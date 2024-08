10 Beste non-profit CRM-software in 2024

Onze samenleving zou niets zijn zonder non-profits. Deze organisaties herstellen fouten en beschermen de kwetsbaren. Non-profitorganisaties zijn superhelden. En de reden waarom deze organisaties het goede gevecht kunnen leveren, is omdat er elke dag individuele helden opstaan om te doneren. 🦸

Je kiezers maken je missie mogelijk, dus moet je ervoor zorgen dat ze zich herinneren waarom ze genoeg in je missie geloofden om te doneren en waarom ze dat opnieuw zouden moeten doen.

De sleutel tot het krijgen van terugkerende donaties is het opbouwen van duurzame relaties. Om deze relaties te beheren heb je een non-profit relatiebeheersysteem nodig, oftewel een non-profit CRM.

We hebben de 10 beste non-profit CRM's voor je op een rijtje gezet, zodat je de opties kunt vergelijken en de juiste kunt vinden voor jouw organisatie.

Wat moet je zoeken in non-profit CRM-software?

Het beste non-profit CRM voor jouw organisatie hangt af van de grootte van je organisatie, het aantal donateurs dat je wilt bijhouden en het soort fondsenwervingscampagnes dat je voert. Maar elke non-profit zou deze kenmerken in overweging moeten nemen voordat ze investeren in een CRM-tool:

Donateurbeheerprogramma's voor gedetailleerde profielen: Hoe meer informatie je over je donateurs kunt opnemen, hoe makkelijker het zal zijn om donateurs te benaderen of gerichte e-mail- en direct-mailcampagnes te sturen. Zoek naar software waarmee je de profielen van je donateurs kunt aanpassen

Marketingtools of integraties: Een van de belangrijkste doelen van een CRM-systeem is om je marketinginspanningen effectiever te maken en meer donaties te genereren. Met je CRM moet je kiezers kunnen segmenteren op basis van hun demografische gegevens, interesses of huishoudgegevens. Je moet ook e-mails en direct mail kunnen versturen, rechtstreeks via het platform of via integraties met de marketingtools van je voorkeur

Rapportage en analyse: Zoek naar tools met aangepaste rapportagefuncties zodat je het succes van je fondsenwervingsinspanningen, de demografische gegevens van je donateurs, je gemiddelde donatiegrootte, enz. kunt analyseren.

Waarde voor je geld: Hoe meer je uitgeeft aan je CRM, hoe minder geld je overhoudt voor je missie. Maar tijd is ook geld, dus een goedkope maar inefficiënte tool kiezen is niet de oplossing. Zoek een tool die alles doet wat je nodig hebt, die gemakkelijk te gebruiken is door je team en die je programmabudget niet opblaast

De 10 beste non-profit CRM's voor gebruik in 2024

Hier zijn 10 non-profit CRM's die je zullen helpen de wereld te redden - en je helpen je donateurs eraan te herinneren dat je hun hulp nodig hebt om dat te doen. 💪

1.

ClickUp

Beheer donateursgegevens, taken voor je team en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp is een driedubbele bedreiging! In plaats van te kunnen zingen, dansen en acteren (misschien in de volgende versie!), kan het ook

klantenrelatiebeheer en projectbeheer

en marketingsamenwerking allemaal op één plek, waardoor uw workflow een stuk eenvoudiger wordt. 🎭

De

ClickUp CRM

is in hoge mate aanpasbaar, zodat u het kunt instellen met precies die donorinformatie die u nodig hebt. En als u geen eigen lay-out wilt maken, kunt u snel aan de slag met een

CRM-sjabloon

. Zodra je je CRM hebt ingesteld, kunnen automatiseringsfuncties activiteiten creëren en statusupdates triggeren op basis van waar je kiezers zich in het donatieproces bevinden.

Wanneer je

ClickUp voor non-profitorganisaties

krijgt u ook tools om uw fondsenwervingscampagnes bij te houden, uw e-mailmarketing te beheren, taken te plannen, evenementen te plannen en de tijd van uw team te maximaliseren. En het beste is dat je maar voor één tool hoeft te betalen, zodat je meer geld overhoudt voor je missie. 💸

Beste functies

Aanpassingsfuncties maken het gemakkelijk om kolommen toe te voegen of te verwijderen voor extra donorgegevens

Met meerdere weergaven, waaronder lijst-, bord- en tabelweergave, kun je snel je donateursaccounts sorteren, bijhouden en beheren

Tools voor gegevensbeheer helpen je bij het visualiseren van donateurretentiepercentages, gemiddelde donatiegrootte en meer met meer dan 50 verschillende widgets die je aan je dashboard kunt toevoegen

E-mailintegraties maken het snel en gemakkelijk om e-mailcampagnes te versturen om donateurbetrokkenheid te bevorderen of nieuwe fondsenwervingsinspanningen aan te kondigen

Automatiseringen zorgen ervoor dat je donateurs door je betrokkenheidsproces kunt leiden door automatisch taken en statusupdates aan te maken

Integraties met tools zoals Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly en meer stroomlijnen je workflow

24/7 klantenservice zorgt ervoor dat je vragen snel beantwoord worden

Beperkingen

Niet alle functies in de webapp zijn beschikbaar op de mobiele app

Omdat ClickUp zo rijk is aan functies, melden sommige gebruikers een leercurve wanneer ze de software voor het eerst gaan gebruiken

Prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.550+ beoordelingen)

4.7/5 (8.550+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.760+ beoordelingen)

2. Bloomerang

via

Bloomerang

Bloomerang kan uw fondsenwervingscampagnes helpen bloeien. 🌻

Deze tool is speciaal ontworpen voor non-profitorganisaties, dus zijn

CRM-strategie

is op maat gemaakt voor fondsenwerving. Het omvat tools voor donateursbeheer, vrijwilligersbeheer, het bijhouden van subsidies en het bijhouden van lidmaatschap.

Hoewel deze softwareoplossing geen ingebouwde

CRM-marketingtools

het integreert met veel van de populairste tools voor non-profitorganisaties, zoals QuickBooks en Mailchimp. Dus Bloomerang beheert je donateur- (en vrijwilligers-! en subsidie-! en bestuursleden-!) gegevens en je kunt integraties gebruiken om de volgende stappen van je campagne te beheren. 👣

Beste functies

Met een interactief dashboard kun je in één oogopslag zien hoeveel donateurs je wilt behouden en hoe je campagne presteert

Gegevens over het screenen van je vermogen helpen je om kiezers met het potentieel om grote donoren te worden, te identificeren en beter aan je te binden

Dankzij integraties met tools voor betalingsverwerking, zoals PayPal, Square en Stripe, kun je eenvoudig donaties van online fondsenwervers verzamelen

Beperkingen

Het kan moeilijk zijn om de ingebouwdesjablonen voor fondsenwerving* Sommige gebruikers melden trage reactietijden van Bloomerang's klantenserviceteam

Prijzen

$119 per maand voor maximaal 1.000 donorbestanden

$239 per maand voor maximaal 4.500 donateurgegevens

$349 per maand voor maximaal 14.500 donorbestanden

$459 per maand voor maximaal 24.500 donorbestanden

$579 per maand voor maximaal 39.500 donorbestanden

$699 per maand voor maximaal 59.500 donateursbestanden

Aangepaste prijzen voor accounts met 60.000 records of meer

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (745+ beoordelingen)

4.7/5 (745+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.265+ beoordelingen)

3. Salesforce Cloud voor non-profitorganisaties

via

Salesforce Cloud voor non-profitorganisaties

Salesforce is een van de populairste

CRM voor dienstverlenende bedrijven

en industrie. Dus als je altijd al met de populaire kinderen op school hebt willen rondhangen, kan deze software voor donormanagement je koningin van het bal zijn. 👑

De Nonprofit Cloud is in wezen het CRM-systeem van Salesforce, geüpdatet met functies voor fondsenwerving en donateurrelatiebeheer. Soms lijkt het duidelijk dat dit programma oorspronkelijk is ontworpen voor de industrie en niet als software voor non-profitorganisaties, maar het is geweldig voor het runnen van

marketingcampagnes

en het bieden van gepersonaliseerde donorervaringen.

Beste eigenschappen

Gepersonaliseerde ervaringen stellen je in staat al je kiezers de programma-updates te sturen die voor hen het belangrijkst zijn

Ingebouwde segmentatietools helpen je om je direct mail te verbeteren

Automatiseringen nemen administratieve taken weg zodat je team meer tijd kan besteden aan het opbouwen van donateurrelaties

Beperkingen

Dit programma mist een aantal functies die wel standaard zijn bij andere non-profit CRM-oplossingen, zoals nieuwe donateurreeksen en retentiecijfers

Sommige gebruikers melden een steile leercurve, vooral voor minder technisch onderlegde teamleden

Prijzen

Bedrijfseditie: $60 per gebruiker per maand

$60 per gebruiker per maand Beperkte editie: $100 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (70+ beoordelingen)

4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (35+ beoordelingen)

4. Klein groen licht

via

Klein groen licht

Little Green Light is het kleine gereedschap dat kon. 🚂

Deze alles-in-één software voor relatiebeheer, rapportage en fondsenwerving is ontworpen voor non-profitorganisaties. Het heeft tools voor het beheren van je gegevens, marketingcampagnes, lidmaatschappen, evenementen en subsidievoorstellen.

Je kunt het zelfs gebruiken om online donaties te accepteren. Met een Little Green Light donatieformulier wordt je online fondsenwerving automatisch gesynchroniseerd met je CRM, waardoor de profielen van je kiezers in realtime worden bijgewerkt wanneer ze een donatie doen. Deze software helpt je om je gedachten bij je geld en je missie te houden. 💰

Beste functies

Met het aanpasbare dashboard kun je snel de informatie zien die je het belangrijkst vindt, zoals waarschuwingen en fondsenwervingstotalen

Met ontvangstbevestigingen en kwitanties kun je bedankjes sturen als er donaties binnenkomen

Functies voor gegevensbeheer verwijderen automatisch dubbele donateurprofielen, houden lidmaatschappen en verlengdata bij en maken eenvoudige segmentatie mogelijk voor gepersonaliseerde direct mail en gerichte marketingcampagnes

Beperkingen

Sommige gebruikers klagen dat je, in ruil voor de eenvoud van Little Green Light, inlevert op aanpassingsopties

Andere gebruikers zeggen dat de gebruikersinterface gedateerd aanvoelt en niet altijd intuïtief te gebruiken is

Prijzen

$45 per maand voor maximaal 2.500 deelnemers

$60 per maand voor maximaal 5.000 klanten

$75 per maand voor maximaal 10.000 klanten

Tel daar $15 per maand bij op voor elke 10.000 extra klanten

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (290+ beoordelingen)

5. Salsa CRM

via

Salsa CRM

Salsa CRM brengt uw donateursdatabase, communicatietools en fondsenwervingstools onder één dak. 🏠

Het heeft enkele van de mooiste donateurprofielen onder de non-profit softwareopties. Je kunt onbeperkt aangepaste velden toevoegen en alle informatie bijhouden die belangrijk is voor jou en je donateurs. Je kunt ook notities over je donateurs opslaan naarmate je ze beter leert kennen.

Combineer die diepgaande gegevens over donateurs met fondsenwervingstools die je helpen om op een meer relevante manier contact te leggen met elk individu, en Salsa CRM kan je helpen om een beter contact te leggen met donateurs dan ooit tevoren. Dat geeft ons zin om te dansen! 💃

Beste functies

Diepgaande donateurprofielen slaan de contactgegevens, sociale media-accounts, relaties, interesses en demografische gegevens van je kiezers op

Deduplicatiefuncties voorkomen dubbele invoer voor dezelfde kiezer, waardoor je donateursbeheersysteem schoon en georganiseerd blijft

Functies voor direct mail fondsenwerving waarmee je brieven kunt schrijven, mail kunt samenvoegen, etiketten kunt afdrukken en streepjescodes kunt scannen

Beperkingen

Deze CRM-tool biedt weinig integraties met andere softwareprogramma's

Veel gebruikers vinden de rapportagefuncties moeilijk te leren en te gebruiken

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (105+ beoordelingen)

3.9/5 (105+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (235+ beoordelingen)

6. Rand van de verhoger

via

Blackbaud

Raiser's Edge is een CRM- en fondsenwervingsplatform van Blackbaud, de maker van verschillende andere softwareprogramma's voor non-profitorganisaties.

Enkele andere programma's van Blackbaud zijn Luminate Online voor online fondsenwervingscampagnes, Just Giving voor peer-to-peer fondsenwervingscampagnes en Altru voor ticketing en ledenbeheer. Raiser's Edge werkt goed samen met alle andere programma's van Blackbaud, maar je moet wel voor elke softwareservice afzonderlijk betalen.

Op zichzelf biedt Raiser's Edge tools voor het accepteren van donaties, het analyseren van donorinformatie, het doen van relevantere donatieverzoeken, het bijhouden van donorinteracties en het versturen van gericht marketingmateriaal. Deze belangrijke functies helpen je het potentieel van je donateur te ontsluiten. 🗝️

Beste functies

Met giftenbeheer kun je online donaties aannemen of grote giften invoeren

Inzicht in prospects omvat AI-gestuurde voorgestelde vraagbedragen en tools om potentiële grote donoren te identificeren

Met aangepaste analyses kun je de gegevens bijhouden die voor jou het belangrijkst zijn en rapporten uitvoeren die relevant zijn voor je campagne

Beperkingen

De cloud-gebaseerde webweergave toont niet alle velden en functies van de software, dus je team moet wellicht de meeste tijd besteden aan het werken in de databaseweergave, die in tegenstelling tot de web-app niet overal toegankelijk is

Veel gebruikers melden trage reactietijden van de klantenservice van Blackbaud

prijzen ####

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (405+ beoordelingen)

3.8/5 (405+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (410+ beoordelingen)

7. Vriendelijk

via

Vriendelijk

Kindful wordt beheerd door Bloomerang, een andere CRM-tool op deze lijst, en beide programma's zijn geliefd bij non-profitorganisaties. Dus wat is het verschil?

Beide hebben vergelijkbare functies voor het bijhouden van donorgegevens, het creëren van doelgerichte outreach en het meten van campagnesucces. Maar Kindful biedt ook extreem aanpasbare donatiepagina's. Je kunt ze van een eigen merk voorzien en indelen met de informatie die je nodig hebt. Integreer ze vervolgens op je website en je kiezers kunnen met slechts twee klikken doneren. ✅

Hoewel zowel Bloomerang als Kindful integraties bieden met populaire tools en betalingsverwerkingssystemen, heeft Kindful ook een open API, zodat je ontwikkelaar alle extra integraties kan bouwen die je nodig hebt voor je workflow. Je kunt dus rustig blijven en aanpassen. 💂‍♀️

Beste functies

Online fondsenwerving en peer-to-peer fondsenwerving donaties worden automatisch toegevoegd aan je CRM en gesynchroniseerd met je verbonden tools

Donorprofielen geven je inzicht in het vermogen en wijzen taken toe aan je team

Automatische ontvangstbewijzen en bedankjes, plus tools om direct mail en e-mailcampagnes te plannen, helpen je om donateurs betrokken te houden

Beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de donateurprofielen en functies voor klantrelatiebeheer niet zo robuust zijn als andere programma's

Verschillende gebruikers geven aan dat de ingebouwde rapportagefuncties niet genoeg inzicht geven en dat het moeilijk kan zijn om aangepaste rapporten te genereren

Prijzen

$ 119 per maand voor maximaal 1.000 donateurgegevens

$239 per maand voor maximaal 4.500 donateurgegevens

$349 per maand voor maximaal 14.500 donorbestanden

$459 per maand voor maximaal 24.500 donorbestanden

$579 per maand voor maximaal 39.500 donorbestanden

$699 per maand voor maximaal 59.500 donateursbestanden

Aangepaste prijzen voor accounts met 60.000 records of meer

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (310+ beoordelingen)

8. Neon CRM

via

Neon CRM

Het Neon CRM zal uw donateurrelaties helpen stralen. 🔆

Je kunt dit platform gebruiken om donateurs, leden en vrijwilligers te beheren en om fondsenwerving, e-mails, evenementen en subsidies bij te houden. In de donateursdatabase kun je aangepaste velden toevoegen en de betrokkenheid van je donateurs bijhouden, zodat je kunt zien hoe je relaties zich in de loop der tijd ontwikkelen.

Met een aanpasbare, gebruiksvriendelijke interface werkt het Neon CRM voor je hele team. Elk lid kan het organiseren om aan zijn behoeften te voldoen en bij zijn rol te passen, zodat iedereen altijd precies heeft wat hij nodig heeft. Ga voor het team! 📣

Beste functies

Onbeperkte formulieren en e-mails waarmee je je donateurbereik kunt aanpassen en donaties kunt accepteren via populaire betaalmethoden zoals Apple Pay, Google Pay en PayPal

Aangepaste rapporten en een intuïtief dashboard maken het gemakkelijk om de statistieken van je campagne te visualiseren

Automatiseringen nemen administratieve taken uit handen van je team en verwijderen dubbele profielen uit je donateursdatabase

Beperkingen

Verschillende gebruikers hebben geklaagd dat er niet genoeg aanpassingsmogelijkheden zijn in de onderdelen voor evenementenbeheer en vrijwilligersbeheer

Het kan een uitdaging zijn om de rapportagefuncties te leren gebruiken

Prijzen

Essentiële onderdelen: $99 per maand

$99 per maand **Impact:199 dollar per maand

Kracht: $399 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (180+ beoordelingen)

4.3/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (490+ beoordelingen)

9. OneCause

via

OneCause

Het heet dan wel OneCause, maar het heeft veel softwareoplossingen. 👯

Deze software voor fondsenwerving biedt verschillende fondsenwervingsprogramma's op basis van evenementen, peer-to-peer, online en sms.

Als je verschillende soorten campagnes voert, heb je misschien een combinatie van OneCause's oplossingen nodig. Maar als je eenmaal weet welke functies je nodig hebt, is dit een handig programma voor het uitvoeren van je fondsenwerving. 🛠️

Het biedt gespecialiseerde tools voor elk type campagne. Er zijn functies voor evenementtickets en RSVP, sociale media-integraties voor peer-to-peer fondsenwerving en belangenbehartigingsprogramma's en gamificatiefuncties voor virtuele fondsenwerving. Het is nog nooit zo makkelijk geweest voor je supporters om betrokken te raken!

Beste functies

Geïntegreerde ticketing, tafelbeheer, registratie en kassa maken het eenvoudig om fondsenwervingsevenementen te beheren

Open donaties en fonds-nodig opties laten je donateurs kiezen hoe ze geven

Met Text2Give kun je mobiele donaties via sms verzamelen

Beperkingen

Verschillende gebruikers melden dat de aanpassingsmogelijkheden beperkt zijn

Er zijn geen ingebouwde functies voor e-mailmarketing, waardoor het een uitdaging kan zijn om je e-mails voor donateurs te automatiseren en aan te passen

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (360+ beoordelingen)

4.7/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (310+ beoordelingen)

10. NetSuite

via

NetSuite

NetSuite van Oracle is een populair softwarepakket voor organisaties en ze bieden ook oplossingen voor non-profitorganisaties, waaronder een CRM.

De meeste gebruikers zullen het ermee eens zijn dat NetSuite geen schoonheidswedstrijden zal winnen. Maar omdat het een alles-in-één optie is, kun je misschien alle softwarebehoeften van je organisatie dekken met één enkele oplossing. En eenvoud is mooi. ✨

Dit softwarepakket bevat functies voor financieel beheer om fondsenwerving en subsidies bij te houden, functies voor programma-efficiëntie om je impact te evalueren met de door Charity Navigator aanbevolen scorekaarten, en functies voor leveranciersbeheer om lijsten van leveranciers en inkooporders voor fondsenwervingsevenementen of -programma's.

Deze diepgaande oplossingen maken NetSuite een goede optie voor grootschalige non-profitorganisaties.

Beste functies

Personen, organisaties, huishoudens en relaties bijhouden in donateurprofielen

Creëer aangepaste workflows zodat je donateurrelaties kunt beheren met een proces dat past bij jouw organisatie en hun voorkeuren

Klanten segmenteren en e-mails versturen op basis van de unieke interesses van donateurs

Beperkingen

Sommige gebruikers melden dat het moeilijk kan zijn om alle functionaliteiten van deze software te leren zonder formele trainingssessies

Er zijn extra kosten verbonden aan de toegang tot veel van de geavanceerde functies, zelfs als je een premium abonnement hebt

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.650+ beoordelingen)

4/5 (2.650+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.340+ beoordelingen)

Betere relaties, meer donaties

De wereld redden is een marathon, geen sprint. En uw relaties met donateurs houden uw missie draaiende. 🏃‍♂️

Met de juiste non-profit CRM-software verloopt al je donateurswerving soepeler. Je CRM zorgt ervoor dat je donateurs op het juiste moment iets van je horen, bijvoorbeeld nadat ze hun eerste donatie hebben gedaan of nadat je een programma hebt binnengehaald op het gebied dat hen het meest interesseert.

Om taken te koppelen aan uw donateurprofielen en ervoor te zorgen dat u nooit een kans mist om die relatie op te bouwen, probeert u ClickUp. De alles-in-één CRM en projectbeheertool helpt je om je hele missie vanaf één plek te beheren.

Omdat ClickUp de app is die ze allemaal vervangt, kunt u voor minder softwareoplossingen betalen en meer geld besparen voor uw missie. Probeer het platform gratis uit !