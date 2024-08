Grillig vs. Miro: Welke whiteboardsoftware is het beste? 2024

Samenwerkingssessies zijn essentieel voor elke business die werkt met creatieve concepten of design thinking. Of je nu brainstormt over ideeën voor een project, een nieuw product ontwerpt of een customer journey map maakt, je krijgt altijd de beste resultaten als je in teamverband werkt. 🤝

Natuurlijk moet je dat werk ook documenteren om er optimaal van te kunnen profiteren.

Whiteboards op kantoor zijn een geweldige manier om dit te doen als alle leden van je team ter plaatse zijn. Maar als je met een verdeeld team werkt, moet je een tandje bijsteken. Virtuele whiteboards zijn een perfecte oplossing en als ze je ook nog kunnen helpen om je werkstroom te stroomlijnen, is dat mooi meegenomen.

Dat is waar de Whimsical vs Miro vraag om de hoek komt kijken. Deze tools voor whiteboardontwerp bieden elk verschillende functies en voordelen om gezamenlijk werk te ondersteunen, dus welke is beter? 🛠️

In dit artikel vergelijken we Whimsical met Miro om te bepalen welke optie het beste is voor jouw team!

Wat is Whimsical?

via Grillig Whimsical is ideaal voor freelancers, ontwerpteams, softwareontwikkelaars en productmanagers die flowcharts en wireframes in kaart willen brengen en deze vervolgens met anderen willen delen om feedback te krijgen.

Het is ontworpen als een hulpmiddel voor meestal asynchrone, virtuele samenwerking binnen kleinere teams. Het UI-ontwerp is eenvoudig en minimalistisch, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is, zelfs voor beginners. Het is echter een puur webgebaseerde tool, dus je kunt het niet gebruiken als app op mobiele apparaten. 🖥️

Grillige functies

De functies van Whimsical werken goed als je met een klein team werkt en je behoeften vrij eenvoudig zijn.

via Grillig Grillig maakt lo-fi wireframing ongelooflijk gemakkelijk en snel, en je kunt ontwerpen voor elke grootte van het scherm. Er is een heleboel configureerbare elementen, waaronder invoervakken voor tekst, knoppen, selectievakjes, labels, beoordelingssterren en kant-en-klare klikbare uitnodigingen zoals "Ons werk weergeven" en "Contact opnemen" die er gewoon op wachten om gebruikt te worden.

Een snelzoekfunctie en sneltoetsen helpen je snel te vinden en te gebruiken wat je wilt. Het is ook eenvoudig om in realtime met teamgenoten samen te werken aan je wireframes.

2. Handige vormen en pictogrammen

via MiroMiro is ontworpen voor grotere teams op afstand die uitgebreid en in realtime moeten samenwerken, zowel binnen het team als met externe belanghebbenden.

Het staat bekend om zijn geweldige gebruikerservaring en biedt ook een uitgebreid bereik aan sjablonen en integraties met tools als Asana, Slack en Jira. Het werkt op webgebaseerde platforms en op Android- en iPhone-apps.

Functies van Miro

De functies van Miro zijn veel uitgebreider en schaalbaarder dan die van Whimsical. Miro maakt het makkelijk voor teams om samen te werken in tijd en ruimte.

1. Integraties voor videobellen

via Miro Met Miro is het eenvoudig om direct vanaf uw bord te presenteren, zodat u de controle kunt overnemen zodat uw medewerkers alleen kunnen zien waar u zich als facilitator op concentreert. Je kunt instellen welk deel van het canvas je publiek te zien krijgt wanneer ze voor het eerst deelnemen aan de vergadering.

Daarna kun je ze het overzicht laten zien of inzoomen op elk gewenst deel van het bord. Je kunt ook delen van het canvas waar je niet mee werkt minimaliseren tijdens je presentatie. De functie Anoniem stemmen helpt je team om samen te beslissen hoe ze verder gaan.

Prijzen Miro

Free: Gratis voor onbeperkte leden van het team

Gratis voor onbeperkte leden van het team Starters: $8 per lid per maand

$8 per lid per maand Business: $16 per lid per maand

$16 per lid per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Whimsical Vs. Miro: Vergelijking van functies

Dus we hebben vastgesteld dat Whimsical geweldig is voor wireframing, een mooie set van samenwerkingstools en is budgetvriendelijk voor kleine teams. Miro is schaalbaarder, beter voor communicatie en presentaties en biedt een breed bereik aan sjablonen.

Hoe zit het dan met de vergelijkbare functies van Whimsical vs. Miro? Laten we eens kijken naar een aantal gemeenschappelijke functies om te zien wat ze voor jou kunnen doen.

Whimsical vs. Miro whiteboards

via Miro Grillige whiteboards werken goed om kleinere werkstromen in kaart te brengen.

Whimsical biedt een oneindig canvas en de mogelijkheid om vormen, tekst of aantekeningen te tekenen en toe te voegen. Het heeft ook een goed ontworpen wireframe-bibliotheek en een stroomdiagram hulpmiddel . De toolkit maakt het maken van prototypes en werkstromen voor gebruikers eenvoudig en je kunt snel de eerste mockups maken om met je team te delen voor feedback.

Miro Whiteboards daarentegen zijn ontworpen voor gebruik door grotere teams die real-time of asynchroon moeten samenwerken aan grote workflows.

Miro heeft ook een oneindig canvas met tekengereedschappen en aantekeningen. Als bonus zorgt de rasterachtergrond ervoor dat het uitlijnen en positioneren van de elementen waarmee je werkt een fluitje van een cent is. Het navigatiesysteem van Miro helpt je gemakkelijk je weg te vinden op een groot bord. De zoekermodus laat je het grote geheel zien, waarna je naar behoefte kunt in- of uitzoomen.

Winnaar: Miro, omdat het meer functies heeft en je gemakkelijk met zeer grote borden kunt werken als dat nodig is 🏆

Whimsical vs. Miro documenten en AI

via Grillig Je kunt geen business runnen zonder documenten. Het enige verschil is dat die documenten nu meestal online staan, wat bomen bespaart en informatie toegankelijker maakt voor iedereen.

Whimsical heeft een ingebouwde functie voor documenten waarmee je al je documentatie in dezelfde werkruimte kunt bewaren als je wireframes, stroomdiagrammen en andere documenten mindmap s. Je kunt vanaf nul schrijven, tabellen maken, slepen en neerzetten gebruiken om dingen te verplaatsen en vervolgens een snelkoppeling gebruiken om te formateren. Automatische backlinks verbinden je document met andere delen van Whimsical, waaronder je whiteboards.

Met AI-tools is op dit moment zo'n hot item dat geen software zonder kan. Whimsical's nieuwe AI-tool voor tekst-naar-flowcharts helpt je om werkstromen van gebruikers te maken met één klik op de knop. Je typt gewoon in waarvoor je een flowchart of mindmap nodig hebt en het geeft je automatisch een raamwerk om je te helpen denken.

En als je ChatGPT Plus gebruikt, is er nu een Whimsical Diagrams plug-in zodat je Whimsical ook in GPT-4 kunt gebruiken.

Miro's documenten zijn meestal gebaseerd op hun bereik van sjablonen, of je kunt Miro verbinden met externe documentatiesoftware of apps voor aantekeningen zoals Google Drive, OneDrive, Notion of Dropbox.

De AI functie van Miro is ook relatief nieuw en is sinds kort beschikbaar in bèta. Hiermee kun je automatisch mindmaps, sticky notes, afbeeldingen of verhalen van gebruikers genereren op basis van eenvoudige ideeën. Je kunt ook al je aantekeningen samenvatten of tekst omzetten in code. Er worden momenteel nog meer AI-functies ontwikkeld. 🤖

Winnaar: Miro voor het uitgebreidere bereik aan AI-functies 🏆

Whimsical vs. Miro mindmaps

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

ClickUp is een tool voor projectmanagement dat u ondersteunt van de ene kant van uw bedrijfsprocessen tot de andere. Het is een van de beste teams samenwerkingssoftware beschikbare opties, ontworpen om productiviteit en creativiteit te verbeteren terwijl uw werkstroom als geen ander wordt gestroomlijnd. 🙌

ClickUp bespaart u uren werktijd met duizenden sjablonen. U hoeft uw documenten niet meer vanaf nul te maken. En omdat elk document dat u maakt ook nog eens prachtig geformatteerd is, is het gemakkelijker te lezen en veel effectiever.

En zowat alles in ClickUp is aanpasbaar, zodat u het kunt aanpassen zodat het voor u werkt.

ClickUp is beschikbaar als web-app en voor Windows, Android, Linux of iOS, dus u kunt het gebruiken op uw desktop, laptop of andere apparaten zoals uw iPhone of iPad.

Met de focus op real-time samenwerking concurreert ClickUp gemakkelijk met - en is in veel gevallen beter dan - zowel Whimsical als Miro.

Laten we eens kijken naar dezelfde drie functies die we zojuist hebben vergeleken voor Whimsical vs. Miro en zien hoe ClickUp zich verhoudt.

Whiteboards

Collaboration Detection stelt teams in staat om tegelijkertijd te werken en te bewerken in ClickUp Whiteboards

Als een van de beste whiteboard software keuzes die er zijn, ClickUp's Whiteboard biedt u een ideeëncanvas bij uitstek, maar het gaat ook veel verder dan dat. Het neemt die ideeën en zet ze om in Taken.

Wanneer u ClickUp's collaborative Whiteboard gebruikt, kunt u uw eigen layout maken of vooraf tijd en moeite besparen door te kiezen uit ClickUp's bereik van whiteboard sjablonen . Met sjablonen voor stroomdiagrammen, mindmaps, matrices, organigrammen of werkplannen, naast vele andere opties, is er zeker een sjabloon dat aan uw behoeften voldoet.

Gebruik de realtime samenwerkingsfunctie van ClickUp om te brainstormen en ideeën van uw team te verzamelen. Teken, voeg objecten of tekst toe of creëer abonnementen voor projecten of stroomschema's en koppel alles aan relevante bronnen, zoals mediabestanden of andere documenten. ClickUp Whiteboards hebben gelukkig nooit ruimte tekort.

Sleep vervolgens de elementen van uw Whiteboard tot ze perfect gerangschikt zijn en verbind alles in zoveel kleuren als u wilt. Voeg plakbriefjes toe om willekeurige gedachten vast te leggen. Alle leden van uw team kunnen het in realtime bewerken alsof ze bij u in de kamer zijn.

Zodra je Klaar bent (voor nu), clickUp-taak maken rechtstreeks vanuit uw Whiteboard met één klik op de knop. U kunt deze taken toewijzen en beheren vanuit ClickUp, zodat alles op dezelfde plaats zit - gestroomlijnd en efficiënt. ✅

Documenten en AI

Embed live ClickUp Docs direct in Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke project documenten, onderzoek en context zonder ooit uw bord te verlaten ClickUp Documenten zijn schoon en mooi en stellen u in staat om ideeën zowel tekstueel als visueel over te brengen. U kunt tabellen invoegen, bladwijzers invoegen en alles opmaken met een klik op een knop of met behulp van /Slash commando's. Teamleden kunnen Documenten in realtime samen bewerken en anderen taggen met opmerkingen, zodat ze het best mogelijke document voor samenwerking kunnen maken. Je bepaalt wie deze documenten kan zien met functies voor het beheren van toestemming en koppelingen die gedeeld kunnen worden.

Het beste van alles is dat ClickUp Docs kunnen worden gecategoriseerd en rechtstreeks verbinding kunnen maken met workflows, zodat uw team alle informatie die ze nodig hebben altijd op één plek kan vinden. Toewijzen action items rechtstreeks vanuit je document en zet tekst om in taken. Gebruik vervolgens widgets om de status van projecten en werkstromen bij te werken, zodat je altijd kunt bijhouden wat er op dit moment gebeurt. ClickUp AI assistent helpt u sneller werken en effectiever. Vraag het om je te helpen brainstormen over ideeën of om een heel document te schrijven op basis van slechts een paar trefwoorden. Laat het vervolgens die content bewerken en formateren om het beknopter en boeiender te maken. 📝

Je AI-assistent kan ook actiepunten en je belangrijkste inzichten uit Documenten halen en lange content in seconden samenvatten, zodat je uren handmatig werk bespaart.

Mindmaps

In de mindmaps van ClickUp kunt u knooppunten eenvoudig herschikken op basis van hun hiërarchische structuur ClickUp mindmaps helpt u uw volgende geweldige idee in kleur te visualiseren. Brainstorm ideeën, organiseer projecten of breng werkstromen in kaart en zie hoe alles in elkaar past. Zet uw ideeën op papier en gebruik de knooppunten voor slepen en neerzetten om delen van uw mindmap te verplaatsen.

Zoals bij elk onderdeel van ClickUp, hebt u toegang tot een breed bereik van Mindmaps sjablonen om u op weg te helpen. En omdat alles in ClickUp met elkaar verbonden is, kunt u rechtstreeks vanuit uw Mindmap Taken maken en beheren.

Koppel uw mindmap aan specifieke documenten, opmerkingen of taken in uw werkruimte en deel ze met uw team. Dit is creativiteit en samenwerking op zijn best. 🪄

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Business: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

Upgrade vandaag nog naar ClickUp

Whiteboard-tools helpen u om creatief te worden en uw gedachten te ordenen.

Elk hulpmiddel voor whiteboards is echter het meest geschikt voor verschillende doeleinden. In onze Whimsical vs. Miro vergelijking is het duidelijk dat Whimsical geweldig is voor kleine teams die zich richten op design werk. Het is mooi, eenvoudig en budgetvriendelijk. Miro is daarentegen ontworpen voor schaalbaarheid. Het werkt goed voor grotere teams die in real-time moeten samenwerken en biedt meer functies.

Je kunt ook rechtstreeks naar ClickUp gaan voor het beste van beide werelden, plus een verbinding met de tools voor projectmanagement van ClickUp. De alles-in-één oplossing van ClickUp biedt prachtige en effectieve Whiteboard- en Docs-oplossingen die rechtstreeks verbinding maken met Taken. Dat betekent dat u alles vanuit één werkruimte kunt beheren, waardoor u uw werkstroom kunt stroomlijnen en in alle opzichten sneller en effectiever kunt werken. 🤩 Gratis aanmelden met ClickUp vandaag!