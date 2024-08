10 Beste SmartSuite Alternatieven en Concurrenten in 2024

SmartSuite profileert zich als het enige platform voor elk proces en elk project, maar het is niet de enige oplossing voor werkbeheer. Er zijn tal van andere alternatieven in de workflow automatisering niche, en ze zijn zeker de moeite waard om te verkennen voordat u zich vastlegt op SmartSuite of uw weg vervolgt met SmartSuite.

In deze gids bekijken we de beste alternatieven voor SmartSuite die momenteel beschikbaar zijn. We vergelijken webgebaseerde workflowbeheer , workflowautomatisering, taakbeheer en samenwerkingstools om je onze ultieme lijst van kanshebbers te geven die je in 2024 moet proberen. 📚

Wat moet je zoeken in een SmartSuite-alternatief?

SmartSuite is een cloudgebaseerd automatiserings- en werkbeheerplatform dat een breed scala aan toepassingen dekt, waaronder projectbeheer, HR- en personeelsbeheer, marketing en compliance. U kunt het voor al deze functies gebruiken, of slechts voor een handvol ervan.

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord, Gantt-diagrammen en Kalender

Als u een SmartSuite-alternatief overweegt, overweeg dan het volgende:

Gebruiksgemak: Is het platform gemakkelijk te gebruiken? Is er een aanzienlijke trainingsbehoefte?

Is het platform gemakkelijk te gebruiken? Is er een aanzienlijke trainingsbehoefte? Expertise: Biedt de nieuwe tool meer functionaliteit in uw aandachtsgebied?

Biedt de nieuwe tool meer functionaliteit in uw aandachtsgebied? Aanpasbaarheid: Is het nieuwe alternatief flexibeler? Kunt u het volledig aanpassen?

Is het nieuwe alternatief flexibeler? Kunt u het volledig aanpassen? Automatisering: Kan de tool de taken automatiseren die ik nodig heb? Biedt het meer dan SmartSuite?

Kan de tool de taken automatiseren die ik nodig heb? Biedt het meer dan SmartSuite? Prijzen : Is de nieuwe tool betaalbaar? Past het binnen uw budget?

Is de nieuwe tool betaalbaar? Past het binnen uw budget? Schaalbaarheid: Kan het alternatief met u meegroeien? Maakt het schalen het onbetaalbaar?

Met zoveel beschikbare producten op het gebied van workflowautomatisering zijn er genoeg opties voor bedrijven van elke grootte, budget en behoefte - of u nu een klein bedrijf bent dat HR-beheer nodig heeft of een snelgroeiend SaaS-bedrijf dat behoefte heeft aan marketingautomatiseringssoftware . Denk na over je eigen persoonlijk gebruik en wat je team nodig heeft, zodat je een shortlist kunt samenstellen van de beste alternatieven om te proberen.

De 10 beste SmartSuite alternatieven om te gebruiken in 2024

De juiste tool voor werkbeheer maakt het gemakkelijk om dingen gedaan te krijgen, samen te werken als een team en meer succes te behalen. Hier zijn de beste SmartSuite alternatieven en concurrenten die je dichter bij je productiviteitsdoelen kunnen brengen.

1. ClickUp

Aangepaste automatiseringen maken die starten op basis van zelfgekozen triggers en voorwaarden in ClickUp

ClickUp is een uitstekend alternatief voor SmartSuite, omdat het ook een alles-in-één platform is dat is ontworpen om uw productiviteit en winst te verhogen. ClickUp's brede scala aan functies zorgt ervoor dat het organiseren van uw werk, het beheren van taken en middelen en het samenwerken met teamleden moeiteloos verloopt. ✨

Van campagnes tot sprintplanning, ClickUp Automatiseringen kunnen elke bewerking stroomlijnen. Onze bibliotheek van meer dan 100 no-code automatiseringen bevat alles wat u nodig hebt om workflows te vereenvoudigen, routinetaken te stroomlijnen en projectafhandelingen gemakkelijk te maken.

Gebruik onze kant-en-klare automatiseringsrecepten zoals ze zijn, of pas ze aan met je eigen logica en aangepaste statussen. Geniet van recepten voor een breed scala aan toepassingen, zoals taakopdrachten, opmerkingen, statusupdates en nog veel meer.

U kunt niet alleen uw werk binnen ClickUp automatiseren, maar u kunt deze functionaliteit ook uitbreiden naar andere apps die u gebruikt. Breng uw externe apps, zoals Github, Slack, Dropbox en Calendly, in uw ClickUp workflow. De bibliotheek met integraties blijft elke maand groeien.

Naast ClickUp Automations heeft het platform zoveel te bieden voor teams die georganiseerd willen blijven en effectiever willen werken. Gebruik ClickUp Taken voor het beheren van persoonlijke en teamtaken, het visualiseren van de voortgang in uw ClickUp Dashboard en verplaats uw contactgegevens naar ClickUp CRM zodat u uw klantrelatiebeheersysteem vanaf dezelfde plaats kunt uitvoeren.

ClickUp beste eigenschappen

Gebruik ClickUp Automations en voorwaardelijke logica om krachtige workflows te bouwen

Beheer taken, takenlijsten en bedrijfsprocessen

Vooruitgang instellen en bijhouden tegenkPI's voor projectbeheer Maak berichtenuitwisseling en samenwerking met uw team in realtime mogelijk metClickUp Chat Beheer technische en creatieve projecten

Documenten en spreadsheets maken om samen te werken en te delen met uw team

De tijd, productiviteit en factureerbare uren van resources en teamleden beheren

Machtigingen instellen en projecten delen omprojecttransparantie Profiteer vanClickUp sjablonen om snel aan de slag te gaan, waarondersjablonen voor werkplannen Pas uw ervaring aan met aangepaste weergaven, aangepaste velden en kleurcoördinatie

Integreer met duizenden externe apps

ClickUp beperkingen

Met zoveel functies en aanpassingsmogelijkheden melden sommige gebruikers dat er een leercurve is in het begin

Er is misschien geen speciale integratie voor elke externe app, maar u kunt ClickUp altijd verbinden met duizenden andere tools metZapier ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Stroom

via Stroom Flow beschrijft zichzelf als een modern project en software voor taakbeheer oplossing voor teams. Het platform brengt belangrijke elementen zoals projectbeheer, gesprekken en taakbeheer samen om een alles-in-één plek te creëren om werk gedaan te krijgen. ✔️

Flow beste eigenschappen

Beheer taken effectiever met geautomatiseerde terugkerende taken

Teamleden uitnodigen voor projecten en privacy beheren met machtigingen

Projecten aanpassen met kleuren en pictogrammen

Flow-beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de synchronisatie tussen web- en app-versies traag kan zijn

Je kunt alleen je account deactiveren, dus het is niet mogelijk om accountgegevens te verwijderen

Flow prijzen

Basis: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Plus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Pro: $10/maand per gebruiker

Flow beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

3. FunctionFox

via FunctionFox FunctionFox is een timesheet en hulpmiddel voor projectbeheer gebruikt voor het bijhouden van tijd, het stimuleren van de teamproductiviteit en het meten van de totale waarde. Deze tool is ideaal voor creatieve professionals en teams die hun interne planning willen organiseren gefocust willen blijven op meerdere projecten . ⚒️

FunctionFox beste eigenschappen

Visualiseer de hoeveelheid werk die voor elk teamlid is ingepland

Tijd bijhouden met behulp van urenstaten en een ingebouwde stopwatch

Zien welke taken open staan en welke zijn voltooid

FunctionFox beperkingen

Sommige gebruikers wensten dat de functionaliteit rond automatisering en repetitieve taken beschikbaar was

Er zijn weinig aanpassingsopties

FunctionFox prijzen

Classic: $35/maand voor eerste gebruiker, daarna $5/maand per extra gebruiker

$35/maand voor eerste gebruiker, daarna $5/maand per extra gebruiker Premier: $50/maand voor eerste gebruiker, daarna $10/maand per extra gebruiker

$50/maand voor eerste gebruiker, daarna $10/maand per extra gebruiker In-House: $150/maand voor eerste gebruiker, daarna $20/maand per extra gebruiker

FunctionFox beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Plutio

via PlutioPlutio is een alles-in-één samenwerkingstool voor projectbeheer waarmee teams een project van begin tot eind kunnen volgen. Gebruikers kunnen projecten voorbereiden, tijdlijnen plannen, taken toewijzen en voorstellen naar klanten sturen vanaf één centrale plek, waardoor het ideaal is voor teams en bureaus. 🤝

Plutio beste functies

Maak automatisch een project aan vanuit een sjabloon zodra een contract is getekend

Gebruik sjablonen om terugkerende taken te maken voor taken die u regelmatig uitvoert

Ervoor kiezen om automatisch een factuur, planner of voorstel weer te geven nadat uw klant het contract heeft ondertekend

Plutio beperkingen

Sommige gebruikers melden dat voorstellen langzaam te bewerken zijn

Er is geen eenvoudige manier om gegevens naar andere tools te exporteren

Plutio prijzen

Solo: $19/maand voor één gebruiker

$19/maand voor één gebruiker Studio: $39/maand voor 10 medewerkers

$39/maand voor 10 medewerkers Agentschap: $99/maand voor 30 medewerkers

$99/maand voor 30 medewerkers Extra medewerkers kunnen worden toegevoegd aan de Studio- en Agency-plannen voor $5/maand per gebruiker

Plutio beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Nintex

via Nintex Nintex is een proces en software voor workflowbeheer hulpmiddel dat automatisering gebruikt om processen te stroomlijnen en de productiviteit verhogen. Deze herinrichting van bedrijfsprocessen en softwaretool voor het in kaart brengen van processen stelt gebruikers in staat om mogelijkheden te ontdekken om processen te verbeteren, ze met succes te automatiseren en ze te blijven optimaliseren en verbeteren. 🔗

Nintex beste functies

Processen opbouwen en workflows aanpassen om effectiever te zijn

Processen automatiseren en regelmatig laten uitvoeren

Sjablonen maken en aanpassen zonder kennis van codering

Nintex beperkingen

Nintex is gespecialiseerd in procesbeheer, dus het mist enkele van de andere functies die de all-in-one alternatieven wel hebben

Sommige gebruikers melden dat er een steile leercurve is

Nintex prijzen

Nintex biedt verschillende pro-, premium- en aangepaste plannen voor elk van zijn zes automatiseringsplatforms:

Pro: De startprijzen variëren van $15.000-$35.000/jaar

De startprijzen variëren van $15.000-$35.000/jaar Premium: De startprijzen variëren van $2.400-$60.000/jaar

De startprijzen variëren van $2.400-$60.000/jaar Op maat: Neem contact op voor prijzen

Nintex beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

6. Processtraat

via Processtraat Process Street is een softwaretool voor standaard werkprocedures (SOP), controlelijsten en workflowbeheer. Het doel is om procesbeheer eenvoudig, wat leidt tot een grotere operationele efficiëntie. Automatiseer taken, stroomlijn processen en profiteer van AI-ondersteund workflowontwerp om de manier waarop je werkt te verbeteren. 🙌

Process Street beste functies

Herhaalbare processen instellen omproductiviteit te verbeteren* Voorwaardelijke logica gebruiken om stromen binnen processen aan te passen

Visualiseer wat er komen gaat en volg uw voortgang

Beperkingen van Process Street

Gebruikers geven aan dat de rapportageopties beperkt aanvoelen

Sommigen melden dat een zoekfunctie voor documenten en taken nuttig zou zijn

Process Street prijzen

Startup : $100/maand

$100/maand Pro: begint bij $ 415/maand

begint bij $ 415/maand Enterprise:begint bij $1.660/maand

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

7. Teamhood

via Teamhood Teamhood is een projectbeheerplatform dat al uw werk op één plaats samenbrengt. Het platform bevat ook tijdregistratie, werklastbeheer planning, workflows en processen, gesprekken en meer. 📣

Teamhood beste functies

Visualiseer de voortgang van uw project in meerdere weergaven, waaronder Kanban-borden en Gantt-diagrammen

Plan je tijd effectiever met geschatte uren en inzichten op basis van algoritmes

Automatiseer taken die je regelmatig herhaalt met terugkerende taken

Teamhood-beperkingen

Gebruikers kunnen geen bestanden toevoegen aan opmerkingen binnen taken, wat voor sommige teams gevolgen kan hebben

Sommige gebruikers willen functies kunnen deactiveren die niet in gebruik zijn

Teamhood prijzen

**Gratis

Professioneel: $9,50/maand per gebruiker

$9,50/maand per gebruiker Premium: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Ultiem: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Teamhood beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (10+ beoordelingen)

8. Kabbelend

via Kabbelend Rippling is een platform voor personeelsbeheer dat gespecialiseerd is in personeelszaken (HR), IT en financieel beheer. Beheer personeelsbeloningen, salarisadministratie en uitgaven met aangepaste workflows die processen automatiseren voor een meer gestroomlijnde ervaring. 🌻

Rippling beste eigenschappen

Automatiseer bijna elk HR, IT of financieel proces met als/dan automatiseringen

Gebruik aangepaste triggers om gepersonaliseerde workflows te bouwen

Verbinding maken met apps van derden om de automatiseringsmogelijkheden van workflows uit te breiden tot buiten uw Rippling-gegevens

Rippling beperkingen

Rippling's expertisegebied is HR, IT en financiën, dus als uw aandachtsgebied anders is, kan een andere tool beter voor u werken

Sommige gebruikers zouden willen dat de onboarding functie uitgebreider was

Rippling prijzen

Begint bij $8/maand per gebruiker

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Workfront

via WerkfrontWerkfront is de softwaretool voor project- en werkbeheer van softwaregigant Adobe. Met het platform kunnen gebruikers projecten plannen en uitvoeren, budgetten beheren en automatisering gebruiken voor een beter procesbeheer. 💰

Workfront beste functies

Taken toewijzen en volgen voor teamleden, afdelingen en projecten

Gebruik aangepaste logische regels om gegevens automatisch te synchroniseren tussen teams

Verwachtingen beheren en automatisch taken prioriteren met een ingebouwde wachtrij voor verzoeken

Workfront beperkingen

Sommigen zeggen dat er een grote leercurve is als nieuwe gebruiker

Gebruikers melden dat de hoeveelheid meldingen en waarschuwingen in je inbox overweldigend kan zijn

Workfront prijzen

Select: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Prime: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Ultimate: Neem contact op voor prijsopgave

Workfront beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (900+ beoordelingen)

4.1/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

10. Fluix

via Fluix Fluix is een workflow automatisering platform dat is ontworpen om documentprocessen eenvoudig te digitaliseren en terugkerende routinetaken te automatiseren. Stroomlijn alledaagse taken zoals audits, inspecties, training, factuurbeheer en meer met de taakautomatisering van Fluix. 📝

Fluix beste functies

Stap af van papieren documenten en schakel over op digitale versies die u van aantekeningen kunt voorzien

Ontwerp een gepersonaliseerde workflow die aansluit op uw specifieke behoeften

Herhaalde handmatige taken automatiseren en de voortgang ervan bijhouden tot ze voltooid zijn

Fluix beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat de formulierbouwer gebruiksvriendelijker was voor niet-technische gebruikers

Er is momenteel geen Android app, maar er is wel een iOS app beschikbaar

Fluix prijzen

Fluix Core: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Conditional Logic add-on: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Power Analytics add-on: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Add-on Form and Document Prefill: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Add-on Kwartaalbeoordeling: $50/maand per gebruiker

Fluix beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

Stroomlijn werkstromen met een SmartSuite-alternatief

SmartSuite is een geweldige optie voor projectbeheertools waarmee gedistribueerde teams productiever kunnen werken. Dat betekent niet dat het de enige optie is en deze gids laat zien hoeveel indrukwekkende SmartSuite-concurrenten er zijn. Gebruik deze gids om de tool te vinden die het beste bij je doelstellingen past en geniet van de voordelen van een beter gecoördineerd, productiever en beter beheerd team.

Als je op zoek bent naar een softwaretool die alles biedt wat SmartSuite doet en meer, probeer dan ClickUp. Dit alles-in-één platform zit vol met functies die projectbeheer, taakbeheer en people management gemakkelijk maken. Ontdek alle voordelen en probeer ClickUp vandaag nog gratis . 🤩