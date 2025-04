Basecamp Review 2025 (functies, voordelen, nadelen, prijzen)

Vraag je je af of Basecamp de juiste tool voor jouw team is?

Het is een van de bekendste tools voor projectmanagement op de markt. Maar moet je het kopen alleen omdat het trendy is?

Zeker, als je gelooft in de wijsheid van de massa! Maar ik gok dat je twijfels hebt 🙂

Daarom helpen we je deze vraag te beantwoorden in deze uitgebreide Basecamp review.

Deze kopersgids zal de functies, prijzen, voor- en nadelen bespreken om je te helpen bepalen of het de juiste tool voor projectmanagement voor jou is.

Laten we beginnen.

Wat is Basecamp?

Basecamp is software voor projectmanagement en teamcommunicatie die je zal helpen:

de voortgang van projecten en taken bij te houden

relevante documenten op te slaan en te delen

communiceren met je project team

de samenwerking met je projectteam te vergemakkelijken

Basecamp Classic is de eerdere versie van de tool, terwijl de huidige versie Basecamp 3\ heet. Het biedt functies zoals delen van bestanden, opslagruimte en berichten.

Als versie 2 een appartement met twee slaapkamers was, dan is 3 niet echt een Engels landhuis, maar daar komen we later op terug!

Wie kan het gebruiken?

Basecamp is een basisprogramma voor projectmanagement dat het meest geschikt is voor kleine bedrijven die functies nodig hebben zoals:

eenvoudig Taakbeheer

een berichtenbord voor team discussies opslagruimte en delen van bestanden



Wat zijn de belangrijkste functies van Basecamp?

Hier worden de belangrijkste functies van Basecamp nader bekeken:

1. Nog te doen lijsten om taken te maken en toe te wijzen

Net als andere projectmanagement apps zoals Asana en Trello, met Basecamp kun je lijsten maken met taken die je nog moet doen voor je werk.

Je kunt taken of subtaken maken, deadlines instellen en ze vervolgens toewijzen aan leden van het team. Zodra je klaar bent met een taak, klik je op het selectievakje ernaast om het te voltooien.

Je kunt notificaties instellen, zoals herinneringen voor deadlines, om je te helpen deze taken op te volgen.

Wilt u een privé gesprek voeren?

(Ja, we missen allemaal het doorgeven van aantekeningen tijdens de wiskundeles!)

Je kunt ook privé gesprekken (Pings) voeren in Basecamp. Je kunt ervoor kiezen om pings naar één persoon of een groep mensen te sturen, en het gesprek zal alleen zichtbaar zijn voor de mensen die je hebt geselecteerd.

3. Rapportages om te weten wie waar aan werkt en meer

Basecamp, net als andere rapportage van projecten tools, geeft je rapporten voor snel inzicht in elke Taak of elk lid van het team.

Hier is een overzicht van enkele rapportages:

Wat is achterstallig

Houd bij welke taken of projecten te laat zijn en hoe lang.

Wat binnenkort moet gebeuren

Controleer aankomende taken zoals deadlines en mijlpalen.

Wat heeft iemand gedaan

Houd een oogje op de activiteit van een gebruiker in al zijn projecten in Basecamp.

Wat is nieuw, te doen en wat is nog te doen

Check-in op nieuw toegevoegd werk en recent voltooid werk.

4. Grafieken om de voortgang van projecten bij te houden

Met de Hill Charts van Basecamp kunt u de voortgang van een project in real-time bijhouden. U kunt ze gebruiken om grote projecten bij te houden en dagelijkse vergaderingen overbodig te maken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image17-1.png basecamp grafieken /$$img/

Met grafieken van heuvels kun je:

de voortgang in de tijd visualiseren met momentopnamen

updates van projecten annoteren met commentaar

updates over een periode bekijken

Omdat u kunt zien welke taken voortgang boeken en welke niet, kunt u snel stappen ondernemen om problemen met het project aan te pakken.

Aantekening: Een lid van het team moet handmatig _de voortgang van de grafiek bijwerken - het wordt niet automatisch bijgewerkt

De voordelen van Basecamp

Hier worden de voordelen van Basecamp nader bekeken:

1. Zeer geschikt voor eenvoudige projecten

Zijn uw projecten super eenvoudig?

Basecamp is een goede keuze voor eenvoudige projecten zonder al te veel bewegende onderdelen.

Een voorbeeld hiervan is het ontwerpen van een kleine statische website of het beheren van een kleine blog.

Het is in wezen een handige software voor takenlijsten met een paar extra functies zoals:

Project-gerelateerde team chats

Een prikbord voor berichten

Een planning van komende Taken

Een opslagplaats voor uw documenten

Dus als je wilt upgraden van iets als MS Excel en een zeer eenvoudige projectmanagementtool zonder geavanceerde functies wilt, dan is Basecamp een goede keuze voor jou.

2. Ondersteunt een handige universele zoekfunctie

Zoeken naar de juiste informatie in projecttools is meestal net zo leuk als het verkeer op maandagochtend!

Maar met Basecamp hoef je deze pijn niet te doorstaan.

Met de krachtige zoekfunctie van Basecamp vindt u wat u zoekt zonder dat u door honderden resultaten hoeft te scrollen of tussen verschillende apps hoeft te schakelen. U kunt zoeken in projecten, chats en bestanden om alles te vinden dat overeenkomt met een bepaald trefwoord of een bepaalde zin.

3. Garandeert veiligheid en privacy

Basecamp zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en privé worden bewaard.

Omdat het elk uur automatisch een back-up maakt van projectbestanden, hoeft u zich geen zorgen te maken over het verlies van gegevens. Het voldoet ook aan het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield beleid, wat nog een laag van veiligheid toevoegt.

Je kunt ook twee-factor verificatie instellen om je Basecamp account te beveiligen. Bovendien worden uw projectgegevens na 30 dagen verwijderd zodra u uw account sluit.

4. Heeft een aparte inbox voor notificaties

Basecamp heeft een aparte inbox (Het Hey! Menu) voor alle Basecamp notificaties zoals nieuwe berichten, Taak opdrachten en meer.

Omdat deze notificaties automatisch worden georganiseerd in het Hey! Menu, kun je bijhouden wat er gebeurt zonder te hoeven schakelen tussen meerdere vensters of apps. Voor extra flexibiliteit kun je notificaties ook tijdelijk uitschakelen of aangepaste uren voor notificaties instellen.

De 9 nadelen van Basecamp

Hoewel Basecamp een goede tool voor projectmanagement is, is het niet perfect.

Hier zijn enkele van de nadelen:

(klik op de koppelingen om naar een specifiek nadeel te springen)

Extreem beperkte functie De interface kan verwarrend zijn Taken kunnen niet worden geprioriteerd om de belangrijkste items te markeren Kan de statussen van taken niet aanpassen aan verschillende behoeften van het project Beperkte functies voor het bijhouden van projecten Geen ondersteuning voor tijdsregistratie Opmerkingen kunnen niet worden toegewezen of omgezet in Taken Beperkte functie in mobiele apps De tool kan duur zijn Noot: Deze Basecamp recensie highlights hoe een krachtige Basecamp alternatief zoals ClickUp kan alle problemen oplossen waarmee u te maken kunt krijgen met Basecamp.

Wat is ClickUp? ClickUp is 's werelds toonaangevende tool voor projectmanagement en samenwerking dat wordt gebruikt door teams in bedrijven van alle soorten en groottes wereldwijd. Met de vele functies voor samenwerking en productiviteit heb je alles wat je nodig hebt om je projecten efficiënt te beheren.

het beste deel?

ClickUp is een gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement zonder leercurve - iedereen kan het onmiddellijk aan de slag !

Van het maken van projecten abonnementen tot het toewijzen van taken en het visualiseren van de voortgang, ClickUp is de enige tool die u ooit nodig zult hebben voor uw projectbehoeften.

Dit is hoe het alle nadelen van Basecamp kan oplossen:

Basecamp Con #1: Extreem beperkt in functionaliteit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image13-1.gif basis /%img/

Basecamp is in wezen een lijst met taken met een paar andere basisfuncties.

Basecamp is zo 'basic' dat je elke andere projectmanagementtool op de markt zou kunnen kiezen, zoals ClickUp, Asana en Wrike, enz. en je zou niet verkeerd zitten.

Het spijt me je dit te moeten zeggen, maar...

De meeste functies die als essentieel worden beschouwd en worden aangeboden in gratis versies van de meeste projectmanagement tools zijn volledig afwezig in Basecamp.

In plaats van Basecamp te gebruiken, is het eigenlijk zinvoller om je projecten in Slack te beheren.

Waarom gebruiken zoveel mensen Basecamp dan?

Laten we zeggen dat je in een wereld bent waar het enige beschikbare gereedschap een steen is.

Op een dag laat de knappe holbewoner van hiernaast je een briljante uitvinding zien - een steen gesneden in de vorm van een mes. En hij biedt aan om het aan je te verkopen.

Stel je jouw fascinatie voor!

Je zou het meteen oppakken, toch?

Dat is precies wat er gebeurde met Basecamp.

Het was een van de eerste tools voor projectmanagement op de markt.

Toen het werd ontwikkeld, gebruikten de meeste mensen Excel voor projectmanagement. De software was zeker gebruiksvriendelijker dan Excel (hoewel niet per se beter). Het was dus een no brainer.

Basecamp verwierf in zeer korte tijd een enorm klantenbestand.

De meeste mensen gebruiken Basecamp nog steeds omdat ze het al jaren gebruiken of omdat het een van de bekendste tools is.

Maar op basis van die redenering, zou je Excel niet moeten gebruiken voor project beheer _in plaats daarvan? Het is immers veel bekender dan Basecamp!

Ok, maar hoe doen zoveel mensen het met Basecamp?

Die vraag stelde ik mezelf ook altijd.

Als je dieper graaft, zul je ontdekken dat veel mensen naast Basecamp nog meer project tools gebruiken!

Zie je, als je eenmaal begonnen bent met het gebruiken van een tool, is het super moeilijk om het te laten vallen.

Dus wat doe je?

Je blijft andere tools toevoegen die ontbrekende functies compenseren.

Niet je eerste keuze, toch?

De ClickUp oplossing

ClickUp heeft ongelooflijk veel functies!

Het heeft al die ontbrekende functies van Basecamp waar u niet zonder kunt.

Hier zijn er maar een paar:

Subtaken

Subprojecten

Statussen van taken

Prioriteiten

Weergaven van het bestuur

Gedetailleerde taakbeschrijvingen met bewerking van rijke tekst

Gantt grafieken

Aanpasbare toegangsrechten

We zullen deze basisfuncties zo meteen in meer detail bespreken.

Basecamp Con #2: Verwarrende weergaven

Hoewel Basecamp eenvoudig te gebruiken is, biedt het beperkte weergaven voor Taakbeheer.

Omdat je altijd naar portalen gaat en dan naar secties daarbinnen, kan het voelen alsof je een konijnenhol induikt als je de interface gebruikt.

Bovendien biedt Basecamp geen zijbalk om je te helpen tussen verschillende projecten te bewegen.

Dit maakt projectmanagement superirritant als je meerdere projecten hebt. Ertussen bewegen is een echte pijn!

De ClickUp oplossing: Meerdere weergaven

ClickUp kan zich snel aanpassen aan de voorkeuren van uw team met zijn meervoudige weergaven van projecten .

Of je nu de voorkeur geeft aan een Agile interface, een checklist -weergave of een andere interface voor projectmanagement, ClickUp heeft het - zowel voor de mobiele app als voor de desktop-app.

wat is er nog meer?

U kunt zelfs wisselen tussen deze weergaven in hetzelfde project!

Dit is een functie die je niet krijgt als je Basecamp vs Asana of een andere tool voor projectmanagement vergelijkt!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image7.gif dat is geweldig /$$$img/

(Bekijk onze Wrike , jIRA , en Monday reviews voor meer informatie over waarom de weergaven van ClickUp uber-cool zijn!)

Hier vindt u meer informatie over de verschillende weergaven die ClickUp u geeft:

A. Verplichte weergaven van taken

ClickUp biedt twee vereiste weergaven van taken voor twee veelgebruikte projectmanagementmethoden:

Board-weergave

De bordweergave is perfect voor fans van de Kanban-methode.

Agile ontwikkeling wordt een fluitje van een cent! Je hoeft alleen maar taken te slepen en neer te zetten om hun status bij te werken.

Lijstweergave

Liever een eenvoudige lijst met taken zonder al te veel toeters en bellen?

Dat kan!

De lijstweergave is perfect voor mensen die de voorkeur geven aan de GTD (getting things done) stijl.

B. Kaderweergave

Wees niet de projectmanager die teamleden altijd lastigvalt over waar ze aan werken!

Taken worden gesorteerd op toegewezen personen in de kaderweergave. Managers kunnen snel de opdrachten en taken van iedereen op één plek bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Box-View-Transparent-Background.png

/$$$img/

C. Weergave kalender Met de weergave ClickUp kalender kunt u in enkele seconden abonnementen opstellen, plannen en opdrachten beheren. U hoeft niet langer gefrustreerd items door te strepen in uw ouderwetse papieren agenda. Met ClickUp kunt u eenvoudig taken slepen en neerzetten om uw planning bij te werken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Calendar-View-Transparent-Background.png weergave kalender /%img/

Ga je gang!

Pas de weergave van de kalender aan om te controleren wat je nodig hebt. Je hebt opties zoals:

Dagen : Dit toont alle geplande Taken op een bepaalde datum

: Dit toont alle geplande Taken op een bepaalde datum 4-dagen : Weergave van je projectplanning over een voortschrijdende periode van vier dagen

: Weergave van je projectplanning over een voortschrijdende periode van vier dagen Week : Weergave van uw wekelijkse projectplanning en indien nodig taken verplaatsen

: Weergave van uw wekelijkse projectplanning en indien nodig taken verplaatsen Maandelijks: Geeft een overzicht van de Taken op maandbasis

D. Ik Modus Het is gemakkelijk om afgeleid te worden door projecten of taken van andere leden, toch?

Tenzij je net zo gefocust bent als Bruce Lee!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image6-1.gif maak je geest leeg /%img/

Voor de rest van ons laat de Me Mode van ClickUp alleen uw projecten en deliverables zien.

Op deze manier zit je niet vast aan een reeks statussen die je taak of project niet nauwkeurig weergeven.

Zo kun je bijvoorbeeld statussen maken als "probleem gevonden" en "kom terug" voor je taken op het gebied van softwareontwikkeling. Op dezelfde manier kunnen uw blogtaken statussen hebben als "grammaticacontrole" of "bewerking"

Je hoeft mensen niet meer lastig te vallen over de status van een taak!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image20.gif alle updates /%img/

Basecamp Con #5: Beperkte functies voor het bijhouden van projecten

Basecamp heeft slechts één functie voor het bijhouden van projecten - Hill Charts.

Leuke naam, maar het zal een hele Taak zijn om ze te begrijpen.

Hoewel Hill Charts je een visuele weergave geven van de voortgang van een project, is het zeer subjectief. Omdat de statussen van projecten handmatig worden bijgewerkt, kan het weerspiegelen hoe een specifiek lid van het team zich op dat moment voelt over de voortgang - iets dat van persoon tot persoon kan verschillen.

De ClickUp oplossing: Krachtig projecten bijhouden

ClickUp wordt geleverd met veel krachtige mogelijkheden voor het bijhouden van projecten om u te helpen de berg te overwinnen en bovenop al uw projecten te blijven.

Met ClickUp's ingebouwde Hulpprogramma voor gantt grafieken wordt het bijhouden van de voortgang van een project een fluitje van een cent.

Kijk maar eens snel naar je Gantt grafiek om te weten hoe uw project vordert.

Bovendien kunnen de grafieken van ClickUp tonnen processen in realtime automatiseren!

Dit is wat het kan doen:

Automatisch taak afhankelijkheden wanneer je de planning van het project wijzigt

Bereken het percentage voortgang van je project op basis van voltooide taken vs. totale taken

De huidige voortgang van je project vergelijken met de verwachte voortgang

Bereken je kritiek pad om de projecttaken te identificeren die je Nog moet doen om je deadlines te halen

Gantt grafieken zijn echter niet de enige functies die je krijgt voor rapportage.

Naast deze Gantt grafieken krijg je ook krachtige dashboards om je project en Sprint gegevens gemakkelijk te visualiseren.

Dashboards hebben een heleboel widget opties, waaronder:

Snelheidsgrafieken : helpt u het voltooiingspercentage van uw taken te kennen

Burndown grafieken : helpt u de prestaties van uw team te analyseren ten opzichte van een target en het resterende werk te visualiseren

Burnup grafieken : laat zien hoeveel je al hebt Voltooid ten opzichte van je bereik

Cumulatieve grafieken van werkstromen : helpt je om de voortgang van je project in de loop van de tijd bij te houden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image7-4.png clickUp grafieken /%img/

Basecamp Con #6: Geen ondersteuning voor tijdsregistratie

Als u de tijd van een project moet bijhouden om klanten te factureren of de productiviteit van uw team te controleren, kan Basecamp u niet helpen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image26.gif nope ik kan het niet doen /$$$img/

Je zult Basecamp apps (integraties van derden) moeten gebruiken om tijd bij te houden of urenregistraties te beheren om je clients nauwkeurig te factureren. Klinkt als meer werk dan nodig!

De ClickUp oplossing: Native tijdsregistratie Met ClickUp kunt u de tijdsregistratie van projecten bijhouden via de extensie Google Chrome. Op deze manier hebt u alle gegevens die u nodig hebt om clients te factureren of de productiviteit van uw team te controleren.

De extensie functioneert als een native stopwatch die u de exacte tijd laat zien die uw team aan elke taak besteedt. Omdat elke taak apart wordt bijgehouden, kun je zien wie aan welke taak heeft gewerkt en hoeveel tijd ze eraan hebben besteed.

Met ClickUp hoeft u zich geen zorgen te maken dat onbeantwoorde opmerkingen de samenwerking binnen uw project beperken!

Basecamp Con #8: Beperkte functie in mobiele apps

Dit is een no brainer.

Als je je projecten onderweg wilt beheren, heb je een krachtige mobiele app nodig.

dat is slecht nieuws voor Basecampers

Helaas heeft de mobiele app van Basecamp dezelfde layout als de desktop-app.

Je moet je met een zaklamphelm op door eindeloze tunnels - portalen en secties - wurmen om informatie te vinden.

Niet echt jouw idee van een leuke app, toch?

De ClickUp oplossing: Krachtige mobiele apps ClickUp's krachtige mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten maken het ongelooflijk eenvoudig om onderweg Taken toe te voegen en te beheren.

Hiermee kun je:

de voortgang van projecten bijhouden

taken weergeven en bewerken

taken becommentariëren

je kalender bewerken

Je krijgt alle functies van het desktop platform op je telefoon!

Basecamp nadeel #9: Dure prijzen

Basecamp heeft een gratis versie, maar deze heeft beperkte functies.

Je kunt slechts drie projecten beheren en 20 gebruikers toevoegen.

Als je handige functies wilt zoals onbeperkte projecten of prioriteit voor de klantenservice, moet je $99/maand betalen voor hun business-abonnement.

Je hoeft geen Homer Simpson te zijn om "ouch!" te zeggen

Hier is een uitsplitsing van het kostenmodel van Basecamp:

Basecamp kostenmodel

Het Basecamp kostenmodel biedt u twee opties:

A. Basecamp Personal: gratis

Ondersteunt drie projecten en 20 gebruikers, met een opslagruimte van 1 GB.

B. Basecamp Business: $99/maand

Omvat alle functies van Basecamp plus onbeperkte projecten en gebruikers. U krijgt ook een opslagruimte van 500 GB en klantenservice met prioriteit. Je kunt dit abonnement uitproberen met hun 30-daagse gratis proefversie van Basecamp.

De ClickUp oplossing

Met $99 per maand kan Basecamp voor veel kleine bedrijven duur zijn.

Waarom zou je zoveel betalen als je een tool _als ClickUp hebt die een grote verscheidenheid aan functies biedt tegen veel beter betaalbare prijzen?

In tegenstelling tot Asana Trello en Basecamp biedt ClickUp onbeperkte gebruikers, taken en 24/7 klantondersteuning in de gratis versie - geen krediet vereist!

Door uw abonnement te upgraden, krijgt u onbeperkte opslagruimte tegen een veel lagere prijs, want ClickUp rekent u minder dan de helft per gebruiker op elk niveau.

ClickUp biedt u drie prijsopties:

Gratis abonnement : Unlimited Taken en onbeperkte gebruikers met 24/7 klantenservice

: Unlimited Taken en onbeperkte gebruikers met 24/7 klantenservice Unlimited ( $5 per gebruiker per maand ): biedt "Free" functies + onbeperkte opslagruimte, weergaven, dashboards en integraties

( ): biedt "Free" functies + onbeperkte opslagruimte, weergaven, dashboards en integraties Business ($9 per gebruiker per maand): biedt "Unlimited" functies + 2-factor verificatie + doelen mappen + extra gasten + privéweergaven en meer

Conclusie

Natuurlijk, Basecamp is een goed hulpmiddel als je Excel wilt vervangen. Maar moeten we de jaren 90 niet achter ons laten?

Waarom betalen voor een basis tool in 2021 als je 's werelds beste project management platform _ gratis krijgt?

Hoewel ClickUp alle functies van Basecamp ondersteunt, biedt het u ook een groot aantal extra functies tegen een geweldige prijs.

U krijgt zelfs veel van deze functies gratis! Aanmelden voor ClickUp en probeer het vandaag nog uit.