mostra quando os seus colegas de equipe estão disponíveis, mas também sugere um horário que causará o mínimo de interrupção nas agendas diárias e no foco dos participantes. 🧑‍💻

Melhores recursos do Morgen

Integração de vários calendários e mescla de eventos duplicados

Páginas de agendamento e links de agendamento personalizados

Notificações e lembretes personalizados

Identifica os melhores horários de reunião para todos os participantes do evento

Entradas em linguagem natural para criação automática de eventos

Integração de plataforma de videochamada e gerenciador de tarefas

Padrões rigorosos de segurança de dados

Limitações do Morgen

A sincronização de vários calendários está disponível apenas nos planos pagos

A opção de aplicativo de calendário gratuito é limitada

Preços do Morgen

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 9/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 9/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços disponíveis mediante contato

Morgen ratings and reviews

Caça ao produto: 4.9/5 (80+ avaliações)

7. Qualquer.do

Via: Qualquer.do Com seu calendário, planejador diário e ferramentas de colaboração, o Any.do ajuda a manter o controle de qualquer projeto e linha do tempo do projeto . Você pode criar calendários separados para necessidades pessoais e comerciais, alcançando o equilíbrio ideal entre trabalho e vida pessoal. ⚖️

O aplicativo de calendário integra-se a vários outros calendários, inclusive o do iCloud, e sincroniza-se perfeitamente entre diferentes dispositivos para proporcionar uma visão geral da agenda em tempo real em qualquer lugar.

Você pode usar o Any.do junto com seus colegas de trabalho, atribuindo tarefas uns aos outros e comunicando-se por meio de comentários e bate-papo. Inclua subtarefas, anotações e arquivos para dar aos responsáveis tudo o que eles precisam para concluir facilmente as tarefas e minimizar as idas e vindas desnecessárias.

melhores recursos do #### Any.do

Calendário, listas de tarefas, gerenciamento de tarefas e lembretes

Colaboração por meio de atribuições de tarefas, comentários e bate-papo

Agendas de trabalho e de vida em um único calendário

Modelos para ajudar você a começar

Integra-se com calendários comuns e mais de 5.000 outros aplicativos via Zapier

Sincronização entre dispositivos

Limitações do Any.do

O aplicativo de calendário pode não ser capaz de acomodar equipes maiores

Recursos e opções de personalização limitados no plano gratuito

Preços do Any.do

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 3/mês

: uS$ 3/mês Equipes: uS$ 5/usuário/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Any.do

G2 : 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

8. Calendário de prótons

Via: Calendário de prótons A Proton é uma conhecida empresa suíça cliente de e-mail que expandiu seus serviços para agendamento. Assim como outras ferramentas da Proton, o Proton Calendar dá grande ênfase à proteção de dados. Todas as informações do evento no seu calendário são criptografadas de ponta a ponta, mesmo quando o evento é compartilhado por um usuário e uma fonte externos. 🔒

No que diz respeito à personalização, você pode escolher entre diferentes visualizações, editar o tema e definir quando e como deseja receber notificações. Se você já usa o Proton Mail, aproveitar o Proton Calendar deve ser uma experiência tranquila, pois você pode criar eventos e gerenciar convites sem sair do aplicativo de e-mail.

Melhores recursos do Proton Calendar

Proteção de dados de calendário de alto nível com criptografia

Vários calendários

Sincronização com seus dispositivos iOS

Visualização por dia, semana ou mês

Notificações personalizadas e alertas por e-mail

Temas de calendário

Compartilhe o calendário completo ou apenas a disponibilidade

Criação rápida de eventos e convites por meio do Proton Mail

Limitações do Proton Calendar

Não há notificações push para usuários do Apple Calendar (pois é acessível somente via navegador)

Preços do Proton Calendar

Gratuito

Ilimitado: uS$ 9,99 (faturamento anual)

Proton Calendar avaliações e comentários

Não há avaliações disponíveis

9. Mini calendário

Via: Mini calendário Às vezes, você não precisa de todos os recursos, mas sim de um aplicativo de calendário sutil que possa ser consultado quando necessário. O Mini Calendar é exatamente isso: uma ferramenta leve que não o distrai do trabalho importante que você faz. 🪶

Você pode acessar o Mini Calendar nos seguintes locais:

Widget da central de notificações Ícone do Dock Ícone da barra de menus Atalho de teclado personalizável Widget da área de trabalho

Se você colocar o Mini Calendar na área de trabalho, poderá alterar sua cor e opacidade. Você também pode optar por exibir o calendário em cima de outras janelas, caso precise tê-lo sempre à mão.

melhores recursos do #### Mini Calendar

Aplicativo de calendário simples

Acessível em cinco locais

Widget personalizável sempre ativo na área de trabalho

Widget da área de trabalho acima do papel de parede ou das janelas

Horários do nascer e do pôr do sol

Atalho de teclado configurável e exibição da barra de menus

limitações do #### Mini Calendar

Não permite agendar, convidar ou compartilhar eventos

Preços do Mini Calendar

Grátis

Mini Calendar avaliações e resenhas

Mac App Store: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. Fantástico

Via: Fantástico Com seis visualizações, seis opções de idioma e muitos outros recursos interessantes, o Fantastical faz jus ao seu nome. Você pode carregar contas existentes no Fantastical e criar conjuntos de calendários personalizados. Os filtros de foco permitem que você separe suas agendas pessoais e de trabalho com apenas alguns cliques. 🖱️

Como o Fantastical tem todos os recursos padrão, vamos nos concentrar no que é exclusivo. Por exemplo, ele permite que você não apenas compartilhe vagas, mas também proponha várias opções de data e horário quando agendamento de eventos envolvendo outras pessoas. Ajude os participantes a se prepararem fazendo upload de arquivos e imagens diretamente no iCloud ou em outro provedor, sincronizando-os em todos os dispositivos.

Quer saber mais sobre próximas datas e acontecimentos públicos importantes? Pesquise, navegue e leia conteúdo relevante no Fantastical e, em seguida, adicione o evento ao seu calendário para não perdê-lo.

Melhores recursos do Fantastical

Visualizações DayTicker, Dia, Semana, Mês, Trimestre e Ano

Filtros de foco para separar agendas pessoais e de trabalho

Compartilhe vagas e proponha várias opções aos convidados

Integração com plataformas de conferência e geração rápida de chamadas

Dados meteorológicos e de eventos públicos

Seis opções de idiomas

Adicione arquivos e imagens

Limitações do Fantastical

Alguns usuários acham o preço muito alto e não há versão gratuita para o aplicativo de calendário

Poderia ser usada a opção de confirmar as alterações, pois os usuários podem acabar modificando acidentalmente os eventos e compartilhando a atualização com outras pessoas

Preços do Fantastical

Para pessoas físicas : uS$ 4,75/mês

: uS$ 4,75/mês Para famílias de até 5 pessoas : uS$ 7,50/mês

: uS$ 7,50/mês Para equipes : uS$ 4,75/usuário/mês

: uS$ 4,75/usuário/mês Equipes flexíveis: Disponível mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Fantastical classificações e resenhas

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

Simplifique o gerenciamento do tempo com os melhores aplicativos de calendário para Mac

Estes 10 aplicativos de calendário para Mac revolucionam a forma como você vê e organiza seu tempo. No que diz respeito à sua vida pessoal, eles garantem que você nunca mais perca o aniversário de um amigo. No contexto empresarial, esses aplicativos de calendário permitem que você e sua equipe trabalhem com mais eficiência e se manter alinhado com sua mapa do processo independentemente das circunstâncias.

Se você precisar de recursos adicionais para aumentar sua produtividade, opte pelo ClickUp . Essa ferramenta de gerenciamento de projetos tem tudo o que você precisa para criar coisas incríveis e fazer isso em tempo recorde. ⏱️