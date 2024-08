10 Beste Shift Alternatieven en Concurrenten 2024

Op een gewone werkdag besteden de meesten van ons uren aan het schakelen tussen softwareplatforms, het controleren van verschillende e-mail inboxen en messaging apps en het jongleren met de verschillende digitale ecosystemen waarin we allemaal leven. En hoewel elke app en elk platform dat je gebruikt een doel dient, is het in- en uitloggen van talloze apps en inboxen een verspilling van tijd en energie.

De Shift app wil dat probleem oplossen door je verschillende apps, tools en accounts in één weergave te stroomlijnen en te organiseren. Maar het is niet de enige productiviteit app die er is voor het samenwerken en stroomlijnen van al je processen en workflows.

Deze 10 beste Shift alternatieven en concurrenten zullen je focus aanscherpen, je productiviteit verhogen en de chaos van je digitale werkplek helpen organiseren, terwijl ze een aantal van de meest voorkomende klachten en valkuilen aanpakken die Shift niet aanpakt.

**Wat is de Shift App?

Shift is een applicatie voor werkplekbeheer die verschillende werkstations stroomlijnt en consolideert STROOMLIJNT EN CONSOLIDEERT apps en accounts, waaronder Slack, accounts van Microsoft en Google, WordPress en meer, onder één platform. Het is bedoeld om de efficiëntie te verhogen en werkruimtes te ontlasten door je eenvoudig toegang te geven tot alle tools die je gebruikt, zoals clients voor e-mail, apps in de cloud en hulpprogramma's voor projectmanagement. Enkele opmerkelijke functies van Shift zijn:

Een uniforme inbox voor meerdere e-mailaccounts (u kunt echter niet al uw gesprekken weergeven vanuit één inbox)

voor meerdere e-mailaccounts (u kunt echter niet al uw gesprekken weergeven vanuit één inbox) Integratie met populaire apps zoals WhatsApp, Slack, Zoom en Trello

zoals WhatsApp, Slack, Zoom en Trello Gestroomlijnde werkruimten in browsers voor toegang tot webapps

voor toegang tot webapps Cross-platform ondersteuning voor Windows, Mac en Linux

voor Windows, Mac en Linux Een geavanceerde zoekfunctie voor het vinden van e-mails en bestanden in verschillende tools en accounts

**Wat maakt een goed Shift-alternatief?

Bij het zoeken naar een Shift-alternatief moet u de volgende factoren afwegen:

Eigenschappen op maat van uw behoeften: Een geavanceerdecontactbeheer app moet voldoen aan uw nichebehoeften. Als uw bedrijf bijvoorbeeld voornamelijk e-mail gebruikt, is een alternatief zonder team inbox misschien niet de beste oplossing

Een geavanceerdecontactbeheer app moet voldoen aan uw nichebehoeften. Als uw bedrijf bijvoorbeeld voornamelijk e-mail gebruikt, is een alternatief zonder team inbox misschien niet de beste oplossing Integratiegemak: De applicatie moet moeiteloos integreren met de tools of apps die u al gebruikt voor maximale compatibiliteit

De applicatie moet moeiteloos integreren met de tools of apps die u al gebruikt voor maximale compatibiliteit Kosteneffectiviteit: De prijsstructuur moet passen binnen het budget van uw organisatie en waarde voor uw geld bieden

De prijsstructuur moet passen binnen het budget van uw organisatie en waarde voor uw geld bieden Gebruikerservaring: Een gebruikersvriendelijke interface en eenvoudig te leren functies zijn de sleutel tot een soepele acceptatie binnen uw bedrijf, vooral als u de applicatie verbindt met meerdere tools en platforms in verschillende teams

Een gebruikersvriendelijke interface en eenvoudig te leren functies zijn de sleutel tot een soepele acceptatie binnen uw bedrijf, vooral als u de applicatie verbindt met meerdere tools en platforms in verschillende teams Schaalbaarheid: Een goed alternatief moet met u meegroeien om aan uw veranderende eisen te voldoen, zoalsautomatisering van werkstromen als uw business groeit

Een goed alternatief moet met u meegroeien om aan uw veranderende eisen te voldoen, zoalsautomatisering van werkstromen als uw business groeit Veiligheid en privacy van gegevens: Omdat u gegevens zult delen tussen het Shift-alternatief en meerdere accounts, moet het alternatief dat u kiest voldoen aan de industrienorm op het gebied van veiligheid en privacy van gegevens

10 Beste Shift Alternatieven 2024

Shift is wereldwijd populair gebleken voor het beheer van werkstations en brengt al je productiviteitstools samen op één platform. Hoe aantrekkelijk dat ook klinkt, het aanbod van Shift voldoet niet aan ieders eisen. Deze 10 topalternatieven helpen je bij het beheren van meerdere werkstromen en projecten met slechts één klik, en elk van hen biedt unieke voordelen om je te helpen georganiseerd te blijven en afleidingen te verwijderen.

1.

ClickUp

Houd al uw berichten, projecten, medewerkers en bestanden bij op één platform

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat uw werk samenbrengt in één hub. Deze veelzijdige software voor projectmanagement heeft verschillende functies, waaronder workflows voor planning en organisatie en tools voor teamsamenwerking, FUNCTIE inboxen voor berichten en beheer van bronnen.

ClickUp zorgt voor een soepele en efficiënte werking van al uw bedrijfsactiviteiten. In tegenstelling tot Shift, dat niet veel ingebouwde functies heeft en afhankelijk is van integraties met andere apps, kunt u met ClickUp veel van de softwareoplossingen van derden die u gebruikt met pensioen laten gaan en al uw werkstromen op één plek laten samenwerken.

Als alternatief voor Shift integreert ClickUp natuurlijk ook met al uw meest gebruikte apps. U kunt kiezen uit meer dan 1.000 ClickUp integraties met verschillende softwareplatforms, waaronder Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive en meer!

De beste functies van ClickUp

Maakaanpasbare dashboards om al uw rapportages, gegevens en inzichten in realtime te bekijken

Talrijkesjablonen voor productiviteit verhogen uw productiviteit in projecten en werkstromen, inclusiefsjablonen voor communicatie* Als samenwerkingstool, deel en werk aan projecten en documenten tussen teams zonder een app van derden nodig te hebben

Chatten en opmerkingen vervangen de noodzaak om meerdere andere communicatietools te gebruiken

Automatiseringen en ClickUp AI verbeteren en stroomlijnen uw werkstromen

Verbindingen met ongeveer hetzelfde aantal apps van derden als waarmee Shift integreert

ClickUp beperkingen

Vanwege het uitgebreide aantal functies en integraties is het voor sommigen misschien even wennen om ClickUp voor het eerst te gebruiken

Mobiele navigatie wordt steeds beter, maar moet nog verder worden verfijnd

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op metverkoop voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Rambox

Via Rambox Rambox is een digitale werkruimte organizer op maat gemaakt om de productiviteit te verhogen voor professionals die veel vertrouwen op webapplicaties. Het biedt een gecentraliseerde hub voor het stroomlijnen van tools zoals Gmail en iCloud en vereenvoudigt het beheer van en de toegang tot uw meest gebruikte applicaties op één handige locatie.

De mogelijkheden van Rambox gaan verder dan alleen organisatie en integratie. Het synchroniseert naadloos app configuraties en stelt je in staat om notificaties op al je apparaten te deactiveren vanaf het dashboard van de gebruiker om afleiding te voorkomen.

Er ligt ook een grote nadruk op thema's en visuele aanpassingen. Zo kun je bijvoorbeeld het blokkeren van advertenties inschakelen, een donkere modus kiezen om makkelijker te lezen en zelfs het ontwerp en de prestaties van elke app van derden verfijnen met je eigen CSS-styling en JS-code.

Rambox beste functies

Organiseer en configureer je werkruimtes volgens je behoeften en voorkeuren

Eenvoudig meer dan 700 add-ons van derden integreren, zoals grammaticacontrole en wachtwoordbeheer

Pauzeer notificaties en geluiden in verschillende apps om je te concentreren op je werk zonder afgeleid te worden

Schakel moeiteloos tussen applicaties en krijg toegang tot de gewenste content met een snelle zoekfunctie

Rambox limieten

Het biedt minder integraties dan Shift, en de mogelijkheid om een aangepaste integratie te gebruiken kan lastig zijn voor sommige gebruikers

Het is gebouwd op de open-source slimme browser Chromium, die volgens sommigen veel geheugen gebruikt en je computer kan vertragen

Sommige van de meest gevraagde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Rambox prijzen

Gratis

Pro Plan: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: $14/maand per gebruiker

Rambox beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

3. Station

Via Station Deze samenwerkingstool, een relatieve nieuwkomer, is een open-source slimme browser voor drukke professionals. Je logt in op je verschillende accounts, zoals je Slack account en je Gmail account, en het slaat je logins op en groepeert al je actieve apps onder gestapelde tabbladen die bekend staan als een Smart Dock.

Van daaruit zijn al je notificaties en waarschuwingen gecentraliseerd op één plek. Je kunt snel tussen werkstromen en softwaretools springen om TE WERKEN en gefocust blijven zonder context wisselen . Het is belangrijk om aan te tonen dat dit een open-source project is en niet langer actief wordt onderhouden door de ontwikkelaars, hoewel een robuuste gemeenschap van gebruikers de code blijft bijwerken.

De beste functies van het station

Naadloos navigeren tussen verschillende applicaties en snel de informatie vinden die u nodig hebt

Pas aan hoe u uw apps organiseert met een modulaire en handige zijbalk

Gemakkelijk toegang tot verschillende toepassingen en documenten met de functie voor snel wisselen

Zorg voor een afleidingsvrije werkomgeving door storende notificaties te onderdrukken

Specifieke groepen apps maken voor verschillende werkstromen en projecten

Station limieten

Sommige rapportages melden dat Station veel bronnen gebruikt, waardoor apparaten trager kunnen worden

Moeilijkheid om sessies in verschillende apps te behouden

Omdat het een open-source project is, rapporteren gebruikers lange periodes waarin specifieke integraties met apps van derden stuk gaan en niet worden opgelost, waardoor het onbruikbaar wordt als een van je sleutel-apps niet wordt ondersteund

Stationprijzen

**Gratis

Stationbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

4. Golfdoos

Via Wavebox Wavebox is een andere slimme browser die is ontworpen om uw aanmeldingen en profielen voor verschillende websites en webgebaseerde SaaS-apps in één ruimte bij te houden. Vervolgens kunt u taken naadloos automatiseren voor meerdere apps, waardoor uw werkstroom gestroomlijnd wordt.

Een van de opvallende functies van Wavebox is de mogelijkheid om de prestaties van de browser en CPU te optimaliseren wanneer je meerdere softwareplatforms actief gebruikt. Als apps niet actief worden gebruikt, zet Wavebox ze intuïtief in de slaapstand, zodat de systeemprestaties behouden blijven. U kunt nog verder gaan met aanpassingsopties die UI-thema's, notificaties en snelkoppelingen aanpassen.

In tegenstelling tot veel andere Shift-alternatieven is Wavebox dankzij de mogelijkheid om privé en openbare werkruimten aan te maken een optie als je behoefte hebt aan een klantcommunicatie hub voor een klantenhelpdesk . Met een openbare werkruimte kunt u projecten organiseren en delen met een client rechtstreeks vanuit de slimme browser.

De beste functies van Wavebox

Integreer met de meeste webgebaseerde tools, waaronder Discord, Salesforce en Slack

Maak meerdere browsers, desktop-apps en browser-apps in één browservenster overbodig

Zoeken naar trefwoorden in al uw tabbladen, widgets, pagina's of vensters en zelfs in al uw Gmail en Google Drive accounts

Stel alle apps en tabbladen zo in dat ze na 15 minuten inactiviteit automatisch in slaap vallen met deze standaard instelling om de prestaties te optimaliseren

Wavebox limieten

Een steile leercurve om te navigeren en de mogelijkheden van de tool effectief te maximaliseren

Hoog geheugengebruik op bepaalde apparaten

Een logge gebruikersinterface, zoals koppelingen die alleen openen in groepsspecifieke tabbladen, kan nieuwe gebruikers in verwarring brengen

Wavebox-prijzen

Gratis Basis Abonnement

Pro Plan: $8.33/maand

$8.33/maand Teams abonnement: $12.50/maand

Wavebox beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (9 beoordelingen)

4.4/5 (9 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

5. Front

Via Front Front is een van de beste Shift-alternatieven voor een communicatiespecifieke tool. Het is een samenwerkingsplatform voor e-mail dat gedeelde inboxen en andere communicatiekanalen samenbrengt in een gestroomlijnde interface.

Het doel is om je inkomende berichten te centraliseren, of het nu gaat om telefoongesprekken, e-mail, sociale media of zelfs tekstberichten. Vervolgens kunt u met Front specifieke leden van uw team taggen om deze berichten naartoe te sturen en reacties en threads bijhouden om uw klantenservice en klantcommunicatie te optimaliseren.

De beste functies van Front

Gedeelde inboxen bevorderen de samenwerking tussen andere teamleden door gebruik te maken van e-mails van gedeelde adressen, zoals contact@ of ondersteuning@

Meer dan 50Front integraties verbinding maken met populaire apps, waaronder Slack, HubSpot en Asana

Automatiseer terugkerende taken en creëer aangepaste werkstromen om tijd te besparen

Werk naadloos samen met elk lid van het team door communicatiekanalen te centraliseren en het volgende mogelijk te makenreal-time samenwerking aan e-mails, berichten en Taken

Bijhouden van sleutelgegevens, meten van prestaties en waardevolle inzichten verkrijgen uit klantinteracties met behulp van de inzichten van Front

Front limieten

De app kan traag werken bij een groot aantal gesprekken vanwege de API beperkingen

De mobiele app kan af en toe bugs en storingen vertonen

In het startersabonnement ontbreken veel integraties die essentieel zijn voor de meeste bedrijven, zoals verbindingen met CRM's of platforms voor projectmanagement

Front prijzen

Starter: $19/zetel/maand (jaarlijkse betalingen voor 2 tot 10 zetels)

$19/zetel/maand (jaarlijkse betalingen voor 2 tot 10 zetels) Groei: $59/zetel/maand (jaarlijkse betalingen met een minimum van vijf zetels)

$59/zetel/maand (jaarlijkse betalingen met een minimum van vijf zetels) Schaal: $99/seat/maand (jaarlijkse betalingen met een minimum van 20 zetels)

$99/seat/maand (jaarlijkse betalingen met een minimum van 20 zetels) Premier: $229/seat/maand (jaarlijkse betalingen met een minimum van 50 zetels)

$229/seat/maand (jaarlijkse betalingen met een minimum van 50 zetels) Add-ons: Alle bovenstaande abonnementen zijn aanpasbaar met add-ons, zoals de functie Dialpad voor korte berichten voor $100 per maand

Bepalingen en beoordelingen Front

G2: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

6. Sidekick

Via Sidekick Sidekick is een krachtige browser die uw dagelijkse werk stroomlijnt door al uw apps, hulpmiddelen en taken op één plaats samen te brengen, waarbij de nadruk ligt op veiligheid. Al uw activiteiten zijn versleuteld, met extra functies zoals koken blokkeren, privé browsen, pop-up blockers, bescherming tegen phishing en malware, en extra add-ons voor meer veiligheid tegen kwaadaardige code en kwetsbaarheden.

De browser integreert met populaire web apps, zoals Gmail en Notion. Je kunt zoeken in het geïntegreerde Sidekick ecosysteem en bestanden, chats of e-mails vinden in elke app of browser tab.

De beste functies van Sidekick

Navigeer efficiënt tussen verschillende apps en diensten via een intuïtieve interface

Verminder rommel en geheugengebruik door tabbladen die momenteel niet in gebruik zijn in de sluimerstand te zetten

Creëer en pas verschillende werkruimten aan op basis van de workstroom

Ingebouwde Taak Manager en Focus Blocker houden je gefocust op projecten

Sidekick beperkingen

Soms problemen met de compatibiliteit en prestaties van extensies in Chrome

Problematisch geheugengebruik wanneer veel tabbladen geopend zijn

Sidekick prijzen

Gratis

Pro: $10/maand

$10/maand ProTeam: Neem contact op voor prijzen

Sidekick beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.2/5 (8 beoordelingen)

7. Postvogel

Via Franz Franz is een messaging app die populaire messagingdiensten, zoals Trello en Facebook Messenger, samenvoegt in één platform. De dienst is geschikt voor iedereen, inclusief persoonlijke gebruikers en teams die samenwerken aan een project.

Een van de sleutel voordelen is dat dezelfde app van derden meerdere keren kan worden geïntegreerd in Franz, waardoor het gemakkelijk is om verschillende persoonlijke en zakelijke accounts in hetzelfde dashboard te zien. Eenmaal toegevoegd aan je werkruimte, kun je individuele berichten omzetten in items, taken bijhouden en berichten en vervolgcommunicatie toewijzen aan verschillende teamleden.

De beste functies van Franz

Meerdere service-integraties ondersteunen een bereik van populaire berichten- en chatservices in een uniform berichtenplatform

Creëer werkruimtes voor een georganiseerde, afleidingsvrije omgeving

Converteer een woord of zin in een bericht of e-mail in een item van een takenlijst om uw werkstroom te helpen structureren

Meertalige ondersteuning maakt grote talen zoals Engels, Duits, Frans en Spaans mogelijk

Franz limieten

Subar mobiele ervaring kan problemen opleveren bij het gebruik van de service onderweg

Gebruikers melden af en toe problemen met herinneringen of crashende apps bij het gebruik van diensten van derden

Franz prijzen

Gratis

Persoonlijk: $2,99/maand

$2,99/maand Professioneel: $5.99/maand

Franz beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

9. Mailspring

Via Mailspring Mailspring is een snelle en efficiënte open-source client voor e-mail die meerdere e-mailadressen beheert. Het ondersteunt alle IMAP en Office 365 accounts op één plek. Voor maximale samenwerking tussen teams heb je toegang tot snelkoppelingen, het bijhouden van koppelingen, leesbevestigingen en meer, zelfs als het oorspronkelijke account, zoals Yahoo Mail, dit niet ondersteunt.

In tegenstelling tot andere Shift alternatieven, is deze app alleen gericht op het samenvoegen van je e-mails. Maar met die focus komen add-ons en tools om je e-mailbeheer te verbeteren en productiviteit, zoals sjablonen voor snel antwoorden en het opbouwen van verrijkte contactprofielen op basis van met wie u communiceert.

De beste functies van Mailspring

Dankzij de overzichtelijke gebruikerservaring kun je je e-mails snel en gemakkelijk bijhouden

Beheer meerdere e-mail accounts en hun bijbehorende inboxen op één plek

Doorzoek alle correspondentie met de snelle en krachtige zoekfuncties van Mailspring

Verbeter de kwaliteit van uw correspondentie met automatische spellingscontrole, lokalisatie voor meer dan 60 talen en automatische vertaling

Mailspring limieten

Regelmatige haperingen bij het synchroniseren van accounts, zoals een vertraging bij het verwijderen van een e-mail

Gebruikers melden af en toe problemen met de verbinding met bepaalde providers van e-mailservices

De integratie met apps van derden reikt niet veel verder dan apps die gericht zijn op e-mail

Mailspring prijzen

Gratis

Pro: $8/maand

Mailspring beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (18 beoordelingen)

3.8/5 (18 beoordelingen) Capterra: 5/5 (3 beoordelingen)

10. Luchtpost

Via Luchtpost Airmail is een krachtige client voor e-mail, alleen voor Macs, met een minimaal ontwerp en intuïtieve interactie, die al je accounts verenigt op één platform. Het ondersteunt de populairste e-mailplatforms, waaronder Office 365, Gmail en andere apps van Google Werkruimte, Microsoft Outlook en andere accounts die gebruikmaken van IMAP- of POP3-protocollen.

Het is ideaal als de bredere integraties van derden van Shift te veel zijn en je je e-mailcorrespondentie beter wilt beheren. Functies zoals interactieve notificaties, waarmee je direct vanuit de notificatie actie kunt ondernemen op een e-mail, geven je meer controle over je e-mails en zorgen ervoor dat je minder tijd kwijt bent aan het jongleren met je inboxen.

De beste functies van Airmail

Hoewel e-mail de belangrijkste kracht is, zijn er beperkte integraties met Dropbox, Google Drive en een paar andere apps

Het is speciaal gebouwd voor het Apple ecosysteem en maakt gebruik van Face ID, Touch ID en alle andere functies en veiligheidsopties van macOS en iOS

Met een slimme inbox kun je spamberichten en afleidingen onder controle houden, terwijl bulkacties en sjablonen voor e-mails je productiviteit en focus een boost geven

Je kunt e-mails delen met andere apps van derden, zoals je kalender, OmniFocus en Todoist

Met de aanpasbare layout kun je het uiterlijk van Airmail aanpassen aan jouw voorkeuren

Beperkingen van Airmail

Regelmatige haperingen en problemen met synchroniseren

Alleen beschikbaar voor gebruikers van Mac, iPad en iPhone

De functie "threading" van berichten en andere "slimme" functies besparen tijd, maar kunnen het navigeren door zeer lange threads problematisch maken

Prijzen voor Airmail

Airmail Pro: $9,99 per maand of $29,99 per jaar

$9,99 per maand of $29,99 per jaar Airmail voor Business: $49.99 (eenmalige aankoop)

Airmail beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (20+ beoordelingen)

3.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (6 beoordelingen)

Kies een alternatief voor Shift That Shines

Elk alternatief voor Shift biedt indrukwekkende functies, maar er zijn er maar weinig die uw werkstroom, project, proces en meerdere accounts in detail aanpakken. Sommige alternatieven zijn bijvoorbeeld het beste in e-mailbeheer terwijl anderen beter zijn in het organiseren van inkomende tickets met klanten .

Voor het ultieme alles-in-één alternatief voor Shift kiest u ClickUp. Dankzij de uniforme interface kunt u meerdere Taken beheren, meerdere accounts integreren en veel integraties van derden vervangen door de veilige, ingebouwde tools van ClickUp, zoals Whiteboards, in-app chatten en Docs.

Plus, met meer dan 1000 beschikbare integraties, betekent werkstroom en projectmanagement dat u tijd besteedt aan uw project en minder tijd kwijt bent aan het proberen om een aangepaste integratie meteen te laten functioneren. Verbeter je productiviteit door u aan te melden voor ClickUp vandaag nog!