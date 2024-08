10 Honeybook Alternatieven & Concurrenten voor projecten in 2024

Voor het beheren van projecten, projectmanagement, projectboekingen, contracten en facturen is Honeybook een goede keuze software voor klantendatabase voor de typische eigenaar van een bedrijf of projectmanager. Maar naarmate het digitale landschap evolueert, neemt ook de behoefte aan aanpasbare tools toe.

Misschien bent u op zoek naar een Honeybook-alternatief voor unieke vergaderingen of wilt u gewoon uw toolkit diversifiëren. Hoe dan ook, in dit artikel vindt u alles wat u nodig hebt.

Wat moet u zoeken in een Honeybook-alternatief?

Het juiste alternatief voor Honeybook selecteren software voor projectmanagement betekent focussen op het volgende:

Intuïtief ontwerp en gebruikersvriendelijke interface : Maakt het voor iedereen gemakkelijk, van eigenaren van kleine bedrijven tot multinationals, om het op te pakken en ermee aan de slag te gaan

: Maakt het voor iedereen gemakkelijk, van eigenaren van kleine bedrijven tot multinationals, om het op te pakken en ermee aan de slag te gaan Flexibiliteit in projectmanagement: Zodat u kunt voldoen aan meerdere use cases binnen uw organisatie

De TIML-functie (Taken in meerdere lijsten) van ClickUp stelt ontwikkelaars in staat om Taken te verbinden met andere teams in de organisatie

Robuuste functies voor clientbeheer en boekingen : Onderhoud en verbeter relaties met al uw clients gedurende hun engagement met u; niet alleen wanneer het tijd is om het contract te verlengen

: Onderhoud en verbeter relaties met al uw clients gedurende hun engagement met u; niet alleen wanneer het tijd is om het contract te verlengen Uitgebreide facturatie- en contracttools : Betaling moet eenvoudig en pijnloos zijn voor u en uw clients

: Betaling moet eenvoudig en pijnloos zijn voor u en uw clients *Naadloze integraties: **Maximaliseer de kracht van uw hele technische stack

Betrouwbare klantenservice : Want hoe eenvoudig een tool ook is om te gebruiken, als je een vraag hebt, wil je die snel beantwoord zien

: Want hoe eenvoudig een tool ook is om te gebruiken, als je een vraag hebt, wil je die snel beantwoord zien Kosteffectieve prijsstelling: U wilt niet failliet gaan, maar u hebt wel een tool nodig die aan uw behoeften voldoet

De 10 beste Honeybook alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn onze keuzes voor de beste Honeybook alternatieven en onze redenering achter elk projectmanagement platform.

Creëer je ideale systeem om contacten, klanten en deals te beheren terwijl je eenvoudig koppelingen tussen taken en documenten toevoegt om je werk te stroomlijnen

ClickUp is de beste alles-in-één oplossing voor creatieve professionals en iedereen die op zoek is naar een HoneyBook-alternatief. Dit platform combineert projectmanagement en CRM functies in één holistische oplossing voor teams die streven naar productiviteit in hun bedrijfsprocessen.

ClickUp is op maat gemaakt voor mensen die met meerdere projecten jongleren en integreert naadloos processen in kaart brengen taken, documenten, doelen en chats in één software voor bedrijfsbeheer. De software CRM-functies maken het een topper voor elke eigenaar van een klein bedrijf die relaties wil onderhouden met contactbeheer. Krijg clients snel aan boord met deze sjablonen voor contracten maak leadbeheer eenvoudig met onze marketing automatiseringstools en beheer uw leveranciers met een groot aantal sjablonen voor inkooporders .

Met een gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden is het geen wonder dat professionals wereldwijd ClickUp aanbevelen als het beste HoneyBook-alternatief voor projectmanagement.

ClickUp beste functies

GebruikCRM sjablonen voor uitgebreid CRM-beheer en geniet van superieure interacties met clients

De aanpasbare ClickUpWeergave van formulieren zorgt ervoor dat u alle benodigde gegevens vastlegt

GeavanceerdClickUp Automatisering functies om al uw administratieve Taken te stroomlijnen

Kant-en-klare sjablonen zoals dezeClickUp factuur sjabloon vereenvoudig factureringsprocessen en online betalingen

Gedetailleerde tools voor het in kaart brengen van processen voor een duidelijke visualisatie van de werkstroom

Contract sjablonen op maat voor verschillende industrieën

Combineert uitgebreidsoftware voor operationeel beheeren software voor klantendatabase voor effectief relatiebeheer

ClickUp limieten

Projectmanagement tools kunnen een leercurve hebben voor beginners

De mobiele app heeft (nog!) niet dezelfde functies als de desktop-app

Het klantenportaal heeft mogelijk niet genoeg functies voor facturering en facturatie als sommige Honeybook alternatieven

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Hallo Bonsai

via Hallo Bonsai Freelancers, maak kennis met je nieuwe beste vriend: Hello Bonsai (nu beter bekend als gewoon Bonsai). Een alles-in-één business management suite speciaal ontworpen voor onafhankelijke professionals, het neemt de pijn uit de details van uw project communicatie abonnement met sleutel functies zoals het ondertekenen van contracten, het indienen van voorstellen en het factureren van betalingen.

De belangrijkste functie is de naadloze integratie van deze Taken, zodat freelancers zich kunnen concentreren op hun vak en niet op hun beheerder.

Hello Bonsai is een uitstekende keuze voor diegenen die hunkeren naar eenvoud zonder aan functionaliteit in te boeten.

Hello Bonsai beste functies

Uitgebreide clientCRM en projectmanagement op één plaats

Geautomatiseerde facturen, voorstellen en contracten

Ingebouwde tijdsregistratie en onkostenbeheer

Eenvoudige tools om uw projecttaken te beheren

Integratiemogelijkheden met derden

Aanpasbare sjablonen voor verschillende documenten

Intuïtieve mobiele applicatie voor toegang en Taakbeheer onderweg

Hello Bonsai limieten

Beperkte integraties vergeleken met andere business management platformen

De gebruikersinterface voelt misschien een beetje basic aan voor gevorderde gebruikers

Geen weergave van projectmanagement Gantt grafieken

Geen gratis versie

Hello Bonsai prijzen

Starter : $24/maand

: $24/maand Professioneel : $39/maand

: $39/maand Business: $79/maand

Hallo, Bonsai beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

3. Plutio

via Salesforce Enter de moloch onder de CRM-platforms: Salesforce. Salesforce is wereldwijd erkend en biedt een ongeëvenaard pakket tools die zijn ontworpen voor bedrijven die streven naar groei.

Of het nu gaat om verkoop, service of marketing, de dynamische dashboards van Salesforce maken gegevensgestuurde besluitvorming tot een fluitje van een cent.

De reputatie komt voort uit de robuustheid, waardoor het ideaal is voor ondernemingen die uitgebreide oplossingen nodig hebben voor het beheer van relaties met klanten.

SalesForce beste functies

Robuust CRM-platform dat kan meegroeien met groeiende bedrijven

AI-gestuurde inzichten met Salesforce Einstein

Uitgebreide integratiemogelijkheden met derden

Dynamische dashboards en tools voor rapportage

Beheer van leads en opportunity's

Verkoopvoorspellingen en analyses

Meerlaagse functies voor veiligheid en bescherming van gegevens

De reputatie van Salesforce als toonaangevende CRM-oplossing wordt versterkt door de uitgebreide functies en schaalbaarheid

SalesForce limieten

Het kan overweldigend zijn voor kleine bedrijven, die de volgende punten in overweging kunnen nemenSalesForce alternatieven* De steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Hoge prijzen voor meer geavanceerde functies

SalesForce prijzen

Bezoek de pagina met prijzen van SalesForce om hun verschillende pakketten en prijsopties te bekijken voor elke tool en functie die ze aanbieden

SalesForce beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

5. FreshBooks

via Freshbooks Boekhouden hoeft niet ontmoedigend te zijn; niet met FreshBooks aan uw zijde. Op maat gemaakt voor freelancers en kleine bedrijven, zet het complexe financiële taken om in intuïtieve acties. Van facturatie tot het bijhouden van onkosten, FreshBooks biedt een gestroomlijnde aanpak van financiën.

Dankzij de cloud-toegang zijn uw gegevens altijd binnen handbereik.

FreshBooks komt naar voren als een verademing voor degenen die huiverig zijn voor boekhoudkundig jargon.

FreshBooks beste functies

Intuïtieve facturering met aanpasbare sjablonen

Tijdregistratie en onkostenbeheer

Boekhoudrapporten met dubbele invoer

Beheer van clients en projectbudgettering

Naadloze online betaaloplossingen

Mobiele app voor facturatie en uitgaven onderweg

Integratie met een groot bereik aan tools van derden

FreshBooks limieten

Niet geschikt voor grotere ondernemingen met complexe boekhoudbehoeften

Beperkte functies voor voorraadbeheer

Sommige gebruikers vinden de nieuwe UI minder intuïtief

FreshBooks prijzen

Lite : $13,60/maand

: $13,60/maand Plus : $24/maand

: $24/maand Premium : $44/maand

: $44/maand Selecteer: Neem contact op met Freshbook voor prijzen

Beoordelingen en recensies over FreshBooks

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

6. 17 hoeden

via 17hats Stel je voor dat je je business operations zou consolideren in één coherent dashboard. Dat is 17hats voor jou. Het is zorgvuldig ontworpen voor solo ondernemers en integreert contacten, projecten en kalenders voor een naadloze ervaring.

Met geautomatiseerde workflows en geïntegreerde contracten zorgt 17hats ervoor dat professionals minder tijd kwijt zijn aan het managen van projectvoortgang en meer tijd overhouden voor het creëren van waarde voor clients.

Als je veel petten draagt in je bedrijf, is dit platform voor jou ontworpen.

17hats beste functies

Unified dashboard voor contacten, projecten en kalender

Geautomatiseerde workflows voor terugkerende taken

Geïntegreerde contracten en facturen

Portalen voor clients voor transparante communicatie

Boekingssynchronisatie met populaire apps voor kalenders

Tijdsregistratie en lijsten Nog te doen

Sjabloonbibliotheek om snel documenten aan te maken

17hats limieten

Mist geavanceerde CRM-functies

Geen native mobiele applicatie

Beperkte integraties in vergelijking met andere Honeybook alternatieven

17hats prijzen

Essentials : $13/maand

: $13/maand Standaard : $25/maand

: $25/maand Premier: $50/maand

17hats beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (70+ beoordelingen)

: 4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

7. Klant

via Paymo Paymo combineert projectmanagement met facturatie en is een juweeltje voor bedrijven van elke grootte. De kracht ligt in de combinatie van tijdsregistratie met projectmanagement, waardoor projecten op koers en binnen budget blijven. Met native mobiele applicaties kunnen de leden van het team onderweg op de hoogte blijven.

Bedrijven die op zoek zijn naar een harmonieuze mix van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid zouden Paymo op hun radar moeten hebben.

Paymo beste functies

Uitgebreid projectmanagement met tijdsregistratie

Kanban-borden, lijstweergave en Gantt grafieken voor Taakbeheer

Geavanceerde facturatie met het bijhouden van onkosten

Teamplanning en resourcebeheer

Gedetailleerde rapportage voor projecten en financiën

Kan naadloos worden geïntegreerd met andere tools en software voor projectmanagement

Inheemse mobiele toepassingen voor iOS en Android

Paymo beperkingen

De leercurve voor beginners kan wat steil zijn

Sommige geavanceerde functies zijn vergrendeld achter hogere prijsklassen

Gebruikers rapporteren af en toe problemen met het synchroniseren van de mobiele app

Paymo prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starters : $4,95/maand per gebruiker

: $4,95/maand per gebruiker Klein Bureau : $9,95/maand per gebruiker

: $9,95/maand per gebruiker Business: $20,79/maand per gebruiker

Paymo beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

9. Snelboeken

via Quickbooks Als synoniem voor boekhouding is Quickbooks al jaren dé oplossing voor bedrijven. Door het vereenvoudigen van complexe boekhoudtaken kunnen ondernemingen zich richten op groei, niet op nummers.

Of het nu gaat om het bijhouden van uitgaven of het beheren van de salarisadministratie, Quickbooks biedt een robuuste set tools met veiligheid op bankniveau.

Quickbooks blijft de beste keuze voor bedrijven, van starters tot gevestigde ondernemingen, die op zoek zijn naar betrouwbaar financieel beheer.

Quickbooks beste functies

Robuuste boekhoudsoftware met toegang in de cloud

Aanpasbare facturen en functies voor directe betaling met opties voor clientenportaal

Onkosten bijhouden met bonnenscan

Geavanceerde rapportage tools voor financieel inzicht

Sjablonen voor salarisadministratie en functies met belastingberekening

Integratie met honderden toepassingen van derden

Veiligheid op bankniveau voor gegevensbescherming

Quickbooks beperkingen

Het kan overweldigend zijn voor nieuwkomers op het gebied van accounting

Klantenservice kan soms traag zijn

De prijs kan hoog zijn voor kleinere bedrijven die op zoek zijn naar betaalbare Honeybook alternatieven

Quickbooks prijzen

Eenvoudige start: $30/maand

$30/maand Basis: $55/maand

$55/maand Geavanceerd: $200/maand

$200/maand Geavanceerd: $200/maand

Quickbooks beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.0/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

10. 365

via Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 is niet zomaar een tool; het is een suite van geïntegreerde oplossingen die bedrijven transformeren. Van verkoop tot service, het dekt een breed spectrum, ondersteund door de betrouwbaarheid van het Microsoft ecosysteem. AI-gestuurde inzichten en Power BI-integratie vormen de instelling om gegevens moeiteloos te analyseren.

Ondernemingen die streven naar digitale transformatie zullen merken dat Dynamics 365 een game-changer is.

Dynamics 365 beste functies

Geïntegreerde oplossingen voor verkoop, service, financiën en meer

AI-gestuurde inzichten voor betere besluitvorming

Modulaire apps om aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf

Naadloze integratie met andere Microsoft producten

Geavanceerde analyses met Power BI-integratie

Zeer schaalbaar om te voldoen aan groeiende bedrijfsbehoeften

Robuuste functies voor veiligheid en compliance

Dynamics 365 beperkingen

Kan prijzig zijn voor kleine tot middelgrote ondernemingen

Vereist goede training voor volledig gebruik

Aanpassingen kunnen complex zijn en vereisen technische expertise

Prijzen voor Dynamics 365

Bezoek de pagina met prijzen van Dynamic 365 om de verschillende pakketten en prijsopties te bekijken voor elke tool en functie die ze aanbieden

Dynamics 365 beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (1.000+ beoordelingen)

3.8/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

Waarom ClickUp naar voren komt als het Top Honeybook Alternatief

Wanneer u op zoek bent naar een Honeybook-alternatief, bent u niet alleen op zoek naar een tool; u bent op zoek naar een efficiënte oplossing om uw projecten, boekingen, contracten en meer te stroomlijnen.

ClickUp onderscheidt zich van de rest, niet alleen door zijn uitgebreide functies, maar ook door de nadruk op gebruikerservaring. Het platform is ontworpen om zich aan te passen aan de specifieke behoeften van bedrijven en biedt flexibiliteit, efficiëntie en duidelijkheid.

Met ingebouwde CRM-functies, weergaven van formulieren, automatiseringen en speciale sjablonen voor facturering bewijst ClickUp keer op keer zijn toewijding om taken eenvoudiger en intuïtiever te maken. Het is niet zomaar een tool, maar een partner in productiviteit.

Als u overweegt om over te stappen of een nieuw platform aan te boren, probeer dan ClickUp. Ervaar het verschil uit eerste hand en begrijp waarom het de voorkeur geniet van professionals over de hele wereld.