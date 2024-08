10 Beste projectmanagementsoftware met klantportalen 2024

Vandaag de dag geven bedrijven de voorkeur aan directe betrokkenheid van clients door middel van software die het volgende biedt client portals .

Deze platforms zorgen ervoor dat bedrijven hun teams op één lijn houden en vertrouwen, tijdige feedback en samenwerking met hun clients bevorderen.

Dit artikel geeft een lijst van de 10 beste softwareopties om clients naadloos te betrekken bij projectworkflows. Laten we meteen beginnen en je helpen de beste te vinden software voor projectmanagement met client portals voor uw organisatie!

Wat is software voor clientenportalen?

Client portal software is een veilig online platform waarmee bedrijven documenten, bestanden, digitale activa, informatie en berichten kunnen delen met hun klanten.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het integreren van een klantenportaal in je projectmanagement proces:

Betere samenwerking en communicatie: Met een gecentraliseerde locatie voor het delen van projectinformatie kunnen projectmanagers het aantal e-mails en telefoontjes dat moet worden uitgewisseld verminderen. Veel client portal software biedt real-time chatten en commentaarsystemen om de communicatie verder te verbeteren

Verbeterde klantbetrokkenheid: Zorgt voor een soepele communicatie- en samenwerkingsmethode die uw clients aanmoedigt om vrijelijk input, feedback en verzoeken te delen

Meer transparantie: Geeft clients toegang tot realtime projectinformatie

Verhoogde efficiëntie: Helpt utijd besparen en geld door Taken zoals het delen van bestanden en documentbeheer te automatiseren

Verbeterde veiligheid: Beschermt gevoelige informatie door een veilige manier te bieden om bestanden en documenten te delen

Als u op zoek bent naar een manier om de communicatie, samenwerking en efficiëntie met uw klanten te verbeteren, moet u zeker een goede client portal software met sleutel functies zoals samenwerkingstools op uw lijst zetten.

Voordelen van een klantenportaal in projectmanagementsoftware

Er zijn veel voordelen verbonden aan het kiezen van projectmanagementsoftware met een klantenportaal, zoals verbeterde:

Integraties

Veiligheid

Kosteneffectiviteit

Gebruiksgemak

Als u op zoek bent naar tools voor clientbeheer als u de communicatie, samenwerking en efficiëntie met uw klanten wilt verbeteren, kan de integratie van een klantenportaal met uw software voor projectmanagement een goede optie zijn.

10 Beste projectmanagement software met klantenportaal

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften De software voor projectmanagement van ClickUp is een krachtig platform met client portal tools waarmee u een universele werkplek voor teams kunt creëren met naadloze klantcommunicatie.

Het biedt veel functies voor projectmanagement, waaronder dashboards, commentaren, Whiteboards en samenwerkingstools. Je kunt taken aanmaken, deadlines instellen, taken aan teamleden toewijzen en de voortgang van projecten bijhouden.

Als je op zoek bent naar een volledige projectmanagement oplossing en software die je team kan helpen sterke relaties met klanten op te bouwen, ClickUp CRM is een geweldige optie.

ClickUp biedt ook verschillende rapportage-instrumenten om u te helpen het succes van uw projecten te meten.

ClickUp software zakelijke tools zijn in hoge mate aanpasbaar en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van je bedrijfsdoelstellingen, team en clients. U kunt het klantenportaal ook gebruiken om nieuwe klanten te werven, contracten te beheren en klantenservice te bieden

ClickUp beste functies

Volledig aanpasbaar voor resourcebeheer

Desktop en mobiele toegang zodat u overal met klanten kunt samenwerken

met meer dan 1.000 sjablonen kunt u functies en tools toevoegen naarmate u groeit

Client onboarding is een fluitje van een cent met de aanpasbareSjabloon voor onboarding van klanten door ClickUp om u te helpen bij het stroomlijnen vanclient onboarding en een positieve klantervaring te bieden

Dashboards houden de voortgang van projecten bij, visualiseren gegevens en nemen weloverwogen beslissingen. Ze kunnen worden aangepast om de informatie te tonen die voor jou het belangrijkst is en je kunt meerdere dashboards maken om verschillende aspecten van je werk bij te houden

Opmerkingen kunnen worden gebruikt om samen te werken met teamleden, feedback te geven en vragen te stellen. Je kunt opmerkingen toewijzen aan specifieke Taken of teamleden vermelden om hun aandacht te krijgen

Whiteboards zijn een geweldige manier om je werk te visualiseren en iedereen op dezelfde pagina te krijgen

ClickUp limieten

De uitgebreide set functies kan een leercurve creëren voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.566+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.566+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.775+ beoordelingen)

2. Monday

via Monday Monday is software voor projectmanagement met een klantenportaal dat teams helpt samen te werken en dingen gedaan te krijgen.

De intuïtieve en eenvoudige gebruikersinterface en flexibiliteit zorgen ervoor dat Monday opvalt. In tegenstelling tot verschillende alternatieven voor Monday, kan het worden gebruikt door teams van alle groottes en industrieën.

Monday is ideaal voor bedrijven die werken met clients op afstand of die gevoelige informatie moeten delen.

Monday beste functies

Super intuïtief en gebruiksvriendelijk platform

Veel add-on's, sjablonen en aanpassingsmogelijkheden

Prachtig schaalbaar als u uitbreidt

Monday limieten

Sommige gebruikers klagen over te veel dagelijkse e-mails van het platform

Volgens sommige beoordelaars moet de klantenservice worden verbeterd

Monday prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $8/maand per zetel

: $8/maand per zetel Standaard : $10/maand per zetel

: $10/maand per zetel Pro : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies

Bekijk onze volledige vergelijking op_ Monday vs Airtable .

3. Zoho

via Zoho Zoho projects software is een cloud-gebaseerd platform voor projectmanagement met een client portal functie. Het is een projectmanagement client portaal waarmee bedrijven projectinformatie kunnen delen met hun clients in een veilige en georganiseerde omgeving.

In tegenstelling tot veel Zoho alternatieven het platform is superbetaalbaar en gebruiksvriendelijk. Dit maakt het een geweldige optie voor kleine bedrijven en teams die op zoek zijn naar een kosteneffectieve manier om hun projecten te beheren.

Zoho beste functies

Biedt veel functies en mogelijkheden

Aanpasbare dashboards en functies voor rapportage

Goede klantenservice

Zoho beperkingen

Instellingen kunnen moeilijk te navigeren zijn

Sommige beoordelaars rapporteren instabiele integraties

Niet alle browsers worden ondersteund

Zoho prijzen

**Free

Premium : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

Zoho beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (376+ beoordelingen)

: 4.3/5 (376+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (372+ beoordelingen)

4. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk client portal software biedt een helpdeskplatform versterkt met automatisering en AI dat klantenservice stroomlijnt.

Deze gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing is op maat gemaakt voor bedrijven, of het nu gaat om B2B, e-commerce, SaaS of remote, en legt de nadruk op veilige gegevensverwerking, samenwerking en eenvoudige integratie met bestaande tools.

Als u een moderne onderneming bent die op zoek is naar een intuïtief ondersteuningssysteem, dan is Freshdesk wellicht een goede optie.

Freshdesk beste functies

In staat om veel functies op één platform te verenigen, zoals marketing, verkoop, enz.

Eenvoudig te navigeren met e-mails, chatten en oproepen op één centrale locatie

Vereenvoudigt de werklast met één voltooide oplossing

Freshdesk beperkingen

Op bepaalde momenten kan de klant traag reageren, zelfs bij dringende problemen

Het is moeilijk om alle juiste tools te coördineren om een aangepast platform te creëren

Er is weinig flexibiliteit met aangepaste modules

Freshdesk prijzen

Gratis

Groei : $15/maand

: $15/maand Pro : $49/maand

: $49/maand Enterprise: $79/maand

Beoordelingen en recensies van Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2.961+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.961+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.127+ beoordelingen)

5. Wrike

via Wrike Wrike is een alles-in-één OKR (doelstellingen en belangrijke resultaten) beheertool met Kanban-borden, Gantt grafieken, tijdsregistratie en meer dan 400 integraties.

Met aangepaste workflows, automatische toewijzing en geautomatiseerde automatisering optimaliseert het de levering en biedt het duidelijk zichtbaarheid in de voortgang van het team.

Hoewel sommige Wrike alternatieven kan eenvoudiger zijn, het platform biedt een solide alles-in-één oplossing met weergaven en integraties die niet gemakkelijk te evenaren zijn.

Wrike is ideaal voor teams die het bereiken van doelen willen stroomlijnen.

Wrike beste functies

Alles-in-één allesomvattende oplossing

Handige functies voor afhankelijkheidbeheer

Voorkomt dat Taken door de mazen van het net vallen

Wrike beperkingen

Servers zijn soms traag

Minder aanpasbaar dan sommige concurrenten

Sommige gebruikers vinden het systeem verwarrend

Wrike prijzen

Gratis

Teams : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3.469+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.469+ beoordelingen) Capterra: 4../5 (2.454+ beoordelingen)

6. Accelo

via Accelo Wil je projecten en werklasten van clients beheren, proactief problemen met projecten oplossen en een duidelijk inzicht krijgen in de status van je projecten? Dan is client work management software Accelo misschien een goede keuze voor jou!

Het platform biedt een uitgebreide weergave van projecten met realtime gegevens over personeel, budget en voortgang. En het klantenportaal is gemakkelijk te gebruiken voor zowel bedrijven als klanten. Klanten kunnen gemakkelijk informatie vinden, tickets ondersteunen, bestanden uploaden en opmerkingen achterlaten.

Accelo wordt gebruikt door bureaus, adviesbureaus, IT-bedrijven, marketingbedrijven en meer.

Accelo beste functies

Eenvoudige en snelle toegang tot belangrijke informatie

Verwerkt alles van taken tot tickets, campagnes en meer

Uitstekende gebruikersinterface

Accelo limieten

Moeilijkheden met retainer overeenkomsten, Accello wijst soms automatisch overgebleven uren toe

Sommige beoordelaars rapporteren af en toe bugs en problemen met de functie

Beperkte aanpassingen

Accelo prijzen

Plus : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Premium : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Bundel: $89/maand per gebruiker

Accelo beoordelingen en recensies

G2 : 404/5 (490+ beoordelingen)

: 404/5 (490+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (159+ beoordelingen)

7. Asana

via Asana Asana is een tool voor projectmanagement dat teams helpt samen te werken en dingen Klaar te krijgen.

Het biedt verschillende functies, waaronder taakbeheer delen van bestanden en communicatietools.

Asana heeft ook een volledige functie voor projectmanagement via het klantenportaal waarmee bedrijven projectinformatie op een veilige en georganiseerde manier met hun klanten kunnen delen.

Als u op zoek bent naar Asana alternatieven u kunt ook ClickUp of Monday overwegen.

Asana beste functies

Schone, kleurrijke en intuïtieve interface die bijhouden gemakkelijk maakt

Grote verscheidenheid aan integratiemogelijkheden

Biedt een royaal gratis abonnement aan

Asana beperkingen

Beperkte functies voor terugkerende taken

Vereist een sterke internetverbinding om goed te werken

Moet minstens 2 licenties kopen om te upgraden van gratis naar betaald

Prijzen Asana

Basis : Free

: Free Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Business: $24,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Asana

G2 : 4.3/5 (9.457+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.457+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.096+ beoordelingen)

8. Smartsheet

via Smartsheet De spreadsheetsoftware Smartsheet is een cloudgebaseerd platform voor het uitvoeren van werk dat teams helpt bij het plannen, bijhouden, automatiseren en rapporteren van al hun werk. Het biedt krachtige automatiseringstools, hoge flexibiliteit en aanpasbaarheid, en functies voor samenwerking om uw communicatie te verbeteren.

De klantenportal van Smartsheet is een veilige en aanpasbare manier om projectinformatie te delen met klanten en opdrachtgevers. Hiermee kunnen clients tijdlijnen, budgetten en mijlpalen van projecten weergeven, bestanden uploaden en opmerkingen achterlaten.

Terwijl Smartsheet alternatieven kan een veel bredere selectie aan functies, tools en automatiseringen bieden, het is een uitstekende keuze voor kleine bedrijven die de zaken eenvoudig willen houden.

Smartsheet beste functies

Robuuste functies voor communicatie maken uitgebreide abonnementen mogelijk

Uitstekende functies voor automatisering, tijdsregistratie en voortgangsrapportage

Werkt uitstekend in het bijhouden en prioriteren van werklasten

Smartsheet beperkingen

Verschillende gebruikers hebben problemen met het vinden van hun weg naar de soepelste aanpassingen en weergaven

Het komt met een steile leercurve

Smartsheet prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (14.193+ beoordelingen)

: 4.4/5 (14.193+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.980+ beoordelingen)

9. Trello

via Trello Trello biedt een zeer visuele aanpak van projecten en client management . Het Kanban-bordsysteem helpt teams hun werk te organiseren en bij te houden op een manier die alles leuk maakt.

Tot slot kun je de Power-Ups van Trello gebruiken om client portal functies aan je borden toe te voegen. Er zijn een aantal Power-Ups die je hiervoor kunt gebruiken, zoals de Client Portal Power-Up en de Collaborators Power-Up.

Het is moeilijk om Trello alternatieven die de visuele eenvoud evenaren, maar je zou Wrike of ClickUp kunnen overwegen omdat beide ook weergaven van Kanban-borden bieden.

Trello beste functies

Geweldig visueel ontwerp en gebruiksvriendelijk platform

Supergemakkelijk te gebruiken, zelfs voor beginners

Geweldige deal voor de prijs

Trello beperkingen

In sommige omstandigheden kan het ontwerp beperkt zijn (zoals geen zijwaarts scrollen)

Kan moeilijk zijn voor projectmanagement bij het werken met meerdere projecten en clients

Gemakkelijk om informatie te verliezen als je een fout maakt

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $7,38+/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.367+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.367+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.691+ beoordelingen)

10. OneDesk

via OneDesk Op zoek naar een combinatie van HelpDesk en tools voor projectmanagement? OneDesk Projectmanagement Client Portal helpt teams samen te werken, voortgang bij te houden en resultaten te leveren.

OneDesk helpt teams projecten van begin tot eind te beheren, klantenservice en communicatie te bieden en rapporten te genereren die de voortgang bijhouden en trends identificeren.

OneDesk software voor projectmanagement in de cloud is een goede keuze voor kleine tot middelgrote bedrijven die overal toegang willen hebben tot gegevens met een internetverbinding.

OneDesk beste functies

Combineert meerdere functies in één platform

Gemakkelijk te gebruiken en configureren

Goed werk met het stroomlijnen van alle projectgegevens

OneDesk beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Niet geschikt voor ondernemingen op Enterprise-niveau

Geen gratis versie

OneDesk prijzen

Standaard : $11,99/maand per gebruiker

: $11,99/maand per gebruiker Premium : $13,99/maand per gebruiker

: $13,99/maand per gebruiker Enterprise: $15,99/maand per gebruiker

OneDesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (31+ beoordelingen)

: 4.3/5 (31+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (9+ beoordelingen)

De juiste projectmanagementsoftware kiezen voor samenwerking met de client

Efficiënte samenwerking tussen projectmanagement teams en naadloze client communicatie zijn belangrijker dan ooit tevoren.

De 10 softwaretools voor projectmanagement met clientportals die we in dit artikel hebben besproken, onderstrepen de combinatie van functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en transparantie die bedrijven in 2023 nodig hebben.

ClickUp biedt een uitgebreid pakket tools op maat van de unieke behoeften van elk team.

Of u nu jongleert met meerdere projecten, samenwerkt met clients of op zoek bent naar een betere organisatie van uw taken, ClickUp-taak dekt u. Duik in de honderden functies en zie uit eerste hand hoe het een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop uw teams werken.

Probeer ClickUp nu en transformeer uw projectmanagement ervaring!