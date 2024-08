Lineair vs. Asana: Welke tool is het beste in 2024?

Het leven van een projectmanager in de ruimte voor product- of softwareontwikkeling kan uitdagend zijn. Jongleren met meerdere projecten, deadlines, taken en leden van een team kan soms overweldigend zijn, vooral als je nog niet de juiste PM-tool hebt gevonden.

Maar dat weet je al. Per slot van rekening heb je dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat je probeert te kiezen tussen Linear of Asana. Ze zijn allebei geweldig samenwerkingstools maar je moet er een kiezen als je je leven gemakkelijker wilt maken. En helaas kun je geen Magische 8-bal gebruiken om de beslissing in een paar seconden te nemen! 🎱 👀

Daarom hebben we wat onderzoek gedaan om je te helpen. Deze gids bekijkt beide tools om de winnaar te vinden tussen Linear vs. Asana.

Wat is Lineair? Lineair.app wordt overal gebruikt door softwareteams. Het is een eenvoudige tool voor het bijhouden van problemen met een gebruikersvriendelijke interface.

Projectmanagers gebruiken Linear als een tool voor agile projectmanagement of een IT-servicedeskoplossing. En omdat het integraties heeft met favorieten voor ontwikkelaars zoals Jira en GitHub, is het uitstekend geschikt om grote en kleine teams samen te brengen om problemen met bugs op te lossen.

Lineaire functies

Linear heeft fantastische functies voor samenwerking bij het beheren van Taken, snelle laadtijden, nadruk op agile methodologieën en geweldige functies voor projectmanagement op basis van kennis. Bovendien is het compatibel met de meeste apparaten die je teamleden willen gebruiken.

Laten we elk van deze punten eens nader bekijken voor meer informatie.

1. Samenwerking

Linear begrijpt dat samenwerking de productiviteit kan verbeteren als een hulpmiddel voor middelenbeheer . Project Updates houdt elk lid van het team op de hoogte van waar je project zich bevindt, het Discussions Center stelt iedereen in staat om verbinding te maken en de Triage inbox is alleen voor het beheren van problemen en het toewijzen van tickets. 🙌

Linear synchroniseert ook met must-haves op het gebied van communicatie, zoals Slack en GitHub.

2. Snelheid en prestaties

Snelheid is een van de belangrijkste redenen waarom enthousiaste fans van Linear van deze tool houden, en terecht! Linear besteedt aandacht aan snelheid en opstartprestaties en concentreert zich op zaken als het optimaliseren van de manier waarop gegevens worden geladen, het verbeteren van de grootte van bundels en het lui laden van delen van de applicatie die minder worden gebruikt.

3. Agile methodologieën

Linear is gemaakt voor agile projectmanagement. Maar de app heeft Sprint omgedoopt tot "Cycli" en ze opnieuw ontworpen zodat ze handig zijn, of je team nu agile methodes gebruikt of niet.

Je kunt ervoor kiezen om cycli te gebruiken en aan te passen hoe lang ze duren, zodat je kunt abonneren op het volgende werk van je team. En Linear meet de voortgang voor elk doel om je op het goede spoor te houden.

4. Project planning

Linear is krachtig en toch eenvoudig. U kunt de sjablonen en hulpmiddelen gebruiken om te plannen, uw werk in hapklare taken op te splitsen en problemen zelfverzekerd aan te pakken.

Met de weergave Projecten kunt u mijlpalen markeren, een project opdelen in fasen, afzonderlijke stukken bijhouden en alles van begin tot eind bekijken. Je kunt ook de voortgangsgrafieken bekijken voor een snelle blik op een reikwijdte van een project , snelheid en voortgang in de tijd, voltooid met live voorspellingen.

5. Apparaat compatibiliteit

Je kunt Linear gebruiken als desktop-app en mobiele app op macOS, Android en Windows-apparaten. En het zou moeten werken op de meeste browsers, hoewel ze Chrome of Safari aanbevelen.

Lineaire prijzen

Gratis

Standaard: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Plus: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wat is Asana? Asana is een cloudgebaseerde tool voor projectmanagement met verschillende functies die het gemakkelijk maken om bewegende delen te beheren zonder een slag te missen.

Projectmanagers en Teams gebruiken Asana om duidelijkheid te krijgen over grote projecten door ze op te splitsen in beheersbare Taken. Met Asana kan iedereen deadlines bijhouden, bestanden delen en op dezelfde pagina blijven. En het heeft integraties met top softwareontwikkelingstools om je team en gegevens samen te brengen. 📚

Functies van Asana

Asana heeft veel te bieden, waaronder de nadruk op agile- en scrum-methodologieën, uitstekende snelheden, vlotte projectplanning en gestroomlijnde communicatie. En het is compatibel met bijna elk apparaat dat uw teamleden zich kunnen wensen.

Laten we elk van deze functies eens nader bekijken voor meer informatie.

1. Samenwerking

Teams werken beter als ze communiceren. De tools van Asana maken duidelijke, open communicatie mogelijk tussen elk lid van het team, ongeacht waar ze zijn. En omdat het integreert met nietjes als Slack, Jira en GitHub, is het ook een favoriet voor ontwikkelteams.

Collaborateurs, volgers, vermeldingen, berichten, opmerkingen over taken en reacties op taken zijn slechts enkele van de manieren waarop Asana ondersteunt team communicatie .

2. Snelheid en prestaties

Asana weet dat uw tijd kostbaar is - elke seconde telt! Het legt de nadruk op snelle laadtijden, schakelen tussen taken en projecten en real-time communicatie. Door het raamwerk van Asana te optimaliseren voor snelheid en reactiesnelheid, gaat er minder tijd verloren zodat uw team sneller de eindstreep kan halen.

3. Agile methodologieën

Asana is een uitstekende keuze voor teams die werken met agile methodes zoals Sprints, Scrums en Kanban-borden. Dit is de instelling waarmee Asana zich onderscheidt van veel andere software voor taakbeheer opties voor ontwikkelingsteams.

Asana heeft verschillende weergaven en functies waarmee je je projecten kunt optimaliseren met portfolio's, features, stories, taken en subtaken. Er zijn ook verschillende sjablonen voor Sprint planning, tijdlijnen en meer.

4. Project planning

Asana is een tool voor project planning de kern. Gebruik het om je projecten te plannen, te beheren, bij te werken en bij te houden en om met je team te communiceren bij elke stap die je zet.

U kunt al het werk dat nodig is voor uw project weergeven op één dashboard, zodat iedereen in één oogopslag kan zien waar het project zich bevindt. Eenvoudige communicatie, tijdbesparende sjablonen en aangepaste notificaties gaan nog een stapje verder en maken Asana een van de beste opties voor het plannen van projecten.

Als bonus heeft Asana ook superleuke "feestelijke" animaties met dieren zoals narwallen en eenhoorns wanneer u voltooide Taken markeert, wat een mini-dopamineboost betekent voor uw team tijdens de werkdag!

5. Compatibel met apparaten

U kunt Asana als desktop- en mobiele app gebruiken op Android-, Windows- en Apple-apparaten. Het werkt ook met Chrome, Safari, Firefox en Microsoft Edge browsers.

Asana prijzen

Basis: $0

$0 Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Business: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Linear vs. Asana: Vergeleken functies

Er is een reden waarom het zo moeilijk is om Linear vs Asana te vergelijken - het zijn allebei uitstekende tools! Maar u bent hier gekomen om te zien wie de winnaar is, dus hebben we de functies met elkaar vergeleken om u antwoorden te geven.

1. Samenwerking

Winnaar: Asana

Dit was bijna een gelijkspel. Linear en Asana leggen immers allebei de nadruk op communicatie en bieden integratie met onmisbare tools voor ontwikkelteams. En geen van beide apps heeft realtime communicatie die vergelijkbaar is met Slack zonder die integraties.

Asana won deze prijs omdat het een langere lijst met functies heeft en externe teams het soms gebruiken als alternatief voor Slack voor zowel synchrone als asynchrone berichten. 🏆

2. Snelheid en prestaties

Winnaar: Lineair

Opnieuw is het moeilijk om een winnaar te kiezen als je Asana met Linear vergelijkt! Beide platformen richten zich op snelheid en prestaties, met regelmatige updates om laadtijden te optimaliseren.

Linear wint hier omdat het een obsessieve focus heeft op snelheid, wat een deel is van de reden waarom het platform de nadruk legt op eenvoud en eenvoudige functies.

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp-taaks 15+ aanpasbare weergaven

U kunt uw layout aanpassen met ClickUp's 15+ weergaven . Bekijk uw taken en gegevens het best door te schakelen tussen opties zoals Lijstweergave, Bordweergave, Gantt-weergave, Kalenderweergave en verschillende andere.

Bovendien kunt u met functies zoals Documenten en Whiteboards eenvoudig samenwerken als een team om documentatie en wiki's te maken of om processen te visualiseren, te brainstormen en ideeën uit de vrije hand te schetsen.

Met de Embed functie hoef je niet tussen apps te schakelen door media, URL's en andere content direct in het document of Whiteboard toe te voegen om te bewerken.

2. Krachtig Taakbeheer

Taken toewijzen, opmerkingen verzenden en schermopnamen delen in een ClickUp-taak

De robuuste functies van ClickUp-taakbeheer maken het uw team gemakkelijk om samen te werken en dingen op tijd af te krijgen.

Project planning is een belangrijk aandachtspunt voor ClickUp, en ClickUp-taak maakt het in een handomdraai met krachtige automatiseringen, Sprintpunten en aangepaste velden. U kunt grote projecten opsplitsen in subtaken en uw werk organiseren met afhankelijkheden, statussen, prioriteiten, checklists, tags en meer.

Bovendien hoeft u met de ingebouwde chat, vermeldingen en reacties de ClickUp app niet te verlaten om in realtime te communiceren over uw projecten en items.

3. Alles-in-één productbeheeroplossing voor softwareteams

ClickUp AI gebruiken om een projectbeschrijving te maken

Softwareteams kunnen ClickUp gebruiken als een alles-in-één oplossing voor productbeheer en de ontwikkelingscyclus vereenvoudigen.

Om te beginnen kunt u uw project snel van de grond krijgen met een van de aanpasbare sjablonen van ClickUp. U vindt ook sjablonen voor softwareontwikkeling sjablonen voor productbeheer, sjablonen productstrategie en bijna alles waar je maar om kunt vragen, zelfs het bijhouden van bugs en problemen.

Klaar om tijd te besparen op handmatige processen? Maak en automatiseer een agile werkstroom zodat je je kunt richten op de dingen die er toe doen. Je kunt ook ClickUp AI om nieuwe productideeën te genereren, roadmaps voor ontwikkeling te maken, briefings voor projecten te schrijven en documentatie op te bouwen.

Het overtreft zowel Linear als Asana met meer dan 1000 integraties met tools zoals Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub en GitLab.

En je team kan bijna elk apparaat gebruiken zonder zich zorgen te maken over compatibiliteit. ClickUp is een cloud-gebaseerd platform met desktop- en mobiele apps voor Android, Windows, Mac, iPhone, iPad en Linux-apparaten. Dat klopt, Linux gebruikers, wij dekken jullie. Op dit moment ondersteunen we alleen Chrome.

Strijd der Titanen

In onze vergelijking tussen Asana en Linear won Asana meer categorieën dan Linear, maar het scheelde niet veel.

Linear en Asana hebben allebei een fanbase onder software- en productontwikkelingsteams, dus het is een moeilijke keuze! De juiste tool hangt uiteindelijk af van de unieke behoeften van je team, of dat nu eenvoud, samenwerking of snelheid is.

Als je een tool wilt die het allemaal doet, bespaar jij en je team wat tijd en meld u dan aan voor ClickUp nu zonder een dubbeltje uit te geven! 🤑