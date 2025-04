10 beste CRM's voor Consulting in 2025

Werkt uw CRM-systeem (Customer Relationship Management) voor of tegen u? Of je nu een klein bedrijf hebt of lid bent van de Big Four, je hebt het beste CRM voor consultants nodig voor je team. 🙌

Volgens de Global Management Consulting Market 2024 rapport werd de waarde van de adviessector in 2022 geschat op $307,62 miljard, een cijfer dat naar verwachting zal stijgen tot $511,88 miljard in 2028. En hoewel grote nummers zich vaak vertalen in grote omzet, kan het ook leiden tot een burn-out (lees: late nachten, werken in het weekend, meerdere koppen - of potten? - koffie). ☕

Om uw consulting team slimmer te laten werken in plaats van harder, heeft u een CRM systeem nodig dat taken automatiseert, follow-up een no-brainer maakt, verkoopactiviteiten registreert en het uiteindelijk makkelijker maakt om deals te sluiten.

Gelukkig hebben wij het werk voor je gedaan. Hieronder vindt u onze lijst met de top 10 CRM's voor adviesbureaus.

Wat moet je zoeken in een CRM voor consultants?

Voordat je deze top 10 lijst omtovert tot jouw top keuze, moet je weten waar je op moet letten. Houd tijdens het selectieproces van een CRM deze onmisbare functies in gedachten:

**Het doel van een CRM-softwaresysteem is om het verkoopproces en de algemene bedrijfsprocessen te vereenvoudigen. Daarom moet uw systeem integreren met uw e-mailmarketing-, e-commerce-, boekhoud- of helpdeskplatforms

Aangepaste functies voor accounts: CRM-softwaresystemen kunnen vrij star zijn. Zoek naar systemen die aan uw unieke behoeften voldoen door middel van aangepaste velden, rapportages en weergaven

CRM-softwaresystemen kunnen vrij star zijn. Zoek naar systemen die aan uw unieke behoeften voldoen door middel van aangepaste velden, rapportages en weergaven Supportteams: Als u geen interne CRM-beheerder hebt, hebt u een platform nodig dat ondersteuning biedt via chatten, telefoon of e-mail om uw oplossing aan te passen

Als u geen interne CRM-beheerder hebt, hebt u een platform nodig dat ondersteuning biedt via chatten, telefoon of e-mail om uw oplossing aan te passen Geautomatiseerde werkstromen: De juiste CRM-strategie kan uw business talloze uren besparen. Zoek naar een platform dat kan verkoop automatiseert het aanmaken van activiteiten, opvolgtaken of goedkeuringsprocessen voor contracten kan automatiseren. CRM-systemen zijn zelfs nog beter als ze functies voor marketingautomatisering bieden die verkoopprocessen verbinden met het marketingteam.

De 10 beste CRM's voor consultants in 2024

Op zoek naar het beste CRM-platform voor je adviesbureau? Gebruik deze lijst om een oplossing te vinden die aan uw unieke behoeften voldoet.

1. ClickUp

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

ClickUp biedt een zeer aanpasbare CRM-tool voor adviesbureaus van elke grootte. Als alles-in-één hub voor productiviteit waar consultants kunnen samenwerken via documenten, chatten en whiteboards, kunt u met ClickUp meer deals sluiten terwijl u bestaande clients beter van dienst bent. 🤩

Adviesbureaus kunnen gebruik maken van ClickUp's CRM-tools voor het genereren van leads, het ondersteunen van klanten en het upsellen van bestaande klanten. Om te beginnen kan uw consulting team het volgende downloaden ClickUp's CRM sjabloon downloaden en pas vervolgens weergaven, statussen en velden aan zodat ze bij uw unieke bedrijf passen.

Met uitgebreide widgets voor het dashboard kunnen consultants gemakkelijk gegevens verzamelen over individuele accounts of hun verkooppijplijn als geheel voor driemaandelijkse controles met het executive team. Naar tijd te besparen op client management teams kunnen taken toewijzen, voorstellen maken en de uitvoerende macht laten tekenen met behulp van aanpasbare, geautomatiseerde workflows.

ClickUp beste functies

In één oogopslag inzicht in uw publiek met 10 aanpasbare weergaven

Eenvoudig klantgegevens presenteren aan uw executive team met meer dan 50 dashboard widgets, inclusief customer lifetime value, grootte van deals en andere analyses

Integreer webformulieren om gegevens voor nieuwe prospects vast te leggen en automatisch taken toe te wijzen

Gemakkelijk clients en prospects beheren terwijl u onderweg bent met ClickUp's Mobile CRM

Houd verkoopactiviteiten bij met ingebouwde sjablonen voor consulting Snel bijhouden communicatie met de client en houd teamleden op dezelfde pagina door naadloos e-mailbeheer

Sluit deals sneller via geautomatiseerde workflows die taken toewijzen, statusupdates triggeren, teamgenoten waarschuwen en uiteindelijk sneller deals sluiten

Uw accounts georganiseerd houden en uw clients beter van dienst zijn met behulp van aangepaste tags

Aangepaste velden maken voor clientinformatie, projectgegevens en andere relevante gegevens voor uw consulting werk

Bespaar tijd door integratie van uw CRM-software met meer dan 1.000 populaire tools, zoals Dropbox, Slack, Zoom, Loom en andere

Automatiseer het verkoopproces voor uw adviesbureau door aangepaste statussen toe te voegen, zodat u weet welke deals in uitvoering zijn, een offerte ontvangen of bijna zijn afgerond

ClickUp beperkingen

Het enorme aantal functies kan te overweldigend zijn voor degenen die op zoek zijn naar een eenvoudig hulpmiddel voor projectmanagement Het kan enkele dagen duren om nieuwe consultants in te werken in het CRM-systeem

(Nog) niet alle CRM sjablonen zijn beschikbaar op de mobiele app!

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. HubSpot

via HubSpot Met meer dan 100.000 klanten wereldwijd, HubSpot brengt prospects verder in de pijplijn.

Het CRM-platform van HubSpot is gebouwd voor adviesbureaus van boutique tot enterprise en vereenvoudigt de klantervaring door gegevens automatisch te registreren. HubSpot CRM integreert met de business e-mails van consultants om verkoopactiviteiten in de hele organisatie bij te houden. Consultants kunnen met prospects communiceren via snippets, e-mail antwoorden of geautomatiseerde campagnes.

HubSpot CRM wordt Voltooid geleverd met de marketingtools van HubSpot, zodat je e-mailmarketingcampagnes kunt starten, webverkeer kunt analyseren en aangepaste webformulieren kunt maken om het genereren van leads te vereenvoudigen. Met tools voor advertentiebeheer, het bijhouden van e-mailberichten en live chatten zorgt HubSpot ervoor dat je marketing- en verkoopteams soepeler werken.

HubSpot beste functies

Stroomlijn de dagelijkse Taken van je consultants door je taakbeheer en CRM functies op één plaats te houden

Integreer met je Gmail of Outlook om activiteiten automatisch te loggen voor je adviesbureaus

Houd uw consultants onderweg productief via de mobiele app

Vereenvoudig klantenservice door het gebruik van snippets-korte, herbruikbare blokken tekst

Eenvoudig prospectgegevens verzamelen via aangepaste formulieren met een drag-and-drop bouwer

HubSpot beperkingen

Lagere prijsklassen zijn niet uitgerust met een aantal onmisbare functies

Er kan een gebrek aan aanpassingen zijn bij sommige functies, zoals weergaven

Het professionele abonnement kan te duur zijn voor kleine adviesbureaus of onafhankelijke consultants

HubSpot prijzen

CRM Suite Free Tools: $0

$0 CRM Suite Starter: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker CRM Suite Professional: $1.600/maand per gebruiker

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

3. Zoho CRM

via Zoho CRMZoho's gebruikersvriendelijke CRM-platform van Zoho maakt het gemakkelijk om leadbeheer, dealbeheer en contractbeheer allemaal op één plek uit te voeren. Adviseurs kunnen leads scoren om deals te identificeren met de beste kans op conversie. De automatiseringstools van Zoho CRM maken het vervolgens gemakkelijk om klantcommunicatie en toestemming krijgen van de directie.

Zoho CRM synchroniseert met de ingebouwde marketingtools van Zoho, waaronder web-to-lead formulieren, live chat en e-mailmarketingcampagnes. Zoho voltooit ook integraties met populaire ondersteuningstools zoals Zendesk of Salesforce Desk om bestaande klanten beter van dienst te zijn en te upsellen.

Zoho CRM beste functies

Personaliseren contactbeheer met 500 aangepaste velden per module

CRM beheerders de mogelijkheid bieden om nieuwe tools, velden of modules te testen met behulp van een sandbox

Verhoog de productiviteit van uw consulting team met 1000 e-mail notificaties per gebruiker

Synchroniseer uw verkoop- en marketingautomatisering via onbeperkte sjablonen voor e-mails

Eenvoudig nieuwe prospectgegevens verzamelen met behulp van 100 web-to-lead formulieren per module

Zoho CRM beperkingen

Voor sommige aangepaste functies is kennis van codering nodig, wat voor sommige adviesbureaus een uitdaging kan zijn

De out-of-the-box modules kunnen beperkt zijn, en mogelijk moet u een beheerder inhuren om het platform aan te passen aan uw unieke bedrijfsbehoeften

Zoho CRM prijzen

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

4. Keap

via Keap De CRM-oplossingen van Keap zijn speciaal ontwikkeld voor kleine bedrijven. Keap werd in 2024 beoordeeld in de top 50 van G2's Best Software Awards voor zowel verkoop- als marketingproducten en staat bekend om zijn gebruiksgemak en uitstekende klantenservice.

Keap regelt het verzamelen van leads, het opvolgen van prospects, facturatie, lead-nurturing en het innen van betalingen allemaal op één plek. Met de ingebouwde marketingtools kun je bestaande clients werven en om aanbevelingen vragen.

Over het geheel genomen zorgen de sleutel functies van Keap ervoor dat je minder tijd hoeft te besteden aan druk werk, zodat je sales team zich kan richten op het omzetten van meer leads in clients.

Keap beste functies

Facturen sturen, voorstellen maken en betalingen accepteren voor al je clients

Houd consultants onderweg productief via de mobiele app van Keap

Neem contact op met leads via e-mail, sociale media, chatten en andere tools, rechtstreeks vanuit het contactrecord

Uw CRM-tool eenvoudig synchroniseren met populaire platforms zoals Gmail, PayPal, QuickBooks en meer

Besteed minder tijd aan communicatie met prospects dankzij het gebruik van sjablonen, triggers en gesegmenteerde e-mailcampagnes

Keap limieten

Sommige onmisbare functies, zoals lead scoring of geavanceerde rapportage, zijn niet beschikbaar in het pro abonnement

Sommige functies van de CRM-software, zoals de kalendertoepassing, kunnen niet worden aangepast

Keap prijzen

Pro: $159/maand voor twee gebruikers

$159/maand voor twee gebruikers **Max:179 $/maand voor drie gebruikers

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Bitrix24

via Bixtrix24 Met meer dan 35 business tools, Bitrix24 helpt 12 miljoen bedrijven wereldwijd efficiënter te werken.

Schaalvergrotende bedrijven kunnen met Bitrix24 verkoopactiviteiten, marketingcampagnes en bedrijfsactiviteiten uitvoeren op één platform. Met een drag-and-drop websitebouwer, automatisering van de werkstroom, helpdesk, sms-marketing en e-commerce tools kan Bitrix24 bestaande relaties met clients versterken en tegelijkertijd nieuwe zakelijke deals sluiten.

Bovendien kunnen consultants met de CRM-tools van Bitrix24 tijdsregistraties indienen kPI's bijhouden, taken toewijzen en leads converteren. Live chats, webformulieren en VoIP-telefoonsystemen stroomlijnen de service aan clients, terwijl je met een uniforme werkruimte alle documenten van clients op één plek kunt opslaan.

Bitrix24 beste functies

Alle documenten voor uw adviesbureau maken, bewerken en delen in een cloudgebaseerd opslagsysteem

Gebruikmaken van een online prikklok, videoconferenties en online Taken om externe medewerkers productief te houden

Marketingcampagnes lanceren en landingspagina's bouwen om potentiële clients door de verkooptrechter te leiden

Offertes maken en facturen naar clients sturen

Oude klanten opnieuw benaderen met klantenreactivering, met behulp van de software voor het bijhouden van klanten van Bitrix24

beperkingen van Bitrix24

Heeft een leercurve die een beetje steil kan zijn voor degenen die niet bekend zijn met CRM-software

Met een websitebouwer, personeelsbeheer, projectmanagement en andere tools beschikbaar op één platform, kan het te ingewikkeld zijn voor iemand die op zoek is naar een eenvoudig CRM-platform

Sommige functies die u moet hebben, zoals CRM analytics, triggers, verplichte velden en e-mailintegratie, zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement

Bitrix24 prijzen

Basis: $43/maand voor vijf gebruikers

$43/maand voor vijf gebruikers Standaard: $87/maand voor 50 gebruikers

$87/maand voor 50 gebruikers Professioneel: $175/maand voor 100 gebruikers

$175/maand voor 100 gebruikers Enterprise: Begint bij $ 325/maand voor 250 gebruikers (kan worden aangepast voor maximaal 10.000 gebruikers)

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (400+ beoordelingen)

4.1/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (700+ beoordelingen)

via Freshworks Freshworks CRM, of Freshsales, is een platform waarop 60.000 bedrijven over de hele wereld vertrouwen.

Freshworks maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om leads te identificeren die de grootste kans maken om te converteren en om de vervolgcommunicatie te automatiseren. Met Pipeline Management 2.0 kunnen gebruikers de prestaties van deals voorspellen, in contact treden met potentiële klanten, inkomsten voorspellen voor leidinggevenden en uiteindelijk deals door de pijplijn verplaatsen.

Adviseurs kunnen een 360-graden beeld krijgen van hun prospects via tijdlijnen van activiteiten, aanpasbare weergaven, kaarten met highlights en meerdere verkoopsequenties.

Freshworks beste functies

Voorkom commissiegeschillen met behulp van verkoopteams en gebiedsbeheer

Krijg een beter beeld van uw verkoopprognose met op AI gebaseerde inzichten en drag-and-drop kaarten met contactpersonen

Sluit leads efficiënter af met behulp van AI-gebaseerde contactscoring en verkoopsequenties

Maak meerdere verkooppijplijnen voor verschillende adviesservices

Samenwerken met prospects en clients via ingebouwde tools voor chatten, e-mail en telefonisch ondersteunen

Freshworks limieten

In de mobiele versie ontbreken sommige functies die op de desktop beschikbaar zijn

Aangezien Freshsales een ander platform is dan andere Freshworks-platforms, zoals Freshdesk , Freshmarketer of Freshservice, kan het overweldigend zijn om te begrijpen welke functies onder welke paraplu vallen

Freshworks prijzen

Freshsales Free: $0

$0 Freshsales Growth: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Freshsales Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshworks

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

7. Salesforce

via SalesforceCRM van Salesforce met Salesforce Sales Cloud kunt u activiteitenbeheer, prospectbeheer en opportunitybeheer allemaal op één plek afhandelen.

Salesforce biedt leadrouting, leadwaardering, e-mail productiviteit, leadmetriek, aangepaste dashboards en rapporten en het aanmaken van contracten, zodat u potentiële clients over de eindstreep kunt trekken.

Mist u iets? U kunt zelfs uw eigen Salesforce app bouwen met de Lightning App Builder.

Salesforce beste functies

Zien welke prospects de meeste kans hebben om te converteren via opportunity scoring

Productprijzen toewijzen, bestellingen aanmaken, offertes maken en contracten ter goedkeuring versturen, allemaal op één platform

Samenwerken met andere consultants of derden met Salesforce Chatter

Meer upsell-mogelijkheden creëren en specifieke behoeften van bestaande klanten aanpakken via casemanagement

Alle documenten van clients op één plek bewaren met bestandsopslagruimte

Salesforce limieten

Sommige aanpassingen, zoals weergaven, zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Mogelijk hebt u ondersteuning nodig van een Salesforce-consultant of -ontwikkelaar om de out-of-the-box oplossing aan te passen aan uw unieke bedrijfsprocessen

Prijzen van Salesforce

Sales Cloud Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professionele cloud: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Sales Cloud Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Sales Cloud Unlimited: $ 330/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15.000+ beoordelingen)

4.3/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

via Capsule Capsule is een eenvoudig, makkelijk te leren CRM-platform dat is gebouwd voor kleine tot middelgrote adviesbureaus. De gebruikerservaring is minder leergierig dan bij sommige concurrenten, waardoor u in een mum van tijd aan de slag kunt.

Met Capsule kunt u mijlpalen in de pijplijn bijhouden, taken aanmaken voor vergaderingen en afspraken, e-mails met herinneringen versturen, geautomatiseerde goedkeuringsprocessen aanmaken en marketingreeksen triggeren.

Bovendien kunnen consultants hun CRM naadloos synchroniseren met hun Gmail of Outlook om automatisch prospectactiviteiten te registreren.

Capsule beste functies

Integreer uw CRM platform met populaire platformen zoals Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp en Zapier

Bespaar tijd en verhoog de winstgevendheid van uw adviesbureau door werkstroom automatisering en 1.000 AI assistenten

Creëer verschillende verkooppijplijnen voor verschillende adviesdiensten

Besteed minder tijd in uw inbox met gebruiksvriendelijke e-mailsjablonen (tot 500 op het Enterprise-abonnement)

Begrijp je kansen met meer dan 10 rapportages over gewonnen/verloren kansen, groei van de pijplijn en gemiddelde lengte van de kans

Capsule limieten

Capsule is een nieuwer bedrijf met een kleiner marktaandeel dan veel concurrenten, dus het is moeilijk om voor- en nadelen te begrijpen met zo weinig reviews en casestudy's

Rapportagemogelijkheden zijn minder robuust dan bij veel concurrenten

Capsule prijzen

Gratis

Professioneel: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Teams: $36/maand per gebruiker

$36/maand per gebruiker Enterprise: $54/maand per gebruiker

Capsule beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

9. Verkoopflare

via Verkoopflare Erkend door Capterra in 2022 voor Beste Waarde en Beste Gebruiksgemak voor CRM-systemen, wordt Salesflare een veelgebruikte optie voor groeiende bedrijven.

Salesflare is een CRM-provider voor B2B-bedrijven die tijd willen besparen tijdens de verkoopcyclus. Het eenvoudige maar effectieve platform voert accountbeheer, pijplijnbeheer en marketingautomatisering allemaal op één plek uit.

Met Salesflare kunnen adviseurs e-mailsequenties opstellen, hun publiek segmenteren, webbezoekers bijhouden en rapporten en dashboards maken, allemaal op één locatie.

Salesflare beste functies

Links en websitebezoeken bijhouden via een webtracking script

Integreer uw CRM met uw Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- of LinkedIn-accounts

Uw bestaande accounts en contacten verrijken met openbaar beschikbare bronnen

Ontvang geautomatiseerde herinneringen om op te volgen, aantekeningen toe te voegen, e-mails te beantwoorden of vergaderingen bij te wonen, zodat u nooit de bal laat vallen bij de communicatie met clients

Leer navigeren in het systeem met gratis onboarding en een een-op-een trainingssessie

Salesflare limieten

Het is een jong bedrijf en heeft niet zoveel integraties als zijn concurrenten

Sommige onmisbare functies, zoals aangepaste rapportages, zijn alleen beschikbaar in de pro- of Enterprise-abonnementen

Salesflare prijzen

Groei: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Salesflare beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Pipedrive

via Pipedrive Met 100.000 betalende klanten in bijna 180 landen worden adviesbureaus aangetrokken tot Pipedrive voor zijn eenvoudige gebruikerservaring. Met Pipedrive kun je je verkooppijplijn maken op basis van een bestaand sjabloon en vervolgens verkoopvoorspellingen, leadsegmentatie en follow-upactiviteiten op één plek uitvoeren.

Plus, Pipedrive's CRM software-oplossingen worden Voltooid met tools voor e-mailmarketing en projectmanagement.

Pipedrive beste functies

Synchroniseer uw CRM-adviesplatform met 400 tools, waaronder Google, Xero, Asana, Slack en Kixie

Leads genereren en kwalificeren via aanpasbare online formulieren

Bouw tijdens het CRM-implementatieproces een gepersonaliseerde pijplijn om uw verkoopcyclus na te bootsen

Maak gebruik van AI-technologie om lucratieve kansen te identificeren

Werk in realtime samen met collega's aan nieuwe deals en verkoopactiviteiten

Pipedrive beperkingen

Er zijn weinig native integraties, de meeste tools van derden moeten via Zapier worden geleid

Triggers zijn niet beschikbaar voor geautomatiseerde workflows

Pipedrive prijzen

Essentieel: $14,90/maand per gebruiker

$14,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $27,90/maand per gebruiker

$27,90/maand per gebruiker Professioneel: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Power: $64,90/maand per gebruiker

$64,90/maand per gebruiker Enterprise: $99,-/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

Vind de beste CRM voor consultants

Het juiste CRM-platform bespaart uw consultants tijd, maakt het eenvoudiger om bestaande klanten te upsellen en nieuwe deals te sluiten, en slaat alle contactgegevens op één plek op. Hoewel het kiezen van een nieuw systeem ontmoedigend kan zijn, kan het selecteren van een systeem met de juiste automatiseringen, aanpassingen en rapportages uw verkoopteam efficiënter laten werken. 👊

ClickUp is een topkeuze onder adviesbureaus van elke grootte. Waarom? Met meer dan 1000 integraties, 50 aanpasbare widgets, 10 aanpasbare weergaven en beschikbare CRM-sjablonen het kan worden aangepast aan uw unieke behoeften. Met ClickUp kunnen uw consultants minder tijd besteden aan het pushen van leads door de verkooptrechter en meer tijd aan het vieren van hun laatste deal. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .