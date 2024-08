10 Beste Habitica Alternatieven om gewoontes te volgen in 2024

Weinig dingen zijn zo bevredigend als het vervangen van slechte gewoontes door goede gewoontes. Het geeft nog meer voldoening als het voltooien van taken leuk en gemakkelijk aanvoelt.

Habitica is een app voor het bijhouden van gewoontes die het makkelijk maakt om doelen te bereiken door nieuwe gewoontes te formuleren. En het is niet voor niets zo populair. Maar betekent dit dat het de perfecte gewoonte-applicatie is voor iedereen? Niet noodzakelijkerwijs.

In dit artikel onderzoeken we de beste alternatieven voor Habitica en hoe ze voor jou zouden kunnen werken. We kijken naar hun beste functies, beperkingen, prijzen en productbeoordelingen, zodat je de beste gewoonte tracker voor jou kunt vinden.

Wat is Habitica en waarom werkt Gamified Productivity?

Habitica is een app voor het bijhouden van taken die het gokken van je nog te doen lijst . In plaats van dat je dagelijkse taken aanvoelen als de lijst met klusjes waarmee je bent opgegroeid, ervaar je ze als een rollenspel waarin je beloningen verdient en een teken in level stijgt door deze taken in het echte leven te voltooien.

Dus in plaats van een saaie lijst met taken af te vinken, is het bijhouden ervan boeiender en motiverender. Op zijn beurt is het gemakkelijker om goede gewoonten te behouden en de voortgang bij te houden-gamified habit bijhouden voor de overwinning!

Je hoeft het ook niet alleen te doen. Je kunt een team vormen met je vrienden om uitdagingen en opdrachten te voltooien, waardoor Taakbeheer heel anders aanvoelt.

En gegamificeerde productiviteit werkt.

Het idee van vriendschappelijke competitie en het verdienen van beloningen is motiverend en verhoogt de productiviteit. Uit een onderzoek in 2022 bleek dat 90% van de werknemers rapporteerde dat gamification hen meer motiveert en de productiviteit verhoogt productiever maakt op het werk . Sterker nog, het ontdekte dat bedrijven die gamification gebruiken zeven keer winstgevender zijn dan bedrijven die dat niet doen. 📚

Wat te zoeken in een Habitica-alternatief

Soms kan het kiezen van de juiste app voor productiviteit of het bijhouden van persoonlijke gewoontes overweldigend aanvoelen. En wat als je niet zeker weet of je Habitica wilt gebruiken?

Wees gerust, er zijn genoeg opties om uit te kiezen. Hier zijn een paar dingen die je moet zoeken in een Habitica-alternatief:

Integratie met andere tools: Overweeg of uw gewoonte bijhouden app wel of niet moet integreren met andere tools, zoals een kalender app of projectmanagement tool

Overweeg of uw gewoonte bijhouden app wel of niet moet integreren met andere tools, zoals een kalender app of projectmanagement tool Gebruiksvriendelijke interface: Een intuïtieve gewoonte-tracker kan het gemakkelijk maken om taken en deadlines in te plannen, en het bijhouden van meerdere gewoontes kan het leuk en plezierig maken om gewoontes op te bouwen en voortgang te meten 🌻

Leg moeiteloos aantekeningen vast, bewerk ze met een uitgebreid format en zet ze om in traceerbare Taken die overal toegankelijk zijn in ClickUp-kladblok ClickUp Documenten stelt u in staat om het perfecte document of wiki te maken waarin u tabellen kunt toevoegen, bladwijzers kunt insluiten en met anderen kunt samenwerken. Het is gemakkelijk om tekst om te zetten in een traceerbare Taak, zodat u nooit iets mist.

Zodra je klaar bent met het maken van Taken, kun je de ClickUp Doelen functie . Stel targets in volgens een schema dat voor u werkt en blijf georganiseerd met gebruiksvriendelijke mappen voor elk doel dat u hebt. Terwijl u werkt aan het voltooien van taken, kunt u eenvoudig de voortgang visualiseren met percentages, zelfs over meerdere doelstellingen, allemaal in één weergave.

Klaar voor meer? Bekijk realtime voortgang met ClickUp's dashboards . Zie dit als missiecontrole voor elke gewoonte of project dat u ontwikkelt. Taken bijhouden en rijk inzicht krijgen in hoe de voortgang is.

Je kunt zien waar alles soepel verloopt of een inefficiëntie opmerken voordat er een knelpunt ontstaat in een project of doel. Bovendien kun je met meer dan 50 widgets een dashboard maken dat perfect bij je past.

ClickUp beste functies

ClickUp's uitgebreide taakbeheer betekent dat u de vrijheid hebt om zo eenvoudig of geavanceerd te zijn als u zelf wilt. Houd het eenvoudig en voeg naar behoefte taken toe, of stippel een heel project uit en zie hoe u stap voor stap een gewenste gewoonte kunt opbouwen

Liever iets visueels? De functie Whiteboards van ClickUp helpt u te zien hoe u uw idee kunt omzetten in een actieplan, waardoor het gemakkelijker wordt om uw ideeën te creëren en ze met elkaar te verbinden

Met de introductie van tweerichtingskoppeling kunt u gemakkelijk verbindingen maken tussen verschillende taken en documenten, waardoor u kunt bijhouden waar dingen zijn en snel en efficiënt kunt navigeren

In tegenstelling tot andere Habitica alternatieven, biedt de gratis versie van ClickUp een schat aan functies en onbeperkte gebruikers

Al uw Taken in ClickUp-taak synchroniseren naadloos met Google Agenda, Apple Agenda, Outlook Agenda en andere software zoals Evernote en Calendly

ClickUp beperkingen

Met zoveel integraties, apps en automatiseringen kan er een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige functies zijn alleen beschikbaar via de desktop-app of browser-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (3.000+ beoordelingen)

2. Gewoon worden

via Gewoonte Habitify is een ander gewoonte tracker app ontworpen om je te helpen goede gewoonten te creëren en slechte gewoonten achter je te laten. Deze dagelijkse gewoonte tracker helpt je om al je gewoontes bij te houden omdat je je dag kunt indelen in ochtend, middag en avond.

Deze app voor Taakbeheer is beschikbaar op meerdere platforms, waaronder iOS, MacOS en Android. Hij synchroniseert ook met Apple Health en Google Fit. 🤩

Een van de functies van de app is dat je je voortgang op meerdere manieren kunt weergeven en bijhouden, zodat je zowel gewoontepatronen als wekelijkse, maandelijkse of zelfs jaarlijkse voortgang kunt zien.

Habitify beste functies

Gedetailleerde analytics laten je zien hoe je voortgang is, zodat je concreet bewijs kunt zien van nieuwe gewoontes die vorm krijgen en doelen bijhouden * Betrokkenheid bij de gemeenschap biedt je de mogelijkheid om je vrienden uit te dagen, de klassementen te beklimmen in maandelijkse uitdagingen of te fungeren als een systeem om verantwoording af te leggen

Met functies zoals het bijhouden van stemmingen, ingebouwde aantekeningen, een ingebouwde timer en een privacy slot, heb je de volledige controle over hoe je je taken wilt bijhouden

Habitify limieten

Het bijhouden van gewoontes is beperkt in de gratis versie; de enige manier om te genieten van onbeperkte gewoontes en donkere modus is met de Premium versie

Gebruikers hebben gerapporteerd dat het bijhouden van meerdere gewoontes omslachtig kan zijn, dus dit is misschien beter voor iemand die minder gewoontes wil opbouwen

Habitify maakt het gemakkelijk om onbeperkte notificaties in te stellen, die overweldigend kunnen worden als ze niet goed worden beheerd

Habitify prijzen

Gratis

Premium:begint bij $4.99 per maand

Habitify beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trackabi

via DagelijkseHandelingen DailyHabits is misschien wel de meest eenvoudige app voor productiviteit op onze lijst voor het creëren van nieuwe gewoonten. Stel moeiteloos doelen en organiseer je dagelijkse routine. Het is eenvoudig en makkelijk genoeg om er meteen in te springen wanneer je klaar bent om te beginnen met bijhouden, zodat je je doelen met gemak kunt bereiken. ✨

DailyHabits beste functies

Bekijk snel je gewoontes van een hele maand en zie waar je je wilt verbeteren

In plaats van te focussen op een streak, stimuleert deze app consistentie terwijl het leven zijn gang kan gaan

Er is een optie om aantekeningen te maken als herinnering of reflectie op een Taak

DailyHabits limieten

Dit is een extreem eenvoudige gewoonte tracker app; als je op zoek bent naar veel aanpassingen, zal dit waarschijnlijk niet de beste pasvorm voor je zijn

De app bevat geen gemeenschapsaspect voor degenen die gemotiveerd willen blijven door middel van vriendschappelijke competitie

Prijzen van DailyHabits

Gratis

$2,99/maand of $17,99/jaar

DailyHabits beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

7. Toggl

via Toggl Met een uitstekende klantenservice en een gebruiksvriendelijke interface is Toggl een populaire keuze voor tijdsregistratie en het creëren van betere gewoonten. Voltooid met notificaties en de mogelijkheid om herinneringen in te stellen, maakt Toggl het gemakkelijk om geconcentreerd te blijven en te zien waar uw tijd naartoe gaat.

Toggl beste functies

Alle abonnementen worden geleverd met een gratis proefversie van 30 dagen met een optie voor een volledig gratis abonnement

De gratis versie voor het bijhouden van gewoontes biedt veel functies

Je kunt precies zien hoe je je tijd besteedt en waar je focus ligt

Toggl beperkingen

Je kunt sessies niet pauzeren, wat betekent dat je elke keer opnieuw moet beginnen

Gebruikers rapporteren dat er problemen kunnen zijn met het synchroniseren tussen de mobiele app en andere apparaten

Toggl prijzen

Free: $0 voor maximaal vijf gebruikers

$0 voor maximaal vijf gebruikers Startersprijs: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Premium: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Toggl beoordelingen en recensies

G2: 4,5 (1.500+ beoordelingen)

4,5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4,7 (2.200+ beoordelingen)

8. Strepen

Via Strepen Nog een eenvoudig Habitica-alternatief, Streaks is een streekteller. Ontvang zachte duwtjes om je te helpen herinneren om je Taak te voltooien voordat je teller op nul wordt gezet. 🛠

Het opbouwen van een gewoonte kan gemakkelijk zijn en deze app laat je zien hoe.

Strepen beste functies

Je kunt aanpassen welke gewoonten elke dag gelden en welke niet

Metrics laten je zien welke taken nog Voltooid moeten worden en hoe je vordert

Je kunt kiezen uit 24 Taken of je eigen Taak maken

Strepen limieten

Het is niet robuust genoeg voor projectmanagement, dus je zult een andere app moeten kiezen als dat je doel is

Er is geen beloningssysteem in het spel

Het is beperkt in het type Taken dat je ermee kunt bijhouden

Prijzen van Streaks

4,99 dollar per maand

Streaks beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Nu doen

via Nu Nog Te Doen Net als Habitica is Do It Now een gamified app voor productiviteit die zal helpen bij het opbouwen van gewoontes en het bijhouden van je dagelijkse gewoontes. Verdien ervaringspunten voor het uitvoeren van echte Taken. Als je het eenmaal onder de knie hebt, wil je je leven blijven verbeteren.

Nog te doen beste functies

Dagelijkse Taken worden interessanter gemaakt met kleurrijke thema's en een beloningssysteem

Verschillende opties voor de weergave van je voortgang helpen je te zien waar je het goed doet en waar je wat extra hulp kunt gebruiken

Je kunt taken combineren in een groep, zodat alles netjes en opgeruimd blijft

Nog Te Doen limieten

Sommige gebruikers vinden Taken niet zo intuïtief in te stellen als ze hadden gedacht

Sorry iPhone gebruikers, dit is alleen voor Android

Nog te doen prijzen

$2,49/maand

Nog te doen beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

10. Level Up Leven

via Google spelen Het opbouwen van goede gewoonten heeft zijn eigen beloningen, en een app voor gamified productiviteit tilt gewoonte bijhouden en taakbeheer echt naar een nieuw niveau. En met een breed scala aan doelen, vind je er meer dan een paar om na te streven.

Level Up Life beste functies

Een leuke manier om taken te voltooien, persoonlijk of professioneel

Personaliseer je doelen en taken

Bevorder zelfbewustzijn door naar je statistieken te kijken en je eigen gewoontepatroon te leren kennen

Level Up Levensbeperkingen

Gebruikers hebben soms het gevoel dat de navigatie niet zo intuïtief is als zou kunnen

Sommige gebruikers vonden het een uitdaging om alle beschikbare Taken bij te houden

Level Up Life prijzen

Prijzen niet beschikbaar

Level Up Life beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

Zoek een beter Habitica alternatief

Soms voelt het als een uitdaging om gezonde gewoontes te creëren. Maar het vinden van de juiste app voor het bijhouden van gewoontes (of het nu een betaalde app is of een gratis abonnement) kan je helpen je voldaan te voelen door voltooide taken af te vinken of te genieten van ondersteuning door de gemeenschap. ✅

Het is nog beter als de app een intuïtieve interface heeft met veel aanpassingsmogelijkheden, zodat je hem helemaal naar je eigen hand kunt zetten. Productiviteit hacks kunnen een verschil maken, en als je nog steeds hulp nodig hebt bij het uitzoeken waar je moet beginnen, maak dan wat tijd vrij om te werken aan instelling van doelen voordat je je eigen wereld creëert met productiviteit op basis van gamefuncties.

Als je je gewoontes wilt bijhouden, je takenlijsten op orde wilt houden en al je projecten wilt beheren, dan is ClickUp de beste optie. De mogelijkheid om je ervaring echt aan te passen maakt het opbouwen van nieuwe gewoonten gemakkelijk. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .